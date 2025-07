ClickUp kontra Connecteam: które narzędzie jest najlepsze do zarządzania zespołem?

Czy Twój zespół naprawdę posuwa sprawy do przodu, czy tylko jest zajęty pracą dla samego zajęcia? Kiedy niekończące się zadania, zmieniające się harmonogramy i ciągłe powiadomienia zaczynają wydawać się zbyt dużym obciążeniem, warto rozważyć narzędzia, które naprawdę mogą ułatwić pracę.

ClickUp i Connecteam to dwie wyróżniające się marki w świecie zarządzania zespołami, ale stosują one bardzo różne podejścia. ClickUp stawia na personalizację i szczegółową kontrolę projektów, podczas gdy Connecteam jest przeznaczony dla zespołów mobilnych, które nie pracują przy biurkach.

Skąd więc wiadomo, które z nich odpowiada codziennym potrzebom? Pomocne może być porównanie Connecteam i ClickUp. Omówimy funkcje, mocne strony, kompromisy i wszystko inne, co może pomóc w podjęciu decyzji, która platforma wprowadzi porządek w chaosie.

Zacznijmy.

Connecteam i ClickUp w skrócie Oto zestawienie Connecteam i ClickUp oraz oferowanych przez nie funkcji zarządzania zespołem: ClickUp najlepiej sprawdza się w przypadku Connecteam najlepiej sprawdza się w przypadku Teams potrzebujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami i zadaniami Firmy zarządzające pracownikami terenowymi i pierwszej linii Zespoły zdalne i hybrydowe współpracujące w czasie rzeczywistym Firmy skupiające się na komunikacji i zaangażowaniu pracowników Niestandardowe cykle pracy, automatyzacja i śledzenie wydajności Śledzenie czasu , planowanie pracy pracowników i zarządzanie personelem Firmy poszukujące skalowalnych rozwiązań z możliwością głębokiej personalizacji Małe i średnie przedsiębiorstwa wymagające operacji dostosowanych do urządzeń mobilnych Firmy zarządzające złożonymi projektami z zależnościami i kamieniami milowymi Organizacje, które potrzebują narzędzi do śledzenia zgodności i narzędzi HR Zespoły, które polegają na szczegółowym raportowaniu, pulpitach i zarządzaniu obciążeniem pracą Firmy poszukujące łatwej w użyciu aplikacji do codziennego zarządzania zadaniami

Czym jest ClickUp?

Zarządzaj dowolnym zespołem i aktywuj go dzięki nieograniczonym możliwościom dostosowywania, które można skalować zgodnie z Twoimi potrzebami

Dzisiejsza praca nie działa. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, które spowalniają naszą pracę. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Co wyróżnia ClickUp? Elastyczność. Możesz zautomatyzować codzienną pracę, tworzyć pulpity informujące o aktualnym stanie rzeczy i utrzymywać porządek bez konieczności łączenia różnych narzędzi.

Niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem zdalnym, zarządzasz operacjami, czy po prostu próbujesz nadążyć za listą rzeczy do zrobienia, ClickUp zapewnia jedno miejsce do śledzenia pracy, dotrzymywania terminów i obserwowania postępów.

🧠 Ciekawostka: Skuteczne zarządzanie zespołem to nie tylko organizowanie zadań — może dosłownie uratować cały projekt. Kiedy Pixar pracował nad Toy Story 2, zespół prawie stracił cały film z powodu błędu komendy. Jednak dzięki jasnej komunikacji i mądrym nawykom tworzenia kopii zapasowych, dyrektor techniczny pracujący zdalnie miał zapisaną kompletną kopię. Prawie katastrofa zamieniła się w legendę — wszystko dzięki odpowiednim systemom.

Funkcje ClickUp

ClickUp zawiera mnóstwo funkcji do zarządzania pracą od początku do końca. Jest niezwykle elastyczny, wysoce konfigurowalny i stworzony, aby ułatwić komunikację i współpracę w zespole — niezależnie od tego, czy jesteś dwuosobową ekipą, czy rozwijającą się firmą.

