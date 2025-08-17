10 najlepszych łatwych w użyciu aplikacji do udostępniania list rzeczy do zrobienia w 2025 roku

Zaczyna się od prostego pytania: „Czy ktoś nakarmił psa?” lub „Kto pracuje nad slajdami do prezentacji?” Jedno to obowiązek domowy, a drugie projekt zespołowy, ale oba wymagają synchronizacji działań.

Nie zawsze jest to łatwe, gdy zadania są rozrzucone po czatach grupowych, notatnikach lub w pamięci poszczególnych osób. 📒

Wspólna aplikacja z listą rzeczy do zrobienia zapewnia wszystkim jedno miejsce do śledzenia tego, co należy zrobić, kto się tym zajmuje i co już zostało zrobione. W tym poście na blogu zebraliśmy łatwe w użyciu aplikacje, które pomagają utrzymać wszystko w ruchu.

Zacznijmy!

Najlepsze aplikacje do udostępniania list rzeczy do zrobienia w skrócie

Oto przegląd najlepszych aplikacji, które pomogą Ci stworzyć system list rzeczy do zrobienia. 📸

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kalendarze rodzinne oznaczone kolorami, wspólne listy zakupów, planowanie posiłków, tablice do współpracy i dzienniki pamięci Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Todoist Wprowadzanie języka naturalnego, wizualne wykresy wydajności, zagnieżdżone podzadania, przypomnienia oparte na lokalizacji Osoby prywatne, małe firmy Plan Free; płatny plan zaczyna się od 2,50 USD miesięcznie Lovewick Wspólna rotacja zadań, budżetowanie dla par, prywatne niespodzianki, pulpit relacji Osoby indywidualne, pary Plan Free; płatny plan zaczyna się od 9,90 USD miesięcznie Trello Tablice Kanban, cykle pracy oparte na kartach, załączniki z listami kontrolnymi, reguły automatyzacji (Butler) Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Plan Free; płatny plan zaczyna się od 6 USD miesięcznie Any. do Synchronizacja między urządzeniami, planowanie codziennych zadań (Moment), wspólne listy, ujednolicony widok zadań i kalendarza Osoby prywatne, małe firmy, rodziny Plan Free; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie Cozi Pola niestandardowe, zależności zadań, widoki projektów i automatyzacja cyklu pracy Rodziny, osoby indywidualne Plan Free; Niestandardowe ceny Microsoft Loop Współpraca w czasie rzeczywistym, synchronizacja elementów w Teams/Outlook, adaptacyjne tabele, wbudowane listy zadań Średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 7,20 USD miesięcznie dla zespołów i 12,99 USD miesięcznie dla gospodarstw domowych Asana Pola niestandardowe, zależności zadań, widoki projektów, automatyzacja cyklu pracy Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie Notion Połączone bazy danych, zadania osadzone w dokumentach, pulpity, konfigurowalne szablony Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie Google Keep Współdzielone listy kontrolne w czasie rzeczywistym, skanowanie notatek do tekstu na urządzenia mobilne, płynne przesyłanie dokumentów Osoby indywidualne, pary, rodziny Free z kontem Google

Na co zwrócić uwagę w aplikacji do udostępniania list rzeczy do zrobienia?

Odpowiednia aplikacja do tworzenia wspólnych list zadań pozwala uporządkować chaos, usprawnić współpracę i dostosować się do cyklu pracy. Oto, na co należy zwrócić uwagę w narzędziu:

Intuicyjny interfejs: Upraszcza tworzenie zadań i nawigację, zapewniając szybkie wdrożenie w zespołach o zróżnicowanym poziomie umiejętności

Synchronizacja w czasie rzeczywistym: natychmiastowa aktualizacja zadań osobistych na wszystkich urządzeniach, zapobiegająca przekroczeniu terminów lub powielaniu wysiłków

Elastyczne uprawnienia: umożliwiają dostosowanie dostępu, np. kontrolę administratora lub tryb tylko do widoku, zapewniając bezpieczną współpracę

Kategoryzacja zadań: Grupuj zadania za pomocą etykiet, Grupuj zadania za pomocą etykiet, list priorytetów lub folderów projektów, aby zapewnić porządek i przejrzystość

