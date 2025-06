10 najlepszych narzędzi do generowania pulpitów AI w 2025 r

Jako analityk danych spędzasz wiele godzin na czyszczeniu, łączeniu i ręcznej wizualizacji danych i wniosków. Zaczynasz jednak dostrzegać pewne niedociągnięcia.

Ręczne procesy prowadzą do raportowania podatnego na błędy.

Masz zaległości w realizacji doraźnych zleceń od innych zespołów.

Z pomocą przychodzi generator pulpitów AI. Przyspiesza on przygotowywanie danych, zmniejsza liczbę błędów i pozwala poświęcić więcej czasu na dogłębną analizę.

Nie wszystkie pulpity nawigacyjne zostały stworzone, aby ułatwić Ci życie. Przyjrzyjmy się szybko, na co należy zwrócić uwagę, a następnie przejdziemy do 10 najlepszych generatorów pulpitów nawigacyjnych AI dostępnych na rynku!

Odpowiedni generator pulpitów nawigacyjnych zmieni cykl pracy związany z raportowaniem. Nieodpowiedni może jednak jeszcze bardziej spowolnić pracę.

Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do generowania pulpitów AI:

Integracja źródeł danych : upewnij się, że narzędzie płynnie łączy się z istniejącymi systemami zarządzania projektami, CRM, bazami danych i time trackerami, aby uniknąć ręcznego transferu danych

Konfigurowalne wskaźniki i KPI : poszukaj generatora pulpitów AI, który umożliwia analizę danych na podstawie niestandardowych wskaźników KPI. Sztywne szablony tylko spowalniają zespoły w wizualizacji cennych informacji

Ustawienia z pomocą AI: Wybierz kreator pulpitów, który automatycznie pomaga skonfigurować źródła danych, wskaźniki KPI i wizualizacje bez konieczności ręcznego definiowania każdego kroku

Funkcje współpracy : poszukaj możliwości komentowania, przypisywania zadań lub udostępniania spostrzeżeń bezpośrednio z pulpitu, dzięki czemu raportowanie i działania będą ściśle połączone

Zautomatyzowane rekomendacje KPI: Wybierz generator pulpitów, który rekomenduje ważne KPI i benchmarki w oparciu o model biznesowy, dotychczasowe wyniki lub trendy zachowań użytkowników

Zapytania w języku naturalnym: Wybierz zaawansowane narzędzie pulpitu nawigacyjnego z funkcjami AI, które pozwalają zadawać pytania, takie jak "Pokaż produkty, które osiągnęły najlepsze wyniki w tym miesiącu", a AI utworzy wykres bez konieczności kodowania

Kontrola dostępu i udostępnianie : upewnij się, że możesz łatwo ustawić uprawnienia, udostępniać pulpity nawigacyjne określonym interesariuszom i eksportować raporty bez narażania poufnych danych

Elastyczność wizualizacji : Dobre narzędzia umożliwiają wiele rodzajów wizualizacji (wykresy, tabele, wykresy słupkowe i osie czasu), dzięki czemu różne zespoły mogą interpretować informacje w sposób, który im odpowiada

Skalowalność i wydajność: upewnij się, że narzędzie jest w stanie obsłużyć rosnącą ilość danych i użytkowników bez opóźnień lub konieczności ręcznego przebudowywania pulpitów

📚 Bonus: Jak najlepiej wykorzystać AI do innowacji i zwiększenia wydajności

1. ClickUp (najlepszy do pulpitów nawigacyjnych opartych na sztucznej inteligencji i wydajnych cykli pracy)

Kiedy zespoły zarządzają projektami za pomocą różnych narzędzi, pulpity często zamieniają się w mozaikę arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i rozproszonych raportów. Bez scentralizowanego systemu trudniej jest wcześnie wykrywać zagrożenia, wizualizować postępy w cyklu pracy lub podejmować pewne decyzje.

