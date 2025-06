25 gier online do budowania zespołu, które usprawnią współpracę zdalną

Masz trudności z nawiązaniem kontaktu z wirtualnym zespołem poza e-mailami i rozmowami przez Zoom?

Praca zdalna może sprawiać wrażenie izolacji, utrudniając budowanie prawdziwych relacji. A co, jeśli budowanie więzi w zespole mogłoby być przyjemne i skuteczne, nawet w przypadku zespołów pracujących wirtualnie?

Te 25 gier online do budowania zespołu zostały zaprojektowane, aby pomóc Twojemu zespołowi zintegrować się, poprawić komunikację i sprawić, że współpraca będzie przyjemniejsza.

Chcesz przekształcić swój wirtualny zespół w zgraną grupę? Zacznij od odkrywania najlepszych gier online do budowania zespołu.

Dlaczego wirtualne gry zespołowe mają znaczenie

Wirtualne gry integracyjne to strategiczny ruch, który wzmocni dynamikę zespołu, zwiększy zaangażowanie i ukształtuje pozytywną kulturę pracy zespołowej. Oto dlaczego gry integracyjne dla zespołów wirtualnych są tak ważne.

Popraw umiejętności komunikacyjne : Wirtualne gry integracyjne przełamują bariery i pomagają członkom zespołu w bardziej naturalnej interakcji 🗣️

Zwiększ współpracę : wspólne granie w gry integracyjne online buduje pracę zespołową, usprawniając przepływ projektów 🤝

Popraw morale : Zabawne gry i zajęcia online dla zespołów poprawiają nastrój i sprawiają, że każdy czuje się doceniony 😊

Zwiększ zaangażowanie : interaktywne gry angażują wszystkich, zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi 🎯

Wspieraj kreatywność : Wiele wirtualnych gier integracyjnych pobudza świeże myślenie i poprawia umiejętności rozwiązywania problemów. Przekłada się to na innowacyjność w pracy 💡

Buduj zaufanie : Regularne angażowanie się w wirtualne działania integracyjne wzmacnia więzi i tworzy bardziej spójny zespół 🛡️

Walka z izolacją: Dla pracowników zdalnych wspólne granie w gry integracyjne online zapewnia połączenie społeczne i poczucie wspólnoty 🌐

25 najlepszych wirtualnych gier integracyjnych dla współpracowników

🎮 Oto kilka najlepszych gier online do budowania zespołu, które pomogą połączyć członków zespołu i usprawnić współpracę:

1. Pytania przełamujące pierwsze lody 🧊

Rozpocznij spotkania od zabawnych pytań przełamujących pierwsze lody, aby rozgrzać atmosferę i zachęcić wszystkich do rozmowy! Wypróbuj podpowiedzi otwarte, takie jak:

💬 Jakie jest Twoje ulubione miejsce podróży i dlaczego?💬 Gdybyś mógł mieć jakąkolwiek supermoc, co by to było?

Zachęcaj do opowiadania historii i szybkiego reagowania, aby zainicjować głębsze rozmowy. To niezwykle prosty sposób na budowanie relacji i utrzymanie ożywionej atmosfery.

Możesz to również ułatwić dzięki naszemu szablonowi ClickUp Ice Breaker Whiteboard. Szablon ten oferuje uporządkowaną przestrzeń do wpisywania pytań i zapisywania odpowiedzi, dzięki czemu aktywność staje się bardziej interaktywna.

Pobierz darmowy szablon Zaangażuj swój zespół dzięki tablicy Ice Breaker od ClickUp

Ten szablon przełamujący pierwsze lody jest szczególnie przydatny podczas wdrażania nowych członków zespołu, zapewniając wszystkim poczucie integracji od samego początku.

🌟 Aby urozmaicić zabawę, wypróbuj grę "prawda i kłamstwo", w której każdy uczestnik udostępnia trzy stwierdzenia: dwa prawdziwe i jedno fałszywe. Reszta zespołu zgaduje, które z nich jest kłamstwem, co stanowi świetny sposób na wzajemne poznanie się.

2. Wirtualne pokoje zagadek 🕵️‍♂️

Nic tak nie zbliża członków zespołu jak tykający zegar i seria łamigłówek. Pokój zagadek online zamienia rozwiązywanie problemów w pełną emocji przygodę.

Twój zespół musi złamać kody, znaleźć ukryte wskazówki i uciec przed upływem czasu.

