Jak pozyskać klientów komercyjnych: Wskazówki dotyczące rozwoju biznesu

Bez względu na branżę, w której działasz (marketing, budownictwo, usługi sprzątania lub inne pole B2B), pozyskiwanie klientów komercyjnych wymaga wysiłku. To podstawa Twojego biznesu, ale bądźmy szczerzy... nie zawsze przynosi natychmiastowe zyski.

Klienci komercyjni nie podejmują decyzji pochopnie. Nie spieszą się, porównują opcje i koncentrują się na długoterminowej wartości. Oznacza to, że nie potrzebujesz najbardziej błyskotliwej oferty - potrzebujesz właściwego podejścia, aby dotrzeć do decydentów i udowodnić, dlaczego jesteś najlepszym wyborem.

Właśnie tym się tutaj zajmujemy.

Zastanówmy się, jak przyciągnąć, pozyskać i utrzymać klientów komercyjnych o wysokiej wartości (bez marnowania czasu na ślepe tropy).

60-sekundowe podsumowanie Klienci komercyjni wynajmują inne firmy do długoterminowych usług, zamówień hurtowych lub specjalistycznych rozwiązań. W przeciwieństwie do klientów niestandardowych, mają wielu decydentów i koncentrują się na ROI, a nie na zakupach impulsywnych

Silna obecność online pomaga przyciągnąć klientów . Optymalizacja strony internetowej za pomocą wyczyszczonych komunikatów i SEO, aktywność w mediach społecznościowych i publikowanie postów gościnnych na stronach branżowych zwiększa widoczność i przyciąga potencjalnych klientów

Współpraca z lokalnymi Businessami jest niezbędna do połączenia się z kluczowymi decydentami. Uczestnictwo w targach, wydarzeniach branżowych i grupach networkingowych zwiększa widoczność i buduje relacje, które mogą prowadzić do długoterminowych kontraktów

Zimny zasięg działa, jeśli jest spersonalizowany . Poparte badaniami e-maile odnoszące się do konkretnych bolączek mogą zwiększyć liczbę odpowiedzi i zarezerwowanych spotkań

Regularne wizyty kontrolne i ustrukturyzowane pętle informacji zwrotnych wzmacniają powiązania z klientami, pomagając zabezpieczyć długoterminowe kontrakty i stałe polecenia

ClickUp usprawnia cały proces, od śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania sprzedażą i nadzorowania potencjalnych klientów, po automatyzację działań następczych i optymalizację powiązań biznesowych , od śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania sprzedażą i nadzorowania potencjalnych klientów, po automatyzację działań następczych i optymalizację powiązań biznesowych

Zrozumienie klientów komercyjnych

Klienci komercyjni to firmy lub organizacje, które zlecają innym firmom zakup produktów lub usług. W przeciwieństwie do klientów indywidualnych, którzy dokonują szybkich, jednorazowych zakupów, klienci komercyjni szukają długoterminowych partnerstw, usług masowych lub niestandardowych rozwiązań, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności.

Różnica między klientami komercyjnymi i indywidualnymi

Aby pozyskać odpowiednich klientów, musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Klienci komercyjni i indywidualni mają różne potrzeby, budżety i style podejmowania decyzji.

Oto krótki przegląd:

Factor Klienci komercyjni Klienci niekomercyjni Definicja Business, korporacje, firmy zarządzające nieruchomościami, organizacje Osoby fizyczne Proces podejmowania decyzji Trwa dłużej, angażuje wielu interesariuszy, koncentruje się na długoterminowym ROI Szybsze decyzje, często oparte na emocjach, wygodzie i cenie Rozmiar i zakres umowy Większe kontrakty, stałe usługi, zakupy hurtowe, wyższe wartości transakcji Jednorazowe lub okazjonalne zakupy, projekty na mniejszą skalę, limitowane budżety Sprzedaż i marketing Marketing B2B, budowanie relacji, networking, demonstrowanie wartości biznesowej Reklama bezpośrednia, polecenia, apel emocjonalny

Kluczowe cechy klientów komercyjnych

Jeśli chcesz zdobyć więcej klientów w przestrzeni komercyjnej, zrozumienie ich cech jest kluczem do sukcesu.

