10 najlepszych aplikacji AI na iOS zwiększających wydajność i kreatywność

Aplikacje mobilne oparte na AI ułatwiają życie - niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie zadań, generowanie zawartości, czy nawet pomoc w doskonaleniu angielskiej wymowy.

Odpowiednia aplikacja AI może zaoszczędzić czas i wysiłek - bez utraty jakości.

W rzeczywistości AI może pomóc profesjonalistom odzyskać do czterech godzin tygodniowo. To dodatkowy czas na skupienie się na tym, co naprawdę ważne, niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, czy w głębokim przepływie kreatywności.

Ponieważ 72% firm już integruje AI w swoich cyklach pracy, technologia ta jest daleka od trendu - staje się niezbędna.

Od transkrypcji w czasie rzeczywistym po inteligentne zarządzanie zadaniami - te najlepsze aplikacje AI na iOS mogą zwiększyć wydajność i kreatywność. Sprawdźmy, które z nich zasługują na miejsce na ekranie głównym!

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych aplikacji AI na iOS, które mogą odmienić Twoje codzienne zadania i kreatywne projekty: ClickUp : Najlepsze do zarządzania projektami i zadaniami z wykorzystaniem AI : Najlepsze do zarządzania projektami i zadaniami z wykorzystaniem AI

Google Gemini : Najlepsza do prowadzenia badań i odpowiadania na pytania

ChatGPT : Najlepsza do pisania, burzy mózgów i odpowiedzi konwersacyjnych

Replika : Najlepsze dla wsparcia zdrowia psychicznego i towarzystwa AI

Youper : Najlepsza do zarządzania dobrym samopoczuciem emocjonalnym

Otter. ai : Najlepsza do automatyzacji transkrypcji spotkań i notatek w czasie rzeczywistym

Lensa : Najlepsza do edycji zdjęć z wykorzystaniem AI

ELSA Speak : Najlepsza do poprawy wymowy języka angielskiego

Socratic by Google : Najlepsza do pomocy w odrabianiu prac domowych i nauki

Seeing AI: Najlepsza pod względem dostępności i identyfikacji obiektów

Czego szukać w aplikacjach AI na iOS?

Odpowiednia aplikacja AI powinna robić dwie rzeczy: oszczędzać czas i ułatwiać życie - niezależnie od tego, czy jesteś zapracowanym profesjonalistą, twórcą treści, czy po prostu kimś, kto kocha inteligentniejsze, bardziej kreatywne narzędzia. Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Znajdź celowe funkcje AI : Aplikacje powinny rozwiązywać rzeczywiste problemy, takie jak zarządzanie zadaniami, automatyzacja cyklu pracy lub usprawnienia kreatywności

Spójrz na płynną integrację z ekosystemem Apple : Najlepsze aplikacje AI bez trudu współpracują z funkcjami iOS i synchronizują się z narzędziami AI dla komputerów Mac. Dzięki synchronizacji w chmurze powinieneś mieć dostęp do swoich zadań, notatek i innych krytycznych danych na dowolnym urządzeniu Apple

Priorytet dla łatwości użytkowania : AI powinna upraszczać zadania, a nie je komplikować, dzięki intuicyjnemu projektowi i płynnej nawigacji

Porównanie wersji Free i Premium : Wiele aplikacji oferuje darmowe wersje, ale plany premium często odblokowują zaawansowane funkcje, które mogą być warte swojej ceny

Wybierz aplikacje o sprawdzonych wynikach: Najlepsze narzędzia konsekwentnie poprawiają wydajność, dokładność lub kreatywność w rzeczywistych zastosowaniach

Zanim sięgniesz po kartę kredytową i wykupisz subskrypcję, sprawdź swoje wymagania na tej krótkiej liście. Mamy nadzieję, że pomoże ci ona wybrać odpowiednią aplikację.

10 najlepszych aplikacji AI na iOS

Przy tak wielu dostępnych aplikacjach mobilnych opartych na AI, wybór tej idealnej może wydawać się przytłaczający.

