10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tekstów reklamowych, które wzmocnią Twoje kampanie marketingowe

Masz dość zmagań z tworzeniem tekstów reklamowych, które przyciągną uwagę? Narzędzia do tworzenia tekstów reklamowych oparte na sztucznej inteligencji to Twój skrót do szybkiego tworzenia wciągających tekstów reklamowych.
Według najnowszego raportu Dentsu CMO 79% dyrektorów marketingu zgadza się, że „w świecie, w którym reklamy łatwiej jest zignorować, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zapewnić rozrywkę i zaangażować odbiorców”.
Lata cyfrowego przeciążenia znieczuliły nasze ścieżki neuronowe do tego stopnia, że potrzeba coraz bardziej nowatorskiej zawartości reklamowej, aby osiągnąć ten sam „zastrzyk dopaminy” (czytaj: „zaangażowanie odbiorców”).
Ta zmiana stanowi wyzwanie dla marketerów i copywriterów, którzy muszą tworzyć innowacyjne teksty reklamowe, szybko przyciągające uwagę. Narzędzia do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI są dostosowane do tych potrzeb. W tym wpisie na blogu przyjrzyjmy się 10 najlepszym narzędziom AI do tworzenia tekstów reklamowych, które pomogą Ci zaoszczędzić czas przy pisaniu przekonujących, generujących wysoką konwersję tekstów reklamowych i postów w mediach społecznościowych
⏰ 60-sekundowe podsumowanie
Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tekstów reklamowych:
- ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i projektami kampanii z wykorzystaniem AI)
- Jasper (najlepsze do przerabiania i ponownego wykorzystywania istniejących zasobów zawartości)
- Copy.ai (Najlepsze do niestandardowego dostosowywania tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego przekazu marki)
- Anyword (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości reklamowej zorientowanej na wyniki)
- Wordtune (najlepsze do przerabiania i udoskonalania istniejących tekstów reklamowych)
- Writesonic (Najlepsze do tworzenia tekstów reklamowych i stron docelowych)
- AdZis (najlepsze narzędzie do automatyzacji tworzenia tekstów reklamowych w e-commerce)
- Smart Copy od Unbounce (najlepsze rozwiązanie do tworzenia tekstów reklamowych nastawionych na konwersję)
- Copysmith Rytr (najlepsze narzędzie do generowania wysokiej jakości krótkiej zawartości)
- Jacquard (dawniej Phrasee) (Najlepsze do personalizacji reklam w mediach społecznościowych i komunikatów)
Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach AI do tworzenia tekstów reklamowych?
Wybierając narzędzia do zarządzania reklamami oparte na AI, weź pod uwagę funkcje, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom współczesnych odbiorców.
Oto, na co warto zwrócić uwagę w narzędziach AI do tworzenia treści:
- Personalizacja i targetowanie: Personalizacja pod kątem konkretnych grup demograficznych wykorzystuje wyzwalacze dopaminy, sprawiając, że zawartość wydaje się trafna i angażująca
- Kreatywność oparta na danych: narzędzia marketingowe oparte na AI powinny oferować różnorodne propozycje sformułowań, tonu i stylu, aby sprostać wyższym wymaganiom dzisiejszych konsumentów w zakresie zaangażowania
- Możliwości AI: Poszukaj oprogramowania do tworzenia zawartości reklamowej opartego na AI, które wykorzystuje zaawansowane techniki AI, takie jak przetwarzanie języka naturalnego, do tworzenia wysokiej jakości zawartości
- Język oparty na emocjach: Najlepsze narzędzia AI wykorzystują odkrycia z dziedziny neuronauki, aby uwzględniać wyzwalacze emocjonalne, które przyciągają uwagę. Na przykład skupienie się na „nowości” lub „zaskoczeniu” wywołuje reakcję dopaminową, co podkreślono w badaniach dotyczących zaangażowania konsumentów
- Łatwość integracji: Interfejs użytkownika, który płynnie integruje się z platformami takimi jak Google Ads czy Facebook, gwarantuje, że narzędzie jest praktyczne i wydajne
Skupiając się na tych funkcjach, możesz generować treści reklamowe oparte na AI, które przyciągną uwagę nawet najbardziej nasyconych reklamami odbiorców.
👀 Czy wiesz, że... W latach 70. przeciętny Amerykanin oglądał 500 reklam dziennie, a obecnie ogląda aż 5000!
