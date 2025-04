10 najlepszych alternatyw AppFlowy do zarządzania projektami open source

AppFlowy jest jedną z popularnych alternatyw dla Notion. Dzięki funkcjom takim jak AI, Projekty, Zadania, Szablony i Witryny, tworzy prawie takie samo doświadczenie współpracy w obszarze roboczym jak ten ostatni.

Jedyna różnica? AppFlowy jest oprogramowaniem typu open source. W przeciwieństwie do Notion, ma możliwości samodzielnego hostowania, które pozwalają użytkownikom kontrolować ich dane.

Jest to jednak miecz obosieczny. Bez wbudowanej synchronizacji z chmurą, ustawienie AppFlowy i współpraca nad nim staje się trudna. Ponadto, narzędzie nie posiada niezbędnych integracji z oprogramowaniem i nie zapewnia płynnego działania na urządzeniach mobilnych.

Jeśli więc szukasz narzędzi, które naprawdę zapewniają współpracę w zakresie zarządzania projektami, zapoznaj się z tymi 10 alternatywami AppFlowy.

Chcesz rzucić okiem na naszą ulubioną aplikację? Obejrzyj to wideo! 👇🏻

60-sekundowe podsumowanie Oto lista 10 najlepszych alternatyw dla AppFlowy: ClickUp : Najlepszy do wspólnego zarządzania projektami opartego na AI : Najlepszy do wspólnego zarządzania projektami opartego na AI

Notion : Najlepszy do zarządzania projektami i notatkami w konfigurowalnym obszarze roboczym

Obsidian : Najlepszy do organizowania projektów z głęboko połączonymi, lokalnymi notatkami

Trello : Najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i prostej organizacji zadań

Airtable : Najlepsza do śledzenia projektów z organizacją w stylu bazy danych i polami na notatki

Monday. com : Najlepsze do zarządzania złożonymi projektami z możliwością współpracy zespołowej i dokumentacją

Asana : Najlepsza do zarządzania projektami z uporządkowanymi zadaniami i szczegółowymi notatkami

Todoist : Najlepszy do zarządzania prostymi zadaniami w projektach i sporządzania lekkich notatek

Coda : Najlepsza do łączenia zarządzania projektami, notatek i baz danych w interaktywne dokumenty

Taskade: Najlepszy do wspólnego planowania projektów ze zintegrowanymi notatkami i śledzeniem zadań

Limity AppFlowy

AppFlowy reklamuje się jako alternatywa dla Notion. Pod względem funkcji, jest to narzędzie do zarządzania projektami, które podwaja się jako aplikacja do robienia notatek.

Chociaż ma on swoje zalety, oto kilka głównych aspektów, w których wypada słabo:

Złożona konfiguracja: AppFlowy może być trudny do ustawienia dla użytkowników bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Ponieważ jest to narzędzie do zarządzania projektami o otwartym kodzie źródłowym, trzeba zbudować własne środowisko serwera, co wymaga skonfigurowania złożonych zależności

Brak wbudowanej synchronizacji w chmurze: Ponieważ jest to platforma samoobsługowa, każdy element danych - czy to plik, czy notatka - jest przechowywany lokalnie na serwerze. Chociaż jest to świetne rozwiązanie dla bezpieczeństwa, ponieważ zapobiega utracie kontroli nad danymi przez użytkowników, utrudnia współpracę z innymi członkami zespołu

Ograniczone funkcje współpracy: Chociaż AppFlowy oferuje funkcje współpracy, nie są one tak zaawansowane i intuicyjne jak u konkurencji. Poza tym, wielu użytkowników skarży się na opóźnienia podczas współpracy w czasie rzeczywistym

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie All-in-One dla Business

Alternatywy dla AppFlowy w skrócie

Oto przegląd każdej alternatywy AppFlowy wymienionej w tym wpisie na blogu. Sprawdź ich wyróżniające się funkcje i przydatność w skrócie:

