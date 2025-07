8 najlepszych narzędzi AI do śledzenia nawyków w 2025 roku

🗓️ Dzień 1: Zaczynasz z najlepszymi intencjami. Pijesz więcej wody, chodzisz na siłkę i medytujesz przed snem.

Ale z jakiegoś powodu Twoje nowe nawyki w tajemniczy sposób znikają już trzeciego dnia. Zdarza się to nawet najlepszym z nas.

Nie martw się, istnieje sposób na wyjście z tego cyklu prokrastynacji i porzucania list rzeczy do zrobienia.

Wprowadź aplikacje do śledzenia nawyków: Twoja tajna broń przeciwko zapominalstwu, brakowi motywacji i klasycznej wymówce „Zacznę w Monday”. Zmieniają one samodoskonalenie w grę, motywując Cię w sposób, którego nie jest w stanie zapewnić sama siła woli.

Chcesz w końcu osiągnąć swoje cele? Oto najlepsze narzędzia do śledzenia nawyków, które pomogą Ci utrzymać się na właściwej drodze i sprawią, że będzie to przyjemność!

Oto krótki przegląd 8 najlepszych narzędzi AI do śledzenia nawyków:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Zarządzanie celami/zadaniami oparte na AI, powtarzające się zadania, spersonalizowane narzędzia do śledzenia nawyków z asystentem AI ClickUp Wszyscy freelancerzy, małe zespoły i przedsiębiorstwa, które chcą korzystać z zarządzania celami i zadaniami opartego na AI Plan Free Forever; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw HabitNow Elastyczne planowanie, niestandardowe przypomnienia i alarmy, codzienne notatki Osoby, które chcą prostego i elastycznego narzędzia do śledzenia nawyków Dostępny jest plan Free. Plany płatne zaczynają się od 9,99 $ (na całe życie) Sposób życia Śledzenie serii, cotygodniowe/comiesięczne informacje zwrotne, niestandardowe etykiety, wykresy trendów i diagramy, notatki do wpisów, tryb dla osób z daltonizmem Freelancerzy, którzy cenią sobie prosty interfejs i wgląd w swoje zachowania Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 4,99 USD Habitica Śledzenie nawyków w formie gry (awatary, nagrody, kary), wyzwania społecznościowe Osoby i grupy, które chcą wprowadzić elementy grywalizacji do śledzenia nawyków Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 9 USD Habitify Śledzenie nastroju, łączenie nawyków, synchronizacja z Apple Health/Google Fit, timer skupienia, Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą skorzystać z coachingu i śledzenia nawyków przez społeczność Dostępny jest plan Free. Plany płatne zaczynają się od 2,49 USD Streaks Śledzenie na podstawie serii (do 24 nawyków, konfigurowalne motywy i ikony, synchronizacja z Apple Health Budowanie impetu poprzez serie Brak planu Free. Plany płatne zaczynają się od 5,99 $ (na całe życie) Coach. me Osobiste usługi coachingowe, pytania i odpowiedzi społeczności oraz wsparcie, świętowanie kamieni milowych Osoby wysoce zmotywowane, które chcą skorzystać z coachingu i śledzenia nawyków w społeczności Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 87 USD Reclaim. ai Planowanie nawyków oparte na AI, integracja i synchronizacja kalendarza, analiza alokacji czasu Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą korzystać z planowania i narzędzi zwiększających wydajność opartych na AI Dostępny plan Free. Plany płatne zaczynają się od 8 USD

Chociaż rozpoczęcie nawyku jest łatwe, utrzymanie go przez długi czas jest trudne. Aplikacja do śledzenia nawyków pomaga zachować odpowiedzialność, zapewniając łatwy sposób rejestrowania i monitorowania codziennych czynności.

Od rozwoju osobistego po rutynowe czynności związane z dbaniem o siebie i wszystko pomiędzy – te narzędzia pomogą Ci zachować konsekwencję w budowaniu nawyków dzięki przypomnieniom, spostrzeżeniom i motywacji.