🗝️ Wskazówka dla profesjonalistów: Dużo rozmawiajcie. Escape roomy opierają się na pracy zespołowej, a największym błędem, jaki popełniają zespoły, jest milczenie. Wymawiajcie na głos każdą wskazówkę (nawet jeśli wydaje się oczywista).

3. Wirtualne gry quizowe 🧠

Nic tak nie ożywia zespołu jak szybka wirtualna gra quizowa. Wybierz platformę, podziel się na zespoły i zacznij odpowiadać!

To świetny sposób na sprawdzenie wiedzy, wywołanie dyskusji i wspólną zabawę (zwłaszcza gdy szalone domysły okazują się trafne).

za pośrednictwem Pogo

Zapisuj wyniki, wyłaniaj zwycięzców i pozwól im się pochwalić! 🏆

4. Pictionary 🎨

Nic tak nie przełamuje lodów w grach biurowych online jak zabawne, kiepskie rysunki. Jedna osoba rysuje, reszta zgaduje, a chaos (i śmiech) gwarantowane.

za pośrednictwem LinkedIn

Skorzystaj z platform internetowych, takich jak Skribbl.io, Drawasaurus lub Gartic Phone. Narzędzia te pozwalają uczestnikom rysować w czasie rzeczywistym, podczas gdy członkowie zespołu wpisują swoje typy na czacie.

5. Among us 🔍

Nie ufaj nikomu... a może tylko najbardziej podejrzanemu współpracownikowi! Among Us to jedna z najpopularniejszych gier online, która stanowi idealne połączenie strategii, oszustwa i humoru.

W grze gracze wcielają się w role członków załogi lub oszustów na pokładzie statku kosmicznego. Członkowie załogi muszą wykonać zadania, podczas gdy oszuści potajemnie sabotują ich misję.

Prawdziwa zabawa? Odgadnięcie, kto kłamie, zanim wyeliminuje wszystkich pozostałych!

🛸 Ciekawostka: Gra Among Us prawie okazała się klapą! Wydana w 2018 roku gra miała tak niewielu graczy, że twórcy rozważali jej zamknięcie. Potem nadszedł rok 2020, wszyscy utknęli w domach, a streamerzy sprawili, że gra stała się światową obsesją. Kto by pomyślał, że oskarżanie znajomych o bycie "sus" zbliży nas wszystkich do siebie?

6. Wirtualna zagadka kryminalna 🔪

Jeśli Twój zespół lubi ekscytujące kryminały, wirtualna gra kryminalna to idealny sposób na pobudzenie współpracy w miejscu pracy, krytycznego myślenia i zapewnienie mnóstwa zabawy!

Ta gra zamienia członków Twojego zespołu w detektywów (lub podejrzanych!), którzy wspólnie pracują nad rozwiązaniem tajemniczej zbrodni. Prosta gra, która nie wymaga żadnego sprzętu, może stać się jedną z najfajniejszych wirtualnych aktywności integracyjnych!

Każdy gracz otrzymuje rolę postaci z unikalnymi wskazówkami i sekretami. W miarę rozwoju fabuły członkowie zespołu muszą zadawać pytania, analizować dowody i szukać ukrytych motywów, aby znaleźć sprawcę.

7. Gry imprezowe Jackbox 🤣

Szukasz zabawnego i prostego sposobu na połączenie swojego zespołu? Gry Jackbox Party Games są idealnym rozwiązaniem. Od rysowania absurdalnych szkiców w Drawful po wymyślanie zabawnych odpowiedzi w Quiplash — każdy znajdzie coś dla siebie.

Wystarczy ekran i telefon, aby dołączyć do zabawy.

za pośrednictwem Jackbox Games

8. Quizy Kahoot! 🎓

Kto powiedział, że quizy muszą być nudne? Kahoot! zamienia zwykłe pytania w konkurencyjną i zabawną aktywność integracyjną.

W przeciwieństwie do tradycyjnych quizów, Kahoot! wykorzystuje ranking w czasie rzeczywistym, dodając adrenalinę, gdy gracze ścigają się, aby poprawnie odpowiedzieć na pytania. Im szybciej odpowiesz, tym więcej punktów zdobędziesz.

za pośrednictwem Kahoot

Ta gra świetnie nadaje się również do sesji szkoleniowych, prezentacji zasad firmy lub wiedzy o produktach.