W skrócie ⬇️

Wielu decydentów: Zakupy przechodzą przez menedżerów, zespoły finansowe lub działy zaopatrzenia, dzięki czemu proces jest bardziej ustrukturyzowany Wymagania na dużą skalę: Zamówienia, kontrakty i projekty są zwykle większe i bardziej złożone niż prace mieszkaniowe Usprawniony proces zakupu: Wszystko przechodzi przez odpowiednie umowy sprzedaży, zamówienia zakupu i formalne propozycje Decyzje oparte na ROI: Koszt, wartość i wydajność mają większe znaczenie niż emocje, ponieważ klienci komercyjni koncentrują się na długoterminowych zwrotach

Znaczenie klientów komercyjnych dla rozwoju biznesu

Jeśli poważnie myślisz o rozwoju biznesu, skupienie się na klientach komercyjnych może przynieść większe możliwości, takie jak:

Kontrakty komercyjne są większe, powtarzalne i często bardziej opłacalne niż sprzedaż indywidualna

Współpraca z uznanymi firmami zwiększa reputację i przyciąga więcej klientów

Obsługa kilku dużych klientów jest często łatwiejsza niż obsługa kilkudziesięciu małych

Dzięki ustrukturyzowanym warunkom płatności i zamówieniom hurtowym, klienci komercyjni zapewniają stabilność finansową

➡️ Czytaj więcej: Jak znaleźć klientów dla swojego biznesu konsultingowego?

Strategie pozyskiwania klientów komercyjnych

Pozyskiwanie klientów komercyjnych wymaga inteligentnych strategii, które pozwolą ci dotrzeć do właściwych firm we właściwym czasie.

Przeanalizujmy, jak możesz to osiągnąć:

1. Marketing cyfrowy i obecność online

Jeśli prowadzisz własny biznes, potrzebujesz obecności online. Ale bycie "online " nie oznacza bycia "wszędzie ". wiąże się to z pokazywaniem się tam, gdzie decydenci szukają firm takich jak Twoja i budowaniem zaufania klientów przed skontaktowaniem się z nimi.

Oto jak możesz to zrobić:

ulepsz swoją stronę internetową i zoptymalizuj ją pod kątem SERP-ów

Miej jasny przekaz, aby pierwszą rzeczą, którą widzą odwiedzający, było to, komu pomagasz i jaki problem rozwiązujesz

Wstaw najlepiej pozycjonowane słowa kluczowe, aby odpowiednie osoby mogły Cię znaleźć

Zintegruj najlepsze oprogramowanie agencji SEO ze swoimi cyklami pracy, aby zoptymalizować posty na blogach, newslettery i strony usług

Pro Tip: Zamień swoje najskuteczniejsze strony w magnesy przyciągające potencjalnych klientów poprzez zasoby specyficzne dla strony zamiast ogólnych rejestracji. Pomyśl o szablonach, listach kontrolnych lub mini-przewodnikach, które zwiększają konwersje 3-5X więcej niż standardowe opt-iny.

bądź aktywny w mediach społecznościowych

6sense raportuje, że 70% decydentów B2B bada sprzedawców online przed nawiązaniem z nimi współpracy. Upewnij się, że:

Zoptymalizuj swój profil: Twoje strony firmowe powinny wyglądać jak rozwiązanie problemów, z którymi borykają się potencjalni klienci

Zaangażuj się strategicznie: Komentuj posty liderów branży, właścicieli firm, klientów i potencjalnych klientów za pośrednictwem strony (zachęć pracowników wyższego szczebla do zrobienia tego samego ze swoich kont)

Udostępnianie wartościowej zawartości: Publikuj spostrzeżenia, historie powodzenia i trendy branżowe, ponieważ klienci komercyjni ufają ekspertom

Ale zarządzanie mediami społecznościowymi podczas prowadzenia biznesu nie jest łatwe. Bez zastanawiania się, zaplanuj swoją strategię w mediach społecznościowych za pomocą szablonu Social Media Content Plan firmy ClickUp.

