10 darmowych szablonów ankiet dotyczących satysfakcji klientów

Czy Twoi klienci są zadowoleni?

Wiele firm zakłada, że świadczy doskonałe usługi, dopóki negatywne recenzje lub spadająca sprzedaż nie pokazują, że jest inaczej.

Dobrze zaprojektowana ankieta dotycząca satysfakcji klientów wypełnia tę lukę, zapewniając bezpośredni wgląd w to, co działa, a co wymaga poprawy. Jednak opracowanie odpowiednich pytań wymaga czasu, a źle skonstruowana ankieta może prowadzić do niejasnych lub mylących opinii.

Właśnie tu przydają się szablony ankiet dotyczących satysfakcji klientów! Usprawniają one proces, zapewniając jednocześnie jasne i przydatne odpowiedzi.

W tym artykule omówimy najlepsze szablony ankiet dotyczących obsługi klienta.

🔎 Czy wiesz, że... Pierwsza odnotowana skarga klienta miała miejsce w 1750 r. p.n.e.! Niezadowolony nabywca, Nanni, napisał skargę na glinianej tabliczce po otrzymaniu niskiej jakości rudy miedzi od kupca. 📜

Czym są szablony ankiet dotyczących satysfakcji klientów?

Szablon ankiety dotyczącej obsługi klienta to gotowy kwestionariusz służący do pomiaru satysfakcji klientów z produktu, usługi lub ogólnych wrażeń.

Służą one jako szablony opinii, zapewniając uporządkowany sposób zbierania opinii klientów. Pomagają one zidentyfikować mocne strony, rozwiązać problemy, przeprowadzić badania użytkowników i poprawić relacje z klientami.

Zamiast tworzyć ankietę od podstaw, otrzymujesz starannie opracowane pytania dostosowane do różnych branż i celów. Niektóre z nich pomagają zrozumieć poziom satysfakcji klientów, podczas gdy inne są ukierunkowane na konkretne obszary, takie jak jakość produktów, obsługa klienta, wskaźniki KPI dotyczące doświadczeń klientów lub łatwość użytkowania.

Ankiety dotyczące satysfakcji klientów są dostępne w kilku formatach, w tym w formie pytań wielokrotnego wyboru, skali ocen (takich jak Net Promoter Score i Customer Effort Score) oraz pytań otwartych, które pozwalają uzyskać szczegółowe informacje.

Co sprawia, że szablon ankiety dotyczącej satysfakcji klienta jest dobry?

Dobry szablon ankiety dotyczącej obsługi klienta to coś więcej niż tylko zbiór odpowiedzi — pomaga on mierzyć poziom satysfakcji klientów i odkrywać, co działa (a co nie) w procesie obsługi klienta.

Oto cechy wyróżniające szablon ankiety:

Jasne i zwięzłe pytania: Niejasne ankiety prowadzą do niejasnych odpowiedzi. Upewnij się, że szablon zawiera proste, dobrze sformułowane pytania dotyczące satysfakcji klientów, które pozwolą uzyskać lepsze odpowiedzi

Zrównoważone typy pytań: skorzystaj z szablonu zawierającego pytania wielokrotnego wyboru, pytania w skali Likerta oraz pytania otwarte. Dzięki temu uzyskasz wgląd w różne aspekty doświadczeń klientów, od funkcji produktu po jakość obsługi

Krótkość jest kluczem: Nikt nie lubi niekończących się ankiet online. Najlepsze szablony ułatwiają prośbę o opinię, szanując czas klienta i skupiając się wyłącznie na istotnych pytaniach

Logiczny przepływ: Ankieta powinna być naturalna. Upewnij się, że szablon ankiety dotyczącej satysfakcji klienta zaczyna się ogólnie, a następnie przechodzi do szczegółów dotyczących takich kwestii, jak obsługa, łatwość użytkowania lub funkcje produktu

Wskazówki do działania: Dane są przydatne tylko wtedy, gdy prowadzą do zmian. Dobrze skonstruowany szablon przekształca odpowiedzi w wskazówki do działania, pomagając firmom w doskonaleniu się i rozwoju

10 najlepszych szablonów ankiet dotyczących satysfakcji klientów

Oto 10 najlepszych szablonów ankiet dotyczących satysfakcji klientów od ClickUp, aplikacji do pracy, która rewolucjonizuje sposób zarządzania projektami, dokumentami i komunikacją w zespołach — wszystko w jednej zunifikowanej platformie. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji nowej generacji, ClickUp przyspiesza cykle pracy i umożliwia płynne gromadzenie i analizowanie opinii klientów:

1. Szablon badania satysfakcji klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbieraj przydatne opinie dzięki szablonowi ClickUp dotyczącem zadowolenia klientów

Uzyskanie szczerych opinii klientów nie powinno być trudne, a szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp sprawia, że jest to dziecinnie proste.

