15 najlepszych narzędzi do poszukiwania sprzedawców w 2025 roku

Sprzedaż opiera się na celach - jaki jest wygenerowany pipeline, ile warte jest konto, jaka będzie twoja prowizja. Dlatego większość wysiłków związanych z poszukiwaniem sprzedawców przypomina grę liczbową. Kolejny potencjalny klient. Kolejny e-mail.

Wynik? Wiele zespołów sprzedażowych goni za ilością, a nie wartością, często pomijając system wymagany do przechwytywania danych, które można wykorzystać w praktyce. Oznacza to przeoczenie trendów, nieśledzenie wyników, a ostatecznie utratę możliwości udoskonalenia strategii i zwiększenia konwersji.

Narzędzia do poszukiwania sprzedawców mogą tu pomóc. Przechwytują one dokładne dane, śledzą zaangażowanie i identyfikują leady o wysokiej wartości, aby zapewnić inteligentniejszy i bardziej strategiczny zasięg.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się 15 najlepszym narzędziom do poszukiwania sprzedawców i ich kluczowym funkcjom, które pomogą specjalistom ds. sprzedaży zbudować silniejszy pipeline.

Najlepsze narzędzia prospectingowe stanowią pomost między Businessem a potencjalnymi klientami. Odpowiednie narzędzia prospectingowe dla sprzedaży mogą zamienić zimne leady w ciepłe okazje. Oto, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze:

Bezproblemowy CRM workflow : Narzędzie powinno mieć wbudowane oprogramowanie CRM lub integrację CRM w celu utrzymania scentralizowanej bazy danych potencjalnych klientów

Wszechstronne spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji: Narzędzie powinno analizować zachowania i wzorce zaangażowania potencjalnych klientów, sugerując najlepsze czasy, kanały i komunikaty. Umożliwia to hiper-spersonalizowany prospecting

Zaangażowanie wielokanałowe: Narzędzie powinno umożliwiać połączenie z potencjalnymi klientami za pośrednictwem wielu kanałów, w tym e-maila, rozmów telefonicznych, LinkedIn i innych platform społecznościowych

Zaawansowana analityka predykcyjna: Doskonałe narzędzie do poszukiwania sprzedawców powinno identyfikować wzorce i trendy w wynikach poszukiwań, pomagając zespołom sprzedażowym w udoskonalaniu ich strategii

Ocena leadów: Najlepsze narzędzie powinno oceniać potencjalnych klientów na podstawie ich szans na konwersję, sygnału intencji i zaangażowania, abyś mógł mądrze inwestować swoje zasoby

Wzbogacanie danych: Uzupełniając brakujące szczegóły, takie jak tytuły stanowisk, adresy e-mail, numery telefonów i przychody firmy, dobre narzędzie do poszukiwania sprzedawców zapewnia, że lista potencjalnych klientów jest zarówno zakończona, jak i aktualna

Dane firmograficzne i techniczne: Narzędzie do poszukiwania sprzedawców powinno zapewniać wgląd w dane firmograficzne (wielkość firmy, branża, lokalizacja i przychody) i technograficzne ( stos technologiczny używany przez firmę), aby pomóc w dotarciu do idealnych biznesów

Automatyzacja sprzedaży: Narzędzie powinno automatyzować zarządzanie projektami sprzedażowymi, np. zapewniając terminowe wysyłanie wiadomości follow-up, dzięki czemu żaden lead nie zostanie zapomniany

Mając na uwadze tę listę kontrolną, oceńmy niektóre z najlepszych narzędzi prospectingowych na rynku, aby zapewnić płynny cykl sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy szukasz wizualnego zarządzania pipeline'em, czy prostszego odkrywania kontaktów i docierania do nich, każde z poniższych narzędzi do poszukiwania sprzedawców ma USP dostosowane do Twoich potrzeb. Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami sprzedażowymi i relacjami z klientami)

Zarządzanie projektami sprzedażowymi w ClickUp Zarządzanie projektami sprzedażowymi i relacjami z niestandardowymi klientami w jednym miejscu dzięki ClickUp

Twoi potencjalni klienci są uporządkowani w szczegółowym arkuszu kalkulacyjnym, ale w momencie, gdy zaczynasz kontaktować się z nimi, proces się załamuje. Gdy potencjalny klient wymaga dodatkowych badań lub sprawdzenia e-maila, nieustannie przeskakujesz między aplikacjami.

Dane kontaktowe znajdują się w jednym miejscu, notatki z badań w innym, a kampanie informacyjne zupełnie gdzie indziej. Taki rozłączny przepływ pracy sprawia, że to, co powinno być proste, staje się frustrujące i chaotyczne.

