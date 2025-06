Szablony bezpłatnego wdrażania nowych klientów, które usprawniają obsługę nowych klientów

Właśnie pozyskałeś nowego klienta. Wszystko idzie dobrze, dopóki ktoś nie poprosi o plik, który, jak sądziłeś, ma ktoś inny. Rozpoczęcie projektu się opóźnia. Kluczowe pytanie pozostaje bez odpowiedzi przez tydzień.

I nagle płynne wdrożenie, które obiecałeś, wydaje się fałszywą obietnicą. 🫤

Niezawodny szablon wdrażania klienta może zapobiec efektowi motyla. Pomaga zachować porządek, wcześnie ustala oczekiwania i sprawia, że obie strony są na bieżąco od pierwszego dnia.

W tym blogu omówimy darmowe szablony wdrażania klientów, które pomogą zapewnić spójność, przejrzystość i tak potrzebny spokój w procesie wdrażania. 🧰

Czym są szablony wdrażania klientów?

Szablony wdrażania klientów to ustrukturyzowane ramy, które pomagają firmom wprowadzać nowych klientów do swoich procesów, cykli pracy i produktów. Pomagają one jasno określić oczekiwania od pierwszego dnia, uniknąć nieporozumień i pominięcia kroków oraz zaoszczędzić czas dzięki powtarzalnym procesom.

Dzięki listom kontrolnym, osiom czasu, pakietom powitalnym i instrukcjom szablony te zapewniają płynny proces wdrażania klientów.

Czym charakteryzuje się dobry szablon wdrażania klienta?

Najlepsze szablony wdrażania klientów nadają ton całej relacji z klientem. Upraszczają proces, ograniczają wymianę informacji i pomagają klientom czuć się poinformowanymi, pewnymi siebie i gotowymi do osiągnięcia powodzenia.

👀 Oto, co oferuje niezawodny szablon wdrażania klientów:

Przejrzysta struktura: Opisuje każdy krok przepływu wdrażania, od e-maili powitalnych, przez rozmowy inauguracyjne i wyniki, aby każdy wiedział, co się dzieje i kiedy

Elastyczność: Dostosowuje się do różnych typów klientów, branż lub usług bez konieczności każdorazowego przebudowywania całego procesu

Zintegrowane narzędzia komunikacyjne: Obejmują pakiety powitalne, formularze rejestracyjne i szablony wiadomości e-mail, które pomagają określić oczekiwania i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania

Wbudowana automatyzacja: Synchronizacja z narzędziami do zarządzania projektami w celu automatycznego przypisywania zadań, wysyłania przypomnień i wyzwalaczy aktualizacji

Zasoby samoobsługowe: Linki do pomocnych przewodników, filmów instruktażowych i dokumentacji, dzięki którym klienci mogą szybko znaleźć odpowiedzi bez czekania na pomoc zespołu

Zbieranie opinii: Zbieranie opinii klientów w trakcie lub po wdrożeniu, aby wcześnie wykrywać sygnały ostrzegawcze i usprawniać procesy

🧠 Ciekawostka: Pomysł śledzenia klientów jest bardzo stary. Ponad 20 000 lat temu handlowcy używali podstawowych metod prowadzenia dokumentacji (i pamięci) do zarządzania relacjami z kupującymi. Wczesne księgi zawierały nawet notatki dotyczące długów i towarów, co było wczesną wersją segmentacji klientów.

13 szablonów do wdrażania klientów

Nie ma dwóch identycznych klientów. Dlatego posiadanie odpowiedniego szablonu wdrażania może mieć ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w zespole, znajdziesz szablon dopasowany do swojego stylu.

A jeśli chcesz pójść o krok dalej, oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM łączy wszystkie te funkcje. Od śledzenia transakcji i zadań po zarządzanie relacjami i działania następcze — wszystko jest uporządkowane, konfigurowalne i skalowalne wraz z rozwojem Twojej firmy.

Te gotowe szablony pomogą Ci zapewnić płynną i spójną obsługę nowych klientów, niezależnie od branży i wielkości zespołu.

Przejrzyj listę, wybierz odpowiedni szablon i spraw, aby wdrażanie nowych klientów stało się mniej stresujące! 🎯

1. Szablon ClickUp do wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Stwórz płynny proces wdrażania dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Szablon ClickUp do wdrażania klientów działa jak koordynator za kulisami, pomagając wywrzeć doskonałe pierwsze wrażenie na każdym nowym kliencie.

