10 najlepszych kursów AI dla marketingu, które poprawią strategię i zwrot z inwestycji w 2025 roku

Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Midjourney, Jasper i ClickUp AI, zmieniają sposób tworzenia i mierzenia kampanii marketingowych. Nieco niekomfortowy efekt uboczny? Marketerzy znajdują się pod coraz większą presją, aby szybko się dostosować.

Jednak utrzymanie przewagi oznacza coś więcej niż tylko nadążanie za zmianami — oznacza naukę inteligentniejszej pracy z AI. Oto sygnał alarmowy: 41% firm planuje do 2030 r. zmniejszyć zatrudnienie dzięki cyklom pracy opartym na AI, a 62% stara się zatrudnić osoby posiadające umiejętności pracy z AI.

Przesłanie jest jasne. Podnieś swoje kwalifikacje już teraz, albo ryzykuj, że zostaniesz w tyle. Ale przy tak ogromnej ofercie kursów, jak wybrać ten, który naprawdę pomoże Ci osiągnąć wyższy poziom?

W tym blogu przyjrzymy się najlepszym kursom AI dla marketingu w 2025 roku. Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą ds. marketingu cyfrowego, twórcą treści, strategiem czy kierownikiem, programy te pomogą Ci zintegrować AI z Twoimi wysiłkami marketingowymi, podnieść wydajność i zabezpieczyć swoją karierę na przyszłość.

Kluczowe zastosowania AI w marketingu

Powodzenie marketingu zależy od trzech czynników: wydajności, personalizacji i mierzalnego zwrotu z inwestycji na dużą skalę. AI nie jest tylko pomocnym narzędziem w tym równaniu — to silnik, który sprawia, że wszystko jest możliwe, zapewniając niezrównaną szybkość, niezwykłą precyzję i inteligencję predykcyjną każdej kampanii.

Od dogłębnych analiz behawioralnych po podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym — sztuczna inteligencja zmienia marketing w znacznie bardziej spersonalizowane doświadczenie.

Oto najbardziej przełomowe sposoby wykorzystania AI przez marketerów:

1. Segmentacja klientów i hiperpersonalizacja

Dni statycznych danych demograficznych już minęły. Segmentacja oparta na AI dogłębnie analizuje zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym, biorąc pod uwagę historię przeglądania, wzorce zakupowe, nastroje, a nawet porę dnia.

Dzięki AI marketerzy mogą:

Dynamicznie grupuj użytkowników w mikrosegmenty na podstawie ich zachowań w czasie rzeczywistym

Dostarczaj spersonalizowane rekomendacje (jak Netflix lub Amazon)

Wyzwalaj treści i oferty w oparciu o działania użytkowników w czasie rzeczywistym

Rufus, wbudowany asystent AI firmy Amazon, pomaga klientom dokonywać mądrych wyborów zakupowych, a nawet sugeruje powiązane produkty na podstawie historii zakupów

Ten poziom personalizacji znacznie poprawia zaangażowanie klientów i może pozytywnie wpłynąć na wartość klienta w całym okresie współpracy.

2. Analityka predykcyjna dla podejmowania trafniejszych decyzji

Zdolność AI do analizowania ogromnych zbiorów danych i odkrywania ukrytych wzorców ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działań marketingowych. Dzięki analizie predykcyjnej marketerzy mogą prognozować przyszłe zachowania i odkrywać informacje, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Kluczowe zastosowania obejmują:

Przewidywanie odejść klientów i proaktywne interwencje za pomocą strategii utrzymania klientów

Prognozowanie przychodów lub zwrotu z inwestycji w kampanię na podstawie trendów historycznych

Określanie najlepszych momentów na wysyłanie e-maili lub powiadomień push

Ocena potencjalnych klientów pod kątem prawdopodobieństwa konwersji

3. Tworzenie i optymalizacja treści oparte na AI

Marketerzy używają narzędzi AI nie tylko do generowania treści, ale także do ich testowania i optymalizacji. Od postów na blogach po treści w mediach społecznościowych — AI przyspiesza cykle pracy twórczej.