Pobierz szablon Free Twórz, planuj i mierz posty w mediach społecznościowych za pomocą szablonu do planowania zawartości w mediach społecznościowych ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zdefiniuj, jak wygląda powodzenie - większe zaangażowanie, świadomość marki czy kliknięcia

Śledzenie postępów, aby wiedzieć, co działa (a co nie)

Opracuj mapę postów z kalendarzem zawartości, aby zachować spójność

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i śledź zatwierdzenia, aby nic nie pozostało niezauważone

Używaj statusów takich jak W trakcie , Do zatwierdzenia * i Opublikowane , aby bez wysiłku śledzić zawartość

Dodaj szczegóły, takie jak platformy, copywriterzy, projektanci i terminy, aby wszystko było zsynchronizowane

publikuj posty gościnne i treści związane z przywództwem

Dotrzyj do potencjalnych klientów, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy czytają teraz blog branżowy. Publikuj artykuły na dobrze znanych stronach, gdzie szukają informacji.

Poniżej znajduje się kilka popularnych witryn, do których można się zgłosić i wnieść istotną zawartość:

Kategoria Witryny z wpisami gościnnymi Business i marketing Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Technologia i startupy TechCrunch (sieć współpracowników), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finanse i inwestycje Investopedia, Forbes (sieć współpracowników), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Ogólne blogowanie Medium (różne publikacje), Artykuły LinkedIn, Blogi Quora, YourStory, Business. com

2. Zbuduj zaufanie i wykorzystaj istniejących klientów

Czy wiesz, co jest najlepszym źródłem zaufania dla nowego biznesu? Twoi obecni lub byli klienci.

Oni już znają twoją wartość i prawdopodobieństwo, a ich sieć jest prawdopodobnie pełna potencjalnych potencjalnych klientów. Oto jak możesz wykorzystać ich sieć:

stwórz program poleceń

Zapytaj swoich klientów: "Kto w twojej branży mógłby skorzystać z naszych usług lub produktów?" Zaoferuj im przygotowanie krótkiego e-maila wprowadzającego do przekazania potencjalnym potencjalnym klientom lub poproś ich o połączenie z odpowiednią osobą w mediach społecznościowych.

Co ważniejsze, daj im powód do zrobienia z tobą interesów - poprzez rabaty, wersje próbne lub ekskluzywny dostęp do usług.

pozyskiwanie i promocja nowych recenzji

Jeśli Business potencjalnie chce cię zatrudnić lub skorzystać z twojej oferty, sprawdzi twoje recenzje online przed skontaktowaniem się z tobą.

Jeśli twoje strony biznesowe w Google i LinkedIn są puste, to czerwona flaga ⛳. Upewnij się, że poprosiłeś obecnych klientów o pozostawienie szybkiej, szczerej recenzji. Umieść te recenzje na swojej stronie internetowej, w ofertach i mediach społecznościowych, aby przyciągnąć decydentów.

Pro Tip: Zablokuj kwartalny "Review Day " i poproś swój team o poświęcenie 30 minut na osobisty kontakt z najlepszymi klientami. Zamiast po prostu prosić o recenzję, niech podzielą się konkretnym momentem lub powodzeniem, które pamiętają ze współpracy. Ten rodzaj autentycznej, wyzwalającej nostalgię wiadomości ma duże znaczenie.

3. Rozwiń swoją sieć i obecność w branży

Aby pozyskać więcej wysokopłatnych klientów, nie musisz spotykać się z większą liczbą osób, ale z tymi właściwymi. Oto jak 👇

uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach

Udaj się tam, gdzie znajdują się decydenci i osoby z branży. Mogą to być duże wydarzenia technologiczne, targi, lokalne izby handlowe lub grupy BNI.

przez Google

Ale pokazanie się nie wystarczy. Musisz jasno określić kogo chcesz spotkać i dlaczego. Odrób pracę domową i skontaktuj się z nimi przed wydarzeniem, aby ustawić szybkie wprowadzenie.

⏱️ Przyjazne przypomnienie: Zaprojektuj odpowiednią prezentację firmową, którą możesz wyświetlić na laptopie lub tablecie. Zadawaj przemyślane pytania dotyczące wyzwań, przed którymi stoją inne firmy z branży. Ponieważ spotkanie odbywa się podczas wydarzenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że potencjalni klienci będą otwarci na to, by cię wysłuchać.

partnerstwo z uzupełniającymi się Businessami

Załóżmy, że prowadzisz firmę sprzątającą biura. Zamiast pukać do drzwi, nawiąż współpracę z lokalną firmą zajmującą się zaopatrzeniem biur. Oni już sprzedają do firm, które potrzebują czystych obszarów roboczych, więc dlaczego nie współpracować?

