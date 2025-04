10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania ryzykiem w 2025 r

Historia dowodzi, że brak identyfikacji potencjalnych zagrożeń może prowadzić do katastrofy. Weźmy jeden z największych krachów finansowych w historii Stanów Zjednoczonych - upadek zadłużenia Lehman Brothers w wysokości 619 miliardów dolarów, który zatopił światowe rynki finansowe w 2008 roku.

Przyczyna? Słaba ocena ryzyka papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Na szczęście dla nas, zarządzanie ryzykiem bardzo się od tego czasu rozwinęło. Narzędzia do zarządzania ryzykiem oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują uczenie maszynowe do analizowania ogromnych ilości danych, analizy predykcyjne do wskazywania czynników ryzyka oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania katastrofom przed ich wystąpieniem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zgodność z przepisami, naruszenia danych, wykrywanie oszustw czy zarządzanie projektami, AI sprawia, że zarządzanie ryzykiem jest szybsze i inteligentniejsze dzięki przetwarzaniu języka naturalnego.

Oto lista 10 najlepszych narzędzi AI do oceny ryzyka projektu i zarządzania ryzykiem, które pomogą Twojej organizacji poradzić sobie z ryzykiem projektu, zachować zgodność z przepisami i wyprzedzić konkurencję!

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie podsumowanie najlepszych narzędzi AI do zarządzania ryzykiem i tego, w czym się wyróżniają: : Najlepsze do zarządzania ryzykiem i automatyzacji cyklu pracy w oparciu o AI ClickUp: Najlepsze do zarządzania ryzykiem i automatyzacji cyklu pracy w oparciu o AI LogicManager: Najlepsze do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i zapewnienia zgodności z przepisami RiskWatch: Najlepsze do zarządzania ryzykiem i monitorowania zgodności z przepisami Previse: Najlepsze narzędzia do wykrywania ryzyka w handlu energią oparte na AI LogicGate: Najlepsze do zarządzania ładem, ryzykiem i zgodnością na dużą skalę Resolver: Najlepszy do analizy ryzyka i zarządzania zgodnością w całym przedsiębiorstwie Quantifind: Najlepsze do wykrywania przestępstw finansowych i oceny ryzyka w oparciu o AI Darktrace: Najlepsze do zarządzania ryzykiem cybernetycznym i autonomicznego wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem AI Riskified: Najlepsze do zapobiegania oszustwom w handlu elektronicznym z wykorzystaniem AI IBM OpenPages with Watson: Najlepsze do zarządzania ładem, ryzykiem i zgodnością w oparciu o AI

Ryzyko jest nieuniknione. Business nie może bez nich istnieć, ponieważ bez nich rozwój nie byłby możliwy.

Statystycznie rzecz biorąc, 57% specjalistów ds. ryzyka twierdzi, że już zaobserwowało poprawę procesu podejmowania decyzji i przydatnych spostrzeżeń dzięki wykorzystaniu aplikacji technologicznych.

Klucz do pewności w niepewnych sytuacjach? Dokładna ocena ryzyka w celu wychwycenia potencjalnych zagrożeń i skutecznego ograniczania ryzyka za pomocą narzędzi AI.

oto kluczowe korzyści i funkcje, które musi zapewnić odpowiednie rozwiązanie do zarządzania ryzykiem, aby skutecznie zarządzać ryzykiem w organizacji:

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Dostarcza natychmiastowego wglądu w zmieniające się czynniki ryzyka

Analityka predykcyjna: Wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikacji wzorców i prognozy przyszłych zagrożeń

Automatyzacja cykli pracy: Redukuje błędy manualne i zwiększa wydajność

Wykrywanie nadużyć finansowych: Identyfikuje podejrzane działania w transakcjach finansowych

Śledzenie zgodności: Zapewnia zgodność z przepisami i zapobiega karom

Konfigurowalne pulpity: Dostosowuje raportowanie ryzyka do potrzeb Twojej branży i biznesu

Integracja danych: Bezproblemowe połączenie z istniejącymi systemami w celu kompleksowej oceny ryzyka

Możliwości uczenia maszynowego: Wykorzystuje zaawansowane algorytmy do identyfikacji wzorców i wykrywania anomalii, umożliwiając proaktywne wykrywanie ryzyka

Raportowanie i wizualizacja: Generuje wyczyszczone, oparte na danych raporty z pomocami wizualnymi, aby skutecznie przekazywać informacje o ryzyku

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Zapewnia przestrzeganie solidnych praktyk bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych i zachowania zgodności z przepisami

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania ryzykiem opartego na AI to nie tylko unikanie zagrożeń - to wykorzystanie narzędzi AI do inteligentniejszego podejmowania decyzji w organizacji.

