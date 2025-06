10 najlepszych narzędzi do automatyzacji kreatywnej, które zwiększą wydajność

Jeśli nie korzystasz z narzędzi automatyzacji do wykonywania tych irytujących, powtarzalnych zadań, to już jesteś w tyle. Sam przez to przechodziłem.

Chociaż przed nami jeszcze długa droga, jeśli chodzi o wykorzystanie AI w produkcji kreatywnej, skłamałbym, twierdząc, że AI i narzędzia do automatyzacji procesów nie ułatwiły mi życia. Pomogły mi zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność.

Jeśli również zmagasz się z równowagą między AI a zachowaniem swojej kreatywności, mam dla Ciebie rozwiązanie. W tym poście na blogu omówię 10 najlepszych rozwiązań do automatyzacji kreatywnej, które pomogą Ci lepiej zarządzać obciążeniem pracą i zwiększyć kreatywność.

Czym jest narzędzie do automatyzacji kreatywnej?

Narzędzia do automatyzacji kreatywnej to oprogramowanie wykorzystujące AI do automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z tworzeniem treści i projektowaniem. Wyobraź sobie, że jest to superwydajny asystent, który zajmuje się powtarzalnymi zadaniami.

Załóżmy, że potrzebujesz postów w mediach społecznościowych dla różnych kanałów. Platforma do automatyzacji kreatywnej może generować różne wersje jednego szablonu na podstawie wprowadzonych danych, takich jak szczegóły produktu i zdjęcia.

Zmniejsza to obciążenie pracą umysłową i pomaga lepiej skupić się na aspektach kreatywnych, takich jak koncepcja i przekaz.

Oprogramowanie do automatyzacji kreatywnej powinno pomóc Ci uprościć procesy i zwiększyć kreatywność. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego cyklu pracy:

Skupienie na treści

Treści docelowe: Oprogramowanie do automatyzacji kreatywnej powinno umożliwiać tworzenie spersonalizowanych treści do różnych celów, takich jak wideo, obrazy, posty w mediach społecznościowych i prezentacje

Biblioteka szablonów: Powinieneś mieć dostęp do obszernej biblioteki gotowych szablonów w różnych formatach

Funkcje automatyzacji

Automatyzacja zadań: Powinna Powinna automatyzować powtarzalne zadania , w tym zmianę rozmiaru obrazów, formatowanie, usuwanie tła i tłumaczenie tekstu

Integracja danych: Oprogramowanie do automatyzacji kreatywnej powinno łączyć się z systemem CRM, platformą automatyzacji marketingu lub innymi źródłami danych w celu tworzenia spersonalizowanej zawartości

Dystrybucja i testowanie

Publikowanie wielokanałowe: Powinieneś mieć możliwość łatwego eksportowania lub publikowania swoich dzieł bezpośrednio na różnych platformach (media społecznościowe, e-mail itp. )

Testowanie A/B: Sprawdź, czy oprogramowanie oferuje wsparcie dla testowania różnych wariantów kreacji

Użyteczność i współpraca

Interfejs użytkownika: Narzędzie powinno być łatwe do opanowania i obsługi, zwłaszcza dla osób niebędących projektantami

Narzędzia do współpracy: Powinny wspierać współpracę w czasie rzeczywistym dla zespołów kreatywnych

Dodatkowe czynniki

Skalowalność: Sprawdź, czy narzędzie jest skalowalne i czy jest w stanie sprostać Twoim obecnym i przyszłym potrzebom kreatywnym

Integracje: Powinno również płynnie integrować się z istniejącym stosem projektowym

Oto najlepsze narzędzia do automatyzacji kreatywnej, które możesz wypróbować, aby usprawnić proces produkcji kreatywnej i poprawić jakość swoich projektów:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami kreatywnymi)

Współpracuj, organizuj i zarządzaj projektami projektowymi na kompleksowej platformie ClickUp do zarządzania projektami projektowymi

Równowaga między kreatywnością a myśleniem strategicznym jest trudna do osiągnięcia. Skupiając się na innowacyjnych pomysłach i rozwiązywaniu problemów, odkładam na bok cele długoterminowe. ClickUp pomógł mi osiągnąć równowagę, tworząc cały proces zarządzania cyklem pracy twórczej.