Alternatywy dla AppFlowy Wyróżniająca się funkcja Najlepsze dla ClickUp Oferuje wszechstronny pakiet wydajności z wysoce konfigurowalnymi widokami zadań, dokumentów, celów i śledzenia czasu Teams, Enterprise, firmy nastawione na wydajność Notion Zapewnia modułowy obszar roboczy, w którym dostawcy mogą tworzyć, niestandardowo dostosowywać i łączyć bazy danych, wiki i notatki Startupy, małe firmy, zespoły zdalne Obsidian Oferuje lokalny, oparty na Markdown system zarządzania wiedzą z zaawansowanym łączeniem wstecznym i wizualizacją wykresów Naukowcy, pisarze, pracownicy umysłowi Trello Funkcja intuicyjnej tablicy Kanban, która upraszcza śledzenie zadań Małe Teams, freelancerzy, startupy Airtable Połączenie możliwości arkuszy kalkulacyjnych z funkcją bazy danych Business, Enterprise, zespoły przetwarzające duże ilości danych Monday. com Dostawca rozbudowanego systemu automatyzacji procesów z konfigurowalnymi pulpitami, integracjami i szablonami Enterprise, duże Teams, kierownicy projektów Asana Umożliwia ustrukturyzowane zarządzanie pracą z hierarchiami zadań, równoważeniem obciążenia pracą i szczegółowym raportowaniem Teams, startupy, rozwijające się biznesy Todoist Funkcja minimalistycznego, nierozpraszającego menedżera zadań z funkcją wprowadzania tekstu w języku naturalnym i śledzenia wydajności Osoby Coda Połączenie interaktywnych dokumentów, automatyzacji bez użycia kodu i relacyjnych baz danych Teams zdalne, startupy, zespoły wielofunkcyjne Taskade Integracja burzy mózgów, map myśli i współpracy zespołowej z wykorzystaniem AI w ujednoliconym obszarze roboczym Freelancerzy, pracownicy zdalni, małe Teams

10 najlepszych alternatyw dla AppFlowy

Oto 10 najlepszych alternatyw dla AppFlowy, jeśli oprogramowanie open-source nie spełnia twoich oczekiwań:

1. ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania projektami w oparciu o AI)

Większość narzędzi jest zbyt obiecująca i niedostatecznie wydajna, jeśli chodzi o wspólne zarządzanie projektami. Ale nie ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy.

Wypróbuj ClickUp za Free Twórz zadania, przydzielaj obowiązki i śledź postępy - wszystko w jednym miejscu dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp

Twórz zadania, przydzielaj obowiązki i śledź postępy w trakcie realizacji projektów - wszystko to w jednym miejscu dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami ClickUp. Zostało ono kompleksowo zaprojektowane, aby ułatwić współpracę. Od zadań po dokumenty, możesz pracować ze swoim zespołem niemal w dowolnym miejscu na platformie, aby zakończyć projekt bez żadnych przeszkód.

Co najlepsze? Wszystkie funkcje ClickUp są przyspieszane przez wbudowane możliwości AI. Są więc nie tylko pomocne, ale i skuteczne!

ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z używaniem jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Omówmy teraz szczegółowo każdą z funkcji:

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI

ClickUp posiada rozbudowane funkcje zarządzania projektami.

Zadania ClickUp umożliwiają tworzenie elementów akcji z e-maili, czatów i dokumentów za pomocą jednego kliknięcia. Możesz także zdefiniować ich kategorię, ustawić priorytety, wyróżnić kluczowe zależności i przypisać je do członków zespołu, aby upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone.

Dzięki ponad 15 widokom w ClickUp i ClickUp Dashboards, możesz łatwo śledzić postęp każdego zadania w czasie rzeczywistym. Wybieraj spośród List (dla widoku wszystkich zadań z lotu ptaka), Tablic Kanban (do śledzenia etapów zadań), Wykresów Gantta (dla osi czasu i zależności) i innych. Kompleksowe metryki z pulpitów pomagają uprościć decyzje dotyczące projektów, zarządzać obciążeniem pracą, szacować ETA i śledzić koszty.

Ale jaka jest jedna z najpotężniejszych funkcji? To ClickUp Brain, wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp AI!