9. Wirtualne poszukiwanie skarbów 🎯

Nic tak nie pobudza zespołu (wirtualnie!) jak internetowe poszukiwanie skarbów! Ta gra łączy szybkość, kreatywność i rozwiązywanie problemów, a gracze ścigają się, aby znaleźć lub wykonać zadania z listy.

Najlepsze jest to, że możesz dostosować grę do swoich potrzeb!

Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie elementu w domu, zrobienie zabawnego selfie, czy rozwiązanie zagadki, gracze muszą działać szybko, aby zdobyć punkty. Wygrywa pierwsza osoba lub zespół, który zakończy listę.

To fantastyczny sposób na zbliżenie do siebie pracowników zdalnych.

10. Wirtualne przerwy na kawę ☕

Czasami najlepsza integracja zespołu ma miejsce poza dyskusjami służbowymi. Wirtualne przerwy na kawę tworzą swobodną przestrzeń bez presji, w której zespoły zdalne mogą budować zaufanie, rozmawiać i odpocząć.

Zaplanuj więc krótką, 15-30-minutową przerwę, napij się czegoś i dołącz do wideokonferencji ze swoim zespołem.

Aby urozmaicić zabawę, możesz również wypróbować tematyczne przerwy na kawę, takie jak Throwback Thursday (udostępnianie zdjęć z dzieciństwa), Show & Tell (przynieś zabawny element) lub Rapid-Fire Q&A (zadawaj losowe pytania).

11. Kalambury podczas rozmowy wideo 🎭

Żadnych słów, tylko dzikie gesty i dramatyczna gra aktorska. Niezależnie od tego, czy naśladujesz film, zwierzę, czy coś zupełnie absurdalnego, kalambury podczas rozmowy wideo z pewnością rozbawią cały zespół.

Aby zagrać, podzielcie się na zespoły i na zmianę odgrywajcie słowo lub frazę, a pozostali niech zgadują.

12. Wyzwanie tworzenia historii 📖

Story Building Challenge to świetna gra integracyjna, w której członkowie zespołu tworzą historię, pisząc po jednym zdaniu. Haczyk polega na tym, że nikt nie wie, jak potoczy się fabuła!

Aby rozpocząć, pierwszy gracz wypowiada zdanie, np. "Była ciemna i burzowa noc, kiedy Alex usłyszał dziwny dźwięk…". Następna osoba kontynuuje opowieść, dodając własny zwrot akcji.

Uwolnij kreatywność swojego zespołu i pozwól, aby historia rozwijała się, aż powstanie szalona, nieoczekiwana i często zabawna opowieść.

13. Dni tematyczne z kostiumami 👑

Kto powiedział, że przebieranie się jest tylko na Halloween? Tematyczne dni kostiumowe dodają zabawnego akcentu do codziennej rutyny pracy i dają zespołom zdalnym powód do kreatywności.

Wybierz temat, np. superbohaterowie, moda lat 90., ulubione postacie filmowe, a nawet dzień "Ubierz się jak szef", i poproś wszystkich, aby na następne wirtualne spotkanie pojawili się w pełnych kostiumach.

Na przykład, jeśli szukasz pomysłów na wirtualną imprezę bożonarodzeniową, dzień kostiumów o tematyce świątecznej, podczas którego uczestnicy przebierają się za Mikołaja, elfy lub renifery, może dodać świątecznego charakteru integracji zespołu. 🎅

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie każdy lubi pełne kostiumy, więc zachowaj elastyczność! Dzień piżamy? Łatwa wygrana. Dzień czapek? Bez wysiłku. Ale jeśli ktoś pojawi się w pełnym stroju superbohatera — automatycznie uzyska status legendy.

14. Wirtualny trening/joga dla zespołów 🏋️‍♂️

Wirtualny trening lub sesja jogi to świetny sposób na utrzymanie aktywności i bezstresowej atmosfery w zespole. Niezależnie od tego, czy wybierzesz szybką 15-minutową jogę przy biurku, wyzwanie HIIT, czy uspokajającą sesję medytacyjną, wszyscy odniosą korzyści.

Możesz również stworzyć przyjazne wyzwanie krokowe lub konkurs na "najbardziej kreatywne ustawienia treningu", aby zapewnić dodatkową motywację.