Oto, na co zwrócić uwagę:

Wgląd oparty na AI : poszukaj narzędzi, które analizują Twoje postępy, identyfikują wzorce i oferują wgląd oparty na danych, aby pomóc Ci zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy ✅

Śledzenie celów : Wybierz aplikację, która pomoże Ci podzielić duże cele na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia, dzięki czemu długoterminowy sukces i ciągłe doskonalenie staną się bardziej realne ✅

Funkcje serii i motywacji : Wybierz aplikację do śledzenia nawyków z funkcją śledzenia serii, elementami grywalizacji i motywującymi przypomnieniami, które pomogą Ci utrzymać zaangażowanie i motywację do realizacji określonego nawyku ✅

Personalizacja : Wybierz narzędzie do śledzenia nawyków, które umożliwia tworzenie niestandardowych kategorii nawyków, elastyczne planowanie i spersonalizowane pulpity dostosowane do Twoich potrzeb ✅

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Zainwestuj w intuicyjną aplikację, która wykorzystuje pulpity, wykresy, listy, timery itp., aby śledzenie nawyków było przyjemne i łatwe ✅

Bezpieczeństwo danych: Wybierz narzędzie do budowania nawyków, które bezpiecznie przechowuje Twoje dane dzięki opcjom tworzenia kopii zapasowych i szyfrowania ✅

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania celami i zadaniami oparte na sztucznej inteligencji)

„Jeśli wybierzesz odpowiednie drobne zachowanie i odpowiednio je uporządkujesz, nie będziesz musiał motywować się do jego rozwijania. Stanie się to naturalnie, jak dobre ziarno zasiane w dobrym miejscu. ” – BJ Fogg, amerykański socjolog

Stwórz spersonalizowany tracker nawyków z przypomnieniami, korzystając z ClickUp Brain

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie zadaniami i celami, czat, dokumenty i wiele więcej. Oto, jak ClickUp pomaga ustalić małe zachowania we właściwej kolejności. Sprawdź to.

💜 Cele ClickUp

Kiedy trzymanie się nawyków wydaje się trudnym zadaniem, ClickUp Goals pozwala Ci zacząć od podzielenia ich na proste, osiągalne zadania zwane „celami”

Cele te można dostosować do różnych rodzajów nawyków:

Cele liczbowe : Idealne dla nawyków, które można zmierzyć, np. „Przeczytaj cztery książki w miesiącu”.

Cele finansowe : Idealne do celów finansowych, takich jak „Obniżenie miesięcznych wydatków do 100 dolarów”

Cele typu „prawda/fałsz”: przydatne w przypadku zadań, które można wykonać lub nie, np. „Codziennie rano poświęć 5–10 minut na przegląd zadań i ustawienie priorytetów”.

Trzymaj się planu dzięki przejrzystym osiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów dzięki ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Nie wiesz, jakie nawyki warto wyrobić? ClickUp Brain może przeprowadzić burzę mózgów w oparciu o Twoje cele.

Skorzystaj z burzy mózgów opartej na sztucznej inteligencji, aby wygenerować listę potencjalnych nawyków za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain stanie się Twoim trenerem wydajności i osobistym asystentem opartym na sztucznej inteligencji, pomagając Ci gromadzić i organizować informacje dotyczące nieograniczonej liczby nawyków oraz tworzyć zadania i przypomnienia dla większej spójności.

Potężne sieci neuronowe mózgu generują również oparte na AI podsumowania postępów i raporty dotyczące nawyków, dzięki czemu ClickUp jest jedną z najlepszych aplikacji do śledzenia nawyków.

To nie wszystko! Dzięki niestandardowemu agentowi ClickUp Autopilot możesz dostosować, zautomatyzować i usprawnić proces śledzenia nawyków. Może on:

Skorzystaj z niestandardowych agentów autopilota ClickUp, aby spersonalizować śledzenie nawyków AI

Może to:

Automatycznie twórz powtarzające się zadania dla codziennych, tygodniowych lub niestandardowych nawyków.

