AI nie zastępuje kreatywności - wzmacnia ją. Pisanie z ChatGPT nie polega na utracie głosu, ale na udoskonaleniu go dzięki nieograniczonym możliwościom.

Pewnego razu, nie tak dawno temu, wpatrywałeś się w ekran, w milczeniu zmagając się ze słowami. Kursor mrugał drwiąco, kawa stygła, a przepisywanie akapitu przypominało wyrywanie zębów.

"Gdyby tylko", westchnąłeś dramatycznie, "był ktoś, kto mógłby przepisać to dla mnie bez przewracania oczami lub pobierania opłat za godzinę". "

Wprowadź ChatGPT, swojego nowego najlepszego przyjaciela w erze cyfrowej.

Wyobraź sobie, że masz pomocnika opartego na AI, który w kilka sekund zamieni twoje pogmatwane myśli, sztywne korporacyjne e-maile lub zbyt skomplikowane akapity w przejrzystą, wyrazistą i chwytliwą prozę. To nie magia, ale na pewno jest blisko.

Od marketerów, którzy chcą zwiększyć konwersję za pomocą bardziej zwięzłego tekstu, po studentów szukających mądrzejszych sposobów na powiedzenie czegokolwiek. ChatGPT przekształca żmudne zadanie przepisywania tekstów w chwile radości (lub przynajmniej ulgi!).

Nawet profesjonalni pisarze czasami chcieliby, aby ich słowa brzmiały trochę mniej szekspirowsko, a trochę bardziej Netflixowo. ChatGPT sprawia, że jest to możliwe.

Ten przewodnik pokaże ci dokładnie, jak poprosić ChatGPT o przepisanie czegoś krok po kroku, bez zamieszania i zgadywania. I kto wie? Pod koniec możesz się zastanawiać, jak sobie radziłeś bez swojego cyfrowego towarzysza do przepisywania.

Jak używać ChatGPT do przepisywania?

Proces przepisywania za pomocą ChatGPT to odsetki, ponieważ parafrazowanie polega głównie na podnoszeniu jakości zawartości. Niezależnie od tego, czy udoskonalasz wpis na blogu, dopracowujesz e-mail, czy restrukturyzujesz wiadomość marketingową, ChatGPT może natychmiast przekształcić twoje teksty - jeśli dasz mu odpowiednie instrukcje.

Postępuj zgodnie z tymi pięcioma krokami, aby skutecznie poprosić ChatGPT o przepisanie tekstu.

Krok 1: Wiedz, co chcesz, aby ChatGPT poprawił

Wyobraź sobie, że wchodzisz do kawiarni i prosisz baristę o "drinka". "Prawdopodobnie wpatrywałby się w ciebie, czekając na więcej szczegółów.

ChatGPT działa w ten sam sposób. Jeśli po prostu powiesz "Przepisz to", otrzymasz coś, ale może to nie być to, czego chcesz.

Zanim jeszcze wpiszesz podpowiedź, zadaj sobie pytanie:

Jak mogę poprosić ChatGPT o przepisanie tekstu w najlepszy sposób?

Co jest nie tak z oryginalnym tekstem? (Zbyt formalny? Zbyt długi? Zbyt nudny?)

Co chcesz zmienić w ChatGPT? (Ton? Jasność? Długość?)

Kim są odbiorcy? (Studenci? Dyrektorzy generalni? Użytkownicy Twittera?)

Powiedzmy, że napisałeś to:

"Kontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o nadchodzącej zmianie w naszym systemie rozliczeniowym, która wkrótce wejdzie w życie. "

ziewanie.

Teraz, zamiast mówić "Napisz to od nowa", powiedz ChatGPT dokładnie, co jest nie tak.

Podpowiedź: "Spraw, by to zdanie brzmiało bardziej przyjaźnie i wciągająco. "

AI przepisze:

Dlaczego to działa:

Powiedziałeś ChatGPT, jak to przeredagować (bardziej przyjaźnie, angażująco)

Odpowiedź jest zgodna z oczekiwanym tonem

Nadal zachowuje wszystkie kluczowe szczegóły

Jaki jest morał tej historii? Jeśli nie wiesz, czego chcesz, ChatGPT też nie będzie wiedział.

Teraz, gdy już wiesz, co poprawić, przejdźmy do napisania idealnej podpowiedzi.