Generuj dokumentację projektową, taką jak briefy projektowe, dzięki ClickUp Brain

Używaj Brain jako:

AI Writer do generowania zakończonej dokumentacji projektu za pomocą prostych podpowiedzi

AI Project Manager, który pisze automatyczne raporty standup i podsumowuje aktywność zadań na komendę

Menedżer wiedzy AI, który natychmiast pobiera informacje z obszaru roboczego ClickUp

Natychmiastowy dostęp do informacji z ClickUp - i połączonych aplikacji - za pomocą ClickUp Brain

Bezproblemowa współpraca

Gdy narzędzia do zarządzania projektami i czat są oddzielne, komunikacja w zespole może szybko się popsuć. Ale dzięki ClickUp Chat nie musisz się już o to martwić. Jest on wbudowany w ClickUp, więc nigdy nie musisz przełączać się między platformami, aby porozmawiać ze współpracownikami lub opublikować szybką aktualizację na udostępnianym kanale projektu.

Kontaktuj się ze wszystkimi członkami swojego zespołu w narzędziu do zarządzania projektami za pośrednictwem ClickUp Chat

Dzięki ClickUp Chat kontekst i konwersacje pozostają połączone. Użyj czatu do:

Połącz rozmowy z odpowiednimi zadaniami i dokumentami

Twórz i przydzielaj zadania członkom zespołu bezpośrednio z poziomu wiadomości

Nawiązuj połączenia audio i wideo w czasie rzeczywistym (SyncUps) i udostępniaj swój ekran

Efektywne możliwości tworzenia notatek

Notatki są centralną częścią zarządzania projektami. Pomagają one podzielić projekty na wykonalne zadania i śledzić ich postęp. ClickUp również posiada wbudowane narzędzie do tworzenia notatek!

Użyj Notatnika ClickUp do notatek, tworzenia list do zrobienia i wszystkiego pomiędzy

Notatnik ClickUp pozwala przechowywać notatki, notatki, zrzuty mózgu, listy do zrobienia, plany działania itp. uporządkowane w jednym miejscu. Możesz również przekształcić notatkę w zadanie z odpowiednimi terminami, priorytetami i osobami przypisanymi.

Pro Tip: Masz dość ręcznego robienia notatek ze spotkań? Poznaj ClickUp AI Notetaker. Nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie. Tworzy nawet elementy działań do szybkiego wykonania i kontynuacji!

Automatyzacja

Twórz automatyzacje bez użycia kodu, aby ograniczyć czasochłonną pracę dzięki ClickUp Automations

Dzięki ClickUp Automatyzacja możesz uzyskać dostęp do ponad 100 konfigurowalnych wyzwalaczy, aby usprawnić powtarzalne zadania, takie jak zmiana osoby przypisanej do zadania, gdy zmienia się status zadania lub wyzwalacz powiadomienia o aktualizacji, gdy zadanie staje się pilne.

Dowiedz się, jak tworzyć automatyzacje przepływu pracy w tym materiale wideo:

Najlepsze funkcje ClickUp

Efektywne tworzenie i współpraca nad dokumentami dzięki ClickUp Docs

Burza mózgów i przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania z ClickUp Whiteboards

Wykorzystaj ClickUp Goals do śledzenia celów zespołu i mierzenia postępów bez wysiłku

Standaryzuj procesy za pomocą szablonów ClickUp, aby zapewnić wydajność we wszystkich zadaniach

Natychmiastowe wyszukiwanie dowolnego zadania, dokumentu lub komentarza dzięki ClickUp Connected Search

Płynna integracja z aplikacjami Slack, Google Drive i Zoom w celu usprawnienia pracy zespołowej

Ciesz się wieloplatformową kompatybilnością z dedykowanymi aplikacjami komputerowymi i mobilnymi

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy często uważają to narzędzie za przytłaczające ze względu na jego szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a na podstawie postępów codzienne spotkania; planowanie przyszłości było łatwe.

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a na podstawie postępów codzienne spotkania; planowanie przyszłości było łatwe.

➡️ Czytaj więcej: Szablony do zarządzania projektami Free dla wszystkich typów projektów

2. Notion (najlepszy do zarządzania projektami i notatkami w konfigurowalnym obszarze roboczym)

via Notion

Inspiracją do powstania AppFlowy była firma Notion. Jest to platforma do współpracy w czasie rzeczywistym, która pozwala współpracować z zespołem nad wiki, dokumentami i projektami.

Na platformie można organizować informacje, tworzyć zadania, listy do zrobienia i wizualizacje pracy, aby wszyscy byli zgodni z projektem.

