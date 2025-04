11 najlepszych alternatyw dla Productive.io w 2025 roku

Korzystanie z Productive. io może przypominać próbę dopasowania swoich projektów do czyjejś formy. Pomiędzy stromą krzywą uczenia się, ograniczoną elastycznością raportowania i powolną obsługą klienta, łatwo jest poczuć się ograniczonym.

Wyobraź sobie przejście na platformę, która faktycznie dostosowuje się do sposobu pracy Twojego zespołu - gdzie raportowanie można dostosować, interfejs użytkownika jest intuicyjny, a pomoc jest dostępna za jednym kliknięciem. Dokładnie to oferują najlepsze alternatywy dla Productive. io.

W tym poście przeprowadzimy Cię przez najlepsze narzędzia, które radzą sobie z najczęstszymi bolączkami Productive - i pomogą Ci odzyskać kontrolę nad cyklem pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem pracującym w pojedynkę, rozwijającym się startupem, czy pełnoprawnym przedsiębiorstwem, sprawdźmy najlepsze propozycje, zanim interakcje z klientami zamienią się w zarządzanie kryzysowe.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd alternatyw dla Productive. io, które omówimy: ClickUp : Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym : Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym

Monday. com : Najlepsze do intuicyjnego i wizualnego planowania projektów

Asana : Najlepsze do zarządzania zadaniami i cyklem pracy

Zapier : Najlepsze do automatyzacji i integracji cyklu pracy

Jira : Najlepsze dla Agile i teamów programistycznych

Wrike : Najlepsze do zarządzania projektami na poziomie Enterprise

Teamwork : Najlepsze do zarządzania klientami i agencjami

Scoro : Najlepsze do zarządzania finansami i biznesem

Kantata : Najlepsze do zarządzania zasobami i prognozy

Accelo : Najlepsze dla firm usługowych i automatyzacji

Workamajig: Najlepsze dla agencji kreatywnych

Czego należy szukać w alternatywach dla Productive.io?

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Productive.io zależy od unikalnych potrzeb twojego zespołu. Czy szukasz oprogramowania do zarządzania zadaniami, śledzenia finansów lub planowania zasobów? Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę:

Zarządzanie projektami i zadaniami : Znajdź narzędzia, które umożliwiają łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań. Funkcje takie jak tablice Kanban, wykresy Gantta i automatyzacja mogą pomóc usprawnić cykl pracy i poprawić wydajność

Narzędzia do współpracy : Wybierz oprogramowanie, które usprawnia komunikację w zespole poprzez czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i komentowanie zadań, dzięki czemu wszyscy są zgodni

Planowanie zasobów : Zoptymalizuj dystrybucję obciążenia pracą dzięki funkcjom takim jak alokacja zasobów, planowanie obciążenia i równoważenie obciążenia pracą, zapewniając wydajność zespołu

Zarządzanie finansami : Uprość budżetowanie i fakturowanie dzięki śledzeniu wydatków, rozliczanych godzin i fakturowaniu klientów, aby utrzymać finanse w ryzach

Automatyzacja i integracja : Oszczędność czasu dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i integracji z narzędziami CRM, platformami e-mail i oprogramowaniem księgowym w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Raportowanie i analityka: Podejmuj decyzje w oparciu o dane dzięki konfigurowalnym pulpitom, raportom śledzenia czasu i analizom wydajności, aby uzyskać lepszy wgląd w projekt

Do zrobienia? Ponad 85% firm aktywnie korzysta z oprogramowania do zarządzania projektami, a wartość rynku ma osiągnąć 7 miliardów dolarów. Nadal zarządzasz projektami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i nadziei? Być może nadszedł czas, aby przejść na bardziej inteligentne narzędzie do zarządzania.

