10 najlepszych rejestratorów ekranu AI w 2025 r.: przewodnik dla profesjonalistów

Ponieważ sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i bawimy się, nie jest zaskoczeniem, że stanowi ona również siłę napędową wielu naszych rozwiązań technologicznych, sprawiając, że zaawansowane technologicznie narzędzia, takie jak rejestratory ekranu AI, stają się niezbędnymi elementami wyposażenia.

Te potężne narzędzia rewolucjonizują tworzenie treści w różnych branżach, umożliwiając profesjonalistom wydajne tworzenie wyraźnych i przejrzystych prezentacji, przemówień i samouczków.

Te rejestratory zmieniają zasady gry dzięki zaawansowanym funkcjom AI, które poprawiają jakość obrazu i dźwięku, usprawniają edycję i upraszczają udostępnianie.

Zobaczmy, co sprawia, że rejestrator ekranu AI jest świetny, i odkryjmy najlepsze narzędzia do nagrywania ekranu, które będą liderami w 2024 roku.

Na co należy zwrócić uwagę w rejestratorach ekranu AI?

Wybór odpowiedniego rejestratora ekranu AI ma kluczowe znaczenie dla przechwytywania treści oraz zmiany sposobu ich prezentacji i oddziaływania.

Aby wybrać potężne narzędzie, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe aspekty:

Jakość nagrania: Wybierz nagrania wideo w wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić, że obraz będzie równie atrakcyjny jak treść

Funkcje AI: Poszukaj zaawansowanych funkcji, które mogą poprawić jakość wideo i skrócić czas edycji, takich jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, inteligentna edycja i automatyczne zaznaczanie najważniejszych fragmentów

Łatwość obsługi: Wybierz rejestrator z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza proces nagrywania, oszczędzając czas i wysiłek

Integracja: Upewnij się, że rejestrator łatwo integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których regularnie korzystasz, usprawniając cykl pracy

Niezawodność: Wybierz oprogramowanie znane ze swojej stabilności, aby uniknąć zakłóceń podczas ważnych nagrań i zapewnić przewodniki krok po kroku

Wsparcie: Priorytetem jest doskonała obsługa klienta, aby zapewnić pomoc w przypadku napotkania problemów

Przeszukaliśmy rynek i stworzyliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do nagrywania ekranu w 2024 roku. Każde narzędzie jest doskonałe na swój sposób, a Ty musisz tylko wybrać to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

10 najlepszych rejestratorów ekranu AI

Dzięki tej liście 10 rejestratorów ekranu AI możesz znaleźć narzędzie dostosowane do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć szczegółowe samouczki, nagrywać spotkania, czy zapewnić bezpieczne wsparcie IT.

1. ClickUp

Używaj ClickUp Clips do nagrywania wiadomości wideo, transkrypcji filmów i udostępniania instrukcji członkom zespołu projektowego

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, które wykracza poza podstawowe funkcje zarządzania zadaniami i śledzenia postępów. Platforma zapewnia holistyczny zestaw narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy opartych na sztucznej inteligencji dla twórców treści i zespołów projektowych.

Jedną z tych fascynujących funkcji dla twórców dynamicznych treści jest ClickUp Clips.

Idealne rozwiązanie, gdy tekst nie wystarcza. Clips szybko i jasno przekazuje złożone informacje za pomocą wizualnych instrukcji lub szybkich aktualizacji. Możesz skanować najważniejsze fragmenty Clip, klikać znaczniki czasu, aby przeskakiwać między fragmentami wideo, oraz kopiować fragmenty do wykorzystania w dowolnym miejscu.

Transkrybuj każdy Clip za pomocą AI, aby móc skanować najważniejsze fragmenty Clipów

Oprócz nagrywania wysokiej jakości nagrań ekranu, oto kilka dodatkowych powodów, dla których to narzędzie jest doskonałym wyborem:

Natychmiastowe udostępnianie: Dzięki ClickUp Clips możesz błyskawicznie tworzyć i udostępniać wideo. Nie musisz przełączać się między aplikacjami ani pobierać i przesyłać plików.