Wysyłaj przypomnienia i powiadomienia, aby zachować dyscyplinę.

Śledź swoje postępy, aktualizując statusy lub pola niestandardowe w oparciu o swoją aktywność.

Generuj raporty lub podsumowania swoich serii nawyków i wskaźników realizacji.

Sugeruj ulepszenia lub motywujące wskazówki, korzystając z informacji uzyskanych dzięki AI.

Wykorzystując agenta autopilota, możesz skupić się bardziej na budowaniu nawyków, a mniej na ręcznym śledzeniu, dzięki czemu Twoja podróż do wyrobienia nawyku będzie płynniejsza i bardziej efektywna.

💜 Zadania ClickUp

W przypadku codziennych nawyków, takich jak ćwiczenia fizyczne, czytanie lub praktykowanie uważności, powtarzające się zadania ClickUp eliminują konieczność ręcznego tworzenia tego samego zadania wielokrotnie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego zadania.

Zaplanuj zadanie, które będzie powtarzać się z dowolną częstotliwością, np. codziennie lub co dwa tygodnie, lub gdy zmieni się jego status, dzięki funkcji powtarzających się zadań ClickUp

Ta funkcja pomaga:

Zdecyduj, jak często zadanie powinno być powtarzane — codziennie, co tydzień lub w określone dni

Określ, kiedy cykliczność ma się rozpocząć i, jeśli to możliwe, kiedy ma się zakończyć

Wybierz, czy następne wystąpienie ma zostać utworzone po zakończeniu bieżącego lub zgodnie z ustalonym harmonogramem

💜 Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków

Chcesz zacząć pracować nad swoimi nawykami? Wypróbuj szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Zachowaj porządek i stwórz produktywne nawyki dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Dzięki temu szablonowi łatwo:

Sporządź listę swoich nawyków i aktualizuj ją codziennie, zaznaczając postępy, refleksje lub zmiany za pomocą dokumentów ClickUp , a następnie udostępniaj ją znajomym, trenerowi lub zespołowi, aby uzyskać wsparcie

Oznacz kluczowe punkty postępów i osiągnięcia w kamieniach milowych ClickUp , aby utrzymać tempo rozwoju osobistego

Automatycznie aktualizuj dziennik nawyków za pomocą reguł „jeśli-to” i wyzwalaczy dzięki automatyzacji ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Etykiety niestandardowe : dodaj : dodaj pola niestandardowe , aby rejestrować dodatkowe szczegóły dotyczące swoich nawyków, takie jak czas trwania lub notatki dotyczące każdej sesji

Przegląd postępów : Utwórz : Utwórz pulpit ClickUp , aby wizualizować i śledzić postępy w czasie, zapewniając sobie motywację i wgląd w swoją konsekwencję

Przypomnienia i powiadomienia: włącz : włącz przypomnienia ClickUp dla powtarzających się zadań, aby otrzymywać powiadomienia i nie przeoczyć swoich nawyków w napiętym harmonogramie w aplikacji do planowania

Limity ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Nie muszę już przełączać się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Nie muszę już przełączać się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem.

2. HabitNow (najlepsze narzędzie do organizowania nawyków i zadań w jednym miejscu)

za pośrednictwem HabitNow

HabitNow łączy śledzenie celów i planowanie, aby pomóc Ci skutecznie organizować codzienne nawyki i rutynę. Możesz definiować i dostosowywać nawyki, wyznaczając cele dzienne, tygodniowe lub miesięczne, a także organizować je w różne kategorie i listy.

Elastyczny system planowania, konfigurowalne przypomnienia i alarmy oraz funkcja timera pomagają zwiększyć koncentrację podczas wykonywania zadań, a szczegółowe wykresy i statystyki sprawiają, że śledzenie postępów jest szybkie i łatwe.