10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tekstów reklamowych
Oto 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia treści reklamowych, które wyróżniają się unikalnymi funkcjami, przyjaznym interfejsem oraz możliwością generowania wysokiej jakości zawartości dostosowanej do Twoich potrzeb:
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i projektami z wykorzystaniem AI)
ClickUp, jako wszechstronna aplikacja do pracy, jest pomocna dla zespołów marketingowych poszukujących ujednoliconej platformy do zarządzania tekstami reklamowymi, procesem tworzenia zawartości oraz cyklami pracy w projektach – a wszystko to oparte na AI.
Dynamiczny zespół ds. mediów społecznościowych Cartoon Network wykorzystał ClickUp jako jedno źródło informacji i podwoił swoją wydajność, poświęcając o 50% mniej czasu przy tej samej liczbie pracowników! Oto wszystkie funkcje, z których korzystali:
Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi to świetne miejsce na rozpoczęcie pracy. Pozwala zespołom na płynne i oparte na współpracy zarządzanie kampaniami reklamowymi.
W jednym scentralizowanym miejscu możesz planować kampanie, śledzić postępy i zarządzać wszystkimi powiązanymi zadaniami. Oznacza to, że zespoły mogą podzielić tworzenie tekstów reklamowych na konkretne, możliwe do śledzenia zadania z jasnymi terminami i przydziałami.
ClickUp Brain
Własny asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, jest tutaj kluczowym narzędziem dla marketerów. Możesz go używać do wydajnego generowania atrakcyjnej zawartości reklamowej.
Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje, takie jak grupa docelowa, funkcje produktu i pożądany ton, aby szybko stworzyć angażujący tekst dostosowany do konkretnych potrzeb marketingowych.
Narzędzie AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy do generowania angażującej i ukierunkowanej zawartości reklamowej poprzez analizę szablonów reklam o wysokim poziomie powodzenia, trendów w zachowaniach konsumentów oraz wzorców językowych. A ponieważ jest zintegrowane z Twoim cyklem pracy, możesz je wykorzystać do uzyskania wniosków na podstawie istniejących dokumentów dotyczących badań klientów, analizy konkurencji i nie tylko.
Szablon reklamy ClickUp
Ponadto dzięki szablonowi reklamowemu ClickUp łatwo stworzysz skuteczne reklamy, które się wyróżniają. Zapewnia to również spójność reklam z unikalnym stylem komunikacji Twojej marki.
Ten szablon pomoże Ci w burzy mózgów nad nowymi strategiami kampanii reklamowych, organizowaniu i zarządzaniu planami płatnymi, ustalaniu priorytetów zadań oraz monitorowaniu wskaźników wydajności, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji.
Możesz śledzić postępy każdej reklamy, oznaczając statusy zadań, takie jak „Wdrożenie”, „Aktywna”, „Nowe zlecenie”, „Badania” i „Zakończone”.
„Przed wdrożeniem automatyzacji, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie informować przełożonych, że tekst jest gotowy. Mogło to zająć nawet 36 godzin. Teraz jest świetnie, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp.”
„Przed wdrożeniem automatyzacji, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie informować przełożonych, że tekst jest gotowy. Mogło to zająć nawet 36 godzin. Teraz jest świetnie, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp.”
Najlepsze funkcje ClickUp
- Ułatw płynną komunikację w zespole dzięki ClickUp Chat, aby omawiać strategie kampanii reklamowych, udostępniać aktualności i zadawać szybkie pytania
- Zachowaj wizualny przegląd osi czasu zawartości reklamowej dzięki wykresom Gantt w ClickUp i śledź terminy, kamienie milowe oraz zależności we wszystkich swoich kampaniach reklamowych
- Modyfikuj i finalizuj teksty marketingowe za pomocą ClickUp Dokumentów, zbieraj opinie w komentarzach i wprowadzaj zmiany na tej samej platformie
- Zoptymalizuj zarządzanie sprzedażą i marketingiem, za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp śledząc wyniki kampanii i wpływ kampanii reklamowych
- Zintegruj się z narzędziami takimi jak Google Workspace i platformami społecznościowymi, korzystając z integracji ClickUp, aby bezpośrednio monitorować i optymalizować reklamy, zwiększając skuteczność kampanii
Ograniczenia ClickUp
- Zestaw funkcji jest obszerny, a użytkownicy mogą napotkać pewne trudności na początku
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie na użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
💡 Porada dla profesjonalistów: Aby zautomatyzować zarządzanie kampaniami, skonfiguruj automatyzacje ClickUp tak, aby wysyłały powiadomienia, gdy zadanie związane z tekstem reklamowym przejdzie do kolejnego etapu. Dzięki temu zespół będzie działał spójnie, a terminy zostaną dotrzymane.