Szablon pomaga gromadzić dane dotyczące satysfakcji klientów w różnych punktach kontaktu w trakcie ich podróży. Zawiera różne widoki, takie jak widok respondentów, formularz ankiety dotyczącej satysfakcji klientów i widok oceny wiedzy, a także przyjazny dla użytkownika układ, który ułatwia ocenę cennych opinii.

Dlaczego to pokochasz:

Oszczędzaj czas dzięki gotowym ankietom i dostosowuj pytania do potrzeb swojej firmy

Zbieraj opinie za pomocą niestandardowych pól, takich jak "Pomoc", "Przejrzystość", "Opinia" i "Czy problem został rozwiązany?"

Skorzystaj z widoku listy respondentów, aby pogrupować klientów według tego, czy ich problemy zostały rozwiązane, oraz z widoku oceny wiedzy, aby uzyskać jasny obraz jakości opinii

Idealne dla: firm, które chcą uzyskać wgląd w doświadczenia swoich obecnych klientów i poprawić poziom ich satysfakcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Formularz ankiety dotyczącej satysfakcji klienta automatycznie rejestruje dane respondentów i ich opinie. Chcesz, aby Twój formularz był jeszcze bardziej inteligentny? Skorzystaj z logiki warunkowej widoku formularza, aby wyświetlać lub ukrywać pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi, dzięki czemu ankieta będzie trafna i angażująca!

Oto krótki przegląd sposobów korzystania z logiki warunkowej w ClickUp:

2. Szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skróć czas reakcji na zgłoszenia klientów dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania obsługą klienta

Zadowolenie klientów to coś więcej niż tylko rozwiązywanie problemów — to zapewnienie płynnej obsługi bez stresu. Szablon zarządzania obsługą klienta ClickUp pomaga zespołom zarządzać zgłoszeniami do pomocy technicznej, śledzić interakcje z klientami i zapewnić, że żaden problem nie zostanie pominięty.

W jednym miejscu organizuje wszystko, od opinii klientów po zadania związane z obsługą. Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę zapytań, reklamacji czy działań następczych, jest to narzędzie do utrzymania klientów i zapewnienia wysokiej jakości obsługi!

Dlaczego warto:

Przygotuj formularze zgłoszeń do obsługi klienta z wyprzedzeniem dzięki widokowi formularza

Śledź zgłoszenia do wsparcia i oceny satysfakcji w uporządkowany sposób

Skróć czas reakcji, współpracując z różnymi zespołami i działami, aby lepiej radzić sobie z problemami zgłaszanymi przez klientów

Idealne dla: zespołów wsparcia i firm, które chcą zwiększyć efektywność obsługi klienta.

🧠 Ciekawostka: 89% klientów prawdopodobnie dokona ponownego zakupu, jeśli otrzyma pozytywne doświadczenia związane z obsługą!

3. Szablon ClickUp dotyczący powodzenia klientów

Pobierz darmowy szablon Śledź postępy swoich klientów za pomocą szablonu ClickUp "Powodzenie klienta"

Szablon ClickUp Client Success pomaga zespołom obsługi klienta śledzić ścieżki klientów, pielęgnować relacje i zapewnić klientom maksymalne korzyści z produktu lub usługi.

Zamiast porządkować dane w arkuszach kalkulacyjnych lub rozproszonych notatkach, szablon organizuje interakcje z klientami, działania następcze i kluczowe kamienie milowe za pomocą automatyzacji, integracji i list kontrolnych.

