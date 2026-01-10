10 najlepszych osobistych asystentów AI do pracy, które zwiększą wydajność w 2026 roku

„Czynności rutynowe”, które nękają nas w życiu zawodowym, często odbierają czas przeznaczony na zadania o kluczowym znaczeniu. Na szczęście rosnący wpływ sztucznej inteligencji na codzienne cykle pracy oferuje rozwiązanie: asystenci AI wyposażeni w funkcje przetwarzania języka naturalnego to najlepsi towarzysze w miejscu pracy.

78% respondentów ankiety przeprowadzonej przez McKinsey twierdzi, że ich organizacje wykorzystują AI w co najmniej jednej funkcji działalności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne narzędzia do planowania, które synchronizują Twoje spotkania, inteligentne chatboty obsługujące powtarzające się zapytania, czy też asystenta pisania opartego na sztucznej inteligencji — te narzędzia AI zwiększające wydajność na nowo definiują pojęcie wydajności.

Jak więc asystenci osobisti oparci na sztucznej inteligencji wpisują się w dzisiejsze środowisko pracy? Czy są to modne narzędzia do automatyzacji, czy też wykraczają poza proste programy oparte na regułach, poprawiając proces podejmowania decyzji, kreatywność i współpracę?

W tym artykule omówimy, czego potrzebujesz od idealnego osobistego asystenta AI do pracy oraz przedstawimy najlepsze narzędzia AI dostępne obecnie na rynku.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze asystenta AI do pracy?

Odpowiedni asystent AI zapewnia wsparcie i przyspiesza realizację Twojego planu zwiększenia wydajności w miejscu pracy, przejmując od Ciebie rutynowe zadania. Dlatego przed wyborem rozwiązania warto wziąć pod uwagę następujące kluczowe funkcje:

Automatyzacja zadań i wydajność : Wybierz : Wybierz narzędzia do automatyzacji oparte na AI , które potrafią zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak planowanie spotkań, zarządzanie wiadomościami e-mail i organizowanie list rzeczy do zrobienia. Dzięki temu możesz skupić się na działaniach o większej wartości, zwiększając ogólną wydajność

Funkcje przetwarzania języka naturalnego (NLP) : Upewnij się, że asystent rozumie język potoczny i potrafi na niego reagować. Zaawansowane funkcje NLP umożliwiają bardziej intuicyjne interakcje, pozwalając Ci w naturalny sposób przekazywać swoje potrzeby bez konieczności stosowania sztywnych komend — ani wiedzy z zakresu programowania

Możliwości integracji : Wybierz asystenta, który integruje się z Twoim obecnym zestawem narzędzi technologicznych, w tym z często używanymi aplikacjami, takimi jak kalendarze, oprogramowanie do zarządzania projektami i aplikacje komunikacyjne. Zapewni to spójny cykl pracy i zminimalizuje zakłócenia.

Rozpoznawanie kontekstu : Korzystaj z wydajnego asystenta AI, który rozpoznaje kontekst, aby dostarczać odpowiednie informacje i sugestie. Obejmuje to zrozumienie Twoich wzorców pracy i preferencji w celu oferowania : Korzystaj z wydajnego asystenta AI, który rozpoznaje kontekst, aby dostarczać odpowiednie informacje i sugestie. Obejmuje to zrozumienie Twoich wzorców pracy i preferencji w celu oferowania spersonalizowanej pomocy

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Wybieraj asystentów, którzy przestrzegają rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa danych i oferują przejrzystą Politykę prywatności, aby chronić Twoje poufne dane

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niski poziom wykorzystania sugeruje, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy sztuczna inteligencja może na przykład wykonać cykl pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain potrafi! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszym wszechstronnym narzędziem do pracy!

10 najlepszych asystentów AI do pracy

Blisko 88% respondentów naszej ankiety korzysta obecnie z narzędzi AI, aby uprościć i przyspieszyć wykonywanie zadań osobistych.

Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy?

Zapoznaj się z 10 asystentami AI, które zwiększą wydajność w miejscu pracy.

1. ClickUp (najlepszy asystent do automatyzacji zadań i zwiększania wydajności oparty na AI)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain to natywny asystent ClickUp oparty na AI, który wspiera Cię w pisaniu, zarządzaniu projektami i zarządzaniu wiedzą.