Narzędzia takie jak ChatGPT, Jasper, Grammarly AI i ClickUp Brain pomagają marketerom:

Generuj wysokokonwertujące tematy wiadomości e-mail

Dostosuj treść strony docelowej do celów

Twórz zoptymalizowane pod kątem SEO posty na blogu w kilka minut

Zmiana przeznaczenia treści dla wielu kanałów

Niektóre platformy przeprowadzają nawet automatyczne testy A/B w celu wybrania treści o najwyższej skuteczności, umożliwiając marketerom skalowanie działań z pewnością siebie.

4. Zautomatyzowane zarządzanie kampaniami

Zarządzanie kampaniami może być chaotyczne — wiele terminów, kreacji, segmentów odbiorców, platform i budżetów. AI pomaga marketerom zautomatyzować kluczowe zadania, zapewniając płynny przebieg kampanii we wszystkich kanałach. Zarządzanie kampaniami oparte na AI obejmuje:

Inteligentne planowanie oparte na zachowaniach odbiorców

Automatyczne generowanie i testowanie tekstów reklamowych

Koordynacja wielokanałowa (e-mail, media społecznościowe, SMS itp.)

Dostosowania w czasie rzeczywistym na podstawie danych dotyczących wydajności

5. Chatboty AI i wirtualni asystenci w obsłudze klienta

Oczekiwania klientów ewoluowały. Domagają się szybkiej, spersonalizowanej i płynnej obsługi przez całą dobę. Chatboty i wirtualni asystenci oparci na AI pomagają sprostać tym wymaganiom bez nadwyrężania budżetu.

Pomogą Ci one zapewnić:

obsługa klienta 24/7 bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników

Szybszy czas reakcji i skrócenie czasu oczekiwania

Spersonalizowane interakcje oparte na historii użytkownika

Integracja z systemami CRM w celu prowadzenia kontekstowych rozmów

Być może spotkałeś asystenta AI ClickUp podczas przeglądania naszych stron internetowych

Te chatboty AI nie służą jednak wyłącznie do wsparcia. Wykorzystuje się je również do generowania leadów, ankiet i działań po zakupie.

6. Targetowanie reklam i programowy zakup mediów

AI zmieniło reklamę cyfrową, umożliwiając hiper-ukierunkowane, oparte na danych umieszczanie reklam. Nieustannie analizuje, które kreacje, platformy i dane demograficzne zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji, i odpowiednio dostosowuje kampanie.

AI wyróżnia się w następujących obszarach:

Identyfikowanie segmentów odbiorców o wysokiej konwersji

Przewidywanie współczynników klikalności (CTR) i konwersji przed uruchomieniem

Optymalizacja umieszczania reklam, strategii ustalania stawek i elementów kreatywnych

Oznacza to bardziej strategiczne wydatki na reklamę, co przekłada się na wyższe zyski i niższy koszt pozyskania klienta (CPA).

Jak AI zwiększa efektywność marketingu

Główna zaleta wykorzystania AI w marketingu? Zwiększona wydajność! Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, zwiększeniu kreatywności i poprawie celowości, AI pozwala marketerom osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku.

Oto, jak działa AI:

✅ Eliminacja powtarzalnych zadańAI może zautomatyzować planowanie, generowanie raportów, zarządzanie kalendarzem i moderowanie komentarzy, oszczędzając czas marketerów na zadaniach administracyjnych.

✅ Zwiększa kreatywność i pomysłowość Pomaga generować pomysły na treści, sugerować tematy, a nawet iterować projekty za pomocą narzędzi takich jak Canva AI i Adobe Firefly.

✅ Popraw celowość działań i zrozumienie klientówDzięki AI zawsze trafiasz do właściwych odbiorców z odpowiednim przekazem, opartym na zachowaniach i przewidywanych działaniach.

✅ Usprawnia operacje i ogranicza błędyCykle pracy oparte na AI zapewniają terminowe zakończenie zadań oraz wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

✅ Zwiększa zwrot z inwestycji i wydajność marketingowąWedług McKinsey, dzięki optymalizacji wydatków na płatne media, produkcję treści i pozyskiwanie klientów, AI może zmniejszyć wydatki marketingowe o 5–15%.