Notion oferuje również integracje z innymi firmami, ponad 100 bloków konstrukcyjnych i automatyzacje usprawniające cykl pracy. Wbudowana integracja z AI to kolejna profesjonalna funkcja, która pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań i oszczędność czasu.

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskaj dostęp do baz danych, tablic Kanban, kalendarzy i tabel dla różnych procesów

Uproszczenie osadzania multimediów (obrazów, wideo itp.) na stronach

Uzyskaj zaawansowane funkcje wyszukiwania i etykiety ułatwiające nawigację

Notion

Brak możliwości samodzielnego hostingu, co zwiększa ryzyko uzależnienia od dostawcy

Może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników ze względu na rozbudowane opcje niestandardowe

Notion pricing

Free

Plus: $10/miesiąc za licencję

Business: $15/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Notion

G2: 4. 7/5 (ponad 5 900 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Notion jest bardzo łatwy w użyciu! Uwielbiam jego elastyczność w organizowaniu wszystkiego, niezależnie od tego, czy chodzi o zadania, notatki czy projekty. Świetnie nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i do współpracy w zespole.

Notion jest bardzo łatwy w użyciu! Uwielbiam jego elastyczność w organizowaniu wszystkiego, niezależnie od tego, czy chodzi o zadania, notatki czy projekty. Świetnie nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i do współpracy w zespole.

➡️ Czytaj więcej: ClickUp vs. Notion: Najlepsze narzędzie do dokumentów do wyboru

3. Obsidian (najlepszy do organizowania projektów z głęboko połączonymi, lokalnymi notatkami)

via Obsidian

Jeśli potrzebujesz dedykowanej aplikacji do tworzenia notatek, która scentralizuje twoje briefy projektowe, Obsidian powinien cię zainteresować. Umożliwia ona tworzenie głęboko połączonych notatek opartych na Markdown, które ułatwiają tworzenie szczegółowej dokumentacji projektu.

Obsidian oferuje również rozbudowane funkcje edycji i współpracy. Możesz współpracować ze swoim zespołem nad udostępnianymi plikami, aby przeprowadzać burze mózgów i sugerować zmiany.

Ponieważ aplikacja wykorzystuje niezastrzeżone pliki, każda z notatek jest przechowywana jako zwykły tekst w formacie Markdown na urządzeniu lokalnym, a nie w bazie danych lub systemie w chmurze. Aplikację można pobrać na komputery stacjonarne z systemami Windows, Linux i Mac.

Najlepsze funkcje Obsidian

Uzyskaj lokalną pamięć masową, aby zwiększyć prywatność i kontrolę nad informacjami

Łatwa współpraca dzięki wtyczkom takim jak Obsidian Publish do udostępniania rekordów

Wykorzystaj zaawansowane funkcje wyszukiwania do łatwego wyszukiwania informacji

Integracja z platformami takimi jak GitHub, Google Drive i Zotero w celu usprawnienia pracy badawczej

Obsydialne limity

Skupia się głównie na sporządzaniu notatek; brakuje mu solidnych funkcji zarządzania projektami

Wymaga wiedzy technicznej do ustawienia zaawansowanych funkcji i współpracy

Obsidian pricing

Synchronizacja: 5 USD/użytkownik miesięcznie

Opublikuj: 10 USD za stronę miesięcznie

Catalyst: 25 USD (płatność jednorazowa)

Komercyjne: $50/użytkownika rocznie

Obsydialne oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (30+ recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Obsidian vs. Notion: Która notatka jest najlepsza?

4. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i prostej organizacji zadań)

via Trello

Trello to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania zadaniami z podstawowymi funkcjami współpracy. Pomaga wizualizować zadania w formie list, tablic i kart. Możesz także ustawić ich terminy, zdefiniować priorytety i przypisać je do członków zespołu.

