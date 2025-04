10 przykładów planów poprawy wydajności dla lepszych wyników

Ignorowanie problemów z wydajnością pracowników może negatywnie wpłynąć na wydajność, morale zespołu i powodzenie biznesu.

Nie dotrzymanie terminu, brak zaangażowania pracownika, to wszystko się sumuje i może prowadzić do większej rotacji, utraty przychodów i zahamowania wzrostu.

Lepiej jest korzystać z ustrukturyzowanych planów poprawy wydajności (PIP), aby wcześnie rozwiązywać problemy, ustawić jasne oczekiwania i dać pracownikom uczciwą szansę na poprawę.

Zamieściliśmy listę 10 praktycznych przykładów PIP, które pomogą ci uporać się z problemami związanymi z niską wydajnością, ustawić wymierne cele i wprowadzić znaczące ulepszenia.

60-sekundowe podsumowanie Plan poprawy wyników to ustrukturyzowane podejście, które pomaga pracownikom poprawić się w kluczowych obszarach przed podjęciem formalnych działań.

Przedstawiliśmy 10 rzeczywistych przykładów PIP obejmujących takie problemy, jak niedotrzymywanie terminów, niska wydajność, słaba współpraca i naruszenia zasad.

Skuteczny PIP powinien zidentyfikować przyczynę źródłową, ustawić jasne, mierzalne cele oraz zapewnić stałe wsparcie i odpowiedzialność.

Całkowite uniknięcie PIP jest możliwe dzięki proaktywnemu zarządzaniu, jasnym oczekiwaniom i konstruktywnym informacjom zwrotnym.

ClickUp pomaga usprawnić śledzenie wydajności, ustawienie celów i odpowiedzialność zespołu, zapewniając pracownikom pozostanie na dobrej drodze, zanim dojdzie do eskalacji problemów z wydajnością.

Czym jest plan poprawy wydajności?

Plan poprawy wyników to strukturalne ramy przygotowane przez menedżerów i liderów HR, aby pomóc pracownikom rozwiązać problemy z wydajnością. Obejmuje on możliwe do wykonania kroki w celu poprawy standardów wydajności, oś czasu dla postępu, kamienie milowe poprawy i regularne kontrole z jasnymi, mierzalnymi celami.

W przeciwieństwie do niektórych błędnych przekonań, PIP nie jest narzędziem do wypychania pracowników z firmy, ale zasobem do kierowania ich doskonaleniem.

Oto przykład planu poprawy wydajności:

Dlaczego warto stworzyć plan poprawy wyników?

Zbyt długo nierozwiązane problemy z wydajnością mogą zakłócać pracę Teams i obniżać wydajność. Zamiast czekać na eskalację problemów, plan poprawy wydajności zapewnia ustrukturyzowane, proaktywne podejście. Umożliwia on menedżerom ustawienie jasnych ścieżek poprawy przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania pracowników.

PIP pomaga:

Identyfikacja przyczyn źródłowych: Wskazuje czynniki blokujące wydajność zamiast zajmować się tylko objawami

Kreowanie odpowiedzialności: Określa kroki działania, dzięki którym pracownicy przejmują własność nad swoim rozwojem

Redukcja stronniczości w podejmowaniu decyzji: Dostarcza udokumentowane postępy, zamiast polegać na subiektywnych opiniach

Poprawa morale zespołu: Pomaga pracownikom w osiąganiu sukcesów i zapobiega niechęci ze strony osób osiągających wysokie wyniki

Wzmocnienie coachingu: Zachęca menedżerów do kierowania pracownikami zamiast tylko sprawdzania wyników

czy wiesz, że? Badania sugerują, że pracownicy z lepszymi umiejętnościami i doświadczeniem pomagają zwiększyć przychody biznesu o oszałamiające 50%.

10 przykładów planów poprawy wydajności, które pomogą odmienić sytuację pracowników zmagających się z problemami

Niektóre problemy z wydajnością wymagają coachingu, podczas gdy inne wymagają ustrukturyzowanych planów poprawy. Poniżej znajduje się 10 rzeczywistych przykładów ram zarządzania wydajnością, które pomogą rozwiązać typowe wyzwania pracowników za pomocą jasnych kroków i mierzalnych celów.

Każdy przykład zawiera: Scenariusz/kontekst: Jaki jest problem z wydajnością?

Możliwe przyczyny: Dlaczego ten problem się pojawił?

Kroki działania i oś czasu: Jak to naprawić, do kiedy i jak śledzić postępy

Przykład #1: Konsekwentne niedotrzymywanie terminów

scenariusz

Pracownik nagminnie spóźnia się z pracą, co powoduje opóźnienia i wpływa na wydajność zespołu. Problem ten utrzymuje się od trzech miesięcy, a ponad 60% przydzielonych zadań związanych z wprowadzaniem danych i innych elementów działań czeka na realizację od ponad miesiąca. Wynikiem tego są przeciągające się projekty, niska jakość i dodatkowe obciążenie pracą dla innych członków zespołu.

możliwe przyczyny

Niejasna priorytetyzacja: Pracownik nie jest w stanie określić, które zadania są najpilniejsze, co prowadzi do opóźnień krytycznych terminów.