Płynna integracja: Łączy się z narzędziami takimi jak Slack, aplikacje Google lub Microsoft Outlook, zapewniając ujednolicony cykl pracy

Automatyczne przypomnienia: Wysyła powiadomienia z przypomnieniem o zbliżających się terminach lub zmianach, aby Wysyła powiadomienia z przypomnieniem o zbliżających się terminach lub zmianach, aby śledzić zadania

Dostępność mobilna: Wsparcie zarządzania zadaniami w podróży dzięki solidnym, przyjaznym dla użytkownika aplikacjom dla użytkowników systemów Android i iOS

Śledzenie postępów: Wizualizacja realizacji zadań za pomocą intuicyjnych wykresów lub pulpitów statusu zapewniających przejrzysty wgląd w sytuację

🧠 Ciekawostka: Kolejność elementów na liście ma znaczenie. Ludzie mają tendencję do bardziej rzetelnego wykonywania pierwszych kilku elementów listy z powodu tzw. efektu pierwszeństwa. Dlatego eksperci ds. wydajności zalecają umieszczanie najważniejszych zadań na początku listy, nawet jeśli są to zadania, których najchętniej byśmy uniknęli.

10 najlepszych aplikacji do udostępniania list rzeczy do zrobienia

Szukasz aplikacji do tworzenia wspólnych list rzeczy do zrobienia, która nie zbiera cyfrowego kurzu? Oto opcje, które sprawdzą się w różnych sytuacjach. 🗃️

1. ClickUp (najlepszy do ujednolicenia zadań, projektów i współpracy zespołowej)

Wspólne zadania często nie są realizowane, ponieważ ludzie nie mają jednego miejsca, w którym mogą śledzić, co zostało zrobione, co jeszcze pozostało do zrobienia i kto jest za to odpowiedzialny.

Udostępniaj i śledź zadania dzięki listom ClickUp Grupuj wspólne obowiązki według tematów za pomocą list ClickUp

ClickUp rozwiązuje ten problem. To aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Listy ClickUp

Wszystko w ClickUp zaczyna się od listy.

Listy ClickUp zawierają powiązane zadania pogrupowane według projektów, rutynowych czynności lub wspólnych celów.

Załóżmy, że zarządzasz gospodarstwem domowym. Możesz mieć listy „Cotygodniowe obowiązki”, „Planowanie posiłków” i „Sprawy szkolne”. Każda lista zapewnia przejrzysty widok tego, co dzieje się w danym obszarze, i ułatwia skupienie się na zadaniu bez zagubienia się w niepowiązanych pracach.

Zadania ClickUp

Zarządzaj wspólnymi zadaniami dzięki zadaniom, podzadaniom i listom kontrolnym ClickUp

W ramach każdej listy tworzysz zadania ClickUp. Każde zadanie zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby je wykonać: tytuł, opis, osobę przypisaną, termin, status, a nawet podzadania.

Na przykład w ustawieniach miejsca pracy zespół produktowy może dodać zadanie o nazwie „Uruchom szkic wiadomości e-mail” i przypisać je copywriterowi. Następnie może dodać podzadania, takie jak „Napisz szkic”, „Uzyskaj opinie” i „Sfinalizuj temat”, przypisując każde z nich odpowiedniej osobie.

Możesz również obejrzeć ten film, aby lepiej ustalać priorytety zadań.

Dzięki temu nikt nie zapomni o swoich obowiązkach ani nie powieli pracy innych.

Szablon listy rzeczy do zrobienia na każdy dzień ClickUp

Pobierz szablon Free Zacznij każdy dzień od przejrzystego, wielokrotnego użytku układu, korzystając z szablonu codziennej listy rzeczy do zrobienia

Jeśli codziennie powtarzasz te same zadania, tworzenie list rzeczy do zrobienia szybko staje się nudne. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp pozwala zaoszczędzić czas.

Szablon listy rzeczy do zrobienia został zaprojektowany, aby pomóc zespołom i gospodarstwom domowym w przejrzystej organizacji dnia. Zawiera gotowe zadania, takie jak Poranna rutyna, Popołudniowa rutyna i Wieczorna rutyna. W ramach tych zadań można znaleźć podzadania, takie jak Czytanie książki, Czas na relaks, Spacer medytacyjny i wiele innych.

