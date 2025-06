8 najlepszych generatorów wykresów kołowych AI do inteligentniejszej wizualizacji danych w 2025 r

W końcu zakończyłeś raport. Dane są solidne, liczby się zgadzają, ale kiedy je prezentujesz, ludzie mrużą oczy, patrząc na tabelę, i pytają: "Co mam z tego wywnioskować?"

To jest problem. Próbujesz nadać sens danym, jednocześnie zapewniając, że są one szybko i wizualnie zrozumiałe, bez konieczności udzielania długich, pięciominutowych wyjaśnień.

Wykresy kołowe były kiedyś najpopularniejszym rozwiązaniem. Łatwe do odczytania, łatwe do wykonania. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym musisz radzić sobie z coraz krótszymi osiami czasu, bardziej szczegółowymi prezentacjami i coraz krótszą uwagą odbiorców, podstawowe wykresy nie wystarczają.

To właśnie tutaj generatory wykresów kołowych AI zmieniają zasady gry. Narzędzia te nie tylko tworzą wykres kołowy i kolorują niektóre wycinki. Pomagają one wybrać odpowiedni podział, sugerują lepsze diagramy, gdy wykres kołowy nie pasuje, przyspieszają wizualizację danych, a nawet ujawniają informacje, o których nie wiedziałeś, że znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym.

Oto kilka, które naprawdę warto wypróbować, zwłaszcza jeśli chcesz, aby Twoje wykresy nie tylko wyglądały elegancko, ale miały też więcej do zrobienia.

Najlepsze generatory wykresów kołowych AI w skrócie

Skorzystaj z poniższych narzędzi, aby tworzyć i analizować wykresy kołowe z pomocą AI:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Wykresy kołowe w czasie rzeczywistym oparte na danych zadań na żywo – Grupowanie danych według osoby przypisanej, statusu lub pól niestandardowych – Wbudowana sztuczna inteligencja (ClickUp Brain) zapewniająca natychmiastowy wgląd – Wizualne pulpity nawigacyjne z przełącznikiem wykresów pierścieniowych i filtrami Zespoły każdej wielkości, które potrzebują raportowania w czasie rzeczywistym w oparciu o projekty — od małych firm po przedsiębiorstwa korporacyjne Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Visme – Tworzenie wykresów w języku naturalnym – Interaktywne wykresy z efektami najechania kursora/kliknięcia – Konfigurowalne szablony projektów i branding – Współpraca zespołu nad wykresami w czasie rzeczywistym Zespoły marketingowe, nauczyciele i małe i średnie firmy tworzące raporty marketingowe i prezentacje firmowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Infogram – Sugestie dotyczące typów wykresów i projektów oparte na AI – Integracja z usługami w chmurze, takimi jak Arkusze Google – Dostęp do API w celu automatycznej wizualizacji – Zestaw elementów marki i ulepszenia podpowiedzi Małe i średnie zespoły ds. danych, analitycy i specjaliści ds. mediów, którzy potrzebują interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i szybkiej wizualizacji danych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Canva – Łatwe ręczne wprowadzanie danych lub z arkusza kalkulacyjnego – Dostosowywanie na poziomie wycinków (wartości, etykiety) – Optymalizacja pod kątem wielu urządzeń – Proste udostępnianie za pomocą linku lub osadzania Freelancerzy, małe firmy i zespoły ds. mediów społecznościowych projektujące prezentacje i treści do mediów społecznościowych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie; dostępne dostosowania dla przedsiębiorstw ChatGPT – Generowanie wykresów na podstawie języka naturalnego lub surowych danych – Konfigurowalne elementy wykresów (etykiety, kolory, rozmiar) – Generowanie kodu w Python/JavaScript – Wizualne analizy i interpretacje na żądanie Zespoły dowolnej wielkości (szczególnie na wczesnym etapie rozwoju lub dysponujące niewielkim budżetem) do zadań związanych z językiem i inteligentną pomocą Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Piktochart – Importuj dane z Excela, CSV, Arkuszy Google – Interaktywne wykresy z akcjami po najechaniu kursorem/kliknięciu – Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym – Integracja kolorów/logo marki Interaktywne wykresy kołowe z możliwością personalizacji dla zespołów zajmujących się edukacją, organizacjami non-profit i komunikacją wewnętrzną Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw EdrawMax – AI interpretuje zwykły tekst lub dane strukturalne – Wykrywa trendy, wartości odstające i wskaźniki – Ponad 15 000 szablonów i symboli – Dostosowywanie metodą "przeciągnij i upuść" Zespoły techniczne, takie jak IT, operacyjne i inżynieryjne, które potrzebują analiz opartych na sztucznej inteligencji i szczegółowego dostosowywania wykresów kołowych Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany dla zespołów zaczynają się od 5,53 USD miesięcznie; dostępne są niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Beautiful. ai – Inteligentne szablony, które automatycznie dostosowują projekt – Import danych/linki z Arkuszy Google, Dropbox, Box – Subtelne animacje – Interaktywne podpowiedzi i legendy – Spójność typografii i kolorów marki Szybkie, gotowe do prezentacji wykresy kołowe o inteligentnym wyglądzie dla małych i średnich zespołów sprzedaży, produktów i kierownictwa Dostępna wersja próbna; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw

Na co należy zwrócić uwagę w generatorach wykresów kołowych AI?

Wybierając generator wykresów kołowych AI, zwróć uwagę na funkcje wykraczające poza podstawowe techniki i możliwości wizualizacji. Odpowiednie narzędzie powinno minimalizować ręczne ustawienia, zapewniać dokładność danych oraz pomagać w jasnym i profesjonalnym przedstawianiu wniosków. Oto, na co nie możesz zapomnieć:

Wprowadzanie języka naturalnego: Najlepsze narzędzia powinny umożliwiać opisanie wykresu prostym językiem (np. "Wykres kołowy wydatków w drugim kwartale według działów") i natychmiastowe wygenerowanie wizualizacji. Eliminuje to konieczność ręcznego wybierania danych lub formatowania

Automatyczna klasyfikacja i etykietowanie danych: Inteligentny silnik AI powinien rozpoznawać, które kolumny zawierają informacje tekstowe, kategorie, a które wartości numeryczne, bez konieczności ręcznego mapowania

Wsparcie danych na żywo lub strumieniowych: Integracja ze źródłami takimi jak Arkusze Google, API lub bazy danych pozwala na automatyczną aktualizację wykresów wraz ze zmianami danych źródłowych. Dzięki temu wykresy odzwierciedlają najnowsze dane w czasie rzeczywistym, a proces raportowania jest usprawniony

Możliwości eksportu: Poszukaj wsparcia dla wielu formatów, takich jak SVG, PNG, PDF i osadzany HTML. Dodatkowym atutem będzie możliwość eksportu z białą etykietą, dostęp do poprzednich wersji lub integracja z platformami takimi jak PowerPoint lub Notion

Dokładność wykresu: Generator wykresów kołowych AI powinien precyzyjnie obliczać i renderować proporcje. Musi obsługiwać błędy zaokrągleń, puste pola i zduplikowane wartości bez zniekształcania ostatecznego wykresu. Błędna interpretacja zbioru danych może prowadzić do mylących wizualizacji

Elastyczność dostosowywania i projektowania: Dobre narzędzie do wizualizacji danych pozwala dostosować etykiety, kolory, czcionki, legendy, rozmiary wycinków, a nawet animacje. Ma to kluczowe znaczenie dla spójności marki lub ułatwienia zrozumienia złożonych danych

Dostępność i responsywny projekt: Wykresy kołowe powinny być przyjazne dla czytników ekranu (zgodne z ARIA), dostosowane do osób z daltonizmem i responsywne na różnych urządzeniach. Eksportowane wizualizacje muszą dobrze skalować się zarówno w formatach cyfrowych, jak i drukowanych

Prywatność i bezpieczeństwo danych: Jeśli korzystasz z danych wrażliwych lub firmowych, wybierz generatory wykresów kołowych z szyfrowaniem, dostępem opartym na rolach, zgodnością z SOC 2 lub ISO 27001 oraz opcjami lokalnego hostingu lub prywatnej chmury

8 najlepszych generatorów wykresów kołowych AI do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że narzędzie do tworzenia wykresów kołowych jest doskonałe, przedstawiamy nasze rekomendacje — wraz z ich najlepszymi funkcjami, ograniczeniami i informacjami o cenach.