Najlepsze funkcje HabitNow

Wskaźniki konsekwencji : Twórz serie powodzeń, które będą motywować Cię do dalszych działań, i dokumentuj swoje postępy w codziennych notatkach, aby stale się doskonalić

Personalizacja : dostosuj aplikację do swoich potrzeb dzięki niestandardowym ustawieniom interwałów timera, motywom i ikonom

Zarządzanie zadaniami: Dodawaj powtarzające się zadania, przypomnienia i listy kontrolne dla szerszych zadań, takich jak zakupy, prace domowe, praca itp.

Ograniczenia HabitNow

Nie pozwala na przekształcenie celów opartych na liczbach w cele typu „tak/nie” dla tego samego nawyku

Nie pozwala użytkownikom sortować nawyków według pory dnia

Ceny HabitNow

Free

Dożywotnia licencja: 9,99 USD

Oceny i recenzje HabitNow

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📌 Wypróbuj to: „Zasada dwóch minut” to świetny sposób na zwiększenie wydajności, który ułatwia budowanie i trzymanie się rutyny. Spraw, aby każdy nowy nawyk był tak łatwy, że jego rozpoczęcie zajmuje mniej niż 2 minuty. Zamiast commitować się do 20 minut medytacji dziennie, zacznij od 2 minut świadomej refleksji.

3. Way of Life (najlepszy do śledzenia i budowania nawyków dzięki prostemu interfejsowi)

Way of Life pomaga budować pozytywne poranne nawyki, przełamywać złe nawyki i zrozumieć swoje wzorce zachowań w czasie. Dzięki prostemu, ale skutecznemu interfejsowi możesz rzucić sobie wyzwanie, aby utrzymać nieprzerwane serie i otrzymywać cotygodniowe i comiesięczne informacje zwrotne na temat swoich nawyków za pośrednictwem wbudowanej tablicy wyników.

Aplikacja do śledzenia celów pomaga również śledzić myśli, refleksje lub obserwacje, umożliwiając dołączanie krótkich notatek do każdego wpisu dotyczącego nawyku. Tryb dla osób z daltonizmem zapewnia wszystkim użytkownikom większą dostępność i wygodę obsługi.

Najlepsze funkcje Way of Life

Etykiety niestandardowe : grupuj i zarządzaj wszystkimi swoimi nawykami w efektywny sposób, korzystając z konfigurowalnych etykiet, które ułatwiają śledzenie różnych obszarów życia

Informacje o postępach : analizuj swoje nawyki w czasie za pomocą wykresów kołowych, wykresów słupkowych i linii trendów, aby wizualizować postępy i identyfikować wzorce

Przypomnienia i planowanie: Nie zbaczaj z kursu dzięki elastycznym przypomnieniom, które umożliwiają planowanie alertów z niestandardowymi komunikatami

Ograniczenia stylu życia

Zakup planu premium to jedyny sposób, aby śledzić nieograniczoną liczbę nawyków i archiwizować te, które nie są już potrzebne, ale chcesz zachować

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami i czasem

Ceny Way of Life

Free

Premium: Od 4,99 USD

Oceny i recenzje aplikacji Way of Life

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Way of Life prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Apple Store:

Używam go bardzo konsekwentnie od kilku lat i ma to ogromny pozytywny wpływ na moje życie. Dzięki naprawdę szybkiemu i łatwemu sposobowi rejestrowania moich codziennych wzorców i zachowań jestem bardziej świadomy i odpowiedzialny wobec siebie.

Używam go bardzo konsekwentnie od kilku lat i ma to ogromny pozytywny wpływ na moje życie. Dzięki naprawdę szybkiemu i łatwemu sposobowi rejestrowania moich codziennych wzorców i zachowań jestem bardziej świadomy i odpowiedzialny wobec siebie.