2. Jasper (najlepsze do przerabiania i ponownego wykorzystywania istniejących zawartości)
Jasper to zaawansowane narzędzie oparte na AI, zaprojektowane z myślą o pomocy w tworzeniu zawartości. Funkcja Brand Voice w Jasperze posiada pamięć, dzięki której możesz wprowadzić szczegóły dotyczące swoich produktów, usług i odbiorców, a także funkcję tonu i stylu, dzięki której możesz nauczyć Jaspera tonu głosu Twojej marki.
Jako marketer możesz wprowadzić krótki opis swojej grupy docelowej, platformy i celów, a Jasper wygeneruje wiele wariantów. Teams mogą szybko edytować lub dopracować te projekty, aby dopasować je do stylu komunikacji marki.
Najlepsze funkcje Jasper
- Korzystaj z narzędzi analitycznych do śledzenia skuteczności zawartości, uzyskując wgląd w wskaźniki zaangażowania i zachowania odbiorców
- Wykorzystaj istniejącą zawartość w różnych formatach, np. przekształcając wpis na blogu w fragmenty postów w mediach społecznościowych lub biuletyny e-mailowe
- Zintegruj je z popularnymi platformami, takimi jak Meta Ads Manager i Google Ads, aby zapewnić płynne zarządzanie reklamami
Jasper limits
- Wstępne ustawienia tonu i grupy docelowej mogą wymagać niestandardowego dostosowania
Ceny Jasper
- Free: 7-dniowa wersja próbna
- Creator: 49 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 69 USD/użytkownik miesięcznie
- Business: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jasper
- G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)
3. Copy.ai (Najlepsze do niestandardowego dostosowywania tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego przekazu marki)
Zwiększ konwersję dzięki wysokiej jakości tekstom generowanym przez Copy.ai. To narzędzie pozwala szybko i skutecznie tworzyć treści dla szerokiego zakresu zawartości pisemnej — od angażujących tekstów reklamowych po atrakcyjne posty na blogu. Idealnie nadaje się do krótkich treści, takich jak nagłówki, slogany, tagi tytułowe, opisy meta i opisy reklam.
Użytkownicy mogą wprowadzić konkretne parametry, takie jak ton, styl i grupa docelowa, aby mieć pewność, że wygenerowana zawartość będzie zgodna z tożsamością marki, a także wygenerować różne wersje do testów A/B.
Najlepsze funkcje Copy.ai
- Zautomatyzuj zadania związane z tworzeniem zawartości, usprawniając działania marketingowe i sprzedażowe
- Twórz zawartość w ponad 25 językach, co sprawia, że są one idealne dla firm z globalną grupą odbiorców
- Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji firmowych, które można zintegrować z zawartością
Limits of Copy.ai
- Masowe generowanie zawartości może czasami wymagać ręcznej edycji w celu uzyskania większej precyzji
Ceny Copy.ai AI
- Free Forever
- Pakiet podstawowy: 49 USD/miesiąc
- Zaawansowane: 249 USD/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Copy.ai
- G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)
4. Anyword (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości reklamowej zorientowanej na wyniki)
Anyword, stworzony z myślą o marketerach, stawia na strategie oparte na danych. Generuje teksty reklamowe i przygotowuje prognozy skuteczności, umożliwiając tworzenie kluczowych komunikatów, które trafiają do docelowych odbiorców.
Anyword umożliwia tworzenie treści dostosowanych do poszczególnych segmentów i może oceniać każdą wersję nagłówka na podstawie przewidywanych współczynników klikalności (CTR), pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji.