Niedoszacowanie czasu trwania zadania: Zakładają, że mają więcej czasu niż w rzeczywistości

Brak ustrukturyzowanego śledzenia postępów: Zadania piętrzą się bez regularnego przeglądu

kroki działania i oś czasu 1. Ustawienie jasnych priorytetów i terminów realizacji zadań (dni 1-3) Rozwiązanie: Przeprowadź spotkanie jeden na jeden, aby przejrzeć wszystkie oczekujące i nadchodzące terminy. Przypisz każdemu zadaniu poziom priorytetu za pomocą matrycy Eisenhowera, aby wyjaśnić, co musi zostać zrobione w pierwszej kolejności

Oczekiwanie: Pracownik zakończy co najmniej 80% zadań o wysokim priorytecie na czas w ciągu pierwszych 30 dni. 2. Śledzenie szacowanego i rzeczywistego czasu zakończenia zadania (Tydzień 1-2) Rozwiązanie: Poproś pracownika o rejestrowanie szacowanego i rzeczywistego czasu spędzonego na wykonywaniu zadań przez dwa tygodnie. Zidentyfikuj wzorce, w których nie doceniają wymagań czasowych i odpowiednio dostosuj strategie planu

Oczekiwania: Do końca drugiego tygodnia pracownik powinien zakończyć zadania w 10% szacowanego czasu, aby poprawić dokładność 3. Wprowadzenie cotygodniowych odpraw i terminów (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Wdrożenie ciągłych terminów wewnętrznych - każdy ważny termin będzie podlegał wewnętrznej odprawie na 48 godzin przed jego przesłaniem

Oczekiwania: W ciągu pierwszego miesiąca liczba niedotrzymanych terminów powinna spaść o co najmniej 50%

Przykład #2: Uporczywe problemy z jakością

scenariusz

Pracownik stale przesyła pracę z błędami, niespójnościami lub brakującymi szczegółami, co prowadzi do przeróbek i opóźnień w projektach. W ciągu ostatnich trzech miesięcy poziom błędów przekroczył 30%, co wymagało częstych korekt ze strony przełożonych i członków zespołu.

możliwe przyczyny

Brak dbałości o szczegóły: Pracownik wykonuje zadania w pośpiechu, nie sprawdzając swojej pracy

Niejasne standardy jakości: Oczekiwania dotyczące dokładności i spójności nie są dobrze zdefiniowane

Nieefektywny proces przeglądu: Nie ma ustrukturyzowanego sposobu na wychwycenie i poprawienie błędów przed ich przesłaniem

kroki działania i oś czasu 1. Ustanowienie list kontrolnych jakości (dni 1-5) Rozwiązanie: Zdefiniuj niepodlegające negocjacjom standardy jakości i stwórz listę kontrolną dla konkretnego zadania, której pracownik musi przestrzegać przed złożeniem pracy

Oczekiwania: Wskaźnik błędów powinien spaść o 20% w ciągu pierwszych 30 dni, gdy pracownicy wyrobią w sobie nawyk samokontroli 2. Wdrożenie sesji wzajemnej oceny (tydzień 1-4) Rozwiązanie: Przydziel mentora lub recenzenta jakości, który sprawdzi pracę pracownika przed jej ostatecznym przesłaniem. Zmieniaj recenzentów, aby zapewnić różne perspektywy

Oczekiwania: Do 4 tygodnia pracownik powinien poprawić co najmniej 70% błędów, zanim praca dotrze do kierowników 3. Śledzenie i redukcja błędów w ciągu 60 dni Rozwiązanie: Ustawienie ustrukturyzowanej pętli informacji zwrotnej z dwutygodniowymi odprawami w celu omówienia postępów, wskazania powtarzających się problemów i wzmocnienia technik dokładności

Oczekiwania: Wskaźnik błędów pracownika powinien spaść o 50% w ciągu 60 dni. Jeśli błędy nie ustąpią, należy ponownie ocenić szkolenie lub dopasowanie do roli

Pro Tip: Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej kontroli jakości od ClickUp, aby nakreślić kroki kontroli jakości i zdefiniować jasne punkty kontrolne. Pozwoli to ustandaryzować kontrole jakości, przypisać odpowiedzialność za rozwiązywanie błędów i upewnić się, że każdy produkt spełnia oczekiwania przed przesłaniem.