Dzięki automatyzacji bez użycia kodu, Trello ułatwia automatyzację powtarzalnych zadań w przepływie pracy. Ponadto, gotowe szablony do tworzenia notatek pozwalają zbudować solidne podstawy dla projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Korzystaj z list kontrolnych, terminów i priorytetów do śledzenia zadań

Zarządzaj zadaniami w podróży dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej

Planuj, harmonogramuj i dostosowuj zadania za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania

Limity Trello

Ograniczone funkcje tworzenia notatek dla złożonych projektów

Nie nadaje się idealnie do zarządzania dużymi Teams lub bardzo złożonymi cyklami pracy

Cena Trello

Free

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $17. 50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (13 600+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (23 300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Bardzo podobał mi się fakt, że jest tak łatwy w użyciu, że moi pracownicy nie znający się na technologii mogli z niego korzystać, a ja nie musiałem chodzić za nimi i naprawiać błędów.

Bardzo podobał mi się fakt, że jest tak łatwy w użyciu, że moi pracownicy nie znający się na technologii mogli z niego korzystać, a ja nie musiałem chodzić za nimi i naprawiać błędów.

Pro Tip: Zawsze aktualizuj swoje narzędzia do zarządzania projektami, aplikacje i integracje za pomocą najnowszych poprawek bezpieczeństwa, aby zapobiec wykorzystaniu znanych luk w zabezpieczeniach! 🔒

5. Airtable (najlepszy do śledzenia projektów z organizacją w stylu bazy danych i polami na notatki)

via Airtable

Airtable nie jest konwencjonalnym narzędziem do zarządzania projektami, ale stanowi potężną alternatywę o niskim kodzie, która łączy elastyczność arkuszy kalkulacyjnych z funkcją na poziomie bazy danych. W przeciwieństwie do sztywnego, ustrukturyzowanego oprogramowania PM, Airtable umożliwia niestandardowe dostosowanie cyklu pracy do konkretnych potrzeb - niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów, automatyzację powtarzalnych zadań, czy standaryzację procesów w różnych Teams.

Airtable dostarcza również praktycznych informacji na temat wydajności zespołu i statusu projektu, dzięki czemu można podejmować lepsze decyzje oparte na danych. Mimo wszystko, najlepszą częścią aplikacji jest jej interfejs użytkownika, który jest bardzo przejrzysty i dobrze zorganizowany.

Airtable najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji filtrowania, sortowania i wyszukiwania dużych zbiorów danych

Łatwe śledzenie relacji między elementami projektu dzięki dwukierunkowemu łączeniu danych

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Zapier w celu budowania niestandardowej automatyzacji przepływu pracy

Airtable limit

Stroma krzywa uczenia się, szczególnie dla użytkowników niezaznajomionych z bazami danych

Nie tak intuicyjna dla osób szukających prostego menedżera zadań lub listy rzeczy do zrobienia

Airtable pricing

Free

Teams: $20/miesiąc za licencję

Business: $45/miesiąc za licencję

Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Airtable oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 100 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do automatyzacji cyklu pracy

6. Monday. com (najlepszy do zarządzania złożonymi projektami z możliwością współpracy w zespole i dokumentacją)

Jeśli zależy Ci na elastyczności AppFlowy bez konieczności samodzielnego hostowania i utrzymywania własnego systemu, Monday. com oferuje ustrukturyzowaną, skalowalną i bardziej przyjazną dla użytkownika alternatywę.

To narzędzie do zarządzania pracą oferuje wysoce konfigurowalny interfejs. Możesz personalizować cykle pracy, wybrać idealny widok projektu, a nawet zmienić wygląd pulpitu. Ponadto integracja z AI pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań, dzięki czemu zarządzanie rutynowymi projektami zajmuje mniej czasu.

Najlepsze funkcje Monday. com

Umożliwienie współpracy zespołowej dzięki współdzielonym obszarom roboczym, komentarzom do zadań i udostępnianiu dokumentów

Śledzenie postępu zadań w wielu widokach projektu (Kanban, Gantt, Kalendarz), aby dopasować się do potrzeb zespołu

Zapewnij wszystkim spójność dzięki wbudowanym funkcjom komunikacji w zespole, zatwierdzania i udostępniania plików

Ograniczenia Monday. com

Brak natywnej integracji z niektórymi niszowymi narzędziami i platformami

Może być przytłaczające dla nowych użytkowników zarządzających złożonymi przepływami zadań

Ceny na Monday. com

Free (do 2 użytkowników)

Basic: $12/miesiąc za licencję

Standard: $14/miesiąc za licencję

Pro: $24/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 5 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday. com?

Uwielbiam możliwość dzielenia projektów na małe zadania i łatwą współpracę ze współpracownikami.