Najlepsze funkcje Anyword
- Dostosuj niestandardowe komunikaty do person klientów, aby tworzyć reklamy skierowane do konkretnych odbiorców
- Twórz reklamy zoptymalizowane pod kątem Google, Facebooka i LinkedIn, korzystając z wsparcia dla wielu kanałów oferowanego przez to narzędzie
- Popraw wyniki kampanii reklamowych dzięki opartym na danych funkcjom testów A/B
Ograniczenia Anyword
- Teksty generowane przez AI nadal brzmią sztucznie i brakuje im niuansów charakterystycznych dla tekstów pisanych przez ludzi
- Chociaż oferuje wsparcie dla wielu języków, skupia się przede wszystkim na języku angielskim, co może nie odpowiadać rynkom, na których nie mówi się po angielsku
Ceny Anyword
- Pakiet podstawowy: 49 USD miesięcznie za użytkownika
- Oparte na danych: 99 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 499 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Anyword
- G2: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)
5. Wordtune (najlepsze do przerabiania i udoskonalania istniejących tekstów reklamowych)
Wordtune specjalizuje się w udoskonalaniu istniejących tekstów, oferując jasne, zwięzłe i atrakcyjne alternatywy. Dzięki temu użytkownicy mogą przekształcić proste wpisy na blogu i pomysły na zawartość w dopracowane teksty.
Funkcja podsumowywania pozwala marketerom przekształcić pomysły na zawartość w zwięzłe komunikaty, które przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie. Rozszerzenia przeglądarki integrują się z narzędziami takimi jak Dokumenty Google i Gmail, zapewniając płynny cykl pracy marketerom współpracującym przy kampanii.
Najlepsze funkcje Wordtune
- Popraw przejrzystość, ton i styl istniejącego tekstu zamiast tworzyć go od podstaw na podstawie sugestii dotyczących przeróbki
- Z łatwością przełączaj się między formalnym a swobodnym tonem, aby dostosować tekst do różnych kontekstów marketingowych
- Dostosuj zawartość do konkretnych potrzeb odbiorców, zachowując spójny styl językowy
Ograniczenia Wordtune
- Chociaż Wordtune doskonale radzi sobie z udoskonalaniem tekstu, nie tworzy zawartości długoformatowej
Ceny Wordtune
- Free Forever
- Zaawansowane: 13,99 USD/użytkownik miesięcznie
- Unlimited: 19,99 USD/użytkownik miesięcznie
- Teams: 15,99 USD/użytkownik miesięcznie
Oceny i recenzje Wordtune
- G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)
6. Writesonic (Najlepsze do tworzenia tekstów reklamowych i stron docelowych)
Nie zadowalaj się już szablonowymi tekstami. Writesonic, narzędzie do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI, generuje dostosowane opcje tekstów reklamowych w oparciu o konkretne cele kampanii, pomagając marketerom w szybkim i łatwym tworzeniu kreatywnych tekstów reklamowych.
Funkcja przetwarzania języka naturalnego oraz funkcja wykorzystująca dane internetowe w czasie rzeczywistym zapewniają trafną i zgodną z faktami zawartość generowaną w czasie rzeczywistym.
Na podstawie krótkiego opisu produktu Writesonic może wygenerować opcje dostosowane do celów Twojej kampanii.
Najlepsze funkcje Writesonic
- Wybieraj spośród ponad 80 szablonów dostosowanych do różnych rodzajów zawartości, które usprawniają proces tworzenia tekstów
- Twórz reklamy w ponad 25 językach i korzystaj z płynnej integracji z popularnymi narzędziami marketingowymi
- Zadbaj o to, by wygenerowana zawartość była bogata w słowa kluczowe i przyjazna dla wyszukiwarek, korzystając z wbudowanych narzędzi do optymalizacji SEO
Ograniczenia Writesonic
- Niektóre wyniki mogą wymagać dalszej edycji, aby zapewnić zgodność z konkretnymi standardami marki
- Nowi użytkownicy mogą napotkać pewne trudności związane z opanowaniem platformy ze względu na różnorodność dostępnych funkcji i możliwości
Ceny Writesonic
- Free Forever (do 25 kredytów)
- Indywidualne: 20 USD miesięcznie na użytkownika
- Standard: 99 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
- Usługa oparta na połączeniu AI i zawartości ludzkiej: 2000 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników
Oceny i recenzje Writesonic
- G2: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)
7. AdZis (Najlepsze narzędzie do automatyzacji tworzenia tekstów reklamowych w e-commerce)
Czas ucieka, a Twoja kampania marketingowa wymaga setek wariantów tekstów reklamowych. Ręczne tworzenie każdego z nich jest po prostu niemożliwe.
