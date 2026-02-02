10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tekstów reklamowych, które wzmocnią Twoje kampanie marketingowe

Masz dość zmagań z tworzeniem tekstów reklamowych, które przyciągną uwagę? Narzędzia do tworzenia tekstów reklamowych oparte na sztucznej inteligencji to Twój skrót do szybkiego tworzenia wciągających tekstów reklamowych.

Według najnowszego raportu Dentsu CMO 79% dyrektorów marketingu zgadza się, że „w świecie, w którym reklamy łatwiej jest zignorować, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zapewnić rozrywkę i zaangażować odbiorców”.

Lata cyfrowego przeciążenia znieczuliły nasze ścieżki neuronowe do tego stopnia, że potrzeba coraz bardziej nowatorskiej zawartości reklamowej, aby osiągnąć ten sam „zastrzyk dopaminy” (czytaj: „zaangażowanie odbiorców”).

Ta zmiana stanowi wyzwanie dla marketerów i copywriterów, którzy muszą tworzyć innowacyjne teksty reklamowe, szybko przyciągające uwagę. Narzędzia do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI są dostosowane do tych potrzeb. W tym wpisie na blogu przyjrzyjmy się 10 najlepszym narzędziom AI do tworzenia tekstów reklamowych, które pomogą Ci zaoszczędzić czas przy pisaniu przekonujących, generujących wysoką konwersję tekstów reklamowych i postów w mediach społecznościowych

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tekstów reklamowych: ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i projektami kampanii z wykorzystaniem AI) Jasper (najlepsze do przerabiania i ponownego wykorzystywania istniejących zasobów zawartości) Copy.ai (Najlepsze do niestandardowego dostosowywania tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego przekazu marki) Anyword (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości reklamowej zorientowanej na wyniki) Wordtune (najlepsze do przerabiania i udoskonalania istniejących tekstów reklamowych) Writesonic (Najlepsze do tworzenia tekstów reklamowych i stron docelowych) AdZis (najlepsze narzędzie do automatyzacji tworzenia tekstów reklamowych w e-commerce) Smart Copy od Unbounce (najlepsze rozwiązanie do tworzenia tekstów reklamowych nastawionych na konwersję) Copysmith Rytr (najlepsze narzędzie do generowania wysokiej jakości krótkiej zawartości) Jacquard (dawniej Phrasee) (Najlepsze do personalizacji reklam w mediach społecznościowych i komunikatów)

Wybierając narzędzia do zarządzania reklamami oparte na AI, weź pod uwagę funkcje, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom współczesnych odbiorców.

Oto, na co warto zwrócić uwagę w narzędziach AI do tworzenia treści:

Personalizacja i targetowanie : Personalizacja pod kątem konkretnych grup demograficznych wykorzystuje wyzwalacze dopaminy, sprawiając, że zawartość wydaje się trafna i angażująca

Kreatywność oparta na danych : narzędzia marketingowe oparte na AI powinny oferować różnorodne propozycje sformułowań, tonu i stylu, aby sprostać wyższym wymaganiom dzisiejszych konsumentów w zakresie zaangażowania

Możliwości AI: Poszukaj oprogramowania do tworzenia zawartości reklamowej opartego na AI, które wykorzystuje zaawansowane Poszukaj oprogramowania do tworzenia zawartości reklamowej opartego na AI, które wykorzystuje zaawansowane techniki AI, takie jak przetwarzanie języka naturalnego, do tworzenia wysokiej jakości zawartości

Język oparty na emocjach : Najlepsze narzędzia AI wykorzystują odkrycia z dziedziny neuronauki, aby uwzględniać wyzwalacze emocjonalne, które przyciągają uwagę. Na przykład skupienie się na „nowości” lub „zaskoczeniu” wywołuje reakcję dopaminową, co podkreślono w : Najlepsze narzędzia AI wykorzystują odkrycia z dziedziny neuronauki, aby uwzględniać wyzwalacze emocjonalne, które przyciągają uwagę. Na przykład skupienie się na „nowości” lub „zaskoczeniu” wywołuje reakcję dopaminową, co podkreślono w badaniach dotyczących zaangażowania konsumentów​

Łatwość integracji: Interfejs użytkownika, który płynnie integruje się z platformami takimi jak Google Ads czy Facebook, gwarantuje, że narzędzie jest praktyczne i wydajne

Skupiając się na tych funkcjach, możesz generować treści reklamowe oparte na AI, które przyciągną uwagę nawet najbardziej nasyconych reklamami odbiorców.

