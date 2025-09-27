10 najlepszych dyktafonów z AI do transkrypcji i tworzenia zawartości

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wpaść na genialny pomysł, który jednak zniknął, zanim zdążyłeś go zapisać? A może masz trudności z nadążaniem za notatkami ze spotkań lub sesjami burzy mózgów?

Dyktafony z AI z łatwością pomogą Ci wyjść z tej rutyny.

Dyktafony z AI to coś więcej niż tylko nagrywanie głosu — generują transkrypcje, porządkują zawartość, poprawiają czystość dźwięku i integrują się z Twoimi cyklami pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą treści, studentem, czy profesjonalistą biznesowym poszukującym rozwiązań, mamy dla Ciebie 10 narzędzi do nagrywania głosu z AI, które ułatwią Ci życie. ✨

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto niektóre z najlepszych dyktafonów z AI dostępnych na rynku: ClickUp (Najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości i zarządzania cyklem pracy oparte na AI)

Otter.ai (Najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym spotkań online/offline)

Descript (Najlepszy do kompleksowej edycji plików audio i wideo)

Movavi (Najlepszy do wideo szkoleniowych i samouczków)

Rev Voice Recorder (Najlepszy do transkrypcji tworzonych przez ludzi)

Temi (Najlepszy do szybkich i niedrogich transkrypcji)

Krisp (Najlepszy pod względem redukcji szumów i czystej komunikacji)

Smart Voice Recorder (Najlepszy do nagrywania dźwięku w wysokiej jakości)

Say&Go (Najlepszy do szybkiego tworzenia notatek głosowych w podróży)

Notta (Najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym i dokumentacji)

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze dyktafonu z AI?

Wybierając narzędzie do nagrywania dźwięku oparte na AI, zwróć uwagę na następujące funkcje:

Dokładna transkrypcja oparta na AI : Wybierz narzędzie do nagrywania, które pełni również funkcję : Wybierz narzędzie do nagrywania, które pełni również funkcję narzędzia do transkrypcji opartego na AI , oferujące transkrypcje w czasie rzeczywistym lub niemal natychmiastowe z wysoką precyzją, zwłaszcza podczas nagrywania spotkań z udziałem wielu uczestników

Redukcja szumów : Wybierz dyktafon, który usuwa niepożądane szumy tła, aby poprawić jakość dźwięku. Jest to szczególnie przydatne podczas nagrywania w hałaśliwym otoczeniu lub na zewnątrz.

Konfigurowalne formaty plików : Aby zapewnić kompatybilność z różnymi platformami, wybierz narzędzie do nagrywania głosu oparte na AI, które umożliwia zapisywanie i eksportowanie plików audio oraz transkrypcji w różnych formatach, takich jak MP3, WAV, TXT, Docx itp.

Integracja z chmurą : Przydatna jest aplikacja do nagrywania głosu, która tworzy kopie zapasowe wszystkich nagrań i transkrypcji w chmurze. Dodatkowym atutem jest automatyczna synchronizacja, dzięki której są one dostępne na różnych urządzeniach

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania : Chcesz zaoszczędzić czas podczas przeglądania transkrypcji? Poszukaj narzędzi do nagrywania dźwięku, które generują transkrypcje z funkcją wyszukiwania. Pozwolą one na wyszukiwanie słów kluczowych w tekście

Wsparcie dla wielu języków : Wybierz narzędzie do nagrywania dźwięku oparte na AI, które oferuje wsparcie dla wielu języków i tłumaczeń. Jest to przydatne, gdy masz międzynarodową kadrę lub klientów

Regulacja prędkości odtwarzania: Jeśli chcesz przyspieszyć lub spowolnić odtwarzanie fragmentów audio podczas przeglądania długich nagrań, wybierz narzędzie do nagrywania głosu oparte na AI z funkcją regulacji prędkości odtwarzania

10 najlepszych dyktafonów z AI

Oto nasza lista 10 najlepszych dyktafonów z AI, które koniecznie musisz wypróbować:

1. ClickUp (Najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości i zarządzania cyklem pracy oparte na AI)

Nagrywaj głos i wideo w ClickUp Nagrywaj ekran, wideo z kamery internetowej i dźwięk bez wysiłku, korzystając z ClickUp Clips

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która pełni również funkcję uniwersalnego oprogramowania do komunikacji biznesowej opartego na AI. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem treści, czy współpracą, ClickUp spełni wszystkie Twoje wymagania.

