Ceny Jotform: plany i funkcje, które pozwolą Ci wybrać najlepszą opcję dla siebie

Kreatory formularzy online to ratunek dla wszystkich, którzy nie znają się na kodowaniu lub chcą uniknąć ręcznego wprowadzania danych. Są łatwe w użyciu, wysoce konfigurowalne i stworzone z myślą o uproszczeniu całego procesu.

Ale to już wiesz — jesteś tutaj, aby zdecydować, czy struktura cenowa Jotform jest tego warta. W końcu po co inwestować w kreator formularzy oparty na AI, który za pół roku może nie odpowiadać Twoim zmieniającym się potrzebom?

Zrozumienie planów, mocnych stron i ograniczeń Jotform z góry może zapobiec frustrującym niespodziankom w przyszłości. W tym przewodniku wyjaśniono wszystko, co musisz wiedzieć, aby zdecydować, czy Jotform jest odpowiednim rozwiązaniem, a co ważniejsze, który plan oferuje najlepszą wartość. 💡

Czym jest Jotform?

za pośrednictwem Jotform

Jotform to internetowy kreator formularzy, który pozwala tworzyć, dostosowywać i udostępniać formularze do gromadzenia danych, płatności, ankiet i nie tylko — bez konieczności kodowania. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, nauczycielem, czy po prostu organizujesz potluck, Jotform spełni Twoje potrzeby.

Możesz pominąć kłopotliwe tworzenie formularza od podstaw, korzystając z biblioteki szablonów Jotform, która zawiera wszystko, od prostych formularzy kontaktowych po złożone szablony wyników ankiet. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala dostosować wszystko, od projektu po narzędzia do zarządzania wydarzeniami i pola podpisu. Udostępnianie jest również łatwe dzięki linkom, osadzaniu lub plikom PDF.

Dla pracowników służby zdrowia funkcje zgodności z HIPAA zapewniają bezpieczne gromadzenie danych i zarządzanie poufnymi informacjami medycznymi.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Pobierz kod źródłowy Jotform i poproś programistów o dodanie dodatkowych funkcji.

Przykłady zastosowań Jotform

Największą zaletą kreatora formularzy jest możliwość dostosowania go do różnych potrzeb. Oto trzy sposoby wykorzystania Jotform:

Gromadzenie danych za pomocą ankiet : Twórz ankiety lub kwestionariusze badawcze, zbieraj opinie klientów i korzystaj z narzędzi takich jak przeciąganie i upuszczanie, różne typy pytań oraz logika warunkowa

Zarządzanie rejestracjami wydarzeń : Twórz formularze rejestracyjne na wydarzenia, zajęcia lub członkostwo, uzyskuj dane uczestników, zarządzaj potwierdzeniami udziału i zbieraj płatności

Organizowanie przesłanych płatności: sprzedawaj produkty, przyjmuj darowizny lub pobieraj opłaty za usługi dzięki integracji z systemami płatności, takimi jak PayPal, Stripe i Square

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co skutkuje pominięciem decyzji i opóźnieniami w realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniami, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania zadaniami zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać zgrany.

Plany cenowe Jotform

Należy pamiętać, że ceny mogą ulec zmianie, a ceny podane w tym wpisie na blogu są aktualne w dniu publikacji. Najnowsze ceny można sprawdzić na stronie internetowej Jotform.

Teraz, gdy znasz już funkcje Jotform, zapoznaj się z planami cenowymi i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Plan podstawowy

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z formularzami online lub masz podstawowe potrzeby, plan Free Jotform jest dobrym punktem wyjścia. Pozwala on na zapoznanie się z platformą i tworzenie prostych formularzy bez żadnych kosztów.