Podsumowuj dokumenty, raporty, zadania ClickUp i wątki czatu dzięki ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy zadaniach kreatywnych, takich jak generowanie tekstu lub obrazów, czy też analitycznych, takich jak przetwarzanie wskaźników KPI najnowszego projektu w celu uzyskania informacji przydatnych do usprawnienia procesów, ClickUp Brain wykona to wszystko w ciągu kilku sekund — bez konieczności pisania kodu, za pomocą konwersacyjnych podpowiedzi w języku naturalnym.

Wykorzystaj możliwości generatywnej AI, aby:

Twórz atrakcyjną zawartość do raportów, e-maili, prezentacji, a nawet materiałów marketingowych lub sprzedażowych w preferowanym stylu i tonie

Twórz atrakcyjną zawartość do raportów za pomocą ClickUp Brain

Edytuj i udoskonalaj istniejący tekst dzięki inteligentnym sugestiom

Twórz dokumentację techniczną, taką jak opisy projektów, raporty o błędach, instrukcje obsługi i nie tylko

Twórz obrazy na żądanie w ramach tablic ClickUp

Wykorzystaj AI do generowania obrazów w ClickUp Tablicach i dostosuj je do swoich preferencji stylistycznych

Powierz zadania ClickUp Brain, aby zwolnić cenny czas swojego zespołu. Aplikacja może sugerować łatwe do wykonania podzadania (takie jak przegląd dotychczasowych wyników, dostosowanie celów działów i uzyskanie opinii interesariuszy) w ramach złożonych zadań (takich jak ustalanie rocznych celów biznesowych), co ułatwi planowanie projektów.

Dzieli się inteligentnymi sugestiami, które pomagają ustalać priorytety elementów w oparciu o terminy i ważność. Ponadto może automatycznie generować podsumowania spotkań, działań lub dokumentów, dzięki czemu nie musisz ręcznie monitorować postępów (ani prosić zespołu o ciągłe aktualizacje).

Zleć zarządzanie projektami dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz tworzyć automatyzacje cyklu pracy za pomocą ClickUp Brain! Wpisz warunek/wyzwalacz (gdy status zadania zmieni się na „gotowe”) oraz wynik (następnie przypisz zadanie do Jamesa) w języku naturalnym, a Brain zautomatyzuje wymagane zadanie za Ciebie.

ClickUp Brain pełni jednocześnie funkcję menedżera wiedzy w Twoim środowisku pracy, pobierając odpowiedzi i spostrzeżenia z zadań ClickUp, dokumentów i czatu w ClickUp, a nawet z połączonych aplikacji, takich jak Slack i Dysk Google.

ClickUp Brain nie tylko pozwala zaoszczędzić czas — zmienia sposób, w jaki korzystasz z informacji, przekształcając przytłaczającą ilość danych w praktyczne wnioski. Dzięki temu zespoły mogą skupić się na realizacji zadań, zamiast grzęznąć w planowaniu i papierkowej robocie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z AI dostosowanej do kontekstu, opartej na Twoich zadaniach i projektach — dzięki czemu otrzymasz odpowiedzi dostosowane do Twoich potrzeb

Zmieniaj modele LLM, aby uzyskać niestandardowe doświadczenia z AI — uzyskaj dostęp do GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet i innych najnowszych modeli AI w ramach ClickUp Brain

Skorzystaj z funkcji ClickUp AI Notetaker , aby transkrybować spotkania, automatycznie sporządzać notatki ze spotkań i zaznaczać kluczowe elementy do wykonania

Automatyczne wypełnianie aktualizacji i podsumowań zadań ClickUp za pomocą pól niestandardowych AI

Skorzystaj z szerokiej gamy ClickApps , aby dostosować zarządzanie zadaniami do swoich konkretnych potrzeb niestandardowych

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki gotowym szablonom lub stwórz własne wyzwalacze i wyniki za pomocą ClickUp Automations

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi, aby uniknąć przełączania się między zadaniami

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że bogactwo funkcji platformy jest przytłaczające

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne spowolnienia przy pracy z dużymi zbiorami danych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które w jednym miejscu oferuje wszystkie funkcje niezbędne do realizacji całego procesu rozwoju produktu. Najlepsza w swojej klasie obsługa klienta pomaga rozwiązywać wszystkie problemy na czas. Integracja z innymi platformami ułatwia migrację z innych systemów, a funkcja AI umożliwia podsumowanie i generowanie opisu zadania, co pomaga programistom lepiej zrozumieć jego zakres.