Pola niestandardowe, takie jak typ klienta, pakiet usług i data rozmowy wdrożeniowej, pozwalają spersonalizować proces wdrażania każdego klienta przy zachowaniu wydajności. Na przykład możesz oznaczyć „Startup” dla wdrożenia samoobsługowego lub „Enterprise” dla dostosowanego, bardziej spersonalizowanego doświadczenia.

Pole Pakiet usług automatycznie uruchamia odpowiednie scenariusze wdrażania, takie jak dodatkowe wsparcie dla klientów Pro lub lista kontrolna szybkiego startu dla użytkowników Basic. Data połączenia wdrożeniowego pomaga zespołowi zachować porządek poprzez śledzenie harmonogramów i zapewnienie, że żadne połączenia nie zostaną pominięte.

Te pola centralizują kontekst klienta, zapewniając spójność działań zespołów obsługi klienta, sprzedaży i produktów.

📌 Idealne dla: zespołów usługowych obsługujących wiele segmentów klientów, które potrzebują scentralizowanego, zautomatyzowanego systemu do personalizacji wszystkich zadań związanych z wdrażaniem, śledzenia postępów i efektywnego skalowania

🔍 Czy wiesz, że? Przychody rynku oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami mają rosnąć w tempie 10,17% rocznie, osiągając w najbliższej przyszłości wartość 145,61 mld dolarów.

2. Szablon tablicy ClickUp do wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Rejestruj zgłoszenia klientów, punkty kontaktu, wartość subskrypcji i metody płatności dzięki szablonowi ClickUp do wdrażania klientów

Wyobraź sobie, że nowy klient rejestruje się w celu skorzystania z subskrypcji średniego poziomu, prosząc o dokumenty z białą etykietą, dedykowaną osobę kontaktową i miesięczne faktury. Dzięki szablonowi tablicy wdrażania klientów ClickUp możesz od razu zebrać te informacje, korzystając z pól takich jak „Prośby klienta”, „Osoba kontaktowa”, „Wartość subskrypcji” i „Metoda płatności”, dzięki czemu Twój zespół może natychmiast przystąpić do pracy.

Na przykład oznaczenie wartości subskrypcji jako 2500 USD i zarejestrowanie „niestandardowego brandingu” jako żądania klienta natychmiast dostosowuje proces wdrażania. Jeśli potrzebne są dodatkowe cykle przeglądu lub zasoby projektowe, Twój zespół wie, co należy potraktować priorytetowo. Pole POC zapewnia jasną komunikację, a metoda płatności pozwala zespołowi finansowemu przygotować dokładne faktury.

Potrzebujesz zatwierdzenia umowy? Pole „Podpis” śledzi, czy umowy zostały podpisane. Chcesz uzyskać opinie? Zapisz opinie klientów w polu „Opinia klienta”. Dzięki polu „Etap wdrażania” zawsze znasz postępy klienta, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

📌 Idealne dla: osób myślących wizualnie, które preferują zarządzanie postępami klientów za pomocą tablicy w stylu Kanban z łatwą funkcją przeciągania i upuszczania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień zadania związane z wdrażaniem klientów w grę! Dodaj elementy takie jak odznaki lub nagrody za wykonanie zadań, aby utrzymać zaangażowanie klientów.

3. Szablon ClickUp dla nowych użytkowników

Pobierz darmowy szablon Płynnie wdrażaj klientów do swojego obszaru roboczego dzięki szablonowi ClickUp do wdrażania nowych użytkowników

Wprowadzenie nowych użytkowników do produktu lub platformy jest kluczowym momentem, który kształtuje ich doświadczenia, zaufanie i długoterminowe zaangażowanie. Szablon ClickUp dla nowych użytkowników zapewnia płynny i spójny przebieg tego procesu, oferując jasną, uporządkowaną ścieżkę, która pomaga użytkownikom poczuć się komfortowo, szybko odkryć wartość i pozostać zaangażowanym.

Dzięki temu szablonowi możesz automatycznie przeprowadzić ich przez serię dostosowanych zadań: zapoznanie się z układem obszaru roboczego, przeglądanie przypisanych zadań, zrozumienie sposobu komentowania lub oznaczania członków zespołu oraz naukę śledzenia wyników pracy.