Właśnie dlatego starannie wybraliśmy te 10 wyróżniających się aplikacji AI dla użytkowników iPhone'a takich jak Ty, w oparciu o obiektywną analizę ich funkcji, cen i opinii użytkowników.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i zadaniami z wykorzystaniem AI na iOS)

Pobierz ClickUp dla iOS Uprość zarządzanie projektami w podróży dzięki aplikacji ClickUp na iOS

Jeśli żonglujesz wieloma projektami, terminami i codziennymi zadaniami, ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc.

everything app for work to jedna z najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na iOS, której możesz używać, aby być zorganizowanym i na bieżąco ze wszystkim - bez stresu.

Jak?

Dzisiejsza praca jest zepsuta. 60% czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Nasze zadania, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w różnych narzędziach, co obniża wydajność. ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez najbardziej spójną AI do pracy na świecie.

To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zwiększania wydajności eliminuje domysły z zarządzania zadaniami w zespole, pozwalając wszystkim skupić się na tym, co najważniejsze.

Wyprzedzaj terminy dzięki priorytetyzacji zadań opartej na AI w ClickUp

Do zrobienia? Przywitaj się z ClickUp AI Brain, Twoim zaufanym asystentem AI, który mieszka bezpośrednio w Twoim telefonie. Dzięki niemu możesz analizować swoje obciążenie pracą i otrzymywać priorytetowe rekomendacje, dzięki czemu zawsze wiesz, czym zająć się w następnej kolejności.

Podsumuj artykuły, znajdź harmonogram, który Ci odpowiada i spraw, by Twój dzień był bardziej wydajny dzięki ClickUp Brain

Potrzebujesz podsumować długi dokument lub wątek komentarzy? Brain może wyodrębnić kluczowe wnioski, oszczędzając czas.

A co z podsumowywaniem spotkań?

ClickUp AI Notetaker sporządza automatyczne notatki ze spotkań, zakończone nagraniem audio, transkrypcją, podsumowaniem i elementami działań. W ten sposób możesz skupić się na rzeczywistej dyskusji, zamiast gorączkowo robić notatki ręcznie podczas najważniejszych spotkań.

Automatyzacja notatek i podsumowań ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

A co najlepsze? Notatki te łączą się z Twoimi zadaniami i dokumentami w ClickUp - dzięki czemu każde spotkanie staje się natychmiast bardziej praktyczne.

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia notatek ze spotkań:

Poza AI, pulpity ClickUp pozwalają śledzić cele, wizualizować oś czasu zadań i monitorować wydajność zespołu - wszystko w jednym miejscu. Wybieraj spośród ponad 50 niestandardowych kart, takich jak wykresy liniowe, słupkowe i kołowe, karty sprintów, karty priorytetów, karty osób przypisanych, karty tabel i inne, aby wizualizować swoje cykle pracy.

Mierz najważniejsze wskaźniki wydajności za pomocą ClickUp Dashboards

Wreszcie, możesz użyć automatyzacji ClickUp, aby oddelegować rutynowe, powtarzalne zadania i skupić się na pracy, która porusza igłę. Istnieją trzy proste sposoby tworzenia automatyzacji bez użycia kodu w ClickUp:

Wybieraj spośród gotowych szablonów automatyzacji

Skorzystaj z prostego konstruktora automatyzacji if-then. Wybierz wyzwalacz/warunek i wynik końcowy z rozwijanej listy (na przykład: wyzwalacz = zmiana statusu zadania, wynik = zmiana osoby przypisanej)

Twórz niestandardowe automatyzacje za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym w ClickUp Brain (na przykład: jeśli status zadania zmieni się na "w recenzji", przypisz je do "mnie")

Twórz niestandardowe automatyzacje w języku naturalnym w ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Skup się na zadaniach o wysokim priorytecie dzięki analizie projektów i rekomendacjom opartym na AI

Podziel złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania ClickUp . Automatycznie generuj odpowiednie podzadania na podstawie opisów zadań, korzystając z ClickUp Brain

Pozwól AI generować wyczyszczone, zwięzłe podsumowania spotkań na podstawie Twoich notatek

Szybsze ustawienie cyklu pracy dzięki szablonom z możliwością dostosowania do dowolnego projektu