Przykład #3: Brak współpracy przy projektach zespołowych

scenariusz

Pracownik ma trudności z efektywną pracą w zespole, co prowadzi do nieterminowego przekazywania zadań, błędnej komunikacji i rosnącego napięcia wśród współpracowników. Zadania wymagające interdyscyplinarnej funkcji są często opóźnione, a koledzy z zespołu czują się sfrustrowani koniecznością rekompensowania braku koordynacji.

możliwe przyczyny

Słabe umiejętności komunikacyjne: Pracownik nie dzieli się skutecznie aktualizacjami lub obawami

Niechęć do udostępniania obowiązków: Wolą pracować samodzielnie lub wahają się przed oddelegowaniem zadań

Niejasne role i oczekiwania: Nie rozumieją w pełni, co jest wymagane do sprawnego przekazywania zadań

Przykład #4: Ciągłe problemy z frekwencją lub punktualnością

scenariusz

Pracownik często przychodzi spóźniony lub opuszcza pracę bez wcześniejszego powiadomienia, zakłócając harmonogramy zespołu i opóźniając zadania. W ciągu ostatniego miesiąca jego lista obecności wykazuje niespójne godziny pracy, co prowadzi do obaw o niezawodność i obciążenie pracą.

możliwe przyczyny

Problemy osobiste: Wyzwania poza pracą wpływają na ich dyspozycyjność

Brak motywacji: Nie widzą wpływu punktualności na zespół

Złe planowanie: Nieefektywne zarządzanie czasem powoduje opóźnienia w rozpoczęciu dnia pracy

kroki działania i oś czasu 1. Przeprowadzenie spotkania jeden na jeden (Tydzień 1) Rozwiązanie: Usiądź z pracownikiem, aby omówić wzorce frekwencji i odkryć wszelkie osobiste lub zawodowe przeszkody. Wykorzystaj to spotkanie do ustawienia jasnych oczekiwań i uzgodnienia ustrukturyzowanego planu poprawy

Oczekiwania: Do końca pierwszego tygodnia pracownik powinien dobrze rozumieć wymagania dotyczące frekwencji i działania naprawcze 2. Wymagaj codziennych rejestrów czasu pracy (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Poproś pracownika, aby codziennie przez cztery tygodnie zapisywał godziny przyjścia do pracy i przerwy. Zachęcanie do ustrukturyzowanego śledzenia i przeglądania postępów przy użyciu szablonów doskonalenia procesów może zapewnić bardziej systematyczny sposób monitorowania zmian i zapewnienia trwałej poprawy

Oczekiwania: Do 4 tygodnia, wzorce powinny wykazać co najmniej 50% redukcję spóźnień 3. Korzystanie z przypomnień o harmonogramie i kontroli odpowiedzialności zespołu (na bieżąco) Rozwiązanie: Ustaw automatyczne przypomnienia przed czasem rozpoczęcia pracy przez pracownika i wprowadź odprawy zespołowe, aby wzmocnić odpowiedzialność. Zachęcaj ich do proaktywnego komunikowania się, jeśli przewidują opóźnienia

Oczekiwania: Pracownik powinien wykazać się stałą poprawą frekwencji w ciągu 30 dni i informować z wyprzedzeniem o wszelkich nieuniknionych nieobecnościach

Czytaj więcej: Szablony planów poprawy wydajności (PIP)

Przykład #5: Słaba komunikacja z klientami

scenariusz

Pracownik zmaga się z interakcjami z klientami, co prowadzi do nieporozumień, niedostosowanych oczekiwań i potencjalnych konfliktów. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy opinie klientów wskazywały na niejasne wyjaśnienia, powolny czas reakcji i trudności w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

możliwe przyczyny

Brak szkolenia w zakresie umiejętności miękkich: Pracownik może nie wiedzieć, jak skutecznie prowadzić profesjonalne rozmowy

Niejasne wytyczne dotyczące komunikacji: Mogą nie stosować ustrukturyzowanego podejścia do interakcji z klientem

Bariery kulturowe: Różnice w stylach komunikacji mogą wpływać na jasność komunikacji

kroki działania i oś czasu 1. Zapisz się na warsztaty, aby poprawić komunikację (tydzień 1-2) Rozwiązanie: Zapewnij ustrukturyzowane szkolenie z umiejętności miękkich, które koncentruje się na aktywnym słuchaniu, utrzymywaniu profesjonalnego tonu i radzeniu sobie z trudnymi rozmowami. Regularne sesje informacji zwrotnej i ciągłe praktyki zarządzania wydajnością mogą pomóc wzmocnić te umiejętności w czasie, zapewniając stałą poprawę interakcji z klientem

Oczekiwania: W drugim tygodniu pracownik powinien wykazać się większą pewnością siebie i zorganizowanym podejściem w rozmowach z klientami 2. Przećwicz próbne rozmowy i prezentacje (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Przeprowadzaj cotygodniowe ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról, w których pracownik zajmuje się symulowanymi scenariuszami dla klientów. Połącz ich w pary z mentorem, który będzie obserwował rzeczywiste interakcje z klientem i przekazywał informacje zwrotne