Dlaczego warto:

Monitoruj postępy klientów, organizuj interakcje z klientami i bez wysiłku realizuj działania następcze

Dokumentuj i udostępniaj klientom kluczowe sukcesy za pomocą publicznych lub prywatnych linków do udostępniania

Otwórz szablon w sześciu widokach, takich jak Podręcznik sukcesu klienta, Formularz opinii, Odnowienie i Zaangażowanie

Idealne dla: firm i zespołów, które koncentrują się na zapewnianiu klientom wyjątkowych doświadczeń i budowaniu długotrwałych relacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W ClickUp użyj widoku "Podręcznik sukcesu klienta", aby przechowywać najlepsze praktyki, oraz widoku "Formularz opinii", aby gromadzić informacje przydatne do wprowadzania ulepszeń. Kontroluj odnowienia dzięki widokowi "Odnowienia" i śledź interakcje z klientami za pomocą widoku "Zaangażowanie", aby dostrzec możliwości rozwoju, zanim przepadną!

4. Szablon formularza opinii klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbieraj wartościowe opinie klientów za pomocą szablonu formularza opinii klienta ClickUp

Uzyskanie szczerej opinii nie powinno przypominać zgadywania. Szablon formularza opinii ClickUp ułatwia firmom zbieranie cennych informacji bez przytłaczania klientów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o funkcje produktu, jakość usług czy ogólne wrażenia klientów, szablon pomaga zadawać właściwe pytania ankietowe i zapewnia platformę, na której klienci mogą wyrazić swoje opinie.

Dlaczego warto:

Dowiedz się, które usługi wymagają poprawy, a które są szczególnie polecane, korzystając z widoku oceny usług

Analizuj wyniki swojego zespołu dzięki widokowi oceny dostawców

Zamień opinie w rzeczywiste ulepszenia, przekształcając opinie w zadania

Idealne dla: firm, które chcą uzyskać wgląd w doświadczenia obecnych klientów i ulepszyć swoje produkty lub usługi

🎁 Bonus: Gromadź, organizuj i usprawniaj dane bez wysiłku dzięki formularzom ClickUp. Zbieraj informacje, śledź zgłoszenia, automatyzuj cykle pracy i przekształcaj odpowiedzi w zadania, aby nie poprzestać na samym zbieraniu opinii. Twórz niestandardowe formularze za pomocą ClickUp Forms Formularze ClickUp umożliwiają: Zautomatyzuj cykle pracy, natychmiast przekształcając odpowiedzi z formularzy w zadania do wykonania ⚙️

Dostosuj formularze do stylu swojej marki, w tym czcionkę, tło i obrazy na okładce 🎨

Dodaj pola niestandardowe, aby zbierać dokładnie te dane, których potrzebujesz, od prostych wpisów tekstowych po przesyłanie plików 🛠️

Współpracuj ze swoim zespołem lub klientami i śledź odpowiedzi w czasie rzeczywistym 🤝🏻

Połącz się z AI i generuj podsumowania opinii klientów 🤖

Zobacz, jak korzystać z formularzy ClickUp do celów rejestracyjnych, oglądając ten krótki film wideo:

5. Szablon ClickUp "Głos klienta"

Pobierz darmowy szablon Wysłuchaj preferencji klientów, korzystając z szablonu "Głos klienta" ClickUp

Słuchanie klientów jest kluczem do budowania marki, którą pokochają! Szablon ClickUp "Głos klienta" pomaga zbierać i analizować opinie klientów, aby ulepszać produkty, usługi i ogólną obsługę klienta.

Zorganizuj opinie w jednym miejscu i zidentyfikuj trendy, aby podjąć odpowiednie działania. Zrozum lepiej preferencje i potrzeby klientów oraz wprowadzaj ulepszenia produktów w oparciu o rzetelne informacje.

Dlaczego to pokochasz:

Zarządzaj klientami i zatrzymaj ich, usprawniając zarządzanie projektami

Wykorzystaj różne niestandardowe atrybuty, takie jak potrzeby klienta, źródło opinii i rozwiązanie, aby wizualizować opinie

Skorzystaj z widoku tablicy, aby skategoryzować dane według źródła VoC i zidentyfikować podobieństwa lub różnice

Idealne dla: firm, które chcą mierzyć poziom satysfakcji klientów i poprawiać jakość obsługi.

Pobierz darmowy szablon Przechowuj wszystkie informacje kontaktowe klientów w jednym miejscu, korzystając z szablonu formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Otwartość i płynność komunikacji mają ogromny wpływ na jakość obsługi klienta. Szablon formularza kontaktu z klientem ClickUp jest idealny dla firm, które chcą zbierać zapytania, prośby o wsparcie i ogólne opinie.