Ustawienie partnerstwa polecającego. Kiedy oni przyprowadzą nowego klienta, polecą twoje usługi, a ty zrobisz to samo dla nich. To korzyść dla obu stron!

4. Skoncentruj się na klientach o wysokiej wartości

Nie ścigaj każdego biznesu w swojej branży. Skup się na potencjalnych klientach komercyjnych, którzy potrzebują tego, co oferujesz.

Oto jak to zrobić:

skorzystaj z LinkedIn i wiadomości w celu zwiększenia sprzedaży

Wyszukaj decydentów według branży, wielkości firmy i roli w LinkedIn Sales Navigator. Za pomocą tego narzędzia można utworzyć celową listę firm i kluczowych osób, do których można się zwrócić. Ponadto, przejdź do Crunchbase i CB Insights, aby znaleźć firmy, które niedawno pozyskały finansowanie lub rozwijają się.

korzystaj z tablic ogłoszeń i platform pozyskiwania leadów

Przejrzyj branżowe tablice ogłoszeń, takie jak Wellfound, Y Combinator czy Indeed. Jeśli Business zatrudnia na rolę związaną z twoją usługą, mogą być otwarci na outsourcing.

Wiele branż posiada również tablice RFP (Request for Proposal) , na których Business publikuje projekty komercyjne. Tablice te obejmują RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter i inne.

korzystanie z raportów i katalogów rynkowych

Zapoznaj się z branżowymi raportami i katalogami, takimi jak IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass i Yellow Pages, aby wykryć rozwijające się biznesy, które mogą potrzebować twoich usług.

➡️ Bonus: Jak znaleźć i utrzymać klientów dla Construction Business

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

5. Korzystaj z e-maili i płatnych reklam

Czasami najlepszym sposobem na zdobycie idealnych klientów jest dotarcie bezpośrednio do nich. W skrócie,

e-mail i cold outreach

Ogólne e-maile o treści "Hej, oferujemy usługi XYZ, porozmawiajmy? " są usuwane. Powinieneś być wyczyszczony i spersonalizowany, jeśli chcesz uzyskać prawdziwe wyniki - więcej odpowiedzi, zarezerwowanych spotkań i zamkniętych transakcji. Zanim to jednak nastąpi, należy stworzyć wysokiej jakości listę e-maili:

Skorzystaj z LinkedIn Sales Navigator , aby znaleźć osoby decyzyjne w swojej branży docelowej (na przykład: Prezesi, dyrektorzy ds. marketingu lub kierownicy ds. zaopatrzenia w średniej wielkości firmach produkcyjnych)

Korzystaj z narzędzi takich jak Hunter. io, Snov. io lub Apollo. io do pozyskiwania zweryfikowanych e-maili. Dzięki nim Twoje kontakty są dokładne, aktualne i rzadziej trafiają do spamu

Następnie poświęć trochę czasu na napisanie e-maila.

Zacznij od spersonalizowanego tematu (np. "[Imię], szybki pomysł, który pomoże [Nazwa firmy] zwiększyć przychody").

Rozpocznij od popartego badaniami pierwszego zdania, które pokazuje, że rozumiesz ich biznes (np. "Widziałem, że [nazwa firmy] właśnie rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię - wiele firm boryka się z [wyzwanie] na tej scenie. ').

Zamiast przedstawiać ofertę, zaoferuj natychmiastową wartość - podziel się studium przypadku, pomocną wskazówką lub darmowym zasobem. Wreszcie, niech twoje wezwanie do działania będzie proste: "Chętnie podzielę się tym podczas szybkiej 15-minutowej rozmowy. Do zrobienia w przyszły wtorek?"

