10 najlepszych alternatyw Vercel dla szybszych wdrożeń w 2025 roku

Vercel jest znany z łatwego ustawienia, płynnej integracji z GitHub i prostoty, co czyni go popularnym wyborem do tworzenia aplikacji frontendowych. Jednak limitowana warstwa Free i wysokie ceny platformy stały się znaczącymi wadami dla użytkowników.

Chociaż Vercel idealnie pasuje do ustawienia Enterprise, to na dłuższą metę nie jest przystępny cenowo dla startupów, MŚP, a nawet dużych przedsiębiorstw. Jeśli się z tym zgadzasz, to jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule przedstawiono najlepsze alternatywy dla Vercel, które mają solidne funkcje, są opłacalne i zapewniają najlepsze wrażenia programistyczne.

Zostań z nami, dopóki nie znajdziesz idealnego rozwiązania!

Alternatywy dla Vercel w skrócie

Oto krótkie porównanie na dobry początek.

Platforma Najlepsze dla Kluczowe funkcje Limity Ceny Oceny Netlify Statyczne witryny i nowoczesne wdrażanie aplikacji oparte na architekturze JAMstack Wbudowana obsługa formularzy, globalna integracja CDN, funkcje bezserwerowe, analityka witryny Zagracony interfejs, restrykcyjne limity funkcji serverless, wadliwe wtyczki Free, Pro: $19/członka/miesiąc, Enterprise: Niestandardowy cennik G2: 4. 5/5 (ponad 50 recenzji), Capterra: 4. 6/5 (ponad 80 recenzji) Render Pełnowymiarowe aplikacje internetowe z bazami danych i usługami zaplecza Prywatne sieci, infrastruktura jako kod, zarządzanie bazą danych PostgreSQL Ograniczone wsparcie dla WebSocket/serverless, ograniczone opcje językowe Hobby: 0 USD, Professional: 19 USD/użytkownik/miesiąc, Organization: 29 USD/użytkownik/miesiąc, Enterprise: Ceny niestandardowe G2: 4,7/5 (ponad 70 opinii), Capterra: za mało opinii Platforma aplikacji DigitalOcean Skalowanie aplikacji z zakończoną kontrolą nad serwerem Przepływ pracy oparty na Git, architektura bezserwerowa, wycofywanie wdrożeń, integracja dzienników innych firm Drogie w przypadku większych projektów, brak kopii zapasowych poza serwerem, powolne wsparcie przy dużym natężeniu ruchu Free, Droplets: Od 4 USD/miesiąc, Kubernetes: Od 11 USD/miesiąc G2: 4. 6/5 (ponad 600 recenzji), Capterra: 4. 6/5 (ponad 140 recenzji) AWS Amplify Tworzenie i obsługa aplikacji na dużą skalę Zarządzany hosting, solidne uwierzytelnianie, funkcje flagowania, pulpit użytkownika w czasie rzeczywistym Stroma krzywa uczenia się, wysokie koszty, jeśli użycie nie jest monitorowane, powolny interfejs Free przez 12 miesięcy, płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem G2: 4. 2/5 (ponad 80 opinii), Capterra: za mało opinii Fly.io Globalne wdrażanie konteneryzowanych aplikacji z kontrolą infrastruktury Zarządzane kontenery, Kubernetes, persistent storage, Fly Proxy do równoważenia obciążenia Ceny zależne od regionu, błędny proces ustawienia, ręczne wdrażanie zmian $5 w wersji próbnej, Hobby: $5/miesiąc, Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, Dedykowane wsparcie: Od 29 USD/miesiąc G2: Za mało recenzji, Capterra: Za mało recenzji Heroku Szybkie prototypowanie i zarządzanie aplikacjami internetowymi Metryki kondycji aplikacji, metryki uruchomieniowe języka, przegląd potoku w czasie rzeczywistym, wdrażanie jednym kliknięciem Ograniczona analityka baz danych SQL, droga dla MŚP Eco/Basic: $5+/miesiąc, Production: $25+/miesiąc, Advanced: $250+/miesiąc, Enterprise: Ceny niestandardowe G2: 4. 2/5 (ponad 140 recenzji), Capterra: 4. 6/5 (ponad 300 recenzji) Hosting Firebase Bezpieczny hosting statycznych i dynamicznych aplikacji Zerowa konfiguracja SSL, Firebase CLI do wdrażania, baza danych w czasie rzeczywistym, wycofywanie jednym kliknięciem Ograniczone zasady bezpieczeństwa, wysokie koszty w przypadku projektów na dużą skalę, nie nadaje się idealnie do złożonych zapytań Spark: Free, Blaze: Niestandardowe ceny G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji), Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji) Kinsta Zarządzany hosting dla WordPress Optymalizacja MySQL, monitorowanie wydajności aplikacji, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, monitorowanie złośliwego oprogramowania Powolne ustawienia środowiska, brak rezerwacji domeny, nietypowy panel sterowania Pojedyncza witryna: 35 USD/miesiąc, Wiele witryn: $70/miesiąc, Agencja: Od 340 USD/miesiąc G2: 4. 8/5 (ponad 900 recenzji), Capterra: 4. 8/5 (ponad 20 recenzji) Surge.sh Statyczne publikowanie w sieci i aplikacje po stronie klienta Wsparcie CORS, niestandardowe nazwy domen, obsługa pushState dla aplikacji jednostronicowych Ograniczone możliwości niestandardowe, podejście oparte na wierszu poleceń, brak wbudowanej automatyzacji CI/CD Surge: Free, Surge Professional: $30/miesiąc G2: Za mało recenzji, Capterra: Za mało recenzji Kapstan Zarządzanie złożoną infrastrukturą chmury Wsparcie dla wielu chmur, automatyczne wdrażanie, samoobsługowy portal dla deweloperów Brak natywnych możliwości uruchamiania kontenerów (wymaga narzędzi innych firm, takich jak Docker) Niestandardowe ceny G2: Za mało recenzji, Capterra: Za mało recenzji ClickUp Usprawnienie zarządzania projektami oprogramowania i cyklów pracy DevOps Zarządzanie zadaniami, integracja z GitHub, fragmenty kodu oparte na AI, automatyzacja, śledzenie błędów, konfigurowalne szablony, współpraca w czasie rzeczywistym Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników, zaawansowane funkcje mogą wymagać niestandardowych ustawień Free, Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc, Business: $12/użytkownika/miesiąc, Enterprise: Ceny niestandardowe G2: 4.7/5 (ponad 4 000 recenzji), Capterra: 4.7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Czego należy szukać w alternatywach dla Vercel?