Oczekiwania: Do czwartego tygodnia pracownik powinien wykazać zauważalną poprawę w zakresie jasności, pewności siebie i szybkości reakcji 3. Ocena usprawnień z wykorzystaniem informacji zwrotnych od klientów (dzień 30 i później) Rozwiązanie: Zbieraj ankiety satysfakcji klientów lub formularze informacji zwrotnej, aby śledzić zmiany w skuteczności komunikacji. Jeśli powtarzające się obawy utrzymują się, należy ponownie ocenić strategie szkoleniowe

Oczekiwania: Do 30 dnia, informacje zwrotne od klientów powinny wykazać co najmniej 20% poprawę wyników satysfakcji związanych z jasnością komunikacji

Przykład nr 6: Przekraczanie uprawnień lub mikrozarządzanie

scenariusz

Menedżer średniego szczebla często ingeruje w pracę swojego zespołu, sprawdzając drobne szczegóły, ponawiając zadania lub żądając ciągłych aktualizacji, co spowalnia postępy i frustruje pracowników. Zamiast wzmacniać swój zespół, tworzy wąskie gardła i zależności, co prowadzi do niższego morale, słabego zarządzania czasem i zmniejszonej wydajności.

możliwe przyczyny

Brak zaufania: Menedżer uważa, że pracownicy nie są w stanie zapewnić wysokiej jakości pracy bez stałego nadzoru

Niezrozumienie roli menedżera: Myślą, że "zarządzanie" oznacza kontrolowanie każdego szczegółu, a nie kierowanie zespołem

Strach przed porażką: Czują się osobiście odpowiedzialni za każdy wynik i rekompensują to sobie nadmiernym zaangażowaniem

kroki działania i oś czasu 1. Określenie granic roli i poziomów autonomii (Tydzień 1-2) Rozwiązanie: Ustal jasne poziomy autonomii dla każdego członka zespołu, określając, które zadania wymagają zgody kierownika, a które nie. Zachęcaj do budowania własności i odpowiedzialności w zespole, aby budować zaufanie

Oczekiwanie: Do drugiego tygodnia menedżer powinien oddelegować co najmniej 30% więcej zadań bez bezpośredniej interwencji 2. Ogranicz spotkania kontrolne do jednego razu w tygodniu (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Odejdź od codziennych odpraw na rzecz ustrukturyzowanych cotygodniowych przeglądów postępów, aby umożliwić pracownikom niezależną pracę przy jednoczesnym informowaniu kierownictwa. Zachęcanie menedżerów do skupienia się na wynikach, a nie na drobnych szczegółach

Oczekiwania: Do czwartego tygodnia zespół powinien raportować mniej zakłóceń i lepszą własność zadań 3. Zbieranie anonimowych informacji zwrotnych od zespołu (Tydzień 6) Rozwiązanie: Przeprowadź poufną ankietę dotyczącą opinii zespołu, aby ocenić, czy zaangażowanie menedżera uległo poprawie. Korzystaj z ustrukturyzowanych szablonów, takich jak te z szablonów przeglądu wyników, aby prowadzić konstruktywne dyskusje

Oczekiwania: Do szóstego tygodnia pracownicy powinni raportować co najmniej 40% poprawę w zakresie autonomii w podejmowaniu decyzji

zabawny fakt: Czy kiedykolwiek słyszałeś o określeniu "Helicopter Manager"? Jest ono używane w odniesieniu do tych, którzy nieustannie unoszą się nad pracownikami, sprawdzając ich co kilka minut, nadmiernie korygując drobne szczegóły i utrudniając zespołowi niezależną pracę. Dowiedz się, jak ra dzić sobie z mikrozarządzającym szefem na tym blogu.

Przykład #7: Niski poziom sprzedaży lub rozwoju biznesu

scenariusz

Przedstawiciel handlowy konsekwentnie nie osiąga limitów, ma trudności z zamykaniem transakcji lub nie kontaktuje się z potencjalnymi klientami, co skutkuje utratą możliwości uzyskania przychodów. W ciągu ostatniego kwartału wskaźnik zamknięć spadł poniżej 30%, znacznie poniżej średniej Teams, sygnalizując potrzebę zorganizowanej interwencji.

możliwe przyczyny

Niewystarczająca wiedza o produkcie: Nie są w stanie odpowiedzieć na niestandardowe pytania klientów

Słabe umiejętności negocjacyjne: Mają trudności z radzeniem sobie z obiekcjami i skutecznym zamykaniem transakcji