👀 Czy wiesz, że... W latach 70. przeciętny Amerykanin oglądał 500 reklam dziennie, a obecnie ogląda aż 5000!

Oto 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia treści reklamowych, które wyróżniają się unikalnymi funkcjami, przyjaznym interfejsem oraz możliwością generowania wysokiej jakości zawartości dostosowanej do Twoich potrzeb:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i projektami z wykorzystaniem AI)

ClickUp, jako wszechstronna aplikacja do pracy, jest pomocna dla zespołów marketingowych poszukujących ujednoliconej platformy do zarządzania tekstami reklamowymi, procesem tworzenia zawartości oraz cyklami pracy w projektach – a wszystko to oparte na AI.

Dynamiczny zespół ds. mediów społecznościowych Cartoon Network wykorzystał ClickUp jako jedno źródło informacji i podwoił swoją wydajność, poświęcając o 50% mniej czasu przy tej samej liczbie pracowników! Oto wszystkie funkcje, z których korzystali:

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi to świetne miejsce na rozpoczęcie pracy. Pozwala zespołom na płynne i oparte na współpracy zarządzanie kampaniami reklamowymi.

Połącz swoje plany marketingowe bezpośrednio z zadaniami, które je realizują, korzystając ze wszystkich funkcji oprogramowania do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp.

W jednym scentralizowanym miejscu możesz planować kampanie, śledzić postępy i zarządzać wszystkimi powiązanymi zadaniami. Oznacza to, że zespoły mogą podzielić tworzenie tekstów reklamowych na konkretne, możliwe do śledzenia zadania z jasnymi terminami i przydziałami.

ClickUp Brain

Własny asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, jest tutaj kluczowym narzędziem dla marketerów. Możesz go używać do wydajnego generowania atrakcyjnej zawartości reklamowej.

Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje, takie jak grupa docelowa, funkcje produktu i pożądany ton, aby szybko stworzyć angażujący tekst dostosowany do konkretnych potrzeb marketingowych.

Twórz atrakcyjne teksty reklamowe dzięki ClickUp Brain

Narzędzie AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy do generowania angażującej i ukierunkowanej zawartości reklamowej poprzez analizę szablonów reklam o wysokim poziomie powodzenia, trendów w zachowaniach konsumentów oraz wzorców językowych. A ponieważ jest zintegrowane z Twoim cyklem pracy, możesz je wykorzystać do uzyskania wniosków na podstawie istniejących dokumentów dotyczących badań klientów, analizy konkurencji i nie tylko.

Szablon reklamy ClickUp

Ponadto dzięki szablonowi reklamowemu ClickUp łatwo stworzysz skuteczne reklamy, które się wyróżniają. Zapewnia to również spójność reklam z unikalnym stylem komunikacji Twojej marki.

Ten szablon pomoże Ci w burzy mózgów nad nowymi strategiami kampanii reklamowych, organizowaniu i zarządzaniu planami płatnymi, ustalaniu priorytetów zadań oraz monitorowaniu wskaźników wydajności, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji.

Możesz śledzić postępy każdej reklamy, oznaczając statusy zadań, takie jak „Wdrożenie”, „Aktywna”, „Nowe zlecenie”, „Badania” i „Zakończone”.

„Przed wdrożeniem automatyzacji, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie informować przełożonych, że tekst jest gotowy. Mogło to zająć nawet 36 godzin. Teraz jest świetnie, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp.”

„Przed wdrożeniem automatyzacji, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie informować przełożonych, że tekst jest gotowy. Mogło to zająć nawet 36 godzin. Teraz jest świetnie, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp.”