Właśnie wtedy zespoły poszukują narzędzia, które wyświetla wizualne punkty danych pokazujące, na jakim etapie są projekty, kamienie milowe, wskaźniki KPI i wyniki biznesowe. Aby wizualizacja danych była intuicyjna, ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, wprowadziła pulpity ClickUp.

Pulpit nawigacyjny ClickUp zapewnia uporządkowany sposób centralizacji i wizualizacji pracy w czasie rzeczywistym. Zamiast ręcznie kompilować raporty, możesz tworzyć dynamiczne pulpity nawigacyjne, które pobierają dane z obszaru roboczego na żywo z zadań, śledzenia czasu, celów, dokumentów i wydajności projektu.

Wyświetlaj zadania, terminy i osoby przypisane oraz śledź postępy projektu dzięki pulpitom ClickUp

Każdy pulpit nawigacyjny można w pełni dostosować, korzystając z gotowych kart do monitorowania obciążenia pracą, prędkości sprintu, priorytetów lub szacowanego czasu. Zaawansowane filtry pomagają skupić się na tym, co naprawdę ważne, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie pojedynczego sprintu, czy przeglądanie wskaźników KPI dla całej firmy.

Aby tworzenie pulpitów nawigacyjnych było jeszcze bardziej inteligentne, ClickUp Brain wkracza jako inteligentny przewodnik. Jeśli nie masz pewności, które wskaźniki śledzić lub jak zorganizować pulpit nawigacyjny dla konkretnego projektu, możesz poprosić tę sztuczną inteligencję w miejscu pracy o sugestie.

Możesz na przykład podać podpowiedź: "Jakie wskaźniki KPI należy uwzględnić w pulpicie sprintu?" lub "Jakie wskaźniki są najważniejsze dla śledzenia wprowadzenia produktu na rynek?" Zalecenia Brain pomogą Ci skonfigurować pulpity robocze, które są nie tylko szybkie w tworzeniu, ale także bardziej strategiczne i dostosowane do Twoich celów.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać inteligentne sugestie dotyczące tworzenia strategicznych pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do celów

Połączenie ClickUp Dashboards i ClickUp Brain upraszcza raportowanie, pomagając zespołom tworzyć dynamiczne pulpity nawigacyjne, które nadążają za tempem pracy.

Po skonfigurowaniu pulpitu nawigacyjnego automatyzacja ClickUp Automations przejmie ręczną konserwację. Możesz tworzyć konkretne reguły, które automatycznie aktualizują statusy zadań, przenoszą karty na pulpit nawigacyjny, uruchamiają przypomnienia lub powiadamiają zespoły, gdy cel jest zagrożony.

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, powiadomienia i cykle pracy za pomocą automatyzacji ClickUp

Oznacza to, że nie tylko zarządzasz pulpitem do zarządzania projektami, ale także aktywnie aktualizujesz go bez konieczności ręcznego wprowadzania każdej zmiany.

Najlepsze funkcje ClickUp

Natychmiastowa współpraca : omawiaj aktualizacje, udostępniaj cenne spostrzeżenia i twórz zadania bezpośrednio z : omawiaj aktualizacje, udostępniaj cenne spostrzeżenia i twórz zadania bezpośrednio z czatu ClickUp , aby rozmowy były praktyczne i miały charakter ciągły

Strukturalne zarządzanie pracą : przypisuj terminy, priorytety i niestandardowe statusy za pomocą : przypisuj terminy, priorytety i niestandardowe statusy za pomocą zadań ClickUp , zapewniając jasną własność i widoczność postępów w zespołach

Elastyczne śledzenie projektów : przełączaj się między widokami listy, tablicy, kalendarza lub Gantta dzięki konfigurowalnym : przełączaj się między widokami listy, tablicy, kalendarza lub Gantta dzięki konfigurowalnym widokom ClickUp , aby zarządzać zadaniami i kamieniami milowymi w sposób dostosowany do Twojego cyklu pracy

Bardziej szczegółowe informacje na temat wydajności: rejestruj godziny, szacuj obciążenie pracą i przeglądaj raporty dotyczące czasu dzięki : rejestruj godziny, szacuj obciążenie pracą i przeglądaj raporty dotyczące czasu dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp , aby poprawić wydajność, alokację zasobów i efektywność