AI w zarządzaniu ryzykiem nie jest niczym nowym, ale przy dzisiejszych czynnikach ryzyka mnożących się szybciej niż kiedykolwiek, znalezienie odpowiedniego rozwiązania do zarządzania ryzykiem AI ma kluczowe znaczenie dla Business. Zanurzmy się w 10 najlepszych list!

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania ryzykiem i automatyzacji cyklu pracy w oparciu o AI)

Według McKinsey, 72% organizacji korzysta obecnie z systemów AI, co sprawia, że oczywistym staje się fakt, że firmy stawiają na automatyzację i analitykę predykcyjną, aby wyprzedzać zagrożenia i chronić swój biznes.

Problem jest jednak następujący. Ryzyka związane z projektami są rozproszone w różnych narzędziach, co spowalnia podejmowanie decyzji i zwiększa narażenie na ryzyko. Nic dziwnego, że tylko 34% profesjonalistów uważa, że ich organizacja jest przygotowana do skutecznego zarządzania ryzykiem.

W tym miejscu wkracza ClickUp - wszystka aplikacja do pracy z kompleksową platformą do zarządzania ryzykiem opartą na AI, która zapewnia zarządzanie projektami, ocenę i komunikację w jednym miejscu.

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym, automatyzacji zadań opartej na AI i konfigurowalnym pulpitom, ClickUp pomaga Teams zidentyfikować potencjalne ryzyko, usprawnić operacje i poprawić zgodność z przepisami.

Koniec z całonocnym przekopywaniem się przez niekończące się arkusze kalkulacyjne w celu znalezienia kolejnego dużego ryzyka finansowego - ClickUp automatyzuje i organizuje to wszystko za Ciebie:

ClickUp Brain: Twój asystent ryzyka oparty na AI

Symuluj potencjalne ryzyko, zgodność z przepisami i techniki ograniczania ryzyka dzięki ClickUp Brain

Czy kiedykolwiek chciałeś mieć asystenta, który mógłby analizować ryzyko związane z projektem, przewidywać potencjalne problemy ze zgodnością i sugerować strategie ograniczania ryzyka?

To ClickUp Brain - asystent oparty na AI, który łączy zadania, dokumenty i wgląd w ryzyko w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy generujesz plan zarządzania ryzykiem w projekcie, czy identyfikujesz wzorce w danych historycznych, identyfikacja ryzyka nie wymaga zgadywania. Generator planu zarządzania ryzykiem i podpowiedź dotycząca oceny ryzyka pozwalają w kilka sekund rozpocząć strategię.

Tablica ClickUp: AI spotyka się z wizualnym śledzeniem ryzyka dzięki temu szablonowi oceny ryzyka

Zarządzanie ryzykiem to nie tylko liczby - to zrozumienie ekspozycji na ryzyko w sposób, który ma sens.

Tablica ClickUp przekształca wysiłki związane z zarządzaniem ryzykiem w interaktywną przestrzeń opartą na AI, w której zespoły mogą tworzyć mapy ryzyka, przeprowadzać burze mózgów i współpracować w czasie rzeczywistym.

Pobierz szablon Free Uprość burzę mózgów w zakresie śledzenia ryzyka i strategii jego ograniczania w otwartym szablonie oceny ryzyka ClickUp

Szablon Risk Assessment Tablica firmy ClickUp, otwarty szablon do współpracy, ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z nadchodzącymi strategiami i postępami.

Pro Tip: Używaj notatek samoprzylepnych i kolorowych etykiet do wizualizacji obszarów wysokiego ryzyka i ustalania priorytetów wysiłków związanych z ograniczaniem ryzyka.

Zadania ClickUp: Organizowanie zarządzania ryzykiem jak profesjonalista

Automatyzacja zadań i konwergentnych cykli pracy dzięki ClickUp Tasks, który oferuje ponad 15 widoków, integrację z ClickUp Docs i nie tylko

Pomyśl o ocenie ryzyka jako o planie stabilności - bez solidnego planu nieoczekiwane luki mogą prowadzić do kłopotów. Niezależnie od tego, czy identyfikujesz ryzyko, śledzisz problemy, czy raportujesz ustalenia, zadania ClickUp zapewniają, że każdy krok jest usprawniony i niezawodny.

Dzięki 15+ widokom zadań możesz wizualizować oceny ryzyka na swój sposób - użyj widoku kalendarza do planowania przeglądów ryzyka, widoku osi czasu do śledzenia postępów i wielu list do kategoryzowania ryzyka w różnych zespołach.

📌 Przykład: Zamiast rozproszonego rejestru ryzyka, stwórz "Pulpit zarządzania ryzykiem ", w którym każdy potencjalny problem jest kategoryzowany według wagi za pomocą Pól niestandardowych. Przypisz poziomy priorytetu - od niskiego do pilnego - aby Twój zespół wiedział, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności.