Dostępne są również pola niestandardowe ClickUp, które umożliwiają sporządzanie notatek, śledzenie serii zadań i kategoryzowanie zadań.

Automatyzacja ClickUp

Po ustaleniu struktury nawet drobne zadania, takie jak powiadomienia i aktualizacje, mogą spowalniać pracę. Automatyzacja ClickUp pomaga je usprawnić.

Ogranicz ręczne aktualizacje dzięki automatyzacji ClickUp

Możesz ustawić reguły, które automatycznie przenoszą zadania, wysyłają aktualizacje lub zmieniają osoby przypisane do zadania po spełnieniu określonych warunków. Na przykład w ruchliwym gospodarstwie domowym możesz utworzyć automatyzację, która przenosi zadanie do kategorii „Zakończone” po jego odhaczeniu lub ponownie przypisuje cotygodniowe obowiązki w każdy poniedziałek rano.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź swój dzień dzięki inteligentnym sugestiom: Pozwól Pozwól kalendarzowi ClickUp automatycznie planować zadania na podstawie priorytetów i dostępności, oszczędzając czas na ręcznym planowaniu

Zmieniaj harmonogram zadań dzięki funkcji przeciągania i upuszczania w kalendarzu ClickUp

Synchronizacja między kalendarzami: Połącz Kalendarz Google, Outlook lub Apple z ClickUp, aby wszystkie wydarzenia w kalendarzu były automatycznie dostosowywane

Generuj raporty z postępów: Poproś Poproś ClickUp Brain o zestawienie postępów Twojego zespołu lub gospodarstwa domowego i wykorzystaj AI do codziennych zadań

Przypisuj elementy wymagające szybkiego działania: Szybko komunikuj się i przydzielaj zadania za pomocą Szybko komunikuj się i przydzielaj zadania za pomocą funkcji ClickUp Assign Comments , przechowując wszystko, co dotyczy zadania, w jednym miejscu

Automatyzacja cyklu pracy między aplikacjami: Twórz wyzwalacze, które automatycznie przenoszą dane między narzędziami, np. ustawiając powtarzające się terminy lub przenosząc zadania między tablicami projektów

Dostęp do dokumentów zewnętrznych: Osadzaj Dokumenty Google, Arkusze Google, a nawet strony internetowe bezpośrednio w zadaniach dzięki Osadzaj Dokumenty Google, Arkusze Google, a nawet strony internetowe bezpośrednio w zadaniach dzięki integracji ClickUp , dzięki czemu masz wszystko, czego potrzebujesz, bez opuszczania aplikacji

Limity ClickUp

Zbyt wiele opcji dostosowywania może powodować dezorientację u początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 215 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4455 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

ClickUp jest niezwykle pomocny w zarządzaniu zadaniami i utrzymywaniu porządku w jednym miejscu. Platforma jest bardzo intuicyjna, oferuje wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb i ułatwia ustalanie priorytetów działań oraz dotrzymywanie terminów. Zarządzanie zadaniami w szczególności znacznie poprawiło wydajność naszego zespołu, a możliwość przeglądania wszystkiego za pomocą pulpitów nawigacyjnych i list jest przełomowa. Używam go codziennie, przez cały dzień, i zintegrowałem już z innymi aplikacjami, takimi jak Toogl Track, Kalendarz Google i Microsoft Outlook.

ClickUp jest niezwykle pomocny w zarządzaniu zadaniami i utrzymywaniu porządku w jednym miejscu. Platforma jest bardzo intuicyjna, oferuje wysoki poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb i ułatwia ustalanie priorytetów działań oraz dotrzymywanie terminów. Zarządzanie zadaniami znacznie poprawiło wydajność naszego zespołu, a możliwość przeglądania wszystkiego za pomocą pulpitów i list całkowicie zmieniła zasady gry. Używam go codziennie, przez cały dzień, i zintegrowałem już z innymi aplikacjami, takimi jak Toogl Track, Kalendarz Google i Microsoft Outlook.

