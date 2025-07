10 najlepszych programów do śledzenia wydatków marketingowych w 2025 r

Badanie Gartnera dotyczące wydatków pokazuje, że budżety marketingowe na rok 2025 pozostaną na niezmienionym poziomie 7,7% całkowitych przychodów firmy. To tyle samo co w zeszłym roku i daleko od szczytowego poziomu 11%, który osiągnęliśmy w 2020 roku.

Niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem ds. marketingu odpowiedzialnym za planowanie strategii marketingowych, strategiem cyfrowym, czy menedżerem ds. marketingu, który je realizuje, jesteś pod ciągłą presją, aby osiągać więcej przy mniejszych nakładach.

Każdy dolar musi zarobić na swoje miejsce.

Aby to osiągnąć, potrzebujesz dostępu do danych dotyczących kosztów marketingowych w poszczególnych kampaniach, kanałach i kwartałach finansowych.

W tym właśnie pomaga oprogramowanie do zarządzania budżetem marketingowym.

Wykracza ono poza arkusze kalkulacyjne, zapewniając widoczność wydatków w czasie rzeczywistym oraz analizy oparte na danych, dzięki czemu każda zainwestowana w marketing złotówka jest rozliczana i dostosowana do celów biznesowych.

W tym przewodniku zebraliśmy najlepsze narzędzia do budżetowania marketingowego, które pomogą Ci śledzić wydatki, uniknąć marnotrawstwa i zmaksymalizować zwrot z inwestycji. 🤓

Najlepsze oprogramowanie do budżetowania marketingowego w skrócie

Szukasz szybkiego przeglądu? Nasze porównanie pozwala łatwo i szybko znaleźć idealne rozwiązanie.

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny (USD/użytkownik/miesiąc) ClickUp Szablony do śledzenia budżetu, dostosowywanie celów, analizy AI za pośrednictwem ClickUp Brain Właściciele małych firm, wielofunkcyjne zespoły marketingowe i operacyjne Free Forever; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownik/miesiąc; dodatek ClickUp AI za 7 USD/użytkownik/miesiąc Planful Prognozowanie AI, planowanie scenariuszy, widoczność budżetu w czasie rzeczywistym, współpraca między działami marketingu i finansów Zespoły ds. marketingu i finansów w przedsiębiorstwach Niestandardowe ceny Marmind Synchronizacja zamówień i faktur, śledzenie kosztów na bieżąco, integracja z systemem ERP, podział budżetu według celów/regionów Globalne działy marketingu Niestandardowe ceny Proof Analytics Modelowanie zwrotu z inwestycji, modelowanie mixu, integracja z CRM, automatyczne rekomendacje optymalizacyjne Dyrektorzy ds. marketingu i zespoły marketingowe opierające się na danych Niestandardowe ceny CoSchedule Ujednolicony kalendarz, tablice zadań Kanban, planowanie treści i mediów społecznościowych, wbudowane zatwierdzanie Małe i średnie zespoły marketingowe Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Uptempo. io Planowanie budżetu, prognozy, kalendarz kampanii, pulpity wydajności Zespoły ds. operacji marketingowych w przedsiębiorstwach Niestandardowe ceny HubSpot Marketing Hub Narzędzia do kampanii, raportowanie CRM, automatyzacja marketingu, wbudowane śledzenie budżetu Rozwijające się zespoły marketingu przychodzącego Płatne plany zaczynają się od 890 USD miesięcznie za trzy licencje Zoho Marketing Plus Ujednolicony pulpit, automatyzacja kampanii, analityka, płynna integracja z aplikacjami Zoho Zespoły marketingowe korzystające z rozwiązań Zoho 15-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 21,06 USD miesięcznie Float Wizualne budżetowanie, planowanie zadań, planowanie obciążenia pracą zespołu, edycja w czasie rzeczywistym Zespoły kreatywne i projektowe 30-dniowa wersja próbna; płatne plany już od 7,50 USD miesięcznie Kantata Budżetowanie, planowanie zasobów, prognozowanie przychodów, integracja CRM/ERP Agencje i firmy usługowe Niestandardowe ceny

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do budżetowania marketingowego?