Szablony rejestru ryzyka: Gotowe do użycia ramy zarządzania ryzykiem

Pobierz szablon Free Usprawnij śledzenie i identyfikację ryzyka dzięki uporządkowanym danym za pomocą szablonu rejestru ryzyka ClickUp i przechowuj wszystko w jednym miejscu

Śledzenie ryzyka nie powinno być skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Szablon rejestru ryzyka ClickUp pomaga Teams oceniać kategorie ryzyka i analizować dane transakcji w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów ze zgodnością. Dodatkowo możesz śledzić ekspozycję na ryzyko dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.

pro Tip: Dobrze prowadzony rejestr ryzyka usprawnia podejmowanie decyzji. Użyj pól nie standardowych, aby uporządkować i zaktualizować dane w celu zapewnienia zgodności z przepisami i przejrzystości dla interesariuszy - bez zamieszania w ostatniej chwili.

Automatyzacja ClickUp: Zmniejsz obciążenie pracą związaną z zarządzaniem ryzykiem o połowę

Przypisuj zadania, śledź raportowanie postępów i upraszczaj techniki zarządzania ryzykiem dzięki automatyzacji ClickUp

Ręczne zarządzanie ocenami ryzyka to pochłaniacz czasu - dlaczego więc nie pozwolić AI na zrobienie tego za nas? Automatyzacje ClickUp usprawniają wysiłki związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikując potencjalne zagrożenia, przypisując zadania łagodzące do odpowiednich teamów i śledząc ich postępy w czasie rzeczywistym.

ClickUp Automatyzacja wysyła również natychmiastowe powiadomienia w przypadku eskalacji ryzyka, pomagając w zapobieganiu oszustwom i raportowaniu incydentów.

Przykład: Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT Firma wykrywa ryzyko naruszenia danych w swoim systemie IT. Zamiast ręcznie oddelegować zadania, ClickUp Automatyzacja: Tworzy zadanie "Critical Security Risk " i przypisuje je do zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Wyzwala listę kontrolną z predefiniowanymi krokami ograniczającymi ryzyko (np. resetowanie poświadczeń, dzienniki audytu).

Wysyła alert do kadry kierowniczej, jeśli zadanie pozostaje niekompletne przez 24 godziny.

Pulpity ClickUp: Najlepszy hub do analizy ryzyka

Wizualizuj czynniki ryzyka, wskaźniki zgodności i ryzyka, aby przekształcić dane w przydatne informacje dzięki pulpitom ClickUp

Zarządzanie ryzykiem bez scentralizowanego huba danych może prowadzić do pominięcia wskaźników w ocenach ryzyka.

Właśnie dlatego ponad 50 konfigurowalnych widżetów ClickUp Dashboards może pomóc w monitorowaniu czynników ryzyka, wskaźników zgodności i ekspozycji finansowej w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie ścieżek audytu, monitorowanie innych instytucji finansowych i rynków finansowych, czy identyfikowanie cyberzagrożeń, wszystko jest wizualizowane i organizowane w celu skutecznego zarządzania ryzykiem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie celów: Wyznaczaj wymierne cele w zakresie ograniczania ryzyka i monitoruj postępy w czasie dzięki Wyznaczaj wymierne cele w zakresie ograniczania ryzyka i monitoruj postępy w czasie dzięki ClickUp Goals

Narzędzia do współpracy: Użyj Użyj ClickUp Docs do dokumentowania ryzyka, przypisywania własności i ułatwiania zespołowych dyskusji na temat strategii zarządzania ryzykiem

Śledzenie czasu: Dokładnie monitoruj czas poświęcony na wysiłki związane z ograniczaniem ryzyka, zapewniając efektywną alokację zasobów

Integracja z ponad 1000 narzędzi : Połączenie ClickUp z oprogramowaniem CRM, narzędziami do analizy danych, systemami finansowymi i wieloma innymi narzędziami do płynnego zarządzania ryzykiem Połączenie ClickUp z oprogramowaniem CRM, narzędziami do analizy danych, systemami finansowymi i wieloma innymi narzędziami do płynnego zarządzania ryzykiem

Konfigurowalne przepływy pracy: Twórz niestandardowe procesy zarządzania ryzykiem poprzez ustawienie niestandardowych typów zadań, pól śledzenia ryzyka i przepływów pracy zatwierdzania

Wiele widoków: Efektywnie organizuj dane dotyczące ryzyka dzięki Efektywnie organizuj dane dotyczące ryzyka dzięki ponad 15 widokom ClickUp , w tym widokowi tabeli do ustrukturyzowanego śledzenia ryzyka, mapom myśli do wizualizacji zależności ryzyka i wykresom Gantta do monitorowania oś czasu łagodzenia skutków

Limity ClickUp

Ogrom funkcji platformy może być przytłaczający dla nowych użytkowników

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik Capterra powiedział:

Korzystam z ClickUp od początku mojej kariery. Jego zaawansowane funkcje i piękny interfejs pozwalają naszemu zespołowi zmaksymalizować wydajność i dokładność przy każdym zadaniu. Każdy projekt wygląda teraz na bardziej zorganizowany i przejrzysty.