Pro Tip: Ustaw lejek e-mailowy na 2-4 tygodnie, zależnie od branży i grupy docelowej. Sekwencja 4 e-maili jest dobrym punktem wyjścia: 1️⃣ Dzień 1: Wstępny zasięg (spersonalizowany e-mail oparty na wartościach) 2️⃣ Dzień 4-6: Follow-up 1 (przypomnienie + dodatkowa wartość) 3️⃣ Dzień 9-12: Follow-up 2 (Rozwiązywanie obiekcji, wzmacnianie wartości) 4️⃣ Dzień 15-20: Końcowe działania następcze (e-mail o rozstaniu, pozostawienie otwartych drzwi)

uruchom płatne reklamy

Płatna reklama to potężne narzędzie, ale wymaga dedykowanego budżetu i strategicznego podejścia (w końcu w grę wchodzą prawdziwe pieniądze).

Oto następujące kanały, które można wykorzystać:

Reklamy LinkedIn: Dotarcie do osób decyzyjnych na podstawie tytułu stanowiska, stażu pracy, branży i wielkości firmy

Google PPC: Obstawiaj słowa kluczowe o wysokiej intensywności, specyficzne dla branży, w których kupujący aktywnie szukają (np. "najlepsza agencja generowania leadów B2B" zamiast po prostu "generowanie leadów")

Reklamy przekierowujące: Twórz niestandardowe grupy odbiorców, którzy odwiedzili kluczowe strony, takie jak wycena lub studia przypadków

Prawda jest taka, że lokalizacja i zarządzanie klientami może wydawać się przytłaczające, jeśli nie masz odpowiedniego systemu. Żonglowanie e-mailami, działaniami następczymi i śledzenie potencjalnych klientów na wielu platformach to recepta na frustrację. *

Wejdź do ClickUp, aplikacji do wszystkiego w pracy. 💁

Zorganizuj i zoptymalizuj swoje wysiłki w zakresie sprzedaży, marketingu i CRM

Jedno narzędzie do zarządzania projektami klienta, inne do śledzenia, a jeszcze inne do współpracy. Czy nie brzmi to jak niekończący się cykl klikania między zakładkami i śledzenia tego, co faktycznie wymaga uwagi? Właśnie wtedy potrzebujesz aplikacji do wszystkiego, która scentralizuje to wszystko!

Po pierwsze, aby zbudować pełny pipeline i napędzać prawdziwy wzrost, potrzebujesz silnika marketingowego, który przyciąga, angażuje i konwertuje właściwych odbiorców.

ClickUp for Marketing zapewnia Twojemu zespołowi centralny hub do tworzenia, realizacji i optymalizacji strategii. To narzędzie marketingowe usprawnia każdy krok, od planowania kampanii i zarządzania zawartością po śledzenie wyników i współpracę zespołu.

Zachowaj wszystkie inicjatywy marketingowe w jednym widoku dzięki rozwiązaniu ClickUp Marketing Team

Dzięki temu możesz:

Twórz marketingowe mapy drogowe, ustaw konkretne cele wzrostu i utrzymuj krystalicznie czyste oś czasu kampanii

Zbierz Teams razem z Tablicami ClickUp , narzędziami Proofing i nie tylko, zapewniając, że wszyscy są zgodni od burzy mózgów do realizacji

Śledzenie wskaźników KPI, mierzenie powodzenia kampanii i dostosowywanie strategii za pomocą interaktywnych pulpitów

Co więcej? ClickUp posiada bibliotekę ponad 1000 szablonów, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas. Wśród nich znajduje się szablon planu działań marketingowych ClickUp z konfigurowalnymi narzędziami do śledzenia kampanii, kalendarzami zawartości i cyklami pracy generowania leadów od razu po wyjęciu z pudełka.

Pobierz szablon Free Skoncentruj swoje wysiłki marketingowe we właściwy sposób dzięki szablonowi planu działań marketingowych ClickUp

Ten szablon pozwala na:

Ustawienie statusów zadań, takich jak "zablokowane", "anulowane", "zakończone", "w trakcie realizacji" i "planowane"

Dodaj niestandardowe atrybuty (np. "Output", "Teams Assigned", "Files", "Goals"), aby śledzić kluczowe szczegóły i monitorować postępy

Śledzenie planów działań marketingowych za pomocą etykiet, celów, ostrzeżeń o zależnościach i integracji z pocztą e-mail

Gdy wysiłki marketingowe zaczną przynosić potencjalnych klientów, następnym krokiem jest przekształcenie ich w lojalnych klientów. A czy jest lepszy sposób na rozpoczęcie niż ClickUp for Sales? Nigdy więcej nie trać wartościowych transakcji dzięki temu solidnemu rozwiązaniu do zarządzania projektami.