Nie wszystkie narzędzia budżetowe są stworzone z myślą o nowoczesnych zespołach marketingowych. Oto, co naprawdę ma znaczenie 👇

Planowanie i alokacja budżetu: z łatwością ustalaj budżety kampanii, alokuj środki między zespoły lub kanały i na bieżąco dostosowuj swoje wysiłki marketingowe

Śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym: Zobacz aktualizowane na bieżąco informacje o tym, ile z budżetu marketingowego zostało już wydane, ile pozostało i jakie jest aktualne tempo wydatkowania, aby nie dać się zaskoczyć

Integracja z kanałami marketingowymi: Najlepsze narzędzia do alokacji budżetu łączą się z Twoimi rozwiązaniami technologicznymi, niezależnie od tego, czy są to platformy płatnych reklam, takie jak Google Ads i Meta, czy też system CRM używany przez Twój zespół marketingowy, np. HubSpot lub Salesforce, aby automatycznie pobierać dane dotyczące wydatków reklamowych i wyników

Konfigurowalne pulpity i raporty: Śledź zwrot z inwestycji w działania marketingowe, wizualizuj trendy i porównuj budżet z rzeczywistymi wydatkami za pomocą pulpitów, które można dostosować do sposobu pracy działu marketingu

Analiza zwrotu z inwestycji i wydajności: Oprogramowanie do zarządzania budżetem marketingowym powinno umożliwiać wizualizację skutecznych działań i tych, które wymagają zmian, poprzez analizę zwrotów z kampanii i identyfikację niepotrzebnych kosztów

Prognozowanie i planowanie scenariuszy: Przeprowadzaj analizy scenariuszy „co jeśli” i prognozuj przyszłe wydatki, aby z wyprzedzeniem przygotować się na cięcia budżetowe lub duże kampanie

Cykle pracy i uprawnienia związane z zatwierdzaniem: Ustal niestandardowe ścieżki zatwierdzania zmian i określ, kto ma dostęp do poszczególnych budżetów, aby zachować porządek i kontrolę

Alerty i powiadomienia: Otrzymuj powiadomienia, gdy wydatki zbliżają się do limitów lub wydajność spada, abyś mógł zareagować, zanim małe problemy staną się poważnymi

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Wybierz oprogramowanie zgodne z normami bezpieczeństwa danych finansowych, takimi jak RODO lub SOC 2, aby chronić poufne informacje

10 najlepszych programów do śledzenia wydatków marketingowych w 2025 r

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w oprogramowaniu do budżetowania marketingowego, znajdź narzędzie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania budżetami i kampaniami marketingowymi)

Zarządzaj kampaniami marketingowymi i wizualizuj je dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która pomaga zespołom marketingowym, finansowym i sprzedażowym śledzić wydatki marketingowe, organizować kampanie i dostosowywać każdy wydatek do celów strategicznych.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz kampanie marketingowe w mediach cyfrowych, zarządzasz współpracą z influencerami, czy planujesz marketing wydarzeń, ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ułatwia utrzymanie budżetu przy pełnej koordynacji działań zespołu.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi stanie się centrum kontroli planowania kampanii, budżetowania i realizacji.

Dzięki polom niestandardowym możesz skonfigurować automatyzację śledzenia planowanych i rzeczywistych wydatków, przypisywać właścicieli kampanii, etykietować dostawców i rejestrować szczegóły płatności.

Możesz nawet dodać takie pola, jak:

Przydzielony budżet

Wydana kwota

Pozostały budżet

Kategoria wydatków (np. płatne reklamy, wydarzenia, influencerzy itp. jako część budżetu reklamowego)

Skorzystaj z pól niestandardowych opartych na sztucznej inteligencji AI, aby ustawić automatyzację dla kategorii wydatków w ramach kompleksowego budżetu marketingowego

Aby przyspieszyć planowanie i realizację, z pomocą przychodzi ClickUp Brain. Możesz go używać do generowania briefów kampanii, pomysłów na treści, studiów przypadków i postów w mediach społecznościowych w ciągu kilku sekund. Najlepsze jest to, że pobiera on odpowiednie szczegóły dotyczące budżetu marketingowego z danych, które już posiada.

Generuj niestandardowy budżet kampanii marketingowej za pomocą ClickUp Brain

Dzięki pulpitom ClickUp możesz tworzyć wizualizacje budżetu marketingowego w czasie rzeczywistym:

Wykorzystaj wykresy słupkowe lub kołowe, aby porównać planowane i rzeczywiste wydatki

Dodaj widżety dotyczące tempa wydatkowania, całkowitych wydatków według kanałów lub szacunków zwrotu z inwestycji

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne dla różnych interesariuszy — np. jeden dla dyrektora ds. marketingu, a drugi dla kierowników kampanii

Zyskujesz pełną widoczność kosztów kampanii w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia realokację budżetu między kwartałami lub działami.

Wizualizuj wskaźniki skuteczności marketingowej, takie jak wyświetlenia i polubienia według tygodnia, kanału i miesiąca, dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Jeśli chodzi o faktyczne zatwierdzanie budżetu marketingowego, ClickUp dla zespołów finansowych pozwala zaoszczędzić czas, zwłaszcza w przypadku współpracy między działami. Zespoły finansowe mogą tworzyć wspólne cykle pracy związane z budżetowaniem w ClickUp, korzystając z list, folderów i pól niestandardowych dostosowanych do wydatków marketingowych. Na przykład folder „Budżet marketingowy na III kwartał” może zawierać zadania lub pozycje dla każdej kampanii lub kanału. W ten sposób powstaje aktualny, uporządkowany widok działań finansowych związanych z marketingiem.