Brak rutynowych działań następczych: Leady nie są odpowiednio pielęgnowane, co powoduje utratę szans

kroki działania i oś czasu 1. Zapewnienie celowych sesji coachingowych (tydzień 1-2) Rozwiązanie: Sparuj pracownika ze starszym mentorem sprzedaży w celu praktycznego coachingu w zakresie interakcji z klientami. Skoncentruj się na radzeniu sobie z obiekcjami, pozycjonowaniu produktu i technikach sprzedaży konsultacyjnej

Oczekiwania: Do drugiego tygodnia powinni wykazać się większą wiedzą na temat produktów i pewnością siebie w rozmowach sprzedażowych 2. Ustawienie dziennych celów (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Wdrażaj konkretne cele, takie jak 10 telefonów i 15 e-maili dziennie, aby utrzymać stały poziom sprzedaży. Powiąż te cele z wymiernymi wynikami, wzmacniając ustrukturyzowane ustawienie celów w ramach przeglądu wyników, aby śledzić postępy

Oczekiwania: Do 4. tygodnia spójność działań powinna ulec poprawie, a wskaźnik odpowiedzi powinien wzrosnąć o co najmniej 20% 3. Ponowna ocena wydajności za pomocą raportowania potokowego (od 30. dnia) Rozwiązanie: Oceniaj współczynniki konwersji, postępy w realizacji transakcji i utracone szanse, korzystając ze szczegółowych raportów sprzedaży. Jeśli wyniki nie uległy poprawie, udoskonal strategie coachingowe lub dostosuj oczekiwania dotyczące roli

Oczekiwania: Do 30 dnia, przedstawiciel powinien wykazać wymierny wzrost zamkniętych transakcji i silniejszy pipeline wykwalifikowanych leadów

Czytaj więcej: Jak stworzyć skuteczne raportowanie wydajności w Businessie?

Przykład #8: Powtarzające się naruszenia zasad lub nieprofesjonalne zachowanie

scenariusz

Pracownik wielokrotnie ignoruje kodeks postępowania pracownika (np. nadmierne korzystanie z Internetu, nieodpowiedni strój w miejscu pracy) lub lekceważy współpracowników, tworząc negatywne środowisko pracy. Pomimo ustnych przypomnień i dalszych działań dyscyplinarnych, zachowanie nie ustępuje, wpływając na morale i profesjonalizm zespołu.

możliwe przyczyny

Brak zaangażowania: Czują się oderwani od kultury firmy i oczekiwań w miejscu pracy

Niezrozumienie standardów w miejscu pracy: Mogą być nieświadomi konkretnych zasad lub błędnie interpretować wytyczne

Konflikty osobiste: Napięcia ze współpracownikami lub problemy osobiste mogą wpływać na zachowanie pracownika

🏁 Kroki działania i oś czasu 1. Dokumentowanie konkretnych naruszeń i omawianie ich na gruncie prywatnym (Tydzień 1) Rozwiązanie: Zapisz jasne, oparte na faktach przykłady naruszeń zasad i spotkaj się prywatnie z pracownikiem w celu omówienia wątpliwości. Wyjaśnij, w jaki sposób jego działania wpływają na zespół i środowisko pracy.

Oczekiwania: W pierwszym tygodniu pracownik powinien przyznać się do problemu i zobowiązać się do podjęcia działań naprawczych 2. Zapewnienie jasności co do oczekiwań związanych z polityką (Tydzień 2-4) Rozwiązanie: Udostępnianie pisemnego podsumowania zasad obowiązujących w miejscu pracy, upewniając się, że pracownik w pełni rozumie oczekiwania. W razie potrzeby zaoferuj szkolenie w zakresie profesjonalnego postępowania i etyki w miejscu pracy

Oczekiwania: W 4. tygodniu powinien być zauważalny wysiłek w celu dostosowania zachowania do standardów firmy 3. Monitoruj zachowanie i oceniaj postępy w ciągu 60 dni Rozwiązanie: Śledzenie bieżących wzorców zachowań i zbieranie informacji zwrotnych od członków zespołu w celu oceny poprawy. Jeśli naruszenia będą się powtarzać, rozważ dodatkowe interwencje lub działania dyscyplinarne

Oczekiwania: Do 60 dnia pracownik powinien wykazać się konsekwentnym przestrzeganiem zasad firmy i profesjonalnym zachowaniem

Przykład #9: Trudności z dostosowaniem się do nowej technologii lub oprogramowania

scenariusz

Pracownik zmaga się za każdym razem, gdy firma wdraża nowe oprogramowanie lub narzędzia, co prowadzi do niedotrzymania terminów projektów, spowolnienia przepływu pracy i frustracji wśród kolegów z zespołu, którzy muszą to zrekompensować. Często waha się przed korzystaniem z nowych platform, opóźniając pełne wdrożenie w całym zespole.

możliwe przyczyny

Lęk technologiczny: Strach przed popełnianiem błędów lub niezrozumieniem systemu

Niewystarczające szkolenie: Brak praktycznych wskazówek lub jasnej dokumentacji

Opór przed zmianami: Preferowanie starych metod, nawet jeśli są one mniej wydajne