Wyeliminuj zgadywanie ze śledzenia sprzedaży dzięki ClickUp Sales

na przykład, możesz automatycznie przypisywać zadania w oparciu o każdą scenę procesu sprzedaży. Możesz wyzwalać aktualizacje statusu, gdy potencjalny klient podejmie działanie (np. odpowie na e-mail lub pobierze ofertę). Możesz także nadawać priorytety leadom o wysokiej wartości, aby Twój Teams wiedział, na czym skupić się w następnej kolejności!

Co więcej, buduj pulpity bez użycia kodu za pomocą ClickUp Dashboards, aby zwiększyć widoczność swojego cyklu pracy. Zapewniają one widok na najwyższym poziomie trendów konwersji za pomocą zaawansowanych wykresów wizualnych, w tym wskaźników zamknięcia transakcji, średniego czasu potrzebnego do zamknięcia transakcji i nie tylko

Możesz także śledzić wyniki indywidualne i zespołowe - zrozumieć, kto zamyka i gdzie potrzebne są ulepszenia.

Przekształcanie potencjalnych klientów w klientów na całe życie

Dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania projektami CRM nie potrzebujesz tuzina narzędzi, aby śledzić swój pipeline sprzedażowy. Wszystko (dane kontaktowe, transakcje, notatki klientów i e-maile) jest uporządkowane w jednym miejscu.

Uporządkuj, wyszukaj i udostępnij relacje z klientami dzięki ClickUp CRM

Krótko mówiąc, zdobądź 👇

Wizualny pipeline sprzedaży: Śledzenie potencjalnych klientów, transakcji i interakcji z klientami w sposób, który ma dla Ciebie sens. Wybieraj spośród wielu widoków (Kanban, Lista, Tabela, itp.), aby zobaczyć, gdzie wszystko się znajduje na pierwszy rzut oka

Pulpity na żywo: Uzyskaj widok z lotu ptaka kluczowych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta, wielkość transakcji i trendy sprzedaży (wszystko w czasie rzeczywistym)

Integracja z pocztą e-mail: Zsynchronizuj swoje e-maile bezpośrednio z ClickUp, aby Twój zespół mógł zobaczyć poprzednie rozmowy, współpracować nad dalszymi działaniami i mieć wszystko na swoim miejscu

Zarządzanie kontami i transakcjami: Organizuj informacje o klientach, śledź zamówienia i zarządzaj lejkami sprzedaży za pomocą niestandardowych pól i cykli pracy ClickUp

Dzięki temu masz ustawiony CRM - leady są zorganizowane, transakcje są śledzone, a relacje z klientami przebiegają płynnie.

Uprość pozyskiwanie klientów dzięki odpowiednim systemom

Marketing, operacje i obsługa klienta przyczyniają się do przekształcania potencjalnych klientów w długoterminowych partnerów. Jednak gdy Teams używają rozłącznych narzędzi, informacje są tracone, terminy się przesuwają, a cały proces spowalnia.

Skorzystaj z zadań ClickUp, aby zorganizować każdy krok procesu pozyskiwania klientów. Zarządzaj potencjalnymi klientami, przydzielaj działania następcze i ustawiaj terminy na bieżąco. Na przykład, przydziel Zespół A do tworzenia list leadów, podczas gdy Zespół B będzie pielęgnował pozyskane leady w drugiej scenie lejka.

Przypisuj zadania, śledź postępy sprzedaży i nie tylko dzięki ClickUp Tasks

Chcesz zwiększyć wydajność? Skorzystaj z ClickUp Time Tracking, aby zrozumieć, czy zespoły efektywnie wykorzystują swój czas. Od rozmów sprzedażowych po przygotowywanie ofert - zobacz, gdzie wydawane są wysiłki i zoptymalizuj procesy.