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami)

Rozpocznij Zarządzaj projektami, zadaniami i dokumentami w jednym miejscu na ClickUp

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to najlepsza alternatywa dla Productive.io, która łączy zarządzanie zadaniami i projektami, współpracę w zespole i planowanie zasobów pod jednym dachem. Jeśli masz dość przeskakiwania między rozłączonymi narzędziami, platforma ClickUp typu "wszystko w jednym" scentralizuje twoje projekty, wiedzę, czat, a nawet pomoc AI, pomagając zespołom każdej wielkości pracować mądrzej.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zadaniom ClickUp

Sercem rozwiązania do zarządzania projektami ClickUp są zadania ClickUp, które pozwalają podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania, możliwe do śledzenia kroki. Co najlepsze? W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami, którym brakuje elastyczności, zadania ClickUp dostosowują się do każdego cyklu pracy.

Dzięki Polom niestandardowym w ClickUp możesz zrobić miejsce na wszystkie szczegóły zadania - od osób przypisanych i terminów, po budżety, poziomy priorytetów, nazwy klientów, a nawet niestandardowe etykiety, które pasują do Twojego cyklu pracy. Załącz linki, dokumenty i klipy audio lub wideo bezpośrednio do zadań, aby uzyskać dodatkowy kontekst.

Zależności zadań ClickUp zapewniają, że zespoły wiedzą, co należy zrobić w pierwszej kolejności, podczas gdy niestandardowe statusy wykraczają poza zwykłe "Do zrobienia" i "Zrobione", dzięki czemu śledzenie postępów jest bardziej dynamiczne. A dzięki poziomom priorytetów wszyscy skupiają się na tym, co najważniejsze.

Oczywiście zarządzanie zadaniami to jedno - śledzenie czasu spędzonego nad nimi to drugie. Z pomocą przychodzi ClickUp Time Tracking. Uruchamiaj i zatrzymuj timery z dowolnego urządzenia, rejestruj godziny ręcznie lub synchronizuj z aplikacjami takimi jak Toggl i Harvest, aby płynnie wprowadzać czas. Dodatkowo, szczegółowe raportowanie przedstawia rozliczane godziny, pomagając Teams zoptymalizować wydajność.

Rejestruj czas ręcznie lub wstecznie z dowolnego urządzenia, korzystając z funkcji śledzenia czasu w ClickUp

W przypadku Teams działających w dystrybucji, współpraca w czasie rzeczywistym gwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty. Dzięki wykrywaniu współpracy w ClickUp, Twój zespół może zobaczyć, kiedy członkowie zespołu wprowadzają zmiany w udostępnianych Dokumentach ClickUp i Tablicach ClickUp, a automatyczna synchronizacja zapewnia natychmiastowe aktualizacje. Koniec z nieporozumieniami - tylko płynny postęp projektu.

Zobacz, kiedy inni użytkownicy edytują dokument dzięki współpracy w czasie rzeczywistym na ClickUp

Konwersacyjna i kontekstowa AI w obszarze roboczym ClickUp Brain eliminuje kłopoty związane z zarządzaniem projektami, automatyzując spotkania i aktualizacje projektów, przygotowując podsumowania działań i sugerując elementy działań, aby utrzymać projekty na właściwym torze - wszystko w kilka sekund.

Korzystając z ClickUp AI, Teams natychmiast znajdują kluczowe informacje, eliminując czas tracony na przekopywanie się przez ogromne foldery i listy. Obsługa powtarzających się zadań pozwala Teams skupić się na pracy o dużym znaczeniu, zamiast na ręcznej pracy.

Generuj zawartość, pobieraj dane z obszaru roboczego i bądź na bieżąco ze swoją pracą dzięki ClickUp Brain

Chcesz jeszcze bardziej ograniczyć przyziemną, ręczną pracę? Automatyzacje ClickUp wyzwalają działania w oparciu o niestandardowe warunki, obsługując powtarzające się aktualizacje, zadania i powiadomienia. Oznacza to mniej kliknięć, mniej kłopotów i bardziej wydajny cykl pracy nad projektem.