🏁 Kroki działania i oś czasu 1. Dostarczenie sesji szkoleniowych i filmów instruktażowych (tydzień 1-2) Rozwiązanie: Zaoferuj interaktywne sesje szkoleniowe, samouczki wideo lub przewodniki krok po kroku, aby pomóc pracownikowi nauczyć się nowego systemu we własnym tempie. Upewnij się, że mają oni dostęp do samoobsługowych zasobów w celach informacyjnych

Oczekiwania: Do drugiego tygodnia powinni być w stanie pewnie poruszać się po podstawowych funkcjach 2. Przydziel mentora technicznego do codziennego wsparcia (tydzień 2-4) Rozwiązanie: Sparuj pracownika z mentorem znającym się na technologii, który może zapewnić praktyczną pomoc, rozwiązywać problemy i wzmacniać najlepsze praktyki. Zachęcanie do codziennych spotkań w celu uzyskania szybkich wyjaśnień

Oczekiwania: Do 4. tygodnia pracownik powinien wykazać się większym komfortem i wydajnością w korzystaniu z oprogramowania 3. Ocena kompetencji na podstawie wskaźnika zakończonych zadań (od 45 dnia) Rozwiązanie: Oceń, jak efektywnie pracownik zakończył zadania związane z oprogramowaniem w porównaniu do wcześniejszych etapów. Jeśli postęp jest powolny, zapewnij dodatkowe szkolenia lub dostosuj oczekiwania

Oczekiwania: Do 45 dnia, wskaźniki zakończonych zadań powinny poprawić się o co najmniej 30%, sygnalizując zwiększoną biegłość

Pro Tip: Skorzystaj z szablonu mapy drogowej technologii ClickUp, aby ocenić obecny krajobraz technologiczny, zaplanować fazy wdrożenia i ustawić jasne kamienie milowe dla powodzenia adopcji.

Przykład #10: Zahamowany rozwój zawodowy lub spadek roli

scenariusz

Pracownik przestał czynić postępy w trakcie pełnienia swojej roli, wykazując niewielki entuzjazm dla nowych wyzwań lub możliwości rozwoju umiejętności. Wykonuje zadania w sposób odpowiedni, ale brakuje mu zaangażowania, inicjatywy, szkoleń z zakresu przywództwa lub motywacji do podjęcia dodatkowych obowiązków.

możliwe przyczyny

Brak jasnej ścieżki kariery: Nie widzą dla siebie przyszłości w firmie

Wypalenie: Czują się psychicznie wyczerpani, co prowadzi do braku zaangażowania

Nieodpowiednie uznanie: Ich wysiłki pozostają niezauważone, przez co rozwój nie jest nagradzany

🏁 Kroki działania i oś czasu 1. Ustawienie planu rozwoju osobistego z celami SMART (tydzień 1-2) Rozwiązanie: Pracuj z pracownikiem nad stworzeniem planu rozwoju osobistego, który będzie zawierał cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) związane z jego rolą. Skoncentruj się na rozwijaniu umiejętności, możliwościach przywództwa lub zaangażowaniu w nowe projekty

Oczekiwania: W drugim tygodniu powinni mieć ustrukturyzowany plan rozwoju z jasno określonymi krokami działania 2. Zaoferuj możliwość odbycia stażu typu job shadowing lub cross-training (tydzień 2-6) Rozwiązanie: Wprowadź job shadowing, mentoring lub cross-training w różnych działach, aby poszerzyć ich umiejętności i zwiększyć zaangażowanie. Przedstawienie potencjalnej ścieżki kariery w firmie

Oczekiwania: Do szóstego tygodnia pracownik powinien zgłosić zwiększone odsetki w trakcie postępów w karierze i rozwoju umiejętności 3. Weryfikacja postępów i dostosowanie planu rozwoju (Miesiąc 3) Rozwiązanie: Przeprowadź indywidualną rozmowę na temat kariery po trzech miesiącach, aby przeanalizować postępy, zająć się przeszkodami i dopracować cele rozwojowe w oparciu o odsetki i wyniki pracowników

Oczekiwania: Do 3 miesiąca powinni wykazać się aktywnym uczestnictwem w inicjatywach rozwijających umiejętności i odnowionym zaangażowaniem w swoją rolę

Czytaj więcej: Jak znaleźć mentora kariery dla rozwoju zawodowego?

Jak stworzyć plan poprawy wyników w 3 prostych krokach

PIP powinien zapewniać jasną ścieżkę rozwoju, określając, gdzie pracownik ma trudności, jak wygląda powodzenie i jak do niego dojdzie. Wykonaj te trzy uporządkowane kroki, aby stworzyć skuteczny plan.