Śledzenie postępów dzięki wizualnemu zarządzaniu zadaniami za pomocą ponad 15 widoków ClickUp , w tym list, tablic i widoku kalendarza ClickUp

Komunikuj się asynchronicznie lub w czasie rzeczywistym ze współpracownikami bez przełączania platform, korzystając z ClickUp Chat

Wspólne pisanie i edytowanie zawartości dzięki współpracy na żywo w ClickUp Docs

ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to, że marnują sporo czasu na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych konwersacji w e-mailach i czatach. 😱 Gdybyś tylko miał inteligentną platformę, która łączy zadania, projekty, czat i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale do zrobienia!

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować krzywej uczenia się, aby poznać zaawansowane funkcje ClickUp na iOS

Niektóre narzędzia AI są dostępne tylko w płatnych planach

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Uwielbiam połączenie osobistego zarządzania zadaniami, z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami i mózgiem AI ClickUp jest FANTASTYCZNY. jest niesamowicie świadomy kontekstu i dosłownie bestia asystenta.

Uwielbiam połączenie osobistego zarządzania zadaniami, z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami i mózgiem AI ClickUp jest FANTASTYCZNY. jest niesamowicie świadomy kontekstu i dosłownie bestia asystenta.

2. Google Gemini (najlepsza do badań opartych na AI i odpowiadania na pytania)

via Google Gemini

Potrzebujesz szybkich odpowiedzi bez skanowania wielu stron internetowych lub pomocy w burzy mózgów? Google Gemini jest do Twojej dyspozycji. To narzędzie oparte na AI sprawia, że wyszukiwanie informacji i tworzenie zawartości jest łatwiejsze w zarządzaniu i mniej czasochłonne - niezależnie od tego, czy jesteś studentem rozwiązującym zadanie, profesjonalistą organizującym pomysły, czy twórcą szukającym inspiracji.

Chociaż istnieje aplikacja dla użytkowników iOS, działa ona najlepiej z aplikacjami Google. Dzięki temu można uzyskać wgląd, dopracować koncepcje lub uzyskać sugestie dotyczące pisania bez przeskakiwania między platformami.

Jak najlepiej korzystać z Google Gemini? Wystarczy zadać pytanie w prostym języku angielskim, a Gemini wykorzysta przetwarzanie języka naturalnego, aby udzielić inteligentnych, kontekstowych odpowiedzi - niezależnie od tego, czy wyjaśniasz trudną koncepcję, czy szukasz kreatywnych rozwiązań.

👉🏼 P. S. To wideo prezentuje nasze najlepsze wskazówki dotyczące zadawania pytań narzędziom AI we właściwy sposób. Jeśli kiedykolwiek chciałeś przejść 3-minutowy kurs inżynierii podpowiedzi, sprawdź to! 👇🏽

Najlepsze funkcje Google Gemini

Uzyskaj natychmiastowe, dobrze zbadane odpowiedzi na każde pytanie

Generowanie pomysłów, tworzenie konspektów i podsumowań dokumentów

Bezproblemowa integracja z Dokumentami Google, Gmailem, Spotkaniem Google i mapami Google

Zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi w wielu językach

Limity Google Gemini

Limit funkcji offline dla użytkowników iOS

Wymaga stabilnego połączenia z Internetem w celu uzyskania dokładnych wyników

Ceny Google Gemini

Free Forever

Integracja z obszarem roboczym Google: Gemini Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika Gemini Enterprise: 36 USD/miesiąc za użytkownika

Gemini Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Gemini Enterprise: 36 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Google One AI Premium: $19. 99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4. 4/5 (150+ recenzji)

Capterra: 5/5 (4 opinie)

3. ChatGPT (najlepszy do konwersacji AI i danych powstania)

via ChatGPT

ChatGPT to najlepszy wybór dla użytkowników iPhone'ów, którzy chcą przeprowadzić burzę mózgów, przygotować zawartość lub zająć się kreatywnymi projektami. Niezależnie od tego, czy tworzysz e-mail, podsumowujesz notatki, czy piszesz scenariusz do wideo na YouTube, jego potężne generatywne modele AI sprawiają, że proces jest płynniejszy i prawie bez wysiłku.