To kompleksowa platforma do zarządzania projektami, współpracy zespołowej, zwiększania wydajności i zarządzania klientami. Funkcja automatyzacji ClickUp usprawniła moje cykle pracy, ułatwiając mi usuwanie powtarzających się zadań z listy rzeczy do zrobienia.

ClickUp znacznie ułatwia zarządzanie kreatywnymi projektami dzięki funkcjom współpracy. Możesz automatycznie dodawać osoby przypisane i osoby obserwujące, dzięki czemu zadania o priorytecie są stale monitorowane, a członkowie zespołu są powiadamiani o aktualizacjach statusu.

Możesz przeglądać ponad 100 szablonów automatyzacji, aby ustawić automatyzację przypisywania zadań i zmiany statusów zadań, priorytetów, osób przypisanych, terminów i lokalizacji.

Przeglądaj ponad 100 szablonów automatyzacji, aby tworzyć niestandardowe cykle pracy kreatywnej

Najbardziej podoba mi się ClickUp Brain, asystent AI ClickUp. Można po prostu polecić mu stworzenie automatyzacji (co należy zrobić po zakończeniu zadania). ClickUp Brain umożliwia również ustawienie wyzwalaczy lub warunków automatyzacji działań.

Dodaj wyzwalacze lub warunki, aby zautomatyzować działania za pomocą ClickUp Brain

W ClickUp można również skonfigurować automatyzację wysyłania e-maili, aby automatycznie wysyłać aktualizacje projektu do dostawców i klientów, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco.

Podczas gdy ClickUp Automations uporządkowało proces zarządzania, dostosowane oprogramowanie ClickUp Agency Project Management Software pomogło zwiększyć kreatywność mojego zespołu.

Usprawnij cykl pracy i zwiększ kreatywność dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Agency

Podobał mi się również ClickUp Docs do kreatywnej współpracy. Pomaga tworzyć i przechowywać plany projektów, budować szablony briefów kreatywnych i projektować plany realizacji. Dzięki bogatym opcjom formatowania, zagnieżdżonym stronom i możliwości osadzania zasobów, Docs może służyć jako centralne repozytorium wszystkich informacji związanych z projektem.

Przygotuj briefy kreatywne i sporządź listę procesów, zadań lub wytycznych dotyczących projektu za pomocą ClickUp Docs

Tablice ClickUp stały się naszym podstawowym narzędziem do kreatywnych sesji. Wszyscy członkowie zespołu mogą dzielić się swoimi pomysłami i notatkami na kanwie. Lubię używać tego narzędzia do łączenia pomysłów za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść", dodawania obrazów i linków. Pozwala mi nawet tworzyć zadania projektu bezpośrednio z tablic.

Współpracuj i burza mózgów dzięki tablicom ClickUp, aby zwiększyć kreatywność

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja zadań: Podziel kreatywne projekty na łatwe do zarządzania kroki za pomocą Podziel kreatywne projekty na łatwe do zarządzania kroki za pomocą zadań ClickUp i zautomatyzuj je za pomocą automatyzacji ClickUp, dzięki czemu będą mniej przytłaczające i łatwiejsze do śledzenia. Możesz tworzyć typy zadań, ustawiać poziomy priorytetów i łączyć powiązane zadania

Twórz cykle pracy: Wykorzystaj Wykorzystaj mapy myśli ClickUp , aby przekształcić kreatywne pomysły w plany działania. Pomogą Ci one stworzyć kreatywne cykle pracy, które zapewnią płynne zarządzanie projektami