Jeśli potrzebujesz dyktafonu z AI, skorzystaj z ClickUp Clips, które pozwalają nagrywać, zapisywać i udostępniać pliki audio i wideo. Możesz również używać klipów głosowych w komentarzach do zadań ClickUp oraz wysyłać pliki audio do swojego zespołu w ClickUp lub poza nim. Po prostu naciśnij przycisk nagrywania, a ClickUp zajmie się resztą.

Rejestruj swoje przemyślenia, udostępniaj aktualności lub twórz kompleksowe prezentacje produktów za pomocą rejestratora ekranu Clips. Obejrzyj ten krótki film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić!

Uzupełnieniem Clips jest ClickUp Brain, natywna AI ClickUp. Automatycznie transkrybuje nagrania głosowe i wideo, dzięki czemu odbiorcy mogą szybciej przeglądać zawartość.

Transkrybuj pliki audio i wideo w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

Aplikacja tworzy również podsumowanie, jeśli chcesz wyodrębnić kluczowe punkty działania z transkrypcji.

Dzięki ClickUp Brain MAX, samodzielnej aplikacji komputerowej od ClickUp, transkrypcja wkracza na wyższy poziom! Funkcja zamiany mowy na tekst w Brain MAX zmienia sposób pracy, pozwalając wypowiadać myśli, pomysły lub instrukcje zamiast je wpisywać. Niezależnie od tego, czy sporządzasz notatki ze spotkania, tworzysz listy zadań, piszesz e-maile czy przeprowadzasz burzę mózgów nad pomysłami projektowymi, wystarczy, że zaczniesz mówić, a Brain MAX natychmiast transkrybuje i uporządkuje Twoje słowa.

Wszystkie te funkcje, w połączeniu z łatwością obsługi ClickUp, sprawiają, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do nagrywania głosu oparte na sztucznej inteligencji na rynku.

Uzyskaj automatyczne notatki ze spotkań, transkrypcje i podsumowania dzięki ClickUp AI Notetaker

Oprócz tych funkcji, AI Notetaker od ClickUp stanowi idealnego towarzysza podczas spotkań. Generuje przejrzyste, przeszukiwalne transkrypcje w czasie rzeczywistym oraz zaznacza kluczowe wnioski, decyzje i zadania do wykonania w notatkach ze spotkania. Dzięki wbudowanej integracji z zadaniami i cyklami pracy możesz natychmiast przekształcić spostrzeżenia w działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wyszukiwać konkretne informacje w transkrypcjach i uzyskiwać przydatne wnioski na podstawie zawartości z obszaru roboczego ClickUp

Nagrywaj, zapisuj i udostępniaj wideo interesariuszom za pomocą ClickUp Clips. Stwórz scentralizowane repozytorium wideo za pomocą Clips Hub

Dołączaj klipy i nagrania głosowe do zadań ClickUp, aby zachować i wzbogacić kontekst

Uzyskaj dostęp do konfigurowalnych szablonów do zarządzania scenariuszami nagrań i harmonogramami produkcji

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie wiadomości do 1–3 osób, aby uzyskać potrzebny kontekst. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy opartemu na sztucznej inteligencji ClickUp Brain zmiana kontekstu staje się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Limity ClickUp

Trudna nauka obsługi dla osób, które nie są biegłe w technologii

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Organizacja pracy i obciążenia pracą nie była wcześniej łatwa. CU pomaga mi uporządkować nasze pomysły i zadania, przydzielać je pracownikom, przechowywać pliki w jednym miejscu oraz udostępniać dowolne treści z dowolnej przestrzeni dowolnym osobom. Funkcje nagrywania ekranu bardzo pomagają jako zamiennik Loom.

2. Otter.ai (Najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym spotkań online/offline)

Otter.ai to zaawansowane oprogramowanie do zamiany mowy na tekst oraz narzędzie do nagrywania głosu oparte na AI. Automatycznie nagrywa, transkrybuje i streszcza rozmowy w czasie rzeczywistym, co czyni je niezbędnym rozwiązaniem do nagrywania spotkań, wykładów i wywiadów.