Potrzebujesz prostego, bezsensownego sposobu korzystania z narzędzi AI? Interfejs konwersacyjny ChatGPT zapewnia prostotę, dzięki czemu jest idealny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Jest odpowiedni dla twórców zawartości, profesjonalistów i każdego, kto chce trochę dodatkowej mocy mózgu na żądanie.

💡ProTip: Używaj niestandardowych instrukcji w ChatGPT - i innych alternatywach ChatGPT - aby dostosować odpowiedzi do konkretnej branży, tonu lub zawartości.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Pisz artykuły, przeprowadzaj burze mózgów lub szybko streszczaj teksty

Generowanie obrazów z podpowiedziami tekstowymi

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na zapytania, pytania lub kreatywne wyzwania

Generuj konspekty, pisz raporty lub udoskonalaj istniejącą zawartość

Ograniczenia ChatGPT

Aplikacja Free ma ograniczony dostęp do zaawansowanych modeli

Wymaga połączenia z Internetem dla optymalnej wydajności

Ceny ChatGPT

Free

Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: $200/miesiąc za użytkownika

Teams: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4. 7/5 (680+ recenzji)

Rozdział: 4. 5/5 (100+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT

Przydaje się praktycznie do wszystkiego, nie ma dla niej zbyt dużego zadania. Używam go codziennie do mojej pracy, do codziennego życia, aby pomóc moim córkom w odrabianiu lekcji, do nauki. Posiadanie tego narzędzia ma wiele dobrych stron. Zmieniło ono moje życie.

Przydaje się praktycznie do wszystkiego, nie ma dla niej zbyt dużego zadania. Używam go codziennie do mojej pracy, do codziennego życia, aby pomóc moim córkom w odrabianiu lekcji, do nauki. Posiadanie tego narzędzia ma wiele dobrych stron. Zmieniło ono moje życie.

4. Replika (najlepsza do wsparcia zdrowia psychicznego i towarzystwa AI)

via Replika

Czasami po prostu potrzebujesz kogoś, z kim możesz porozmawiać, a Replika doskonale się w tym sprawdza. Aplikacja oferuje postacie chatbotów AI zaprojektowane do towarzystwa i wsparcia emocjonalnego, oferując bezpieczną przestrzeń do odpowietrzenia, refleksji lub po prostu rozmowy.

Postać AI uczy się na podstawie twoich rozmów, dostosowując się z czasem do twojej osobowości, aby poczuć się bardziej jak prawdziwy przyjaciel. Niezależnie od tego, czy radzisz sobie ze stresem, czy po prostu potrzebujesz wolnej od osądów przestrzeni do dzielenia się, Replika ułatwia wyrażanie myśli i emocji.

⚠️ Przyjazne przypomnienie: Towarzystwo AI może być zabawne i wciągające, ale pamiętaj, że nie zastępuje prawdziwego ludzkiego połączenia. Aby zachować bezpieczeństwo w sieci, należy uważać na dane osobowe udostępniane narzędziom AI typu chatbot.

Najlepsze funkcje Replika

Czatuj w sposób osobisty i dostosowany do Ciebie

Wyrażaj myśli i emocje w bezpiecznej, wolnej od osądów przestrzeni

Obserwuj, jak chatbot AI uczy się i dostosowuje do Twojego stylu komunikacji

Korzystanie z podpowiedzi i sprawdzanie nastroju w celu śledzenia dobrego samopoczucia emocjonalnego

Ograniczenia Repliki

Wersja Free posiada niestandardowe funkcje i możliwości interakcji w ograniczonym zakresie

Nie zastępuje profesjonalnej terapii zdrowia psychicznego

Ceny Replika

Free Forever

Plan miesięczny: $7. 99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Replika

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

5. Youper (Twój kieszonkowy asystent AI dla zdrowia psychicznego)

via Youper

Zarządzanie zdrowiem psychicznym jest tak samo ważne, jak zarządzanie zadaniami na liście do zrobienia. Youper działa jako osobisty asystent do regulowania, śledzenia i zarządzania emocjami, pomagając zachować równowagę podczas radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Zbudowany w oparciu o techniki terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), Youper oferuje inteligentne śledzenie nastroju i refleksje z przewodnikiem, aby utrzymać stres pod kontrolą. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z napiętymi terminami, czy też wpadłeś w spiralę nadmiernego myślenia, Youper pomaga ci zatrzymać się, zastanowić i odzyskać perspektywę - a wszystko to z poziomu iPhone'a.