Korzystam z ClickUp od początku mojej kariery. Jego zaawansowane funkcje i piękny interfejs pozwalają naszemu zespołowi zmaksymalizować wydajność i dokładność przy każdym zadaniu. Każdy projekt wygląda teraz na bardziej zorganizowany i przejrzysty.

Porada dla profesjonalistów: Zarządzanie ryzykiem to nie tylko zapobieganie - to przede wszystkim przygotowanie. Solidny plan awaryjny gwarantuje, że Twój biznes pozostanie odporny, gdy sprawy przybiorą niekorzystny obrót. Dowiedz się, jak opracować swój plan tutaj!

2. LogicManager (najlepszy do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i zapewnienia zgodności z przepisami)

Przez LogicManager

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), rozproszone podejście nie wystarczy - zwłaszcza gdy zgodność z przepisami i ocena ryzyka wymagają precyzji.

LogicManager łączy wszystko pod jednym dachem i spełnia wszystkie wymagania związane z ograniczaniem ryzyka. Oferuje scentralizowany hub do zarządzania ryzykiem, który pomaga organizacjom identyfikować potencjalne zagrożenia, przewidywać skutki uboczne i automatyzować śledzenie zgodności.

Najlepsze funkcje LogicManager

Konsolidacja danych dotyczących ryzyka, informacji o zgodności i programów audytowych w celu uzyskania jednolitego widoku ryzyka organizacyjnego

Analizuj ramy oceny ryzyka dostosowane do przepisów i standardów branżowych

Generowanie szczegółowych raportów, map cieplnych i pulpitów w celu wizualizacji profili ryzyka i priorytetyzacji zagrożeń

Śledzenie skuteczności strategii ograniczania ryzyka i zapewnianie właściwego zarządzania nim

Oceń dojrzałość organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy

Ograniczenia LogicManager

Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych dotyczących ryzyka może być trudne, co utrudnia nawigację i analizę

Niektórzy użytkownicy uważają, że narzędziom do raportowania brakuje głębi do prezentowania wglądu w ryzyko różnym interesariuszom

Organizacje muszą często aktualizować i dostosowywać swoje oceny ryzyka

Ceny LogicManager

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LogicManager

G2: 4. 5/5 (50+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LogicManager?

Według tego użytkownika G2:

Platforma jest bardzo łatwa do zrozumienia na wysokim poziomie, a użytkownicy/administratorzy potrzebują bardzo niewielkiego szkolenia, aby zacząć z niej korzystać. Jestem głównym administratorem systemu i było kilka iteracji tego, jak wdrożyliśmy nasze kontrole w LogicManager.

Platforma jest bardzo łatwa do zrozumienia na wysokim poziomie, a użytkownicy/administratorzy potrzebują bardzo niewielkiego szkolenia, aby zacząć z niej korzystać. Jestem głównym administratorem systemu i było kilka iteracji tego, jak wdrożyliśmy nasze kontrole w LogicManager.

3. RiskWatch (najlepsze do zarządzania ryzykiem i monitorowania zgodności)

Przez RiskWatch

Riskwatch to rozwiązanie do zarządzania ryzykiem, które priorytetyzuje oceny ryzyka, śledzenie zgodności i analizy bezpieczeństwa.

Zamiast tonąć w arkuszach kalkulacyjnych, RiskWatch pomaga organizacjom identyfikować potencjalne ryzyko, analizować zagrożenia i śledzić zgodność - a wszystko to z poziomu przyjaznego dla użytkownika pulpitu.

Najlepsze funkcje RiskWatch

Uzyskaj dostęp do narzędzi pozwalających wskazać potencjalne zagrożenia, ocenić ich dotkliwość i określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia

Pomóż uszeregować ryzyko według poziomu wpływu i stworzyć celowe strategie ograniczania ryzyka

Szybkie reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, naruszenia zgodności i zakłócenia operacyjne

Zapewnij wgląd w czasie rzeczywistym w narażenie na ryzyko, zagrożenia bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Umożliwienie użytkownikom generowania dostosowanych raportów i udostępnianie kluczowych ustaleń interesariuszom

Wykorzystaj analizę danych innych firm do oceny ryzyka na podstawie lokalizacji, standardów branżowych i wcześniejszych incydentów

Ograniczenia RiskWatch

Może mieć trudności z wykrywaniem pojawiających się zagrożeń, które nie zostały uwzględnione w początkowej analizie ryzyka

Niektóre zagrożenia o niskim prawdopodobieństwie i dużym wpływie mogą pozostać niezauważone

Pobieranie danych ze źródeł finansowych, operacyjnych i zewnętrznych może być skomplikowane

RiskWatch ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RiskWatch

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📮 ClickUp Insight: Znaczna część pracowników potrzebuje pomocy z zewnątrz, aby zidentyfikować kontekst. Około 33% pracowników wiedzy codziennie kontaktuje się z 1-3 osobami, aby zebrać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystko było już udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie kontekstów nie jest już wyzwaniem. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i połączonych aplikacji innych firm!