Limity ClickUp

Ogromna liczba funkcji ClickUp może wymagać od nowych użytkowników niewielkiej nauki obsługi

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Największą zaletą ClickUp jest możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które nadają priorytet określonym typom zadań. Widok obciążenia pracą ułatwia przypisywanie zadań zespołowi i udostępnianie wspomnianych pulpitów nawigacyjnych klientom, dzięki czemu mogą oni zobaczyć, co jest dla nich ważne, w dedykowanym obszarze. Co najważniejsze, integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Teraz używam tego narzędzia codziennie do zarządzania wszystkimi moimi projektami

Największą zaletą ClickUp jest możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które nadają priorytet określonym typom zadań. Widok obciążenia pracą ułatwia przypisywanie zadań zespołowi i udostępnianie wspomnianych pulpitów nawigacyjnych klientom, dzięki czemu mogą oni zobaczyć, co jest dla nich ważne, w dedykowanym obszarze. Co najważniejsze, integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Teraz używam tego narzędzia codziennie do zarządzania wszystkimi moimi projektami

2. Dashboard AI od Prototypr. ai (najlepszy do tworzenia pulpitów nawigacyjnych z naciskiem na projekt)

za pośrednictwem Prototypr.ai

Pulpit AI firmy Prototypr. ai wykorzystuje modele takie jak GPT-4o firmy OpenAI, Llama 3 i Google Gemini 2. 0 Flash, aby pomóc użytkownikom w generowaniu w pełni funkcjonalnych, wiernych pulpitów i makiet analiz produktów.

Możesz użyć języka naturalnego, aby opisać nowy pulpit, którego potrzebujesz. Narzędzie natychmiast generuje kompletne, responsywne pulpity. Następnie możesz poprosić Google Gemini 2. 0 Flash o podsumowanie pulpitów w wiadomościach e-mail lub raportach.

Najlepsze funkcje pulpitu AI firmy Prototypr. ai

Integracja wizualizacji oparta na AI : prześlij obrazy projektów pulpitów nawigacyjnych i natychmiast przekształć je w funkcjonalny kod front-endowy

Rynek społecznościowy : Uzyskaj dostęp do biblioteki gotowych do użycia makiet pulpitów nawigacyjnych, aby wizualizować i mierzyć swoje prototypy

Historia wersji: kliknij kartę wersji, aby powrócić do wcześniejszego projektu i swobodnie eksperymentować bez utraty postępów

Ograniczenia pulpitu AI firmy Prototypr. ai

Narzędzie nie zawiera obecnie funkcji automatyzacji ani szablonów raportów analitycznych

Ceny pulpitu AI firmy Prototypr. ai

Free : 25 darmowych kredytów

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 50 kredytów za 25 USD

Dashboard AI od Prototypr. ai oceny i recenzje

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📚 Przeczytaj również: Jak stworzyć osobisty pulpit nawigacyjny zwiększający wydajność

3. Polymer AI Dashboard Generator (najlepszy do wizualizacji danych opartej na AI i tworzenia pulpitów nawigacyjnych)

za pośrednictwem Polymer

Zaprojektowany dla użytkowników bez wiedzy technicznej generator Polymer AI Dashboard pomaga tworzyć pulpity nawigacyjne na podstawie zestawów danych za pomocą intuicyjnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść".

Narzędzie oferuje ponad 20 gotowych szablonów dostosowanych do różnych zastosowań, takich jak e-commerce, sprzedaż i marketing, które można dostosować do konkretnych potrzeb brandingowych i analitycznych.

Najlepsze funkcje generatora pulpitów Polymer AI

Integracja danych : Obsługuje import danych z różnych źródeł, w tym Arkuszy Google, Excela, Facebook Ads, Google Ads itp.