Twórz spersonalizowane treści: Zautomatyzuj generowanie spersonalizowanych treści dla kampanii, ankiet klientów lub opisów produktów dzięki Zautomatyzuj generowanie spersonalizowanych treści dla kampanii, ankiet klientów lub opisów produktów dzięki ClickUp Brain

Uzyskaj wgląd: Śledź skuteczność kampanii za pomocą Śledź skuteczność kampanii za pomocą pulpitów ClickUp , aby zoptymalizować techniki i procesy kreatywne

Śledź i optymalizuj kampanie marketingowe za pomocą pulpitów ClickUp

Śledzenie czasu: Przeanalizuj, ile czasu poświęcasz na zadania ręczne i procesy twórcze, korzystając z funkcji Przeanalizuj, ile czasu poświęcasz na zadania ręczne i procesy twórcze, korzystając z funkcji śledzenia czasu ClickUp , aby usprawnić cykl pracy

Dzięki szablonowi ClickUp Creative and Design Template możesz łatwo skonfigurować cykl pracy nad projektami kreatywnymi. Pomaga on stworzyć szczegółowy plan projektu, dodać wizualne osie czasu i uporządkować pomysły w zadania, które można wykonać.

Pobierz ten szablon Twórz kompleksowe cykle pracy, aby płynnie realizować projekty kreatywne dzięki szablonom kreatywnym i projektowym ClickUp

Ograniczenia ClickUp

ClickUp ma krzywą uczenia się ze względu na tak wiele funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za członka, rozliczane rocznie

Recenzje i oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Celtra (najlepsze rozwiązanie do uruchamiania kampanii cyfrowych)

za pośrednictwem Celtra

Celtra to kreatywne narzędzie do automatyzacji, zaprojektowane specjalnie do tworzenia i uruchamiania kampanii cyfrowych. Możesz używać AI do tworzenia treści, obrazów i filmów wideo w różnych formatach i dla różnych kanałów.

W Celtra najbardziej podoba mi się to, że umożliwia płynną współpracę zespołów projektowych i redakcyjnych poprzez oddzielenie daty powstania treści od daty powstania projektu. Dzięki temu zespoły kreatywne mogą pracować nad oddzielnymi wersjami, co ogranicza liczbę błędów.

Pomaga również w zapewnieniu spójności marki dzięki niestandardowym zestawom narzędzi i funkcjom blokowania szablonów. Od produkcji kampanii po przegląd, zatwierdzanie i dystrybucję — wszystko jest dostępne na jednej platformie.

Najlepsze funkcje Celtra

Skaluj swoją pracę efektywnie, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak zmiana rozmiaru, kadrowanie i formatowanie tekstu

Wykorzystaj AI do dodawania elementów wizualnych, takich jak animacje i galerie produktów, aby tworzyć angażujące kampanie cyfrowe

Stwórz centralny hub dla wszystkich zasobów kreatywnych

Skaluj tworzenie i dystrybucję kampanii oraz popraw przejrzystość dzięki scentralizowanym szablonom

Ograniczenia Celtra

Interfejs ma stromą krzywą uczenia się i może być skomplikowany dla osób niebędących projektantami

Ceny Celtra

Ceny niedostępne

Recenzje i oceny Celtra

G2: 4,4 /5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,4 /5 (ponad 250 recenzji)

3. Adacado (najlepsze narzędzie do uruchamiania dynamicznych kampanii reklamowych)

za pośrednictwem Adacado

Adacado to platforma reklamowa typu "zrób to sam", która pomaga w wyświetlaniu reklam displayowych. Konfiguracja kampanii jest niezwykle prosta. Wystarczyło wprowadzić dane reklamodawcy, wybrać rozwiązanie kampanii, przesłać logo i zdjęcia i gotowe – kampania ruszyła!

A co najważniejsze, pomaga profesjonalistom takim jak ja znacznie obniżyć koszty związane z dostawcami.

Oferuje niestandardowe rozwiązania reklamowe dla różnych branż. Niezależnie od tego, czy potrzebuję reklamy dostosowanej do mojej branży, czy chcę zacząć od zera, ich kreatywny redaktor ma wszystko, czego potrzebuję.