Najlepsze funkcje ClickUp

Ułatw płynną komunikację w zespole dzięki ClickUp Chat , aby omawiać strategie kampanii reklamowych, udostępniać aktualności i zadawać szybkie pytania

Zachowaj wizualny przegląd osi czasu zawartości reklamowej dzięki wykresom Gantt w ClickUp i śledź terminy, kamienie milowe oraz zależności we wszystkich swoich kampaniach reklamowych

Modyfikuj i finalizuj teksty marketingowe za pomocą ClickUp Dokumentów , zbieraj opinie w komentarzach i wprowadzaj zmiany na tej samej platformie

Zoptymalizuj zarządzanie sprzedażą i marketingiem , za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp śledząc wyniki kampanii i wpływ kampanii reklamowych

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Google Workspace i platformami społecznościowymi, korzystając z integracji ClickUp, aby bezpośrednio monitorować i optymalizować reklamy, zwiększając skuteczność kampanii

Ograniczenia ClickUp

Zestaw funkcji jest obszerny, a użytkownicy mogą napotkać pewne trudności na początku

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie na użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby zautomatyzować zarządzanie kampaniami, skonfiguruj automatyzacje ClickUp tak, aby wysyłały powiadomienia, gdy zadanie związane z tekstem reklamowym przejdzie do kolejnego etapu. Dzięki temu zespół będzie działał spójnie, a terminy zostaną dotrzymane.

2. Jasper (najlepsze do przerabiania i ponownego wykorzystywania istniejących zawartości)

Jasper to zaawansowane narzędzie oparte na AI, zaprojektowane z myślą o pomocy w tworzeniu zawartości. Funkcja Brand Voice w Jasperze posiada pamięć, dzięki której możesz wprowadzić szczegóły dotyczące swoich produktów, usług i odbiorców, a także funkcję tonu i stylu, dzięki której możesz nauczyć Jaspera tonu głosu Twojej marki.

Jako marketer możesz wprowadzić krótki opis swojej grupy docelowej, platformy i celów, a Jasper wygeneruje wiele wariantów. Teams mogą szybko edytować lub dopracować te projekty, aby dopasować je do stylu komunikacji marki.

Najlepsze funkcje Jasper

Korzystaj z narzędzi analitycznych do śledzenia skuteczności zawartości, uzyskując wgląd w wskaźniki zaangażowania i zachowania odbiorców

Wykorzystaj istniejącą zawartość w różnych formatach, np. przekształcając wpis na blogu w fragmenty postów w mediach społecznościowych lub biuletyny e-mailowe

Zintegruj je z popularnymi platformami, takimi jak Meta Ads Manager i Google Ads, aby zapewnić płynne zarządzanie reklamami

Jasper limits

Wstępne ustawienia tonu i grupy docelowej mogą wymagać niestandardowego dostosowania

Ceny Jasper

Free: 7-dniowa wersja próbna

Creator : 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 69 USD/użytkownik miesięcznie

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)

3. Copy.ai (Najlepsze do niestandardowego dostosowywania tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego przekazu marki)

Zwiększ konwersję dzięki wysokiej jakości tekstom generowanym przez Copy.ai. To narzędzie pozwala szybko i skutecznie tworzyć treści dla szerokiego zakresu zawartości pisemnej — od angażujących tekstów reklamowych po atrakcyjne posty na blogu. Idealnie nadaje się do krótkich treści, takich jak nagłówki, slogany, tagi tytułowe, opisy meta i opisy reklam.

Użytkownicy mogą wprowadzić konkretne parametry, takie jak ton, styl i grupa docelowa, aby mieć pewność, że wygenerowana zawartość będzie zgodna z tożsamością marki, a także wygenerować różne wersje do testów A/B.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zautomatyzuj zadania związane z tworzeniem zawartości, usprawniając działania marketingowe i sprzedażowe

Twórz zawartość w ponad 25 językach, co sprawia, że są one idealne dla firm z globalną grupą odbiorców

Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji firmowych, które można zintegrować z zawartością

Limits of Copy.ai

Masowe generowanie zawartości może czasami wymagać ręcznej edycji w celu uzyskania większej precyzji

Ceny Copy.ai AI

Free Forever

Pakiet podstawowy: 49 USD/miesiąc

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

4. Anyword (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości reklamowej zorientowanej na wyniki)

Anyword, stworzony z myślą o marketerach, stawia na strategie oparte na danych. Generuje teksty reklamowe i przygotowuje prognozy skuteczności, umożliwiając tworzenie kluczowych komunikatów, które trafiają do docelowych odbiorców.