Aby zapewnić płynny przepływ pracy między działami, możesz skonfigurować alerty i działania w czasie rzeczywistym za pomocą automatyzacji ClickUp w oparciu o określone wyzwalacze związane z budżetem. Na przykład:

Natychmiast powiadom zespół, jeśli kampania przekroczy limit wydatków

Automatyczne przypisywanie zadań następczych po zakończeniu zadania „Przegląd budżetu”

Przekazuj nowe wnioski o wydatki do odpowiednich osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zmieniaj osie czasu całych projektów za pomocą kilku kliknięć dzięki automatyzacji ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Cykle pracy zadań z budżetami: Funkcje zarządzania projektami ClickUp integrują się z budżetowaniem. Funkcje zarządzania projektami ClickUp integrują się z budżetowaniem. Niestandardowe statusy zadań , takie jak „W trakcie” lub „Wstrzymane”, odzwierciedlają status wydatków kampanii, a zagnieżdżone podzadania mogą reprezentować pozycje budżetowe

Śledzenie budżetu z celami: Ustal kwartalne lub specyficzne dla kampanii limity budżetowe i śledź je za pomocą Ustal kwartalne lub specyficzne dla kampanii limity budżetowe i śledź je za pomocą celów ClickUp . Możesz podzielić cele wydatków na cele dla każdego kanału (np. wydatki na Google Ads lub influencerów), połączyć je z zadaniami na żywo lub polami niestandardowymi i automatycznie aktualizować postępy w miarę zmian wydatków

Współpraca i zatwierdzanie: Wbudowane funkcje czatu i sprawdzania ułatwiają współpracę podczas planowania i zatwierdzania budżetu. Zespoły mogą omawiać elementy budżetu w widoku Wbudowane funkcje czatu i sprawdzania ułatwiają współpracę podczas planowania i zatwierdzania budżetu. Zespoły mogą omawiać elementy budżetu w widoku czatu ClickUp i korzystać z funkcji sprawdzania , aby uzyskać opinie lub zatwierdzić dokumenty budżetowe

Scentralizowane udostępnianie wiedzy: Umieść swoją pracę i wiedzę niezbędną do jej wykonania w Umieść swoją pracę i wiedzę niezbędną do jej wykonania w dokumentach ClickUp , dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu marketingowego będą mieli natychmiastowy dostęp do wiedzy i będą mogli ją łatwo znaleźć

Gotowe szablony: Skorzystaj z gotowych szablonów, takich jak Skorzystaj z gotowych szablonów, takich jak szablon budżetu wydarzenia ClickUp , aby w prosty sposób wprowadzić swoje dane i zorganizować całe wydarzenie. Wykorzystaj szablon propozycji budżetu ClickUp , aby szczegółowo udokumentować wszystkie koszty projektu

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zauważają, że bez odpowiedniego szkolenia szeroki zestaw funkcji może być przytłaczający

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp wyróżnia się niezwykłą wszechstronnością, obsługując szeroki zakres branż i zespołów, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania projektami w różnych dziedzinach. Niezależnie od tego, czy organizujesz kampanię marketingową, zajmujesz się projektami rozwoju oprogramowania, czy po prostu zarządzasz zadaniami osobistymi, ClickUp posiada zdolność dostosowania się do Twoich unikalnych potrzeb.

ClickUp wyróżnia się niezwykłą wszechstronnością, dostosowaną do szerokiego zakresu branż i zespołów, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania projektami w różnych dziedzinach. Niezależnie od tego, czy organizujesz kampanię marketingową, realizujesz projekty związane z tworzeniem oprogramowania, czy po prostu zarządzasz zadaniami osobistymi, ClickUp posiada elastyczność, która pozwoli mu dostosować się do Twoich unikalnych potrzeb.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz przedstawić budżet, który zostanie szybciej zatwierdzony? Te szablony propozycji budżetu pomogą Ci jasno przedstawić koszty, cele i zwrot z inwestycji bez problemów z formatowaniem.

2. Planful (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego planowania finansowego i prognozowania wydatków marketingowych)

za pośrednictwem Planful

Planful umożliwia zespołom marketingowym i finansowym tworzenie szczegółowych budżetów rocznych i dostosowywanie ich na bieżąco dzięki prognozom kroczącym. Zamiast statycznych planów rocznych, możesz wykorzystać prognozy oparte na uczeniu maszynowym i wynikach historycznych, aby tworzyć inteligentniejsze budżety, które reagują na trendy sezonowe, zmiany rynkowe lub nieoczekiwane zmiany w kampaniach.