Objaśnienia wglądu : generuje automatyczne objaśnienia wykresów, zapewniając kontekst i pomagając w interpretacji danych

Interaktywna wizualizacja: umożliwia tworzenie różnych typów wykresów, w tym tabel obrotowych, osi czasu, wykresów punktowych i kart wyników

Ograniczenia generatora pulpitów Polymer AI

Brak zaawansowanych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny generatora pulpitów Polymer AI

Free

Pakiet startowy : 50 USD/miesiąc

Pro : 100 USD/miesiąc

Teams : 250 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje generatora pulpitów Polymer AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📚 Więcej informacji: Wizualizacja danych: kompletny przewodnik po różnych typach wykresów

4. Bricks AI Dashboard Creator (najlepszy do wizualizacji danych z arkuszy kalkulacyjnych)

za pośrednictwem Bricks

Bricks AI Dashboard Creator łączy możliwości AI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem arkusza kalkulacyjnego, aby uprościć wizualizację i analizę danych. Możesz importować dane z różnych źródeł, w tym z Arkuszy Google, Excela i plików CSV, aby skonsolidować dane z różnych narzędzi w swoim stosie technologicznym.

Ponadto narzędzie poprawia jakość danych poprzez automatyczne identyfikowanie i korygowanie niespójności, błędów i anomalii w zestawach danych.

Najlepsze funkcje Bricks AI Dashboard Creator

Współpraca : udostępniaj pulpity nawigacyjne i raporty członkom zespołu lub klientom za pomocą jednego kliknięcia

Prezentacja danych w wielu formatach : konwertuj pulpity na slajdy do wykorzystania podczas spotkań i dyskusji opartych na danych

Opcje wizualizacji: Twórz różnego rodzaju wizualizacje, w tym wykresy, kalendarze, osie czasu, mapy drogowe, tablice Kanban i schematy organizacyjne

Ograniczenia kreatora pulpitów Bricks AI

Narzędzie nie posiada zintegrowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak przypisywanie zadań, śledzenie czasu i ustawianie celów

Ceny Bricks AI Dashboard Creator

Free

Premium : 20 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bricks AI Dashboard Creator

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poszukaj narzędzi pulpitu nawigacyjnego, które umożliwiają dodawanie komentarzy lub notatek bezpośrednio do określonych wykresów lub punktów danych. Dzięki temu dyskusje dotyczą konkretnych liczb, co znacznie ułatwia współpracę.

5. Mokkup. ai (najlepszy do tworzenia konfigurowalnych pulpitów BI z łatwą integracją z Power BI i Tableau)

za pośrednictwem Mokkup.ai

Mokkup to generator pulpitów nawigacyjnych do tworzenia makiet dla analityków danych, programistów BI i wizualizatorów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść", w połączeniu z ponad 180 gotowymi szablonami i ponad 20 konfigurowalnymi widżetami, Mokkup. ai pozwala tworzyć makiety pulpitów nawigacyjnych w ciągu kilku minut. Możesz zastosować wyselekcjonowane motywy kolorystyczne i narzędzia do brandingu, aby Twoje pulpity nawigacyjne były spójne wizualnie i zgodne z wizerunkiem Twojej marki.

Możesz również eksportować makiety bezpośrednio do Power BI lub Tableau, oszczędzając czas i eliminując konieczność rozpoczynania pracy od zera. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o współpracy, dzięki czemu możesz łatwo udostępniać projekty, zbierać opinie, dodawać komentarze i aktualizować dane w czasie rzeczywistym wraz z zespołem.

Najlepsze funkcje Mokkup.ai

Łatwe osadzanie i udostępnianie: udostępniaj swoje makiety za pomocą prostego adresu URL lub osadzaj je bezpośrednio na stronach internetowych, w aplikacjach lub na blogach

Podgląd przed utworzeniem: Natychmiastowy podgląd wyglądu makiet pulpitu nawigacyjnego w Power BI i Tableau oraz wczesne wykrywanie problemów

Dostosuj do swojej wizji: Dostosuj każdy aspekt pulpitu nawigacyjnego, od stylów widżetów po motywy kolorystyczne, i zapewnij idealną zgodność projektu z marką i celami

Ograniczenia Mokkup. ai

Brakuje dodatkowych opcji wykresów, takich jak widok tabeli obrotowej i widok dziennika aktywności, z których najczęściej korzystają programiści BI

Ceny Mokkup. ai

Standard: Free

Mokkup Pro: 8 USD/miesiąc

Teams: 10 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Mokkup. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,4/5

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Mokkup. ai?