Twórz, edytuj i udostępniaj oferty dla klientów bez wysiłku

Edytuj za pomocą bogatego formatu, poleceń szybkiego ukośnika i dodawaj przyciski, banery, bloki kodu i widżety w ClickUp Docs

Teams niezaprzeczalnie potrzebują sposobu na tworzenie, udoskonalanie i udostępnianie pitchów bez zbędnej wymiany zdań. ClickUp Docs właśnie do tego służy!

Aplikacja została stworzona z myślą o teamach, które potrzebują szybkiego i zorganizowanego sposobu na tworzenie propozycji dla klientów, dokumentów sprzedażowych i materiałów prezentacyjnych. Może ci pomóc:

Twórz ustrukturyzowane oferty za pomocą gotowych szablonów

Pracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym bez konfliktów wersji

Przechowuj wszystkie dokumenty związane z klientem, notatki ze spotkań i referencje w jednym hubie

Natychmiastowe udostępnianie za pomocą połączonego linku (koniec z wysyłaniem przestarzałych załączników)

Ale jeśli zaczynanie od zera wydaje się przytłaczające, ClickUp Brain pozwoli Ci natychmiast ruszyć z miejsca. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz propozycji projektu, oferty sprzedaży czy odnowienia umowy, Brain wygeneruje je dla Ciebie.

Na przykład, możesz podać Brainowi podpowiedź typu: "Napisz atrakcyjną ofertę sprzedaży dla agencji brandingowej, której celem są startupy e-commerce. Podkreśl doświadczenie w zakresie identyfikacji wizualnej, pakowania produktów i brandingu w mediach społecznościowych. Niech będzie profesjonalny, ale angażujący. '

W odpowiedzi otrzymujemy następujące wyniki:

Przyspiesz dane powstania i zapewnij spójność marki we wszystkich kampaniach dzięki ClickUp Brain

Dzięki automatyzacji ClickUp proces ten jest jeszcze łatwiejszy. Po zrobieniu prezentacji lub umowy, ustaw automatyzację "kiedy-kiedy" w ClickUp, aby wysłać ją do zatwierdzenia klientowi lub innemu członkowi zespołu do zrobienia przeglądu.

Pokonywanie wyzwań w pozyskiwaniu klientów komercyjnych

Nawet jeśli masz wszystkie strategie pozyskiwania klientów w swoim podręczniku sprzedaży, zdobycie tych transakcji nie jest prostą sprawą. SuperOffice raportuje, że poszukiwanie klientów jest najtrudniejszą sceną procesu sprzedaży dla 80% sprzedawców, a następnie kwalifikowanie potencjalnych klientów (44%) i zamykanie transakcji (24%).

Jakie są więc największe wyzwania, przed którymi prawdopodobnie staniesz, próbując pozyskać klientów komercyjnych?

1. Cykle sprzedaży wydają się nie mieć końca

W przeciwieństwie do mniejszych transakcji, klienci komercyjni przechodzą przez wiele poziomów zatwierdzania, przeglądów budżetów, a czasem przez całe cykle fiskalne.

Rozwiązanie: Zidentyfikuj proces zatwierdzania na wczesnym etapie - zapytaj: "Kto jeszcze musi to podpisać? " Ponadto, stwórz pilną potrzebę, oferując limitowane ceny, priorytetowe wdrażanie lub ekskluzywne dodatki do szybkiego działania.

2. Uznani dostawcy mają blokadę na rynku

Wielu klientów komercyjnych utrzymuje długotrwałe relacje z obecnymi dostawcami produktów lub usług. Nawet jeśli są niezadowoleni, zmiana wydaje się kłopotliwa.

Rozwiązanie: Pozycja jako alternatywa, której nie mogą zignorować. Czy możesz zaoferować szybszy czas realizacji lub wyspecjalizowane podejście, któremu nie może dorównać ich duży dostawca? Podkreśl te różnice. Zaoferuj projekt pilotażowy lub wersję próbną, aby zmniejszyć postrzegane przez nich ryzyko.

3. Utknąłeś na scenie składania ofert

Odbyłeś świetne dyskusje, a oni poprosili o ofertę, ale po jej wysłaniu sprawy utknęły w martwym punkcie. Może odrzucają ceny, opóźniają podjęcie decyzji lub całkowicie przestają odpowiadać.