Uwielbiam możliwość dzielenia projektów na małe zadania i łatwą współpracę ze współpracownikami.

40% przeciętnego dnia pracy jest gotowe do zrobienia dzięki automatyzacji dzięki AI!

7. Asana (najlepsza do zarządzania projektami z uporządkowanymi zadaniami i szczegółowymi notatkami)

via Asana

Kolejne miejsce na liście alternatyw dla AppFlowy zajmuje Asana, podstawowe oprogramowanie do zarządzania projektami odpowiednie dla Teams pracujących nad złożonymi projektami. Oferuje ono wstępnie zbudowane cykle pracy, zależności między zadaniami, kamienie milowe i równoważenie obciążenia pracą w jednym ujednoliconym narzędziu do śledzenia projektów.

Możesz wybierać z listy widoków projektów, przypisywać zadania do członków zespołu i otrzymywać automatyczne aktualizacje postępów. Ponadto podstawowe funkcje śledzenia czasu pozwalają oszacować czas spędzony na każdym zadaniu i lepiej zaplanować obciążenie i obciążenie pracą na przyszłość.

Najlepsze funkcje Asany

Łatwo organizuj projekty w sekcje. Korzystaj z etykiet i pól niestandardowych, aby usprawnić śledzenie zadań

Współpraca w zespole dzięki komentarzom do zadań, załącznikom do plików i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji opartej na regułach, generuj szczegółowe raporty i śledź postępy bez ręcznych aktualizacji

Limity Asany

Aplikacja mobilna nie oferuje wydajnego trybu offline

Mogą być skomplikowane w użyciu dla nowych użytkowników bez odpowiedniego szkolenia

Ceny Asany

Osobiste: Free forever

Starter: $13. 49/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $30. 49/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (13 300+ opinii)

➡️ Read More: Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

8. Todoist (najlepszy do zarządzania prostymi zadaniami w projektach i sporządzania lekkich notatek)

via Todoist

Todoist to menedżer zadań i aplikacja do robienia notatek w jednym. Jeśli twój zespół potrzebuje narzędzia, które wspomoże fazę burzy mózgów nad projektem, to ta aplikacja może okazać się strzałem w dziesiątkę. Todoist pozwala użytkownikom scentralizować notatki i pomysły, aby pomóc im w tworzeniu kompleksowych briefów.

AppFlowy to także przyzwoita aplikacja do śledzenia zadań. Twórz szybkie i łatwe listy do zrobienia, aby podzielić i śledzić duże projekty krok po kroku. Interfejs platformy jest również bardzo intuicyjny i łatwy w nawigacji.

Najlepsze funkcje Todoist

Umożliwiaj współpracę nad zadaniami z terminami, priorytetami i zadaniami na pierwszy rzut oka

Organizacja projektów za pomocą sekcji, zadań i podzadań

Korzystaj z powtarzających się zadań i śledzenia dziennych/tygodniowych celów dla osobistej wydajności

Limity Todoist

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta czy zależności między zadaniami

Nie jest to idealne rozwiązanie dla dużych Teams lub złożonych projektów z wieloma ruchomymi częściami

Cena Todoist

Początkujący: Free Forever

Pro: $5/miesiąc za użytkownika

Business: $8/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4. 4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Todoist pozwala mi łatwo ustalać priorytety ważnych zadań. Aplikacja posiada funkcję przypomnień, dzięki której nie zapominam o żadnych zadaniach i projektach.

Todoist pozwala mi łatwo ustalać priorytety ważnych zadań. Aplikacja posiada funkcję przypomnień, dzięki której nie zapominam o żadnych zadaniach i projektach.

9. Coda (najlepsza do łączenia zarządzania projektami, notatek i baz danych w interaktywne dokumenty)

via Coda

Jeśli potrzebujesz oprogramowania, które pełni funkcję kompleksowego, opartego na współpracy obszaru roboczego dla twojego zespołu, sprawdź Coda. W przeciwieństwie do standardowej struktury notatek AppFlowy, Coda pozwala tworzyć interaktywne dokumenty z tabelami, przyciskami i integracjami, dzięki czemu jest bardziej dynamiczna dla współpracy zespołowej.