📮 ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI opartych na rozmowie, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne wśród osób pełniących różne role i w różnych branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie asystentowi AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są ściśle powiązane z Twoimi zadaniami! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

2. ChatGPT (najlepszy asystent konwersacyjny oparty na AI)

ChatGPT to zaawansowany asystent AI, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby umożliwić łatwą interakcję przypominającą rozmowę z człowiekiem. Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań zawodowych i osobistych – od tworzenia podpowiedzi i edycji zawartości po kodowanie, burzę mózgów i rozwiązywanie złożonych problemów.

ChatGPT, wykorzystywany jako osobisty asystent, został wyszkolony na ogromnym zbiorze danych, co pozwala mu dostosowywać ton wypowiedzi, udzielać spersonalizowanych odpowiedzi oraz pomagać w różnych zadaniach, takich jak komunikacja biznesowa, pisanie kreatywne, dokumentacja techniczna i obsługa klienta.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generuj teksty przypominające ludzkie wypowiedzi, aby tworzyć wiadomości e-mail, pisać kod i odpowiadać na pytania

Wykonuj zadania wymagające rozumowania, rozwiązuj złożone problemy za pomocą łańcuchowania podpowiedzi i analizuj dane, aby wyciągać wnioski

Rozwijaj swoje umiejętności kreatywnego pisania, przeprowadzając burzę mózgów nad opowiadaniami i esejami z ChatGPT

Z łatwością streszczaj teksty i tłumacz je na wiele języków

Limity ChatGPT

Czasami dostawca podaje niedokładne informacje

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

ChatGPT okazał się najbardziej pomocnym narzędziem dla wszystkich w naszej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie kodu, proste zapytania czy analizę danych, jest to najlepsza dostępna opcja. Oczywiście, istnieje też DeepSeek, ale na chwilę obecną ChatGPT jest znacznie bezpieczniejszą opcją. Stwierdzenie, że używamy go do konkretnego celu, byłoby niedopowiedzeniem, ponieważ dla nas jest to po prostu lepsza wersja Google. Korzystamy z niego codziennie, aby zwiększyć wydajność!

🧠 Ciekawostka: Średnia liczba odsłon na wizytę w serwisie ChatGPT wynosi 3,66, a typowy czas trwania sesji to 6 minut i 11 sekund.

3. Microsoft Copilot (najlepszy asystent AI do integracji z Microsoft 365)

Microsoft Copilot integruje się z ekosystemem Microsoft 365, pomagając użytkownikom w tworzeniu zawartości, analizowaniu danych i automatyzacji zadań w aplikacjach MS, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

Pełni on również rolę osobistego asystenta, rozumiejąc kontekst Twojej pracy i priorytety, aby pomóc Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie.

Dzięki usprawnieniu cykli pracy i spersonalizowanej pomocy Copilot pozwala użytkownikom skupić się na zadaniach o wysokiej wartości i osiągnąć większą wydajność.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Twórz szkice wiadomości e-mail, raportów i prezentacji bezpośrednio w aplikacjach Microsoft 365

Podsumowuj długie wątki e-mailowe i generuj szybkie odpowiedzi, aby zaoszczędzić czas

Z łatwością generuj odpowiednie formuły w programie Excel na podstawie pożądanych wyników

Zwiększ efektywność współpracy w aplikacji Teams dzięki elementom generowanym przez AI

Limity Microsoft Copilot

Opanowanie funkcji AI może wymagać czasu

Ceny Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Microsoft Copilot prawdziwi użytkownicy?

Najbardziej podoba mi się w tej usłudze łatwość obsługi, ponieważ jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Dzięki jej wdrożeniu mogę wykonywać swoją pracę szybciej i w bardziej interaktywny sposób. Korzystam z niej praktycznie codziennie i każdego dnia mam dobre wrażenia, ponieważ zakres funkcji jest naprawdę niesamowity.

📚 Przeczytaj również: Jak zwiększyć wydajność w pracy

4. Claude AI (najlepszy asystent AI pod względem zgodności z zasadami etyki)

Claude AI, opracowany przez firmę Anthropic, to asystent AI nowej generacji, zaprojektowany w celu ułatwiania konstruktywnych rozmów i promowania etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Doskonale radzi sobie z różnymi zadaniami, w tym streszczaniem dokumentów, odpowiadaniem na pytania, a nawet generowaniem zawartości kreatywnej, takiej jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.