4. Habitica (najlepsza aplikacja do gamifikacji śledzenia nawyków)

za pośrednictwem Habitica

Habitica łączy tradycyjne metody śledzenia nawyków z interaktywnymi elementami gier, dzięki czemu śledzenie nawyków staje się zabawne, angażujące i bardzo motywujące.

Pozwala to ustawić zarówno pozytywne nawyki (np. „Jedz zdrowo”), jak i negatywne (np. „Nie ćwicz”). Angażowanie się w pozytywne nawyki nagradza Cię korzyściami w grze, podczas gdy oddawanie się negatywnym skutkuje karami.

„Zadania codzienne” to powtarzające się zadania, które chcesz wykonywać codziennie, kilka razy w tygodniu lub co miesiąc, a „zadania do wykonania” to zadania jednorazowe z terminami, które pomagają zdobywać nagrody po zakończeniu.

Najlepsze funkcje Habitica

Grywalizacja : Angażuj się w gry fabularne, awatary, niestandardowe nagrody, serie, skale trudności itp., aby samodoskonalenie stało się przygodą

Wyzwania społeczności : Rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi o wspólne cele i zdobądź specjalne nagrody

Wspólna tablica zadań: Zwiększ odpowiedzialność, pracując nad zadaniami wraz z członkami swojej grupy na wspólnej tablicy

Ograniczenia Habitica

Sekcja „Do zrobienia” nie pozwala na utworzenie listy, a następnie dodawanie zadań do tej listy

Niektórzy użytkownicy uważali, że liczne wyskakujące okienka i reklamy w grze zakłócają komfort użytkowania

Ceny Habitica

Free

Plan grupowy: 9 USD miesięcznie + 3 USD za każdego dodatkowego członka miesięcznie

Oceny i recenzje Habitica

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Habitica?

Recenzja Apple Store mówi

Habitica to gra, którą można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu naprawdę możesz przekształcić swoje nawyki i zadania w grę dostosowaną do Twojego poziomu kreatywności, utylitaryzmu, minimalizmu i zaangażowania w społeczność.

Habitica to gra, którą można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu naprawdę możesz przekształcić swoje nawyki i zadania w grę dostosowaną do Twojego poziomu kreatywności, utylitaryzmu, minimalizmu i zaangażowania w społeczność.

5. Habitify (najlepszy do śledzenia nawyków na minimalistycznym interfejsie)

za pośrednictwem Habitify

Habitify to cyfrowy planer, który pozwala ustawić nawyki zgodne z Twoimi celami, takie jak codzienna medytacja, picie większej ilości wody lub czytanie każdej nocy, a następnie uporządkować je w poranne, popołudniowe i wieczorne rutyny, aby uzyskać przejrzyste i ustrukturyzowane podejście do śledzenia nawyków.

Niestandardowe przypomnienia pomagają zachować dyscyplinę, a powiadomienia dostosowują się do harmonogramu i preferencji, wysyłając sygnały w odpowiednim momencie. Aplikacja integruje się również z Apple Health i Google Fit, pomagając śledzić cele związane z kondycją fizyczną i samopoczuciem na wielu urządzeniach.

Najlepsze funkcje Habitify

Focus timer : Skup całą swoją uwagę na zadaniach o wysokim priorytecie dzięki wbudowanym timerom, które zwiększają efektywność zarządzania zadaniami

Śledzenie nastroju : Śledź uczucia i emocje, aby znaleźć wyzwalacze i wzorce, które wpływają na Twoje postępy, zwiększając samoświadomość i pomagając podejmować lepsze decyzje

Łączenie nawyków: włącz nowe nawyki do codziennej rutyny, łącząc je z istniejącymi nawykami i tworząc niestandardowe przypomnienia

Ograniczenia Habitify

Aplikacja do śledzenia nawyków nie pozwala na śledzenie procentowe, co jest pomocne w przypadku nawyków, w przypadku których postęp nie jest binarny ani oparty na liczbach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja może czasami działać wolno

Ceny Habitify

Free

Premium : 2,49 USD/miesiąc

Dożywotnia licencja: 59,99 USD

Oceny i recenzje Habitify

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Habitify prawdziwi użytkownicy?