4. Previse (najlepsze do wykrywania ryzyka w handlu energią w oparciu o AI)

Przez Previse

Previse Coral to oparty na AI system Energy Trading and Risk Management (ETRM) zaprojektowany, aby pomóc firmom energetycznym identyfikować potencjalne ryzyko, zarządzać ekspozycją i reagować na wahania rynku w czasie rzeczywistym.

Previse Coral, zbudowany specjalnie dla europejskiego handlu energią elektryczną, gazem ziemnym i certyfikatami, dostarcza analizy oparte na AI z konfigurowalnymi funkcjami raportowania. Zapewnia to, że firmy wyprzedzają nieprzewidywalne ryzyko rynkowe.

Najlepsze funkcje Previse

Wykorzystaj uczenie maszynowe do analizy danych transakcji i wykrywania nieuczciwych działań lub ryzyka finansowego

Wysyłaj natychmiastowe alerty o potencjalnym ryzyku w miarę pojawiania się transakcji, umożliwiając szybką reakcję

Generowanie dostosowanych raportów dotyczących ryzyka w oparciu o potrzeby i profile ryzyka specyficzne dla biznesu

Intuicyjna konstrukcja ułatwiająca nawigację, monitorowanie ryzyka i interpretację danych

Dostosuj się do rosnącej ilości danych i rosnącej złożoności rynku

Zapobiegaj limitom

Duża zależność od integracji danych rynkowych w celu dokładnego obliczenia ryzyka, co może być limitem na niestabilnych rynkach

Ograniczone możliwości niestandardowe dla firm o bardzo niszowych potrzebach handlowych

Potencjalna krzywa uczenia się dla użytkowników obsługujących złożone modele ryzyka finansowego

Previse pricing

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Previse

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

AI i ML to nie to samo - AI to mózg, a ML to proces uczenia się. Prawie dwie trzecie firm w każdym regionie wykorzystuje obecnie AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej! Zapoznaj się z niuansami między AI i uczeniem maszynowym, aby zrozumieć te pojęcia!

5. LogicGate (najlepsze do zarządzania ładem, ryzykiem i zgodnością na dużą skalę)

Przez LogicGate

LogicGate został zaprojektowany jako platforma zarządzania, ryzykiem i zgodnością (GRC), która pomaga organizacjom oceniać ryzyko, automatyzować cykle pracy i usprawniać zgodność w ramach jednego, konfigurowalnego systemu.

Zamiast przełączać się między arkuszami kalkulacyjnymi i gonić za ścieżkami audytu, LogicGate dostarcza zautomatyzowane narzędzia do oceny ryzyka, gromadzenia dowodów i kwantyfikacji ryzyka, które pomagają firmom zachować zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje LogicGate

Wykorzystaj zarządzanie AI do zarządzania procesami ładu, ryzyka i zgodności (GRC) w ramach jednej platformy, zapewniając kompleksowy przegląd ryzyka.

Automatyzacja ocen ryzyka, planów ograniczania ryzyka i raportowania w celu zmniejszenia wysiłku ręcznego i błędów ludzkich

Niestandardowe oceny ryzyka dostosowane do przepisów branżowych i konkretnych potrzeb biznesowych

Priorytetyzuj ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wpływu i potencjalne konsekwencje

Generowanie kompleksowych raportów i pulpitów w celu wizualizacji trendów ryzyka i przekazywania spostrzeżeń

Limity LogicGate

Oferuje ograniczone opcje filtrowania w raportowaniu, co utrudnia wyodrębnienie spostrzeżeń dotyczących konkretnych dat

Brak automatyzacji gromadzenia dowodów z audytów, co wymaga ręcznego wprowadzania danych w celu śledzenia zgodności z przepisami

Zapewnia wysoce konfigurowalne cykle pracy, ale niektórzy użytkownicy uważają je za mniej intuicyjne w nawigacji

Ceny LogicGate

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LogicGate

G2: 4. 6/5 (160+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (60+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LogicGate?

Użytkownik Capterra powiedział:

Zespół wsparcia LG zmienia zasady gry! Są klejem, który spaja aplikacje i pomaga zbudować aplikację, która nie tylko spełnia potrzeby organizacji, ale także obejmuje automatyzację.