Kluczowe funkcje

Tworzenie podstawowych formularzy: Dostęp do podstawowych funkcji Jotform, w tym kreatora formularzy typu "przeciągnij i upuść", szablonów i podstawowych integracji

Ograniczone użytkowanie: Skonfiguruj pięć formularzy i uzyskaj 100 przesłanych formularzy miesięcznie oraz 100 MB przestrzeni dyskowej. Pozwala to również na 1000 widoków formularzy i 500 przesłanych formularzy

Podstawowa funkcjonalność: 10 pól w formularzu, 10 przesłanych płatności miesięcznie i 10 podpisanych dokumentów miesięcznie

Limity

Branding Jotform: Wszystkie formularze w ramach planu Free będą zawierały logo Jotform i stopkę, których nie można usunąć

Ograniczone zasoby: Plan Free ogranicza liczbę formularzy, przesłanych danych, miejsce na dane i płatności

Brak zgodności z HIPAA: Funkcje zgodności z HIPAA są niedostępne w planie Free

Dla kogo: Plan Free jest idealny dla osób prywatnych, studentów lub małych zespołów, które mają podstawowe potrzeby w zakresie formularzy i ograniczony budżet. To świetny sposób na rozpoczęcie tworzenia formularzy, ale wraz ze wzrostem wykorzystania prawdopodobnie konieczne będzie przejście na wyższy plan.

Ceny:

Free

Plan brązowy

Limit zasobów zwiększa się w planie Bronze, a branding Jotform można usunąć.

Kluczowe funkcje

Zwiększone obciążenie: Twórz i uzyskuj dostęp do 25 formularzy, 1000 przesłanych formularzy miesięcznie, 1 GB przestrzeni dyskowej, 10 000 widoków formularzy i przechowywanie przesłanych formularzy

Profesjonalny wygląd: Usuń logo Jotform z formularzy

Rozszerzona funkcjonalność: Twórz 250 pól w każdym formularzu, 100 przesłanych płatności miesięcznie i 100 podpisanych dokumentów każdego miesiąca

Limity

Nie dotyczy formularzy o dużej objętości: Chociaż plan ten oferuje więcej funkcji niż plan Free, limity dotyczące przesłanych formularzy i przechowywania danych mogą nadal stanowić ograniczenie dla firm o dużych potrzebach w tym zakresie

Brak zgodności z HIPAA: Funkcje HIPAA nie są dostępne

Dla kogo: Plan Bronze jest odpowiedni dla małych firm, freelancerów i organizacji, które potrzebują więcej formularzy, przesłanych danych i miejsca niż oferuje plan bezpłatny. Jest również idealny dla tych, którzy chcą uzyskać profesjonalny wygląd z brandingiem.

Cennik

39 USD/miesiąc za użytkownika

👀 Czy wiesz, że: 81% decydentów B2B twierdzi, że oprogramowanie, które kupują, musi posiadać funkcję AI.

Plan Silver

Plan Silver zapewnia równowagę między funkcjami a kosztami.

Kluczowe funkcje

Znaczne zasoby: Korzystaj z 50 formularzy i otrzymuj 2500 przesłanych formularzy miesięcznie. Otrzymujesz 10 GB przestrzeni dyskowej, 100 000 widoków formularzy i 25 000 przesłanych formularzy

Więcej funkcji: dostęp do 500 pól w każdym formularzu, 250 przesłanych płatności miesięcznie i 250 podpisanych dokumentów miesięcznie

Limity

Wzrost kosztów: Jest droższy niż plan Brązowy, więc oceń, czy zwiększone limity uzasadniają koszt w stosunku do Twoich potrzeb

Brak zgodności z HIPAA: Zgodność z HIPAA nadal nie jest uwzględniona

Dla kogo: W porównaniu z planem Bronze, plan Silver jest idealny dla rozwijających się firm, które potrzebują zwiększyć wykorzystanie formularzy, liczbę przesłanych formularzy i pojemność pamięci.

Cennik

49 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Gold

Plan Gold jest przeznaczony dla większych organizacji lub firm, które potrzebują formularzy w dużych ilościach i muszą spełniać wymagania zgodności z HIPAA.