Moduł Marketing Performance Management (wcześniej Plannuh) jest przydatny dla zespołów skupionych na ROI. Możesz śledzić inwestycje marketingowe aż do poziomu poszczególnych kampanii i kanałów, uzyskując pełną przejrzystość tego, co działa, a co generuje straty. Dodaj śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym, zintegrowane bezpośrednio z systemami finansowymi, dzięki czemu zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, na co przeznaczane są środki budżetowe i jakie generują wyniki.

Najlepsze funkcje Planful

Automatycznie wykrywaj anomalie lub wzorce nadmiernych wydatków w budżetach marketingowych dzięki Planful AI i sygnałom

Współpracuj z dyrektorami ds. marketingu, finansów i marketingu, aby przesyłać propozycje, zatwierdzać zmiany i śledzić edycje dzięki wbudowanej ścieżce audytu

Symuluj różne sytuacje związane z wydatkami, takie jak uruchamianie nowych kampanii lub ograniczanie tych, które przynoszą słabe wyniki, dzięki planowaniu scenariuszy, a jednocześnie śledź koszty zrealizowane w porównaniu z planowanymi i rzeczywistymi

Ograniczenia planowania

Użytkownicy Planful zgłaszają powolne pobieranie danych, skomplikowane raportowanie i obawy dotyczące skalowalności

Planowanie cen

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Planful

G2: 4,3/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Planful prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Planful jest niezwykle elastyczny i pozwala mi zarządzać funkcją marketingową niezależnie od tego, co przyniesie firma i rynek. Mam absolutną pewność, na co wydajemy pieniądze każdego dnia, i mogę szybko przeznaczyć środki na nową inicjatywę, nie zastanawiając się nad wpływem tej decyzji na inne kampanie lub budżet.

Planful jest niezwykle elastyczny i pozwala mi zarządzać funkcją marketingową niezależnie od sytuacji biznesowej i rynkowej. Mam absolutną pewność, na co wydajemy pieniądze każdego dnia, i mogę szybko przeznaczyć środki na nową inicjatywę, nie zastanawiając się nad wpływem tej decyzji na inne kampanie lub budżet.

3. MARMIND (Najlepsze rozwiązanie do kontroli budżetu marketingowego w przedsiębiorstwach metodą top-down i bottom-up)

za pośrednictwem MARMIND

MARMIND jest przeznaczony dla zespołów marketingowych w przedsiębiorstwach, które potrzebują pełnej widoczności i kontroli nad budżetami strategicznymi i budżetami kampanii.

Obsługuje zarówno budżetowanie odgórne (ustawianie rocznych budżetów na poziomie działów), jak i prognozowanie oddolne (tworzenie prognoz na podstawie kosztów poszczególnych kampanii). Ta podwójna metoda pomaga liderom marketingu spojrzeć z szerszej perspektywy lub zagłębić się w szczegóły według regionu, kanału, produktu lub zespołu.

Najlepsze funkcje MARMIND

Oferuje zarządzanie zamówieniami i fakturami, które łączy się bezpośrednio z systemami ERP

Dziel dane budżetowe według linii produktów, regionu, okresu lub celu marketingowego dzięki wielowymiarowemu widokowi budżetu

Automatyczna prognoza na żywo przelicza planowane, zatwierdzone i rzeczywiste wydatki

Ograniczenia MARMIND

Dopasowanie kosztów może być trudne i wymaga ścisłego monitorowania

Ceny MARMIND

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MARMIND

G2: 4,3/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o MARMIND prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Marmind zapewnia kompleksowy przegląd czasu, budżetu i zasobów, co znacznie usprawnia planowanie i realizację kampanii. Platforma ułatwia prowadzenie kampanii marketingowych i płynną współpracę w zespole. Ponadto obsługa klienta jest responsywna i naprawdę pomocna, co stanowi ogromną wartość dodaną.

Marmind zapewnia kompleksowy przegląd czasu, budżetu i zasobów, co znacznie usprawnia planowanie i realizację kampanii. Platforma ułatwia prowadzenie kampanii marketingowych i płynną współpracę w zespole. Ponadto obsługa klienta jest responsywna i naprawdę pomocna, co stanowi dodatkową wartość dla całego doświadczenia.