Dodaj kontekst: Współpraca z zespołem w trybie zdalnym lub hybrydowym może stanowić wyzwanie. Jednak dzięki ClickUp Clips możesz dzielić się swoimi przemyśleniami, przeglądać arkusze kalkulacyjne, rozwiązywać problemy i usprawniać proces podejmowania decyzji.

Podejmij działanie: Zamień dowolny Clip w zadania do wykonania na platformie bez utraty kontekstu. Niewiele innych narzędzi do nagrywania ekranu AI oferuje tę funkcję.

AI Insights: Dzięki magii AI ClickUp Brain natychmiast otrzymujesz w pełni transkrybowane nagrania ekranu. Przeglądaj najważniejsze fragmenty, przechodź do określonych części, wyodrębniaj fragmenty tekstu — ClickUp Brain przyspiesza pracę.

Zorganizuj się: Hub Clipów pozwala śledzić wszystkie nagrania ekranu, ułatwiając wyszukiwanie, sortowanie i zarządzanie plikami wideo.

Niezależnie od tego, czy wyjaśniasz szczegóły projektu, demonstrujesz proces, czy przekazujesz informacje zwrotne, Clips gwarantuje, że Twoja wiadomość zostanie zarówno zauważona, jak i zrozumiana, bez konieczności stosowania tradycyjnych metod komunikacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Nagrywanie ekranu w czasie rzeczywistym i udostępnianie w ramach zadań

Łatwe osadzanie klipów w zadaniach, komentarzach i dokumentach

Edytuj wideo bezpośrednio na platformie

Komentuj konkretne momenty w klipie, aby dyskutować i dzielić się opiniami na temat nagrania

Automatyczne i natychmiastowe transkrypcje nagrań ekranu

Limity ClickUp

Ze względu na bogaty zestaw funkcji, nowi użytkownicy muszą liczyć się z nieco stromą krzywą uczenia się

Dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od jakości dźwięku

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich planach płatnych za 7 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Zoom

za pośrednictwem Zoom

Zoom to najpopularniejsze oprogramowanie do wideokonferencji i udostępniania ekranu, ale posiada również zaawansowaną funkcję nagrywania ekranu opartą na sztucznej inteligencji, znaną jako Smart Recording.

To narzędzie przenosi Zoom AI Companion do nagrań w chmurze, poprawiając komfort użytkowania poprzez organizowanie nagrań w inteligentne rozdziały i podsumowywanie kluczowych wniosków wraz z najważniejszymi fragmentami i elementami do działania.

Funkcja inteligentnego nagrywania jest szczególnie przydatna podczas długich sesji, takich jak wykłady lub spotkania firmowe. Pomaga ona podzielić nagranie na segmenty i uprościć proces przeglądania, ułatwiając przyswojenie ważnych treści i podjęcie odpowiednich działań.

Najlepsze funkcje Zoom

uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz dynamiki spotkań, takich jak tempo mówienia, stosunek mówienia do słuchania oraz użycie wypełniaczy

Automatyczne transkrypcje wideo dzięki inteligentnemu nagrywaniu opartemu na AI

Nagrywaj oddzielne ścieżki audio dla każdego uczestnika

Limity Zoom

Wersja bezpłatna ma limit 40 minut na spotkania

Podczas nagrywania zużywają dużo zasobów systemowych

Ceny Zoom

Podstawowe : Free

Pro : 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 21,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: Ceny niestandardowe

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoom:

G2 : 4,6/5 (ponad 50 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

3. Camtasia

Camtasia, znana ze swoich możliwości edycji wideo, jest najczęściej używana do tworzenia filmów instruktażowych służących zaangażowaniu i edukacji. Ten rejestrator ekranu pomoże Ci w podobnych zadaniach.