Anyword umożliwia tworzenie treści dostosowanych do poszczególnych segmentów i może oceniać każdą wersję nagłówka na podstawie przewidywanych współczynników klikalności (CTR), pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje Anyword

Dostosuj niestandardowe komunikaty do person klientów, aby tworzyć reklamy skierowane do konkretnych odbiorców

Twórz reklamy zoptymalizowane pod kątem Google, Facebooka i LinkedIn, korzystając z wsparcia dla wielu kanałów oferowanego przez to narzędzie

Popraw wyniki kampanii reklamowych dzięki opartym na danych funkcjom testów A/B

Ograniczenia Anyword

Teksty generowane przez AI nadal brzmią sztucznie i brakuje im niuansów charakterystycznych dla tekstów pisanych przez ludzi

Chociaż oferuje wsparcie dla wielu języków, skupia się przede wszystkim na języku angielskim, co może nie odpowiadać rynkom, na których nie mówi się po angielsku

Ceny Anyword

Pakiet podstawowy: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Oparte na danych: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 499 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)

5. Wordtune (najlepsze do przerabiania i udoskonalania istniejących tekstów reklamowych)

Wordtune specjalizuje się w udoskonalaniu istniejących tekstów, oferując jasne, zwięzłe i atrakcyjne alternatywy. Dzięki temu użytkownicy mogą przekształcić proste wpisy na blogu i pomysły na zawartość w dopracowane teksty.

Funkcja podsumowywania pozwala marketerom przekształcić pomysły na zawartość w zwięzłe komunikaty, które przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie. Rozszerzenia przeglądarki integrują się z narzędziami takimi jak Dokumenty Google i Gmail, zapewniając płynny cykl pracy marketerom współpracującym przy kampanii.

Najlepsze funkcje Wordtune

Popraw przejrzystość, ton i styl istniejącego tekstu zamiast tworzyć go od podstaw na podstawie sugestii dotyczących przeróbki

Z łatwością przełączaj się między formalnym a swobodnym tonem, aby dostosować tekst do różnych kontekstów marketingowych

Dostosuj zawartość do konkretnych potrzeb odbiorców, zachowując spójny styl językowy

Ograniczenia Wordtune

Chociaż Wordtune doskonale radzi sobie z udoskonalaniem tekstu, nie tworzy zawartości długoformatowej

Ceny Wordtune

Free Forever

Zaawansowane: 13,99 USD/użytkownik miesięcznie

Unlimited: 19,99 USD/użytkownik miesięcznie

Teams: 15,99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Wordtune

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

6. Writesonic (Najlepsze do tworzenia tekstów reklamowych i stron docelowych)

Nie zadowalaj się już szablonowymi tekstami. Writesonic, narzędzie do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI, generuje dostosowane opcje tekstów reklamowych w oparciu o konkretne cele kampanii, pomagając marketerom w szybkim i łatwym tworzeniu kreatywnych tekstów reklamowych.

Funkcja przetwarzania języka naturalnego oraz funkcja wykorzystująca dane internetowe w czasie rzeczywistym zapewniają trafną i zgodną z faktami zawartość generowaną w czasie rzeczywistym.

Na podstawie krótkiego opisu produktu Writesonic może wygenerować opcje dostosowane do celów Twojej kampanii.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wybieraj spośród ponad 80 szablonów dostosowanych do różnych rodzajów zawartości, które usprawniają proces tworzenia tekstów

Twórz reklamy w ponad 25 językach i korzystaj z płynnej integracji z popularnymi narzędziami marketingowymi

Zadbaj o to, by wygenerowana zawartość była bogata w słowa kluczowe i przyjazna dla wyszukiwarek, korzystając z wbudowanych narzędzi do optymalizacji SEO

Ograniczenia Writesonic

Niektóre wyniki mogą wymagać dalszej edycji, aby zapewnić zgodność z konkretnymi standardami marki

Nowi użytkownicy mogą napotkać pewne trudności związane z opanowaniem platformy ze względu na różnorodność dostępnych funkcji i możliwości

Ceny Writesonic

Free Forever (do 25 kredytów)

Indywidualne: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Standard: 99 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Usługa oparta na połączeniu AI i zawartości ludzkiej: 2000 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

7. AdZis (Najlepsze narzędzie do automatyzacji tworzenia tekstów reklamowych w e-commerce)

Czas ucieka, a Twoja kampania marketingowa wymaga setek wariantów tekstów reklamowych. Ręczne tworzenie każdego z nich jest po prostu niemożliwe.