1. ClickUp (najlepszy do raportowania w czasie rzeczywistym w oparciu o projekty)

Generuj wykresy kołowe za darmo za pomocą ClickUp Skorzystaj z funkcji drążenia danych w pulpitach ClickUp, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę wykresów kołowych

W dzisiejszym świecie, gdzie cykle pracy przebiegają coraz szybciej, zespoły nie mają czasu na przeglądanie długich tekstów. Potrzebują szybkiego, wizualnego sposobu, aby sprawdzić postępy na pierwszy rzut oka. Jednak gdy przychodzi czas na przedstawienie danych, muszą przeszukiwać arkusze kalkulacyjne lub śledzić aktualizacje w różnych narzędziach.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, eliminuje ten problem, umożliwiając tworzenie wykresów kołowych opartych na AI bezpośrednio w pulpitach roboczych.

Zamiast przesyłać arkusze kalkulacyjne lub ręcznie wprowadzać surowe dane liczbowe, ClickUp pobiera odpowiednie dane z obszaru roboczego, w tym:

Statusy zadań

Śledzenie czasu

Osoby przypisane do zadania

Priorytety

Pola niestandardowe w ClickUp (takie jak szacowany czas, budżety, etykiety — lub dosłownie wszystko, co chcesz śledzić)

Dzięki temu uzyskasz aktualizowane na bieżąco wykresy kołowe powiązane bezpośrednio z Twoimi projektami i pogrupowane dokładnie tak, jak chcesz.

Twórz niestandardowe pulpity ClickUp przy użyciu ponad 50 kart — wykresów kołowych, kart tabelarycznych, wykresów liniowych, wykresów słupkowych i nie tylko

Załóżmy, że chcesz zobaczyć, jak praca jest rozdzielona w Twoim zespole. Aby to zrobić, otwórz pulpity ClickUp, kliknij + Dodaj kartę, wybierz opcję Wykres kołowy w sekcji Karty niestandardowe i wybierz źródło danych.

Następnie możesz pogrupować dane według osoby przypisanej, gdzie każdy wycinek wykresu reprezentuje członka zespołu. Możesz również pogrupować dane według statusu, aby śledzić, ile pracy jest w toku, zakończonej lub przeterminowanej.

Podkreśl proporcje za pomocą wykresów pierścieniowych ClickUp zamiast wykresów kołowych

Chcesz pokazać to jako wykres pierścieniowy z całkowitą liczbą zadań w środku? Po prostu zmień ustawienie wyświetlania. Możesz nawet filtrować wyświetlane elementy, przeglądać konkretne segmenty lub wyświetlać wycinki jako wartości procentowe.

Obejrzyj ten film instruktażowy, aby skonfigurować pulpity (w tym wykresy kołowe) 👇🏽

Oto kilka pomysłów na kluczowe wskaźniki, które możesz monitorować za pomocą wykresów kołowych w ClickUp:

Zadania (np. wykres kołowy pokazujący procent zadań według statusu, priorytetu lub osoby przypisanej)

Śledzenie czasu (np. wykres kołowy pokazujący godziny zarejestrowane w projekcie na osobę)

Pola niestandardowe (np. wykres kołowy przedstawiający punkty fabuły według kategorii funkcji)

To rozwiązanie bez kodowania, oparte na przeciąganiu i upuszczaniu, dostosowane do ustawień obszaru roboczego.

Jednak tym, co wyróżnia ClickUp, jest ClickUp Brain, wbudowany asystent AI. Chociaż nie generuje on jeszcze bezpośrednio wykresów kołowych, usprawnia raportowanie poprzez:

Podsumowanie wniosków z pulpitu nawigacyjnego

Analizuj wykresy kołowe (i nie tylko) z pulpitów ClickUp Dashboards za pomocą ClickUp Brain

Odpowiadanie na zapytania w języku naturalnym, takie jak "Ile czasu zarejestrował zespół projektowy w zeszłym tygodniu?"