4. Proof Analytics (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji budżetu marketingowego opartego na danych i modelowania zwrotu z inwestycji)

za pośrednictwem Proof Analytics

Proof Analytics działa jako platforma do zarządzania zasobami marketingowymi (MRM), która łączy planowanie kampanii, śledzenie budżetu, analizę wydajności i modelowanie zwrotu z inwestycji. Pozwala zespołom organizować działania marketingowe, przydzielać budżety, ustalać osie czasu i monitorować wydajność z poziomu centralnego interfejsu. Dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia wydatków i wydajności w czasie rzeczywistym zespoły mogą przeglądać wykorzystanie budżetów i porównywać je z wynikami w miarę napływania danych.

Platforma zawiera zautomatyzowany system optymalizacji, który wykorzystuje analitykę i AI do oceny historycznej skuteczności kampanii. Proof Analytics wspiera modelowanie marketing mix, pomagając zidentyfikować kanały lub kampanie, które mają największy wpływ na ROI. Na podstawie tej analizy system może zalecić dostosowanie dystrybucji budżetu, np. przeniesienie środków z mniej skutecznych kanałów do bardziej efektywnych.

Najlepsze funkcje Proof Analytics

Zautomatyzowane raportowanie ROI zapewnia modele atrybucji, które pomagają określić zwrot z każdej działalności marketingowej

Integracja z Salesforce łączy dane CRM, takie jak potencjalni klienci i możliwości, bezpośrednio z budżetami marketingowymi, pomagając powiązać wydatki z wynikami bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub ręcznego śledzenia

Funkcje zatwierdzania i cyklu pracy są wbudowane w platformę, umożliwiając zespołom przesyłanie zmian budżetowych, śledzenie aktualizacji kampanii i zarządzanie współpracą między działami z poziomu jednego systemu

Ograniczenia Proof Analytics

Powodzenie zależy w dużej mierze od solidnych kanałów przepływu danych oraz czystych i dostępnych danych; bieżące problemy w tym zakresie mogą podważyć wiarygodność prognoz

Ceny Proof Analytics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Proof Analytics

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. CoSchedule (najlepsze do organizowania harmonogramów treści i dostosowywania projektów marketingowych)

za pośrednictwem CoSchedule

CoSchedule pomaga zespołom marketingowym organizować zawartość, koordynować kampanie i zarządzać codziennymi operacjami z jednej platformy.

Platforma zawiera również funkcje zarządzania projektami i zadaniami stworzone specjalnie dla cyklu pracy w marketingu. Zespoły mogą tworzyć kampanie i zarządzać nimi za pomocą tablic zadań, przypisywać obowiązki, ustalać terminy i monitorować postępy w formatach takich jak Kanban. Procesy zatwierdzania są obsługiwane przez wbudowane cykle pracy, które umożliwiają interesariuszom przeglądanie i zatwierdzanie treści bezpośrednio w platformie.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Zintegrowana funkcja publikowania treści i treści społecznościowych pozwala zespołom tworzyć, planować i zarządzać blogami, wiadomościami e-mail i postami w mediach społecznościowych w jednym miejscu

Analizy i śledzenie wydajności zapewniają informacje na poziomie kampanii, takie jak otwarcia wiadomości e-mail, zaangażowanie w mediach społecznościowych lub zakończenie zadań

Ujednolicony kalendarz marketingowy łączy całą zawartość, kampanie i posty marketingowe w mediach społecznościowych w jednym widoku

Ograniczenia CoSchedule

Problemy z integracją platform, zwłaszcza LinkedIn, gdzie użytkownicy zgłaszają częste problemy z uwierzytelnianiem i zawodne raportowanie aktywności

Ceny CoSchedule

Kalendarz Free

Kalendarz społecznościowy: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Kalendarz agencji: 59 USD/użytkownik/miesiąc

Kalendarz treści: Ceny niestandardowe

Marketing Suite: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o CoSchedule Marketing Suite użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

CoSchedule oferuje szereg funkcji, od kalendarza typu „przeciągnij i upuść” po system czatu, w którym można oznaczyć członków zespołu pracujących nad projektami. Umożliwia tworzenie listy zadań dla kampanii lub projektu oraz oznaczanie odpowiednich pracowników, aby zapewnić zakończenie projektu. Do projektu można również dołączać zdjęcia, pliki i inne zasoby, aby wszystko było w jednym miejscu.

CoSchedule oferuje szereg funkcji, od kalendarza typu „przeciągnij i upuść” po system czatu, w którym można oznaczyć członków zespołu pracujących nad projektami. Umożliwia tworzenie listy zadań dla każdej kampanii lub projektu oraz oznaczanie odpowiednich pracowników, aby zapewnić zakończenie projektu. Do projektu można również dołączać zdjęcia, pliki i inne zasoby, aby wszystko było w jednym miejscu.