Możesz automatyzować cykle pracy bezpośrednio w swoich dokumentach za pomocą wbudowanych reguł automatyzacji i pakietów Coda (integracje ze Slackiem, Jirą, Kalendarzem Google itp. ), ograniczając pracę ręczną.

Tabele Coda pełnią funkcję baz danych, umożliwiając filtrowanie, łączenie i niestandardowe widoki - świetne do zarządzania projektami, mapami drogowymi produktów lub systemami CRM.

Najlepsze funkcje Coda

Uzyskaj potężne funkcje niestandardowe dla cykli pracy, tabel i zarządzania zadaniami

Wypełnij lukę między tradycyjnymi dokumentami a złożonymi aplikacjami biznesowymi dzięki interfejsowi bez kodu

Wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym dzięki dynamicznym elementom, takim jak przyciski, pola wyboru i edytowalne tabele

Włącz pracę offline za pośrednictwem aplikacji komputerowej, aby mieć do niej nieprzerwany dostęp

limity Coda

Stromsza krzywa uczenia się ze względu na konfigurowalną strukturę

Wymaga płatnego planu dla pełnego dostępu do zaawansowanych funkcji

Cena Coda

Free

Pro: 12 USD/miesiąc za twórcę dokumentów

Teams: $36/miesiąc za Doc makera

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Coda

G2: 4. 7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (90+ recenzji)

10. Taskade (najlepszy do wspólnego planowania projektów ze zintegrowanymi notatkami i śledzeniem zadań)

via Taskade

Kolejne narzędzie do zarządzania zadaniami, Taskade, pozwala na automatyzację zadań i współpracę z zespołem na ujednoliconej platformie. Jednak jego główną zaletą jest natywna sztuczna inteligencja w miejscu pracy. Potężni agenci AI umożliwiają wykonywanie szeregu zadań bez wysiłku, w tym ustawienie projektów, pisanie dokumentacji od podstaw, budowanie cykli pracy i ustalanie priorytetów zadań.

Taskade umożliwia również współpracę z zespołem dzięki aktualizacjom i synchronizacji w czasie rzeczywistym. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Windows, Mac, Linux, Android i iOS.

Najlepsze funkcje Taskade

Uprość planowanie projektów dzięki listom zadań, mapom myśli i współpracy nad dokumentami

Korzystaj z funkcji takich jak priorytetyzacja zadań, terminy i widoki osi czasu w celu zorganizowanego zarządzania

Korzystaj z niestandardowego brandingu i wspólnego udostępniania dokumentów dla Teams

Limity Taskade

Limit na dogłębne notatki i dokumentację

Brak integracji z wyspecjalizowanymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Taskade

Free

Taskade Pro: $10/miesiąc za użytkownika

Taskade for Teams: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4. 6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Taskade?

Taskade wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, możliwością współpracy w czasie rzeczywistym i niestandardowymi opcjami. Pomaga ludziom współpracować bez wysiłku i zachować porządek.

Taskade wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, możliwością współpracy w czasie rzeczywistym i niestandardowymi opcjami. Pomaga ludziom współpracować bez wysiłku i zachować porządek.

✨ Specjalne wzmianki Notesnook : Obsługuje projekty z kompleksowym szyfrowaniem notatek

Microsoft OneNote : Zarządzanie projektami za pomocą swobodnych notatek i organizacji

Workflowy: Strukturyzuje projekty za pomocą systemu notatek opartego na konspekcie

Wyprzedź AppFlowy, ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami!

AppFlowy to doskonały wybór dla osób poszukujących alternatywy open source dla Notion. Łączy w sobie prywatność, samodzielny hosting i niestandardowe funkcje, dzięki czemu jest idealny dla osób prywatnych i firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Jednak jego ograniczone funkcje współpracy mogą być wadą dla teamów, które polegają na komunikacji w czasie rzeczywistym.

W tym miejscu wkracza ClickUp - kompleksowy obszar roboczy do zarządzania projektami, który oferuje to, co najlepsze w Notion i AppFlowy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz płynnej pracy zespołowej, dynamicznego zarządzania zadaniami, czy też niestandardowych rozwiązań, ClickUp jest dla Ciebie.

Gotowy, by usprawnić swój cykl pracy? Wypróbuj ClickUp już dziś.