Rekomendacje dotyczące wizualizacji na podstawie celów, OKR lub obciążenia pracą

Oto przykład informacji, które otrzymujemy, gdy zadamy Brainowi pytanie: "Jakie jest obciążenie pracą [członka zespołu]?".

Uzyskaj wgląd w obciążenie pracą, terminy, priorytety i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

To, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej wydajne, to sposób, w jaki wszystko jest powiązane z rzeczywistymi cyklami pracy. Wykres pobiera dane w czasie rzeczywistym z zadań ClickUp, więc każda aktualizacja (np. zmiana statusu, ponowne przypisanie lub zakończony kamień milowy) natychmiast znajduje odzwierciedlenie na wykresie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Monitoruj postępy: Użyj Użyj celów ClickUp , aby śledzić postępy w realizacji OKR, KPI lub kamieni milowych zespołu, łącząc wykresy bezpośrednio z celami utworzonymi na podstawie zakończonych zadań lub niestandardowych wskaźników

Śledź swoją pracę: Użyj Użyj widoków ClickUp (takich jak widok listy, tablicy lub kalendarza), aby wizualizować zadania i kamienie milowe zgodnie z własnymi preferencjami

Automatyzacja rutynowych zadań: Użyj Użyj automatyzacji ClickUp , aby zautomatyzować rutynowe aktualizacje, takie jak zmiana priorytetów, zamykanie nieaktualnych zadań lub oznaczanie przeterminowanych elementów, dzięki czemu wykresy będą odzwierciedlać aktualne dane

Limity ClickUp

Ilość funkcji dostępnych na tej platformie do zarządzania projektami może wydawać się przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp oferuje szeroki zestaw narzędzi do zarządzania projektami i współpracy. Kluczową funkcją, która jest przydatna dla mojego zespołu projektowego i dla mnie, są niestandardowe pulpity nawigacyjne. Mogę skonfigurować niestandardowe instancje filtrów i śledzić projekty dla całego zespołu lub filtrować według poszczególnych osób i przeglądać wykres kołowy elementów zgłoszonych, w trakcie realizacji i w trakcie przeglądu — wszystko w jednym widoku.

ClickUp oferuje szeroki zestaw narzędzi do zarządzania projektami i współpracy. Jedną z kluczowych funkcji, która jest przydatna dla mojego zespołu projektowego i dla mnie, są niestandardowe pulpity nawigacyjne. Mogę skonfigurować niestandardowe instancje filtrów i śledzić projekty dla całego zespołu lub filtrować według poszczególnych osób i przeglądać wykres kołowy zawierający elementy zgłoszone, w trakcie realizacji i w trakcie przeglądu — wszystko w jednym widoku.

2. Visme (najlepszy do raportów marketingowych i prezentacji firmowych)

za pośrednictwem Visme

Darmowy kreator wykresów kołowych Visme pozwala tworzyć wykresy po prostu poprzez wprowadzenie podpowiedzi w języku naturalnym, eliminując potrzebę ręcznego projektowania i wprowadzania danych. Wykresy są w pełni interaktywne, co oznacza, że możesz dodawać efekty najechania kursorem, elementy klikalne lub animowane przejścia, aby monitorować swoje projekty i zwiększyć skuteczność raportów cyfrowych.

Narzędzie łatwo integruje się z Arkuszami Google, umożliwiając półdynamiczne wprowadzanie danych.