Najciekawszą funkcją Adacado jest możliwość szybkiego tworzenia dynamicznych reklam produktów poprzez synchronizację aktualizacji feedów produktów.

Najlepsze funkcje Adacado

Skaluj kampanie reklamowe, korzystając z gotowych szablonów i kreatywnego edytora

Wybierz, gdzie i komu będą wyświetlane Twoje reklamy Google, wybierając różne czynniki, w tym dane demograficzne, odsetki, wiek i typ urządzenia

Połącz produkty dostępne w Shopify bezpośrednio i korzystaj z reklam z możliwością zakupu za pomocą widżetu in-and checkout

Ograniczenia Adacado

Nie wspiera współpracy z klientami ani członkami zespołu

Adacado doskonale sprawdza się w automatyzacji prostszych kampanii, ale może nie być odpowiedni dla wysoce niestandardowych elementów wizualnych

Ceny Adacado

Zakupione media: Liczba wyświetleń x CPM (koszt za 1000 wyświetleń)

Wyświetlone reklamy: Na podstawie stawek dynamicznych i statycznych (stawka dynamiczna zaczyna się od 0,99 USD, a stawka statyczna od 0,25 USD)

Produkt: Ceny zaczynają się od 0,15 USD

Recenzje i oceny Adacado

Gartner: 4,3/5 (3 oceny)

TrustPilot: 3/ 5 (19 recenzji)

4. SundaySky (Najlepsze narzędzie do tworzenia dostosowanych reklam wideo)

za pośrednictwem SundaySky

SundaySky świetnie sprawdza się w zespołach, które tworzą wiele filmów wideo do marketingu w mediach społecznościowych, spersonalizowanych kampanii sprzedażowych i promocji marki. Platforma Enterprise Video Platform wykorzystuje AI do tworzenia angażujących filmów wideo.

AI SundaySky pomaga mi w łatwym tworzeniu scenariuszy wideo, osadzaniu elementów muzycznych w filmach i dodawaniu naturalnych narracji do klipów. To ogromna ilość pracy ręcznej, która została zautomatyzowana w mgnieniu oka.

Integracja AI dodaje również spersonalizowane narracje wideo i teksty, aby zwiększyć zaangażowanie widzów.

Najlepsze funkcje SundaySky

Twórz interaktywne wideo w kilka minut dzięki gotowym szablonom, motywom i utworom muzycznym

Dodaj spersonalizowane teksty, narracje i wezwania do działania, aby przyciągnąć uwagę widzów i poprawić współczynnik konwersji

Zautomatyzuj dystrybucję wideo, integrując filmy z dowolnym systemem CMS, stroną internetową, portalem lub aplikacją

Twórz różne wersje tego samego wideo, aby dotrzeć do określonych segmentów audio za pomocą komunikatów, które do nich przemawiają

Ograniczenia SundaySky

Ograniczone opcje szablonów mogą powodować powtarzalność treści wideo

Eksportowane wideo ma obniżoną jakość

Ceny SundaySky

Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny SundaySky

G2: 4,4 /5 (31 recenzji)

Cuspera: 4,4 /5 (ponad 150 recenzji)

5. Hunch (najlepsze do wykorzystania danych o produktach w reklamach)

za pośrednictwem Hunch

Jeśli szukasz kompleksowej platformy do projektowania kreacji i prowadzenia kampanii, wypróbuj Hunch. Wykorzystuje ona AI do tworzenia reklam w wielu formatach. Wystarczy przesłać zestaw materiałów dotyczących marki, a funkcja AI automatycznie zoptymalizuje obrazy i dostosuje układ.

Hunch oferuje również kreatywność opartą na produkcie. Na przykład mogę dodać mój feed produktowy do platformy, aby ulepszyć zdjęcia produktów, wideo i reklamy na podstawie wprowadzonych danych. Najbardziej podoba mi się w Hunch to, że pomaga przekształcić dane w kreacje dla wszystkich elementów w katalogu.