Gry integracyjne są świetnym sposobem na zwiększenie zaangażowania, ale odpowiednie narzędzia sprawiają, że współpraca przebiega bez wysiłku. Zobacz nasze propozycje Najlepszych narzędzi do zdalnej współpracy dla wirtualnych zespołów!

15. Wieczór karaoke online 🎤

Niezależnie od tego, czy śpiewasz z nut, czy po prostu chcesz utrzymać rytm, wirtualne karaoke to przede wszystkim dobra zabawa. Wybierz piosenkę, chwyć mikrofon (lub szczotkę do włosów) i daj się ponieść muzyce. Śpiewasz fałszywie? Tym lepiej.

za pośrednictwem SOS Party

To fantastyczny sposób na rozładowanie stresu i przełamanie barier między członkami zespołu. Śpiewanie solo, duety, a nawet przyjacielskie pojedynki – chodzi o to, aby cieszyć się chwilą.

16. Szybkie nawiązywanie kontaktów ⚡

Bez sztywnych prezentacji i wymuszonych pogawędek.

Szybkie nawiązywanie kontaktów pomaga zespołowi w szybkim nawiązaniu wartościowych rozmów. Uczestnicy są losowo dobierani w pary, rozmawiają przez kilka minut, a następnie przechodzą do kolejnej osoby. W ciągu zaledwie kilku rund możesz dowiedzieć się, że Twój współpracownik podróżował kiedyś z plecakiem po Islandii lub lubi beatboxing.

To łatwy sposób na przełamanie barier, nawiązanie przyjaźni i sprawienie, że praca stanie się nieco bardziej ludzka.

17. Łańcuch skojarzeń słownych 🔗

Jakie słowo przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz "plaża"? Jeśli odpowiedziałeś "fale", to już grasz.

Łańcuch skojarzeń to szybka gra, w której jedna osoba wypowiada słowo, a następny gracz musi w ciągu pięciu sekund odpowiedzieć czymś powiązanym. Łańcuch musi być kontynuowany bez powtórzeń lub odpowiedzi zupełnie niezwiązanych z tematem.

Jeśli ktoś się zawaha lub utknie, odpada!

Przeczytaj również: Aplikacje i oprogramowanie do budowania zespołów dla zespołów zdalnych

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall to ekscytująca gra detektywistyczna online, w której gracze muszą odkryć ukrytego oszusta, zanim skończy się czas. To połączenie strategii, oszustwa i doskonałej zabawy.

za pośrednictwem Tabletopia

Każdy gracz (z wyjątkiem jednego) otrzymuje tę samą tajną lokalizację. Jeden gracz jest jednak szpiegiem i nie ma pojęcia, gdzie się znajdują. Gracze, którzy nie są szpiegami, zadają sprytne pytania, aby potwierdzić, że znają lokalizację, podczas gdy szpieg próbuje ją odgadnąć, zanim zostanie złapany.

Możesz skorzystać z aplikacji spyfall. lub podobnych wersji online. Tylko uważaj, komu ufasz! 😆

19. Bitwy zagadek 🧩

Riddle Battles to szybka, łamigłówkowa gra, w której zespoły rywalizują ze sobą, rozwiązując trudne zagadki przed upływem czasu. Liczy się szybkie myślenie, praca zespołowa i odrobina szczęścia.

Wypróbuj to: 🤔❓Mówię bez ust i słyszę bez uszu. Nie mam ciała, ale ożywam wraz z wiatrem. Co to jest?

20. Wirtualny klub debat 🎙️

Debata to nie tylko udowadnianie racji; to szybkie myślenie, praca zespołowa i świetna zabawa. Wirtualny klub debat to jedna z najlepszych gier komunikacyjnych dla zespołów, która zachęca do krytycznego myślenia i (bądźmy szczerzy) pozwala być świadkiem zabawnych i dramatycznych argumentów.

A jeśli nie masz pomysłów na tematy do dyskusji, ClickUp Brain pomoże Ci wygenerować świeże, angażujące pomysły, dzięki którym Twój wirtualny klub dyskusyjny będzie ekscytujący i interaktywny.

Generuj zabawne i angażujące tematy do dyskusji w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

21. Wyzwanie szeptane 🤫

Oto jedna z najzabawniejszych gier integracyjnych online. Wyzwanie szeptane to gra polegająca na czytaniu z ruchu warg, dzikich zgadywankach i niekontrolowanym śmiechu.

za pośrednictwem Intro Outro

Jeden gracz zakłada słuchawki z redukcją szumów (lub włącza głośną muzykę), a inny członek zespołu wypowiada frazę podczas rozmowy wideo. Osoba w słuchawkach musi odczytać z ruchu warg kolegi i odgadnąć frazę.