Niezależnie od tego, czy szukasz większej kontroli nad wdrażaniem, niestandardowych rozwiązań, czy możliwości samodzielnego hostingu, wybór odpowiedniej platformy ma kluczowe znaczenie. Oto kilka kluczowych funkcji, które są niezbędne w alternatywach Vercel.

Automatyzacja potoków CI/CD : Wybierz alternatywę Vercel, która zapewnia automatyzację procesu tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania. Pomaga to naprawiać błędy, uruchamiać nowe funkcje i szybciej dostarczać produkty

Niestandardowe wdrożenie : Upewnij się, że wybrane oprogramowanie ma opcję niestandardowego wdrażania skryptów. Pozwala to na większą kontrolę nad wdrażaniem aplikacji, co jest niezbędne w przypadku złożonych projektów

Wsparcie dla wielu chmur : Wybierz platformy, które umożliwiają wdrażanie u wielu dostawców chmury, takich jak Azure, AWS lub Google Cloud, dzięki czemu możesz łatwo skalować aplikacje. Zapewnia to elastyczność i zmniejsza uzależnienie od dostawcy, umożliwiając wykorzystanie zalet każdej platformy

Bezpieczeństwo i zgodność: Wybierz platformę, która oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy Enterprise, w tym kontrolę dostępu opartą na rolach, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, automatyczne alerty, ochronę DDoS, szyfrowanie HTTP/SSL itp. aby zapewnić niskie ryzyko i zgodność ze standardami bezpieczeństwa

10 najlepszych alternatyw dla Vercel

Zobaczmy 10 najlepszych alternatyw Vercel, ich kluczowe funkcje, ceny, korzyści i limity.

1. Netlify (najlepsza dla statycznych witryn i nowoczesnych wdrożeń aplikacji zbudowanych w architekturze JAMstack)

via Netlify

Potężna platforma bezserwerowa Netlify ma solidne wbudowane funkcje, szczególnie dla programistów frontendowych. Zapewnia ona automatyzację rozwoju front-endu, usprawnia wdrażanie i płynnie integruje się z repozytoriami Git.

Najlepsze jest to, że Netlify oferuje zaawansowane funkcje dla bardziej złożonych projektów - od niestandardowych domen po HTTPS i testy dzielone, które pomagają ocenić zaangażowanie użytkowników poprzez wdrażanie wersji witryny.

Najlepsze funkcje Netlify

Zbieranie i zarządzanie przesłanymi formularzami bez kodu backendu dzięki wbudowanej obsłudze formularzy

Hostuj statyczne witryny dzięki integracji Netlify z globalną siecią CDN (Content Delivery Network)

Korzystaj z funkcji bezserwerowych do zarządzania infrastrukturą serwerów, pozwalając programistom skupić się na kodowaniu

Monitorowanie trendów w aktywności witryny za pomocą Site Analytics

Limity Netlify

Interfejs może czasami wydawać się zagracony i przytłaczający

Funkcje bezserwerowe są ograniczone do 10 sekund. Nawet w planie Pro otrzymujesz 26 sekund, co również jest dość restrykcyjne dla kilku użytkowników

Czasami wtyczki mogą zawierać błędy

Netlify ceny

Free

Pro : 19 USD za członka/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Netlify

G2: 4. 5/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Netlify?