Recenzja w Google Play:

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co ułatwia dodawanie i monitorowanie nawyków. To, co odróżnia Habitify od innych aplikacji do śledzenia nawyków, to wnikliwe analizy, które dostarczają cennych danych na temat moich postępów i nawyków w czasie.

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co ułatwia dodawanie i monitorowanie nawyków. To, co odróżnia Habitify od innych aplikacji do śledzenia nawyków, to wnikliwe analizy, które dostarczają cennych danych na temat moich postępów i nawyków w czasie.

6. Streaks (najlepszy do budowania motywacji dzięki narzędziu do śledzenia nawyków opartemu na serii)

za pośrednictwem Streaks

Dzięki Streaks możesz śledzić nawet 24 nawyki i utrzymać motywację dzięki szczegółowym informacjom, takim jak statystyki nawyków, długość serii i wskaźniki ukończenia. Aby spersonalizować swoją przestrzeń, możesz wybierać spośród 78 różnych motywów kolorystycznych i ponad 600 ikon zadań.

Synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami Apple i integruje się z aplikacją Apple Health, aby automatycznie śledzić kroki, sen i treningi.

Najlepsze funkcje Streaks

Codzienne notatki : rejestruj swoje postępy lub zastanów się nad wyzwaniami, sukcesami, rozwojem osobistym i poprawą wyników

Zadania czasowe : Wykorzystaj wbudowane czasy do śledzenia nawyków, które wymagają określonego czasu trwania, takich jak medytacja, rozciąganie lub czytanie

Udostępniane zadania: udostępniaj nawyki innym użytkownikom Streaks, aby zachęcić ich do pracy zespołowej i motywować, co idealnie sprawdza się w przypadku wzajemnej odpowiedzialności

Limity serii

Dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple, w przeciwieństwie do innych aplikacji do śledzenia nawyków, które są dostępne na wielu urządzeniach

Aby zrozumieć działanie aplikacji, trzeba trochę z nią pobawić się, nawet korzystając z sekcji pomocy

Ceny Streaks

Dożywotnia licencja: 5,99 USD

Oceny i recenzje Streaks

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Szukasz inspiracji? Oto kilka przykładów dobrych nawyków, które pomogą Ci stworzyć zdrową rutynę i utorować drogę do długoterminowych osiągnięć.

7. Coach. me (najlepszy do śledzenia nawyków z wbudowanym coachingiem i wsparciem społeczności)

za pośrednictwem Coach.me

Łącząc solidny narzędzie do śledzenia nawyków z dostępem do wspierającej społeczności i profesjonalnego coachingu, Coach.me oferuje różne opcje spersonalizowanej pomocy w zakresie wydajności, kondycji fizycznej, przywództwa i nie tylko.

Możesz śledzić znajomych, aby ich dopingować i obserwować ich postępy, lub wspierać innych, którzy pracują nad tymi samymi nawykami, korzystając z globalnego kanału aktywności. Każdy nawyk ma sekcję pytań i odpowiedzi, w której możesz zadawać pytania lub udzielać odpowiedzi i dzielić się doświadczeniami.

Najlepsze funkcje Coach.me

Indywidualny coaching : Uzyskaj dostosowane porady i wsparcie od profesjonalnych trenerów, którzy pomogą Ci pokonać wyzwania i pozostać zaangażowanym w realizację celów

Pozytywne wzmocnienie: Otrzymuj zachętę dzięki funkcjom takim jak świętowanie kamieni milowych i gratulacje od społeczności, które motywują i wzmacniają pozytywne zachowania wynikające z nawyków

Wsparcie społeczności: Dołącz do społeczności osób o podobnych poglądach, która stanie się Twoją siecią wsparcia, gdzie będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i wzajemnie motywować się do działania

Ograniczenia Coach.me

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że interfejs może czasami działać wolno i być trudny w nawigacji

Ceny Coach.me

Free

Indywidualny coaching nawyków: od 25 USD/tydzień

Oceny i recenzje Coach.me

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Coach.me prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Apple Store:

Podoba mi się ta aplikacja – jest prosta i pomaga mi budować i śledzić nawyki. Świetnie jest mieć codzienne przypomnienia o zadaniach do wykonania, które sprawiają mi satysfakcję, gdy je odhaczam, bez względu na to, jak niewielkie są.