Brzmi łatwo? Poczekaj, aż "Skończmy raport" zamieni się w "Znajdźmy fortecę jaszczurki"

Wypróbuj to 👉 Nagraj grę (za zgodą) i udostępnij najlepsze momenty w zabawnym filmiku z najzabawniejszymi fragmentami. Kto wie, może to nawet poprawi atmosferę w Twojej firmie!

22. Gra nostalgiczna 📼

Gotowy na podróż sentymentalną? Gra Nostalgia to powrót do ulubionych zabaw z dzieciństwa i oldschoolowych trendów, które budzą ciepłe i miłe wspomnienia.

W każdej rundzie gracz udostępnia piosenkę, kreskówkę, grę lub trend ze swojego dzieciństwa. Reszta zespołu musi odgadnąć, co to jest, lub podzielić się własnymi nostalgicznymi wspomnieniami.

Wypróbuj to 👉 Podziel się na Team Gen Z i Team Millennial i sprawdź, które pokolenie dominuje w bitwie nostalgii! Od trendów TikTok po powtórki serialu Friends — przygotuj się na zabawne powroty do przeszłości.

23. Zdalne bingo 🎟️

Remote Bingo dodaje zabawny akcent do wirtualnych spotkań, zamieniając zwykłe chwile pracy zdalnej w zabawny konkurs.

Przed rozpoczęciem gry stwórz kartę bingo z typowymi sytuacjami występującymi podczas pracy zdalnej, takimi jak pytanie "Słyszysz mnie?", pojawienie się zwierzęcia domowego na ekranie lub zapomnienie o wyłączeniu mikrofonu.

Podczas rozmowy wideo gracze zaznaczają pola w miarę ich pojawiania się. Pierwszy gracz, który ułoży rząd, kolumnę lub całą kartę, krzyczy "BINGO!" i wygrywa zabawną nagrodę.

24. Wirtualna godzina komedii 😂

Ta gra ma na celu zintegrowanie zespołu podczas zabawnej sesji pełnej żartów, dzięki którym praca nie będzie już tak bardzo przypominała... cóż, pracę!

Nie martw się, jeśli uważasz, że nie masz poczucia humoru lub jesteś nieco nieśmiały!

Mogą udostępniać zabawne momenty z pracy lub śmieszne wideo. Chodzi o dobrą zabawę, a nie o bycie gwiazdą stand-up.

25. Łańcuch komplementów 💌

Na koniec tej listy zamieściliśmy coś, co ma na celu szerzenie pozytywnej energii. W tej grze każda osoba składa szczery komplement osobie obok siebie, a łańcuch trwa, aż wszyscy zostaną uwzględnieni.

To idealny sposób na zakończenie spotkania w dobrym nastroju, dzięki czemu wszyscy poczują się docenieni i wartościowi.

A teraz komplement: Jesteś fantastyczny w łączeniu ludzi! 😊

Masz trudności z budowaniem silnego wirtualnego zespołu? Oto, jak ClickUp może Ci pomóc

Utrzymanie połączenia między członkami zespołu pracującego zdalnie nie jest łatwe. Współpraca może wydawać się nieefektywna bez osobistych rozmów lub spontanicznych sesji burzy mózgów, a budowanie więzi między członkami zespołu często schodzi na dalszy plan. Nie oznacza to jednak, że zespoły wirtualne nie mogą być tak zgrane jak zespoły pracujące w biurze.

Wprowadź ClickUp, aplikację do wszystkiego w pracy, która sprawia, że praca zespołowa jest płynna, angażująca i przyjemna. Oto, jak pomaga zbliżyć do siebie zespoły zdalne:

Planuj wydarzenia zespołowe za pomocą oprogramowania do zarządzania wydarzeniami ClickUp 🎉

Planowanie wirtualnych gier zespołowych brzmi fajnie, dopóki nie zaczynasz żonglować harmonogramami, nieporozumieniami i nieobecnościami w ostatniej chwili. Właśnie w tym miejscu błyszczy oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami ClickUp.