Wzbogacone o asystenta AI, Camtasia Rev, oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak redukcja szumów, wyrównanie poziomu dźwięku i inteligentne sugestie edycji, które optymalizują efekt wideo.

Ponadto Camtasia obsługuje elementy interaktywne, takie jak quizy i klikalne linki, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia atrakcyjnych treści e-learningowych.

Najlepsze funkcje Camtasia

Ulepsz swoje wideo dzięki solidnemu zestawowi narzędzi do edycji wideo

Zarządzaj każdym aspektem produkcji wideo — od cięcia i łączenia po dodawanie przejść i adnotacji — bezpośrednio w narzędziu

Korzystaj z wielościeżkowej osi czasu w złożonych projektach

Ograniczenia Camtasia

Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi opcjami

Może to być bardzo wymagające dla starszych systemów

Ceny Camtasia

Licencja indywidualna: 179,88 USD (rocznie)

Licencja wieczysta: 299,99 USD

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

4. TeamViewer

za pośrednictwem TeamViewer

TeamViewer, narzędzie do zdalnego dostępu i wsparcia, oferuje narzędzie do nagrywania ekranu zaprojektowane w celu usprawnienia wsparcia IT i wydajności operacyjnej. Można go również używać do tworzenia filmów szkoleniowych.

Ponieważ narzędzie rejestruje całą sesję i cały ekran, idealnie nadaje się do dokumentowania procesów i tworzenia szczegółowych zapisów wsparcia, które pomagają diagnozować problemy i szkolić personel.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Nagrywaj zdalnie sterowane sesje do celów diagnostycznych i szkoleniowych

Uzyskaj wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Limity TeamViewer

Zaprojektowane przede wszystkim do wsparcia IT, w mniejszym stopniu do ogólnego użytku

Ograniczona funkcjonalność AI do nagrywania ekranu

Ceny TeamViewer

Użytkownik pojedynczy : 50,90 USD/miesiąc

Wiele użytkowników : 102,90 USD/miesiąc

Teams: 206,90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje TeamViewer

G2 : 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Vidyard

Vidyard oferuje wszechstronne i bezpłatne narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, dostosowane do komunikacji biznesowej i tworzenia treści.

Dzięki temu rejestratorowi ekranu użytkownicy mogą zachować porządek i skupić się na najważniejszych kwestiach dzięki notatkom wyświetlanym na ekranie oraz usprawniać swoje wideo, wycinając niepotrzebne fragmenty.

Vidyard zapewnia również narzędzia do śledzenia wydajności wideo, takie jak liczba wyświetleń i powiadomienia, gdy ktoś ogląda Twój film, co jest cenne dla strategii marketingowych i sprzedażowych.

Niedawno firma Vidyard wprowadziła na rynek awatary AI i generowane przez AI prezentacje sprzedażowe — dwie funkcje, które umożliwiają zespołom sprzedażowym tworzenie wiadomości wideo na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Vidyard

Nagrywaj materiał z dowolnego miejsca na ekranie komputera, co idealnie sprawdza się w przypadku samouczków, prezentacji i demonstracji

Uzyskaj automatyczną transkrypcję i napisy do wideo

Łączenie wideo — scalanie wielu ujęć w jeden płynny film

Zintegruj z wieloma różnymi narzędziami marketingowymi

Ograniczenia Vidyard

Narzędzie jest bardziej ukierunkowane na zespoły marketingowe i sprzedażowe, a nie do ogólnego użytku

W przeciwieństwie do kilku alternatyw dla Vidyard, funkcje AI są dostępne tylko dla treści związanych ze sprzedażą

Ceny Vidyard

Free

Pro : 29 USD/miesiąc

Plus : 89 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vidyard

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Veed. io

Dzięki Veed. io użytkownicy mogą wybrać sposób wyświetlania obrazu z kamery – obok zawartości ekranu lub jako nakładka na ekranie.