Każdy krok jest gotowy, intuicyjny i prowadzi użytkowników do wartości bez konieczności zgłaszania problemu do pomocy technicznej. Podziel proces na jasne etapy, takie jak „Wycieczka powitalna”, „Pierwsze zadanie” i „Współpraca w zespole 101”

Dodaj dokumenty ClickUp z wbudowanymi samouczkami, przypisuj zadania w formie list kontrolnych i ustaw automatyzację, aby śledzić postępy w przypadku opóźnień.

📌 Idealne dla: firm lub platform SaaS, które witają nowych użytkowników i pomagają im szybko poznać kluczowe funkcje i cykle pracy.

📖 Więcej informacji: Darmowe szablony planów komunikacji w projekcie

4. Szablon listy kontrolnej ClickUp do wdrażania nowych klientów

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj kompleksową listę kontrolną wdrożenia pracowników dzięki szablonowi listy kontrolnej wdrożenia ClickUp

Szablon listy kontrolnej ClickUp Onboarding zapewnia powtarzalny, zorganizowany system, dzięki któremu każdy nowy pracownik będzie gotowy do pracy od pierwszego dnia

Załóżmy, że wdrażasz nowego pracownika do działu obsługi klienta. Dzięki temu szablonowi możesz natychmiast dostosować proces wdrażania, korzystając z pól takich jak „Stanowisko”, „Dział” i „Data rozpoczęcia”. Po wprowadzeniu adresu e-mail służbowego szablon automatycznie uruchamia zadania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail z powitaniem, udostępnienie narzędzi wsparcia i zaplanowanie spotkania 1:1 z przełożonym.

Zadania takie jak szkolenie produktowe, dostęp do systemu i potwierdzenie zapoznania się z zasadami są już wstępnie skonfigurowane, przypisane i można je śledzić, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

📌 Idealne dla: osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, działów HR i kierowników zespołów w szybko rozwijających się firmach, które muszą szybko wdrażać nowych pracowników za pomocą oprogramowania do wdrażania klientów.

🤝 Przypomnienie: Po zarejestrowaniu się klientów wyślij im przyjazny e-mail powitalny. Zawrzyj w nim podstawowe informacje, takie jak dane kontaktowe, kopie umowy i kolejne kroki. Możesz również dołączyć pomocne zasoby, takie jak samouczki, często zadawane pytania lub instrukcje.

5. Szablon ClickUp HubSpot do wdrażania nowych klientów

Pobierz darmowy szablon Stwórz spersonalizowane doświadczenia dla swoich klientów dzięki szablonowi ClickUp Hubspot Onboarding Template

Szablon ClickUp HubSpot Onboarding zapewnia płynną, spersonalizowaną obsługę każdego klienta. Od ustawień CRM po automatyzację marketingu — możesz zmapować kluczowe tematy, kamienie milowe i zadania w przejrzysty, łatwy do śledzenia plan, który przyspieszy wdrożenie.

Dzięki temu możesz:

Dostosuj wdrażanie do typu klienta: Startup może potrzebować jedynie konfiguracji CRM i przewodnika po stronie docelowej. Wdrażanie w przedsiębiorstwie? Może to obejmować migrację danych, integrację z istniejącymi narzędziami i sesje wdrożeniowe dla całego zespołu

Śledź każdy krok w różnych funkcjach: Korzystaj z niestandardowych widoków, aby monitorować postęp zadań w zespołach sprzedaży, marketingu, IT i ds. powodzenia klientów

Scentralizuj wszystko w jednym miejscu: dołącz procedury operacyjne, dokumenty instruktażowe i filmy szkoleniowe bezpośrednio do zadań. Koniec z poszukiwaniem linków lub plików w różnych narzędziach

Twórz ścieżki wdrażania oparte na rolach: przeszkol przedstawiciela handlowego na temat etapów procesu sprzedaży, jednocześnie wdrażając kierownika marketingu w cykle pracy kampanii i ocenę potencjalnych klientów — każdy z własnymi zadaniami, właścicielami i terminami

📌 Idealne dla: agencji lub zespołów przenoszących klientów na narzędzia i usługi HubSpot, z krokami dostosowanymi do tego ekosystemu.

6. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbierz kluczowe informacje z góry, przekształć odpowiedzi w działania i usprawnij przekazywanie zadań dzięki szablonowi formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon formularza zgłoszeniowego ClickUp zapewnia przejrzysty format do gromadzenia dokładnie tych informacji, których potrzebujesz od klientów, współpracowników lub interesariuszy, bez zbędnych dyskusji. Możesz dostosować go do swojego cyklu pracy, aby gromadzić briefy klientów, zgłoszenia serwisowe, wewnętrzne opinie i szczegóły nowych projektów.

Dzięki wbudowanym polom, takim jak budżet, preferowana metoda kontaktu, nazwa firmy i dodatkowe notatki, możesz zebrać wszystkie potrzebne informacje. Wszystko, co zostanie przesłane, zamienia się w zadania ClickUp lub elementy w obszarze roboczym, dzięki czemu można automatycznie kontynuować działania.

Ten szablon formularza rejestracyjnego umożliwia również kierowanie odpowiedzi, przypisywanie członków zespołu, a nawet automatyzację niektórych części procesu w celu przyspieszenia pracy.

📌 Idealne dla: firm usługowych, które zbierają wstępne informacje o klientach przed rozmowami wstępnymi lub przedstawieniem ofert.

📖 Więcej informacji: Marketing cyklu życia klienta: przewodnik dla marketerów

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła codziennie od 0 do 10 wiadomości. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub przemyślane rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. za pośrednictwem poczty e-mail). Aby uniknąć niepotrzebnego przechodzenia między platformami i zmiany kontekstu, potrzebujesz aplikacji, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki technologii AI, która pomaga pracować wydajniej.

7. Szablon ClickUp CRM

Pobierz darmowy szablon Śledź sprzedaż, monitoruj satysfakcję klientów i pielęgnuj potencjalnych klientów dzięki szablonowi CRM ClickUp

Zarządzanie relacjami z klientami pozwala na realizację transakcji i zapewnia zadowolenie klientów. Szablon CRM ClickUp pomaga zarządzać wieloma potencjalnymi klientami, rozmowami, działaniami następczymi i zadaniami powiązanymi z każdym etapem sprzedaży i podróży klienta.

Szablon ten, zaprojektowany w celu uporządkowania relacji i zarządzania klientami, umożliwia mapowanie procesu sprzedaży, monitorowanie postępów każdego potencjalnego klienta oraz ustalanie priorytetów działań w oparciu o etapy sprzedaży. Pomaga również w utrzymaniu przejrzystej bazy danych klientów z możliwością wyszukiwania. Możesz przechowywać kluczowe informacje, takie jak branża, tytuł stanowiska i dane kontaktowe, a także szybko sortować lub filtrować dane zgodnie z potrzebami.

Dla każdego potencjalnego klienta możesz skonfigurować zadania, takie jak wstępny kontakt, e-mail z przypomnieniem i planowanie prezentacji, zapewniając jasną odpowiedzialność za każdy krok. W miarę postępów zespołu sprzedaży w procesie sprzedaży można skorzystać z widoku wykresu Gantta ClickUp, aby wizualizować osie czasu zadań i zautomatyzować przypomnienia o działaniach następczych lub powiadomienia o osiągnięciu kamieni milowych.

Idealne dla: Zespołów sprzedaży i zarządzania kontami, które chcą usprawnić zarządzanie potencjalnymi klientami, komunikację z klientami i ustalanie priorytetów zadań za pomocą CRM w ClickUp.

🔍 Czy wiesz, że? Przed pojawieniem się narzędzi cyfrowych, w latach 50. firmy używały kartotek Rolodex do ręcznego zarządzania kontaktami klientów, przeglądając karty zamiast przewijać pulpity.

Pobierz darmowy szablon Łatwo rejestruj, śledź i rozwiązuj zapytania klientów dzięki szablonowi formularza kontaktu z klientem ClickUp

Szablon formularza kontaktu z klientem ClickUp to wygodny sposób na śledzenie opinii klientów, gromadzenie danych do badań, ankiet i obsługi klienta oraz organizowanie informacji kontaktowych do kampanii marketingowych lub działań następczych.