Platforma płynnie integruje się z Zoomem, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając automatyczną transkrypcję wirtualnych spotkań wraz z identyfikacją mówców, znacznikami czasu i wyróżnieniem słów kluczowych. Dzięki AI Otter.ai zapewnia użytkownikom łatwe wyszukiwanie, edycję i udostępnianie transkrypcji, dzięki czemu sporządzanie notatek staje się bardziej wydajne i praktyczne.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Generuj automatyczną transkrypcję podczas rozmów na żywo lub podczas odtwarzania nagrań

Komentuj i edytuj transkrypcje w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom współpracy

Dostosuj platformę do niestandardowego słownictwa branżowego, zapewniając większą dokładność transkrypcji

Skorzystaj z Otter Pilot, asystenta AI firmy Otter, aby uzyskać natychmiastowe informacje

Limits of Otter.ai

Tryb nagrywania wymaga stabilnego i ciągłego połączenia z Internetem w celu transkrypcji na żywo.

Dokładność ma limit w przypadku plików audio z akcentami lub szumami w tle

Ceny Otter.ai

Podstawowe

Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4,4/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

💡Porada eksperta: Natychmiastowo zapisuj swoje myśli dzięki technologii zamiany mowy na tekst. Niezawodna aplikacja do zamiany mowy na tekst pozwala na błyskawiczne rejestrowanie pomysłów, dzięki czemu żadna świetna koncepcja nie zostanie utracona. Jest to idealne rozwiązanie do burzy mózgów, robienia notatek i zwiększania wydajności w podróży!

3. Descript (Najlepszy do kompleksowej edycji plików audio i wideo)

Descript to innowacyjne narzędzie do edycji audio i wideo oparte na AI, które łączy zaawansowaną edycję z przyjaznymi dla użytkownika narzędziami, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla podcasterów i twórców zawartości. To nic innego jak profesjonalne studio, w którym użytkownicy mogą nagrywać lub przesyłać pliki multimedialne, a Descript automatycznie transkrybuje pliki audio na tekst, umożliwiając intuicyjną edycję tekstową.

Technologia Regenerate pozwala tworzyć realistyczne nagrania lektorskie, a automatyczna transkrypcja usprawnia cykl pracy twórców zajmujących się podcastami, wideo lub prezentacjami.

Ponadto AI Descript poprawia jakość dźwięku poprzez redukcję szumów tła i zwiększenie czystości, zapewniając profesjonalną jakość nagrań.

Najlepsze funkcje Descript

Automatycznie wykrywa i usuwa wypełniacze, eliminując z nagrań nieporadności językowe, takie jak „um” i „uh”

Nagrywaj i edytuj wideo, korzystając z wbudowanych funkcji nagrywania ekranu

Twórz audiogramy, aby przeprowadzać promocję podcastów lub fragmentów audio w mediach społecznościowych

Współpracuj z zespołami, udostępniając projekty i opinie bezpośrednio w aplikacji

Limity Descript

Sporadyczne błędy w synchronizacji dźwięku podczas edycji wideo

Trudna nauka obsługi dla początkujących, którzy nie znają zaawansowanej edycji audio

Ceny Descript

Free

Hobbyist : 19 USD miesięcznie na osobę

Creator : 35 USD miesięcznie na osobę

Business : 50 USD miesięcznie na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Descript to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą usprawnić proces edycji plików audio i wideo – zwłaszcza dla początkujących. Oferuje świetne funkcje, takie jak automatyczna transkrypcja, nagrywanie ekranu i edycja tekstowa.

🔎 Czy wiesz, że? Na całym świecie jest ponad 546 milionów słuchaczy podcastów!

4. Movavi (najlepszy do wideo szkoleniowych i samouczków)

Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje firmowe, czy instrukcje wideo i samouczki, pakiet oprogramowania multimedialnego Movavi pozwala tworzyć dopracowaną i angażującą zawartość.

Movavi oferuje solidne funkcje nagrywania i edycji głosu oparte na AI, przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych użytkowników. Intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom w łatwy sposób nagrywać, edytować i ulepszać ścieżki audio, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia narracji, podcastów i innych projektów audio.

Co więcej? Rejestrator ekranu pozwala rejestrować i dodawać działania na ekranie za pomocą narzędzi do edycji, takich jak adnotacje, efekty i przejścia. Funkcje oparte na AI, takie jak usuwanie szumów i eliminacja tła, zapewniają wysoką jakość dźwięku poprzez minimalizację niepożądanych dźwięków i zakłóceń.