To jest właśnie miejsce, w którym narzędzia do pozyskiwania klientów i zarządzania nimi, takie jak ClickUp, błyszczą - płynnie usprawniają wysiłki związane z docieraniem do klientów i zapewniają spójne zarządzanie procesem sprzedaży.

ClickUp to aplikacja wszystko do pracy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę zespołową i dokumentację dla zespołu sprzedaży w jednej platformie - przyspieszonej dzięki automatyzacji i wyszukiwaniu AI nowej generacji.

ClickUp for Sales Teams pomaga wizualizować pipeline, zarządzać zasięgiem potencjalnych klientów i automatyzować powtarzalne cykle pracy.

Wizualizacja pipeline'u sprzedaży i automatyzacja cyklu pracy dzięki ClickUp for Sales Teams

Zacznij od zebrania wszystkich potencjalnych potencjalnych klientów i ich danych kontaktowych w jednym miejscu. Umożliwia to ClickUp CRM. Pomaga on zbierać leady z mediów społecznościowych, stron internetowych, formularzy i innych miejsc na jednej platformie. Po zebraniu danych, możesz użyć Zadań ClickUp, aby przydzielić różne leady z listy członkom swojego zespołu w celu ich zbadania, zaangażowania i dotarcia do nich. Ustaw niestandardowe statusy zadań w ClickUp, takie jak "Nowy lead", "Researching" i "Wysłana kampania", aby śledzić cały pipeline sprzedaży. Możesz nawet ustawić priorytety zadań, aby mieć pewność, że w pierwszej kolejności skontaktujesz się z klientami o wysokiej wartości.

Przypisywanie i śledzenie zadań z ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nietrafione decyzje i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Teraz nadszedł czas na ustawienie dostosowanej strategii dotarcia do klienta. ClickUp Brain, potężny asystent ClickUp AI, umożliwia pisanie spersonalizowanych wiadomości dla każdego potencjalnego klienta.

czy wiesz, że 75% marketerów uważa, że personalizacja jest niezbędna do zrobienia dobrego biznesu i zwiększenia sprzedaży?

Personalizuj wiadomości w celu lepszego pozyskiwania klientów dzięki ClickUp Brain

Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać AI w sprzedaży, aby usprawnić swoje procesy? Mamy dla Ciebie to krótkie wyjaśnienie👇

Możesz również skorzystać z ClickUp Automations, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i jeszcze bardziej usprawnić proces pozyskiwania klientów. Umożliwia ona ustawienie wyzwalaczy w celu automatyzacji cykli pracy. Można na przykład ustawić wyzwalacze przypisujące potencjalnych klientów do przedstawicieli handlowych w oparciu o predefiniowane reguły (branża, region itp.). Lub, jeśli potencjalny klient nie odpowiada, ustawienie automatycznego przypomnienia o dalszych działaniach po tygodniu.

Automatyzacja cyklu pracy za pomocą ClickUp Automations, aby zapewnić szybkie działania lub działania następcze z potencjalnymi klientami

ClickUp oferuje również szablony sprzedaży i CRM, które upraszczają proces pozyskiwania klientów:

ClickUp był narzędziem, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do tego biznesu, co pozwoliło nam wzrosnąć z 2% sprzedaży cyfrowej do ponad 65% sprzedaży cyfrowej po pandemii.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp limit

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na liczne funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Przejście na korzystanie z ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowany hub dla wszystkich naszych zespołów + użytkowników, którzy mogą organizować własną pracę, jednocześnie śledząc projekty innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi dostarczanych przez ClickUp jest świetny dla działu CS, sprzedaży i naszego zespołu ds. rozwoju, aby sprawnie i skutecznie zarządzać projektami w całej firmie!

czytaj więcej: Darmowe szablony planów sprzedaży w Word, Excel i ClickUp

2. LinkedIn Sales Navigator (najlepszy do identyfikowania i angażowania potencjalnych klientów B2B)

przez LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator to wiodące narzędzie do wyszukiwania potencjalnych klientów i nadawania im priorytetów. Jego narzędzie Lead Spotlights ułatwia znajdowanie potencjalnych klientów i osób decyzyjnych na docelowych kontach.

Możesz nawet skorzystać z integracji z CRM, aby wyszukać byłych klientów, którzy przenieśli się do nowych organizacji, co pomoże ci uzyskać bardziej odpowiednich potencjalnych klientów. Sales Navigator zapewnia również wgląd w dane, takie jak liczba pracowników w firmie i trendy wzrostu, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować leady B2B o wysokiej wartości.