Śledź zapytania klientów, zbieraj dane z różnych źródeł i organizuj informacje kontaktowe, aby mieć pewność, że możesz łatwo dotrzeć do klientów dzięki temu szablonowi. Ustal priorytety zgłoszeń klientów, dodając niestandardowe statusy do zadań, takie jak zablokowane, zakończone, w trakcie przeglądu i nowe zgłoszenia.

Dlaczego warto:

Skróć czas reakcji i usprawnij komunikację z klientami

Regularnie sprawdzaj formularz pod kątem nowych opinii, ustawiając przypomnienia

Podsumuj wszystkie informacje kontaktowe w widoku podsumowania kontaktów

Idealne dla: firm, które chcą poprawić efektywność komunikacji z klientami.

Posłuchaj, co Philip Storry , starszy administrator systemu w SYZYGY, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Koordynacja w SYZYGY poprawiła się we wszystkich obszarach. Najlepszym przykładem jest proces wdrażania nowych pracowników, który wymaga koordynacji między czterema działami – kadrami, finansami, IT i infrastrukturą. Dzięki szablonowi i formularzowi możemy szybko zebrać informacje o nowym pracowniku, a następnie utworzyć zadanie z podzadaniami przypisanymi do poszczególnych działów.

Koordynacja w SYZYGY poprawiła się we wszystkich obszarach. Najlepszym przykładem jest proces wdrażania nowych pracowników, który wymaga koordynacji między czterema działami – kadr, finansów, IT i administracyjnym. Dzięki szablonowi i formularzowi możemy szybko zebrać informacje o nowym pracowniku, a następnie utworzyć zadanie z podzadaniami przypisanymi do poszczególnych działów.

7. Szablon analizy potrzeb klientów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zrozum potrzeby klientów dzięki szablonowi analizy potrzeb klientów ClickUp

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat oczekiwań klientów? Nie szukaj dalej — szablon analizy potrzeb klientów ClickUp jest właśnie dla Ciebie! Pozwala on dogłębnie zbadać oczekiwania klientów, ich bolączki i priorytety. Wykorzystaj systematyczne podejście do analizy opinii, identyfikowania trendów i dostosowywania produktów lub usług do rzeczywistych potrzeb.

Zarządzaj potrzebami klientów za pomocą pól niestandardowych, takich jak link do formularza oceny, załączniki, link do danych i opis projektu. Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć funkcje produktu, udoskonalić obsługę klienta czy zoptymalizować ścieżkę klienta, to narzędzie pozwala skupić się na tym, co najważniejsze.

Dlaczego to pokochasz:

Twórz projekty dostosowane do potrzeb każdego klienta i przypisuj członków zespołu bezpośrednio

Przeanalizuj oczekiwania klientów dzięki ustrukturyzowanemu podejściu

Zidentyfikuj obszary niedociągnięć w produktach, usługach lub wsparciu dzięki wynikom ankiety

Idealne dla: firm, które chcą zebrać informacje na temat potrzeb obecnych klientów i stworzyć rozwiązania, które przyniosą oczekiwane rezultaty.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa czterech lub więcej narzędzi tylko po to, aby zbudować kontekst w pracy. Kluczowy szczegół może być ukryty w e-mailu, rozwinięty w wątku Slacka i udokumentowany w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail ClickUp, czat ClickUp, dokumenty ClickUp i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z "pracą nad pracą" i odzyskaj swój produktywny czas. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

8. Szablon skali Likerta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Mierz opinie i poziom satysfakcji za pomocą szablonu skali Likerta ClickUp

Szablon skali Likerta ClickUp to idealny sposób na zmierzenie opinii, poziomu satysfakcji i ogólnego nastroju klientów lub członków zespołu.

Korzystając z prostej skali od "Zdecydowanie się nie zgadzam" do "Zdecydowanie się zgadzam", zbierz szczegółowe opinie na dany temat bez wprowadzania respondentów w błąd.

Dlaczego warto:

Zmierz ogólny nastrój dotyczący konkretnego tematu, produktu, usługi lub doświadczenia

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak "Podjęte działania", "Eskalacja", "Łącze do danych", "Opis projektu" i innych, aby zebrać szczegółowe opinie

Załącz powiązane pliki lub dokumenty w sekcji Załączniki, aby zapewnić więcej kontekstu

Idealne dla: zespołów, które chcą mierzyć poziom satysfakcji klientów za pomocą łatwych do analizy ankiet.