Inne funkcje obejmują narzędzie Magic Cut, które może automatycznie edytować klipy w celu wyróżnienia kluczowych fragmentów nagrania; śledzenie ruchu gałek ocznych za pomocą kamery internetowej w celu korygowania ruchów oczu; narzędzie do usuwania tła w celu uporządkowania przestrzeni wizualnej przed rozpoczęciem nagrywania; oraz narzędzia do czyszczenia dźwięku, które usuwają wypełniacze, aby poprawić klarowność prezentacji.

Veed. io zostało również zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji w zespole. Umożliwia użytkownikom nagrywanie i udostępnianie różnych rodzajów treści, takich jak wiadomości, objaśnienia i prezentacje, potencjalnie zmniejszając potrzebę organizowania spotkań na żywo.

Platforma obsługuje funkcje współpracy, umożliwiając zespołom udostępnianie, komentowanie i wspólne przeglądanie wideo online. Może to poprawić wydajność i zaangażowanie zespołu.

Najlepsze funkcje Veed.io

Wybierz różne układy nagrań, dostosowując opcje do samego wideo, samego audio lub obu formatów

Edytuj wideo dzięki zintegrowanym funkcjom edycji opartym na AI

Udostępniaj wideo i współpracuj z innymi przy edycji

Ograniczenia Veed. io

Wymaga stabilnego połączenia internetowego

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline

Ceny Veed. io

Free

Podstawowy: 18 USD/użytkownik miesięcznie

Pro: 30 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 59 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Veed. io

G2 : 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 3,4/5 (ponad 50 recenzji)

7. Calipio

Calipio oferuje prosty, pozbawiony zbędnych funkcji rejestrator ekranu AI dostosowany do środowiska cyfrowego, w którym prywatność ma duże znaczenie. Dodatkowo Calipio oferuje płynne opcje udostępniania. Użytkownicy mogą łatwo udostępniać swoje nagrania za pośrednictwem linku, umożliwiając natychmiastowy dostęp na wszystkich platformach, w tym na urządzeniach mobilnych.

Usługa obejmuje również bezpłatną przestrzeń dyskową w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików wideo w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności korzystania z lokalnej przestrzeni dyskowej.

Najlepsze funkcje Calipio

Dostęp do narzędzia z praktycznie każdego urządzenia i systemu operacyjnego dzięki przeglądarkowemu narzędziu Calipio, które nie wymaga instalacji

Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i kontroli dostępu

Ograniczenia Calipio

Ograniczone narzędzia edycji w porównaniu z innymi opcjami

Duża zależność od jakości połączenia internetowego

Ograniczone funkcje AI dla twórców

Ceny Calipio

Pakiet startowy: 5 € miesięcznie

Profesjonalny: 10 € miesięcznie

Business: 20 € miesięcznie

Oceny i recenzje Calipio:

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Snagit

za pośrednictwem Snagit

Snagit to oprogramowanie do przechwytywania ekranu z funkcjami zaprojektowanymi, aby pomóc profesjonalistom w przechwytywaniu obrazów z ekranów komputerów, w tym obszarów wymagających przewijania.

Snagit posiada funkcję Smart Move, która automatycznie rozpoznaje i umożliwia dostosowanie elementów w zrzutach ekranu. Posiada również funkcję rozpoznawania tekstu, która pozwala użytkownikom edytować tekst w obrazach, dostosowując czcionkę, rozmiar i kolor.