Funkcja nr 1: Karty czasu pracy i śledzenie czasu w ClickUp

Zorganizuj proces rozliczeń dzięki zatwierdzonym godzinom, zapewniając dokładne faktury i łatwe płatności dzięki kartom czasu pracy ClickUp

Karty czasu pracy ClickUp zapewniają przejrzysty widok dziennych, tygodniowych lub miesięcznych godzin pracy Twojego zespołu. Zatwierdzanie? Bułka z masłem. Raportowanie? Gotowe. Chcesz śledzić godziny rozliczeniowe lub koszty projektu? Niestandardowe raporty zapewniają Ci wsparcie, a integracja z systemem płacowym sprawia, że pracownicy działu kadr i operacyjnego są bardzo zadowoleni.

Pobierz darmowy szablon Śledź wydajność zespołu bez wysiłku dzięki szablonowi karty czasu pracy ClickUp

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, szablon karty czasu pracy ClickUp Services pozwala zespołom rejestrować godziny, śledzić czas i synchronizować wszystko z listą płac za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wbudowana struktura ułatwia monitorowanie wydajności i optymalizację harmonogramów pracy — bez konieczności żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi.

Chcesz zaplanować kolejne działania? Kalendarz ClickUp pomaga zespołom planować zadania, wizualizować terminy i planować osie czasu projektów. Planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, widoki dnia/tygodnia/miesiąca oraz synchronizacja z Google lub Outlookiem zapewniają, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Przeciągaj i upuszczaj nieplanowane zadania za pomocą kalendarza ClickUp, aby szybko i elastycznie planować w przejrzystym, wizualnym układzie

Dla zespołów zajmujących się złożonymi projektami przydatnym narzędziem jest szablon planowania zarządzania projektami ClickUp. Pomaga on planować zadania, koordynować terminy i utrzymywać cykl pracy.

Połącz funkcje planowania ClickUp z funkcją śledzenia czasu projektu ClickUp, a uzyskasz kompletne narzędzie zwiększające wydajność. Ręcznie uruchamiaj i zatrzymuj timery w ramach zadań, oznaczaj godziny jako rozliczalne lub nierozliczalne i generuj raporty pokazujące dokładnie, na co poświęcono czas.

Śledź wydajność zespołu na pierwszy rzut oka dzięki szczegółowej karcie czasu pracy, która rejestruje trendy w pracy i zaangażowanie dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem zdalnym, czy wieloma projektami, te funkcje pomogą Ci utrzymać wydajność bez zgadywania. Proste planowanie, dokładne śledzenie i bardziej wydajny zespół.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przydziel „mentorów zadań” w zespołach, aby pomóc mniej doświadczonym użytkownikom. Pozwoli to zbudować wewnętrzną wiedzę specjalistyczną i przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników, tworząc jednocześnie system wsparcia dla nowych użytkowników.

Funkcja nr 2: Zadania ClickUp

Przydzielaj zadania, śledź postępy i organizuj rozmowy dzięki zadaniom ClickUp

Bez inteligentnego przydzielania zasobów szybko może dojść do wypalenia i chaosu. Właśnie w tym miejscu pojawia się ClickUp Tasks. Ułatwia tworzenie, przydzielanie i organizowanie pracy, niezależnie od cyklu pracy Twojego zespołu.

Możesz ustawić priorytety, przypisać terminy i śledzić wszystko w czasie rzeczywistym. Dodaj niestandardowe widoki, automatyzację i wbudowane narzędzia do współpracy, a Twój zespół będzie miał wszystko, czego potrzebuje, aby pozostać zgrany i skupiony na zadaniach.

Jest to szczególnie przydatne dla kierowników projektów, którzy muszą podzielić duże projekty na mniejsze części i monitorować postępy na całej tablicy.

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i doszliśmy do wniosku, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i kontrolować czas pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji i usług zewnętrznych. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i doszliśmy do wniosku, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i kontrolować czas pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji i usług zewnętrznych. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Zoptymalizuj cykl pracy dzięki ustrukturyzowanemu szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp, który zapewnia organizacji i wydajności zespołu

Chcesz skorzystać ze skrótu? Szablon zarządzania zadaniami ClickUp zapewni Ci przewagę. Jest w pełni konfigurowalny, dzięki czemu możesz organizować pracę w sposób, który faktycznie ma sens dla Twojego zespołu.

Zautomatyzuj cykle pracy i zwiększ wydajność zespołu dzięki ClickUp Brain

Aby inteligentniej zarządzać zadaniami, skorzystaj z ClickUp Brain. Ten asystent AI tworzy podsumowania, sugeruje kolejne kroki i wypełnia szczegóły zadań, dzięki czemu nie utkniesz w rutynowych zadaniach administracyjnych. Pomaga równomiernie rozdzielać zadania i utrzymywać równowagę obciążenia pracą w całym zespole.

ClickUp Brain i wbudowani agenci AI mogą również przeszukiwać wewnętrzną bazę wiedzy i połączone aplikacje w celu znalezienia potrzebnych informacji. Nie musisz już przeglądać wątków ani śledzić aktualizacji. Wszystko, czego potrzebujesz, pozostaje na swoim miejscu.

👀 Czy wiesz, że... VMware zwiększyło wydajność o 8 razy po przejściu na ClickUp — konsolidując ponad 5 narzędzi, oszczędzając 95% czasu poświęcanego na tworzenie zasobów QBR i tworząc jedno przejrzyste źródło informacji dla wszystkich zespołów.

Funkcja nr 3: Czat ClickUp

Popraw pracę zespołową dzięki czatowi w czasie rzeczywistym, przydzielaniu zadań i łatwej współpracy z ClickUp Chat

ClickUp eliminuje presję związaną z korzystaniem z wielu aplikacji do przesyłania wiadomości, przenosząc komunikację bezpośrednio do cyklu pracy. Dzięki czatowi ClickUp zespoły mogą wysyłać wiadomości w czasie rzeczywistym, łączyć rozmowy bezpośrednio z zadaniami i współpracować bez opuszczania platformy.

Możesz planować wiadomości, tworzyć kanały publiczne i prywatne, przypisywać komentarze jako elementy do wykonania, dodawać klipy głosowe lub wideo oraz konfigurować automatyczne wiadomości cykliczne oparte na regułach.

Czat współpracuje z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak Zadania, Kalendarz i Dokumenty, dzięki czemu wszystko pozostaje połączone. A dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji AI możesz nadrobić zaległości w czacie i natychmiast wyświetlić istotne szczegóły z całego obszaru roboczego — bez konieczności wstrzymywania czatu i wyszukiwania informacji.

To sprytny sposób na ograniczenie opóźnień, skupienie rozmów i szybsze podejmowanie decyzji bez przełączania zakładek.

📮ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wdrożenie automatyzacji, ale nie zdecydowało się na ten krok. Czynniki takie jak ograniczony czas, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszego kroku w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz uzyskać dostęp do zaawansowanej automatyzacji, a nawet tworzyć niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces nauki. 💫 Rzeczywiste wyniki: firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w informacje dostępne w czasie rzeczywistym.

Ceny ClickUp

ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które oferują usługi wielu klientom. Jest to idealny sposób na udoskonalenie procesów w początkowej fazie działalności i stopniowe skalowanie ich wraz z rozwojem firmy.

ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które oferują usługi wielu klientom. Jest to idealny sposób na udoskonalenie procesów w początkowej fazie działalności i stopniowe skalowanie ich wraz z rozwojem firmy.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów zatrudnienia dla rekruterów

Czym jest Connecteam?

Connecteam to aplikacja do zarządzania pracownikami stworzona dla zespołów pracujących poza biurem. Od handlu detalicznego i budownictwa po opiekę zdrowotną i usługi terenowe — pomaga firmom zachować porządek w podróży.

Platforma mobilna pozwala Ci zająć się wszystkim – od planowania pracy pracowników i śledzenia czasu po komunikację w zespole i zarządzanie codziennymi zadaniami – wszystko w jednym miejscu.

Menedżerowie mogą łatwo delegować zadania, śledzić godziny pracy, wysyłać aktualizacje w czasie rzeczywistym i zapewnić płynną realizację harmonogramów, niezależnie od tego, gdzie pracują ich zespoły.

Funkcje Connecteam

Jeśli szukasz prostego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania do zarządzania pracownikami mobilnymi, Connecteam jest właśnie dla Ciebie. Poznaj kluczowe funkcje, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla zespołów pracujących w terenie.

Funkcja nr 1: Aplikacja Connecteam do rejestracji czasu pracy pracowników i kiosk

za pośrednictwem Connecteam

Time Clock Connecteam upraszcza śledzenie czasu pracy pracowników, rejestrację obecności i zarządzanie listami płac. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy za pomocą telefonów komórkowych, tabletów (za pośrednictwem aplikacji Kiosk) lub komputerów stacjonarnych, co zapewnia elastyczność w różnych środowiskach pracy.

Dzięki GPS i geofencingowi Connecteam możesz mieć pewność, że pracownicy rejestrują się w zatwierdzonych lokalizacjach. Pomaga to zapobiegać kradzieży czasu i zapewnia dokładność. Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym zmniejsza potrzebę ciągłego sprawdzania obecności, zwłaszcza w przypadku zespołów pracujących w terenie.

Funkcja automatycznego wyłączania zegara zapobiega niepotrzebnym nadgodzinom, automatycznie wylogowując pracowników po zakończeniu zmiany.

za pośrednictwem Connecteam

Time Clock posiada również funkcję automatycznych kart czasu pracy, które śledzą czas pracy, przerwy i nadgodziny, dzięki czemu zarządzanie płacami jest płynne i dokładne.

Aplikacja Kiosk App to dobre rozwiązanie dla zespołów, które nie korzystają z urządzeń osobistych. Umożliwia pracownikom rejestrowanie czasu pracy za pomocą kodów PIN lub uwierzytelniania biometrycznego na urządzeniach współdzielonych, co idealnie sprawdza się w scentralizowanych lokalizacjach, takich jak magazyny lub sklepy detaliczne.

za pośrednictwem Connecteam

Intuicyjny interfejs aplikacji zapewnia łatwość obsługi bez konieczności przechodzenia przez długie szkolenia.

Funkcja nr 2: Zarządzanie zadaniami i czat zespołowy Connecteam

za pośrednictwem Connecteam

Dzięki prostej platformie do zarządzania zadaniami menedżerowie mogą wyznaczać zadania, przypisywać terminy i monitorować postępy w realizacji projektów. Pracownicy otrzymują powiadomienia w czasie rzeczywistym o przypisanych zadaniach, a aktualizacje można śledzić w aplikacji.

Narzędzie umożliwia delegowanie konkretnych zadań, definiowanie zależności między zadaniami oraz automatyzację cyklu pracy

za pośrednictwem Connecteam

Dzięki funkcji czatu Twój zespół może zadawać pytania, udostępniać aktualizacje lub wysyłać pliki bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Pracownicy mogą komunikować się za pośrednictwem czatów indywidualnych, czatów zespołowych lub kanałów transmisji, aby przekazywać aktualizacje wszystkim pracownikom firmy.

Czat można podzielić według lokalizacji, projektu, działu lub innych kryteriów, aby dyskusje były bardziej ukierunkowane, a odpowiednie osoby szybko otrzymywały potrzebne informacje.

Wiadomości można również zaplanować do wysłania w godzinach pracy lub po następnym wejściu pracownika do pracy/zmianie, co pomaga uniknąć zakłóceń poza godzinami pracy.

Funkcja nr 3: Planowanie pracy pracowników Connecteam

za pośrednictwem Connecteam

Funkcja planowania pracy pracowników Connecteam sprawia, że zarządzanie zmianami jest dziecinnie proste. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” menedżerowie mogą szybko tworzyć i przydzielać zmiany bez żadnych problemów.

Pracownicy są powiadamiani o swoich harmonogramach, a powtarzające się zmiany są łatwe do skonfigurowania. Narzędzie śledzi również frekwencję, aby zapobiegać konfliktom w harmonogramach i zapewnić płynny przebieg wszystkich zadań.

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Zaawansowane: 49 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Expert: 99 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp vs. Connecteam: porównanie funkcji

Po omówieniu podstawowych kwestii nadszedł czas, aby zbadać różnice między Connecteam a ClickUp i porównać ich wydajność.

Funkcja ClickUp Connecteam Śledzenie czasu Zaawansowane śledzenie czasu z timerami, ręcznymi rejestrami, rozliczanymi godzinami i szczegółowymi raportami Prosty zegar czasu pracy z funkcją śledzenia GPS i automatycznymi kartami czasu pracy dla zespołów pracujących w terenie Planowanie Wizualny kalendarz z zadaniami, które można przeciągać i upuszczać, synchronizacją kalendarza zewnętrznego i niestandardowymi widokami Planowanie pracy pracowników na podstawie zmian z opcją śledzenia obecności i powtarzających się zmian Zarządzanie zadaniami W pełni konfigurowalne zadania z AI, automatyzacją, zależnościami i wieloma widokami projektów Tworzenie podstawowych zadań z przypisaniem osób odpowiedzialnych, terminami i aktualizacjami postępów projektu Komunikacja w zespole Czat w czasie rzeczywistym, komentarze w zadaniach, udostępnianie dokumentów i wsparcie AI dzięki ClickUp Brain Wbudowany czat grupowy i bezpośrednie wiadomości, a także udostępnianie plików Funkcje AI ClickUp Brain zwiększa wydajność dzięki pomocy w zakresie treści, podsumowaniom i automatyzacji cyklu pracy Niedostępne GPS i geofencing Nie jest to funkcja natywna, ale w razie potrzeby można ją zintegrować z narzędziami do śledzenia lokalizacji GPS Wbudowany GPS i geofencing zapewniają dokładne śledzenie czasu na podstawie lokalizacji Najlepsze dla Teams potrzebujące elastyczności, ścisłej współpracy oraz zaawansowanego zarządzania projektami i zadaniami Zespoły potrzebujące wsparcia przez telefon komórkowy lub pracowników terenowych skupionych na podstawowym śledzeniu czasu i planowaniu

Porównanie Connecteam i ClickUp #1: Śledzenie czasu i planowanie

ClickUp oferuje zaawansowane śledzenie czasu z szczegółowymi kartami czasu pracy, śledzeniem godzin rozliczeniowych i niestandardowym raportowaniem. Możesz ręcznie rejestrować czas, ustawiać timery i kategoryzować wpisy czasu.

Kalendarz ClickUp ułatwia planowanie dzięki funkcji planowania metodą „przeciągnij i upuść”, synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi oraz przejrzystym układom wizualnym.

Zegar czasu pracy Connecteam obejmuje GPS i geofencing, dzięki czemu pracownicy mogą rejestrować czas pracy tylko w zatwierdzonych lokalizacjach. Karty czasu pracy automatycznie rejestrują przerwy i nadgodziny.

Planowanie jest proste dzięki funkcji przeciągania i upuszczania, powtarzających się zmian oraz śledzeniu obecności w czasie rzeczywistym.

🏆Zwycięzca: ClickUp wyprzedza konkurencję dzięki bardziej elastycznemu planowaniu, solidnemu raportowaniu i doskonałej integracji z kalendarzem — idealnym rozwiązaniem dla zespołów biurowych i agencji.

Porównanie Connecteam i ClickUp #2: Zarządzanie zadaniami i współpraca zespołowa

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp ułatwiają przydzielanie pracy, ustalanie priorytetów i śledzenie postępów projektu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym. Oferuje zależności zadań, niestandardowe widoki i automatyzację.

ClickUp Brain optymalizuje wydajność dzięki generowanym przez AI podsumowaniom, inteligentnym sugestiom i zarządzaniu zasobami.

Connecteam oferuje platformę do zarządzania zadaniami, na której menedżerowie mogą przydzielać zadania i śledzić aktualizacje. Powiadomienia w czasie rzeczywistym i automatyzacja cyklu pracy zapewniają płynność działania.

🏆Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki swojej wszechstronności. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, konfigurowalne widoki i alokacja zasobów sprawiają, że lepiej nadaje się do złożonych cykli pracy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do tworzenia harmonogramów pracy pracowników

Porównanie Connecteam i ClickUp #3: Komunikacja w aplikacji

W ClickUp zintegrowany czat obsługuje rozmowy powiązane z zadaniami, aktualizacje w czasie rzeczywistym i współpracę zespołową — wszystko to bez konieczności przełączania narzędzi. Możesz @wzmiankować członków zespołu, organizować dyskusje i udostępniać pliki.

ClickUp Brain pobiera nawet informacje o zadaniach lub dokumentach w trakcie czatu, aby rozmowy były wydajne i przebiegały zgodnie z planem.

Wbudowany czat Connecteam jest prosty, ale skuteczny. Umożliwia wysyłanie wiadomości zespołowych, udostępnianie plików i prowadzenie rozmów grupowych. To solidna opcja do szybkiej komunikacji, szczególnie dla zespołów pracujących głównie na urządzeniach mobilnych lub zdalnie.

🏆Zwycięzca: ClickUp ponownie wygrywa dzięki głębszej integracji i czatom wzbogaconym o AI, które łączą się bezpośrednio z zadaniami i dokumentami — idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują komunikacji bogatej w kontekst.

Porównanie Connecteam i ClickUp #4: Zdalny dostęp i elastyczność urządzeń

ClickUp to aplikacja oparta na chmurze, która działa na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Obsługuje spersonalizowane pulpity i kontrolę dostępu, zapewniając zespołom elastyczność i kontrolę.

Connecteam jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników biurowych. Aplikacja Kiosk umożliwia pracownikom rejestrowanie czasu pracy z poziomu wspólnego urządzenia za pomocą bezpiecznych kodów PIN lub rozpoznawania twarzy. Doskonale sprawdza się w miejscach pracy lub zespołach, które nie dysponują urządzeniami osobistymi.

🏆Zwycięzca: Connecteam wygrywa tę rundę dzięki specjalistycznym funkcjom mobilnym i możliwości udostępniania urządzeń, idealnym dla pracy w terenie i zespołów pracujących na miejscu.

📖 Przeczytaj również: Jak prognozowanie siły roboczej pomaga planować przyszłe potrzeby w zakresie talentów

Porównanie Connecteam i ClickUp #5: Szablony i dostosowywanie

ClickUp oferuje różnorodne szablony do zarządzania zadaniami, kartami czasu pracy, harmonogramami i nie tylko. Możesz w pełni dostosować cykle pracy, statusy, widoki i automatyzację. Ta elastyczność wspiera różnorodne zespoły i złożone potrzeby projektowe.

Connecteam oferuje proste i znormalizowane doświadczenie z mniejszą liczbą opcji dostosowywania. Jest łatwy w konfiguracji, ale może nie być wystarczająco rozbudowany dla bardziej złożonych cykli pracy lub niszowych branż.

🏆Zwycięzca: ClickUp z łatwością wygrywa tę rundę. Konfigurowalne szablony i rozbudowane opcje konfiguracji sprawiają, że jest to lepsze rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują elastyczności i skalowalności.

Porównanie Connecteam i ClickUp #6: Ceny

ClickUp oferuje przystępne cenowo i skalowalne rozwiązanie. Model płatności za użytkownika zapewnia elastyczność, dzięki czemu jest opłacalny. Płacisz tylko za aktywnych użytkowników, kontrolując koszty.

Connecteam oferuje bezpłatny plan dla maksymalnie 10 użytkowników, a płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie dla maksymalnie 30 użytkowników. W przypadku rosnących zespołów koszty mogą szybko wzrosnąć, co sprawia, że rozwiązanie to jest mniej opłacalne.

🏆Zwycięzca: ClickUp dzięki bardziej przystępnej, skalowalnej i elastycznej strukturze cenowej.

👀 Czy wiesz, że... Zarządzanie projektami jako formalna dyscyplina zostało ukształtowane przede wszystkim przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych w latach 50. XX wieku, zwłaszcza w ramach programu rakietowego Polaris. Złożoność projektu wymagała sformalizowanych metod zarządzania projektami, a wysiłek ten pomógł stworzyć scenę dla rozwoju nowoczesnych metodologii zarządzania projektami.

ClickUp vs. Connecteam na Reddicie

Jeśli chodzi o porównanie ClickUp i Connecteam, werdykt na Reddicie naprawdę zależy od tego, czego oczekujesz od narzędzia do zarządzania zespołem i obciążeniem pracą.

Długoletni użytkownik ClickUp, maction-9, pochwalił platformę na r/clickup za elastyczność, która pozwala jej sprostać niemal każdemu zastosowaniu:

w 100% tak. Dokładnie to robi mój zespół. Tablice PM, QA, tablice klientów, śledzenie czasu, raportowanie. Rejestruje wszystko, co dzieje się w firmie. Dostosowanie go do naszych potrzeb zajęło trochę czasu, ale bez wątpienia jest lepszy niż wszystkie inne narzędzia dostępne na rynku, w tym Asana i Trello

w 100% tak. Dokładnie to robi mój zespół. Tablice PM, QA, tablice klientów, śledzenie czasu, raportowanie. Rejestruje wszystko, co dzieje się w firmie. Dostosowanie go do naszych potrzeb zajęło trochę czasu, ale bez wątpienia jest lepszy niż wszystkie inne narzędzia dostępne na rynku, w tym Asana i Trello

Inny użytkownik Reddit, junoalej, podkreślił znaczną wartość i zestaw funkcji ClickUp:

Korzystamy z Clickup od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed podjęciem decyzji o wyborze Clickup wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. To najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem żadnych większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji i wraz z nową wersją narzędzie jest coraz lepsze. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną ilość narzędzi, ClickUp zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania. Po nauczeniu się efektywnego korzystania z ClickUp zdecydowanie zyskałem nowe spojrzenie na nasze procesy cyklu pracy.

Korzystamy z Clickup od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed podjęciem decyzji o wyborze Clickup wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. To najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem żadnych większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji i wraz z nową wersją narzędzie jest coraz lepsze. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną ilość narzędzi, ClickUp zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania.

Po nauczeniu się efektywnego korzystania z ClickUp zdecydowanie zyskałem nowe spojrzenie na nasze procesy cyklu pracy.

Inny użytkownik, bryceman1, podzielił tę opinię:

Jesteśmy w niemal identycznej sytuacji. Wypróbowaliśmy wszystkie te narzędzia i zdecydowanie ClickUp oferował najlepszy stosunek wartości do funkcji, których potrzebowaliśmy. Tempo rozwoju tego narzędzia jest również niesamowite.