6. Uptempo. io (najlepsze rozwiązanie do kompleksowych działań marketingowych w dużych zespołach)

za pośrednictwem Uptempo.io

Uptempo. io łączy planowanie, budżetowanie i zarządzanie wydajnością w jednej połączonej platformie. Łączy narzędzia Allocadia (budżetowanie), BrandMaker (cykl pracy i realizacja) oraz Hive9 (analizy), tworząc zunifikowany system do kompleksowego zarządzania operacjami marketingowymi. Teams może planować kampanie, tworzyć listy strategii promocji, śledzić budżety, monitorować wyniki i łączyć wszystkie inicjatywy z celami strategicznymi.

Obsługuje ciągłe planowanie kampanii, dzięki czemu zespoły nie są ograniczone statycznymi budżetami rocznymi. Plany można aktualizować w miarę zmiany priorytetów, a każda kampania zawiera cele, taktykę i finansowanie w jednym widoku opartym na kalendarzu. Narzędzia finansowe Uptempo umożliwiają użytkownikom przeglądanie planowanych, zatwierdzonych i rzeczywistych wydatków w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Uptempo. io

Integracja z systemami finansowymi zapewnia wsparcie dla automatycznego uzgadniania i pokazuje wykorzystanie budżetu według produktu, regionu lub kampanii

Prognozy i analizy „co jeśli” wykorzystują analitykę Hive9 do prognozowania zwrotu z inwestycji, sygnalizowania ryzyka i testowania różnych scenariuszy budżetowych

Funkcje ustalania i pomiaru celów mapują każdą kampanię i element wydatków do konkretnych celów marketingowych, takich jak wkład w proces sprzedaży lub wpływ na markę

Ograniczenia Uptempo. io

Platforma może charakteryzować się długim czasem ładowania i aktualizacji, szczególnie podczas przetwarzania dużych ilości danych

Ceny Uptempo. io

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Uptempo. io

G2: 4,1/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Uptempo.io użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Dzięki integracji kluczowych platform sprzedaży i marketingu uzyskaliśmy bardziej kompleksowe zrozumienie marketingu oraz niezawodną podstawę do raportowania zwrotu z inwestycji (ROI). Usprawniliśmy procedurę planowania marketingowego, dzięki czemu możemy szybko zidentyfikować kluczowe czynniki biznesowe, nakreślić potencjalne obszary problemowe i zwiększyć harmonię w całej firmie.

Dzięki integracji kluczowych platform sprzedaży i marketingu uzyskaliśmy bardziej kompleksowy obraz działań marketingowych oraz wiarygodną podstawę do raportowania zwrotu z inwestycji (ROI). Usprawniliśmy procedury planowania marketingowego, dzięki czemu możemy szybko identyfikować kluczowe czynniki biznesowe, mapować potencjalne obszary problemowe i zwiększać harmonię w całej firmie.

7. HubSpot Marketing Hub (najlepsze rozwiązanie do marketingu przychodzącego i śledzenia zwrotu z inwestycji w kampanie dla firm każdej wielkości)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot Marketing Hub łączy planowanie kampanii, tworzenie treści, integrację CRM i analizę marketingową w jednej platformie. Marketerzy mogą używać go do zarządzania kampaniami wielokanałowymi, w tym wpisami na blogu, reklamami, e-mailami i mediami społecznościowymi, z poziomu ujednoliconego pulpitu, co pozwala zespołom koordynować komunikację i mierzyć wyniki w jednym miejscu.

Narzędzie łączy się bezpośrednio z platformami reklamowymi, takimi jak Facebook, Google i LinkedIn, aby śledzić wydatki na reklamy i zwrot z inwestycji w kampanie. Użytkownicy mogą sprawdzić, ile wydano, ile potencjalnych klientów pozyskano i jakie transakcje zakończyły się wynikiem. Dzięki analizie zwrotu z inwestycji w kampanie użytkownicy mogą przypisywać przychody do kampanii i automatycznie obliczać zwrot, pomagając zespołom ocenić, które kanały zapewniają najlepsze wyniki.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub

Narzędzia do atrybucji i analizy śledzą całą ścieżkę klienta i przypisują mu wartość w wielu punktach kontaktu, korzystając z modeli atrybucji wielokanałowej

Funkcje generowania i pielęgnowania potencjalnych klientów obejmują spersonalizowane strony docelowe i zautomatyzowane cykle pracy

Integracja sprzedaży i CRM pozwala zespołom marketingowym łączyć dane dotyczące wydatków bezpośrednio z wynikami finansowymi

Ograniczenia HubSpot Marketing Hub

Ustawienia integracji mogą być skomplikowane

Ceny HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc za trzy licencje

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc za pięć licencji

Oceny i recenzje HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o HubSpot Marketing Hub prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwy w obsłudze interfejs i kompleksowe narzędzia HubSpot Marketing Hub sprawiły, że nawigacja i wdrażanie strategii były dziecinnie proste. Integracja z CRM była szczególnie pomocna w śledzeniu generowania leadów i pielęgnowaniu relacji, od marketingu e-mailowego po tworzenie treści. Funkcje automatyzacji pozwoliły zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku przy powtarzalnych zadaniach.