Eliminuje chaos, ułatwiając planowanie, organizowanie i prowadzenie sesji gier wirtualnych bez żadnych problemów. Oto jak to działa:

Scentralizowane planowanie wydarzeń : Utwórz w ClickUp dedykowaną przestrzeń Game Night z listami zadań zawierającymi pomysły na gry, zasady i instrukcje, aby wszyscy wiedzieli, jak grać

Nie przegap żadnej gry: Użyj widoku kalendarza , aby zaplanować sesje gier, ustawić automatyczne przypomnienia i zsynchronizować z Kalendarzem Google, aby uniknąć konfliktów

Łatwa koordynacja graczy : przypisuj role członkom zespołu (gospodarz gry, sędzia punktowy itp.), oznaczaj graczy, aby szybko aktualizować informacje, a nawet zapraszaj uczestników zewnętrznych jako gości

Zautomatyzuj logistykę wieczorów gier: Ustaw powtarzające się zadania na cotygodniowe lub comiesięczne wieczory gier, automatycznie wysyłaj przypomnienia i korzystaj z list kontrolnych, aby nic nie zostało przeoczone (np. wybór gry z wyprzedzeniem)

Płynna integracja: Umieść linki do platform gier (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) bezpośrednio w zadaniach, aby gracze mogli dołączyć do gry bez konieczności wysyłania niekończących się wiadomości

Planuj i zarządzaj wydarzeniami bez problemów dzięki oprogramowaniu do planowania wydarzeń ClickUp

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania wydarzeniami ClickUp działania integracyjne stają się bezstresowe i przyjemne — ponieważ planowanie powinno być tak samo przyjemne jak samo wydarzenie! 🎊

Wirtualna współpraca często wydaje się fragmentaryczna — pomysły giną w niekończących się wątkach wiadomości, opinie zostają zagubione w e-mailach, a kreatywna energia wygasa. Oto, jak ClickUp pozwala zachować wszystko w jednym miejscu, niezależnie od tego, czy planujesz projekty, burzę mózgów, czy nawet organizujesz wirtualny wieczór gier.

Tablice ClickUp

Załóżmy, że planujesz wirtualny wieczór quizowy dla swojego zespołu. Potrzebujesz sposobu, aby zaplanować rundy gry, przydzielić gospodarzy i śledzić wyniki. Tablice ClickUp pozwalają Ci to zrobić. Pomyśl o tym jak o wspólnym obszarze roboczym, na którym Twój zespół może wizualnie zaplanować wszystko — od strategii biznesowych po logistykę wieczoru gier.

Zrealizuj swoje pomysły dzięki interaktywnym burzom mózgów, współpracy w czasie rzeczywistym i informacjom zwrotnym z tablic ClickUp

Na tablicy roboczej możesz nakreślić cykle pracy nad projektem, naszkicować pomysły na kampanię, a nawet stworzyć mapę myśli, aby znaleźć rozwiązanie trudnego wyzwania. Dla zabawy możesz użyć tej samej tablicy, aby stworzyć listę kategorii gier, turniej, lub wspólnie wymyślić pytania na przełamanie lodów.

Ponieważ jest to narzędzie interaktywne, każdy może dodawać notatki, rysować połączenia, a nawet natychmiast przekształcać pomysły w elementy do realizacji.

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do współpracy z tablicą

Dni utraconych opinii w długich wątkach e-mailowych minęły bezpowrotnie. Funkcja przypisywania komentarzy ClickUp pozwala zespołom dodawać opinie bezpośrednio do zadań, dokumentów i projektów.

Załóżmy, że organizujesz wirtualny wieczór gier.

Możesz zostawić komentarz przy zadaniu wyboru gry, prosząc członków zespołu o głosowanie na ich ulubioną opcję. Potrzebujesz kogoś do obsługi punktacji? Oznacz członka zespołu w komentarzu za pomocą @wzmianki, przypisz mu zadanie, a otrzyma on natychmiastowe powiadomienie.

Zwiększ współpracę dzięki komentarzom ClickUp. Udostępniaj opinie, przypisuj elementy do wykonania i organizuj rozmowy w ramach zadań

Czat ClickUp

Potrzebujesz szybkiej decyzji bez planowania kolejnego spotkania? Czat ClickUp umożliwia prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym bez przełączania się między aplikacjami, niezależnie od tego, czy uzgadniasz terminy projektu, czy debatujesz nad wyborem wirtualnej gry planszowej.