Najlepsze funkcje Hunch

Twórz niestandardowe szablony obrazów i wideo, aby skalować produkcję kreatywną

Prześlij zestaw materiałów dotyczących swojej marki, a szablony reklam zostaną automatycznie dostosowane do różnych kanałów

Prowadź zautomatyzowane kampanie w mediach społecznościowych i usprawnij cykle pracy kampanii

Automatycznie tworzone szablony zgodne z wizerunkiem marki w różnych formatach dzięki szablonom Multi Artboard Template firmy Hunch

Ograniczenia intuicji

Aby prowadzić i zarządzać kampaniami w serwisie Hunch, potrzebujesz pewnej wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie projektowania i reklamy

Ceny oparte na przeczuciu

Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Hunch

G2: 4,6/5 (33 recenzje)

Capterra: 4,7/5 (13 recenzji)

6. ChatGPT (najlepsze narzędzie do automatyzacji burzy mózgów)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to wszechstronny asystent kreatywny oparty na sztucznej inteligencji, do którego mogę zwrócić się o pomoc we wszystkim, od treści w mediach społecznościowych i tekstów reklamowych po spersonalizowane e-maile. Wszystko, co muszę zrobić, to wpisać odpowiednią podpowiedź.

Uwielbiam rzucać pomysły i obserwować, dokąd zaprowadzi mnie rozmowa.

Może nawet pomóc w procesie projektowania, sugerując pomysły i cykle pracy dla interfejsu użytkownika. Jeśli chcesz tworzyć zaawansowane projekty przy użyciu oprogramowania technicznego, ChatGPT może dostarczyć kody projektowe.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Podaj podpowiedzi tekstowe i uzyskaj wysokiej jakości artykuły, treści do mediów społecznościowych lub teksty marketingowe

Burza mózgów i unikalne sugestie dotyczące kampanii reklamowych

Twórz spersonalizowane treści dostosowane do grupy docelowej

Użyj jej zaawansowanej wersji do generowania infografik na podstawie zapytań tekstowych

Ograniczenia ChatGPT

Pomaga tylko w tworzeniu koncepcji i produkcji treści, nie może zarządzać zadaniami projektowymi ani kampaniami reklamowymi

Nie śledzi automatycznie wyników kampanii

Ceny ChatGPT

Bezpłatnie: Plan Free Forever

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Team: 25 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (49 recenzji)

7. Canva (najlepsze narzędzie do projektowania treści wizualnych)

za pośrednictwem Canva

Canva to moje ulubione narzędzie do tworzenia niesamowitych projektów kampanii, reklam w mediach społecznościowych, broszur, prezentacji, filmów, wideo i innych materiałów wizualnych. Oferuje wiele szablonów dla różnych formatów projektów, kanałów i branż oraz ogromną bibliotekę milionów obrazów, ikon i grafik.

Dzięki funkcji rysowania w Canva mogę łatwo przesyłać i edytować obrazy, tworzyć projekty od podstaw lub korzystając z szablonów, rysować, szkicować i współpracować w czasie rzeczywistym.

Masz rozmazany obraz z niekorzystnym kadrowaniem? Skorzystaj z opcji Magic edit, aby poprawić wszystkie obrazy za pomocą jednego kliknięcia. Funkcja śledzenia zaangażowania Canva jest również pomocna w ocenie projektów i zaangażowania użytkowników.