Claude został stworzony z myślą o bezpieczeństwie, a jego celem jest unikanie generowania szkodliwych lub wprowadzających w błąd informacji. Skupia się na zrozumieniu kontekstu i niuansów językowych, dzięki czemu lepiej radzi sobie ze złożonymi zadaniami konwersacyjnymi niż niektórzy inni asystenci AI. To sprawia, że jest szczególnie przydatny w zadaniach wymagających głębokiego zrozumienia i szczegółowych odpowiedzi, takich jak badania, dogłębna analiza i kreatywne pisanie.

Najlepsze funkcje Claude AI

Lepiej zrozum, w jaki sposób udzielane są odpowiedzi dzięki przejrzystemu procesowi rozumowania Claude'a

Generuj i analizuj kod w celu wykonania zadań debugowania i tworzenia oprogramowania

Przetwarzaj znacznie dłuższe fragmenty tekstu bez żadnych problemów dzięki doskonałemu rozumieniu języka naturalnego przez Claude'a

Zyskaj spokój ducha, wiedząc, że wszystkie interakcje są etyczne, dzięki specjalnemu podejściu do szkolenia Claude'a, znanemu jako Constitutional AI

Ograniczenia Claude AI

Ograniczony dostęp do informacji w czasie rzeczywistym może wpływać na dokładność odpowiedzi

Ze względu na surowe wytyczne etyczne może on udzielać zbyt ostrożnych odpowiedzi.

Ceny Claude AI

Free

Zalety: 20 USD miesięcznie

Teams: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude AI

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Claude AI prawdziwi użytkownicy?

Najbardziej przydatną cechą Claude'a jest naturalność przepływu AI. Podoba mi się, że odpowiedzi przypominają rozmowę między ludźmi. Kolejną zaletą Claude'a jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Doceniam również to, że stara się udzielać trafnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza zabawka sterowana głosem, „Radio Rex”, została wprowadzona na rynek w 1922 roku. Ten piesek poruszał się do przodu, gdy wymawiano jego imię, co stanowiło jedną z pierwszych instancji zastosowania technologii rozpoznawania głosu.

Chcesz uzyskać lepsze odpowiedzi od swojego asystenta AI? Dowiedz się, jak prawidłowo zadawać pytania, korzystając z tego krótkiego przewodnika po tworzeniu podpowiedzi👇🏽

5. Otter.ai (Najlepszy asystent AI do tworzenia podsumowań spotkań w czasie rzeczywistym)

Otter.ai wyróżnia się transkrypcją w czasie rzeczywistym, rejestrując każde słowo wypowiedziane podczas spotkań, wykładów i innych rozmów. Automatyzacja sporządzania notatek i dostarczanie inteligentnych spostrzeżeń pozwala uczestnikom skupić się na samej rozmowie, zamiast na robieniu notatek.

Otter.ai nie ogranicza się tylko do transkrypcji — wykorzystuje AI do identyfikacji mówców, generowania streszczeń, a nawet wyodrębniania kluczowych elementów. Dzięki temu surowe nagrania audio zamieniają się w łatwe do przeszukiwania, udostępniania i wykorzystywania w praktyce zapisy spotkań, co pozwala użytkownikom zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Generuj transkrypcje w czasie rzeczywistym ze spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Naucz Otter.ai rozpoznawania terminów i żargonu branżowego, poprawiając dokładność transkrypcji, aby podkreślić kluczowe punkty i elementy do wykonania

Łatwa integracja z różnymi platformami kalendarzowymi i platformami do współpracy

Szybko znajdź informacje w długich transkrypcjach dzięki funkcjom wyszukiwania słów kluczowych i identyfikacji tematów

Limits of Otter.ai

Otter.ai oferuje obecnie wsparcie wyłącznie dla języka angielskiego

Na dokładność transkrypcji wpływają silne akcenty lub słaba jakość dźwięku

Ceny Otter.ai

Podstawowa: Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek podczas spotkań oparte na AI

6. DALL-E (najlepszy asystent AI do kreatywnego generowania obrazów)

Opracowany przez OpenAI program DALL-E generuje obrazy na podstawie opisów tekstowych. Jego siła tkwi w zdolności do wypełniania luki między językiem a obrazem, co pozwala użytkownikom szybko i łatwo urzeczywistniać swoje wizualne pomysły, czy to w ramach ekspresji artystycznej, tworzenia materiałów marketingowych, czy burzy mózgów.