Zespół wsparcia LG zmienia zasady gry! Są klejem, który spaja aplikacje i pomaga zbudować aplikację, która nie tylko spełnia potrzeby organizacji, ale także obejmuje automatyzację.

6. Resolver (najlepszy do analizy ryzyka i zarządzania zgodnością w całym Enterprise)

Przez Resolver

Resolver jest przeznaczony dla organizacji zajmujących się ryzykiem finansowym, operacyjnym, zgodności i bezpieczeństwa. Rozwiązanie to dostarcza informacje o ryzyku i umożliwia śledzenie audytów, co może zapewnić praktyczny wgląd w oceny ryzyka, pomagając Businessowi w podejmowaniu świadomych decyzji.

Resolver integruje również dane dotyczące ryzyka z wielu źródeł, zapewniając jasny i dokładny widok zagrożeń w całym przedsiębiorstwie.

Najlepsze funkcje Resolvera

Połącz potencjalne ryzyko z rzeczywistymi incydentami, zapewniając dokładny plan łagodzenia skutków i aktualizacje rejestru ryzyka

Przeprowadzaj praktyczne oceny ryzyka w oparciu o rzeczywiste dane w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji

Usprawnij zarządzanie zgodnością z przepisami poprzez organizowanie i śledzenie wymogów regulacyjnych

Identyfikacja i śledzenie ryzyka za pomocą audytów wewnętrznych, proaktywne rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją

Konsoliduj i analizuj dane wywiadowcze dotyczące ryzyka, aby ujawnić prawdziwy wpływ ryzyka na biznes

Integracja danych z wielu źródeł w celu zapewnienia całościowego przeglądu ryzyka

Limity Resolvera

Tworzy silosowe zarządzanie ryzykiem, jeśli integracja danych między działami nie jest odpowiednio zarządzana

Tworzenie niekompletnych ocen ryzyka w oparciu o limitowane lub niedokładne dane

Ceny Resolver

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Resolver

G2: 4. 3/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (60+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Resolver?

Według tego użytkownika G2:

Mam wrażenie, że Resolver jest dość przyjazny dla użytkowników przechodzących przez doświadczenie RCSA, co było przełomem dla drugiej linii obrony naszej firmy. Ludzie są o wiele mniej onieśmieleni i uważają to za bardziej intuicyjne.

Mam wrażenie, że Resolver jest dość przyjazny dla użytkowników przechodzących przez doświadczenie RCSA, co było przełomem dla drugiej linii obrony naszej firmy. Ludzie są o wiele mniej onieśmieleni i uważają to za bardziej intuicyjne.

7. Quantifind (najlepsze do wykrywania przestępstw finansowych i oceny ryzyka w oparciu o AI)

Quantifind to oparta na AI platforma do zarządzania ryzykiem, która analizuje złożone sieci podmiotów w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń finansowych, w tym prania pieniędzy i oszustw.

Wykorzystując uczenie maszynowe i analizę danych, Quantifind pomaga firmom i agencjom rządowym identyfikować podejrzane działania, monitorować podmioty wysokiego ryzyka, zapewniać wydajność operacyjną i zwiększać wysiłki w zakresie zgodności - a wszystko to w ramach platformy opartej na chmurze, stworzonej z myślą o skalowalności.

Znajdź najlepsze funkcje

Analizuj rozległe źródła danych, aby identyfikować potencjalne zagrożenia związane z osobami i firmami

Wykrywaj ukryte połączenia i wzorce ryzyka, które mogą zostać przeoczone przez tradycyjne metody

Sprawdzaj podmioty na listach sankcyjnych i generuj w czasie rzeczywistym alerty dotyczące podejrzanych działań

Uzyskaj dostęp do map powiązań i narzędzi do wizualizacji danych w celu dogłębnego badania ryzyka

Usprawnij procesy KYC, automatycznie oceniając profile ryzyka klientów

Dostosuj się do dużych ilości danych i zmieniających się krajobrazów regulacyjnych

Ograniczenia Quantifind

Wymaga częstych aktualizacji modeli, aby wyprzedzać ewoluujące taktyki oszustw

Prezentuje złożone dane, które mogą stanowić wyzwanie dla użytkowników nietechnicznych

Zależność w dużej mierze od automatyzacji, która może prowadzić do przeoczenia ryzyka, jeśli brakuje ludzkiego nadzoru

Quantifind pricing

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Quantifind

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Kluczowe spostrzeżenia: AI może zarządzać ryzykiem, ale może też tworzyć nowe bez odpowiednich polityk. Ustaw jasne wytyczne dotyczące AI za pomocą tego przewodnika krok po kroku, aby stworzyć firmową politykę AI.