Najlepsze funkcje LinkedIn Sales Navigator

Korzystaj z zaawansowanych filtrów, takich jak tytuły stanowisk, wielkość organizacji i branża, aby sprawnie zarządzać potencjalnymi klientami

Angażowanie potencjalnych klientów poprzez spersonalizowany kontakt za pośrednictwem poczty LinkedIn

Ustawienie profilu idealnego klienta w celu znalezienia potencjalnych klientów na podstawie roli, stażu lub tytułu

Znajdź swoje potencjalne połączenia w dowolnej organizacji dzięki narzędziu Relationship Explorer

Ograniczenia LinkedIn Sales Navigator

Ma ograniczone możliwości eksportu i wymaga dodatkowych narzędzi do wyszukiwania e-maili

Mogą być drogie dla małych Business

Cennik LinkedIn Sales Navigator

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Sales Navigator Core (Professional): $99. 99 USD/miesiąc za użytkownika

Sales Navigator Advanced (Teams): $179. 99/miesiąc za użytkownika

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): zaczyna się od 1600 USD/rok za użytkownika

Ocena LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 6/5 (1900+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LinkedIn Sales Navigator?

Podoba mi się, że LinkedIn Sales Nav pozwala mojemu zespołowi korzystać z zaawansowanych filtrów wyszukiwania, aby zawęzić określone typy potencjalnych klientów, których szukamy. Podoba mi się również to, że integruje się z HubSpot. Jest to dość drogie rozwiązanie dla małego zespołu, takiego jak mój.

Podoba mi się, że LinkedIn Sales Nav pozwala mojemu zespołowi korzystać z zaawansowanych filtrów wyszukiwania, aby zawęzić określone typy potencjalnych klientów, których szukamy. Podoba mi się również to, że integruje się z HubSpot. Jest to dość drogie rozwiązanie dla małego zespołu, takiego jak mój.

3. Apollo. io (najlepsze do uzyskiwania dostępu do zweryfikowanych danych potencjalnych klientów w wielu kanałach)

Apollo. io to wiodące oprogramowanie do poszukiwania sprzedawców, które zapewnia dostęp do zweryfikowanych danych potencjalnych klientów z LinkedIn, Salesforce, Gmaila lub dowolnej strony internetowej firmy. Potencjalnych klientów można filtrować według takich czynników jak intencje kupujących, oferty pracy i rozwój firmy. Narzędzie AI Apollo może również identyfikować wysokiej jakości leady, dodawać oceny i rezerwować spotkania.

Najlepsze w tym narzędziu jest to, że możesz śledzić unikalnych użytkowników w swojej witrynie i znajdować strony, które oglądają. Pomaga to analizować zachowania użytkowników i tworzyć bardziej spersonalizowaną strategię dotarcia do nich.

Najlepsze funkcje Apollo. io

Uzyskaj rozszerzoną bazę potencjalnych klientów wzbogaconą o dokładne dane kontaktowe, w tym e-maile, numery telefonów i informacje o firmie

Płynna integracja z narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi za pośrednictwem Zapier w celu wydajnej automatyzacji cyklu pracy

Formularze z automatycznie wypełnianymi danymi dla szybszej konwersji przychodzących leadów

Limity Apollo. io

Niektórzy użytkownicy raportują, że Apollo.io oferuje niedokładne dane leadów i nieaktualne kontakty

Ceny Apollo. io

Free

Plan podstawowy: $59/miesiąc za użytkownika

Plan Profesjonalny: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Plan dla organizacji: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Apollo. io

G2: 4. 7/5 (8000+ recenzji)

Capterra: 4. 6 (350+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Apollo. io?

Jako przedstawiciel handlowy, Apollo to łatwy sposób na uzyskanie przydatnych i dokładnych informacji o firmach i klientach, których poszukujesz. Wersje próbne, które są przyznawane, są świetnym początkiem, aby poczuć, jak działa oprogramowanie. Jedynymi dwoma minusami są koszty i telefony od wsparcia sprzedaży. Koszt jest nieco wysoki, jeśli jesteś mniejszą firmą lub masz tylko jedną lub dwie osoby w zespole sprzedaży.

4. ZoomInfo (najlepsze do znajdowania wykwalifikowanych leadów na podstawie intencji)

via ZoomInfo

ZoomInfo to narzędzie do poszukiwania sprzedaży B2B, które dostarcza informacje o firmach i kontaktach dla zespołów sprzedaży, marketingu i talentów. Wykorzystuje AI i uczenie maszynowe do kompilowania szczegółów biznesowych, takich jak wielkość firmy i trendy w zatrudnianiu.