9. Szablon dla początkujących ClickUp z skalą Likerta

Pobierz darmowy szablon Zbieraj wartościowe opinie od klientów, korzystając z szablonu ClickUp Likert Scale Beginner Template

Zastanawiałeś się kiedyś, jak zadowoleni są Twoi klienci? Szablon ClickUp Likert Scale Beginner pomaga zbierać uporządkowane opinie za pomocą prostego systemu ocen.

Zamiast niejasnych odpowiedzi klienci oceniają swoje doświadczenia w przejrzystej skali, co ułatwia pomiar satysfakcji klientów, śledzenie nastrojów i poprawę jakości obsługi. Aby zebrać znaczące dane, użyj niestandardowych atrybutów, takich jak rozsądność obciążenia pracą, numer kontaktowy i przyjazna atmosfera w miejscu pracy.

Dlaczego warto:

Wykorzystaj pytania z skalą Likerta, aby uzyskać łatwe i spójne oceny

Edytuj formularz ankiety, aby zmienić jego elementy, dodać lub usunąć pytania i dostosować go do swoich potrzeb

Zidentyfikuj trendy i wzorce w otrzymanych opiniach

Idealne dla: Organizacji poszukujących informacji na temat konkretnego produktu, usługi lub doświadczenia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyświetl opinie pracowników różnych działów, korzystając z widoku według działów, i uzyskaj podsumowanie zebranych opinii, korzystając z widoku podsumowania ankiety!

10. Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ulepsz swój produkt dzięki wartościowym opiniom, korzystając z szablonu ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Jeśli chcesz zebrać opinie na temat nowego produktu, skorzystaj z szablonu ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp! Ten szablon pomoże Ci uzyskać opinie na temat każdego aspektu produktu, w tym jakości, ceny, wrażeń z pierwszego użycia, użyteczności, obsługi klienta, wrażeń z zakupu i wrażeń z użytkowania.

Uporządkuj opinie, aby łatwo śledzić trendy i ustalać priorytety usprawnień. Dowiedz się, co lubią Twoi klienci, a czego nie, aby wyznaczyć kierunek innowacji. Ponadto zbieraj bezpośrednie opinie na temat funkcji produktów, użyteczności i ogólnej satysfakcji.

Dlaczego warto:

Zidentyfikuj typowe problemy i obszary wymagające poprawy

Śledź zmiany nastrojów klientów w czasie

Uzyskaj jasny widok nastrojów klientów dzięki widokowi ogólnej satysfakcji

Idealne dla: Organizacji, które chcą udoskonalić funkcje swoich produktów lub wprowadzić nowe produkty na rynek

🎁 Bonus: ClickUp dla obsługi klienta zapewnia Twojemu zespołowi organizację, responsywność i wydajność w ramach jednej potężnej platformy. Dzięki automatyzacji, płynnej integracji i współpracy w czasie rzeczywistym możesz szybciej rozwiązywać problemy i zapewnić zadowolenie klientów. Oto, co możesz zrobić, aby bez wysiłku zapewnić wyjątkową obsługę klienta dzięki ClickUp: Popraw współpracę dzięki wspólnym skrzynkom odbiorczym, notatkom wewnętrznym i zarządzaniu zadaniami, aby nic nie umknęło Twojej uwadze 💯

Zautomatyzuj przypisywanie zgłoszeń, działania następcze i aktualizacje statusu, aby skrócić czas reakcji ✅

Śledź wydajność za pomocą niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, aby monitorować wskaźniki rozwiązań, satysfakcję klientów i obciążenie pracą zespołu 📊

Wykorzystaj każdą odpowiedź dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego szablonu ankiety dotyczącej satysfakcji klientów ma ogromne znaczenie podczas gromadzenia istotnych informacji. Niezależnie od tego, czy śledzisz doświadczenia klientów, analizujesz opinie o produktach, czy poprawiasz jakość usług, te szablony pomogą usprawnić ten proces.

Od ustrukturyzowanych pytań w skali Likerta po szczegółowe formularze opinii klientów — każdy szablon został zaprojektowany tak, aby gromadzenie danych było proste, wydajne i możliwe do wykorzystania.

Szukasz płynnego sposobu zarządzania informacjami o klientach? ClickUp oferuje zaawansowane funkcje i szablony, które pomogą Ci zachować porządek i podejmować świadome decyzje.

Zarejestruj się już dziś za darmo, aby ulepszyć i poprawić różne aspekty ankiet dotyczących obsługi klienta!