Podoba mi się ta aplikacja – jest prosta i pomaga mi budować i śledzić nawyki. Świetnie jest mieć codzienne przypomnienia o zadaniach do wykonania, które sprawiają mi satysfakcję, gdy je odhaczam, bez względu na to, jak niewielkie są.

8. Reclaim. ai (Najlepsze rozwiązanie do planowania nawyków oparte na AI)

za pośrednictwem Reclaim.ai

Reclaim.ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie kalendarzowe, które pomaga wyznaczać cele i śledzić nawyki, integrując Twoje codzienne czynności z istniejącym kalendarzem. Po zidentyfikowaniu nawyków, które chcesz wyrobić, asystent AI automatycznie wyszukuje w kalendarzu najlepsze terminy na realizację nawyków związanych z rozwojem zawodowym i osobistym, dopasowując je do istniejących zobowiązań.

Możesz również dostosować ustawienia, takie jak częstotliwość, czas trwania i preferowane przedziały czasowe dla konkretnego nawyku, a także zautomatyzować planowanie powiązanych zadań i przypomnień.

Najlepsze funkcje Reclaim.ai

Niestandardowe planowanie : skorzystaj z funkcji „Elastyczne wstrzymanie” i „Inteligentne okna czasowe”, aby w razie potrzeby zmienić harmonogram nawyków i dostosować go do zmian w kalendarzu

Analizy : Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania czasu i przestrzeganie zaplanowanych nawyków, wskaźniki realizacji nawyków oraz ogólny postęp w realizacji celów osobistych

Priorytety nawyków: przypisz poziomy priorytetów, w zakresie od krytycznego (P1) do niskiego (P4), aby zapewnić, że nawyki o wyższym priorytecie zostaną zaplanowane przed tymi o niższym priorytecie

Odzyskaj. Ograniczenia AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że interfejs telefonu jest trudny w obsłudze

Czasami zadania są zbytnio rozplanowane, a kalendarz wygląda przytłaczająco

Ceny Reclaim.ai

Lite : Free

Pakiet startowy : 8 USD za licencję miesięcznie

Business : 12 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: 18 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Reclaim. ai?

Recenzja G2 mówi:

Reclaim daje Ci wystarczającą kontrolę, aby nakazać silnikowi planowanie zadań tak, jak powinny być wykonywane. Jest dobrze zintegrowany z ClickUp i Google i pozwala kontrolować zadania z dowolnego miejsca.

Reclaim daje Ci wystarczającą kontrolę, aby poinstruować silnik aplikacji, jak planować zadania tak, jak powinny. Jest dobrze zintegrowany z ClickUp i Google i pozwala kontrolować zadania z dowolnego miejsca.

Buduj trwałe nawyki dzięki ClickUp

Budowanie lepszych nawyków i trzymanie się ich nie musi być trudne, zwłaszcza gdy masz odpowiednie narzędzia do budowania i śledzenia nawyków, które pomogą Ci zachować dyscyplinę.

Dzięki funkcjom ClickUp opartym na sztucznej inteligencji śledzenie nawyków staje się łatwe, zautomatyzowane i w pełni dostosowane do Twojego stylu życia.

Niezależnie od tego, czy chcesz medytować codziennie, być bardziej wydajnym w pracy, czy też wypracować regularny plan treningowy, ClickUp pomoże Ci wyrobić nawyki i trzymać się ich.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij budować rutyny, które prowadzą do długotrwałego powodzenia.