AdZis wyróżnia się swoją wyjątkową funkcją: tworzeniem treści reklamowych na dużą skalę, która umożliwia firmom dostęp do tekstów marketingowych i opisów tysięcy produktów. Możliwość automatyzacji opisów produktów, nagłówków i komunikatów promocyjnych sprawia, że jest to idealne narzędzie dla sprzedawców internetowych, którzy chcą usprawnić swoje działania w zakresie reklamy cyfrowej.
Najlepsze funkcje AdZis
- Zoptymalizuj opisy produktów pod kątem SEO zgodnie z potrzebami Twojego sklepu internetowego
- Zapewnij wyższą jakość zawartości, łącząc zawartość generowaną przez AI z redakcją wykonywaną przez ludzi
- Zintegruj je z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify i Magento, aby zapewnić płynny cykl pracy
Limity AdZis
- Może nie być odpowiednie dla rodzajów zawartości niezwiązanych z e-commerce
- Dla właścicieli małych firm z limitem budżetowym struktura cenowa może wydawać się droga
Ceny AdZis
- Opisy produktów poziomu 2 (standardowego): 60 USD za 100 produktów
- Opisy produktów poziomu 3 (eksperckie): od 3 do 8 USD za produkt
- Usługi zarządzane w ramach pakietu DFY (Done for you): 99 USD/miesiąc
Oceny i recenzje AdZis
- G2: Za mało ocen
- Capterra: Brak ocen
Czy wiesz, że: Według badań około 40% marketerów stwierdziło, że korzysta z narzędzi AI do tworzenia zawartości w mediach społecznościowych.
8. Smart Copy od Unbounce (najlepsze rozwiązanie do tworzenia tekstów reklamowych nastawionych na konwersję)
Smart Copy oferuje obszerną bibliotekę ponad 45 konfigurowalnych szablonów dla różnych rodzajów zawartości, w tym tekstów marketingowych, kampanii e-mailowych i postów w mediach społecznościowych. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko generować wysokiej jakości zawartość dostosowaną do swoich celów marketingowych.
Kliknięcia w reklamy na Facebooku, Instagramie i LinkedIn przenoszą potencjalnego klienta zaledwie kilkoma kliknięciami na stronę docelową niestandardową dla kampanii, optymalizując współczynnik konwersji.
Smart Copy płynnie integruje się ze stronami docelowymi Unbounce i innymi platformami marketingowymi, upraszczając cykl pracy związany z tworzeniem i publikacją kampanii reklamowych oraz tworzeniem zawartości dla reklam i postów w mediach społecznościowych.
Najlepsze funkcje Unbounce Smart Copy
- Korzystaj z funkcji Smart Copy bezpośrednio w przeglądarce, aby tworzyć zawartość w dowolnym miejscu i czasie w różnych aplikacjach
- Skorzystaj z Content Expander, aby wzbogacić zawartość reklam oraz skorzystać z gotowych szablonów dla różnych typów reklam na różnych platformach, w tym w Google Ads i postach w mediach społecznościowych
- Stwórz responsywną stronę docelową bez pisania kodu
Limity Unbounce Smart Copy
- Zaawansowane funkcje są skuteczniejsze tylko w połączeniu ze stronami docelowymi Unbounce
Ceny Unbounce Smart Copy
- Build: 99 USD/miesiąc
- Wersja próbna: 149 USD/miesiąc
- Optimize: 249 USD/miesiąc
- Agencja: 499 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Unbounce Smart Copy
- G2: 4,4/5 (ponad 350 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)
9. Copysmith Rytr (Najlepsze do tworzenia wysokiej jakości krótkiej zawartości)
Jako Twój asystent AI, Copysmith Rytr odtwarza Twój styl pisania, analizując próbkę Twoich tekstów. Dzięki temu generowana zawartość AI jest dopasowana do Twojego stylu. Możesz również stworzyć wiele niestandardowych stylów, dostosowanych do różnych scenariuszy, projektów lub klientów.
Dodatkowo wybierz żądany ton spośród ponad 20 opcji, co pozwoli na dostosowanie komunikatów do konkretnych odbiorców.