Prostota i moc Netlify są niezrównane. Płynna integracja CI/CD sprawia, że wdrażanie stron i aplikacji internetowych jest niezwykle proste, nawet dla początkujących, dzięki czemu łatwość wdrożenia jest wyjątkowa. Intuicyjny pulpit, połączony z linkami do podglądu, usprawnił mój cykl pracy przy częstych wdrożeniach. Chociaż Netlify jest ogólnie fantastyczny, to darmowy plan ma limity minut kompilacji i przepustowości, co może być restrykcyjne przy skalowaniu projektów.

Prostota i moc Netlify są niezrównane. Płynna integracja CI/CD sprawia, że wdrażanie stron i aplikacji internetowych jest niezwykle proste, nawet dla początkujących, dzięki czemu łatwość wdrożenia jest wyjątkowa. Intuicyjny pulpit, połączony z linkami do podglądu, usprawnił mój cykl pracy przy częstych wdrożeniach. Chociaż Netlify jest ogólnie fantastyczny, to darmowy plan ma limity minut kompilacji i przepustowości, co może być restrykcyjne przy skalowaniu projektów.

2. Render (najlepszy dla aplikacji internetowych z bazami danych i usługami zaplecza)

via Render

Ujednolicona platforma Render pomaga tworzyć i uruchamiać aplikacje. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz bazy danych, dynamicznych stron internetowych, statycznych witryn czy niestandardowych plików Docker - Render ma to wszystko. W przeciwieństwie do Vercel, Render ma natywne wsparcie dla uruchamiania konteneryzowanych aplikacji i usług na w pełni zarządzanej platformie.

Oferuje blokową pamięć masową (znaną jako trwałe dyski) do przechowywania danych, które muszą utrzymywać się we wszystkich wdrożeniach. Pozwala to na uruchamianie aplikacji stanowych, takich jak bazy danych, bez żadnych dodatków do narzędzi DevOps.

Renderuj najlepsze funkcje

Twórz usługi niedostępne w publicznym Internecie i umożliwiaj bezpieczną komunikację między nimi za pomocą prywatnych sieci

Zdefiniuj swoją infrastrukturę jako kod w jednym Blueprint dla łatwej replikacji w różnych środowiskach

Wdrażanie, zarządzanie, połączenie i skalowanie baz danych PostgreSQL z odzyskiwaniem w czasie rzeczywistym i eksportem logicznym na żądanie

Limity renderowania

Według kilku użytkowników, Render nie wspiera w pełni WebSockets i funkcji serverless

Ograniczona obsługa języków (Węzeł. js, Python, Ruby, Go, Rust i Elixir) i niestandardowe ustawienia

Renderowanie cen

Hobby : $0

Professional : $19 za użytkownika/miesiąc

Organizacja : $29 za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Render

G2: 4. 7/5 (70+ recenzji)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Render?

Jest Free do tworzenia i wdrażania wielu innych usług (takich jak węzeł. js) i może być zintegrowany w celu zapewnienia ustawienia CI/CD jednym kliknięciem z VCS, takim jak GitHub. Jednak jego warstwa Free jest strasznie powolna zarówno w przypadku wdrażania, jak i czasu uruchamiania serwera po przejściu w stan uśpienia.

Jest Free do tworzenia i wdrażania wielu innych usług (takich jak węzeł. js) i może być zintegrowany w celu zapewnienia ustawienia CI/CD jednym kliknięciem z VCS, takim jak GitHub. Jednak jego warstwa Free jest strasznie powolna zarówno w przypadku wdrażania, jak i czasu uruchamiania serwera po przejściu w stan uśpienia.

💡 Pro Tip: Połączenie ClickUp z bazami danych PostgreSQL pozwala na replikację danych. Następnie można przechowywać i analizować dane ClickUp w kompleksowych, relacyjnych bazach danych, ułatwiając bardziej złożone zapytania.

ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić konwersacje w wykonalne zadania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach - upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

3. DigitalOcean App Platform (najlepsza do skalowania aplikacji z zakończoną kontrolą nad serwerem)

via DigitalOcean

Platforma aplikacji DigitalOcean to PaaS (Platform-as-a-Service), która umożliwia publikowanie kodu na serwerach bez martwienia się o infrastrukturę bazową. Zapewnia większą kontrolę nad wdrożeniami, oferując jednocześnie pełną wszechstronność.