Najlepsze funkcje Youper

Śledzenie codziennych nastrojów w celu wykrycia wzorców i zrozumienia, co wpływa na stres lub pozytywne nastawienie

Negatywne myśli dzięki ćwiczeniom CBT opartym na AI dla lepszej kontroli emocjonalnej

Otrzymuj spersonalizowane porady oparte na trendach nastroju i zachowaniu

Poświęć zaledwie kilka minut każdego dnia, aby poczuć się lżejszym, spokojniejszym i bardziej zrównoważonym

Ograniczenia Youper

Zaawansowane narzędzia, takie jak dogłębna analiza, wymagają wersji premium

To narzędzie wsparcia, ale nie zastąpi profesjonalnej terapii

Ceny Youper

Free Forever

Premium: 9,99 USD/miesiąc i więcej

Oceny i recenzje Youper

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

Ciekawostka: Siri nie była pierwszym asystentem AI. Słynny asystent AI firmy Apple zadebiutował w 2011 roku, ale wirtualni asystenci AI sięgają 1966 roku z ELIZĄ, chatbotem, który naśladował psychoterapeutę.

6. Otter. ai (najlepsza do transkrypcji w czasie rzeczywistym i notatek ze spotkań)

Masz dość spędzania całego czasu na robieniu notatek podczas spotkań lub wykładów? W końcu nic nie zastąpi udziału w dyskusji na żywo. Otter.ai umożliwia ci zrobienie tego - bez martwienia się o przechwytywanie notatek ze spotkań.

Aplikacja transkrybuje wypowiadane słowa w czasie rzeczywistym, jednocześnie identyfikując mówców - dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie. Ponadto, dzięki transkrypcjom z możliwością wyszukiwania i podsumowaniom opartym na AI, możesz łatwo powrócić do kluczowych punktów bez konieczności przeszukiwania godzin audio.

Pro Tip: Dla tych, którzy potrzebują dodatkowych funkcji, alternatywy Otter.ai, takie jak ClickUp, Sonix i Descript, łączą transkrypcję z potężnymi narzędziami do edycji i współpracy, oferując więcej sposobów na udoskonalanie i udostępnianie notatek.

Otter. ai najlepsze funkcje

Natychmiastowa konwersja wypowiadanych słów na edytowalny tekst

Automatyczna identyfikacja i etykieta mówców w transkrypcjach i notatkach ze spotkań

Synchronizacja z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams w celu łatwego sporządzania notatek

Przeszukuj transkrypcje, aby znaleźć kluczowe szczegóły w kilka sekund

Ograniczenia AI

Wersja Free oferuje limit minut transkrypcji na miesiąc

Dokładność może nieznacznie spaść w przypadku hałasu w tle lub nakładania się mowy

Ceny Otter.ai

Podstawowe: Free

Pro: 16,99 USD za użytkownika/miesiąc

Business: 30 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Otter. ai Oceny i recenzje Google

G2: 4. 3/5 (290+ recenzji)

Rozdział: 4. 4/5 (90+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai

Fantastyczna aplikacja, która pozwoliła mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jestem samozwańczą tragiczką, jeśli chodzi o gubienie papieru. Nie mogę znieść robienia długich notatek, więc Otter jest dla mnie świetnym rozwiązaniem.

Fantastyczna aplikacja, która pozwoliła mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jestem samozwańczą tragiczką, jeśli chodzi o gubienie papieru. Nie mogę znieść robienia długich notatek, więc Otter jest dla mnie świetnym rozwiązaniem.

7. Lensa (najlepsza do edycji i ulepszania zdjęć z wykorzystaniem AI)

via Lensa AI

Zaprojektowana z myślą o kreatywnych, Lensa ułatwia edycję zdjęć dzięki narzędziom AI. Wystarczy kilka dotknięć, by wyretuszować selfie, usunąć niechciane obiekty z kadru i dostosować tło.