Najlepsze funkcje Visme

Skorzystaj z konfigurowalnych szablonów i opcji stylizacji, aby dopasować wykres do kolorów marki i motywów prezentacji

Dostosuj każdy aspekt wykresu, w tym kolory, czcionki, etykiety, tła i wiele więcej, dzięki opcjom personalizacji

Zaproś członków zespołu do współpracy nad tworzeniem wykresów, umożliwiając jednoczesną edycję, komentowanie i przekazywanie opinii

Ograniczenia Visme

Niektórzy użytkownicy doświadczyli opóźnień, zwłaszcza podczas pracy z dużymi projektami lub korzystania z platformy przy wolniejszym połączeniu internetowym

Ceny Visme

Podstawowe : Free

Pakiet startowy : 29 USD/miesiąc

Pro : 59 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Visme

G2 : 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Visme prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Platforma była łatwa w użyciu od samego początku – bez szkolenia. Jest intuicyjna, co ułatwia realizację projektów. Zawiera również wiele szablonów i elementów, które można wykorzystać, a także łatwo było zastosować moje własne elementy brandingowe.

Platforma była łatwa w obsłudze od samego początku – bez konieczności szkolenia. Jest intuicyjna, co ułatwia realizację projektów. Zawiera również wiele szablonów i elementów, które można wykorzystać, a także łatwo zastosować własne elementy brandingowe.

3. Infogram (najlepszy do interaktywnych pulpitów i szybkiej wizualizacji)

za pośrednictwem Infogram

AI Infogram analizuje dane i rekomenduje najskuteczniejsze typy wykresów, układy i schematy kolorów odpowiednie dla Twoich cykli pracy. Dodatkowe informacje można dodać za pomocą podpowiedzi lub podpisów w polu treści, aby zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie utworzonych wykresów kołowych.

Specjaliści ds. marketingu mogą zapewnić spójność, tworząc spersonalizowany zestaw materiałów promocyjnych zawierający logo, kolory marki i preferowane czcionki. A w przypadku złożonych potrzeb w zakresie raportowania kreator wykresów kołowych Infogram oferuje dostęp do API w celu automatyzacji procesów wizualizacji danych.

Najlepsze funkcje Infogram

Wprowadź dane bezpośrednio, prześlij arkusze kalkulacyjne lub zintegruj dane na żywo z usług w chmurze, takich jak Arkusze Google

Pobierz wykresy w wysokiej jakości formatach PNG, PDF lub GIF do wykorzystania w raportach, prezentacjach lub mediach społecznościowych

Wybierz jeden z 19 różnych stylów wzorów, aby poprawić czytelność wykresu i wyróżnić kluczowe punkty danych

Ograniczenia Infogram

Niektórzy użytkownicy końcowi zgłaszali, że jakość eksportowanych wizualizacji, szczególnie w formatach o wysokiej rozdzielczości, może nie spełniać oczekiwań

Ceny Inforgram

Podstawowe : Free

Pro : 25 USD/miesiąc

Business : 79 USD/miesiąc

Team : 179 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Inforgram

G2 : 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Infogram prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Łatwy w użyciu interfejs z szerokim wyborem wykresów oraz ogromnym zakresem obrazów, okładek wideo i ikon

Łatwy w użyciu interfejs z szerokim wyborem wykresów oraz ogromnym zakresem obrazów, okładek wideo i ikon

4. Canva (najlepsze do projektowania prezentacji i treści w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Canva

Kreator wykresów kołowych Canva to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie z prostym interfejsem, które pozwala skutecznie przekazywać informacje zawarte w danych. Wprowadzanie danych jest proste — wystarczy ręcznie wpisać wartości lub skopiować je bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych. Platforma wspiera również współpracę, umożliwiając zespołom jednoczesną pracę nad projektami wykresów, usprawniając proces przekazywania informacji zwrotnych i edycji.

Najlepsze funkcje Canva

Dostosuj każdy wycinek wykresu kołowego, nadając mu konkretne wartości i etykiety, aby dokładnie przedstawić dane

Twórz wykresy do zarządzania projektami, które są zoptymalizowane pod kątem różnych urządzeń, dzięki czemu będą wyglądać świetnie na ekranach wszystkich rozmiarów

Łatwo udostępniaj wykresy za pomocą bezpośrednich linków lub osadzaj je na stronach internetowych i w prezentacjach

Ograniczenia Canva

Brak funkcji zarządzania zadaniami i kompleksowej realizacji procesu projektowania