Platforma wyróżnia się prostotą i łatwością użytkowania. Oferuje intuicyjny przepływ pracy oparty na Git, umożliwiając wykorzystanie Git do współpracy nad kodem, kontroli wersji i automatycznego wdrażania. Ponadto wspiera architekturę bezserwerową poprzez DigitalOcean Functions, platformę FaaS (Function-as-a-Service), która pomaga uruchamiać kody bez zarządzania serwerem.

Najlepsze funkcje DigitalOcean

Śledzenie postępu wdrażania i przywracanie poprzednich wdrożeń aplikacji w razie potrzeby

Przekazywanie logów do zewnętrznych dostawców logów, takich jak Datadog, w celu analizy danych i rozwiązywania problemów

Ustawienie alertów do monitorowania wydarzeń i uzyskanie wglądu w zasoby aplikacji

Limity DigitalOcean

Według kilku użytkowników, narzędzie staje się drogie w przypadku większych projektów. Na przykład, zakup dodatkowej pamięci na serwerze skutkuje znacznym wzrostem kosztów

Brak kopii zapasowych poza serwerem, szczególnie w przypadku plików statycznych i baz danych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne wsparcie, szczególnie w okresach dużego ruchu

Cennik DigitalOcean

Cennik DigitalOcean opiera się na wybranych rozwiązaniach w chmurze. Oto jak wygląda cennik platformy aplikacji:

Free

Droplets : Od 4 USD/miesiąc

Kubernetes: Zaczyna się od 11 USD/miesiąc

Oceny i recenzje DigitalOcean

G2: 4. 6/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (140+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DigitalOcean?

DigitalOcean jest szybki, czysty, był pierwszy w swoim rodzaju, gdy tylko zaczął, tani, ma świetną dokumentację, samouczki, łatwą w użyciu, szybką i poważną obsługę klienta oraz świetne produkty. Jednak w ciągu ostatnich dwóch miesięcy mój droplet, na którym działa moja strona internetowa, przestał działać zgodnie z oczekiwaniami, a usługi przestały działać, być może dlatego, że dodali wiele innych usług i produktów oraz aktualizacji.

DigitalOcean jest szybki, czysty, był pierwszy w swoim rodzaju, gdy tylko zaczął, tani, ma świetną dokumentację, samouczki, łatwą w użyciu, szybką i poważną obsługę klienta oraz świetne produkty. Jednak w ciągu ostatnich dwóch miesięcy mój droplet, na którym działa moja strona internetowa, przestał działać zgodnie z oczekiwaniami, a usługi przestały działać, być może dlatego, że dodali wiele innych usług i produktów oraz aktualizacji.

4. AWS Amplify (najlepsza do tworzenia i obsługi aplikacji na dużą skalę)

via AWS Amplify

Zaprojektowany z myślą o programistach frontendowych, AWS Amplify oferuje pełne środowisko programistyczne TypeScript, umożliwiające płynną integrację kodu frontendowego i backendowego. Platforma oferuje zarządzany hosting i solidne funkcje uwierzytelniania, które pomagają tworzyć bezproblemowe przepływy wdrażania dzięki w pełni zarządzanemu katalogowi użytkowników oraz wstępnie zbudowanym procesom rejestracji, logowania i uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Vercel wspiera również aplikacje bez serwerów poprzez integrację z AWS Lambda i innymi narzędziami SaaS, umożliwiając programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji bez konieczności zarządzania serwerami.

Najlepsze funkcje AWS Amplify

Hostuj statyczne i dynamiczne aplikacje internetowe w oparciu o Git i wbudowane przepływy pracy CI/CD dzięki hostingowi Amplify

Zmiana funkcji aplikacji bez konieczności ponownego wdrażania dzięki możliwości flagowania funkcji

Monitorowanie ważnych wskaźników, bieżącego statusu i badanie historycznych trendów KPI za pomocą pulpitu użytkownika w czasie rzeczywistym

Limity AWS Amplify

Ma stromą krzywą uczenia się

Koszty mogą wymknąć się spod kontroli, jeśli nie monitorujesz swojego użycia

Interfejs może czasami wydawać się powolny i zagracony

Cennik AWS Amplify

Amplify jest Free z AWS przez 12 miesięcy. Jest dostępny w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, w tym dla wielu witryn, dla każdego projektu i bezpłatnych certyfikatów SSL

Oceny i recenzje AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (80+ recenzji)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AWS Amplify?

Potężny system do tworzenia aplikacji full-stack, ale krzywa uczenia się jest stroma, a debugowanie może być skomplikowane.

Potężny system do tworzenia aplikacji full-stack, ale krzywa uczenia się jest stroma, a debugowanie może być skomplikowane.