Jak wybrać odpowiedni kurs marketingu AI

W Internecie nie brakuje kursów dotyczących AI. Niektóre z nich mają charakter ogólny i akademicki, inne są praktyczne i oparte na ćwiczeniach. Wybór odpowiedniego kursu zależy od Twojej obecnej roli, celów i stylu uczenia się.

Oto strategiczny sposób oceny dostępnych opcji:

🎯 Jaki jest Twój obecny poziom biegłości w zakresie AI?

Początkujący: Jesteś nowicjuszem w dziedzinie AI i chcesz poznać podstawy — poszukaj kursu "AI w marketingu 101" lub warsztatów na poziomie podstawowym

Poziom średniozaawansowany: Znasz już podstawowe pojęcia związane z AI i chcesz je zastosować w praktyce — wybierz kursy skupiające się na konkretnych zastosowaniach, takie jak "AI dla rozwoju" lub "Marketing z wykorzystaniem generatywnej AI"

Poziom zaawansowany/lider: Jeśli chcesz wdrażać nowe rozwiązania, kierować strategią lub wprowadzać innowacje, rozważ programy dla kadry kierowniczej oferowane przez Oxford, Harvard lub Cambridge

🎯 Co chcesz osiągnąć?

Różne kursy rozwiązują różne problemy. Dostosowanie kursu do konkretnych celów zapewnia większy zwrot z inwestycji i lepiej wykorzystany czas. Na przykład możesz próbować:

Zautomatyzuj tworzenie treści lub zarządzanie kampaniami

Popraw znajomość danych i interpretuj wnioski generowane przez AI

Naucz się inżynierii podpowiedzi dla narzędzi AI

Opracuj strategie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji dla swojego zespołu

🎯 Jaki format pasuje do Twojego harmonogramu i stylu nauki?

Zastanów się, w jaki sposób najlepiej się uczysz i jak szybko chcesz wykorzystać nowe umiejętności. Na przykład:

Kursy wideo do samodzielnej nauki zapewniają elastyczność i umożliwiają naukę w pojedynkę

Grupy online na żywo oferują ustrukturyzowane wskazówki i interakcję z innymi uczestnikami

Programy stacjonarne zapewniają intensywne, praktyczne doświadczenia edukacyjne

Warsztaty lub boot campy zapewniają szybkie efekty w krótkim czasie

🎯 Potrzebujesz uznanego certyfikatu?

Jeśli chcesz rozwijać swoją karierę, budować autorytet jako marketer lub przejść do nowej roli lub zespołu, certyfikat renomowanego uniwersytetu lub instytucji może być potężnym dodatkiem do Twojego CV lub profilu LinkedIn. Niektórzy dostawcy oferują również profesjonalne odznaki lub punkty CPD, które są uznawane w branżach takich jak finanse, doradztwo i opieka zdrowotna.

10 najlepszych kursów AI w marketingu

1. Sztuczna inteligencja w marketingu – Uniwersytet Oksfordzki

Ten kurs online oferowany przez Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim bada, w jaki sposób AI może zmienić strategie marketingowe. Łączy on w sobie aspekty brandingu, psychologii i uczenia maszynowego. Uczestnicy zdobędą narzędzia do projektowania kampanii opartych na AI i nauczą się tworzyć biznesowe uzasadnienia dla AI.

🌟 Dla kogo: Liderzy marketingu, stratedzy, menedżerowie ds. transformacji cyfrowej i profesjonaliści biznesowi

💡 Czego się nauczysz:

Zrozum ekosystemy AI i konkretne zastosowania w marketingu

Opracuj strategiczne podejście do integracji AI

Twórz strategie angażowania klientów i personalizacji oparte na AI

🕓 Czas trwania: 14 tygodni (6–8 godzin tygodniowo)

🎯 Zapisz się na kurs: Uniwersytet Oksfordzki

2. AI dla liderów biznesu, Uniwersytet Cambridge

Ten krótki, trzydniowy kurs pomaga starszym specjalistom zrozumieć i zastosować generatywną sztuczną inteligencję w różnych funkcjach biznesowych. Kładzie nacisk na praktyczne przypadki użycia, kwestie etyczne i strategie skutecznego wdrażania AI.

🌟 Dla kogo: kadra kierownicza, menedżerowie wyższego szczebla, przedsiębiorcy i liderzy technologiczni

💡 Czego się nauczysz:

Zidentyfikuj i przeanalizuj rzeczywiste możliwości biznesowe związane z AI

Zarządzaj ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją i oceniaj strategie wdrożenia

Uzyskaj porady dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji lub Twoich potrzeb

🕓 Czas trwania: 3 dni

🎯 Zapisz się na kurs: Uniwersytet Cambridge

3. AI w marketingu, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley

Ten kurs Berkeley Executive Education bada, w jaki sposób analityka marketingowa i AI mogą zwiększyć zwrot z inwestycji, segmentację i powodzenie kampanii. Dzięki studiom przypadków i sesjom na żywo uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi narzędziami i dowiedzieć się, jak stosować AI w całym lejku marketingowym.

🌟 Dla kogo: Specjaliści ds. marketingu, analitycy i specjaliści ds. marketingu cyfrowego

💡 Czego się nauczysz:

Wykorzystaj AI do segmentacji, ustalania cen i personalizacji

Wykorzystaj analitykę do pomiaru skuteczności kampanii

Zintegruj modele predykcyjne ze strategiami marketingowymi

🕓 Czas trwania: 2 miesiące (4–6 godzin tygodniowo)

🎯 Zapisz się na kurs: Uniwersytet Kalifornijski

4. Specjalizacja Generative AI in Marketing oferowana przez Darden School of Business

Ten elastyczny kurs online, stworzony przez UVA Darden School of Business, pomaga marketerom wykorzystać AI do tworzenia strategii rozwoju, optymalizacji ścieżek klientów i wdrażania narzędzi automatyzacji.

🌟 Dla kogo: Specjaliści ds. marketingu wzrostu, właściciele firm, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie klientów i stratedzy

💡 Czego się nauczysz:

Opracuj strategie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji

Zautomatyzuj i zoptymalizuj zaangażowanie klientów dzięki AI

Twórz i wdrażaj lejki marketingowe oparte na analizach

🕓 Czas trwania: 1 miesiąc (3 godziny tygodniowo)

🎯 Zapisz się na kurs: Coursera (autorstwa Darden School of Business)

Ten praktyczny kurs LinkedIn Learning przedstawia najpotężniejsze narzędzia AI, które zmieniają oblicze współczesnego marketingu. Pod okiem eksperta ds. marketingu cyfrowego, Ansona Alexandra, dowiesz się, jak wykorzystać AI do tworzenia inteligentniejszych person, generowania angażujących treści, tworzenia materiałów wizualnych i zwiększania skuteczności kampanii.

🌟 Dla kogo: Marketerzy na wszystkich poziomach — zwłaszcza ci, którzy chcą pozostać konkurencyjni w świecie opartym na AI

💡 Czego się nauczysz:

Twórz spersonalizowane doświadczenia klientów dzięki AI

Wykorzystaj narzędzia AI do generowania grafiki, infografik i zoptymalizowanej zawartości

Popraw SEO i celowanie kampanii dzięki analizie predykcyjnej

Poznaj najlepsze praktyki etycznego wykorzystania AI w marketingu

🕓 Czas trwania: 51 minut

🎯 Zapisz się na kurs: LinkedIn Learning

6. AI dla marketingu autorstwa HubSpot Academy

Ten bezpłatny kurs online oferowany przez HubSpot Academy stanowi przyjazne dla początkujących wprowadzenie do wykorzystania AI w marketingu cyfrowym. Obejmuje podstawową wiedzę i praktyczne narzędzia służące do ulepszania strategii treści, analizy klientów i optymalizacji kampanii.

🌟 Dla kogo: Specjaliści ds. marketingu, freelancerzy i właściciele małych firm

💡 Czego się nauczysz:

Generuj treści i podpowiedzi marketingowe za pomocą narzędzi AI

Wykorzystaj AI do segmentacji klientów i personalizacji doświadczeń

Wdrażaj narzędzia AI, aby podejmować mądrzejsze decyzje

🕓 Czas trwania: 2 godziny i 49 minut (w tempie własnym)

🎯 Zapisz się na kurs: HubSpot Academy

7. Transformacja strategii dzięki generatywnej sztucznej inteligencji autorstwa Harvard Professional Development

Ten dwudniowy program Harvard Professional Development koncentruje się na strategicznym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu. Obejmuje hiperpersonalizację, tworzenie treści oparte na AI oraz analitykę predykcyjną w celu zwiększenia zaangażowania klientów i rozwoju biznesu.

🌟 Dla kogo: Specjaliści ds. marketingu średniego i wyższego szczebla z 5–10-letnim doświadczeniem

💡 Czego się nauczysz:

Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję do automatyzacji i personalizacji kampanii

Analizuj zachowania odbiorców dzięki analizie predykcyjnej

Zintegruj narzędzia AI ze swoim zestawem technologii marketingowych

🕓 Czas trwania: 2 dni

🎯 Zapisz się na kurs: Harvard Professional Development

8. Piloting AI by Marketing Artificial Intelligence Institute

Piloting AI for Marketers to praktyczny kurs na żądanie, który ma pomóc marketerom w eksperymentowaniu z AI i wdrażaniu jej w swoich zespołach. Dzięki ponad 18 lekcjom jest to przewodnik krok po kroku po testowaniu i skalowaniu AI w rzeczywistych kampaniach.

🌟 Dla kogo: Marketerzy, kierownicy zespołów i decydenci, którzy chcą zastosować AI

💡 Czego się nauczysz:

Zidentyfikuj szybkie zastosowania AI w marketingu

Uzyskaj zasoby dotyczące wdrażania AI w e-mailach, SEO, reklamie i analityce

Skaluj udane wdrożenia AI, aby uzyskać długoterminową wartość

🕓 Czas trwania: ok. 8 godzin (w tempie własnym)

🎯 Zapisz się na kurs: Marketing Artificial Intelligence Institute

9. AI w marketingu cyfrowym autorstwa My Great Learning

Ten krótki kurs, który można dostosować do własnego tempa nauki, przedstawia uczestnikom sposób, w jaki AI zmienia marketing cyfrowy. Dzięki praktycznym zastosowaniom, takim jak chatboty, dynamiczne ustalanie cen i personalizacja, jest to doskonały punkt wyjścia dla początkujących.

🌟 Dla kogo: Studenci, początkujący marketerzy i entuzjaści marketingu cyfrowego

💡 Czego się nauczysz:

Zrozum, w jaki sposób AI usprawnia taktyki marketingu cyfrowego

Poznaj automatyzację, personalizację i tworzenie chatbotów

Zdobądź wiedzę na temat roli AI w tworzeniu treści i public relations

🕓 Czas trwania: 1 godzina i 30 minut

🎯 Zapisz się na kurs: My Great Learning

10. Budowa i wdrażanie strategii marketingowej AI autorstwa Thalita Milan

Ten kompleksowy kurs Udemy zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia i wdrażania strategii marketingowej opartej na danych i sztucznej inteligencji. Kurs został opracowany przez ekspertkę ds. automatyzacji marketingu, Thalitę Milan, i obejmuje wszystkie zagadnienia, od podstaw AI po zaawansowane zastosowania, dzięki czemu specjaliści ds. marketingu będą mogli płynnie włączyć AI do swoich kampanii. ​

🌟 Dla kogo: Specjaliści ds. marketingu cyfrowego, właściciele firm i przedsiębiorcy pragnący wykorzystać AI do poprawy wyników marketingowych.

💡 Czego się nauczysz:

Opracuj od podstaw niestandardową strategię marketingową opartą na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj narzędzia AI do analizy rynku i uzyskania informacji o klientach

Zoptymalizuj lejki marketingowe i tworzenie treści dzięki generatywnej sztucznej inteligencji

Wdrażaj segmentację e-maili opartą na AI i pielęgnuj relacje z potencjalnymi klientami

Analizuj i udoskonalaj wyniki marketingowe za pomocą analiz AI

🕓 Czas trwania: w tempie własnym

🎯 Zapisz się na kurs: Udemy