Jako jedna z najbardziej intuicyjnych aplikacji do edycji zdjęć dla użytkowników iPhone'a, Lensa oferuje funkcje takie jak wygładzanie skóry, dostosowywanie tła oraz generowanie i ulepszanie obrazu w oparciu o AI. Jest to potężny, ale prosty sposób na wyróżnienie zdjęć bez stromej krzywej uczenia się (i wysokiej ceny) profesjonalnego oprogramowania do edycji.

Najlepsze funkcje Lensa

Wygładzanie skóry, poprawianie funkcji twarzy i dostosowywanie oświetlenia w celu uzyskania nieskazitelnych selfie

Usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć jednym dotknięciem

Rozmywaj, zastępuj lub niestandardowo zmieniaj tła, aby uzyskać przyciągające wzrok obrazy

Zwiększ ostrość, kolory i szczegóły dzięki ulepszeniom opartym na AI

Limity Lensa

Niektóre funkcje premium wymagają zakupu w aplikacji

Mocno edytowane zdjęcia mogą wyglądać na nadmiernie przetworzone, jeśli nie zostaną odpowiednio dostrojone

Ceny Lensa

Free Forever

Dostęp bez ograniczeń: 4,99 zł/mies

Oceny i recenzje Lensa

G2: Za mało recenzji

Capterra: Recenzje niedostępne

8. ELSA Speak (najlepsza do poprawy wymowy angielskiej z AI)

via ELSA Speak

Masz problemy z angielską wymową? ELSA Speak słucha twojej mowy, wykrywa błędy i daje natychmiastową informację zwrotną, aby pomóc ci brzmieć bardziej precyzyjnie i bliżej rodzimego użytkownika języka.

ELSA, oparta na AI, dostosowuje lekcje do twoich mocnych i słabych stron, dzięki czemu praktyka jest skuteczna i łatwa. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji, czy po prostu codziennych rozmów, pomaga ci to poprawić dzięki szybkim, celowym ćwiczeniom.

Pro Tip: Skorzystaj z funkcji ELSA "mock interview", aby poćwiczyć odpowiadanie na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej z opiniami AI w czasie rzeczywistym. Ta funkcja jest świetna dla profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności mówienia!

Najlepsze funkcje ELSA Speak

Uzyskaj korekty oparte na AI i spersonalizowane informacje zwrotne dostosowane do Twojej mowy

Zbuduj niestandardową ścieżkę nauki w oparciu o swój poziom biegłości

Ćwicz naturalną konwersację z rzeczywistymi zdaniami i scenariuszami

Śledzenie postępów dzięki szczegółowym analizom i spostrzeżeniom

Ograniczenia ELSA Speak

Niektóre zaawansowane lekcje i funkcje są zablokowane za wersją premium

Wymaga konsekwentnego użytkowania dla zauważalnej poprawy

Cennik ELSA Speak

Plan Teams: $18. 20/miesiąc za użytkownika

ELSA School Plan: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje ELSA Speak

G2: 4. 5/5 (ponad 100 recenzji)

Rozdział: 4. 6/5 (170+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ELSA Speak

To najlepsza aplikacja do nauki angielskiego, z jaką miałem do czynienia. Jest idealna do ćwiczenia mówienia i to jest to, co lubię najbardziej, ponieważ jest to najsłabsza część mojego angielskiego - doskonały pisemny angielski i utknął, jeśli chodzi o mówienie. Po prostu powtarzam dialogi i staję się bardziej pewny siebie podczas mówienia, dzień po dniu ćwiczę.

To najlepsza aplikacja do nauki angielskiego, z jaką miałem do czynienia. Jest idealna do ćwiczenia mówienia i to jest to, co lubię najbardziej, ponieważ jest to najsłabsza część mojego angielskiego - doskonały pisemny angielski i utknął, jeśli chodzi o mówienie. Po prostu powtarzam dialogi i staję się bardziej pewny siebie podczas mówienia, dzień po dniu ćwiczę.