5. Fly. io (najlepsza do globalnego wdrażania konteneryzowanych aplikacji z kontrolą infrastruktury)

Fly. io jest przeznaczony dla programistów intensywnie pracujących z kontenerami Docker. Jest to alternatywa Vercel, która umożliwia globalne wdrażanie kontenerów Docker, zapewniając jednocześnie większą kontrolę nad procesem wdrażania i bardziej tradycyjne środowisko serwera.

Możesz myśleć o Fly. io jak o swojej osobistej chmurze, upraszczając automatyzację DevOps, zwłaszcza jeśli pracujesz nad bazami danych lub wymagasz niestandardowych konfiguracji. Co więcej, wykorzystanie jego funkcji, takich jak prywatna sieć, globalne wdrożenia, bezpieczna sieć VPN i izolacja sprzętu, sprawia, że potencjalnie pasuje on do koncepcji chmury osobistej.

Najlepsze funkcje Fly. io

Uproszczenie orkiestracji i wdrażania kontenerów dzięki zarządzanym kontenerom i Kubernetes

Dostęp do lokalnej pamięci trwałej i tworzenie kopii zapasowych danych za pomocą migawek Fly Volume

Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie maszyn na podstawie ruchu, zarządzanie obsługą połączeń i równoważenie obciążenia za pomocą Fly Proxy

Limity Fly. io

Ceny różnią się w zależności od regionu

Proces ustawienia może być wadliwy i czasochłonny

Wymaga ręcznego wdrażania nowych zmian za pomocą komendy fly_deploy

Ceny Fly. io

Kredyt w wysokości 5$ na wersję próbną

Plan Hobby : 5 USD/miesiąc

Pay-as-you-go : W oparciu o dokładnie wykorzystane zasoby

Dedykowane wsparcie: Od 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fly. io

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fly. io?

Jedną ze wspaniałych rzeczy jest to, że jest dostępny w wielu regionach, tj. 16 regionach. Posiada integrację z GitHub oraz w pełni zautomatyzowane i udokumentowane API, co czyni ją lepszą od innych na rynku. Czułem jednak, że ma ograniczone zautomatyzowane kontrole kondycji i upadki. Inną rzeczą jest to, że ma różne ceny dla różnych regionów. Firma powinna opracować wspólny plan dla różnych regionów.

Jedną ze wspaniałych rzeczy jest to, że jest dostępny w wielu regionach, tj. 16 regionach. Posiada integrację z GitHub oraz w pełni zautomatyzowane i udokumentowane API, co czyni ją lepszą od innych na rynku. Czułem jednak, że ma ograniczone zautomatyzowane kontrole kondycji i upadki. Inną rzeczą jest to, że ma różne ceny dla różnych regionów. Firma powinna opracować wspólny plan dla różnych regionów.

6. Heroku (najlepsza do szybkiego prototypowania i zarządzania aplikacjami internetowymi)

via Heroku

Heroku by Salesforce to ujednolicona platforma, która obsługuje frontend, backend i bazy danych, w przeciwieństwie do Vercel. Zapewnia wsparcie dla wielu języków programowania i oferuje płynne możliwości integracji, które przyspieszają rozwój.

Najlepsze jest to, że platforma ma rozbudowane funkcje, a jednocześnie wymaga minimalnej konfiguracji. Wspiera również wdrażanie usług takich jak Postgres, Redis i RabbitMQ za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Heroku

Identyfikuj, badaj i diagnozuj problemy ze wskaźnikami kondycji aplikacji, w tym czasem odpowiedzi, przepustowością, błędami itp.

Śledzenie wskaźników wydajności specyficznych dla języka za pomocą Language Runtime Metrics

Wizualizacja dostarczania kodu i przegląd potoku w czasie rzeczywistym dzięki pulpitowi Heroku Dashboard

Dostęp do narzędzi do pisania kodu, edycji składni, debugowania i korzystania z frameworków

Limity Heroku

Oferuje limit analityki dla bazy danych SQL hostowanej na jej serwerze

Narzędzie może być drogie, szczególnie dla MŚP

Cennik Heroku

Eco i Basic : 5 USD i więcej/miesiąc

Production : 25 USD/miesiąc i więcej

Zaawansowane : 250 USD/miesiąc i więcej

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Heroku

G2: 4. 2/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Heroku?

Salesforce Heroku to platforma PaaS, którą zacząłem doceniać. Wyróżnia się prostotą w ustawieniu, wdrażaniu kodu i ogólnym zarządzaniu. Jest jednak droga i posiada wiele płatnych dodatków.