2. Todoist (najlepszy wybór dla osób poszukujących prostoty i zaawansowanych funkcji)

za pośrednictwem Todoist

Możesz czuć się przytłoczony złożonymi narzędziami do zarządzania projektami. Todoist stanowi idealny kompromis między prostotą a funkcjonalnością.

Przejrzysty interfejs kryje w sobie potężne funkcje organizacyjne. Pozwala tworzyć wspólne projekty dotyczące wszystkiego, od planowania wakacji z przyjaciółmi po koordynowanie terminów pracy z członkami zespołu. Wyróżnia się wprowadzanie tekstu w języku naturalnym — wpisanie „Wyślij raport w każdy piątek” automatycznie konfiguruje powtarzające się zadania.

Najlepsze funkcje Todoist

Skonfiguruj przypomnienia oparte na lokalizacji, które powiadomią Cię o liście zakupów w momencie, gdy wejdziesz do swojego ulubionego supermarketu

Podziel złożone projekty na trzy poziomy zagnieżdżonych podzadań, które pozwolą uporządkować nawet najbardziej skomplikowane projekty

Śledź postępy dzięki wizualnym wykresom realizacji, które pokazują dzienne, tygodniowe i miesięczne wzorce wydajności na pierwszy rzut oka

Uzyskaj dostęp do wspólnych list i aktualizuj je w czasie rzeczywistym na urządzeniach z systemem Android, Windows, w Internecie lub na urządzeniach Apple

Limity Todoist

Plan Free jest ograniczony do pięciu aktywnych projektów

Nie można załączać do zadań plików większych niż 25 MB

Komentarze i historia zadań są dostępne tylko w wersji płatnej

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 2,5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2585 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

Jedna z recenzji G2 opisuje to w następujący sposób:

Dla mnie Todoist jest jak koło ratunkowe. Było łatwe w konfiguracji i naprawdę pomaga w uporządkowaniu wszystkiego na przejrzystych listach zadań, nawet w przypadku dużych projektów realizowanych z moim zespołem. Dodatkowo bardzo ułatwia zmianę terminów.

Dla mnie Todoist jest jak koło ratunkowe. Łatwo było go skonfigurować i naprawdę pomaga w uporządkowaniu wszystkiego w przejrzystych listach zadań do zrobienia, nawet w przypadku dużych projektów realizowanych z moim zespołem. Ponadto bardzo ułatwia zmianę terminów.

🔍 Czy wiesz, że... Istnieje psychologiczny powód, dla którego ciągle myślisz o niedokończonych zadaniach. Nazywa się to efektem Zeigarnika — Twój mózg przechowuje te elementy jako otwarte zakładki w przeglądarce, dopóki ich nie rozwiążesz lub nie usuniesz. Zapisanie ich pomaga uwolnić umysł.

3. Lovewick (najlepsza dla par wspólnie zarządzających zadaniami domowymi)

źródło: Lovewick

Pomyśl o aplikacji zaprojektowanej specjalnie do rozmów między partnerami na temat tego, kto co robi. To właśnie Lovewick. W przeciwieństwie do ogólnych menedżerów zadań, została stworzona od podstaw z myślą o Tobie i Twoim partnerze, którzy dzielicie dom.

Aplikacja skupia się na tym, aby zarządzanie gospodarstwem domowym przypominało wysiłek zespołowy. Zachęca do równego podziału zadań dzięki sprytnym przypomnieniom i funkcji zrównoważonej dystrybucji.

Najlepsze funkcje Lovewick

Twórz powtarzające się zadania domowe, które automatycznie rotują między partnerami, dzięki czemu żadna osoba nie będzie musiała co tydzień zajmować się sprzątaniem

Śledź wspólne wydatki i cele budżetowe wraz z zadaniami, aby zarządzać czynszem, rachunkami i wydatkami na artykuły spożywcze w jednym miejscu

Korzystaj z pulpitu relacji, aby świętować zakończone zadania i zapewnić równowagę obowiązków domowych

Planuj specjalne okazje i niespodzianki w prywatnej sekcji, do której Twój partner nie ma dostępu aż do wyznaczonego dnia

Ograniczenia Lovewick

Ograniczona integracja z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność

Mniej nadaje się do zadań związanych z pracą

Aby uzyskać maksymalne korzyści, oboje partnerzy muszą aktywnie korzystać z aplikacji

Ceny Lovewick

Free

Lovewick Plus: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Lovewick

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Lovewick prawdziwi użytkownicy?