Krok 2: Napisz inteligentną, skuteczną podpowiedź

Grałeś kiedyś w szarady z kimś, kto daje najgorsze wskazówki? Gorączkowo machają rękami, ale nie masz pojęcia, czy odgrywają samolot, czy faceta uderzającego komara.

Dokładnie to dzieje się, gdy dajesz ChatGPT niejasne podpowiedzi. Jeśli po prostu wpiszesz "Przepisz to", otrzymasz coś - ale prawdopodobnie nie to, na co liczyłeś.

Sekretna formuła tworzenia skutecznych podpowiedzi ChatGPT

Nauczenie się, jak poprosić ChatGPT o przepisanie akapitu nie jest gigantycznym zadaniem. Potrzebujesz tylko tej prostej formuły, aby uzyskać precyzyjną, wysokiej jakości zawartość:

[Akcja] + [Kontekst] + [Konkretne instrukcje]

Słabe i mocne podpowiedzi

❌ Słaby prompt: "Przepisz ten akapit. "

Silna podpowiedź: "Przepisz ten akapit w bardziej angażującym stylu, używając konwersacyjnego tonu i aktywnego głosu. Nie przekraczaj 30 słów. "

Przetestujmy to praktycznie:

Widzisz różnicę? Druga podpowiedź faktycznie mówi ChatGPT, co ma zrobić, jak to zrobić i jak powinny wyglądać dane wyjściowe.

Podpowiedzi dla różnych przypadków użycia do przepisywania tekstu

📌 Chcesz prostszego przepisania tekstu?

"Przepisz ten akapit używając prostszego języka, zachowując wszystkie kluczowe punkty. "

📌 Potrzebujesz perswazyjnego akcentu?

"Przepisz tę ofertę sprzedaży, aby brzmiała bardziej przekonująco i zachęcała do działania. "

ograniczenie liczby słów?

"Przepisz to w mniej niż 20 słowach bez utraty kluczowych informacji. "

Optymalizacja pod kątem SEO?

"Przepisz ten akapit, naturalnie włączając frazę "przepisz tekst", nie sprawiając, że będzie to wymuszone. "

Pro tip: Jeśli przepisujesz zawartość pod kątem widoczności w wyszukiwarkach, poproś ChatGPT o zachowanie odpowiednich słów kluczowych, jednocześnie sprawiając, by tekst brzmiał naturalnie

Jeśli podpowiedź jest zbyt niejasna, ChatGPT będzie zgadywać, próbując przepisać tekst. Ale gdy dasz mu jasne, konkretne instrukcje, przepisze tekst dokładnie tak, jak chcesz.

Teraz, gdy opanowałeś już pisanie podpowiedzi, porozmawiajmy o tym, dlaczego wielokrotne przepisywanie może pomóc ci znaleźć idealną wersję.

Krok 3: Generowanie wielu wersji

Jeśli kiedykolwiek poprosiłeś ChatGPT o przepisanie czegoś i pomyślałeś, "Meh, to nie do końca to ", nie jesteś sam. Pierwszy szkic nie zawsze jest najlepszy - i to jest w porządku.

Pomyśl o ChatGPT jak o osobistym styliście Twoich słów. Nie wszedłbyś do sklepu, przymierzył pierwszy strój i kupił go bez sprawdzenia w lustrze, prawda? Tak samo jest w tym przypadku. Magia dzieje się, gdy poprosisz o wielokrotne przepisanie tekstu i porównasz je.

Jak uzyskać wiele wersji za jednym razem?

Zamiast zadowalać się pierwszym wynikiem, spróbuj wykonać poniższe czynności:

"Przepisz to w trzech różnych stylach: profesjonalnym, swobodnym i perswazyjnym. "

"Daj mi dwa warianty: jeden humorystyczny, drugi poważny. "

"Spraw, by brzmiało to bardziej angażująco bez zmiany znaczenia. "

Powiedzmy, że Twoje oryginalne zdanie to: "Nasza firma ceni innowacyjność i niestandardowe podejście do klienta. "

Pytasz ChatGPT: "Przepisz to w trzech różnych stylach: korporacyjnym, przyjaznym i kreatywnym. "

Przepisywanie generowane przez AI:

Do czego to służy?