8. Darktrace (najlepsze do zarządzania ryzykiem cybernetycznym w oparciu o AI i autonomicznego wykrywania zagrożeń)

Przez Darktrace

Zagrożenia cybernetyczne nie czekają na czas pracy zespołu ds. bezpieczeństwa, podobnie jak Darktrace. Korzystając z samouczącej się AI, Darktrace monitoruje aktywność sieciową w czasie rzeczywistym, dostosowując się do nowych wzorców ataków i identyfikując potencjalne zagrożenia cybernetyczne, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Zamiast polegać na predefiniowanych sygnaturach zagrożeń, Darktrace buduje zrozumienie "normalnego" zachowania sieci, oznaczając wszystko, co podejrzane - nawet jeśli jest to nigdy wcześniej niewidziany atak.

Od automatyzacji reagowania na zagrożenia po zarządzanie powierzchnią ataku, oferuje proaktywne podejście do ograniczania ryzyka cybernetycznego.

Najlepsze funkcje Darktrace

Analizuj normalną aktywność sieciową w celu wykrycia anomalii, które mogą wskazywać na cyberzagrożenia

Wykrywaj incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom natychmiastową reakcję

Przegląd pulpitów wizualizacji zagrożeń w celu lepszej analizy incydentów i priorytetyzacji ryzyka

Automatyzacja ograniczania zagrożeń w celu izolowania złośliwej aktywności przy minimalnej interwencji ręcznej

Koreluj dane o zagrożeniach w różnych systemach, aby odkryć ukryte wzorce ataków

Stale dostosowuje się do ewoluujących zagrożeń cybernetycznych, ucząc się nowych zachowań sieciowych w celu zapewnienia ciągłej ochrony

Limity Darktrace

Wymaga ręcznej analizy w celu określenia powagi wykrytych zagrożeń

Zależność od jakości danych, co oznacza, że niekompletne lub niedokładne dzienniki sieciowe mogą wpływać na dokładność wykrywania

Przedstawia stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla Teams nowych w cyberbezpieczeństwie opartym na AI

Ceny Darktrace

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Darktrace

G2: 4. 4/5 (25+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Darktrace?

Oto, co powiedział użytkownik G2:

Świetny system do monitorowania sieci, zarówno lokalnej, jak i w chmurze. Z poziomu jednego interfejsu możemy monitorować i przeglądać ruch sieciowy w naszych usługach o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Interfejs pokazuje ruch na żywo i pozwala nam przewijać wydarzenia, aby zobaczyć, kiedy i jak się dzieją.

Świetny system do monitorowania sieci, zarówno lokalnej, jak i w chmurze. Z poziomu jednego interfejsu możemy monitorować i przeglądać ruch sieciowy w naszych usługach o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Interfejs pokazuje ruch na żywo i pozwala nam przewijać wydarzenia, aby zobaczyć, kiedy i jak się dzieją.

Kluczowe spostrzeżenia: */AI może wykrywać zagrożenia, ale cyberbezpieczeństwo wymaga solidnego planu obrony, który wymaga również ręcznej interwencji. Dowiedz się, jak wdrożyć ramy zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia silniejszej ochrony.

9. Riskified (najlepsze do zapobiegania oszustwom w handlu elektronicznym z wykorzystaniem AI)

Przez Riskified

Oszustwa to ciągła walka dla sprzedawców internetowych, a odrzucanie dobrych klientów przy jednoczesnym blokowaniu złych jest kosztownym błędem. Riskified wykorzystuje ocenę ryzyka opartą na AI, aby pomóc zidentyfikować potencjalne oszustwa, zatwierdzić legalne transakcje i zminimalizować ryzyko obciążenia zwrotnego.

Zamiast zmuszać sprzedawców do wyboru między bezpieczeństwem a sprzedażą, modele uczenia maszynowego Riskified analizują wzorce transakcji w czasie rzeczywistym, zapewniając firmom maksymalizację przychodów przy jednoczesnym trzymaniu oszustów na dystans.

Najlepsze funkcje Riskified

Pokryj koszty obciążeń zwrotnych, umożliwiając Business zatwierdzanie większej liczby transakcji bez ryzyka finansowego

Analizuj dane transakcji za pomocą wykrywania oszustw opartego na AI, dokładnie identyfikując zakupy wysokiego ryzyka

Zapewnij szczegółowe pulpity i wgląd w oszustwa, aby śledzić zachowanie klientów i trendy w płatnościach

Zatwierdzaj legalne transakcje w czasie rzeczywistym, minimalizując opóźnienia i poprawiając jakość obsługi klienta

Ograniczenia związane z ryzykiem

Zależność od jakości danych, co oznacza, że niekompletne lub niedokładne zapisy transakcji mogą zmniejszyć skuteczność

Ryzyko fałszywie pozytywnych wyników, potencjalnie odrzucających prawidłowe zakupy, gdy filtry oszustw są zbyt agresywne

Wymaga integracji ze sprzedawcami, dzięki czemu ustawienia i wydajność zależą od odpowiedniej konfiguracji systemu

Ryzykowna wycena

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Riskified

G2: 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (25+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Riskified?