Ten komentarz na Reddicie porusza interesującą kwestię:

Bardzo podoba mi się Lovewick. Jest prosta, darmowa, a interfejs spełnia nasze potrzeby. Nie uwierzysz, ile sekretnych randek udało mi się zaplanować dzięki tej aplikacji. No i oczywiście listy rzeczy do zrobienia! Razem z partnerem jesteśmy maniakami organizacji, więc dla nas to było wspaniałe doświadczenie.

Bardzo podoba mi się Lovewick. Jest prosta, darmowa, a interfejs spełnia nasze potrzeby. Nie uwierzysz, ile sekretnych randek udało mi się zaplanować dzięki tej aplikacji. No i oczywiście listy rzeczy do zrobienia! Razem z partnerem jesteśmy maniakami organizacji, więc dla nas to było wspaniałe doświadczenie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz zadanie tak, jak będzie je widzieć Twoja przyszła wersja. „Skontaktować się z Paulem” staje się jaśniejsze, gdy napiszesz „Skontaktować się z Paulem w sprawie raportu za II kwartał – czekam na jego opinię z ostatniego czwartku”. Twoja lista powinna zmniejszać tarcia, a nie je tworzyć.

4. Trello (najlepsza dla osób myślących wizualnie, które preferują układ tablic)

za pośrednictwem Trello

Dla osób myślących wizualnie Trello oferuje odświeżające podejście do zarządzania zadaniami osobistymi. System Kanban oparty na kartach pozwala przenosić zadania między dostosowywalnymi tablicami reprezentującymi różne etapy realizacji. Ten cykl pracy ułatwia sprawdzenie statusu projektu na pierwszy rzut oka.

Możesz przeciągać karty między kolumnami, takimi jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”, tworząc satysfakcjonującą wizualną reprezentację postępów.

Najlepsze funkcje Trello

Załączaj pliki, listy kontrolne, terminy i komentarze bezpośrednio do kart zadań, aby uzyskać pełny kontekst dotyczący wyników projektu

Twórz szablony list zadań na tablicy dla powtarzalnych projektów, dzięki czemu Twój zespół nie będzie musiał za każdym razem odbudowywać struktur

Dostosuj reguły automatyzacji Butler, które przenoszą karty i powiadamiają członków zespołu o spełnieniu określonych warunków

Dodaj etykiety z kodami kolorystycznymi, aby kategoryzować zadania według działów, poziomów priorytetów lub nazw klientów, co pozwala na szybkie filtrowanie wizualne

Ograniczenia Trello

Ograniczone raportowanie i analityka w planach bezpłatnych i niższych

Pola niestandardowe wymagają subskrypcji premium

Integracja z kalendarzem i widoki osi czasu nie są tak rozbudowane

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 670 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 435 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Według jednej z recenzji na Trustpilot:

Bardzo proste, ale przydatne narzędzie. Używamy go do planowania rozwoju technologii i produktów oraz monitorowania postępów w pracy. Jest bardzo przydatne. Istnieje również kilka możliwości dostosowania i kilka integracji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy cena nieco wzrosła. Poza tym jest to świetne narzędzie dla start-upów.

Bardzo proste, ale przydatne narzędzie. Używamy go do planowania rozwoju technologii i produktów oraz monitorowania postępów w pracy. Jest bardzo przydatne. Możliwe jest również kilka dostosowań i integracji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy cena nieco wzrosła. Poza tym to świetne narzędzie dla start-upów.

🔍 Czy wiesz, że... Według ankiety przeprowadzonej wśród 2000 osób, przeciętny dorosły mieszkaniec Wielkiej Brytanii pisze 156 list rzeczy do zrobienia rocznie. Ponad jedna trzecia respondentów stwierdziła, że bez swoich list byłaby zagubiona, a 21% miałoby trudności z wykonaniem jakichkolwiek zadań bez nich.