Masz opcje : Koniec z zadowalaniem się dobrą przeróbką, gdy doskonała jest w zasięgu ręki

Oszczędność czasu: Zamiast poprawiać jedną wersję w nieskończoność, porównaj z góry różne style

Pomaga w dopasowaniu tonu: Niezależnie od tego, czy piszesz post na blogu, e-mail sprzedażowy czy podpis w mediach społecznościowych, różne konteksty wymagają różnych stylów

Krok 4: Dopracuj przepisany tekst za pomocą instrukcji uzupełniających

Nie każda przeróbka jest idealna za pierwszym razem. Może jest zbyt formalna, zbyt rozwlekła lub po prostu nie do końca właściwa. Zamiast zaczynać od zera, możesz udoskonalić wyniki ChatGPT za pomocą szybkich instrukcji i poprawić przejrzystość.

Co najlepsze? Nie musisz przepisywać całej podpowiedzi - po prostu powiedz ChatGPT, co ma poprawić.

Jak udoskonalić przeróbki ChatGPT za pomocą prostych działań następczych

Zamiast pisać zupełnie nową prośbę, użyj bezpośrednich poprawek, takich jak:

Gdy przepisywanie jest zbyt skomplikowane: "Uprość to bez utraty kluczowych punktów. "

Jeśli ton wydaje się niewłaściwy: "Zrób to bardziej swobodnie i angażująco. "

Zawartość jest dłuższa niż wymagana: "Skróć to do 20 słów, zachowując oryginalną wiadomość. "

Kiedy szukasz silniejszego wpływu: "Zrób to bardziej przekonująco i pewnie. "

Jeśli struktura jest niejasna: "Przepisz to tak, aby miało lepszy przepływ i było łatwiejsze do zrozumienia. "

Załóżmy, że poprosiłeś ChatGPT o przepisanie tego:

Oryginalne zdanie: "Zachęcamy wszystkich pracowników do przesyłania opinii dotyczących polityki firmy. "

aI Rewrite: "Nasza organizacja zachęca pracowników do przekazywania cennych informacji zwrotnych dotyczących polityki firmy w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy. "*

Ale to brzmi zbyt korporacyjnie. Zamiast zaczynać od nowa, udoskonal to.

Dalsze instrukcje: "Spraw, by brzmiało to bardziej przyjaźnie i zachęcająco. "

Ostateczna przeróbka: *"Chcielibyśmy poznać Twoje opinie na temat zasad naszej firmy, a Twoja opinia pomoże nam ulepszyć miejsce pracy dla wszystkich!"

Dlaczego to działa?

Nie musisz przepisywać całej podpowiedzi

ChatGPT udoskonala dane wyjściowe bez zmiany znaczenia

Ostateczna wersja będzie bardziej przejrzysta, przyjazna i naturalna

Przepisywanie to proces, a ChatGPT staje się coraz lepszy dzięki drobnym poprawkom. Zamiast zadowalać się prawie dobrą przeróbką, użyj szybkich, precyzyjnych działań następczych, aby uczynić ją doskonałą.

Porozmawiajmy teraz o tym, dlaczego sprawdzanie faktów ma kluczowe znaczenie.

Krok 5: Sprawdzanie faktów i personalizacja tekstu

ChatGPT jest szybki, wydajny i świetny w przepisywaniu tekstu - ale nie jest dziennikarzem, korektorem ani czytelnikiem myśli. Czasami tekst wygląda idealnie na pierwszy rzut oka, ale bliższe spojrzenie ujawnia drobne błędy, niezręczne sformułowania, a nawet całkowicie zmyślone fakty (tak, AI to robi).

Zanim naciśniesz "opublikuj" lub wyślesz przepisany tekst do szefa, upewnij się, że jest on dokładny, ludzki i dopracowany.

Jak sprawdzać fakty przepisywane przez ChatGPT

Zweryfikuj ważne szczegóły: Sprawdź nazwiska, daty, statystyki i referencje - ChatGPT nie weryfikuje źródeł

Upewnij się, że tekst zachował swoje pierwotne znaczenie: Upewnij się, że przepisanie nie zmieniło przypadkowo kluczowych faktów lub intencji

Szukaj subtelnych błędów: Gramatyka może być poprawna, ale czy brzmi naturalnie?