Łatwy w obsłudze interfejs i kompleksowe narzędzia HubSpot Marketing Hub sprawiły, że nawigacja i wdrażanie strategii były dziecinnie proste. Integracja z CRM była szczególnie pomocna w śledzeniu generowania leadów i pielęgnowaniu relacji, od marketingu e-mailowego po tworzenie treści. Funkcje automatyzacji pozwoliły zaoszczędzić znaczną ilość czasu i wysiłku przy powtarzalnych zadaniach.

8. Zoho Marketing Plus (najlepszy zintegrowany pakiet marketingowy w przystępnej cenie)

za pośrednictwem Z oho

Zoho Marketing Plus oferuje kompleksowy pakiet marketingowy, który pomaga zespołom zarządzać kampaniami, śledzić wydatki marketingowe i mierzyć wyniki w różnych kanałach. Zawiera narzędzia do marketingu e-mailowego, mediów społecznościowych, analityki internetowej, wydarzeń i CRM, łącząc wysiłki związane z kampaniami w jednym miejscu, aby ograniczyć konieczność przełączania się między narzędziami i poprawić koordynację między kanałami.

Wraz z wprowadzeniem tablicy budżetowej Zoho umożliwia teraz zespołom przypisywanie budżetów do marek lub kampanii oraz śledzenie wszystkich wydatków marketingowych w ramach tych budżetów. Wydatki można kategoryzować według celu, lokalizacji geograficznej lub aktywności, co zapewnia przejrzysty widok wykorzystania środków i pozostałych kwot bezpośrednio na pulpicie marketingowym.

Najlepsze funkcje Zoho Marketing Plus

Analizy zwrotu z inwestycji zapewniają wgląd w kanały, które przynoszą największe zyski z wysiłków marketingowych

Funkcje zarządzania projektami i pracą umożliwiają zespołom wspólne planowanie i realizację kampanii, śledzenie terminów oraz dostosowywanie wydatków do osi czasu

Koordynacja wielokanałowa umożliwia marketerom tworzenie ścieżek klientów obejmujących e-maile, SMS-y i reklamy oraz śledzenie ich łącznego wpływu na cele, takie jak generowanie leadów lub konwersje

Limity Zoho Marketing Plus

Interfejs może wydawać się nieporęczny lub nieintuicyjny w niektórych miejscach, a korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga czasu

Ceny Zoho Marketing Plus

15-dniowa wersja próbna

Plan płatny zaczyna się od 21,06 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Marketing Plus

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Zoho Marketing Plus użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Zoho Marketing Plus oferuje intuicyjny i przyjazny dla początkujących interfejs, który ułatwia nawigację od pierwszego dnia. Proces wdrażania przebiega płynnie, a responsywna obsługa klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Korzystam z tej platformy codziennie, ponieważ upraszcza zarządzanie kampaniami i śledzenie incydentów.

Zoho Marketing Plus oferuje intuicyjny i przyjazny dla początkujących interfejs, który ułatwia nawigację od pierwszego dnia. Proces wdrażania przebiega płynnie, a responsywna obsługa klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Korzystam z tej platformy codziennie, ponieważ upraszcza zarządzanie kampaniami i śledzenie incydentów.

9. Float (najlepsze do planowania zasobów i obciążenia w celu maksymalizacji wykorzystania zespołu)

za pośrednictwem Float

Float pomaga zespołom marketingowym zarządzać zasobami i śledzić wykorzystanie budżetu, łącząc harmonogramy zespołów z osiami czasu projektów. Dzięki wizualnemu interfejsowi planowania możesz przypisywać osoby do kampanii, sprawdzać, kto nad czym pracuje i jak długo, a wszystko to w wspólnym kalendarzu.

Float umożliwia również konfigurowanie budżetów projektów dotyczących godzin lub opłat pieniężnych oraz zarządzanie nimi. Potencjalni klienci mogą przypisywać budżety w godzinach (np. 100 godzin projektowania) lub pieniądzach (np. 10 000 USD), a Float będzie śledzić, ile zostało „wykorzystane” w miarę postępu projektu. Śledzenie w czasie rzeczywistym oznacza, że zawsze wiesz, na czym stoisz, czy mieścisz się w budżecie, czy zbliżasz się do jego granicy.