AdZis wyróżnia się swoją wyjątkową funkcją: tworzeniem treści reklamowych na dużą skalę, która umożliwia firmom dostęp do tekstów marketingowych i opisów tysięcy produktów. Możliwość automatyzacji opisów produktów, nagłówków i komunikatów promocyjnych sprawia, że jest to idealne narzędzie dla sprzedawców internetowych, którzy chcą usprawnić swoje działania w zakresie reklamy cyfrowej.

Najlepsze funkcje AdZis

Zoptymalizuj opisy produktów pod kątem SEO zgodnie z potrzebami Twojego sklepu internetowego

Zapewnij wyższą jakość zawartości, łącząc zawartość generowaną przez AI z redakcją wykonywaną przez ludzi

Zintegruj je z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify i Magento, aby zapewnić płynny cykl pracy

Limity AdZis

Może nie być odpowiednie dla rodzajów zawartości niezwiązanych z e-commerce

Dla właścicieli małych firm z limitem budżetowym struktura cenowa może wydawać się droga

Ceny AdZis

Opisy produktów poziomu 2 (standardowego): 60 USD za 100 produktów

Opisy produktów poziomu 3 (eksperckie): od 3 do 8 USD za produkt

Usługi zarządzane w ramach pakietu DFY (Done for you): 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje AdZis

G2: Za mało ocen

Capterra: Brak ocen

Czy wiesz, że: Według badań około 40% marketerów stwierdziło, że korzysta z narzędzi AI do tworzenia zawartości w mediach społecznościowych.

8. Smart Copy od Unbounce (najlepsze rozwiązanie do tworzenia tekstów reklamowych nastawionych na konwersję)

Smart Copy oferuje obszerną bibliotekę ponad 45 konfigurowalnych szablonów dla różnych rodzajów zawartości, w tym tekstów marketingowych, kampanii e-mailowych i postów w mediach społecznościowych. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko generować wysokiej jakości zawartość dostosowaną do swoich celów marketingowych.

Kliknięcia w reklamy na Facebooku, Instagramie i LinkedIn przenoszą potencjalnego klienta zaledwie kilkoma kliknięciami na stronę docelową niestandardową dla kampanii, optymalizując współczynnik konwersji.

Smart Copy płynnie integruje się ze stronami docelowymi Unbounce i innymi platformami marketingowymi, upraszczając cykl pracy związany z tworzeniem i publikacją kampanii reklamowych oraz tworzeniem zawartości dla reklam i postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Unbounce Smart Copy

Korzystaj z funkcji Smart Copy bezpośrednio w przeglądarce, aby tworzyć zawartość w dowolnym miejscu i czasie w różnych aplikacjach

Skorzystaj z Content Expander, aby wzbogacić zawartość reklam oraz skorzystać z gotowych szablonów dla różnych typów reklam na różnych platformach, w tym w Google Ads i postach w mediach społecznościowych

Stwórz responsywną stronę docelową bez pisania kodu

Limity Unbounce Smart Copy

Zaawansowane funkcje są skuteczniejsze tylko w połączeniu ze stronami docelowymi Unbounce

Ceny Unbounce Smart Copy

Build: 99 USD/miesiąc

Wersja próbna: 149 USD/miesiąc

Optimize: 249 USD/miesiąc

Agencja: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

9. Copysmith Rytr (Najlepsze do tworzenia wysokiej jakości krótkiej zawartości)

Jako Twój asystent AI, Copysmith Rytr odtwarza Twój styl pisania, analizując próbkę Twoich tekstów. Dzięki temu generowana zawartość AI jest dopasowana do Twojego stylu. Możesz również stworzyć wiele niestandardowych stylów, dostosowanych do różnych scenariuszy, projektów lub klientów.

Dodatkowo wybierz żądany ton spośród ponad 20 opcji, co pozwoli na dostosowanie komunikatów do konkretnych odbiorców.