Ceny Canva

Free

Pro : 15 USD/miesiąc

Teams : od 30 USD miesięcznie dla pierwszych 3 użytkowników

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

5. ChatGPT (najlepszy do zadań związanych z językiem i inteligentną pomocą)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT może generować różne typy wykresów lub raportów na podstawie dostarczonych danych. Jeśli podasz kategorie i odpowiadające im wartości, może szybko utworzyć wizualny wykres kołowy. Dodatkowo wygenerowane wykresy można pobrać w różnych formatach, w tym PNG lub JPG do raportów i SVG do stron internetowych.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Dostosuj takie elementy, jak etykiety, kolory, a nawet rozmiary wykresów, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb

Uzyskaj kod do generowania wykresów kołowych w różnych językach programowania, takich jak Python lub JavaScript

Poproś narzędzie o interpretację danych lub sugestie dotyczące skuteczniejszej wizualizacji danych

Ograniczenia ChatGPT

Chociaż tworzenie prostych wykresów kołowych jest całkowicie bezpłatne, nie można ich dynamicznie wykorzystywać z danymi na żywo, chyba że zostaną one wyraźnie dostarczone

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo : 20 USD/miesiąc

Teams : 25 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Piktochart (najlepszy do tworzenia interaktywnych wykresów kołowych z brandingiem)

za pośrednictwem Piktochart

Dzięki generatorowi wykresów kołowych Piktochart możesz importować dane bezpośrednio z Excela, plików CSV lub Arkuszy Google, a narzędzie natychmiast wygeneruje Twoje liczby w postaci eleganckiego wykresu kołowego. Posiada również funkcje dostosowywania, dzięki czemu możesz dostosować kolory, dodać etykiety i wartości procentowe, a nawet animować elementy wykresu na potrzeby prezentacji.

To bezpłatne narzędzie oferuje interaktywne wykresy kołowe, które wzbogacają prezentacje cyfrowe, umożliwiając odbiorcom przeglądanie danych poprzez takie działania, jak najechanie kursorem lub kliknięcie. Jeśli tworzysz materiały do tradycyjnych zastosowań, możesz łatwo eksportować wykresy w wysokiej jakości formatach, takich jak JPG, PNG lub PDF, aby ułatwić ich udostępnianie i drukowanie.

Najlepsze funkcje Piktochart

Prześlij swoje logo i automatycznie wyodrębnij kolory marki, aby wykresy kołowe były zgodne z identyfikacją wizualną firmy i zachowały spójność marki

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i umożliw wielu użytkownikom wspólną pracę nad tym samym wykresem

Zapisz swoje projekty i szablony do wykorzystania w przyszłości, aby móc je szybko aktualizować i ponownie wykorzystywać w powtarzających się projektach

Ograniczenia Piktochart

Piktochart nie oferuje wbudowanej opcji wysyłania danych bezpośrednio do zewnętrznych platform lub baz danych. Zamiast tego musisz wyeksportować wizualizacje i ręcznie zaimportować je do innych systemów

Ceny Piktochart

Free

Pro: 29 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Piktochart

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

Co o Piktochart mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W tej chwili Piktochart jest miejscem, w którym robię wszystko. Różnorodność szablonów sprawia, że zmiana różnych prezentacji jest niezwykle prosta, a ja oszczędzam mnóstwo czasu.

W tej chwili Piktochart to miejsce, w którym robię wszystko. Różnorodność szablonów sprawia, że zmiana różnych prezentacji jest niezwykle prosta, a ja oszczędzam mnóstwo czasu.

7. EdrawMax (najlepszy do analiz opartych na AI i szczegółowego dostosowywania wykresów kołowych)

za pośrednictwem EdrawMax

Generator wykresów kołowych EdrawMax oparty na sztucznej inteligencji umożliwia wprowadzanie danych lub opisywanie wymagań w prostym języku, który następnie jest interpretowany przez AI w celu utworzenia dokładnych wykresów kołowych.

Dodatkowo analizuje dane w celu identyfikacji trendów, wartości odstających i kluczowych wskaźników, przekształcając surowe dane w praktyczne reprezentacje wizualne. Aby jeszcze bardziej poprawić komfort użytkowania, EdrawMax oferuje dostęp do ogromnej biblioteki zawierającej ponad 15 000 szablonów i symboli.