Najlepsze funkcje Float

Funkcja śledzenia stawek godzinowych Float pomaga prognozować wydatki poprzez pomnożenie zaplanowanych godzin przez przypisane stawki godzinowe

System budżetowania oparty na zadaniach pozwala zespołom przypisywać godziny lub opłaty za zadanie (np. 30 godzin za napisanie treści), zapewniając bardziej szczegółową kontrolę nad kosztami poszczególnych elementów kampanii

Dzięki planowaniu scenariuszy marketerzy mogą symulować działania, takie jak zatrudnienie wykonawcy lub opóźnienie zadania, aby natychmiast sprawdzić, jak wpłynie to na ogólny budżet i harmonogram

Limity pływające

Użytkownicy zwracają uwagę na brak szczegółowych opcji dostosowywania (np. zmiana nazw pól, szczegółowe raporty), zwłaszcza w przypadku archiwizowanych członków, eksportu lub śledzenia liczby pracowników

Ceny zmienne

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 7,50 USD/osoba/miesiąc

Pro: 12,50 USD/osoba/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Float

G2 : 4,3/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o Float prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Float robi dokładnie to, co obiecuje — pomaga naszej organizacji kontrolować harmonogramy i zasoby. Jest niezwykle przydatny i zapewnia doskonałą obsługę. Solidny interfejs API i dobrze udokumentowane opcje integracji ułatwiają połączenie z naszym zestawem narzędzi.

Podoba mi się, że Float robi dokładnie to, co obiecuje — pomaga naszej organizacji kontrolować harmonogramy i zasoby. Jest niezwykle przydatny i zapewnia doskonałą obsługę. Solidny interfejs API i dobrze udokumentowane opcje integracji ułatwiają połączenie z naszym zestawem narzędzi.

10. Kantata (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej kontroli zasobów, budżetu i projektów w agencjach i usługach)

za pośrednictwem Kantata

Kantata to platforma do zarządzania projektami i budżetowaniem zorientowana na usługi, zaprojektowana, aby zapewnić zespołom pełną kontrolę nad zasobami, finansami i wskaźnikami wydajności. Dzięki funkcjom takim jak budżetowanie projektów, śledzenie wydatków, prognozowanie czasu i planowanie obciążenia zespołów, Kantata pomaga organizacjom usługowym śledzić marże i optymalizować wykorzystanie zasobów w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Kantata

Przypisuj lub zamieniaj członków zespołu według dostępności, śledź wykorzystanie budżetu, marże i postęp fakturowania oraz uzyskaj widoczność zmian zamówień lub widok projektów zagrożonych

Połącz się z systemami takimi jak Salesforce, QuickBooks, Jira i skorzystaj z narzędzi rekomendacyjnych, które pomogą wykryć konflikty zasobów lub ryzyko związane z budżetem

Generuj faktury z rozliczeniem czasu i materiałów lub stałą opłatą bezpośrednio na podstawie danych projektu, zachowując widoczność wydatków, rozliczeń i przychodów w całym cyklu kampanii

Ograniczenia Kantata

Platforma jest często opisywana jako przeciążona i powolna, a jej aktualizacje są opóźnione, co utrudnia wydajną pracę

Ceny Kantata

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Kantata prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Kantata SX umożliwiła naszemu zespołowi PS przejęcie kontroli nad naszą działalnością i zapewniła nam wgląd, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Możliwość pewnego przydzielania zasobów jest największym ulepszeniem wydajności naszego działu. Ponadto doceniamy dokładność prognoz, które poprawiły pozycję PS w naszej firmie.

Kantata SX umożliwiła naszemu zespołowi PS przejęcie kontroli nad naszą działalnością i zapewniła nam wgląd w dane, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Możliwość pewnego przydzielania zasobów była największym ulepszeniem wydajności naszego działu. Ponadto doceniamy dokładność prognoz, które poprawiły pozycję PS w naszej firmie.

Podejmuj mądrzejsze decyzje dotyczące budżetu marketingowego dzięki ClickUp!

Jeśli szukasz prostego, wizualnego i łatwego do dostosowania do cyklu pracy narzędzia do budżetowania marketingu, ClickUp to świetny punkt wyjścia. Konfigurowalne pola, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym i gotowe do użycia szablony ułatwiają zarządzanie wszystkim, od jednorazowych kampanii po pełne plany marketingowe.

Każde narzędzie z tej listy ma jednak swoje zalety. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prognoz na wysokim poziomie, dogłębnej analizy zwrotu z inwestycji czy śledzenia zasobów zespołu, znajdziesz tu coś dla siebie. Wypróbuj rozwiązania, które najlepiej pasują do Twoich procesów, a następnie skaluj je.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i przekonaj się, jak upraszcza planowanie, śledzenie i podejmowanie decyzji, zapewniając powodzenie kampanii marketingowych.