Najlepsze funkcje Movavi

Synchronizuj dźwięk z poruszającymi się obiektami w swoich wideo

Dodaj napisy i podpisy do swoich wideo, aby zwiększyć ich dostępność

Skorzystaj z wbudowanej funkcji nagrywania ekranu, aby natychmiast rejestrować aktywność na ekranie

Skorzystaj z gotowych szablonów do szybkiej produkcji wideo

Limity Movavi

Bardziej skupiony na edycji wideo niż na nagrywaniu dźwięku

Znacznik wodny na eksportach z wersji próbnej Free, chyba że przejdziesz na płatny plan

Ceny Movavi

Redaktor wideo : 19,95 USD

Video Redaktor Plus : 222,95 USD

Wideo Suite Plus : 250,95 USD

Unlimited : 849,15 USD

Licencja biznesowa: niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Movavi

G2 : 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1050 recenzji)

Co mówią o Movavi prawdziwi użytkownicy?

Pomaga konwertować pliki audio i wideo, oferuje wiele opcji konwersji, a cena jest naprawdę przystępna jak na tak dobre oprogramowanie. Jakość dźwięku jest doskonała.

5. Rev Voice Recorder (najlepszy do transkrypcji tworzonych przez ludzi)

Szukasz czegoś więcej niż tylko kolejnego dyktafonu? Co powiesz na urządzenie, które łączy wysokiej jakości nagrywanie dźwięku i głosu z transkrypcjami o dokładności nawet 99%?

Rev Voice Recorder to aplikacja z wbudowanym wsparciem AI, zaprojektowana tak, aby umożliwić nagrywanie krystalicznie czystego dźwięku przy jednoczesnym odfiltrowaniu niepożądanych szumów tła oraz zapewnić usługi transkrypcji w czasie rzeczywistym, wykonywane przez ludzi (i oprogramowanie).

Oferuje wsparcie dla różnych formatów audio, co zwiększa jego wszechstronność. Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia płynną nawigację, umożliwiając użytkownikom łatwe nagrywanie, edycję i udostępnianie plików audio.

Najlepsze funkcje Rev Voice Recorder

Integracja z różnymi platformami ułatwia udostępnianie i współpracę między urządzeniami

Wybierz między transkrypcjami generowanymi przez AI a transkrypcjami sporządzanymi przez ludzi

Porządkuj nagrania dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania plikami

Udostępniaj i przycinaj nagrania, aby zoptymalizować dźwięk przed transkrypcją

Limity aplikacji Rev Voice Recorder

Może mieć trudności z dokładnym transkrybowaniem wypowiedzi osób z silnym akcentem lub dialektem, co może prowadzić do potencjalnych błędów

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy umożliwiających udostępnianie opinii

Ceny dyktafonu Rev

Korzystanie z dyktafonu online jest Free. Opłaty za transkrypcję są następujące:

Transkrypcja wykonywana przez ludzi : 1,99 USD za minutę

Transkrypcja AI: 0,25 USD za minutę

Oceny i recenzje Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Transkrybent pisze średnio aż 50 słów na minutę!

6. Temi (najlepszy do szybkich i niedrogich transkrypcji)

Temi to oparte na AI narzędzie do transkrypcji, które z łatwością przekształca pliki audio i wideo w tekst. Co ciekawe, jego spółką nadrzędną jest Rev. Platforma stawia na równowagę między dokładnością a przystępną ceną, co czyni ją doskonałym narzędziem dla osób potrzebujących rzetelnych transkrypcji jako uzupełnienia swoich strategii komunikacyjnych.

Szybko generuj, edytuj i eksportuj transkrypcje; zaznaczaj kluczowe momenty; lub konwertuj zawartość audio/wideo na formę tekstową za pomocą Temi.

Najlepsza funkcja Temi

Uzyskaj szybkie transkrypcje oparte na AI w zaledwie 5 minut dla większości plików

Skorzystaj z funkcji identyfikacji mówców, aby łatwiej kategoryzować rozmowy w grupie

Pracuj nad edytowalnymi transkrypcjami, korzystając z wbudowanych narzędzi do korekty, niestandardowego dostosowywania i tworzenia streszczeń

Dodaj znaczniki czasu, aby ułatwić nawigację po transkrypcjach

Limity Temi

Spadek jakości dźwięku w Clipach zawierających szumy tła lub silny akcent

Nie oferuje wsparcia dla współpracy zespołowej

Ceny Temi

Pierwsze 45 minut Free, a potem 0,25 USD za minutę nagrania

Oceny i recenzje Temi

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

7. Krisp (Najlepszy pod względem redukcji szumów i czystej komunikacji)

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, aby Twoje spotkania online nie brzmiały jak plac budowy lub orkiestra w kawiarni, Krisp to oparte na AI rozwiązanie, które zapewnia czysty dźwięk bez zakłóceń.