W przeciwieństwie do długich wątków e-mailowych lub rozproszonych wiadomości Slack, czat ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu obok zadań.

Planujesz sesję Pictionary dla całego zespołu? Umieść instrukcje gry na czacie i przypnij je, aby nie zgubiły się.

Organizujesz sesję burzy mózgów w ostatniej chwili? Wejdź na czat, aby omówić pomysły na bieżąco, a następnie natychmiast przekształć kluczowe wnioski w zadania.

Organizuj rozmowy, współpracuj i przekształcaj dyskusje w działania dzięki czatowi ClickUp

Możesz również użyć ClickUp Brain do automatyzacji działań następczych, podsumowywania rozmów i natychmiastowego tworzenia elementów do wykonania — oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Bądź na bieżąco dzięki zadaniom ClickUp dla zaangażowania zespołu 📋

Utrzymanie zaangażowania zespołów zdalnych to nie tylko planowanie zabawnych zajęć, ale także dbanie o to, aby się one odbyły! Zadania ClickUp ułatwiają planowanie, przydzielanie i śledzenie działań związanych z zaangażowaniem, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Dostosowuj i kategoryzuj zadania bez wysiłku dzięki typom zadań ClickUp

Zadania ClickUp pomagają zachować porządek dzięki następującym funkcjom:

Twórz i przydzielaj zadania : konfiguruj działania angażujące, takie jak "Wirtualna przerwa na kawę" lub "Piątkowa ciekawostka", i przydzielaj je członkom zespołu

Automatyzacja przypomnień i terminów : Automatyzacja przypomnień o zadaniach, dzięki czemu sesje integracyjne przebiegają zgodnie z planem

Priorytetyzuj działania za pomocą niestandardowych statusów : oznaczaj działania jako "Nadchodzące", "W trakcie" lub "Zakończone", aby zapewnić ich widoczność

Śledź uczestnictwo i zaangażowanie: korzystaj z pulpitów nawigacyjnych, aby monitorować frekwencję i poziom zaangażowania, zapewniając skuteczność i wartość działań

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co skutkuje pominięciem decyzji i opóźnieniami w realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniami, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać w zgodzie.

Aby wirtualna integracja zespołów była jeszcze łatwiejsza i bardziej zorganizowana, ClickUp oferuje gotowe szablony, które pomagają zespołom pozostać w kontakcie i zachować porządek.

Śledzenie, kto jest za co odpowiedzialny, kiedy odbywają się spotkania i w jaki sposób zespół się komunikuje, może być chaotyczne, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej.

Matryca komunikacji i spotkań zespołu ClickUp pomaga zespołom definiować role, konfigurować check-iny i usprawniać dyskusje, dzięki czemu nikt nie czuje się wykluczony.

Pobierz darmowy szablon Organizuj spotkania zespołów bez żadnych problemów dzięki matrycy komunikacji i spotkań zespołów ClickUp

Możesz również skorzystać z szablonu do zarządzania zespołem, takiego jak szablon planu zarządzania zespołem ClickUp , aby przypisywać role, ustalać oczekiwania i śledzić cele zespołu w jednym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie do organizowania działań angażujących i zapewnienia, że wszyscy są zgodni co do inicjatyw zespołu.

Te szablony eliminują zgadywanie związane z zarządzaniem działaniami angażującymi pracowników, dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu silniejszego, bardziej zgranego zespołu.

Wzmocnij więzi w zespole dzięki ClickUp 🤝

Zespoły zdalne osiągają sukcesy, gdy czują się połączone.

Budowanie zespołu polega na budowaniu zaufania i komunikacji, poprawie współpracy i utrzymaniu zaangażowania wszystkich członków. Jednak bez odpowiednich narzędzi do współpracy zdalnej planowanie tych działań może wydawać się dodatkową pracą.

Właśnie w tym ClickUp robi różnicę. Od planowania wydarzeń i zarządzania zadaniami po współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym — wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym miejscu. Koniec z żonglowaniem wieloma aplikacjami do budowania zespołu lub nieuporządkowanymi arkuszami kalkulacyjnymi — teraz możesz cieszyć się płynną współpracą na każdym kroku.

Na co więc czekasz? Już dziś spraw, aby budowanie więzi w zespołach zdalnych było łatwiejsze, mądrzejsze i przyjemniejsze dzięki ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🙌