Według tego użytkownika Capterra:

Sprzedajemy towary luksusowe i możemy łatwo paść ofiarą oszustwa. Riskified chroni nas i nasze zamówienia. Ich obsługa klienta jest również NA PUNKCIE!

Sprzedajemy towary luksusowe i możemy łatwo paść ofiarą oszustwa. Riskified chroni nas i nasze zamówienia. Ich obsługa klienta jest również NA PUNKCIE!

10. IBM OpenPages with Watson (najlepsze do zarządzania ładem, ryzykiem i zgodnością w oparciu o AI)

Przez IBM OpenPages z Watson

Ręczne zarządzanie ładem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością (GRC) przyprawia o ból głowy, zwłaszcza gdy przepisy wciąż ewoluują. IBM OpenPages with Watson upraszcza ten chaos, centralizując identyfikację, ocenę i śledzenie ryzyka, a wszystko to dzięki analityce opartej na AI.

Dzięki możliwościom uczenia maszynowego Watson, Business może monitorować ryzyko operacyjne, śledzić kontrole finansowe i zapewniać zgodność z przepisami - bez przeszukiwania niekończących się arkuszy kalkulacyjnych.

IBM OpenPages z najlepszymi funkcjami Watson

Automatyzacja zarządzania ryzykiem operacyjnym, pomiar i śledzenie ryzyka w czasie rzeczywistym

Usprawnij zarządzanie polityką i zgodnością, zapewniając, że Business spełnia zmieniające się wymogi regulacyjne

Zarządzaj ładem IT, zmniejszając ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i usprawniając śledzenie zgodności z przepisami

Zmniejsz koszty finansowe poprzez usprawnienie zarządzania kontrolami finansowymi i zminimalizowanie ogólnego ryzyka związanego z kosztami projektu

Maintainer ciągłości biznesowej podczas przełomowych wydarzeń dzięki ocenom ryzyka opartym na AI

Zorganizuj i scentralizuj zarządzanie ryzykiem modeli, poprawiając nadzór nad modelami Business

Uprość zarządzanie audytami, ułatwiając śledzenie ryzyka i weryfikację zgodności z przepisami

IBM OpenPages z ograniczeniami Watson

Nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń, ponieważ niektóre niepewności operacyjne są nieodłącznie związane z procesami biznesowymi

Wymaga wkładu użytkownika, co oznacza, że sama AI nie może w pełni zautomatyzować wszystkich ocen ryzyka

IBM OpenPages z cennikiem Watson

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM OpenPages with Watson

G2: 4. 2/5 (60+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o IBM OpenPages with Watson?

Według tego użytkownika G2:

Elastyczność IBM OpenPages jest tym, co stanowi dla mnie największą wartość. Mogę niestandardowo dostosowywać pulpity, widoki, obiekty i raportowania do konkretnych potrzeb zespołu BCI. Pomaga nam to podejmować bardziej świadome decyzje.

Elastyczność IBM OpenPages jest tym, co stanowi dla mnie największą wartość. Mogę niestandardowo dostosowywać pulpity, widoki, obiekty i raportowania do konkretnych potrzeb zespołu BCI. Pomaga nam to podejmować bardziej świadome decyzje.

ClickUp pomaga zarządzać ryzykiem jak profesjonalista

Ryzyko jest zwykle źle postrzegane - to po prostu katastrofa, która tylko czeka, by się wydarzyć.

Ale oto inne spojrzenie: co jeśli ryzyko jest w rzeczywistości szansą? Szansa na wzmocnienie swojego biznesu, wyprzedzenie konkurencji i zbudowanie bardziej odpornej strategii poprzez wdrożenie AI w miejscu pracy!

Według IBM, firmy z zespołem reagowania na incydenty (IR), który aktywnie testuje swój plan, oszczędzają średnio 2,66 miliona dolarów na kosztach naruszeń w porównaniu do tych bez niego.

Z biznesowego punktu widzenia to jeden strzał, dwie wygrane: niższe koszty i inteligentniejsza strategia zarządzania ryzykiem.

Dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, scentralizowanym pulpitom i spostrzeżeniom opartym na AI, ClickUp pomaga organizacjom wcześnie identyfikować zagrożenia, podejmować szybkie działania i zapobiegać kosztownym zakłóceniom.

ClickUp nie tylko pozwala mi śledzić projekty i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w codziennych zadaniach.

ClickUp nie tylko pozwala mi śledzić projekty i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w codziennych zadaniach.

Gotowy do przejęcia kontroli nad ryzykiem i przekształcenia go w możliwości rozwoju? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!