ZoomInfo umożliwia dostęp do schematów organizacyjnych działów, aby dowiedzieć się więcej o osobach decyzyjnych i dotrzeć do nich bezpośrednio. Funkcja Guided Intent analizuje dane CRM i identyfikuje tematy najczęściej wyszukiwane przez potencjalnych klientów. Ułatwia to dostosowanie zasięgu i oferowanie niestandardowych rozwiązań w celu szybszej konwersji.

Najlepsze funkcje ZoomInfo

Stwórz profil idealnego klienta (ICP), aby lepiej zrozumieć potencjalnych klientów i zidentyfikować idealnych nabywców

Uzyskaj dostęp do danych firmowych, technologicznych, finansowych i kontaktowych, aby uzyskać lepszy wgląd w potencjalnych klientów

Uzyskaj sygnały predykcyjne i wgląd w intencje, aby przewidywać zachowania i działania firmy

Śledzenie odwiedzających witrynę i pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów

Limity ZoomInfo

Pobiera opłatę za każdy kontakt, co może być kosztowne dla mniejszych teamów

Ceny ZoomInfo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8800+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (290+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ZoomInfo?

Korzystamy z ZoomInfo Sales, aby rozwijać nowe cele kampanii, a także weryfikować potencjalnych klientów, którzy odwiedzają naszą witrynę lub wykazują zamiar zakupu. Dzięki dodatkowi Copilot możemy jeszcze bardziej zagłębić się w konkretne konta potencjalnych klientów i uzbroić nasz zespół sprzedaży w podstawowe informacje, które mogą pomóc im wejść w drzwi.

Korzystamy z ZoomInfo Sales, aby rozwijać nowe cele kampanii, a także weryfikować potencjalnych klientów, którzy odwiedzają naszą witrynę lub wykazują zamiar zakupu. Dzięki dodatkowi Copilot możemy jeszcze bardziej zagłębić się w konkretne konta potencjalnych klientów i uzbroić nasz zespół sprzedaży w podstawowe informacje, które mogą pomóc im wejść w drzwi.

5. UpLead (najlepszy do weryfikacji e-maili potencjalnych klientów)

via UpLead

UpLead upraszcza generowanie leadów, dostarczając zweryfikowane dane kontaktowe i inteligentne narzędzia wyszukiwania. Dzięki ponad 50 filtrom do weryfikacji e-maili w czasie rzeczywistym i szczegółowemu wzbogacaniu danych, UpLead pomaga pewnie dotrzeć do odpowiednich potencjalnych klientów. Możesz filtrować kontakty na podstawie branży, roli lub lokalizacji, dzięki czemu cel jest bardziej precyzyjny.

Chcesz dotrzeć do firm korzystających z narzędzi konkurencji? UpLead oferuje ponad 1600 punktów danych, pomagając zidentyfikować firmy, które korzystają z konkurencyjnego oprogramowania - dzięki czemu możesz dostosować swój zasięg i przekonać ich do siebie. Pozwala również wykluczyć firmy korzystające z określonego oprogramowania, dzięki czemu można filtrować nieistotne konta.

Najlepsze funkcje UpLead

Weryfikacja e-maili w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia wysokiej dokładności danych

Zbieraj informacje o firmach dzięki rozszerzeniu UpLead dla Chrome

Prześlij URL firmy, aby uzyskać wgląd w sytuację

Limity UpLead

Ograniczone funkcje w planach niższego poziomu; pełna funkcjonalność wymaga aktualizacji

Cennik UpLead

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Essentials : $99/miesiąc

Plus : 199 USD/miesiąc

Profesjonalne: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UpLead

G2: 4. 7/5 (780+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (70+ opinii)

🧠 Fun Fact: John H. Patterson, założyciel National Cash Register Company (NCR), jest często uznawany za pioniera bezpośredniej wersji cold callingu pod koniec XIX wieku. Jego sprzedawcy chodzili od drzwi do drzwi, przekonując firmy, że potrzebują kas fiskalnych - rewolucjonizując taktykę sprzedaży.

6. Cognism (najlepszy do wyszukiwania potencjalnych klientów za pomocą AI)

via Cognism

Cognism to platforma analityki sprzedaży, która pomaga znaleźć odpowiednich potencjalnych klientów do pipeline'u sprzedaży przy użyciu AI. Możesz wpisać lub użyć wyszukiwania głosowego, aby uzyskać odpowiednich potencjalnych klientów. Cognism wykorzystuje połączenie firmografii (charakterystyka biznesowa), technografii (stos technologiczny firmy) i intencji kupującego, aby zapewnić cenne dane.