Kluczowe funkcje

Wysokie limity: Dostęp do 100 formularzy i 10 000 przesłanych formularzy miesięcznie. Uzyskaj 100 GB przestrzeni dyskowej, 1 000 000 widoków formularzy i 100 000 przesłanych formularzy

Zgodność z HIPAA: Korzystaj z funkcji zgodności z HIPAA, niezbędnych dla pracowników służby zdrowia i organizacji zajmujących się przetwarzaniem chronionych danych medycznych

Rozbudowana funkcjonalność: Wykorzystaj 1000 pól w formularzu, 1000 przesłanych płatności miesięcznie i 1000 podpisanych dokumentów miesięcznie

Limity

Najwyższy koszt: Jest to najdroższy plan standardowy, więc warto go wybrać tylko wtedy, gdy potrzebujesz wysokich limitów i zgodności z HIPAA

Dla kogo: Plan Gold jest przeznaczony dla dużych organizacji, firm z branż regulowanych lub dostawców usług medycznych, którzy muszą spełniać wymogi HIPAA i potrzebują formularzy o dużej pojemności.

Cennik

129 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise

Dla firm o nieograniczonych wymaganiach idealnym rozwiązaniem mogą być plany Jotform Enterprise.

Kluczowe funkcje

Nieograniczone użytkowanie: Dostęp do nieograniczonej liczby formularzy, przesłanych danych, przestrzeni dyskowej i nie tylko

Platforma dla wielu użytkowników: Obsługa wielu zespołów i użytkowników z precyzyjną kontrolą

Dedykowane wsparcie: Korzystaj z priorytetowego wsparcia w czasie rzeczywistym, aby płynnie wykonywać swoją pracę

Funkcje zaawansowane: Korzystaj z funkcji pojedynczego logowania (SSO), opcji lokalizacji danych i usług tworzenia cyklu pracy

Limity

Ceny mogą być wysokie: Ponieważ ceny są dostosowane do Twoich potrzeb, mogą okazać się obciążeniem dla Twojego budżetu

Dla kogo: Plan Enterprise jest przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw o złożonych cyklach pracy, dużych wymaganiach dotyczących ilości i specyficznych potrzebach, których nie są w stanie zaspokoić standardowe plany Jotform. Niestandardowe ceny pomagają spełnić zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i administracji, a platforma dla wielu użytkowników umożliwia zarządzanie dużymi zespołami.

Cennik

Niestandardowe ceny

Inne poziomy cenowe: Jotform oferuje do 50% rabatu dla organizacji non-profit i instytucji edukacyjnych

🧠 Ciekawostka: W 1838 roku Towarzystwo Statystyczne w Londynie przeprowadziło wczesną inicjatywę badawczą mającą na celu ocenę stanu edukacji w Westminsterze. Wysiłek ten obejmował opracowanie ustrukturyzowanego kwestionariusza do systematycznego gromadzenia danych, co położyło podwaliny pod nowoczesne metody badawcze.

Zalety i wady cen Jotform

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z poziomami cenowymi Jotform, przeanalizujmy ich zalety i wady, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Zalety planów cenowych Jotform

Oto kilka zalet poziomów cenowych kreatora formularzy online Jotform:

Dostępny plan Free: Oferuje podstawowe funkcje bez początkowych kosztów dla studentów i osób prywatnych

Struktura cen wielopoziomowa: umożliwia skalowanie zgodnie z potrzebami, płacąc tylko za zasoby wymagane w miarę wzrostu wykorzystania formularzy

Różnorodność planów: Dostępne dla różnych potrzeb użytkowników, od freelancerów i małych start-upów po średnie przedsiębiorstwa i duże organizacje o wysokich wymaganiach dotyczących wolumenu

Rabaty dla organizacji non-profit/edukacyjnych: Korzyści dla niektórych organizacji w postaci specjalnych rabatów

Elastyczne subskrypcje: Uaktualnij, zmniejsz lub anuluj subskrypcję z 30-dniową gwarancją pełnego zwrotu kosztów

Wady cen Jotform

Przed rejestracją rozważ ograniczenia struktury cenowej Jotform.