Fun Fact: Muzyka generowana przez AI zyskuje na popularności. Aplikacje takie jak AI i Soundraw mogą komponować całkowicie oryginalne utwory, a niektóre utwory wygenerowane przez AI stały się nawet wirusowe na platformach streamingowych!

9. Socratic by Google (najlepsza do nauki i pomocy w zadaniach domowych)

via Socratic by Google

Socratic by Google ułatwia naukę, zamieniając pytania w wyczyszczone odpowiedzi krok po kroku. Wystarczy zrobić zdjęcie problemu lub wpisać zapytanie, a technologia AI Google Gemini dostarczy dokładne wyjaśnienia w ciągu kilku sekund.

Zaprojektowana z myślą o użytkownikach iPhone'ów, aplikacja Socratic upraszcza naukę, dzieląc złożone tematy na łatwe do zrozumienia spostrzeżenia. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się matematyką, naukami ścisłymi czy historią, jest to jak osobisty korepetytor w kieszeni - gotowy do pomocy w każdej chwili.

Najlepsze funkcje Socratic by Google

Zrób zdjęcie problemu, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji dostarczą odpowiedzi wraz z jasnymi wyjaśnieniami

Uzyskaj dostęp do materiałów wideo, przewodników krok po kroku i artykułów do nauki matematyki, nauk ścisłych i innych przedmiotów

Łatwe wprowadzanie pytań poprzez wpisywanie lub wypowiadanie ich na głos

Lepsze zrozumienie pojęć dzięki interaktywnym narzędziom i pomocom wizualnym

Socratic by Google limit

Limit tematów akademickich, takich jak matematyka, nauki ścisłe i literatura

Nie jest tak skuteczna w przypadku otwartych lub złożonych pytań

Socratic w cenie Google

Free Forever

Oceny i recenzje Socratic

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Za mało recenzji

10. Seeing AI (najlepsza pod względem dostępności i identyfikacji obiektów)

via Seeing AI

Seeing AI opowiada o świecie w czasie rzeczywistym, pomagając osobom z wadami wzroku rozpoznawać obiekty, ludzi i teksty. Od czytania menu po identyfikację produktów, zamienia informacje wizualne w słowa mówione, czyniąc codzienne zadania bardziej dostępnymi.

Dla użytkowników iPhone'ów to jak posiadanie osobistego asystenta, który skanuje kody kreskowe, wykrywa waluty, a nawet opisuje sceny. AI sprawia, że poruszanie się po świecie staje się prostsze i bardziej niezależne, zarówno w domu, jak i w podróży.

Zobacz najlepsze funkcje AI

Natychmiastowa identyfikacja obiektów, osób i tekstów za pomocą aparatu iPhone'a

Odczytuj na głos dokumenty, menu lub odręczne notatki, aby mieć do nich łatwy dostęp

Zrozumienie otoczenia dzięki opisom scen opartym na AI

Skanowanie produktów lub rachunków w celu szybkiej identyfikacji

Dostrzeganie limitów AI

Niektóre funkcje wymagają połączenia z Internetem w celu uzyskania optymalnej wydajności

Limit dokładności w złożonych lub zagraconych środowiskach

Patrząc na ceny AI

Free forever

Zobacz oceny i recenzje AI

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

ClickUp: Jedyna aplikacja AI na iOS, której potrzebujesz

Zapomnij o zwykłych narzędziach zwiększających wydajność na iPhone'a - aplikacje AI zasadniczo zmieniają sposób, w jaki pracujemy i tworzymy. Aplikacja ClickUp na iOS naprawdę się wyróżnia, dostosowując się do Twoich potrzeb i przecinając cyfrowy bałagan, który pochłania Twój dzień.

Jeśli korzystasz z iPhone'a i chcesz naprawdę wykonywać wpływową pracę, ClickUp daje ci to, co się liczy: więcej czasu na kreatywne myślenie i mniej czasu na zajętą pracę. Każda funkcja jest na tyle inteligentna, że Twój telefon w końcu pracuje tak ciężko, jak Ty.

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem zawodowym dzięki technologii, która sprosta Twoim wyzwaniom.

Wypróbuj ClickUp już dziś!