Platforma integruje się z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami. Cognism oferuje również wzbogacanie listy potencjalnych klientów. Zapewnia to dodawanie do CRM tylko najnowszych, zaktualizowanych danych potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Cognism

Tworzenie list potencjalnych klientów ze zweryfikowanymi adresami e-mail i numerami telefonów w oparciu o profile niestandardowych klientów

Eksportowanie kontaktów z LinkedIn i przesyłanie ich do CRM za pomocą rozszerzenia Chrome

Identyfikacja potencjalnych klientów na rynku dzięki monitorowaniu danych intencji poprzez integrację z Bombora

Dostęp do globalnych danych B2B z regionów NAM, APAC i EMEA w celu skutecznego dotarcia do decydentów

Limity Cognism

Zależność tego narzędzia od opisów stanowisk na LinkedIn może mieć wpływ na dokładność danych

Cennik Cognism

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Cognism

G2: 4. 6/5 (790+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (150+ opinii)

7. 6Sense (najlepsze do zrozumienia intencji kupującego za pomocą analizy predykcyjnej)

via 6Sense

6sense to przede wszystkim platforma do analizy przychodów, która oferuje szczegółowy wgląd w zakończoną podróż kupującego. Wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym, takie jak wydajność kampanii i zamiar zakupu, aby stworzyć dostosowaną listę potencjalnych klientów.

Narzędzie AI platformy wykorzystuje analitykę predykcyjną do analizy danych historycznych możliwości, dopasowania profilu, zasięgu konta i sygnałów zakupowych w czasie rzeczywistym. Następnie przewiduje potencjalnych klientów o najwyższych szansach na konwersję, umożliwiając zespołowi sprzedaży celowanie w konta o wysokiej wartości.

6Sense najlepsze funkcje

Identyfikacja kont na podstawie zachowań kupujących w celu ukierunkowanego targetowania

Tworzenie szczegółowych segmentów odbiorców przy użyciu danych firmograficznych i danych dotyczących zaangażowania w celu uzyskania lepszych wyników kampanii

Uzyskaj dostęp do danych kontaktowych zespołu zakupowego i twórz spersonalizowane e-maile, aby nawiązać kontakt z kluczowymi decydentami

6Sense limit

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma może być początkowo skomplikowana w użyciu

cennik 6Sense

Niestandardowy cennik

oceny i recenzje 6Sense

G2: 4. 3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (20+ opinii)

Seamless. ai oferuje ponad 100 filtrów do zdefiniowania idealnej persony klienta i zawężenia wyszukiwania. Jego narzędzie AI przeszukuje dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc ci uzyskać e-maile i numery telefonów potencjalnych klientów, skracając czas spędzony na nieaktualnych informacjach.

Możesz także użyć narzędzia AI, aby uzyskać szczegółowy wgląd w potencjalnych klientów, w tym ich posty w mediach społecznościowych, recenzje pracowników, najnowsze wiadomości, nagrody i stos technologiczny. Umożliwia to bardziej spersonalizowane przesyłanie wiadomości i celowe docieranie do potencjalnych klientów.

Wreszcie, Seamless. ai umożliwia również tworzenie zautomatyzowanych list zbiorczych do sprzedaży wychodzącej. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w planach premium.

Najlepsze funkcje Seamless. ai

Wyszukiwanie kontaktów i firm B2B z wykorzystaniem AI w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do bezpośredniego wybierania i numerów telefonów komórkowych, aby łatwiej docierać do klientów

Płynna integracja z Salesforce, HubSpot i innymi popularnymi systemami CRM

Identyfikacja potencjalnych klientów z zamiarem zakupu w celu przyspieszenia procesu sprzedaży

Seamless. ai limits

Nie oferuje niestandardowych pulpitów do analizy i raportowania

Seamless. ai pricing

Free: Wersja próbna zawiera 50 darmowych kredytów

Pro: codzienne kredyty; niestandardowe ceny

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Seamless. ai

G2: 4. 4/5 (4900+ opinii)

Capterra: 3. 8/5 (150+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Seamless. ai?

Łatwość tworzenia list, znajdowania danych, posiadania 1000 leadów dziennie jest ogromna, zwłaszcza jeśli spojrzeć na inne plany innych programów kosztujących 10x tyle co Seamless. ai, a to daje SDR 1000 leadów dziennie. Jedną z wad jest to, że nie można ustawić jakości informacji o leadach przed ich pozyskaniem. Musisz więc wydać 1000 kredytów dziennie, aby zeskrobać śmieci lub dobre leady, a filtrować możesz dopiero po zeskrobaniu.

9. Lusha (najlepsza do automatyzacji działań)

via Lusha

Lusha to oprogramowanie do analizy sprzedaży, które wzbogaca dane w dowolnym systemie, bazie danych lub aplikacji za pomocą API, zapewniając cenny wgląd w intencje kupujących. Oferuje szczegółowe informacje kontaktowe, w tym role i staż pracy potencjalnych klientów w firmach. Ponadto Lusha dostarcza sekwencje e-mail generowane przez AI w celu automatyzacji zasięgu i poprawy wydajności sprzedaży .