Salesforce Heroku to platforma PaaS, którą zacząłem doceniać. Wyróżnia się prostotą w ustawieniu, wdrażaniu kodu i ogólnym zarządzaniu. Jest jednak droga i posiada wiele płatnych dodatków.

*Według Statista, najczęściej używanymi językami programowania wśród programistów w 2024 r. były JavaScript, a następnie HTML/CSS i Python.

7. Firebase Hosting (najlepszy do bezpiecznego hostowania statycznych i dynamicznych aplikacji)

via Firebase

Firebase Hosting to usługa hostingowa Google klasy produkcyjnej, która upraszcza wdrażanie, zarządzanie i dostarczanie zasobów internetowych. Dzięki platformie można szybko wdrażać aplikacje internetowe i statyczną zawartość.

W przeciwieństwie do usług Vercel skoncentrowanych na frontendzie, Firebase oferuje zakończone doświadczenie BaaS (Backend-as-a-Service). Dzięki temu platforma ta jest bardziej odpowiednia dla projektów wymagających usług zaplecza, zwłaszcza tych, które wykorzystują ekosystem Google. Hosting Firebase jest również bardziej popularnym wyborem dla deweloperów, którzy korzystają z innych usług Firebase, takich jak Firebase Authentication, Firestore lub Cloud Functions.

Najlepsze funkcje hostingu Firebase

Bezpieczne dostarczanie zawartości dzięki bezkonfiguracyjnemu SSL

Widok i testowanie zmian w lokalnie hostowanym URL i interakcja z emulowanym backendem

Wdrażanie nowych wersji aplikacji i wycofywanie ich jednym kliknięciem dzięki Firebase CLI

Przechowuj i synchronizuj dane między użytkownikami oraz aktualizuj swoje aplikacje dzięki Firebase Realtime Database

Limity hostingu Firebase

Reguły bezpieczeństwa są ograniczone, co sprawia, że nie jest to tak wykonalne dla Enterprise

Ceny mogą być mylące i bardzo wysokie w przypadku projektów na dużą skalę

Jako baza danych NoSQL, Firebase może nie być idealna do złożonych zapytań

Cennik hostingu Firebase

Plan Spark : Free

Plan Blaze: Niestandardowy cennik

Hosting Firebase - oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Firebase Hosting?

Firebase to dobry wybór dla wielu projektów, zwłaszcza tych mniejszych. Jest łatwy i szybki w ustawieniu i użyciu. Szczególnie przydatne są funkcje bazy danych i uwierzytelniania w czasie rzeczywistym. Mniejsze projekty czerpią z tego ogromne korzyści. Jednak koszt tej usługi może być zbyt wysoki dla niektórych projektów, a zasady bezpieczeństwa są limitowane i niejednoznaczne w ustawieniu.

Firebase to dobry wybór dla wielu projektów, zwłaszcza tych mniejszych. Jest łatwy i szybki w ustawieniu i użyciu. Szczególnie przydatne są funkcje bazy danych i uwierzytelniania w czasie rzeczywistym. Mniejsze projekty czerpią z tego ogromne korzyści. Jednak koszt tej usługi może być zbyt wysoki dla niektórych projektów, a zasady bezpieczeństwa są limitowane i niejednoznaczne w ustawieniu.

✨Fun Fact: Firebase został początkowo opracowany jako baza danych w czasie rzeczywistym, specjalnie zaprojektowana do tworzenia aplikacji do czatowania, w 2011 roku przez Envolve. Później została przejęta przez Google w 2014 roku.

8. Kinsta (najlepszy zarządzany hosting dla WordPress)

via Kinsta

Kinsta specjalizuje się w witrynach WordPress, które ułatwiają hosting i zarządzanie wydajnością witryny oraz usprawniają potok DevOps, aby przyspieszyć dostarczanie oprogramowania. Platforma oferuje solidne wbudowane funkcje, takie jak intuicyjne środowiska przejściowe i automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co czyni ją świetną alternatywą dla Vercel.

Użytkownicy uwielbiają Kinsta za to, że jest zbudowany na Google Cloud Platform i ma przyjazny dla użytkownika pulpit, który pomaga centralnie zarządzać wieloma witrynami, klonować witryny i środowiska, monitorować wydajność witryny, zasoby, problemy z bezpieczeństwem i nie tylko.

Najlepsze funkcje Kinsta

Automatyzacja optymalizacji bazy danych MySQL

Rozwiązywanie problemów z wąskimi gardłami PHP, zewnętrznymi wywołaniami HTTP i powolnymi zapytaniami MySQL dzięki wbudowanemu monitorowaniu wydajności aplikacji

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików i baz danych, ustawienie alertów oraz monitorowanie i usuwanie złośliwego oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Ograniczenia Kinsta

Ustawienie środowiska może być powolne. Podczas kopiowania z wersji Live do wersji Scena, czasami zajmuje to ponad 5 minut, nawet w przypadku małych stron internetowych

Cennik Kinsta

Plany dla pojedynczej witryny : 35 USD/miesiąc

Plany dla wielu witryn : 70 USD/miesiąc

Program dla agencji: Od 340 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Kinsta

G2: 4. 8/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kinsta?