Kluczowe funkcje EdrawMax

Korzystaj z intuicyjnych narzędzi typu "przeciągnij i upuść", aby dostosować kolory, czcionki, etykiety i style oraz zapewnić zgodność wykresów kołowych z potrzebami Twojej marki lub prezentacji

Zapisz wykresy kołowe w różnych formatach, w tym JPG, PNG, PDF, Word, Excel i PowerPoint, aby łatwo zintegrować je z raportami i prezentacjami

Twórz i edytuj wykresy kołowe bez przeszkód na komputerach z systemem Windows, macOS, Linux i urządzeniach mobilnych

Ograniczenia EdrawMax

Opiera się na uporządkowanych danych wejściowych, co może wpływać na wydajność w przypadku danych nieuporządkowanych lub niekompletnych

Ceny EdrawMax

Wersja próbna Free

Indywidualny : od 64 USD (za 6 miesięcy)

Team i Business : od 5,53 USD/użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

8. Beautiful. ai (najlepszy do szybkiego tworzenia gotowych do prezentacji wykresów kołowych o inteligentnym wyglądzie)

za pośrednictwem Beautiful.ai

Dzięki gotowym szablonom, które automatycznie dostosowują się do zawartości, Beautiful. ai pomaga tworzyć wykresy kołowe o eleganckim i profesjonalnym wyglądzie.

Co więcej, możesz ożywić swoje dane za pomocą subtelnych animacji, które przyciągną wzrok odbiorców i skierują ich uwagę z powrotem na prezentację. Aby zapewnić płynne i aktualne zarządzanie danymi, Beautiful. ai umożliwia importowanie danych lub integrowanie wykresów kołowych bezpośrednio w Arkuszach Google, Dropbox lub Box.

Najlepsze funkcje Beautiful.ai

Użyj niestandardowej typografii i palety kolorów swojej marki, aby zapewnić spójność wszystkich wykresów kołowych

Dodaj interaktywne elementy, takie jak podpowiedzi i legendy, aby zapewnić odbiorcom szczegółowe informacje po najechaniu kursorem i poprawić dostępność danych

Dodaj wartości procentowe, numeryczne lub waluty do segmentów wykresu kołowego i popraw przejrzystość danych oraz sposób ich prezentacji

Limity Beautiful.ai

Beautiful. ai nie oferuje obecnie wsparcia dla generowania wykresów kołowych poprzez podpowiedzi w języku naturalnym

Ceny Beautiful.ai

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Pro : 12 USD/miesiąc

Zespół: 50 USD miesięcznie na użytkownika

Projekty ad hoc: 45 USD

Enterprise: Niestandardowe ceny

Piękne. Oceny i recenzje AI

G2: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Beautiful.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam korzystać z Beautiful.ai. Wciąż się uczę, ale jest to bardzo wizualne narzędzie. Podoba mi się przejrzystość i oryginalność naszych prezentacji.

Uwielbiam korzystać z Beautiful.ai. Wciąż się uczę, ale jest to bardzo wizualne narzędzie. Podoba mi się przejrzystość i oryginalność naszych prezentacji.

Wizualizuj swoje dane w bardziej inteligentny sposób dzięki ClickUp

Jeśli szukasz czegoś więcej niż samodzielnego narzędzia do tworzenia wykresów kołowych, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szybsze i bardziej przemyślane podejmowanie decyzji.

Dzięki wykresom kołowym opartym na sztucznej inteligencji w pulpitach ClickUp możesz natychmiast wizualizować i analizować dystrybucję zadań, wydajność zespołu lub status projektu w czasie rzeczywistym, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Połącz to z zadaniami ClickUp, aby przypisywać elementy do wykonania bezpośrednio na podstawie wniosków, a także użyj ClickUp Brain do generowania podsumowań, wykrywania wzorców, a nawet sugerowania kolejnych priorytetów na podstawie obciążenia pracą.

Zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj wszystkie funkcje za darmo!