Rozwiązanie: Przed wysłaniem propozycji potwierdź, że są oni gotowi do dalszych działań i z góry rozwiąż wszelkie pozostałe wątpliwości. Spraw, by propozycje były oparte na działaniu. Zamiast samej listy usług, dołącz studia przypadków, dowody społeczne i jasno określony termin.

Budowanie długoterminowych relacji z klientami

Znalazłeś system, który pomaga ci pozyskiwać klientów komercyjnych z pozytywnymi wynikami. Ale co teraz? Zarządzanie klientami! Im lepiej się do tego zabierzesz, tym więcej poleceń i zrównoważony wzrost odnotujesz. Oto do zrobienia:

1. Sprawdzaj regularnie, aby utrzymać zaangażowanie klientów

Nawet jedno złe doświadczenie może nadszarpnąć zaufanie klienta, więc wyjdź poza umowę. Solidny system onboardingowy pomaga w intymnym przedstawieniu produktu lub usługi, jednocześnie proaktywnie odpowiadając na zapytania.

Aby rozpocząć, skorzystaj z szablonu Client Success Template by ClickUp . Centralizacja wszystkich szczegółów związanych z klientem pozwala śledzić postępy, dokumentować kluczowe zwycięstwa i obawy oraz ułatwiać regularne aktualizacje.

Pobierz szablon Free Zarządzaj kontami klientów lub wdrażaj nowych dzięki szablonowi powodzenia klienta ClickUp

Pro Tip: Ustal rytm komunikacji w oparciu o swoją branżę i cykl kontraktu, niezależnie od tego, czy są to cotygodniowe spotkania, comiesięczne raportowanie czy kwartalne przeglądy. W razie potrzeby skorzystaj z gotowych szablonów do zarządzania klientami.

2. Stwórz pętlę informacji zwrotnej, która działa

Nie można poprawić tego, czego się nie mierzy. Dlatego też zbieranie informacji zwrotnych jest niezbędne w komunikacji z klientem. Pomaga zrozumieć, co działa, a gdzie klient potrzebuje większego wsparcia.

Na początek skorzystaj z formularzy ClickUp, aby błyskawicznie rejestrować potrzeby klientów, kierować prośby o rozwiązanie i upewnić się, że informacje zwrotne zamieniają się w działania.

Usprawnij zbieranie opinii klientów dzięki formularzom ClickUp

Formularze ClickUp dostosowują pytania na podstawie odpowiedzi klienta z logiką warunku, dzięki czemu są łatwiejsze do zakończenia i lepiej zbierają istotne informacje.

Po przesłaniu formularzy można je łatwo przekształcić w zadania i przypisać odpowiednim członkom zespołu do dalszej realizacji.

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie połączonych stron. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie i przenoszenie większej liczby cykli pracy zespołu do ClickUp.

3. Użyj szablonów, aby uprościć interakcje z klientem

Nie zawsze trzeba wymyślać koło na nowo lub opracowywać coś zbyt kreatywnego podczas utrzymywania relacji. Czasami pomocne może być po prostu przestrzeganie wypróbowanych i przetestowanych strategii i szablonów utrzymania klientów.

Weźmy na przykład zbieranie opinii. Jeśli nie chcesz ustawiać procesu zbierania opinii od zera, sprawdź szablon formularza opinii ClickUp. Dostosuj ankiety do konkretnych potrzeb klientów dzięki niestandardowym polom, skalom ocen i otwartym pytaniom.

🌟 Bonus: Free Creative Brief Szablony i przykłady dla marketingu

Zdobądź nowych klientów komercyjnych dzięki ClickUp

To naturalne, że martwisz się o pozyskanie nowych klientów komercyjnych, biorąc pod uwagę długość cykli sprzedaży, ostrą konkurencję i szybkie kurczenie się budżetów.

ClickUp, aplikacja typu "wszystko w jednym" do pracy, pomaga skutecznie udoskonalać działania sprzedażowe, monitorować potencjalnych klientów i szybciej zamykać transakcje. Centralizuje wszystkie działania sprzedażowe, ułatwiając Tobie i Twojemu zespołowi utrzymanie porządku (i spójności).

Zarejestruj się w ClickUp już dziś - całkowicie za darmo - i sam przekonaj się o korzyściach.