Zaawansowana technologia redukcji szumów zapewnia czysty dźwięk poprzez odfiltrowanie niepożądanych dźwięków zarówno z sygnału przychodzącego, jak i wychodzącego. Dzięki temu komunikacja przebiega zgodnie z planem, a zawartość audio (np. podcasty lub wykłady) brzmi czysto i profesjonalnie niezależnie od otoczenia.

Oprócz redukcji szumów Krisp oferuje asystenta spotkań opartego na AI, który zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym oraz automatyzację nagrywania spotkań. Nagrania i transkrypcje są łatwo dostępne i można je udostępniać, co sprzyja wydajnej współpracy i ułatwia członkom zespołu dostęp do kluczowych informacji.

Najlepsze funkcje Krisp

Koryguj i neutralizuj akcenty w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wyraźniejszą komunikację między osobami o różnym pochodzeniu językowym

Płynna integracja z wieloma platformami komunikacyjnymi, w tym Zoom, Microsoft Teams i Slack

Wycisz hałas innych uczestników podczas spotkań, aby zwiększyć koncentrację

Wykorzystaj analitykę do monitorowania wydajności spotkań i czasu rozmów

Limity Krisp

Nadmierna obróbka może potencjalnie pogorszyć jakość dźwięku

Wymaga stabilnego i stałego połączenia z Internetem w celu zapewnienia redukcji szumów w czasie rzeczywistym

Ceny Krisp

Free

Pro : 16 USD

Business: 30 USD

Oceny i recenzje Krisp

G2 : 4,7/5 (ponad 560 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Krisp prawdziwi użytkownicy?

Jako kierownik projektów zawsze miałem problem z pisaniem szczegółowych protokołów ze spotkań. Nie znoszę tego! W końcu przestałem je w ogóle sporządzać… (tak, czuję się winny, bo to fatalna praktyka). Ale KRISP wszystko zmienił! (dosłownie). Teraz wracam do sporządzania protokołów ze spotkań w ramach moich projektów… Teraz wystarczy, że przejrzę szczegóły tekstu wygenerowanego przez KRISP i wyślę go zespołowi oraz klientowi.

8. Smart Voice Recorder (najlepszy do nagrywania dźwięku w wysokiej jakości)

za pośrednictwem Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder to prosta, ale skuteczna aplikacja do nagrywania wysokiej jakości dźwięku na smartfonie z systemem Android. Została zaprojektowana z myślą o nagrywaniu w podróży i pozwala bez problemu rejestrować rozmowy, wykłady i notatki.

Aplikacja posiada intuicyjną funkcję „automatycznego pomijania”, która eliminuje ciszę i nagrywa wyłącznie istotne fragmenty. Smart Voice Recorder umożliwia również eksportowanie plików audio w różnych formatach, w zależności od Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje inteligentnego dyktafonu

Nagrywaj długie sesje audio bez żadnych przerw

Automatyczne wykrywanie i pomijanie ciszy w celu oszczędzania przestrzeni

Wyświetlanie widma audio w czasie rzeczywistym dla dokładniejszego monitorowania

Skutecznie nazywaj i porządkuj pliki , aby szybko je odnajdywać

Limity inteligentnego dyktafonu

Reklamy w wersji Free zakłócają komfort użytkowania

Brak funkcji redukcji szumów sprawia, że urządzenie nie nadaje się do stosowania w hałaśliwym otoczeniu

Ceny inteligentnych dyktafonów

Free

Oceny i recenzje inteligentnych dyktafonów

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Say&Go (najlepszy do szybkich notatek głosowych w podróży)

za pośrednictwem Say&Go

Say&Go to intuicyjna aplikacja do nagrywania notatek głosowych, która pozwala łatwo rejestrować pomysły, przypomnienia i zadania, nawet gdy jesteś w drodze.

Szybko zapisuj swoje przemyślenia i pomysły bez konieczności ręcznego wpisywania. Minimalistyczny wygląd pozwala skupić się na zadaniu bez rozpraszania uwagi.