Zwiększ wydajność dzięki skrótom do projektów i automatyzacji przepływu pracy w ClickUp

A jeśli potrzebujesz pomocy, konfigurowalne szablony do zarządzania projektami ClickUp ułatwiają ustawienia.

Pobierz szablon Free Płynnie prowadź projekty od ich powstania do zakończenia dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Szablon do zarządzania projektami ClickUp pomaga Teams zarządzać złożonymi projektami bez silosów, zapewniając jasną alokację zasobów, komunikację z klientem i oś czasu projektu od pierwszego dnia.

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwo współpracuj ze swoim zespołem, partnerami i klientami za pomocą ClickUp Docs . Ogranicz dostęp do wrażliwych danych biznesowych, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo

Niestandardowy obszar roboczy dzięki ponad 15 widokom ClickUp , takim jak widok tabeli do tworzenia baz danych, widok wykresu Gantta do śledzenia osi czasu i widok tablicy do śledzenia postępów zadań na różnych scenach

Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby efektywnie rejestrować wnioski, opinie i ankiety

Współpraca i burza mózgów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Połącz się z ponad 1000 aplikacji za pomocą ClickUp Integrations , aby zoptymalizować cykl pracy i scentralizować kluczowe dane projektu w jednym narzędziu

ClickUp Insight: Przełączanie kontekstu po cichu wpływa na wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce ze względu na rozszerzenie zestawu funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Używamy ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako bazy wiedzy. Został on również zaadoptowany do monitorowania i aktualizowania naszej struktury OKR oraz kilku innych przypadków użycia, w tym przepływów i formularzy wniosków urlopowych oraz cykli pracy. Wspaniale jest móc obsługiwać to wszystko w ramach jednego produktu, ponieważ rzeczy mogą być bardzo łatwo ze sobą powiązane.

2. Monday. com (najlepsze do intuicyjnego i wizualnego planowania projektów)

Wyobraź sobie mapę całego projektu na pierwszy rzut oka - bez bałaganu, bez zamieszania. Monday.com zapewnia Teams tę intuicyjną przewagę dzięki wizualnym narzędziom do zarządzania projektami, takim jak dynamiczne wykresy Gantta, tablice Kanban i pulpity projektów.

Usprawnia zarządzanie zadaniami, umożliwiając przypisywanie właścicieli, ustawienie priorytetów i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Wbudowana automatyzacja eliminuje powtarzające się zadania, utrzymując projekty w ruchu bez ciągłych ręcznych aktualizacji.

Monday. com najlepsze funkcje

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack i Mailchimp

Umożliwienie członkom zespołu jednoczesnego dodawania i edytowania zawartości w projektach

Uzyskaj wsparcie dla osadzonych pulpitów i wideo, aby informacje były uporządkowane w jednym miejscu

Monday. com ograniczenia

Widoki osi czasu, Gantta i kalendarza są ograniczone do planu Standard i wyższych, ograniczając użytkowników planu Basic

Automatyzacja, integracje i aplikacje to funkcje premium wymagające wyższych planów

Monday. com ceny

Free: Free forever

Podstawowe: $12/miesiąc za użytkownika

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

Pro: $24/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (12 800+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday. com

Ogólnie rzecz biorąc, do zrobienia jest fantastyczna robota. Zajęło trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak najlepiej rozplanować nasze tablice, podpunkty i połączenia. Po wyjęciu z pudełka nie korzystaliśmy z żadnych szablonów. Widoczność, jaką tworzy, jest niesamowita, a dzięki automatyzacji po prostu nie przegapiamy terminów i szczegółów.

3. Asana (najlepsza do zarządzania zadaniami i cyklem pracy)

via Asana

Ciekawostka: Asana powstała jako wewnętrzne narzędzie do zarządzania zadaniami opracowane przez dwóch inżynierów Facebooka. Dziś ewoluowała w platformę do zarządzania pracą, która pozwala zarządzać zadaniami, oddelegowanymi obowiązkami i śledzić postępy.