Najlepsze funkcje Copysmith Rytr

Twórz zawartość w dowolnym miejscu, korzystając z rozszerzenia Rytr dla przeglądarki Chrome

Twórz zawartość opartą na AI dostosowaną do ponad 30 różnych zastosowań, generując zawartość wykraczającą poza zwykłe teksty reklamowe

Dostosuj poziom kreatywności generowanej zawartości, uzyskując bardziej proste lub pomysłowe wyniki w zależności od potrzeb kampanii reklamowej

Limity Copysmith Rytr

W porównaniu z innymi wyspecjalizowanymi narzędziami AI do pisania opartymi na AI, Rytr może mieć trudności z tworzeniem szczegółowych artykułów lub złożonych narracji.

Jakość generowanej zawartości jest zróżnicowana, co wymaga dodatkowej edycji w celu dopracowania

Ceny Copysmith Rytr

Free Forever

Unlimited: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

10. Jacquard (najlepsze do personalizacji reklam w mediach społecznościowych i komunikatów)

Jacquard.com, dawniej Phrasee, umożliwia marketerom generowanie spersonalizowanych i zgodnych z przepisami komunikatów w różnych kanałach na dużą skalę. Koncentrując się na marketingu cyklu życia, Jacquard pomaga utrzymać trafność komunikacji z klientami, zapewniając, że komunikaty są dostosowane do preferencji i kontekstu klientów.

Jacquard generuje zawartość oraz nieustannie testuje i udoskonala komunikaty w oparciu o wskaźniki skuteczności, zapewniając, że kampanie pozostają trafne i wywierają silny wpływ.

Dzięki możliwości dynamicznego dostosowywania strategii komunikacyjnych Jacquard pozwala marketerom budować długotrwałe zaangażowanie klientów.

Najlepsze funkcje Jacquard

Generuj tysiące wariantów językowych, wzbogaconych o szczegółowe informacje o produktach, aby dostarczać klientom zawartość reklamową dostosowaną do kontekstu w oparciu o ich dotychczasowe wzorce zaangażowania

Dostosuj komunikaty do indywidualnych preferencji stylistycznych — bezpośrednich, ciekawskich lub żartobliwych — każdego z tysięcy niestandardowych klientów

Skorzystaj z wbudowanego procesu zatwierdzania, aby dokładnie sprawdzić treści wysyłane w różnych kanałach, zanim dotrą one do klientów

Ograniczenia Jacquard

Narzędzia te są skierowane przede wszystkim do dużych klientów korporacyjnych, a ich ceny mogą być zbyt wysokie dla mniejszych firm.

Nowi użytkownicy mogą uznać bogactwo funkcji platformy za przytłaczające

Ceny Jacquard

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Jacquard

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Brak ocen

🧠 Ciekawostka: Hasło „Think Small” z kampanii Volkswagena z 1959 roku jest często wymieniane jako najlepsza reklama XX wieku. Dzisiaj narzędzia AI do tworzenia tekstów reklamowych analizują kultowe kampanie, aby w ciągu kilku sekund stworzyć nowe, poparte danymi hasła reklamowe.

Wybierz najlepsze narzędzie do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI, dostosowane do Twoich potrzeb

Wybór najlepszych narzędzi do tworzenia zawartości opartych na AI może mieć wpływ na Twoje kampanie marketingowe — od oszczędności czasu przy tworzeniu zawartości po zwiększenie zaangażowania i konwersji.

Chociaż każde z omówionych tutaj narzędzi AI wyróżnia się w konkretnych obszarach — czy to Jasper swoją kreatywnością, czy Jacquard personalizacją na dużą skalę — ClickUp wyróżnia się jako najlepsza platforma typu „wszystko w jednym”. ClickUp łączy zarządzanie projektami, czat i tworzenie zawartości opartej na sztucznej inteligencji w jednej platformie. To scentralizowane podejście pozwala Twoim zespołom marketingowym i copywriterskim osiągnąć najwyższą wydajność.

Umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym z menedżerami mediów społecznościowych, śledzenie postępów kampanii oraz wykorzystanie AI, ClickUp pozwala firmom efektywnie zarządzać każdym aspektem działań reklamowych.