Przeprowadź sprawdzanie plagiatu: Przeróbki AI są zazwyczaj oryginalne, ale podwójne sprawdzenie nigdy nie zaszkodzi

Spraw, by brzmiał bardziej ludzko: Czasami tekst wygenerowany przez AI wydaje się zbyt zrobotyzowany - dodaj osobisty akcent tam, gdzie jest to potrzebne

Przykład w akcji

Powiedzmy, że ChatGPT przepisał to zdanie:

Oryginalny tekst: "Ziemia krąży wokół Słońca raz na 365 dni. "

Przepisywanie przez ChatGPT: "Ziemia okrąża Słońce co 360 dni. "

Problem? ChatGPT zmienił fakt! (*Spoiler: Rok nie ma 360 dni)

Poprawiona wersja: "Ziemia potrzebuje około 365 dni, aby zakończyć jedną orbitę wokół Słońca. "

Dlaczego ten krok jest krytyczny?

AI może wprowadzać błędy merytoryczne (nawet jeśli przepisany tekst brzmi na dopracowany!)

Poprawny gramatycznie ≠ dokładny

Sprawdzanie, czy tekst jest podobny do ludzkiego, zapewnia czytelność

Proces przepisywania może być szybki dzięki ChatGPT, ale ulepszanie zawartości wymaga przejrzenia danych wyjściowych i wprowadzenia poprawek pod kątem dokładności. Szybkie sprawdzenie faktów, ludzki dotyk i ostateczne dopracowanie sprawią, że tekst będzie dokładny, naturalny i gotowy do użycia.

Limity korzystania z ChatGPT do pisania

ChatGPT ratuje życie, gdy trzeba szybko przepisać tekst, ale bądźmy szczerzy - nie jest doskonały. Czasami udaje mu się wykonać zadanie. Innym razem wypluwa coś, co brzmi trochę zbyt robotycznie, poza marką lub po prostu... dziwnie.

Jeśli kiedykolwiek skopiowałeś przepisany tekst ChatGPT, spojrzałeś na niego i pomyślałeś,

"No dobrze, ale dlaczego to wydaje się takie nienaturalne? " Nie jesteś sam.

AI jest szybkie, ale wciąż ma kilka dziwactw, które sprawiają, że przepisywanie tekstu jest nieco bardziej skomplikowane niż tylko naciśnięcie przycisku

1. Przepisuje słowa, a nie znaczenie

ChatGPT jest świetny w zamianie słów, ale to nie znaczy, że naprawdę rozumie, co próbujesz powiedzieć. Czasami przeredagowanie jest technicznie poprawne, ale zakończone pominięciem tonu, odbiorców lub intencji.

Nie zatrzymuje się, aby zapytać, "Jaki jest tutaj cel? " Po prostu wyrzuca przeredagowaną wersję i ma nadzieję na najlepsze

Problem: Jeśli szukasz przeróbki, która poprawi przejrzystość, wydźwięk lub zaangażowanie, prawdopodobnie będziesz musiał poprawić to sam - ponownie

2: Brak śledzenia wersji, więc przeróbki znikają po przejściu dalej

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przewijać bez końca konwersacje ChatGPT, próbując znaleźć tę jedną przeróbkę, która ci się podobała? Tak, ChatGPT nie śledzi dokładnie wersji. Jeśli nie skopiujesz i nie wkleisz swoich przeróbek do innego narzędzia, znikną one w momencie rozpoczęcia nowego zgłoszenia

Problem: Podczas zarządzania wieloma przeróbkami, śledzenie, która wersja została zatwierdzona, która wymaga edycji, a która była najlepsza, zamienia się w organizacyjny ból głowy

3: Brzmi pewnie, ale nie sprawdza faktów

ChatGPT ma jedno zadanie: przepisać tekst.

Ale haczyk polega na tym, że nie sprawdza, czy tekst jest rzeczywiście dokładny. Jeśli pracujesz ze statystykami, referencjami lub szczegółami branżowymi, zawsze istnieje szansa, że AI zmieni znaczenie lub wprowadzi zmyślone fakty

Problem: Tylko dlatego, że przepisany tekst brzmi na dopracowany, nie oznacza, że jest poprawny pod względem faktograficznym. Oznacza to, że każdy przepisany tekst wygenerowany przez AI musi zostać sprawdzony przez człowieka, zanim zostanie udostępniony na żywo