Automatyzacja oparta na AI, dostosowanie celów i raportowanie w czasie rzeczywistym zapewniają, że Teams zachowują wydajność i koncentrują się na zadaniach o wysokim priorytecie.

Najlepsze funkcje Asana

Połączenie projektów z celami firmy lub organizacji

Automatyzacja powtarzalnych procesów dzięki prostym regułom automatyzacji i wbudowanym szablonom

Limity Asana

Limit funkcji współpracy w czasie rzeczywistym w porównaniu do konkurencji

Free Plan ma ograniczenia dotyczące wielkości zespołu i zaawansowanego raportowania

Asana ceny

Osobiste: Free

Starter: $13. 49/użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: $30. 49 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 800 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13 300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana

Asana świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami zespołu, ale jest również bardzo pomocna w śledzeniu własnych projektów i działań. Możesz korzystać z różnych projektów / tablic, aby wszystko uporządkować i mieć jasny widok na to, co należy zrobić, kto jest w to zaangażowany i kiedy każde konkretne zadanie jest do zrobienia.

💡 Pro Tip: Jednym z największych powodów, dla których projekty przeciągają się w nieskończoność, jest niejasna definicja tego, co właściwie oznacza "zrobione". Czy projekt jest zakończony w momencie dostarczenia rezultatów? Kiedy klient zatwierdzi projekt? Kiedy jest uruchomiony i generuje wyniki? Ustal jasne kryteria powodzenia na samym początku, aby nie było niejasności, gdy nadejdzie czas zamknięcia projektu. W przeciwnym razie ryzykujesz niekończącymi się poprawkami i rozszerzaniem zakresu, które zżerają oś czasu i budżet.

4. Zapier (najlepszy do automatyzacji i integracji cyklu pracy)

przez Zapier

Oczywiście, Zapier nie jest typowym oprogramowaniem do zarządzania projektami. Jest to jednak platforma do automatyzacji dla firm pracujących z najpopularniejszymi platformami do zarządzania projektami. Jeśli chcesz usprawnić operacje i wyeliminować powtarzające się zadania, Zapier może ci w tym pomóc.

Połączenie Zapier z narzędziem do zarządzania projektami i ponad 7000 innych aplikacji w celu automatyzacji cyklu pracy - bez konieczności kodowania. Pożegnaj się z żmudnymi ręcznymi zadaniami i przywitaj się z wydajnością. Dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, Teams mogą również skupić się na pracy o wysokiej wartości, podczas gdy automatyzacja zajmuje się zajętymi zadaniami.

Najlepsze funkcje Zapier

Tworzenie niestandardowych cykli pracy, zwanych Zaps, przy użyciu kreatora automatyzacji bez użycia kodu

Automatyczne przypisywanie zadań do odpowiednich Teams na podstawie niestandardowych reguł

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki gotowym do użycia szablonom automatyzacji

Limity Zapier

Brak wbudowanego śledzenia zadań i raportowania, co wymaga integracji z narzędziami do zarządzania projektami

Złożone cykle pracy mogą wymagać rozwiązywania problemów, zwłaszcza w przypadku użytkowników nietechnicznych

Cennik Zapier

Free

Professional: Zaczyna się od $29. 99/miesiąc

Teams: Zaczyna się od $103. 50/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4. 5/5 (ponad 1300 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (2,900+ recenzji)

5. Jira (najlepsze dla zespołów Agile i programistów)

via Jira

Zarządzasz zespołem technicznym, który wyznaje metodologię Agile? Twoi koledzy z zespołu poczują się jak w domu z Jira.

Jira, opracowana przez Atlassian, została stworzona dla zespołów Agile zarządzających złożonymi projektami i oferuje potężne narzędzia do planowania sprintów, śledzenia problemów i automatyzacji przepływu pracy.