Lusha zawiera również rozszerzenie Google Chrome i narzędzie Email Finder, pozwalające na zbieranie danych kontaktowych i informacji o firmie bezpośrednio z LinkedIn. Platforma oferuje wersję Free z podstawowymi funkcjami, ale aby odblokować zaawansowane narzędzia, takie jak wyszukiwanie danych o funduszach, należy przejść na plan Premium.

Najlepsze funkcje Lusha

Bezpośrednie docieranie do potencjalnych klientów dzięki dostępowi do szerokiego katalogu połączeń bezpośrednich

Celuj w konta o wysokim priorytecie za pomocą zaawansowanych filtrów atrybutów firmy

Rekomendowani przez AI potencjalni klienci w celu optymalizacji wysiłków sprzedażowych

Limity Lusha

Znajduje potencjalnych klientów głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie

Cennik Lusha

Free

Pro: $36/miesiąc za użytkownika

Premium: $59/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Lusha

G2: 4. 3/5 (1400+ recenzji)

Capterra: 4/5 (370+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Lusha?

Precyzyjna i niezawodna baza danych kontaktów B2B, która jest łatwa w użyciu zarówno z platformy Saas Lusha, jak i poprzez dodatek LinkedIn. Obsługa klienta jest również bardzo dobra. Niektóre szczegóły zapisane w każdym leadzie są błędne, co powoduje marnowanie kredytów.

10. LeadIQ (najlepsze do priorytetyzacji potencjalnych klientów o wysokim potencjale)

via LeadIQ

Rozszerzenie LeadIQ do przeglądarki Chrome pomaga rejestrować dokładne dane potencjalnych klientów w CRM, LinkedIn Sales Navigator lub w Internecie. Łatwo jest generować spersonalizowane e-maile dla każdego konta za pomocą Scribe, asystenta AI LeadIQ.

Z LeadIQ's datahub, możesz wzbogacić kontakty i leady w Salesforce natychmiast. Eliminuje zduplikowane dane, zapewniając przejrzysty i zorganizowany pipeline sprzedaży. Ponadto platforma powiadamia o zmianie pracy przez osoby decyzyjne lub kupujących. Otrzymujesz również sygnał "Hot Lead", aby nadać priorytet potencjalnym klientom o wysokim potencjale.

Najlepsze funkcje LeadIQ

Wyodrębnianie zweryfikowanych e-maili i bezpośrednich połączeń z profili LinkedIn w czasie rzeczywistym

Automatyczne śledzenie i synchronizowanie aktywności potencjalnych klientów w wielu kanałach kontaktowych

Automatyzacja spersonalizowanych działań następczych dzięki narzędziom zaangażowania opartym na AI

Ograniczenia LeadIQ

Limit darmowych kredytów ogranicza dostęp dla mniejszych teamów

Cennik LeadIQ

Free

Starter: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: $89/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LeadIQ

G2: 4. 2/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (20+ opinii)

Fun Fact: Techniki sprzedaży można prześledzić wstecz do zasad retoryki Arystotelesa - etosu (wiarygodność), patosu (emocje) i logosu (logika). Nowoczesne strategie sprzedaży nadal opierają się na tych taktykach perswazji!

11. SalesIntel (najlepsze do uzyskiwania danych zweryfikowanych przez człowieka)

via SalesIntel

SalesIntel łączy automatyzację sprzedaży z ludzką weryfikacją, aby utrzymać wyższą dokładność leadów. Odświeża dane kontaktowe co 90 dni, aby zapewnić aktualną listę potencjalnych klientów. Platforma aktualizuje również nieaktualne numery telefonów i profile LinkedIn, ułatwiając pozyskiwanie potencjalnych klientów.

Śledzenie sygnałów intencji z wielu źródeł, dzięki czemu można zobaczyć niestandardowych klientów konkurencji. Ponadto dostajesz najnowsze wiadomości branżowe, wymagania dotyczące zgodności i pojawiające się trendy, aby poprawić swój zasięg.

Najlepsze funkcje SalesIntel

Uzyskaj szczegółowy wgląd w potencjalnych klientów dzięki usłudze badań na żądanie

Wysyłanie niestandardowych reklam do klientów w celu zwiększenia sprzedaży

Eksport czystych i zaktualizowanych danych do CRM dzięki funkcji wzbogacania leadów

Limity SalesIntel

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie odwiedzających witrynę i retargetowanie reklam, wymagają dodatkowych opłat

Cennik SalesIntel

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SalesIntel

G2: 4. 3/5 (360+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SalesIntel?