Najlepsze funkcje Snagit

Konwertuj szczegółowe zrzuty ekranu na proste grafiki za pomocą jednego kliknięcia

Uzyskaj dostęp do funkcji biblioteki, która pomaga organizować przechwyconą zawartość na różnych urządzeniach

Użyj filtrów i funkcji sortowania, aby wyszukiwać zdjęcia i filmy według daty, typu pliku i aplikacji

Uporządkuj bibliotekę wideo dzięki inteligentnemu interfejsowi użytkownika i niestandardowym etykietom

Ograniczenia Snagit

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji AI dostępnych u konkurencji

Model jednorazowego zakupu może nie obejmować bieżących aktualizacji

Ceny Snagit

Licencja standardowa: 45,99 USD (zakup jednorazowy)

Oceny i recenzje Snagit:

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

9. Loom

za pośrednictwem Loom

Loom to wszechstronne narzędzie do nagrywania ekranu, które obsługuje różne urządzenia, w tym macOS, Windows, iOS i Android.

Platforma oferuje kilka przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak edycja w przeglądarce i aplikacji mobilnej, możliwość osadzania wideo w celu zwiększenia widoczności oraz napisy zamknięte poprawiające dostępność.

Loom oferuje również opcje pełnoekranowego i niestandardowego rozmiaru zrzutów ekranu, a także narzędzia do rysowania i dodawania adnotacji w celu podkreślenia kluczowych punktów podczas prezentacji.

Najlepsze funkcje Loom

Rejestrują zarówno obraz, jak i dźwięk, co czyni je wygodnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb związanych z nagrywaniem i tworzeniem napisów

Udostępniaj nagrania za pomocą natychmiastowego linku, ułatwiając szybką i prostą dystrybucję

Uzyskaj jakość wideo do 720p z opcją rozszerzenia do nagrań w wyższej rozdzielczości

Ograniczenia Loom

Bardziej nadaje się do komunikacji asynchronicznej niż do prezentacji na żywo

Podstawowe funkcje edycji

Ceny Loom

Starter: Free

Business: 12,50 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Loom:

G2 : 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

10. Otter. ai

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do nagrywania i transkrypcji AI, które umożliwia użytkownikom nagrywanie dźwięku, importowanie plików i generowanie transkrypcji z funkcjami takimi jak generowanie słów kluczowych i identyfikacja mówców.

Dostępna jako aplikacja internetowa, rozszerzenie Chrome i aplikacja mobilna, Otter. ai integruje się z platformami takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Otter. ai zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym, identyfikując mówców podczas rozmów, co pomaga w dokładnym rejestrowaniu spotkań.

Chociaż transkrypcja jest ogólnie wiarygodna, mogą wystąpić drobne błędy spowodowane różnymi czynnikami audio, ale AI ulepsza się z czasem.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Uzyskaj najwyższą dokładność transkrypcji głosu

Transkrybuj nagrania w czasie rzeczywistym

Integracja z różnymi platformami komunikacyjnymi

Ograniczenia Otter.ai

Bardziej skoncentrowane na transkrypcji niż nagrywaniu ekranu

W przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań Otter.ai, oferuje ograniczone funkcje edycji wideo

Ceny Otter. ai

Podstawowy: Free

Pro: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 30 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai:

G2: 4,2/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Uwolnij swój potencjał zawodowy dzięki rejestratorom ekranu AI

Rejestrator ekranu AI to Twój sojusznik na wyższym poziomie w erze cyfrowej. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas, generować pomysły, czy płynnie przesyłać pliki do YouTube, po prostu naciśnij czerwony przycisk i pozwól magii działać.

Najlepszym wyborem tego roku jest ClickUp, który oferuje inteligentne funkcje, w tym narzędzia oparte na AI, które przekształcają codzienne zadania w potężne doświadczenia komunikacyjne.

Oprócz nagrywania i edycji, ClickUp zwiększa wydajność i usprawnia pracę nad każdą prezentacją i projektem.

Wykorzystaj te innowacje i zobacz, jak poprawiają one jakość Twojej pracy, usprawniają współpracę i pozwalają osiągać wyjątkowe wyniki w konkurencyjnym świecie.

Pozwól, aby rejestratory ekranu AI na nowo zdefiniowały Twoją profesjonalną narrację w 2024 roku. Gotowy, aby zobaczyć różnicę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!