Najlepsza funkcja Say&Go

Nagrywaj krótkie notatki głosowe jednym dotknięciem, aby rozpocząć nagrywanie

Ustaw przypomnienia dla konkretnych notatek, aby być na bieżąco ze swoimi zadaniami

Porządkuj notatki za pomocą etykiet, aby szybko je filtrować i wyszukiwać

Włącz nagrywanie bez użycia rąk, korzystając z konfigurowalnych ustawień

Limity Say&Go

Nadaje się wyłącznie do krótkich notatek głosowych i przypomnień, nie jest przeznaczony do długich sesji

Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak transkrypcja i edycja

Ceny Say&Go

Jednorazowa opłata w wysokości 2,99 USD

Oceny i recenzje Say&Go

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

10. Notta (Najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym i dokumentacji)

Notta to oparte na AI narzędzie do transkrypcji, które przekształca mowę na tekst z wyjątkowo wysoką dokładnością. Oferuje wsparcie dla wielu języków i integruje się z popularnymi platformami do spotkań, takimi jak Zoom.

Jednak Notta naprawdę wyróżnia się dzięki możliwości generowania transkrypcji w czasie rzeczywistym, informujących wszystkich o najnowszych wydarzeniach w każdej dyskusji. Wykorzystaj ją jako narzędzie AI do dokumentacji, aby zapewnić wszystkim dostęp do tych samych informacji, usprawnić współpracę i usprawnić sporządzanie notatek.

Najlepsza funkcja Notta

Obsługuje wiele języków (a dokładnie 58), co zapewnia globalną użyteczność

Korzystaj z generowanych przez AI streszczeń, które skracają długie transkrypcje do zwięzłych przeglądów

Eksportuj plik tekstowy w różnych formatach, w tym PDF i TXT

Synchronizuj dane między różnymi urządzeniami dzięki technologii chmury

Ograniczenia Notta

Wymaga aktywnego połączenia z Internetem do transkrypcji w czasie rzeczywistym

Sporadyczne błędy w transkrypcjach dotyczących skomplikowanych akcentów

Ceny Notta

Free

Pro : 14,99 USD/miesiąc

Business : 27,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2 : 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Notta w praktyce?

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Dobrze rozpoznaje brytyjski angielski. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. Dzięki tej funkcji jakość wyników jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi transkrypcjami.

Jeśli szukasz bardziej niszowych narzędzi do konkretnych zastosowań, oto kilka dodatkowych propozycji: Trint (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji multimediów opartej na AI dla dziennikarzy, badaczy i twórców zawartości)

Fireflies.ai (Najlepszy asystent spotkań oparty na AI, który automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje)

Speechmatics (Najlepszy do dokładnego rozpoznawania mowy i transkrypcji w czasie rzeczywistym opartego na AI)

Talkatoo (Najlepszy dyktafon z AI dostosowany do potrzeb weterynarzy)

Nadaj głos svým projektům díky ClickUp

Dyktafony oparte na sztucznej inteligencji doskonale nadają się do nagrywania, transkrypcji i zarządzania plikami audio. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć zawartość audio, czy notować kluczowe punkty podczas spotkania, powyższa lista pomoże Ci znaleźć odpowiednie narzędzie do nagrywania głosu. Niezależnie od tego, co wybierzesz, zaoszczędzisz czas, zwiększysz wydajność i usprawnisz komunikację.

Jeśli jednak wybierzesz ClickUp, otrzymasz coś więcej niż tylko dyktafon. ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje, porządkuje i pomaga w realizacji ustaleń z spotkań

ClickUp Clips pozwala na natychmiastowe nagrywanie, udostępnianie i osadzanie nagrań ekranu wraz z dźwiękiem

ClickUp Brain podsumowuje rozmowy, wyodrębnia kluczowe informacje, a nawet odpowiada na pytania dotyczące Twoich notatek, dzięki czemu nie musisz już przeglądać długich nagrań

W przeciwieństwie do samodzielnych dyktafonów z AI, ClickUp łączy wszystko w jednej platformie — dzięki czemu Twoje nagrania, notatki i transkrypcje płynnie integrują się z zadaniami, dokumentami, osiami czasu projektów i narzędziami do współpracy zespołowej. Koniec z przeskakiwaniem między aplikacjami!

Niezależnie od tego, czy działasz indywidualnie, czy w zespole, zarejestruj się w ClickUp, aby cieszyć się maksymalną wydajnością od początku do końca.