Widok formularza kontaktu z klientem przechwytuje i porządkuje wszystkie przesłane formularze, ułatwiając dostęp do danych kontaktowych, opinii i problemów. Widok podsumowania kontaktów zawiera przegląd bieżących zgłoszeń, pomagając zidentyfikować trendy lub pilne sprawy.

Możesz nawet zautomatyzować działania następcze i analizować dane dotyczące zgłoszeń, aby zwiększyć efektywność wsparcia i zapewnić terminowe odpowiedzi.

📌 Idealne dla: zespołów obsługi klienta, kierowników serwisu i firm, które chcą usprawnić komunikację z klientami i zapewnić sprawną obsługę wszystkich zgłoszeń.

9. Szablon ClickUp dotyczący współpracy z klientami

Pobierz darmowy szablon Zbuduj udane relacje z klientami dzięki szablonowi ClickUp do współpracy nad sukcesem klienta

Powodzenie klienta zależy od budowania silnych, trwałych relacji, które pomogą mu osiągnąć cele. Szablon ClickUp do współpracy w zakresie sukcesu klienta wspiera tę współpracę, zapewniając zespołom ds. sukcesu klienta niezbędną strukturę do komunikacji, planowania i współpracy z klientami we wspólnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszyscy mogą skupić się na wynikach.

Dzięki temu szablonowi możesz stworzyć zunifikowany hub do obsługi klientów. Od rozpoczęcia projektu po śledzenie kamieni milowych — wszystkie kluczowe zadania, notatki i aktualizacje są przechowywane w jednym miejscu. Wykorzystaj go do tworzenia list kontrolnych onboardingu klientów, rejestrowania opinii, śledzenia wskaźników KPI lub planowania regularnych spotkań. Możesz również przypisywać obowiązki, ustawiać osie czasu i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

📌 Idealne dla: zespołów ds. sukcesu klienta i menedżerów pracujących w różnych działach, aby zapewnić spójność i proaktywność wskaźników wdrażania, zaangażowania i utrzymania klientów.

Dzięki ClickUp zrobiliśmy krok naprzód i stworzyliśmy pulpity, na których nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o wydajności, obłożeniu i projektach oraz monitorować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci czują się połączeni ze swoimi zespołami, zwłaszcza że znajdują się w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

Dzięki ClickUp zrobiliśmy krok naprzód i stworzyliśmy pulpity, na których nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o wydajności, obłożeniu i projektach oraz monitorować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci czują się połączeni ze swoimi zespołami, zwłaszcza że znajdują się w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

10. Szablon wdrażania klientów firmy HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Szablon wdrażania klientów HubSpot jest jak zestaw startowy dla firm, które chcą zrobić doskonałe pierwsze wrażenie na nowych klientach. Został zaprojektowany z myślą o obu stronach procesu wdrażania. Klienci otrzymują jasny plan działania i wszystkie potrzebne informacje z góry, a Twój wewnętrzny zespół otrzymuje narzędzia do organizacji pracy za kulisami.

Skorzystaj z listy kontrolnej dotyczącej wewnętrznej rejestracji nowych klientów, aby skoordynować działania zespołu przed rozpoczęciem współpracy z klientem, a następnie wyślij dostosowany pakiet powitalny, aby klienci mieli jasność co do tego, z kim się skontaktować, jak działa obsługa i jakie są kolejne kroki.

Zbierz wszystkie kluczowe informacje z góry za pomocą formularza rejestracyjnego klienta, aby Twój zespół mógł spersonalizować proces wdrażania.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych i sprzedażowych korzystających z HubSpot, które potrzebują gotowego rozwiązania do wdrażania nowych klientów.

📖 Więcej informacji: Narzędzia do utrzymania klientów

🔍 Czy wiesz, że? CRM zyskało popularność w latach 90., a firma Siebel Systems wprowadziła je na rynek w 1993 roku. Połączyło ono sprzedaż, marketing i wsparcie w jedną platformę. Była to również era automatyzacji sił sprzedaży, czyli bardziej innowacyjnego sposobu zarządzania procesem sprzedaży.

11. Szablon wdrażania klientów autorstwa Pipefy

za pośrednictwem Pipefy

Szablon Pipefy do wdrażania klientów zawiera edytowalny lejek wdrożeniowy i konfigurowalne formularze do gromadzenia danych z góry, takich jak cele klienta, preferencje techniczne i osoby decyzyjne.