Jira umożliwia zespołom podział zadań, śledzenie zależności i optymalizację realizacji dzięki analizom opartym na AI. Dzięki wbudowanemu raportowaniu projektów, integracji i wysoce konfigurowalnym cyklom pracy, Jira zapewnia zespołom programistycznym spójność i wydajność.

Najlepsze funkcje Jira

Zaawansowane śledzenie problemów i sprintów w celu wsparcia metodologii Agile i Scrum

Ciesz się współpracą w czasie rzeczywistym dzięki integracjom z Figma, Slack, Google Drive i nie tylko

Optymalizacja wydajności zespołu dzięki kompleksowemu raportowaniu i analizom

Limity Jira

Wymagające ustawienia mogą wymagać wiedzy administratora w celu pełnej optymalizacji

Problemy z wydajnością na dużą skalę, zwłaszcza w przypadku dużych baz danych i projektów o dużej objętości

Ceny Jira

Free: Dla maksymalnie 10 użytkowników

Standard: $7. 53/użytkownika miesięcznie

Premium: $13. 53/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2: 4. 3/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 15 000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Manifest Agile, który przekształcił zarządzanie projektami w tworzeniu oprogramowania, został napisany i opracowany przez grupę programistów w 2001 roku - w ośrodku narciarskim w Utah!

6. Wrike (najlepsze do zarządzania projektami na poziomie Enterprise)

via Wrike

Nie każdy projekt idzie zgodnie z planem - wystarczy zapytać firmę 3M! Kiedy naukowiec Spencer Silver postanowił stworzyć super mocny klej, przypadkowo wynalazł słaby. Ale zamiast nazwać to porażką, firma 3M znalazła dla niego nowe zastosowanie, co doprowadziło do powstania jednego z najbardziej kultowych materiałów biurowych w historii: Notatek Post-it.

Doskonałe zarządzanie projektami to nie tylko trzymanie się planu - to także dostosowywanie się, gdy sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami. I tu właśnie z pomocą przychodzi Wrike.

Wrike pomaga zespołom zachować zwinność dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise, integracji z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft, Google i Adobe oraz pulpitom w czasie rzeczywistym, które podkreślają wąskie gardła, zanim wykoleją postęp.

Najlepsze funkcje Wrike

Przełączaj się między wykresami Gantta, tablicami Kanban, tabelami i pulpitami do śledzenia projektów

Niestandardowe pulpity, cykle pracy i szablony dopasowane do potrzeb zespołu

Otrzymuj aktualizacje projektów na żywo, śledź wydajność i analizuj dane w jednym narzędziu

Limity Wrike

Duża elastyczność, ale trudne ustawienie dla początkujących

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i AI, są dostępne tylko w planach premium, co sprawia, że jest to kosztowne rozwiązanie dla mniejszych teamów

Ceny Wrike

Free

Profesjonalista: $10/użytkownika miesięcznie

Business: $25/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 2700 recenzji)

7. Teamwork (najlepsze do zarządzania klientami i agencjami)

via Teamwork

Większość narzędzi do zarządzania projektami jest przeznaczona dla wewnętrznych Teams. Ale co, jeśli chciałbyś mieć bardziej solidne narzędzie dla klientów? Teamwork może nim być.

Productive.io to platforma do zarządzania projektami zaprojektowana specjalnie dla firm, które koncentrują się na usługach dla klientów. Upraszcza wdrażanie klientów, zarządzanie nimi i dostarczanie usług, dzięki czemu wszyscy pozostają na tej samej stronie. Agencje, usługi IT, firmy konsultingowe i zespoły inżynierów mogą korzystać z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym Teams.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Monitoruj rozliczane godziny w czasie rzeczywistym, śledź budżety i zapewnij dokładne fakturowanie

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów projektów do tworzenia stron internetowych, wdrażania klientów i nie tylko