Usługa Research On Demand jest bardzo pomocna. Czasy realizacji są szybkie, a zespół SalesIntel dostarcza wymagane informacje, często wykraczając poza to, dołączając dodatkowe perspektywy do rozważenia, które pasują do żądanych branż i tytułów.

12. Leadfeeder (najlepszy do przekształcania odwiedzających witrynę w potencjalnych klientów)

via Leadfeeder

Leadfeeder śledzi nazwy firm, aby pomóc ci przekształcić odwiedzających witrynę w potencjalnych potencjalnych klientów. Podkreśla również kluczowe odsetki i wzorce zaangażowania odwiedzających. Dzięki automatyzacji oceny potencjalnych klientów i integracji z CRM, zespoły sprzedażowe mogą szybko skupić się na potencjalnych klientach o wysokiej wartości. Otrzymujesz niestandardowe alerty, które powiadamiają Cię, gdy cel odwiedza Twoją witrynę, dzięki czemu możesz wysyłać odpowiednie wiadomości na czas. Leadfeeder pomaga również filtrować potencjalnych klientów na podstawie liczby wizyt i długości wizyty. Pomaga to w ocenie potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania.

Najlepsze funkcje Leadfeeder

Śledzenie odwiedzających witrynę w czasie rzeczywistym i analizowanie ich zachowania w witrynie

Automatycznie oceniaj i kwalifikuj potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania i danych firmy

Łatwa integracja z CRM i innymi narzędziami, takimi jak HubSpot, Salesforce i Google Ads

Segmentuj potencjalnych klientów na podstawie branży, lokalizacji geograficznej i aktywności w sieci, aby spersonalizować wiadomości e-mail.

Ograniczenia Leadfeeder

Śledzenie potencjalnych klientów może czasami błędnie przypisywać wizyty ze względu na udostępnianie adresów IP

Cennik Leadfeeder

Free

Płatne: 103,69 USD (99 EUR) / miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LeadFeeder?

Jest stosunkowo łatwy w ustawieniu i daje wgląd w potencjalnych klientów odwiedzających Twoją witrynę. Informacje te są bardzo przydatne do opracowywania strategii zwiększania liczby odwiedzin witryny i zapewniania optymalizacji stron.

via Kaspr

Kaspr pomaga zespołom sprzedażowym szybciej docierać do odpowiednich potencjalnych klientów dzięki zweryfikowanym numerom telefonów i e-mailom z ponad 150 źródeł. Jego rozszerzenie do Chrome upraszcza docieranie do potencjalnych klientów poprzez automatyzację działań następczych, śledzenie potencjalnych klientów i integrację z CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot.

Kaspr pomaga również wyszukać numery telefonów, ID e-mail i informacje o firmie na LinkedIn, dzięki czemu można efektywniej korzystać z LinkedIn Sales Navigator. Kaspr dostarcza jednak głównie aktualne dane dla europejskich Businessów. Jeśli celujesz w jakikolwiek inny region, Kaspr może nie działać dobrze.

Najlepsze funkcje Kaspr

Wyodrębnianie w czasie rzeczywistym zweryfikowanych danych kontaktowych z LinkedIn, w tym e-maili i numerów telefonów

Automatyzacja kwalifikacji potencjalnych klientów dzięki analizom opartym na AI w celu nadania priorytetu potencjalnym klientom o wysokiej wartości

Natychmiastowa synchronizacja wzbogaconych danych potencjalnych klientów z CRM w celu płynnej integracji cyklu pracy

Ograniczenia Kaspr

Limit funkcji poza LinkedIn, co czyni go mniej skutecznym w wieloplatformowym prospectingu

Cennik Kaspr

Free

Starter : $47. 13 (€45)/miesiąc za użytkownika

Business: $82. 75 (€79)/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Kaspr

G2: 4. 4/5 (800+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

czy wiesz, że średni koszt jednego leada różni się w zależności od branży. W 2025 r. był on najwyższy w szkolnictwie wyższym i wynosił 982 USD, a najniższy w handlu elektronicznym i wynosił 91 USD.

14. Outreach (najlepszy do wielokanałowych działań)

via Outreach

Outreach to platforma do realizacji sprzedaży, która pomaga Teams usprawnić poszukiwanie, zaangażowanie i zarządzanie transakcjami. Oferuje narzędzia AI do wielokanałowego docierania do klientów, coachingu sprzedaży i prognozy. Dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, testom A/B i wglądowi w rozmowy, zespoły sprzedażowe mogą poprawić wydajność i zamknąć więcej transakcji.