Vercel zapewnia bardzo solidną obsługę i doskonałą wydajność, ale wysoka cena jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję klienta o skorzystaniu z jego usług. Ponadto nie ma rezerwacji domeny ani przesłania domeny za darmo. Opcje usług są nieliczne, a panel sterowania jest prosty, ale nietypowy i wymaga przeszkolenia.

Vercel zapewnia bardzo solidną obsługę i doskonałą wydajność, ale wysoka cena jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję klienta o skorzystaniu z jego usług. Ponadto nie ma rezerwacji domeny ani przesłania domeny za darmo. Opcje usług są nieliczne, a panel sterowania jest prosty, ale nietypowy i wymaga przeszkolenia.

9. Surge. sh (najlepszy do statycznego publikowania stron internetowych i aplikacji po stronie klienta)

Surge to platforma do hostingu statycznych witryn internetowych, która umożliwia publikowanie statycznych stron internetowych bezpośrednio z wiersza poleceń za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jest to prosta platforma idealna do szybkiego prototypowania, tworzenia niestandardowych stron internetowych i osobistych projektów.

Oprogramowanie to pozwala również korzystać z niestandardowych nazw domen za darmo i wtapia się w stos technologiczny jako prostsza alternatywa dla Vercel.

Surge. sh najlepsze funkcje

Umożliwienie witrynie dostępu do zasobów z innych domen dzięki udostępnianiu zasobów między domenami (CORS)

Niestandardowe nazwy domen i niestandardowe strony błędów 404

Wdrażanie jednostronicowych aplikacji ze wsparciem pushState dla lepszych wrażeń użytkownika

Ograniczenia Surge. sh

Niestandardowe możliwości w ograniczonym zakresie

Zależność od podejścia opartego na wierszu poleceń, co może nie być idealne dla programistów preferujących bardziej graficzny interfejs

Brak wbudowanej automatyzacji CI/CD

Ceny Surge. sh

Surge : Free

Surge Professional: 30 USD/miesiąc

Surge. sh oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

10. Kapstan (najlepszy do zarządzania złożoną infrastrukturą w chmurze)

via Kapstan

Kapstan to rozwiązanie klasy Enterprise, które automatycznie wdraża aplikacje internetowe, zapewnia większą kontrolę nad wdrożeniami i zarządza wieloma środowiskami w chmurze. W przeciwieństwie do Vercel, Kapstan dostarcza izolację infrastruktury, która pozwala uruchamiać aplikacje w oddzielnych środowiskach. Oferuje zakończoną platformę programistyczną, która płynnie dopasowuje się do przepływu pracy DevOps dzięki niestandardowym możliwościom.

Kapstan umożliwia zespołom programistycznym zarządzanie infrastrukturą bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy DevOps, przyspieszając proces rozwoju.

Najlepsze funkcje Kapstan

Uzyskaj wsparcie dla wielu chmur i zarządzaj różnymi środowiskami w chmurze od dostawców takich jak AWS, GCP i Azure

Automatyczne wdrażanie aplikacji internetowych bez konieczności ręcznej inicjacji

Zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami w chmurze oraz ich wdrażanie dzięki szerokiemu doświadczeniu DevOps i samoobsługowemu portalowi dla deweloperów

Ograniczenia Kapstan

Kapstan nie posiada natywnych możliwości uruchamiania kontenerów. Musisz użyć narzędzi innych firm, takich jak kontenery Docker.

Ceny Kapstan

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kapstan

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Phew! Teraz, gdy zapoznałeś się z alternatywami Vercel, aby przyspieszyć wdrażanie, jest jeszcze jedno narzędzie, które warto dodać do swojego ekosystemu programistycznego.

Dzisiejsza praca jest zepsuta. Wszyscy pracujemy w zbyt wielu odłączonych aplikacjach, a to zabija wydajność zespołu. Ciągłe przełączanie się między aplikacjami - kopiowanie, wklejanie, formatowanie i udostępnianie bloków kodu, a także wiadomości - marnuje czas i zwiększa ryzyko błędnej komunikacji lub utraty ważnych szczegółów.

Podczas gdy powyższe narzędzia pomagają hostować, tworzyć i wdrażać aplikacje, potrzebujesz rozwiązania, które przeniesie Twoją rozproszoną pracę w jedno miejsce. W tym celu potrzebne jest narzędzie do zarządzania projektami.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, ma wyspecjalizowane funkcje, które czynią ją potencjalnym członkiem zespołu DevOps. 🤝

Dzięki ClickUp for Software Teams możesz planować, tworzyć i wysyłać wszystkie swoje aplikacje w jednym miejscu.