4: Jest stworzony do pracy indywidualnej, a nie współpracy

Pisanie rzadko odbywa się w próżni. Jeśli pracujesz z zespołem, prawdopodobnie potrzebujesz opinii, zatwierdzeń i wielu iteracji, zanim przepisanie zostanie sfinalizowane. ChatGPT nie zapewnia wsparcia w tym zakresie. Gdy otrzymasz przepisaną wersję, jesteś zdany tylko na siebie

Problem: Bez łatwego sposobu na udostępnianie wersji roboczych, śledzenie zatwierdzeń lub przeglądanie wcześniejszych opinii, przepisywanie staje się niekończącym się cyklem kopiowania, wklejania i ścigania ludzi o wkład

ChatGPT świetnie nadaje się do przepisywania tekstu, ale nie pomaga w zarządzaniu przepisywaniem. Nie ma struktury, organizacji i łatwego sposobu na przejście od wersji roboczej do ostatecznej bez dodatkowej pracy ręcznej.

Porozmawiajmy więc o narzędziu, które usprawnia tworzenie zawartości opartej na AI bez tych luk.

Korzystanie z ClickUp Brain do pisania i zarządzania cyklami pracy nad zawartością

ChatGPT świetnie nadaje się do przepisywania tekstu, ale na tym się kończy. Nie pomaga śledzić edycji, organizować przepisywania ani zarządzać zatwierdzeniami. Oznacza to, że po wygenerowaniu przeredagowanego tekstu, wszystko inne należy wykonać ręcznie.

Musisz przenosić zawartość między narzędziami, wysyłać ją w celu uzyskania opinii i upewnić się, że jest zgodna z poprzednimi wersjami. W tym właśnie pomaga ClickUp. Asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, przenosi pisanie oparte na AI na wyższy poziom. Nie tylko pomaga przepisywać zawartość, ale także zarządza całym cyklem pracy - od pierwszego szkicu do ostatecznej wersji.

Oto jak ClickUp Brain wypełnia luki tam, gdzie ChatGPT nie spełnia oczekiwań:

Przepisywanie z uwzględnieniem kontekstu, a nie tylko wzorców

ChatGPT przepisuje zdania na podstawie wzorców. Przepisuje bez kontekstu i nie może współpracować.

Zamiast po prostu wyrzucać poprawki, ClickUp Brain pomaga pisać mądrzej, a nie tylko inaczej. Łączy przepisywanie oparte na AI z ustrukturyzowanymi cyklami pracy, co oznacza, że nie tylko otrzymujesz nową wersję; otrzymujesz lepszą wersję, wspieraną przez współpracę, organizację i przejrzystość.

Przykład:

W ChatGPT możesz podpowiedzieć, aby przepisał tekst w określonym tonie, ale nadal musisz ręcznie śledzić poprzednie przeróbki, opinie i zatwierdzone wersje.

ClickUp Brain stara się utrzymać połączenie z Twoim projektem, zapewniając, że poprzednie edycje, preferencje tonu i opinie zespołu są brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej, dopracowanej wersji.

ClickUp Brain nie tylko generuje poprawki - zarządza nimi w ramach całego procesu tworzenia zawartości.

Szeroka lista możliwości sprawia, że ClickUp Brain brzmi jak Doremon dla pisarzy. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego niesamowitej ofercie, obejrzyj to wideo 👇

Koniec z rozproszonymi wersjami roboczymi, ponieważ ClickUp Docs utrzymuje wszystko w porządku

ChatGPT generuje poprawki, ale gdzie je do zrobienia? Gdy masz wiele wersji, pętli informacji zwrotnych i poprawek, śledzenie tego wszystkiego może stać się chaotyczne.

Zarządzaj całą dokumentacją zawartości za pomocą ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs wszystko pozostaje w jednym miejscu, dzięki czemu przepisywanie tekstu jest łatwe w zarządzaniu i udoskonalaniu.

Przechowuj i porównuj obok siebie wiele przeróbek wygenerowanych przez AI

Śledzenie edycji, zatwierdzeń i poprawek bez utraty historii wersji

Wytyczne dotyczące marki i odniesienia do stylu są łatwo dostępne

Zamiast przeskakiwać między ChatGPT, Dokumentami Google i rozproszonymi e-mailami, ClickUp zapewnia, że każda wersja robocza jest uporządkowana, sprawdzona i gotowa do użycia.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu do przechwytywania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie

ClickUp ułatwia współpracę nad zawartością

Główny limit ChatGPT? Brak wsparcia dla współpracy. Dostarcza tekst, ale potem pozostaje wysyłanie plików w celu uzyskania opinii, czekanie na zatwierdzenie i ręczne zarządzanie przeróbkami.