Platforma ta najlepiej nadaje się dla dużych Business, które potrzebują skonsolidowanego rozwiązania sprzedażowego. Mniejsze Teams mogą jednak preferować prostsze narzędzia do automatyzacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs i podejście oparte na danych sprawiają, że jest to potężny wybór do skalowania wysiłków sprzedażowych i poprawy wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje Outreach

Automatyzacja działań sprzedażowych dzięki sekwencjom opartym na AI

Usprawnij planowanie spotkań dzięki zintegrowanym narzędziom kalendarza

Zwiększ zaangażowanie w e-mail dzięki inteligentnym odpowiedziom wspomaganym przez AI

Limity zasięgu

Wymagają czasu na niestandardowe dostosowanie cyklu pracy do konkretnych procesów sprzedaży

Ceny narzędzi Outreach

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje narzędzi Outreach

G2: 4. 3/5 (3400+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 300 recenzji)

15. HubSpot Sales Hub (najlepszy do oceny potencjalnych klientów)

via HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub pomaga pozyskiwać potencjalnych klientów poprzez wysyłanie spersonalizowanych szablonów e-maili i zautomatyzowanych działań następczych. Oferuje testy A/B, aby zrozumieć, która kampania zasięgowa działa lepiej. W HubSpot można utworzyć spersonalizowany obszar roboczy sprzedaży, aby zarządzać danymi potencjalnych klientów i działaniami sprzedażowymi. Narzędzie AI HubSpot oferuje ocenę dla każdego potencjalnego klienta, a jego narzędzie do prognozy sprzedaży przewiduje wyniki sprzedaży. Pomaga to ograniczyć zgadywanie i pozwala skupić się na ważnych potencjalnych klientach.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Śledzenie potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć wizyty na stronie i interakcje

Automatyzacja wysyłania e-maili z generowaniem leadów opartym na AI

Usprawnienie procesów sprzedaży dzięki ocenie potencjalnych klientów i działaniom następczym

Tworzenie stron internetowych przy użyciu szablonów i przechwytywanie danych odwiedzających witrynę w celu przekształcenia ich w potencjalnych klientów

Ograniczenia HubSpot Sales Hub

Oferuje niestandardowe opcje pulpitu w ograniczonym zakresie

Cennik HubSpot Sales Hub

Free

Sales Hub Starter: 15 USD/miesiąc za licencję

Platforma dla klientów niestandardowych: 15 USD/miesiąc za licencję

Sales Hub Professional: 90 USD/miesiąc za licencję

HubSpot Sales Hub - oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (450+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot Sales Hub?

W HubSpot Sales Hub najbardziej podoba mi się to, że doskonale radzi sobie z zarządzaniem długimi i złożonymi procesami sprzedaży. Jego solidny zestaw funkcji jest dostosowany do obsługi zawiłości wieloetapowych transakcji, ułatwiając śledzenie każdej interakcji, od pierwszego punktu kontaktu do zamknięcia transakcji. Jednym z obszarów, w którym HubSpot Sales Hub mógłby się poprawić, jest łatwość obsługi, jeśli chodzi o tworzenie pulpitów. Podczas gdy platforma oferuje potężne narzędzia do raportowania i analizy, proces niestandardowego tworzenia pulpitów może być nieco uciążliwy i mniej intuicyjny niż mógłby być.

czytaj więcej: ClickUp vs. HubSpot: Które narzędzie CRM jest najlepsze?

Od leadów do transakcji: Szybsza konwersja potencjalnych klientów dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia do poszukiwania sprzedawców może znacznie zwiększyć możliwości połączenia się z niestandardowymi klientami. Wszystkie omówione powyżej narzędzia zapewniają różnorodne rozwiązania do optymalizacji i automatyzacji działań sprzedażowych.

SalesIntel może pomóc w uzyskaniu zweryfikowanych przez człowieka danych do rozmów sprzedażowych. LinkedIn Sales Navigator najlepiej sprawdza się w zarządzaniu leadami B2B. 6Sense jest przydatny do analizy predykcyjnej. Jeśli jednak szukasz kompleksowej platformy do poszukiwania i angażowania sprzedawców, ClickUp jest tym, czego potrzebujesz.

ClickUp for Sales Teams centralizuje dane potencjalnych klientów w jednym miejscu, zarządza zasięgiem i tworzy niestandardowe pulpity do wizualizacji procesu sprzedaży. ClickUp Brain umożliwia również tworzenie spersonalizowanych materiałów sprzedażowych i e-maili.

Chcesz zebrać swój pipeline sprzedażowy, zadania i komunikację w jednym miejscu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!