Najlepsze funkcje Copysmith Rytr
- Twórz zawartość w dowolnym miejscu, korzystając z rozszerzenia Rytr dla przeglądarki Chrome
- Twórz zawartość opartą na AI dostosowaną do ponad 30 różnych zastosowań, generując zawartość wykraczającą poza zwykłe teksty reklamowe
- Dostosuj poziom kreatywności generowanej zawartości, uzyskując bardziej proste lub pomysłowe wyniki w zależności od potrzeb kampanii reklamowej
Limity Copysmith Rytr
- W porównaniu z innymi wyspecjalizowanymi narzędziami AI do pisania opartymi na AI, Rytr może mieć trudności z tworzeniem szczegółowych artykułów lub złożonych narracji.
- Jakość generowanej zawartości jest zróżnicowana, co wymaga dodatkowej edycji w celu dopracowania
Ceny Copysmith Rytr
- Free Forever
- Unlimited: 9 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja Premium: 29 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Copysmith Rytr
- G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
10. Jacquard (najlepsze do personalizacji reklam w mediach społecznościowych i komunikatów)
Jacquard.com, dawniej Phrasee, umożliwia marketerom generowanie spersonalizowanych i zgodnych z przepisami komunikatów w różnych kanałach na dużą skalę. Koncentrując się na marketingu cyklu życia, Jacquard pomaga utrzymać trafność komunikacji z klientami, zapewniając, że komunikaty są dostosowane do preferencji i kontekstu klientów.
Jacquard generuje zawartość oraz nieustannie testuje i udoskonala komunikaty w oparciu o wskaźniki skuteczności, zapewniając, że kampanie pozostają trafne i wywierają silny wpływ.
Dzięki możliwości dynamicznego dostosowywania strategii komunikacyjnych Jacquard pozwala marketerom budować długotrwałe zaangażowanie klientów.
Najlepsze funkcje Jacquard
- Generuj tysiące wariantów językowych, wzbogaconych o szczegółowe informacje o produktach, aby dostarczać klientom zawartość reklamową dostosowaną do kontekstu w oparciu o ich dotychczasowe wzorce zaangażowania
- Dostosuj komunikaty do indywidualnych preferencji stylistycznych — bezpośrednich, ciekawskich lub żartobliwych — każdego z tysięcy niestandardowych klientów
- Skorzystaj z wbudowanego procesu zatwierdzania, aby dokładnie sprawdzić treści wysyłane w różnych kanałach, zanim dotrą one do klientów
Ograniczenia Jacquard
- Narzędzia te są skierowane przede wszystkim do dużych klientów korporacyjnych, a ich ceny mogą być zbyt wysokie dla mniejszych firm.
- Nowi użytkownicy mogą uznać bogactwo funkcji platformy za przytłaczające
Ceny Jacquard
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta
Oceny i recenzje Jacquard
- G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: Brak ocen
🧠 Ciekawostka: Hasło „Think Small” z kampanii Volkswagena z 1959 roku jest często wymieniane jako najlepsza reklama XX wieku. Dzisiaj narzędzia AI do tworzenia tekstów reklamowych analizują kultowe kampanie, aby w ciągu kilku sekund stworzyć nowe, poparte danymi hasła reklamowe.
Wybierz najlepsze narzędzie do tworzenia tekstów reklamowych oparte na AI, dostosowane do Twoich potrzeb
Wybór najlepszych narzędzi do tworzenia zawartości opartych na AI może mieć wpływ na Twoje kampanie marketingowe — od oszczędności czasu przy tworzeniu zawartości po zwiększenie zaangażowania i konwersji.
Chociaż każde z omówionych tutaj narzędzi AI wyróżnia się w konkretnych obszarach — czy to Jasper swoją kreatywnością, czy Jacquard personalizacją na dużą skalę — ClickUp wyróżnia się jako najlepsza platforma typu „wszystko w jednym”. ClickUp łączy zarządzanie projektami, czat i tworzenie zawartości opartej na sztucznej inteligencji w jednej platformie. To scentralizowane podejście pozwala Twoim zespołom marketingowym i copywriterskim osiągnąć najwyższą wydajność.
Umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym z menedżerami mediów społecznościowych, śledzenie postępów kampanii oraz wykorzystanie AI, ClickUp pozwala firmom efektywnie zarządzać każdym aspektem działań reklamowych.
Nie wierz nam na słowo — przekonaj się sam. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś!