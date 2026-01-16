Bezpłatne szablony portfolio marketingowego na rok [rok]

Masz kampanie, strategię i wyniki. Ale kiedy ktoś pyta: „Czy możesz przesłać mi portfolio?”, zamierasz.

Nie dlatego, że nie masz prac, ale dlatego, że Twoje portfolio jest albo zagubione w rozrzuconych folderach, albo utknęło w niedokończonym dokumencie.

Jeśli brzmi to zbyt realistycznie, nie martw się, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze darmowe szablony portfolio marketingowego z ClickUp (i innych platform!), które pomogą Ci zaprezentować swoje prace w przejrzysty, uporządkowany i efektowny sposób.

Zacznijmy! 💪🏼

Czym jest szablon portfolio marketingowego?

Szablon portfolio marketingowego to gotowy projekt, który pomaga marketerom uporządkować i zaprezentować swoją pracę, umiejętności i osiągnięcia potencjalnym klientom i współpracownikom.

Szablony te często zawierają uporządkowane sekcje przeznaczone na studia przypadków, osie czasu kampanii, makiety projektów, strategie targetowania odbiorców oraz wskaźniki wydajności, takie jak wskaźniki zaangażowania lub zwrot z inwestycji (ROI). Wiele z nich zawiera również przestrzeń na role zespołów, wykorzystywane narzędzia i notatki dotyczące iteracji, aby podkreślić współpracę i proces.

🧠 Ciekawostka: Słowo „portfolio” pochodzi od włoskiego portafoglio , oznaczającego teczkę do przenoszenia luźnych kartek papieru. W XVIII wieku artyści i architekci nosili ze sobą fizyczne próbki swoich prac, aby zdobywać zlecenia. Były to wczesne wersje dzisiejszych portfolio marketingowych.

Co sprawia, że szablon portfolio marketingowego jest dobry?

Dobrze skonstruowany szablon portfolio marketingowego podkreśla dotychczasowe powodzenia marketera i stanowi platformę do zaprezentowania jego strategicznego myślenia i kreatywności. Oto kilka funkcji, na które warto zwrócić uwagę:

Łatwość użytkowania: Poszukaj czegoś prostego w konfiguracji i dostosowywaniu, co pozwoli Ci skupić się na zawartości, a nie na złożoności projektu.

Atrakcyjność wizualna: Poszukaj wysokiej jakości obrazów, infografik lub integracji wideo, aby przyciągnąć uwagę odbiorców.

Kompleksowe sekcje: Pamiętaj o sekcji „O mnie”, próbkach prac, referencjach i przejrzystej stronie kontaktowej.

Opcje dostosowywania: wybierz szablony, które pozwalają eksperymentować z niestandardowymi kolorami, czcionkami i układami, aby odzwierciedlić charakter Twojej marki.

Wyświetlanie wskaźników wydajności: Poszukaj sekcji, w których można zaprezentować wyniki, takie jak współczynniki konwersji lub ROI, aby zwiększyć wiarygodność.

Możliwości integracji: Wybierz kompatybilność z mediami społecznościowymi, narzędziami analitycznymi lub CRM, aby łatwo pobierać kluczowe dane dotyczące wydajności.

🔍 Czy wiesz, że... Kampanie spec (takie jak symulowane rebrandingi lub posty w mediach społecznościowych dla marek, które podziwiasz) są popularnym sposobem na wypełnienie strony portfolio odpowiednimi przykładami prac.

Szablony portfolio marketingowego w skrócie

Oto przegląd najlepszych szablonów portfolio marketingowego:

13 szablonów portfolio marketingowego

Poniżej przedstawiamy kilka opcji szablonów portfolio marketingowego od ClickUp i innych źródeł. 👇

A jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko szablonu, który uprości Twoje działania marketingowe, mamy dla Ciebie profesjonalną wskazówkę! Wypróbuj ClickUp! Stworzony z myślą o wsparciu każdego etapu realizacji działań marketingowych, ClickUp dla zespołów marketingowych pomaga w burzy mózgów, planowaniu, uruchamianiu i śledzeniu kampanii w jednym miejscu. Od strategii wielokanałowej po kalendarze zawartości i pulpity wydajności, ClickUp zamienia Twoją codzienną pracę w portfolio mierzalnych sukcesów.

Oto, co jeden z marketerów powiedział o korzystaniu z ClickUp:

Dzięki ClickUp możemy pokazać, co się wydarzyło w ramach naszych inicjatyw marketingowych w widoku regionalnym lub kampanii. Obejmuje to przegląd rodzajów prowadzonych działań i etapów lejka, do których zostały one przypisane. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo zapoznać się ze statusem projektu.

Na razie jednak pokażemy Ci szablony, których potrzebujesz!

1. Szablon zarządzania portfolio ClickUp

Pobierz darmowy szablon Lepiej planuj swoje projekty i zasoby dzięki szablonowi zarządzania portfolio ClickUp.

Zarządzając portfolio projektów kreatywnych lub strategicznych, łatwo stracić orientację. Szablon zarządzania portfolio ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki systemowi punktacji, który ocenia wartość projektu na podstawie jego wpływu na działalność firmy. Projekty są podzielone na kategorie Must-Have, Should-Have lub Could-Have, co pozwala skoncentrować wysiłki.

To, co wyróżnia ten szablon, to wykaz przyjętych projektów, w którym nowe zgłoszenia projektów mają widoczność wraz z wytycznymi dotyczącymi punktacji umieszczonymi w górnej części. Dzięki temu każdy pomysł jest oceniany w sposób spójny. Widok głównej listy portfolio pozwala spojrzeć z lotu ptaka na wszystkie projekty, a dedykowane foldery, takie jak Projekty zagrożone i Projekty zakończone, sortują postępy jak prawdziwy pulpit PMO.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Oceniaj napływające zapytania dotyczące projektów za pomocą spójnego systemu opartego na kryteriach.

Posortuj inicjatywy według grup priorytetowych, aby skoncentrować wysiłek na tym, co najważniejsze.

Śledź ryzyko i postępy dzięki dedykowanym widokom listy i folderów.

Scentralizuj oceny, aby każda oferta była rozpatrywana według tej samej ścieżki decyzyjnej.

📌 Idealne dla: liderów strategicznych i biur zarządzania projektami, którzy muszą oceniać, klasyfikować i prowadzić śledzenie dużej liczby propozycji projektów pod kątem ich wpływu na działalność firmy.

📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z co najmniej dwóch narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje, przechodząc między wiadomościami e-mail, czatami, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. Ciągłe przełączanie się między kontekstami powoduje stratę czasu i spowalnia wydajność. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — e-maile, czaty, dokumenty, zadania i notatki — w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym Converged AI Workspace, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

2. Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z wieloma projektami o różnym statusie dzięki szablonowi portfolio do zarządzania projektami ClickUp.

Jeśli dopiero zaczynasz organizować portfolio projektów i potrzebujesz przejrzystego, intuicyjnego systemu, ten szablon jest właśnie dla Ciebie. Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp oferuje przyjazne dla początkujących ustawienia, które pomagają przeglądać wszystkie informacje z różnych działów w jednym miejscu.

Widok PMO Roadmap View zapewnia układ podzielony na etapy, dzięki czemu można natychmiast dostrzec prace, które utknęły w martwym punkcie lub są opóźnione. Chcesz uzyskać więcej informacji? Przejdź do Weekly Status Reports lub widoku zespołu, aby uzyskać aktualizacje pogrupowane według działu lub właściciela.

Każde zadanie w tym szablonie zarządzania projektami zawiera tagi faz, takie jak Odkrywanie lub Projektowanie, wraz z szacowanym czasem, wskaźnikami powodzenia i przestrzenią na szczegółowe opisy. Ułatwia to uzasadnienie postępów projektu podczas przeglądów interesariuszy lub aktualizacji dla klientów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj etapy pracy między zespołami, korzystając z wbudowanego planu działania i widoku statusu.

Porównuj cotygodniowe postępy dzięki uporządkowanym raportom pogrupowanym według własności.

Dodaj szacunki, wskaźniki i opisy jako załączniki, aby uzasadnić zmiany statusu.

Monitoruj wszystkie aktualizacje działu z jednego, skonsolidowanego hubu portfolio.

📌 Idealne dla: kierowników projektów i szefów działów, którzy potrzebują prostego, wizualnego sposobu monitorowania stanu projektów i aktualizacji statusu w różnych zespołach.

🚀 Zalety ClickUp: Wykorzystaj pełen potencjał swojego portfolio marketingowego dzięki ClickUp BrainGPT, komputerowemu asystentowi AI, który rozumie Twoje kampanie, zawartość i cykle pracy, dzięki czemu możesz pracować w sposób bardziej przejrzysty i szybszy. Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi dotyczące swoich kampanii, korzystając z ClickUp BrainGPT. Dzięki BrainGPT otrzymujesz: Kontekstowa AI , która dostosowuje się do Twojego obszaru roboczego, poprzednich projektów i aktywności zespołu, aby zapewnić spójność briefów, aktualizacji i prac kreatywnych.

Wydajność oparta na głosie dzięki funkcji Talk to Text , która przekształca wypowiedziane pomysły w zadania, dokumenty lub notatki bez konieczności zmiany narzędzi.

Bezpieczeństwo i prywatność na poziomie Enterprise, które chronią wszystkie Twoje dane marketingowe.

Uzyskaj dostęp do wielu zaawansowanych modeli LLM w jednym miejscu, w tym ChatGPT, Claude i Gemini, dzięki czemu możesz wybrać najlepszy model do każdego zadania i wyeliminować rozrost AI.

3. Szablon portfolio projektowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Prezentuj i zarządzaj swoimi pracami twórczymi za pomocą szablonu portfolio projektowego ClickUp.

Jeśli Twoje prace twórcze są świetne, ale ich prezentacja nie jest spójna, przejrzysta lub nie ma w niej jasności, szablon portfolio projektowego ClickUp jest tym, czego potrzebujesz. Ten szablon pomoże Ci pokazać swoje myślenie, etapy pracy i doświadczenie na każdym kroku zarządzania projektami.

Prawdziwą mocą jest widok etapów projektowania, który sortuje Twoje prace według jasno oznaczonych faz: Oczekujące, Koncepcja, Projekt, Prototyp i Przekazanie. Możesz przyporządkować każdy projekt, od marketingowej strony internetowej po aplikację mobilną, do tych wizualnych kategorii, dzięki czemu klienci, interesariusze lub mentorzy będą od razu wiedzieć, co jest w trakcie realizacji, a co zostało już zrobione.

Każde zadanie zawiera wbudowane pola, takie jak Kategoria projektu (np. tożsamość marki, aplikacja internetowa) oraz statusy specyficzne dla danej fazy, takie jak Wymaga poprawek lub Wewnętrzna weryfikacja, dzięki czemu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, na co należy zwrócić uwagę.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Opisz każdy projekt, podając jasny kontekst, próbki wizualne i wymierne wyniki.

Zaprezentuj swój cykl pracy projektowej w uporządkowanym układzie, który jest łatwy do przejrzenia.

Scentralizuj uwagi klientów, poprawki i zatwierdzenia, aby zachować przejrzystą ścieżkę audytu.

Udostępniaj aktualne, uporządkowane portfolio, które aktualizuje się automatycznie wraz z rozwojem Twojej pracy.

📌 Idealny dla: Projektantów i zespołów kreatywnych, którzy chcą profesjonalnie zaprezentować swoje prace, jednocześnie jasno komunikując etapy projektu i uzasadnienie projektu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz sekcję o tytule „Marketing Sandbox”, aby przetestować pomysły, takie jak poprawione teksty, nowe kierunki kampanii lub makiety w szablonie. Potraktuj ją jak mini-przestrzeń eksperymentalną.

4. Szablon zadania ClickUp Design Portfolio

Pobierz darmowy szablon Nadaj strukturę swoim portfolio dzięki szablonowi zadania ClickUp Design Portfolio.

Jeśli Twoje portfolio wygląda dobrze, ale proces projektowania wydaje się chaotyczny, ten szablon wypełnia tę lukę na poziomie zadań. Szablon zadań portfolio projektowego ClickUp skupia się na poszczególnych blokach składowych, czyli rzeczywistych zadaniach w ramach każdego projektu.

Wykorzystaj go, gdy chcesz mieć pod kontrolą dziesiątki równoległych planów marketingowych, zwłaszcza jeśli często przełączasz się między kategoriami, takimi jak tożsamość marki, projektowanie interfejsu użytkownika lub zasoby marketingowe.

A co najlepsze? Zamiast tworzyć portfolio od podstaw i przeglądać niejasne nazwy zadań lub foldery, otrzymujesz trzy niezbędne pola niestandardowe: Etap projektowania (np. koncepcja, wersja ostateczna, przekazanie), Kategoria projektu (rodzaj pracy) oraz Efekt końcowy.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Podziel każde zlecenie projektowe na uporządkowane zadania podzielone na etapy.

Użyj etykiet, aby rozróżnić branding, interfejs użytkownika i zasoby kreatywne.

Zapisz ostateczne wyniki w spójnym, przeszukiwalnym polu.

Zachowaj przejrzystość postępów w realizacji zadań, gdy zajmujesz się wieloma projektami jednocześnie.

📌 Idealne dla: freelancerów lub kierowników ds. projektowania, którzy potrzebują przejrzystości na poziomie zadań, aby mieć kontrolę nad etapami, kategoriami i końcowymi wynikami.

⚙️ Bonus: Chcesz zbudować bazę wysokiej jakości klientów dla swojej agencji marketingowej? Zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym poszukiwania klientów dla agencji marketingu cyfrowego. Zawiera on szczegółowy opis rzeczywistych strategii, takich jak wykorzystanie pozycjonowania niszowego, korzystanie z platform B2B i wykorzystanie studiów przypadków w celu przyciągnięcia odpowiednich potencjalnych klientów. Możesz również obejrzeć ten wideo, aby uzyskać szybki przegląd naszych najlepszych wskazówek!

5. Szablon studium przypadku ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoją historię i wskaźniki wpływu dzięki szablonowi studium przypadku ClickUp.

Szablon studium przypadku ClickUp zamienia Twoje dotychczasowe prace w dobrze zorganizowaną, gotową do prezentacji historię. Najlepiej sprawdza się, gdy chcesz przedstawić kampanię o powodzeniu, projekt klienta lub wprowadzenie produktu na rynek w sposób wiarygodny i łatwy do przyswojenia.

Znajdziesz w nim specjalną przestrzeń na inne kreatywne szablony briefów oraz niezbędne informacje o kliencie, takie jak strona internetowa, opis firmy i kontekst. Ponadto zawiera gotowe statusy umożliwiające śledzenie postępów w tworzeniu raportu, pola do oznaczania danych (np. problemy, rozwiązania, wpływ) oraz widoki umożliwiające przełączanie się między wykresem Gantta, obciążeniem pracą lub kalendarzem w miarę rozwoju studium przypadku.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

W jednym miejscu dokumentuj informacje o kliencie, jego celach i ścieżkach rozwiązań.

Śledź każdy etap studium przypadku, od sporządzenia projektu do ostatecznego zatwierdzenia.

Kategoryzuj spostrzeżenia, problemy i wyniki, aby tworzyć powtarzalne procesy raportowania.

Zarządzaj osiami czasu, korzystając z wielu widoków w miarę rozwoju narracji.

📌 Idealne dla: marketerów, konsultantów i zespołów obsługi klienta, którzy potrzebują powtarzalnej struktury do dokumentowania powodzeń projektowych.

🧠 Ciekawostka: W połowie lat 1910. profesor Harvard Business School Melvin Thomas Copeland rozpoczął prowadzenie jednego z pierwszych kursów Harvardu poświęconych działaniom marketingowym. Jego praca, opublikowana później w Marketing Problems (1920), pomogła sformalizować marketing jako odrębne pole w ramach edukacji biznesowej.

6. Szablon agencji marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj kontrolę nad każdą kampanią klienta dzięki szablonowi ClickUp Marketing Agency Template.

Zarządzanie wieloma umowami z klientami przy jednoczesnym utrzymywaniu kampanii na właściwym torze to codzienny ból głowy dla agencji. Szablon ClickUp Marketing Agency zamienia ten chaos w przejrzysty, wizualny cykl pracy.

Ma on strukturę szablonu listy podzielonej według rodzaju kampanii: Płatne, Zawartość i Kreacje, dzięki czemu każdy zakres ma swoją własną przestrzeń, którą można śledzić. Możesz sortować projekty na podstawie statusów umów w czasie rzeczywistym, takich jak Realizacja, Projekt, Wyniki lub Recenzja, co daje Twojemu zespołowi i klientom jasny obraz tego, co się dzieje, a co utknęło w martwym punkcie.

Zawiera on również sześć dostosowanych pól, takich jak Konto, Wielkość kontraktu, Zakończenie, Dokumenty, Postępy w tworzeniu koncepcji oraz Kategoria. Pomoże Ci to skonfigurować plan marketingowy dla wszystkich kampanii i klientów, nie tracąc z oczu szczegółów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Grupuj kampanie według zakresu, aby zachować spójność wysiłków związanych z działaniami płatnymi, zawartością i kreacją.

Wykorzystaj statusy umów, aby pokazać postępy w realizacji każdego zlecenia klienta.

Zapisz najważniejsze szczegóły dotyczące konta, aby uniknąć nieporozumień między zespołami.

Utrzymuj spójny cykl pracy, który odzwierciedla realizację kampanii w czasie rzeczywistym.

📌 Idealny dla: agencji zarządzających wieloma klientami i kampaniami, które potrzebują scentralizowanej przestrzeni do uzgadniania statusów umów, wyników i obowiązków zespołu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skopiuj i dostosuj swoje główne portfolio do różnych ról lub klientów w ClickUp. Możesz dodawać lub ukrywać sekcje w zależności od tego, co interesuje odbiorców.

7. Szablon oferty marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z przejrzystego i sprzyjającego współpracy sposobu prezentowania pomysłów dzięki szablonowi oferty marketingowej ClickUp.

Opracowanie solidnej oferty wymaga czegoś więcej niż tylko przejrzystego układu. Dzięki szablonowi oferty marketingowej ClickUp otrzymujesz szablon dokumentu, który działa jak ustrukturyzowany, gotowy zestaw edytowalnych bloków.

Czym się wyróżnia? Możliwością natychmiastowego włączenia go do pozostałych cykli pracy! Możesz przekształcić sekcje dokumentu w zadania, a nawet przypisać je członkom zespołu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Twórz uporządkowane oferty z edytowalnymi sekcjami, które pomogą Ci w prezentacji.

Przekształć elementy oferty w zadania do wykonania po rozpoczęciu współpracy.

Przypisuj obowiązki bezpośrednio w dokumencie, aby usprawnić cykl pracy.

Śledź cały cykl przygotowywania oferty, od sporządzenia projektu do zatwierdzenia.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych i konsultantów, którzy chcą wspólnie przedstawiać pomysły i przekształcać sekcje ofert w praktyczne, możliwe do śledzenia zadania.

🚀 Zalety ClickUp: Dzięki polom AI w ClickUp zarządzanie portfolio marketingowym nie będzie już wymagało żmudnej pracy. Zamiast wypełniać pola lub śledzić aktualizacje, ClickUp może automatycznie generować takie elementy, jak krótkie podsumowania, notatki dotyczące postępów, sprawdzanie nastrojów lub działania do wykonania na podstawie tego, co już znajduje się w zadaniu. To łatwy sposób na utrzymanie dokładności i aktualności portfolio. Wprowadź automatyczne aktualizacje do swojego portfolio marketingowego dzięki polom AI w ClickUp

8. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Osiągnij swoje cele marketingowe dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp.

Szablon planu marketingowego ClickUp pomaga stworzyć gotowy do wykorzystania w portfolio plan działania dla każdej kampanii, którą zrealizowałeś lub planujesz zrealizować. W przeciwieństwie do szablonu propozycji marketingowej, który koncentruje się na przedstawianiu pomysłów, ten szablon pokazuje, w jaki sposób pomysły te są faktycznie śledzone i realizowane w czasie, przy użyciu określonych nakładów pracy i kanałów.

Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcesz udowodnić skuteczność swoich działań bez konieczności przeglądania stosu dokumentów i pulpitów nawigacyjnych portfolio projektów. Możesz kategoryzować zadania za pomocą pól Kwartał, Wysiłek i Wpływ, aby pokazać wskaźniki wysiłku w porównaniu z wynikami dla każdej inicjatywy. Widok Kluczowe wyniki działa jak pulpit na żywo, umożliwiający interesariuszom śledzenie postępów na pierwszy rzut oka, z etykietami kolorystycznymi ryzyka, statusu i postępów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaplanuj kampanie na poszczególne kwartały na mapie, aby pokazać strategiczną kolejność działań.

Śledź wysiłki, wpływ i osie czasu za pomocą wbudowanych pól.

Wykorzystaj funkcję Key Results, aby wyświetlać postępy w przejrzystym formacie przypominającym pulpit nawigacyjny.

Przedstawiaj wskaźniki wydajności bez konieczności korzystania z rozproszonych dokumentów.

📌 Idealny dla: strategów marketingowych i zespołów ds. rozwoju, którzy muszą organizować kampanie według kwartałów i prowadzić śledzenie wskaźników wydajności.

Zobacz, jak stworzyć własny plan marketingowy:

9. Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Realizuj nakładające się kampanie dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp.

Szablon zarządzania kampanią marketingową ClickUp przedstawia cały cykl życia kampanii — planowanie, produkcję, uruchomienie, ocenę i utrzymanie — w przejrzystym układzie w stylu Kanban, gdzie każdy etap można śledzić na pierwszy rzut oka.

To, co sprawia, że jest on gotowy do wykorzystania w portfolio, to wizualna przejrzystość i bogactwo kontekstu każdego zadania. Otrzymujesz 11 pól niestandardowych, w tym Kanał marketingowy, Przypisany zespół, Rodzaj dostarczanego produktu i Ostateczna zawartość, dzięki czemu możesz rozróżniać zadania wewnętrzne, posty w mediach społecznościowych, kampanie e-mailowe i oceny wyników bez otwierania pojedynczej karty.

Jednak gdy masz do czynienia z wieloma kampaniami w różnych kanałach, zespołach i kontach klientów, jeden szablon nie zawsze wystarcza. Właśnie wtedy przydają się portfolio ClickUp.

Dzięki ClickUp Portfolios możesz grupować i monitorować wszystkie swoje kampanie, takie jak kampanie społecznościowe, e-mailowe, płatne i organiczne, w jednym widoku ogólnym. Możesz dostosować każdą kampanię do celów OKR firmy, śledzić postępy każdego projektu w czasie rzeczywistym i dostosowywać priorytety w miarę pojawiania się wyników.

Dostosuj i śledź swoje portfolio za pomocą ClickUp Portfolios

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Uporządkuj etapy kampanii w przejrzysty cykl życia, aby uzyskać natychmiastową widoczność.

Wyróżnij swoje produkty, korzystając ze szczegółowych pól niestandardowych dla każdego kanału.

Przydzielaj zadania zespołom, podając pełny kontekst dotyczący zakresu i celu.

Monitoruj wszystkie aktywne kampanie dzięki ujednoliconemu widokowi portfolio w czasie rzeczywistym.

📌 Idealne dla: wielofunkcyjnych zespołów prowadzących jednocześnie wiele kampanii, które chcą mieć pełny wgląd w etapy realizacji, wyniki i zadania przydzielone zespołom.

🚀 Zalety ClickUp: Podczas tworzenia portfolio marketingowego najtrudniejsze jest udokumentowanie historii powstania danej pracy. ClickUp Brain, natywny asystent AI ClickUp, pomaga w tym, zbierając wszystkie teksty, które stworzyłeś w ramach projektu — briefy, notatki dotyczące kampanii, szkice treści, aktualizacje zadań i komentarze analityczne — i przekształcając je w przejrzyste, spójne studium przypadku. Zmień surowe projekty w atrakcyjne, oparte na historii studia przypadków dzięki ClickUp Brain Załóżmy, że zarządzałeś kampanią e-mailową dotyczącą wprowadzenia produktu na rynek. Zamiast przeszukiwać rozproszone dokumenty, aby przypomnieć sobie, dlaczego wybrałeś określony punkt widzenia lub jakie były wyniki, ClickUp Brain wyświetla: Oryginalna koncepcja kreatywna z briefu projektowego

Pomysły na wiadomości, które umieściłeś w komentarzach do zadań

Ostateczna treść wiadomości e-mail z dokumentu

Notatki dotyczące wyników, które udostępniłeś zespołowi

Wszelkie dalsze spostrzeżenia z retrospekcji Następnie przepisuje to wszystko w dopracowaną narrację o jasnym przepływie: wyzwanie, Twoja strategia, sposób realizacji i wyniki. Tekst zachowuje Twój ton, ale struktura staje się bardziej spójna, szczegóły bardziej wyraziste, a historia staje się czymś, co możesz śmiało umieścić w swoim portfolio. 📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Napisz przejrzystą analizę przypadku gotową do umieszczenia w portfolio, wykorzystując wszystkie zadania, dokumenty, komentarze i analizy związane z tym projektem. Przedstaw wyzwanie, swoją strategię, kluczowe decyzje, kroki wykonawcze i rzeczywiste wyniki. Zachowaj pewny siebie ton i styl konwersacyjny.

10. Szablon portfolio specjalisty ds. marketingu cyfrowego autorstwa SlidesGo

za pośrednictwem SlidesGo

Jeśli chcesz zaprezentować swoje kampanie cyfrowe, wyniki i certyfikaty w eleganckim formacie, który warto przewijać, ten szablon portfolio specjalisty ds. marketingu cyfrowego zapewni Ci przejrzystość bez przesady. Otrzymasz 20 w pełni edytowalnych slajdów, które działają płynnie w programach Google Slides, PowerPoint i Canva, więc niezależnie od tego, gdzie tworzysz, Twój przepływ pozostaje nienaruszony.

Czcionki, schematy kolorów, a nawet informacje o autorach są już gotowe, więc wystarczy tylko wprowadzić swoje dane, dostosować je do zestawu elementów marki i dodać zrzuty ekranu z projektu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaprezentuj wyniki kampanii, korzystając z gotowych, sformatowanych slajdów prezentacyjnych.

Dostosuj czcionki, układy i elementy wizualne w niestandardowy sposób, zachowując spójną strukturę.

Wstaw zrzuty ekranu i wskaźniki KPI, aby podkreślić wymierne osiągnięcia.

Szybko stwórz dopracowane portfolio dzięki gotowym do edycji komponentom slajdów.

📌 Idealne dla: marketerów cyfrowych, którzy chcą zaprezentować swoje certyfikaty, wskaźniki KPI i dotychczasowe kampanie w formacie prezentacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Marketing rzadko odbywa się w próżni. Zamiast po prostu powiedzieć „Zwiększyłem zaangażowanie o 60%”, podziękuj współpracownikom i opisz, jak wyglądała Twoja współpraca z projektantami, kierownikami projektów lub inżynierami. Tego rodzaju świadomość pracy zespołowej jest na wagę złota dla menedżerów ds. rekrutacji.

11. Portfolio twórcy treści użytkownika Green Stone autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Prezentacja portfolio Green Stone UGC Creator została stworzona z myślą o twórcach, dla których najważniejsza jest zawartość. W odróżnieniu od tradycyjnych układów opartych na CV, ten szablon ma format prezentacji slajdów, dzięki czemu doskonale nadaje się do wizualnej prezentacji wyników kampanii, partnerstw marek i danych dotyczących wydajności konkretnych platform.

Zyskasz przestrzeń na krótkie studia przypadków, kreatywne próbki, a nawet filmy lub podglądy animacji dzięki wbudowanym animacjom i przejściom, dzięki czemu zarządzanie portfolio projektów będzie jeszcze bardziej efektywne.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaprezentuj współpracę z markami, korzystając z nowoczesnego zestawu prezentacji, w którym najważniejsza jest zawartość.

Dodaj krótkie studia przypadków, aby zilustrować kreatywne podejście i wyniki.

Umieść podglądy filmów lub klipy wideo, aby zaprezentować dynamiczne prace.

Wykorzystaj przejrzyste, uporządkowane slajdy, aby pokazać swoją wiarygodność i wszechstronność.

📌 Idealny dla: twórców treści generowanych przez użytkowników (UGC) i influencerów, którzy potrzebują wizualnie zaprezentować współpracę z markami, dowody społeczne i prace twórcze w formacie opowieści.

12. Szablon prezentacji portfolio marketingowego autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Jeśli preferujesz portfolio, które jest kolorowe, zabawne i nieco bardziej wyraziste, ten szablon może być dla Ciebie idealny. Zaprojektowany w jasnym, kreskówkowym stylu, z wykorzystaniem czcionek takich jak Adigiana Toybox i Lulu Font TH, świetnie nadaje się dla osób kreatywnych, które chcą nadać swoim slajdom nieco osobowości, nie tracąc przy tym struktury.

Możesz edytować wszystko w przeglądarce za pomocą Canva, dodawać przejścia i prezentować na żywo, bez konieczności pobierania plików.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaprezentuj swoje projekty marketingowe za pomocą przejrzystych, starannie zaprojektowanych slajdów.

Zintegruj referencje i wskaźniki wydajności, zachowując przejrzystość układu.

Zastosuj kolory, ikony i elementy wizualne, które odzwierciedlają Twoją indywidualną tożsamość projektową.

Przedstaw swoje portfolio bezpośrednio w Canva, aby uzyskać płynną prezentację opartą na przeglądarce.

📌 Idealny dla: twórców i freelancerów, którzy chcą wyrazić swoją osobowość, jednocześnie organizując projekty, referencje i wyniki kampanii w uporządkowanym układzie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Potraktuj sekcję „O mnie” w swoim cyfrowym portfolio marketingowym jak mini prezentację. Unikaj frazesów typu „pasjonuję się marketingiem” i spraw, aby była ona użyteczna. Dodaj 2-3 punkty dotyczące tego, z czego jesteś znany („Specjalizuję się w naprawianiu uszkodzonych lejków e-mailowych” lub „Uwielbiam przekształcać zagmatwane blogi w rakiety SEO”). Potraktuj to jako pozycjonowanie siebie jako produktu.

13. Szablon portfolio autorstwa Freepik

za pośrednictwem Freepik

Ten profesjonalny szablon portfolio i CV autorstwa Freepik jest przejrzysty i zwięzły. Ma strukturę CV, ale dzięki swojej elastyczności może pełnić funkcję pełnego portfolio.

Szablon ma wbudowaną przestrzeń na referencje, co ułatwia dodawanie cytatów klientów lub najważniejszych osiągnięć bez bałaganu. Jego projekt opiera się w dużej mierze na hierarchii wizualnej, z pogrubionymi nagłówkami, przejrzystymi ikonami i inteligentnym wykorzystaniem białej przestrzeni.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Połącz szczegóły CV i próbki projektów w jednym przejrzystym układzie.

Wyróżnij opinie klientów, korzystając z wbudowanych sekcji przeznaczonych na referencje.

Wykorzystaj silną hierarchię wizualną, aby zwrócić uwagę na kluczowe osiągnięcia.

Stwórz zwięzły, profesjonalny przegląd swoich umiejętności i doświadczenia.

📌 Idealny dla: profesjonalistów, którzy chcą połączyć najważniejsze informacje z CV z próbkami portfolio w kompaktowym, jednostronicowym formacie.

Wzmocnij swoje portfolio dzięki ClickUp

Szablony portfolio marketingowego ClickUp ułatwiają zebranie wszystkich Twoich prac w jednym miejscu. Możesz organizować kampanie, strategie, wyniki i notatki w jednym miejscu i aktualizować je w dowolnym momencie.

Szablony te zostały stworzone z myślą o współpracy, szybkiej edycji i pewnym udostępnianiu. Wykorzystaj je, aby jasno zaprezentować swoje prace, zachować spójność i pokazać profesjonalne portfolio, które mówi samo za siebie.

Zarejestruj się w ClickUp i powitaj portfolio, które pracuje tak samo ciężko jak Ty. 🗂️