1. Zdefiniuj problem z wydajnością, podając konkretne przykłady

Niejasne lub uogólnione PIP ustawia pracowników na dezorientację. Zamiast tego udokumentuj jasne, oparte na faktach przykłady słabych wyników.

Jak to zrobić: Używaj wymiernych danych: Zamiast "Często nie dotrzymuje terminów", powiedz "Nie dotrzymał 5 z 8 terminów w pierwszym kwartale"

Odnieś się do konkretnych instancji: Co się stało, kiedy i jak to wpłynęło na zespół?

Dostosuj plan do oczekiwań firmy: Powiąż problem z zakresem obowiązków lub wskaźnikami wydajności

Gwarantuje to, że nie ma niejasności co do tego, dlaczego tworzony jest PIP. Aby zrobić to sprawnie, możesz skorzystać z systemu zarządzania zespołem, który pomoże Ci śledzić wykonane zadania. Możesz tutaj skorzystać z wielu funkcji ClickUp. Pierwszą z nich jest ClickUp Tasks.

Zadania ClickUp

Przypisuj i monitoruj zadania poprawy wydajności za pomocą ClickUp Tasks

Dzięki zadaniom ClickUp możesz:

Przydziel swojemu zespołowi wykonalne, jasne i dobrze zdefiniowane zadania

Śledzenie postępów w realizacji zadań w celu zrozumienia wydajności zespołu

Planuj, organizuj i współpracuj płynnie przy każdym projekcie

Kategoryzacja zadań według priorytetów i przydziałów

Połącz połączone zadania i śledź postępy dzięki niestandardowym statusom

Wgląd w ClickUp: Prawie 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut. Podczas gdy te szybkie odpowiedzi są często utożsamiane z wydajnością, zakłócają one skupienie i utrudniają dogłębną pracę. Centralizuj projekty, zadania i wątki czatu w ClickUp, aby usprawnić interakcje i ograniczyć przełączanie kontekstu. Uzyskaj potrzebne informacje bez poświęcania koncentracji!

2. Ustawienie realistycznych i wymiernych celów doskonalenia

Bez jasnych mierników powodzenia, ani pracownik, ani menedżer nie będą wiedzieć, kiedy poczyniono postępy. Cele powinny być osiągalne, określone w czasie i mierzalne.

Jak to zrobić: Dostosowanie oczekiwań do mentoringu , szkoleń lub zmian w cyklu pracy w celu usunięcia przeszkód

Podziel cele na 30-, 60- lub 90-dniowe punkty kontrolne, aby śledzić stopniowy postęp

Stosuj kryteria SMART - cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie

ClickUp to aplikacja typu "wszystko do pracy", która pomaga menedżerom i specjalistom współpracować z ich zespołami. Od zarządzania zadaniami i dokumentami po szablony i czat - ma wszystko, czego potrzebujesz pod jednym dachem.

Cele ClickUp

Możesz użyć ClickUp Goals do ustawienia benchmarków wydajności, śledzenia postępów za pomocą mierzalnych celów i zapewnienia widoczności ciągłych ulepszeń.

Pomagają one przypisać konkretne cele, ustawić terminy i połączyć zadania bezpośrednio z celami wydajności pracowników, zapewniając odpowiedzialność na każdej scenie.

Ustaw i śledź plany poprawy wydajności za pomocą ClickUp Goals

Przykład: Jeśli problemem jest niedotrzymywanie terminów, jasnym celem może być: Zwiększenie wskaźnika ukończenia zadań z 60% do 90% w ciągu 60 dni, z cotygodniowym śledzeniem postępów poprzez ClickUp Goals.

3. Zdefiniuj systemy wsparcia i środki odpowiedzialności

PIP nie powinien być postrzegany jako kara - to wysiłek oparty na współpracy. Określ, kto jest odpowiedzialny za śledzenie postępów i jakie zasoby będą dostępne, aby pomóc.

Jak to zrobić: Dokumentuj postępy w centralnej lokalizacji, aby śledzić postępy na przestrzeni czasu

Zaplanuj regularne spotkania kontrolne (co tydzień lub co dwa tygodnie) w celu coachingu i przekazywania informacji zwrotnych

Wyznaczenie mentora lub kierownika, który będzie udzielał wskazówek i korygował kurs

Gwarantuje to, że pracownik nie jest pozostawiony samemu sobie, ale ma ustrukturyzowany system odpowiedniego szkolenia i rozwoju.

4. Regularnie sprawdzaj wydajność dzięki analizom opartym na danych

Śledzenie wyników w czasie jest kluczem do określenia, czy PIP jest skuteczny. Regularne przeglądy pomagają dostosować cele, zapewnić dodatkowe wsparcie lub docenić postępy.