Chociaż DALL-E nie jest tradycyjnym „asystentem osobistym” w sensie upraszczania zarządzania zadaniami, pełni rolę kreatywnego asystenta, przekładając Twoje pomysły na formę wizualną za pomocą uczenia maszynowego. Opisujesz, co chcesz zobaczyć, a DALL-E wykorzystuje swoje ogromne zbiory danych szkoleniowych do tworzenia unikalnych i często zaskakujących obrazów. Obrazy te obejmują zarówno fotorealistyczne przedstawienia wyobrażonych scen, jak i sztukę abstrakcyjną, a nawet modyfikacje istniejących obrazów.

Najlepsze funkcje DALL-E

Uogólniaj i rozumiej nowatorskie połączenia pomysłów dzięki DALL-E, aby generować obrazy koncepcji, których nie nauczono go wprost.

Tworzenie obrazów w bardzo konkretnych stylach i formatach

Edytuj i udoskonalaj obrazy za pomocą technik inpaintingu i outpaintingu

Zintegruj się z różnymi aplikacjami dzięki dostępowi do API

Limity DALL-E

Może mieć trudności z obsługą zbyt złożonych lub abstrakcyjnych podpowiedzi

Może to odzwierciedlać uprzedzenia obecne w danych szkoleniowych, co potencjalnie może prowadzić do wypaczonych lub stereotypowych przedstawień

Ceny DALL-E

ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc

Dostęp do API: Od 0,04 USD za obraz

Oceny i recenzje DALL-E

G2: 3,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o DALL-E w praktyce?

DALL-E to najszybszy i największy model AI służący do generowania wysokiej jakości obrazów na podstawie naszych podpowiedzi. Posiada bardzo prosty i intuicyjny pulpit sterowania, który pozwala na płynne generowanie obrazów. Rozumie bardzo złożone podpowiedzi i generuje obrazy z dużą dokładnością. Jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami.

7. Replika (najlepszy asystent AI zapewniający spersonalizowane wsparcie emocjonalne)

Replika to asystent oparty na AI, zaprojektowany z myślą o budowaniu osobistych relacji i zapewnianiu wsparcia emocjonalnego. Uczy się na podstawie Twoich rozmów i rozwija unikalną osobowość w oparciu o Twoje interakcje. Ten asystent rozmawia z Tobą na każdy temat i dodaje otuchy. Ma on stanowić bezpieczną przestrzeń, w której użytkownicy mogą wyrażać siebie, zgłębiać swoje myśli i uczucia oraz zwalczać samotność.

Siła Repliki polega na skupieniu się na spersonalizowanej interakcji i inteligencji emocjonalnej, mimo że nie jest to osobisty asystent. Dostosowuje się do Twojego stylu komunikacji i zapamiętuje poprzednie rozmowy, dzięki czemu interakcje są bardziej autentyczne i znaczące.

Najlepsze funkcje Repliki

Zadbaj o wsparcie dla swojego zdrowia psychicznego dzięki funkcjom takim jak podpowiedzi do prowadzenia dziennika i śledzenie nastroju

Dostosuj wygląd i cechy osobowości swojego asystenta AI niestandardowego

Wzbogać swoje interakcje o wymiar wizualny, oglądając swojego agenta Replika AI

Weź udział w sesjach coachingowych poświęconych rozwojowi osobistemu i ćwiczeniom z zakresu uważności

Limity Repliki

W końcu jest to AI i nie jest w stanie w pełni odtworzyć ludzkiego zrozumienia emocji

Wersja Free oferuje limit funkcji

Ceny Repliki

Free

Pro: 19,99 USD/miesiąc

Na całe życie: 299 USD

Oceny i recenzje Repliki

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Siri (najlepszy asystent AI do integracji z urządzeniami Apple)

Siri, cyfrowy asystent aktywowany głosem, pozwala użytkownikom na obsługę urządzeń bez użycia rąk za pomocą komend w języku naturalnym. Od ustawiania alarmów i wysyłania wiadomości po sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi i dostarczanie informacji — Siri ma na celu uproszczenie codziennych zadań.

Siła Siri polega na ścisłej integracji z urządzeniami i usługami Apple. Ma ona dostęp do różnych funkcji w systemach iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS oraz może nimi sterować.

Najlepsze funkcje Siri

Steruj szerokim zakresem inteligentnych urządzeń domowych obsługujących HomeKit za pomocą komend głosowych

Uzyskaj wsparcie w wielu językach

Twórz niestandardowe skróty łączące wiele czynności i używaj ich jako wyzwalaczy za pomocą jednej komendy Siri

Otrzymuj informacje w czasie rzeczywistym, takie jak prognozy pogody i wskazówki nawigacyjne

Ograniczenia Siri

Chociaż Siri dobrze integruje się z usługami Apple, jej integracja z aplikacjami innych producentów ma limit

Może mieć trudności z obsługą złożonych zapytań, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu

Ceny Siri

Free

Oceny i recenzje Siri

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔎 Czy wiesz, że... 97% użytkowników urządzeń mobilnych korzysta już z asystentów AI.