Oto recenzja Capterra:

Podoba mi się układ pulpitu, elementy i wiele ekranów, ponieważ jest to nieco trudne do odtworzenia za pomocą innych narzędzi. Będzie to bardzo pomocne dla mojego zespołu. *

Podoba mi się układ pulpitu, elementy i wiele ekranów, ponieważ jest to nieco trudne do odtworzenia za pomocą innych narzędzi. Będzie to bardzo pomocne dla mojego zespołu. *

6. Supadash. co (najlepszy do szybkiej wizualizacji danych w czasie rzeczywistym z płynną integracją PostHog)

za pośrednictwem Supadash

Supadash ułatwia wizualizację i analizę danych bez konieczności pisania skomplikowanych zapytań SQL lub zajmowania się skomplikowanymi ustawieniami. Po podłączeniu bazy danych Supadash automatycznie generuje wykresy szeregów czasowych i inne wizualizacje w ciągu zaledwie kilku sekund, oferując natychmiastowy przegląd danych.

Następnie możesz łatwo rozszerzyć pulpit, dodając dodatkowe wykresy za pomocą surowych zapytań SQL lub wbudowanego wizualnego kreatora zapytań, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. Integruje się również płynnie z PostHog, umożliwiając wklejenie klucza API, wybranie wydarzeń, które chcesz śledzić, i natychmiastowe uzyskanie dostosowanego pulpitu.

Najlepsze funkcje Supadash

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji

Konfigurowalne pulpity: wybierz tabele danych i pola, aby stworzyć pulpity dostosowane do swoich potrzeb

Usprawniony dostęp do danych: Natychmiast przekształcaj dowolne zapytania SQL w wykresy, aby śledzić wszystkie wskaźniki w jednym miejscu bez przełączania się między platformami

Ograniczenia Supadash

Nie obsługuje natywnie złożonych frameworków front-endowych, takich jak React, Angular lub Vue. js od razu po uruchomieniu

Ceny Supadash

Free

Podstawowy: 7 USD/miesiąc

Pro: 19 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Supadash

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Chociaż obecnie sztuczna inteligencja jest na pierwszych stronach gazet, koncepcja ta istnieje już od początku XX wieku! Na długo przed pojawieniem się inteligentnych asystentów naukowcy marzyli o maszynach, które potrafią myśleć. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w latach 50. XX wieku, ale podstawy zostały położone dziesiątki lat przed narodzinami większości z nas.

7. BlazeSQL (najlepszy do zapytań SQL opartych na AI i wizualizacji z obsługą wielu baz danych i zabezpieczeniami klasy Enterprise)

za pośrednictwem BlazeSQL

BlazeSQL pozwala bez wysiłku konwertować język naturalny na zapytania SQL i wizualizacje przy użyciu potężnych modeli AI, takich jak GPT-4 i Claude-3 firmy OpenAI. 5-Sonnet. Po połączeniu z bazami danych SQL wystarczy poinformować AI, jakiego rodzaju wykres lub tabelę potrzebujesz, a ona wygeneruje ją w ciągu kilku sekund.

Możesz również skorzystać z prostego interfejsu typu "przeciągnij i upuść", aby uporządkować wykresy i tabele dokładnie tak, jak chcesz, dostosowując je do swoich konkretnych potrzeb. BlazeSQL oferuje również proaktywne informacje, automatycznie wyświetlając kluczowe wskaźniki i trendy w oparciu o role i priorytety użytkowników, dzięki czemu nie trzeba szukać aktualizacji.