Jak to zrobić: W razie potrzeby dostosuj cele w oparciu o śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Oceniaj postępy w każdym kamieniu milowym (30, 60, 90 dni), aby upewnić się, że ulepszenia są zgodne z oczekiwaniami

Zbieraj informacje zwrotne od rówieśników, mentorów i menedżerów, aby ocenić zmiany behawioralne i oparte na wynikach

Pulpity ClickUp

Chcesz uzyskać wgląd w wydajność zespołu w czasie rzeczywistym?

Użyj pulpitów ClickUp, aby wizualizować trendy wydajności, śledzić zakończone i oczekujące zadania oraz upewnić się, że pracownicy są na bieżąco. Pulpity dostarczają wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można podejmować świadome decyzje bez mikrozarządzania.

Śledzenie wydajności zespołu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Dashboards

Dowiedz się, jak zbudować niestandardowy pulpit w ClickUp!👇

Bonus: Skorzystaj z szablonu PIP

Plan poprawy wydajności jest skuteczny tylko wtedy, gdy jest ustrukturyzowany, możliwy do śledzenia i ukierunkowany na cele.

Skorzystaj z szablonu planu poprawy wydajności ClickUp , aby udokumentować kluczowe problemy z wydajnością, nakreślić wymierne cele poprawy i mierzyć postępy zespołu w czasie rzeczywistym - wszystko w jednym scentralizowanym obszarze roboczym

Pobierz szablon Free Nakreśl cele i oś czasu poprawy wydajności za pomocą szablonu planu poprawy wydajności ClickUp

Najlepsze praktyki w zakresie utrzymania motywacji podczas planu poprawy wydajności

Plan zarządzania wydajnością może być zarówno motywującym narzędziem rozwoju, jak i demotywującym ultimatum - wszystko zależy od tego, jak jest skonstruowany i zakomunikowany.

Pracownicy pozostają zaangażowani, gdy czują wsparcie. Kluczem jest zrównoważenie odpowiedzialności z zachętą, zapewniając, że PIP napędza poprawę bez tworzenia niepotrzebnego stresu.

Oto kilka "do zrobienia" i "nie do zrobienia", aby utrzymać motywację pracowników podczas całego procesu:

Do zrobienia Zakazy Dostosuj PIP do mocnych stron. Dostosuj obszary poprawy do umiejętności i ścieżki kariery pracownika. Unikaj uniwersalnego podejścia. Ogólne PIP wydają się bezosobowe i nieskuteczne. Zintegruj budowanie umiejętności w okresie przeglądu. Zaoferuj narzędzia, kursy lub mentoring, aby doskonalenie było satysfakcjonujące. Nie skupiaj się wyłącznie na naprawianiu słabości. Rozwój powinien być szansą, a nie konsekwencją. Opracowuj informacje zwrotne w trakcie postępów. Powiedz: "Oto, jak pomożemy ci się poprawić" zamiast "Oto, co zrobiłeś źle". " Unikaj powtarzania wcześniejszych niepowodzeń. Dyskusje powinny być zorientowane na przyszłość i rozwiązania. Korzystaj z wykresów, kamieni milowych lub wzajemnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych i utrzymywanie zaangażowania pracowników. Nie polegaj tylko na wizytach kontrolnych. Pracownicy powinni również śledzić swój własny rozwój. Powiąż postępy pracownika z sensownymi nagrodami. Nowe projekty, role przywódcze lub uznanie zwiększają zaangażowanie. Nie zakładaj, że motywacja pojawia się automatycznie. Pracownicy potrzebują zachęt, aby pozostać commit.

Do zrobienia? Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner ujawniło, że 84% marketerów doświadcza dużego "przeciążenia współpracą" wynikającego z pracy między różnymi funkcjami, co spowalnia wydajność i zwiększa tarcia między zespołami.

Oto jak ClickUp może pomóc we wdrożeniu najlepszych praktyk:

Tworzenie planów poprawy wydajności z ClickUp Brain

Zapobiegaj problemom z wydajnością zanim się zaczną dzięki ClickUp

Plan poprawy wyników nie powinien być pierwszym krokiem w doskonaleniu pracowników. Powinien on zostać przyjęty, gdy bieżące wsparcie i wskazówki nie rozwiązały w pełni wyzwań związanych z wydajnością. Unikaj osiągnięcia tej sceny, zapewniając dostawcom jasne oczekiwania, ustrukturyzowany cykl pracy i ciągłe informacje zwrotne od pierwszego dnia.

Dzięki ClickUp menedżerowie mogą usprawnić zarządzanie zadaniami, ustawić jasne priorytety i śledzić obciążenia pracą, zapewniając, że konkretne problemy z wydajnością są rozwiązywane na wczesnym etapie.

Zarządzanie zadaniami: Wyznacz jasne terminy, priorytety i obowiązki.

Śledzenie celów: Wyznacz mierzalne cele, aby pracownicy byli na bieżąco z ich realizacją.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Używaj Tablic i Dokumentów, aby zapewnić przejrzystość.

None