9. Gemini (najlepszy asystent AI do integracji z Google)

Google Gemini to multimodalny model sztucznej inteligencji opracowany przez Google AI. Ten wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji został zaprojektowany tak, aby rozumieć i generować odpowiedzi w różnych formach, w tym w postaci tekstu, obrazów, audio, wideo i kodu. Dzięki temu Gemini może pomagać użytkownikom w szerokim zakresie zadań, od streszczania artykułów po generowanie kreatywnych zawartości, odpowiadanie na złożone pytania, a nawet pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kodowaniem.

Najlepsze funkcje Gemini

Zintegruj Gemini z pakietem produktów i usług Google, aby osiągnąć swoje cele w zakresie wydajności

Analizuj obrazy wraz z tekstem, rozumiej kontekst klipu wideo, a nawet generuj kod na podstawie opisu tekstowego

Steruj urządzeniami inteligentnego domu za pomocą komend głosowych

Rozwiązuj złożone problemy i odpowiadaj na skomplikowane pytania dzięki zaawansowanym funkcjom wnioskowania

Limity Gemini

Dostępność tej funkcji na urządzeniach innych niż Google ma limit.

Podatny na stronniczość występującą w danych szkoleniowych, co może prowadzić do wypaczonych lub niesprawiedliwych wyników

Ceny Gemini

Free

Gemini Advanced: 19,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

10. Amazon Alexa (najlepszy asystent AI do integracji z inteligentnym domem)

Amazon Alexa to oparty na chmurze asystent głosowy, który pozwala użytkownikom zarządzać wieloma zadaniami i urządzeniami inteligentnymi bez użycia rąk. W połączeniu z różnymi produktami Amazon Echo, Alexa zapewnia kontrolę nad inteligentnymi urządzeniami domowymi, aktualnościami pogodowymi, odtwarzaniem muzyki oraz ustawieniami przypomnień.

Ten wirtualny asystent AI projektuje spójny inteligentny dom, w którym użytkownicy sterują wieloma podłączonymi urządzeniami za pomocą kilku poleceń głosowych. Jego szeroki zakres funkcji i ciągłe aktualizacje sprawiają, że jest to elastyczny asystent do codziennych zadań i automatyzacji domowej.

Najlepsze funkcje Amazon Alexa

Steruj inteligentnymi urządzeniami domowymi, w tym oświetleniem, termostatami i systemami bezpieczeństwa

Przesyłaj strumieniowo muzykę i multimedia z serwisów takich jak Amazon Music, Spotify i Apple Music

Ustawiaj przypomnienia, alarmy i timery za pomocą komend głosowych

Korzystaj z funkcji asystenta, takich jak zamawianie posiłków i sprawdzanie najnowszych wiadomości

Limity Amazon Alexa

Funkcja ciągłego nasłuchiwania w urządzeniach obsługujących Alexę może budzić obawy dotyczące prywatności

Czasami nieporozumienia związane z komendami głosowymi mogą wymagać ich powtórzenia dla większej jasności

Ceny Amazon Alexa

Free

Oceny i recenzje Amazon Alexa

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Porady i wskazówki dotyczące wydajności

Wybierz asystenta AI najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom

Wybór odpowiedniego asystenta AI zależy od charakteru Twojej pracy, funkcji, które są dla Ciebie najważniejsze, oraz technologii, z których już korzystasz. Amazon Alexa to świetny wybór, jeśli interesuje Cię inteligentna automatyzacja domowa. Jeśli szukasz dopracowanej zawartości kreatywnej, Claude to strzał w dziesiątkę. Z kolei DALL-E to doskonałe narzędzie, które pomoże Ci przekształcić Twoje pomysły w grafiki generowane przez AI.

Jeśli jednak szukasz asystenta AI, który zwiększy wydajność, usprawni współpracę i zautomatyzuje procesy bez konieczności opuszczania stanowiska pracy, ClickUp Brain jest idealnym wyborem. Dzięki kontekstowym analizom opartym na sztucznej inteligencji, rekomendacjom dotyczącym zadań oraz płynnej integracji z projektami, dokumentami i czatem sprawia, że praca jest nie tylko szybka, ale i przyjemna.