Przypisywanie i śledzenie zadań programistycznych za pomocą ClickUp Tasks

Podczas pracy nad projektami programistycznymi, ClickUp Tasks może usprawnić cykl pracy deweloperskiej i pomóc w śledzeniu wdrożeń oprogramowania poprzez tworzenie zadań, które można wykonać. Możesz przypisywać tym zadaniom jasne terminy, śledzić postępy za pomocą niestandardowych statusów, dodawać etykiety w celu łatwego wyszukiwania, a nawet przypisywać komentarze i wzmianki @, aby nikt niczego nie przegapił.

Możesz również połączyć zadania z commitami, branchami i pull requestami GitHub za pomocą integracji ClickUp-GitHub.

Usprawnij projekty oprogramowania i cykle pracy dzięki zadaniom ClickUp

Zarządzanie obciążeniem pracą dzięki AI i automatyzacji

Zarządzanie obciążeniem pracą staje się łatwiejsze dzięki ClickUp. ClickUp Brain, wbudowany asystent ClickUp AI, może pomóc w generowaniu fragmentów kodu, podsumowywaniu spostrzeżeń dotyczących projektu i tworzeniu dokumentów technicznych.

Generowanie fragmentów kodu za pomocą ClickUp Brain

Z drugiej strony, ClickUp Automatyzacja może usprawnić cykl pracy, obsługiwać rutynowe zadania, takie jak zatwierdzenia i aktualizacje statusu, a także zarządzać przekazywaniem projektów. Możesz wybierać spośród ponad 100 gotowych przepływów pracy i dostosowywać je do swoich potrzeb.

Zbieraj dane aplikacji za pomocą ClickUp Forms

Co więcej? ClickUp pomaga również w śledzeniu błędów i tworzeniu dokumentacji. Możesz uprościć śledzenie błędów za pomocą formularzy ClickUp do zbierania zgłoszeń błędów, przekształcania raportów błędów w zadania, które można wykonać za pomocą ClickUp Tasks i ustalania priorytetów zarządzania błędami.

Możesz również dokumentować szczegóły błędów za pomocą wspólnych dokumentów ClickUp, wraz z niezbędnymi zrzutami ekranu i krokami odtwarzania.

ClickUp Brain pomaga w tworzeniu dokumentacji technicznej dla projektów oprogramowania bezpośrednio w ClickUp Docs

Standaryzacja procesu tworzenia aplikacji dzięki szablonom

Nie zapominajmy, że ClickUp posiada ogromną bibliotekę szablonów, które pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek. Na przykład ClickUp Website Development Template pomaga wizualizować i planować cały projekt.

Pobierz szablon Free Twórz strony internetowe, które pokochają niestandardowi klienci dzięki szablonowi do tworzenia stron ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie zadań, terminów i interesariuszy

Organizowanie zasobów w celu zwiększenia wydajności rozwoju

Wizualizacja postępu prac

Optymalizacja współpracy

Dostarczaj strony internetowe, które spełniają oczekiwania klientów

Podobnie, możesz użyć ClickUp Bug & Issue Tracking Template i ClickUp Bug Report Template do śledzenia, rejestrowania i naprawiania błędów w mgnieniu oka.

Co najlepsze? Rozbudowane funkcje ClickUp są dostępne w przystępnej cenie, więc nie musisz wydawać fortuny, aby osiągnąć swoje cele DevOps.

Cennik ClickUp

Vercel jest bez wątpienia jednym z najlepszych narzędzi do wdrażania frontendów. Jednak jego stale rosnące ceny sprawiają, że jest to niezrównoważona opcja dla małych i dużych firm.

Dziesięć najlepszych alternatyw Vercel, które umieściliśmy na liście, wyróżnia się na swój sposób. Teraz dokonaj wyboru w oparciu o swoje potrzeby i cele, aby uzyskać narzędzie, które najlepiej pasuje do twojego celu. Na przykład, jeśli priorytetem jest hosting, rozważ Firebase, a jeśli potrzebujesz narzędzi do tworzenia stron internetowych z pełnym stosem, wypróbuj Netlify, Render lub DigitalOcean.

Bez względu na to, którą platformę wybierzesz, połącz ją z ClickUp, aby usprawnić proces tworzenia aplikacji. ClickUp oferuje kilka funkcji, które pomagają usprawnić wdrażanie, naprawiać błędy, organizować zasoby i dokumentację oraz współpracować w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się za darmo, aby zobaczyć ClickUp w akcji!