Widok dostępności zespołu, optymalizacja obciążeń pracą i efektywne planowanie zasobów

Limity pracy zespołowej

Nieodpowiednie dla Teams niezaangażowanych w obsługę klienta

Brak solidnych wbudowanych narzędzi do zarządzania dokumentacją projektów

Choć narzędzie jest bogate w funkcje, koszty mogą szybko wzrosnąć wraz ze skalowaniem Businessu

Ceny pracy zespołowej

Dostawa: $13. 99/użytkownika miesięcznie

Wzrost: $25. 99 USD/użytkownika miesięcznie

Skala: $69. 99/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Teamwork

G2: 4. 4/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (900+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork

Teamwork ma bardzo intuicyjny interfejs; nie musiałem gubić się w morzu ustawień, aby rozpocząć pracę. Byłem w stanie tworzyć projekty, przydzielać zadania i ustawiać terminy bez poczucia, że łamię tajny kod.

8. Scoro (najlepsze do zarządzania finansami i biznesem)

via Scoro

Wyobraź sobie, że zmagasz się z wieloma narzędziami, aby zapewnić płynne działanie swojej firmy konsultingowej lub agencji. Scoro pozwala zintegrować zarządzanie projektami, CRM, ofertowanie, fakturowanie i raportowanie w jednym systemie.

Platforma pomaga Teams pozostać zorganizowanym, optymalizować zasoby i uzyskiwać wgląd w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Oferuje również intuicyjny design i solidną integrację z narzędziami takimi jak Slack i Kalendarz Google, dzięki czemu codzienne operacje są bardziej wydajne.

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, zakończone cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje Scoro

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w koszty, przychody i rentowność projektów, aby zapewnić powodzenie finansowe

Optymalizacja obciążenia zespołu, zapobieganie przepracowaniu i poprawa wskaźników wykorzystania zasobów

Limity Scoro

Zaprojektowany tylko dla firm opartych na usługach i powiązanych projektach

Bardziej zorganizowane wokół finansów projektu i operacji biznesowych niż współpracy na poziomie zadań

Droższe w porównaniu do większości innych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Scoro

Essential: $28/użytkownika miesięcznie

Standard: $42/użytkownika miesięcznie

Pro: $71/użytkownika miesięcznie

Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Scoro

G2: 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (230+ opinii)

Termin "zarządzanie projektami" zyskał na popularności podczas II wojny światowej, kiedy to amerykańskie wojsko potrzebowało ustrukturyzowanego sposobu nadzorowania złożonych operacji wojennych. Od tego czasu zarządzanie projektami ewoluowało w krytyczną dyscyplinę w różnych branżach - ale nie wszystkie narzędzia są tworzone w tym samym celu.

9. Kantata (najlepsza do zarządzania zasobami i prognozy)

via Kantata

W przeciwieństwie do oprogramowania do zarządzania projektami zaprojektowanego do szerokiego użytku, Kantata została stworzona specjalnie dla firm konsultingowych i agencji, które chcą mieć oko na zarządzanie wydatkami.

Oferuje zaawansowaną prognozę projektów, śledzenie stanu portfolio w czasie rzeczywistym i zintegrowaną księgowość projektów, pomagając firmom zoptymalizować rentowność i wydajność.

Zapewnia wysoki poziom nadzoru strategicznego dla firm opartych na usługach.

Najlepsze funkcje Kantata

Śledzenie godzin pracy, wydatków i rozliczeń z funkcjami automatyzacji zgodności

Pozyskiwanie opinii klientów i przydatnych spostrzeżeń za pomocą ankiet

Łatwa prognoza zapotrzebowania na zasoby w projekcie

Limity Kantata

Odpowiednie tylko dla firm świadczących profesjonalne usługi lub konsultingowe

Bardziej nadaje się do śledzenia finansów i planowania zasobów niż zadań i cykli pracy

Brak Kanban, Gantt i innych elastycznych opcji śledzenia i wizualizacji projektów

Ceny Kantata

Ceny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4. 2/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kantata

Świetnie nadaje się do zarządzania czasem i alokacją projektów. Strona danych wymaga pewnego talentu do zarządzania, ale jeśli twoja firma może mieć dedykowaną osobę, to jest to bardzo łatwe w zarządzaniu.