Najlepsze funkcje BlazeSQL

Wsparcie wielu baz danych: Obsługuje szeroki zakres baz danych SQL, w tym Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift i SAP SQL Anywhere

Bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa: Oferuje funkcje takie jak uwierzytelnianie Single Sign-On (SSO) oraz opcję rozwiązań hostowanych we własnym zakresie, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dla użytkowników korporacyjnych

Biała etykieta i osadzanie: Dostosuj, zmień markę i osadź BlazeSQL na swojej stronie internetowej lub w oprogramowaniu dzięki płynnej integracji z istniejącą infrastrukturą

Ograniczenia BlazeSQL

BlazeSQL obsługuje tylko ograniczony zestaw funkcji SQL, więc bardziej zaawansowane funkcje, takie jak pełne operacje JOIN, funkcje okienkowe, podzapytania i złożone agregacje mogą być ograniczone

Ceny BlazeSQL

Dla osób prywatnych

Pro: 99 USD/miesiąc

Zaawansowane: 149 USD/miesiąc

Dla zespołów

Blaze Team: 249 USD/miesiąc

Blaze Team Advanced: 499 USD/miesiąc

Blaze Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BlazeSQL

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Onvo AI (najlepszy wybór dla intuicyjnych pulpitów opartych na AI, z wielojęzycznym wsparciem i łatwą integracją)

za pośrednictwem Onvo AI

Zamiast zmagać się ze złożonymi zapytaniami, wystarczy wpisać pytania w prostym języku angielskim, a Onvo AI automatycznie wygeneruje potrzebne wizualizacje i wykresy. Platforma sprawia, że połączenie ze źródłami danych jest niezwykle łatwe. Za pomocą jednego kliknięcia można zintegrować się z bazami danych SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery i popularnymi aplikacjami SaaS, takimi jak Salesforce i Google Analytics, aby importować dane.

Onvo. ai daje Ci również swobodę dostosowywania pulpitów nawigacyjnych do Twojej marki, schematów kolorów i czcionek w oparciu o przykłady projektów pulpitów nawigacyjnych. Stwórz wygląd, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Ponadto dzięki elastycznym interfejsom API i zestawom SDK możesz z łatwością osadzać swoje pulpity nawigacyjne w aplikacjach internetowych i mobilnych.

Najlepsze funkcje Onvo AI

Łatwa kontrola wersji: Zarządzaj wersjami pulpitu nawigacyjnego jak branchami Git, co ułatwia śledzenie zmian i przywracanie ich w razie potrzeby

Usprawnione zarządzanie użytkownikami: przypisuj dostęp i uprawnienia oparte na rolach, aby kontrolować bezpieczne udostępnianie pulpitów nawigacyjnych między zespołami

Wsparcie wielojęzyczne: Uzyskaj dostęp do pulpitów nawigacyjnych i AI w ponad 30 językach i promuj płynną współpracę między różnorodnymi zespołami

Ograniczenia Onvo AI

Chociaż Onvo AI oferuje opcje dostosowywania, niektórzy użytkownicy mogą uznać je za mniej rozbudowane w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do wizualizacji danych

Ceny Onvo AI

Startup: 199 USD/miesiąc

Wzrost: 499 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Onvo AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Onvo AI?

Oto recenzja Capterra:

Grafiki są bardzo profesjonalne, a jednocześnie proste i łatwe do przyswojenia. Zespół wsparcia jest niesamowicie dobry, bardzo szybko reaguje i wprowadza szybkie ulepszenia.

Grafika jest bardzo profesjonalna, a jednocześnie prosta i łatwa do przyswojenia. Zespół wsparcia jest niesamowicie dobry, bardzo szybko reaguje i wprowadza szybkie ulepszenia.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (najlepszy do przekształcania surowych danych w interaktywne wizualizacje)

za pośrednictwem pulpitu danych AI Leniolabs

Leniolabs AI Data Dashboard, oparty na technologii GPT-3 firmy OpenAI, przekształca surowe zestawy danych w sensowne, atrakcyjne wizualnie wykresy bez konieczności ręcznego ustawiania tytułów, etykiet lub mapowania danych przez użytkowników. Możesz przesłać własne pliki CSV, aby zobaczyć, jak ożywają Twoje dane, lub po prostu pobawić się losowymi zestawami danych, jeśli chcesz tylko je przeglądać. Po zakończeniu możesz wyeksportować wykresy jako kod JavaScript, dzięki czemu łatwo będzie je włączyć do swoich projektów internetowych.