5. Any. do (najlepsza do płynnej synchronizacji między różnymi urządzeniami)

za pośrednictwem Any.do

Any. do wyróżnia się możliwościami wieloplatformowymi. Aplikacja płynnie przechodzi między interfejsami komputera, telefonu komórkowego, przeglądarki internetowej, a nawet smartwatcha. Możesz rozpocząć tworzenie listy zakupów na komputerze, a następnie odhaczać elementy na telefonie podczas zakupów w sklepie bez żadnych problemów z synchronizacją.

Ich przejrzysty, minimalistyczny wygląd skupia uwagę na zadaniach, zamiast przytłaczać Cię skomplikowanymi funkcjami.

Any. do najlepsze funkcje

Zaplanuj swój dzień dzięki funkcji „Moment”, która każdego ranka wyświetla podpowiedź z pięciominutowym przeglądem nadchodzących zadań

Twórz wspólne listy zakupów spożywczych lub obowiązków domowych, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach członków rodziny

Zintegruj wydarzenia z kalendarza z zadaniami, aby uzyskać pełny obraz spotkań i zadań do wykonania na jednej osi czasu

Grupuj zadania w dostosowywalne kategorie, które odpowiadają konkretnym obszarom Twojego życia, takim jak remont domu lub planowanie ślubu

Żadnych ograniczeń

Opcje organizacji zadań są mniej elastyczne niż u niektórych konkurentów

Opcje powtarzających się zadań pozostają bardziej ograniczone niż w Todoist

Funkcje współpracy nie są tak rozbudowane, jak w przypadku alternatywnych rozwiązań przeznaczonych dla zespołów

Any. do – ceny

Free

Premium: 7,99 USD/miesiąc

Rodzina: 9,99 USD/miesiąc (dla czterech członków)

Teams: 7,99 USD miesięcznie za użytkownika

Any. do oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (190 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Przeciętny człowiek może zapamiętać jednocześnie tylko 3-5 elementów. To jeden z powodów, dla których listy rzeczy do zrobienia są tak ważne – odciążają mózg i dają przestrzeń do skupienia się, bez konieczności zapamiętywania wszystkiego naraz.

6. Cozi (najlepsza dla zapracowanych rodzin, które muszą pogodzić wiele harmonogramów)

źródło: Cozi

Cozi odpowiada na wyjątkowe wyzwania związane z organizacją rodziny. Łączy kalendarze rodzinne, listy zakupów, zadania do wykonania i plany posiłków w jednym interfejsie oznaczonym kolorami.

Każdy członek rodziny otrzymuje przypisany kolor, dzięki czemu łatwo sprawdzić, kto ma być gdzie i kiedy. Funkcja wspólnej listy zakupów spożywczych zapobiega powielaniu zakupów i gwarantuje, że nic nie zostanie zapomniane podczas zakupów.

Najlepsze funkcje Cozi

Udostępniaj listy zakupów i listy rzeczy do zrobienia , które każdy członek rodziny może aktualizować z własnego urządzenia, nawet bez dostępu do sieci komórkowej

Planuj posiłki i przechowuj przepisy w tej samej aplikacji, w której tworzysz listy zakupów, aby usprawnić przygotowywanie obiadów

Codziennie rano otrzymuj e-maile z planem dnia zawierające kompletne zestawienie wszystkich działań i spotkań członków rodziny

Prowadź dziennik rodzinny, w którym członkowie mogą zapisywać wspomnienia i zdjęcia z kamieni milowych, a także codzienne zadania i osiągnięcia

Ograniczenia Cozi

Wersja bezpłatna zawiera reklamy, które niektórzy użytkownicy uważają za rozpraszające

Ograniczone możliwości dostosowywania w porównaniu z bardziej elastycznymi menedżerami zadań

Mniej integracji z kalendarzami i usługami innych firm

Ceny Cozi

Free

Cozi Gold: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cozi

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Microsoft Loop (najlepszy dla zespołów już korzystających z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Loop

Microsoft Loop przekształca zarządzanie zadaniami w dynamiczny obszar roboczy umożliwiający współpracę. Łączy elementy dokumentów, tablic i list zadań w komponenty, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym we wszystkich aplikacjach Microsoft.

Oznacza to, że lista zadań utworzona w Loop pojawia się i aktualizuje natychmiast po osadzeniu w czatach Teams lub wiadomościach e-mail w Outlooku.