Pro Tip: Najlepsi kierownicy projektów traktują każdy projekt jako okazję do nauki. Po zakończonym projekcie przeprowadź analizę po jego zakończeniu, aby ocenić, co poszło dobrze, a co nie. Udokumentuj te spostrzeżenia i zastosuj je w przyszłych projektach dla klientów. Z czasem te drobne poprawki udoskonalą twój cykl pracy i sprawią, że każdy nowy projekt będzie przebiegał sprawniej niż poprzedni.

10. Accelo (najlepsze dla firm usługowych i automatyzacji)

przez Accelo

Biznes usługowy opiera się na wydajności, ale żonglowanie wieloma narzędziami i ręcznymi cyklami pracy może tworzyć wąskie gardła. Accelo centralizuje zarządzanie projektami, sprzedażą, śledzenie czasu, rozliczenia i raportowanie na jednej platformie, zmniejszając nieefektywność i poprawiając nadzór.

Dzięki automatyzacji cyklu pracy, śledzeniu czasu rzeczywistego i portalowi klienta, Teams mogą pozostać w zgodzie, usprawnić operacje i zachować widoczność w każdym projekcie.

Najlepsze funkcje Accelo

Automatyzacja powtarzalnych zadań, wyzwalacze i redukcja pracy ręcznej

Zaoferuj klientom aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym dzięki dedykowanemu portalowi klienta

Płynne przejście od operacji sprzedaży do realizacji projektu, utrzymując Teams w zgodzie z oczekiwaniami klienta

Limity Accelo

Głównie dla firm i agencji usługowych

Nie oferuje darmowego planu dla małych Teams lub startupów

Ceny Accelo

Ceny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Accelo

G2: 4. 4/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (170+ opinii)

11. Workamajig (najlepsze dla agencji kreatywnych)

via Workamajig

W erze Mad Men agencje działały w oparciu o whisky, instynkt i mnóstwo papierkowej roboty. Dziś kreatywne Teams potrzebują czegoś więcej niż tylko dobrych pomysłów - potrzebują struktury. To właśnie wnosi do tabeli Workamjig.

Workamajig, zaprojektowany specjalnie dla agencji kreatywnych, łączy w sobie zarządzanie projektami, budżetowanie, planowanie zasobów i współpracę z klientem.

Od śledzenia zadań po zarządzanie ofertami dostawców i automatyzację fakturowania, upraszcza wszystko, dzięki czemu Twoja agencja może pozostać zorganizowana, wydajna i dochodowa

Najlepsze funkcje Workmajig

Usprawnij przeglądy kreatywne dzięki wbudowanym narzędziom do oznaczania i przekierowywania zatwierdzeń

Korzystaj z portalu klienta w celu składania wniosków, zatwierdzania i komunikacji w czasie rzeczywistym

Efektywnie przydzielaj zasoby i automatyzuj przydzielanie zadań, aby zapewnić płynny przepływ pracy

Limity Workamajig

Zaprojektowany głównie dla agencji kreatywnych, może nie być idealny dla innych branż

Platforma może wymagać stromej krzywej uczenia się i czasu na wdrożenie

Ceny Workamajig

We własnym zakresie: 41 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Agencja: 41 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workamajig

G2: 3. 8/5 (280+ opinii)

Capterra: 3. 7/5 (320+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Workamajig

Przyjazne dla użytkownika, kompleksowe oprogramowanie. Uwielbiam konfigurowalne raportowanie i sposób, w jaki funkcje zarządzania projektami, śledzenia czasu i księgowości są ze sobą połączone.