Ograniczenia planu Free: Ograniczona liczba formularzy, przesłanych danych, miejsce na dane oraz branding Jotform mogą stanowić ograniczenie dla rosnących potrzeb

Koszt może wzrosnąć: Wraz ze wzrostem wykorzystania i zapotrzebowaniem na wyższe poziomy, cena może stać się istotnym czynnikiem, zwłaszcza dla mniejszych firm

Ceny Jotform HIPAA: Zgodność z HIPAA jest dostępna tylko w planach Gold i Enterprise, co może stanowić barierę dla firm z branży opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia

Koszt przejścia na wyższy poziom: Różnica w cenie między poziomami jest znaczna, dlatego należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe funkcje uzasadniają ten koszt

📋 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do ankietowania pracowników dla zespołów HR

Dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Jotform?

Jotform akceptuje płatności z większości popularnych bram płatniczych i jest doskonałym narzędziem do tworzenia formularzy online. Jednak inne narzędzia oferują ulepszone funkcje i elastyczne poziomy cenowe.

Na przykład użytkownik serwisu G2 wyraził opinię, że bezpłatna wersja Jotform może być ograniczona:

Jedynym minusem jest to, że wersja darmowa jest nieco ograniczona. Gdybyśmy mogli mieć kilka dodatkowych formularzy i nieco więcej przestrzeni na przesyłanie plików, byłoby idealnie. Idealny byłby plan za 5–7 USD miesięcznie, oferujący jedynie niewielkie ulepszenia w stosunku do wersji darmowej. Nie potrzebujemy całej przepustowości, jaką zapewnia plan za 20 USD miesięcznie. Wersja darmowa zaspokaja 90% naszych potrzeb!

Jedynym minusem jest to, że wersja darmowa jest nieco ograniczona. Gdybyśmy mogli mieć kilka dodatkowych formularzy i nieco więcej przestrzeni do przesyłania plików, byłoby idealnie. Idealny byłby plan za 5–7 USD miesięcznie z niewielkim ulepszeniem w stosunku do wersji darmowej. Nie potrzebujemy całej przepustowości, jaką zapewnia plan za 20 USD miesięcznie. Wersja darmowa zaspokaja 90% naszych potrzeb!

Inwestycja w plany Gold i Enterprise może stanowić poważne obciążenie dla małych start-upów, które w dużym stopniu polegają na formularzach online. Koszt ten oraz inne wydatki ogólne nie będą miały najlepszego stosunku wartości do ceny.

Rozważ więc alternatywę dla Jotform, która zapewnia kompleksowe zarządzanie cyklem pracy.

👀 Czy wiesz, że: People's Climate Vote 2024 to największa na świecie ankieta dotycząca zmian klimatycznych.

ClickUp: kompleksowa alternatywa dla Jotform

Używaj logiki warunkowej w formularzach, aby organizować wewnętrzne opinie za pomocą formularzy ClickUp

Jeśli szukasz czegoś, co oferuje więcej niż tylko formularze, ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, może być solidną alternatywą.

Na przykład ClickUp Forms to nie tylko zbieranie informacji, ale także bezpośrednie łączenie tych informacji z cyklem pracy. Innymi słowy, oprogramowanie to ułatwia wykorzystanie opinii użytkowników do wykonywania działań.

Wyobraź sobie, że tworzysz formularz w celu zebrania opinii na temat projektu. Zebrane odpowiedzi automatycznie stają się zadaniami w tej domenie. Następnie możesz przypisać je członkom swojego zespołu, którzy mogą wprowadzić ewentualne poprawki.

Gdy ktoś wypełni formularz, możesz użyć automatyzacji ClickUp, aby skonfigurować reguły wyzwalające działania na podstawie przesłanych formularzy.

Skonfiguruj niestandardową automatyzację za pomocą ClickUp Automations

Na przykład, na podstawie odpowiedzi udzielonej w formularzu, możesz automatycznie przydzielić zadanie, wysłać powiadomienia, zaktualizować statusy, a nawet utworzyć podzadania bez kiwnięcia palcem.

Oto, jak możesz korzystać z automatyzacji ClickUp:

Zwiększ ogólną wydajność, eliminując ręczne wprowadzanie danych i konieczność przenoszenia informacji między różnymi aplikacjami

Dostosuj automatyzację ClickUp do konkretnych cykli pracy i typów formularzy, zapewniając podjęcie odpowiednich działań na podstawie zebranych informacji

Wysyłaj automatyczne potwierdzenia lub wiadomości uzupełniające do osób, które przesłały formularz, poprawiając komunikację i zadowolenie klientów

Śledź postęp automatycznych cykli pracy i identyfikuj obszary wymagające poprawy

Automatyzacja ClickUp pozwala firmom obsługiwać rosnącą liczbę przesłanych formularzy bez ręcznego wysiłku.

Integruje również oparty na sztucznej inteligencji ClickUp Brain z cyklem pracy i usprawnia zarządzanie danymi. Zbieraj i wykorzystuj dane, aby uzyskać głębszy wgląd w procesy pracy i bazę klientów.

Oto, w jaki sposób ClickUp Brain może być pomocny:

Zbierz pomysły na pytania do ankiety dzięki ClickUp Brain

Jeśli nie masz pewności , jak poprosić o opinię, generuj pomysły na nowe i istniejące formularze oraz ankiety

Podsumuj odpowiedzi z formularzy w kluczowych wnioskach, ułatwiając przeglądanie i analizowanie dużych ilości danych

Zbierz pomysły, aby stworzyć nowe szablony formularzy opinii

Zidentyfikuj trendy, wzorce i spostrzeżenia w odpowiedziach na formularze, uzyskując cenne informacje przydatne w podejmowaniu decyzji

Połącz AI z funkcjami automatyzacji ClickUp, aby wyzwalać działania na podstawie analizy nastrojów lub przetwarzania danych formularzy w języku naturalnym

Dlaczego ClickUp się wyróżnia

Dlaczego warto rozważyć ClickUp jako alternatywę dla Jotform?

ClickUp to nie tylko narzędzie do tworzenia formularzy; to platforma do zarządzania pracą. Pomyśl o tym w ten sposób: Jotform pomaga tworzyć formularze i zarządzać nimi, ale ClickUp idzie o krok dalej, integrując je bezpośrednio z Twoimi projektami, zadaniami i całym cyklem pracy.

Możesz organizować formularze, listy rzeczy do zrobienia, komunikację zespołu i wszystko inne w jednym miejscu. Dzięki temu jest to bardziej przydatne dla zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko gromadzenia danych.

Jeśli masz dość przełączania się między różnymi aplikacjami i ręcznego przenoszenia informacji, kompleksowe rozwiązanie ClickUp pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Kluczowe funkcje

ClickUp posiada funkcje, które wyróżniają się w przestrzeni tworzenia formularzy, szczególnie dla zespołów, które potrzebują bardziej zintegrowanego rozwiązania. Przyjrzyjmy się im:

1. Połącz formularze z cyklami pracy

Wyobraź sobie formularz opinii, w którym każda przesłana odpowiedź natychmiast tworzy zadanie do przeglądu i odpowiedzi przez Twój zespół. Tak właśnie działa ClickUp. Formularze ClickUp nie czekają na przegląd, ale aktywnie uczestniczą w procesach pracy.

Możesz używać czatu ClickUp do udostępniania formularzy, omawiania odpowiedzi i śledzenia postępów na platformie. Pozwala to łączyć zadania i wiadomości, dzięki czemu kontekst nigdy nie zostanie utracony. Koniec z niekończącymi się łańcuchami e-maili i mylącymi arkuszami kalkulacyjnymi.

ClickUp integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Drive i Slack, umożliwiając połączenie formularzy i danych z narzędziami wewnętrznymi, z których już korzystasz. Oznacza to mniej przełączania się między aplikacjami oraz płynniejszy i bardziej zintegrowany cykl pracy.

Możesz na przykład automatycznie zapisywać załączniki formularzy w Google Drive lub otrzymywać powiadomienia Slack o przesłaniu nowych formularzy.

📋 Przeczytaj również: Jak przeprowadzić badania użytkowników

Przegląd cen

ClickUp oferuje wielopoziomową strukturę cenową dostosowaną do potrzeb osób indywidualnych, małych zespołów i dużych przedsiębiorstw.

Oto zestawienie planów:

Free Forever

Ten plan jest przeznaczony dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które dopiero rozpoczynają działalność. Umożliwia dostęp do podstawowych funkcji ClickUp, takich jak nieograniczona liczba zadań, dokumenty do współpracy, tablice i menedżer pól niestandardowych, a także pozwala na bezpośrednie zapoznanie się z platformą. Otrzymasz również bezpłatny formularz ClickUp!

Dla kogo: Ten plan jest idealny do użytku osobistego lub dla małych zespołów o podstawowych potrzebach.

Plan Unlimited

Ten plan usuwa limity przestrzeni dyskowej i dodaje funkcje, które zwiększają wydajność i ułatwiają współpracę.

W planie Free masz dostęp do wszystkich funkcji, w tym nieograniczonej przestrzeni dyskowej, integracji, pulpitów, dostępu dla gości, wykresów Gantta, pól niestandardowych, wiadomości czatu i wielu innych.

Dla kogo: Małe i średnie zespoły (start-upy, małe firmy, działy w większych firmach), które potrzebują nieograniczonej przestrzeni dyskowej, integracji i dostępu do kluczowych funkcji zwiększających wydajność, takich jak wykresy Gantta, pola niestandardowe i śledzenie czasu.

Plan Business

Ten plan dodaje zaawansowane funkcje zapewniające większą kontrolę, automatyzację i administrację.

Możesz korzystać ze wszystkich funkcji planu Unlimited, a dodatkowo z Google SSO, nieograniczonej liczby zespołów, niestandardowego eksportowania, zaawansowanej automatyzacji, funkcji pulpitu, śledzenia czasu i wielu innych.

Enterprise

Ten plan jest dostosowany do potrzeb dużych organizacji o złożonych wymaganiach i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, kontrolę oraz wsparcie.

Odblokuj wszystkie funkcje planu Business, a także dodatkowe funkcje, takie jak białe etykiety, zaawansowane uprawnienia, logika warunkowa widoku formularza, API dla przedsiębiorstw, nieograniczona liczba niestandardowych ról, dostępność MSA i HIPAA, pojedyncze logowanie (SSO) i wiele więcej.

Dla kogo: Ten plan jest przeznaczony dla osób, którym nie wystarczają gotowe rozwiązania i potrzebują wysoce spersonalizowanej platformy klasy korporacyjnej.

Elastyczna struktura cenowa ClickUp pozwala skalować wykorzystanie zgodnie z potrzebami.

Tyler Guthrie, dyrektor ds. operacji przychodowych w Home Care Pulse, powiedział:

Formularze i procesy zatwierdzania są bardzo łatwe do wdrożenia i znacznie ułatwiają obsługę wniosków między działami, oszczędzając czas.

Formularze i procesy zatwierdzania są bardzo łatwe do wdrożenia i znacznie ułatwiają obsługę wniosków między działami, oszczędzając czas.

📋 Przeczytaj również: Skuteczne przykłady informacji zwrotnych dla pracowników, które zapewniają obiektywne opinie i poprawiają morale

Zarządzaj formularzami wraz z cyklem pracy dzięki ClickUp

Jotform to solidne narzędzie do tworzenia formularzy i zarządzania nimi, oferujące szeroki zakres szablonów i integracji. Jednak może nie być najlepszym wyborem dla szybko rozwijających się firm.

Rozważ oprogramowanie, które oferuje więcej niż tylko formularze, łącząc je z cyklami pracy i integrując wszystkie zadania. Na przykład ClickUp!

Dzięki ClickUp zarządzanie danymi staje się łatwiejsze. Pożegnaj się z ręcznym wprowadzaniem danych lub przenoszeniem informacji między różnymi aplikacjami i twórz niestandardowe formularze z własnym brandingiem.

Krótko mówiąc, ClickUp to doskonały wybór dla zespołów, które chcą połączyć gromadzenie danych bezpośrednio z cyklami pracy. ✨ Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i uporządkuj procesy pracy. ✅