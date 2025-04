Recenzja Time Doctor: Funkcje, ceny, wady i zalety

Time Doctor to narzędzie SaaS do monitorowania pracowników, uruchomione przez właścicieli Staff. com w 2012 roku. Zawiera funkcje rejestrowania naciśnięć klawiszy, zrzutów ekranu i śledzenia korzystania z Internetu. Wielofunkcyjna aplikacja do monitorowania pracowników z możliwościami CRM i białej etykiety.

Odrzuciłem kilka ofert w chwili, gdy wspomnieli o korzystaniu z TimeDoctor, ponieważ (1) jest to forma mikrozarządzania i (2) nawet jeśli sumiennie wykonujesz pracę i nie martwisz się o zrzut ekranu pulpitu wykonywany co X minut lub oprogramowanie monitorujące to, co piszesz na klawiaturze, to nadal stanowi to dla ciebie obciążenie psychiczne.

Osobiście uważam, że mikrozarządzanie nie jest koniecznością w dzisiejszych czasach, zarówno dla menedżerów, jak i podwładnych (w każdym razie na polach opartych na wydajności). Obecność oprogramowania, które wysyła zdjęcie tego, co robię co dziesięć minut do mojego pracodawcy, wydaje się inwazyjna, zwłaszcza jeśli jest zainstalowane w jednostce osobistej.