Zamień pomysły z rozmów na czacie ClickUp w zorganizowane zadania, aby utrzymać je na właściwym torze

Dzięki ClickUp Chat i ClickUp Tasks cały proces zbierania opinii odbywa się w ramach Twojego cyklu pracy.

Dodawaj etykiety członkom zespołu w ClickUp Docs, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną

Omawiaj przeróbki bezpośrednio na czacie ClickUp - bez konieczności wysyłania długich e-maili

Przekształć opinie w zadania ClickUp, aby szybko wprowadzać poprawki

Korzystaj z ClickUp AI w ramach czatu, aby podsumować lub złapać cię na kanałach czatu

ClickUp wypełnia lukę między przepisywaniem generowanym przez AI a współpracą w świecie rzeczywistym, utrzymując zespoły w zgodzie od początku do końca.

Mocniejsze pisanie, a nie tylko inne sformułowania

ChatGPT może przepisać tekst, ale nie powie ci, czy tekst jest rzeczywiście dobry. Nie sygnalizuje problemów z przejrzystością, problemów strukturalnych lub niedopasowania tonu. Daje ci po prostu inną wersję, nie biorąc pod uwagę docelowych odbiorców ani tego, jak uprościć złożone koncepcje, aby były bardziej czytelne.

ClickUp Brain to potężne narzędzie, które pomaga pisać mądrzej, oferując spostrzeżenia oparte na AI, które:

Popraw przejrzystość i czytelność, dopracowując zawartość w oparciu o grupę docelową

Zapewnij spójność tonu w różnych formatach zawartości

Pomóż dopracować strukturę dla lepszego przepływu i zaangażowania

Zamiast ślepo generować przeróbki, ClickUp Brain ulepsza samo pisanie, zapewniając, że każdy fragment jest skuteczny, angażujący i zgodny z celami. Pomagając skutecznie tworzyć podpowiedzi, zapewnia, że generowane przez AI przeróbki są nie tylko inne, ale naprawdę lepsze.

Wzmocnij swoje pisanie dzięki ClickUp Brain

Do zrobienia? Ernest Hemingway słynnie przepisywał zakończenie Pożegnania z bronią 47 razy, zanim był zadowolony z tonu i jasności tekstu Wydaje się, że przepisywanie zawartości w celu poprawy przejrzystości zawsze było normalnym, codziennym zadaniem dla pisarzy!

Od przepisania do publikacji - wszystko w jednym miejscu

ChatGPT zatrzymuje się na etapie przepisywania. Gdy masz już tekst, nadal musisz śledzić zatwierdzenia, zarządzać terminami i publikować. Oznacza to więcej ręcznej pracy.

ClickUp Brain płynnie połączy pisanie z wykonaniem:

Bonus: Wykorzystaj szablon ClickUp KPI do monitorowania wydajności zawartości po publikacji

Przepisywanie to tylko jeden z elementów układanki - ClickUp zapewnia, że element ten pasuje do szerszego obrazu strategii i realizacji zawartości.

Pożegnaj się z niekończącymi się przeróbkami i powitaj mądrzejsze pisanie

Rozpocząłeś tę podróż wpatrując się w ekran, pragnąc łatwiejszego sposobu przepisywania zawartości. Teraz możesz zadawać ChatGPT właściwe pytania i unikać typowych pułapek związanych z przepisywaniem. Możesz udoskonalić swój styl pisania, sprawić, by profesjonalny tekst brzmiał swobodnie lub dostosować go do bardziej formalnego tonu.

Pamiętaj jednak, że nawet najlepsze przeróbki wymagają organizacji, współpracy i cyklu pracy, który utrzymuje zawartość na właściwym torze. ClickUp Brain pozwala wyjść poza szybkie poprawki i zapewnia narzędzia do zarządzania całym procesem tworzenia zawartości - wszystko w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko kilku przykładów, aby pokierować swoim kreatywnym pisaniem, czy też ustrukturyzowanego systemu śledzenia wielu przeróbek, narzędzie zapewnia, że każda wersja pozostaje dopracowana i celowa.

Gotowy, aby zmienić przepisywanie tekstu z przerażającego zadania w ulubioną część dnia? Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się sam.