W miarę przechodzenia klientów przez kolejne etapy wdrażania — powitanie, ustawienia, szkolenie, uruchomienie — szablon automatycznie wysyła przypomnienia, przypisuje zadania i aktualizuje statusy. Funkcja wspólnej skrzynki odbiorczej pozwala uporządkować komunikację, zapisując wszystkie wiadomości na platformie i przypisując je członkom zespołu, co pomaga zespołowi reagować szybciej i wydajniej.

📌 Idealne dla: zespołów operacyjnych i zorientowanych na procesy, które potrzebują ustrukturyzowanego, możliwego do śledzenia cyklu pracy, który można skalować w większych zespołach lub działach.

🤝 Przypomnienie: Rozpocznij komunikację wcześnie i konsekwentnie, zawsze koncentrując się na przekazie opartym na wartościach. Twój język musi być prosty i jasny, bez żargonu, gdy wyjaśniasz procesy lub odpowiadasz na pytania.

12. Szablon formularza rejestracji klienta autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

Szablon formularza wdrażania klienta firmy Template. Net rozpoczyna się od zebrania informacji o kliencie (nazwa firmy, adres i główny kontakt), dzięki czemu Twój zespół ma dokładne dane, które pozwolą uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Szablon zawiera przestrzeń, w której klienci mogą udostępnić informacje o rodzajach usług, których szukają, np. doradztwo, praca nad projektem lub projektowanie/rozwój. Dzięki temu klienci mogą opisać swoje cele własnymi słowami.

Sekcja Umowy prawne potwierdza, że klient został poinformowany o Twoich warunkach i polityce prywatności, zapewniając jasność prawną dla obu stron.

📌 Idealne dla: Małych firm lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które potrzebują przejrzystego, prostego formularza do zbierania danych klientów i informacji o potrzebach w zakresie usług.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z interaktywnych przewodników, list kontrolnych lub pasków postępu, aby poprowadzić klientów przez każdy niezbędny krok. Połącz te narzędzia ze szczegółowymi wskazówkami i wskaźnikami postępu, aby utrzymać zaangażowanie klientów i zapewnić realizację zadań.

13. Szablon prezentacji dla nowych klientów działu sprzedaży autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Szablon. Szablon prezentacji dla klientów serwisu Net Sales Client Onboarding Presentation Template został stworzony, aby maksymalnie usprawnić proces przekazywania spraw po sprzedaży. Dodaj harmonogramy płatności, akceptowane metody płatności, a nawet zasady dotyczące opłat za opóźnienia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Osie czasu, wyniki i wskaźniki KPI są określone z góry, więc nie ma wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądało powodzenie projektu i kiedy należy osiągnąć kluczowe kamienie milowe. Szablon określa również sposób i częstotliwość kontaktów, co pomaga w budowaniu płynnego rytmu pracy od pierwszego dnia.

📌 Idealne dla: Przedstawicieli handlowych lub menedżerów ds. klientów, którzy w wizualny sposób przedstawiają nowym klientom informacje dotyczące wdrażania, obejmujące kluczowe szczegóły, takie jak osie czasu, wskaźniki KPI i wyniki, aby zapewnić dobry proces wdrażania klientów.

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z pierwszych nowoczesnych narzędzi do zarządzania kontaktami był ACT ( Automated Contact Tracking), wprowadzony na rynek w 1986 roku. Stworzony przez Pata Sullivana i Mike'a Muhneya, pomagał sprzedawcom śledzić rozmowy i potencjalnych klientów, zanim termin „CRM” stał się modnym hasłem.

Zdobądź bezpłatny zestaw narzędzi do wdrażania dzięki ClickUp

Zyskujesz nowych klientów, co jest świetną wiadomością, dopóki nie zaczniesz szukać formularza rejestracyjnego, zastanawiać się, czy wysłałeś e-maile z przypomnieniem, lub przeglądać wątki e-mailowe.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, oferuje gotowe szablony wdrażania, które są przejrzyste, konfigurowalne i stworzone dla prawdziwych zespołów.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym konsultantem, czy częścią rozwijającej się agencji, te szablony zapewnią Ci strukturę bez sztywnych ram.

Działaj jak profesjonalista i zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