Najlepsze funkcje Microsoft Loop

Twórz komponenty do współpracy, które pozostają zsynchronizowane po udostępnieniu w aplikacjach Teams, Outlook i Word bez konieczności ręcznej aktualizacji

Przekształcaj pomysły w zadania do wykonania bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami podczas spotkań międzydziałowych

Śledź postępy projektu dzięki adaptacyjnym tabelom, które każdy może aktualizować jednocześnie podczas rozmów wideo lub po ich zakończeniu

Ograniczenia Microsoft Loop

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, wymagana jest subskrypcja Microsoft 365

Jest to stosunkowo nowy produkt, którego funkcje wciąż ewoluują

Bardziej stroma krzywa uczenia się niż w przypadku samodzielnych aplikacji do zarządzania zadaniami

Ceny Microsoft Loop

Na stronę główną

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc (dla jednej do sześciu osób)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc (dla jednej osoby)

Dla biznesu

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie na użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 9,90 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Loop

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wskazują, że nawet krótkie blokady umysłowe spowodowane przechodzeniem między zadaniami mogą kosztować nawet 40% produktywnego czasu pracy.

8. Asana (najlepsza dla zespołów potrzebujących niezawodnego śledzenia projektów)

za pośrednictwem Asana

Asana przenosi zarządzanie wspólnymi zadaniami na bardziej zorganizowany poziom. Platforma oferuje wiele sposobów wizualizacji pracy — listy, tablice, osie czasu i kalendarze — dzięki czemu Twój zespół może śledzić projekty zgodnie z preferowanym stylem.

Szczegółowe ustawienia uprawnień pozwalają kontrolować, kto może wyświetlać, edytować lub komentować określone zadania, dzięki czemu aplikacja nadaje się do złożonych struktur zespołów.

Najlepsze funkcje Asany

Twórz pola niestandardowe, aby filtrować zadania na podstawie określonych informacji, takich jak status zatwierdzenia przez klienta i kategorie budżetowe

Zautomatyzuj rutynowe procesy za pomocą reguł, które przypisują zadania, aktualizują statusy i wysyłają powiadomienia o zbliżających się terminach

Ustaw zależności między zadaniami, aby członkowie zespołu dokładnie wiedzieli, które elementy muszą zostać ukończone, zanim będą mogli rozpocząć pracę

Limity Asany

Plan Free ograniczony do 15 członków zespołu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają nadmiar powiadomień w aktywnych projektach

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej

Stosunkowo drogie w przypadku sporadycznego lub niewielkiego wykorzystania

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 580 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 435 recenzji)

Co o Asanie mówią prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co recenzent G2 miał do powiedzenia na temat tej aplikacji do udostępniania list rzeczy do zrobienia:

W Asanie najbardziej podoba mi się to, jak łatwo udało się ją wdrożyć w całej naszej organizacji. Intuicyjny interfejs sprawił, że wdrożenie przebiegło bezproblemowo, a gotowe pulpity zapewniły natychmiastową widoczność postępów projektu bez konieczności wprowadzania rozbudowanych niestandardowych ustawień. Ponadto łatwa nawigacja i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że użytkownicy końcowi na wszystkich poziomach mogą z łatwością korzystać z aplikacji i angażować się w realizację swoich zadań.

W Asanie najbardziej podoba mi się to, jak łatwo udało się ją wdrożyć w całej naszej organizacji. Intuicyjny interfejs sprawił, że wdrożenie przebiegło bezproblemowo, a gotowe pulpity zapewniły natychmiastową widoczność postępów projektu bez konieczności wprowadzania rozbudowanych dostosowań. Ponadto łatwa nawigacja i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawiają, że użytkownicy końcowi na wszystkich poziomach mogą z łatwością korzystać z aplikacji i angażować się w realizację zadań.

9. Notion (najlepsza do łączenia notatek, dokumentów i zadań)

za pośrednictwem Notion

Dzięki Notion możesz tworzyć bogate listy zadań osadzone w dokumentach kontekstowych. Elastyczne podejście do baz danych pozwala na tworzenie niestandardowych właściwości i widoków, które dostosowują się do konkretnych cykli pracy.