Najlepsze funkcje pulpitu danych Leniolabs AI

Dostosuj wizualizacje za pomocą podpowiedzi: Kieruj AI, dodając własny kontekst za pomocą niestandardowych podpowiedzi i pomóż jej generować wykresy odzwierciedlające konkretne cele analityczne

Filtruj dane, aby uzyskać głębszy wgląd: zastosuj filtry przed wizualizacją zbioru danych, aby skupić się na kluczowych segmentach lub przejdź do szczegółowych informacji dotyczących konkretnych punktów danych

Przeglądaj wyniki w interaktywnym pulpicie: Przejdź do przyjaznego dla użytkownika widoku pulpitu, który pozwala na bardziej intuicyjną interakcję z wykresami i ich przeglądanie

Ograniczenia pulpitu danych AI Leniolabs

Pulpit nawigacyjny obsługuje obecnie maksymalnie 1000 rekordów na zestaw danych. To ograniczenie może utrudniać korzystanie z niego użytkownikom pracującym z większymi zestawami danych

Ceny pulpitu danych Leniolabs AI

Narzędzie open source

Oceny i recenzje pulpitu danych Leniolabs AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔖 Bonus: Jak utworzyć pulpit w programie Excel?

10. Spotfire firmy TIBCO (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji danych i uzyskiwania informacji w czasie rzeczywistym z kontekstem geograficznym)

za pośrednictwem Spotfire

Dzięki integracji kontekstu geograficznego z analizą danych Spotfire pomaga firmom monitorować warunki geologiczne i identyfikować regionalne trendy w zakresie zdrowia, energii, produkcji i łańcuchów dostaw.

Aby wielowarstwowe mapowanie danych było bardziej intuicyjne, narzędzie umożliwia interakcję z danymi za pomocą zapytań w języku naturalnym, a warstwy mapy reagują na działania takie jak zaznaczanie i wybieranie. Platforma sugeruje również optymalne wizualizacje i metody analityczne w oparciu o kontekst danych.

Najlepsze funkcje Spotfire firmy TIBCO

Rozszerzenia niestandardowe : Opracuj i zintegruj niestandardowe wizualizacje i funkcje analityczne przy użyciu R, Python lub JavaScript

Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym : pobieraj i analizuj dane strumieniowe, aby uzyskać aktualne informacje i podejmować decyzje w odpowiednim czasie

Responsywne układy: Twórz pulpity nawigacyjne, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów, zapewniając łatwy dostęp na różnych urządzeniach

Ograniczenia Spotfire firmy TIBCO

Dostosowanie pulpitu wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych

Ceny Spotfire firmy TIBCO

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Spotfire firmy TIBCO

G2 : 4,2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Spotfire prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Jest wyposażony w funkcje wizualizacji danych dla dużych zbiorów danych i pomaga w identyfikacji trendów i anomalii. Dobrze integruje się ze wszystkimi źródłami danych, takimi jak Maximo i SAP Hana. D3. Js rozszerza swoją funkcjonalność dzięki niestandardowym elementom wizualnym.

Jest wyposażony w funkcje wizualizacji danych dla dużych zbiorów danych i pomaga w identyfikacji trendów i anomalii. Dobrze integruje się ze wszystkimi źródłami danych, takimi jak Maximo i SAP Hana. D3. Js rozszerza swoją funkcjonalność dzięki niestandardowym elementom wizualnym.

Przyspiesz podejmowanie decyzji i zwiększ kontrolę nad projektami dzięki pulpitom ClickUp