Jesteśmy w niemal identycznej sytuacji. Wypróbowaliśmy wszystkie te narzędzia i zdecydowanie ClickUp oferował najlepszy stosunek wartości do funkcji, których potrzebowaliśmy. Tempo rozwoju tego narzędzia jest również niesamowite.

Jeśli chodzi o Connecteam, użytkownicy doceniają to, jak wspiera on zaangażowanie pracowników i pomaga firmom gromadzić informacje, rozwiązywać problemy w miejscu pracy i zwiększać retencję pracowników.

Niektórzy jednak zwracają uwagę, że menedżerowie mogą być zmuszeni do częstszego ręcznego przydzielania zmian, co może spowolnić pracę. Jak zauważył tdmod99 na r/TheDigitalMerchant:

Oprócz śledzenia czasu i planowania, [Connecteam] oferuje również narzędzia do zbierania opinii pracowników, ankiety i inne punkty kontaktu służące utrzymaniu pracowników i identyfikacji problemów. Ograniczone funkcje automatycznego planowania w porównaniu z konkurencją… Ceny stają się skomplikowane, jeśli próbujesz zintegrować wiele sekcji „podstawowych”, takich jak HR i umiejętności, z podstawowym pakietem operacyjnym.

Oprócz śledzenia czasu i planowania, [Connecteam] oferuje również narzędzia do zbierania opinii pracowników, ankiety i inne punkty kontaktu służące utrzymaniu pracowników i identyfikacji problemów. Ograniczone funkcje automatycznego planowania w porównaniu z konkurencją… Ceny stają się skomplikowane, jeśli próbujesz zintegrować wiele sekcji „podstawowych”, takich jak HR i umiejętności, z podstawowym pakietem operacyjnym.

Według serwisu Reddit, kompleksowe ustawienia ClickUp sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla zespołów, które potrzebują zaawansowanych funkcji automatyzacji, śledzenia i współpracy. Connecteam wyróżnia się pod względem narzędzi dla pracowników, ale może wymagać więcej pracy przy planowaniu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wybierz narzędzie, które jest dostosowane do rzeczywistego sposobu pracy Twojego zespołu, a nie tylko wygląda imponująco na papierze. W dłuższej perspektywie elastyczność, łatwość obsługi i zaawansowane funkcje współpracy będą miały znacznie większe znaczenie niż długa lista funkcji, z których nigdy nie skorzystasz. Aby mieć pewność, że dokonujesz właściwego wyboru, przed podjęciem ostatecznej decyzji wypróbuj narzędzie w ramach projektów pilotażowych z udziałem określonych zespołów. Pozwoli to przetestować funkcjonalność i ocenić, jak dobrze narzędzie pasuje do cyklu pracy.

Które narzędzie do zarządzania zespołem jest najlepsze?

Werdykt? ClickUp zajmuje pierwsze miejsce jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami.

Connecteam ma swoje zalety — zwłaszcza jeśli zarządzasz zespołami mobilnymi lub koordynujesz pracę zmianową. Jednak gdy spojrzysz z szerszej perspektywy i weźmiesz pod uwagę elastyczność, funkcje i długoterminowy wpływ na sukces biznesowy, ClickUp wygrywa.

Dzięki narzędziom do śledzenia czasu, komunikacji, zarządzania zadaniami i nie tylko, ClickUp zapewnia zespołom scentralizowaną przestrzeń do wykonywania pracy — bez konieczności żonglowania zadaniami. Możliwość dostosowania i szczegółowe raportowanie sprawiają, że jest to inteligentny wybór dla rozwijających się zespołów, które potrzebują skalowalnych ustawień, które mogą ewoluować wraz z nimi.

Jeśli szukasz potężnej, ale elastycznej platformy, ClickUp spełnia wszystkie wymagania. To miejsce, w którym planowanie, realizacja i współpraca naprawdę się łączą.

Chcesz ulepszyć sposób pracy całego zespołu? Zarejestruj się w ClickUp już teraz, aby pracować z kompleksowym rozwiązaniem, na które czekałeś.