Twój zespół doceni sposób, w jaki Notion łączy materiały referencyjne i elementy do wykonania. Obsługuje również wykorzystanie AI do automatyzacji zadań.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz niestandardowe bazy danych, które śledzą nowe zadania wraz z powiązanymi informacjami o klientach, dokumentacją projektu i notatkami ze spotkań

Twórz połączone widoki, które pokazują te same zadania filtrowane w różny sposób dla kadry kierowniczej, menedżerów i poszczególnych współpracowników

Projektuj strony pulpitu, które łączą zadania, notatki i wskaźniki w jednym widoku, zapewniającym przegląd projektów

Przełączaj się między prostymi listami kontrolnymi a widokami baz danych w miarę ewolucji złożoności projektu od koncepcji do realizacji

Ograniczenia Notion

Bardziej stroma krzywa uczenia się niż w przypadku dedykowanych aplikacji do zarządzania zadaniami

Wydajność może spadać w przypadku dużych baz danych i złożonych stron

Ustawienia wymagają sporo czasu i wysiłku

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2540 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Ludzie są bardziej zaangażowani w realizację celów, gdy ma to charakter publiczny. Badania wykazały, że osoby, które dzieliły się swoimi celami z innymi lub uwidaczniały je (np. na wspólnej tablicy zadań), były bardziej skłonne do ich realizacji.

10. Google Keep (najlepszy do szybkiego zapisywania prostych zadań do wspólnej realizacji)

za pośrednictwem Google

Google Keep zapewnia proste podejście do zadań udostępnionych. Aplikacja działa jak cyfrowe karteczki samoprzylepne z dodatkowymi funkcjami współpracy.

Możesz tworzyć oznaczone kolorami notatki i listy kontrolne do zarządzania projektami, które synchronizują się między urządzeniami. Integracja z innymi usługami Google sprawia, że jest to szczególnie wygodne, jeśli korzystasz już z Gmaila lub Kalendarza Google. Ponadto prostota sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia szybkich list zakupów lub powtarzających się przypomnień.

Najlepsze funkcje Google Keep

Natychmiast udostępniaj notatki i listy kontrolne kontaktom z Google, którzy mogą je przeglądać i edytować w czasie rzeczywistym podczas zakupów w różnych sklepach

Konwertuj odręczne notatki na tekst za pomocą funkcji aparatu w aplikacji mobilnej, zapisując pomysły na serwetkach lub notatnikach

Kopiuj zawartość notatek bezpośrednio do Dokumentów Google, aby rozszerzyć proste listy do szczegółowych dokumentów bez konieczności ponownego wpisywania treści

Limity Google Keep

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak zależności lub podzadania

Ograniczone opcje formatowania tekstu w porównaniu z aplikacjami do notatek z pełnym zestawem funkcji

Brak możliwości przypisania konkretnych elementów na wspólnej liście do różnych osób

Ceny Google Keep

Free z kontem Google

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (230 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz listę „wszystkiego” dla wszystkich losowych spraw. Od odebrania prania z pralni chemicznej po przypomnienie o telefonie do cioci Marii — wszystko jest łatwiejsze, gdy każdy wrzuca swoje zadania na wspólną listę. Pamiętaj jednak, aby ograniczyć się do niezbędnych spraw, aby lista nie stała się śmietnikiem.

Pracuj lepiej razem z ClickUp

Wspólna aplikacja z listą rzeczy do zrobienia działa tylko wtedy, gdy faktycznie motywuje ludzi do działania. Oznacza to aktualizacje w czasie rzeczywistym, jasną własność i łatwy do zrozumienia układ. Bez tego zadania nie są wykonywane, terminy są przekraczane, a rzeczy są robione dwa razy lub wcale.

Jeśli szukasz jednej aplikacji, która integruje wszystko — zadania, rutynowe czynności, aktualizacje, a nawet odrobinę magii automatyzacji — ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Zostały stworzone z myślą o współpracy na każdym poziomie, od rodzin po dynamiczne zespoły, i wyposażone w funkcje, które rosną wraz z Twoimi potrzebami.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i stwórz swoją najlepszą listę rzeczy do zrobienia! ✅