Najlepsze funkcje Canva

Wizualizuj swoje projekty, podając podpowiedzi tekstowe narzędziu Magic Design

Automatycznie dodawaj popularną muzykę lub melodie do swoich filmów

Szybkie łączenie obrazów w wideo za pomocą AI

Automatyczne tłumaczenie projektów dla różnych odbiorców dzięki AI

Uprość cykl pracy w mediach społecznościowych, planując, harmonogramując i publikując posty w różnych kanałach za pomocą narzędzia do planowania treści

Ograniczenia Canva

Brakuje funkcji zarządzania reklamami i kampaniami

Canva nie posiada zaawansowanych funkcji projektowania reklam

Ceny Canva

Canva free: Free Forever

Canva Pro: 15 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Canva Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika (minimum trzech użytkowników), rozliczane rocznie

Canva Enterprise: Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

GetApp: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

8. Marpipe (najlepsze narzędzie do tworzenia katalogów produktów)

Marpipe to kolejne kreatywne narzędzie do automatyzacji, które tworzy reklamy katalogowe produktów za pomocą AI. Integruje się z istniejącym feedem produktów z Shopify i innych platform oraz optymalizuje projekty reklam.

Podobała mi się funkcja AI, która automatycznie usuwa tło obrazu, skaluje obraz tak, aby pasował do projektu, i generuje tekst reklamy na podstawie tekstu strony produktu.

Najlepsze funkcje Marpipe

Testuj wiele wariantów projektów produktów jednocześnie dzięki funkcji testowania A/B Marpipe

Twórz kreatywne szablony projektów produktów za pomocą kreatora typu "przeciągnij i upuść"

Twórz atrakcyjne projekty produktów, łącząc warstwy projektu z kolumnami w kanale produktowym

Dodawaj katalogi reklam bezpośrednio na platformach reklamowych, aby zwiększyć zaangażowanie

Ograniczenia Marpipe

Marpipe ma złożony interfejs i ustawienia integracji

Ceny Marpipe

Poznaj: 0 $ na zawsze

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Marpipe

G2: 5/5 (4 recenzje)

Capterra: 4/ 5 (1 recenzja)

9. Bannerflow (najlepsze do automatycznej produkcji kampanii)

za pośrednictwem Bannerflow

Bannerflow automatyzuje produkcję, zarządzanie i optymalizację reklam cyfrowych. Jedną z rzeczy, która mnie wyróżnia, są zaawansowane animacje marki Bannerflow, które sprawiają, że reklamy cyfrowe są bardziej angażujące. Opcja automatycznego dodawania danych do kreacji kampanii również zwiększa zaangażowanie.

Możesz zbudować bibliotekę reklam marki i ponownie wykorzystać zaawansowane kreacje do produkcji kampanii i reklam. Bannerflow obsługuje również niestandardowe widżety do tworzenia unikalnych projektów. Funkcja zarządzania tłumaczeniami świetnie sprawdza się w firmach z globalną publicznością.

Dzięki temu narzędziu wystarczy, że wprowadzę zmiany w projekcie i tekście w briefie głównym, a zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone we wszystkich kampaniach.

Najlepsze funkcje Bannerflow

Szybka produkcja, publikacja i uruchamianie dynamicznych kampanii reklamowych w wielu kanałach

Twórz wiele wariantów kampanii na podstawie jednego wzorca kreatywnego

Udostępniaj podgląd kampanii na żywo, aby uzyskać zatwierdzenia

Wprowadzaj zmiany na żywo, aby zwiększyć zwrot z inwestycji

Ograniczenia Bannerflow

Niektórzy użytkownicy wspominają o problemach, takich jak powolne ładowanie i brak reakcji na kliknięcia

Ceny Bannerflow

Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Bannerflow

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

TrustRadius: 6,3/10 (7 recenzji)

10. Innervate (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia reklam)

Innervate (dawniej RevJet) to kolejne oprogramowanie do automatyzacji kreatywnej, które automatyzuje kampanie marketingowe i reklamowe. Pomaga użytkownikom tworzyć spersonalizowane reklamy cyfrowe i kampanie dla ich docelowych odbiorców.

Dzięki Innervate mogłem wypróbować testy A/B, aby zmierzyć wpływ moich kampanii i zoptymalizować je pod kątem różnych kanałów, w tym mediów społecznościowych i e-maili.

Najlepsze funkcje Innervate

Twórz spersonalizowane reklamy dzięki funkcjom dynamicznej optymalizacji kreacji (DCO)

Uzyskaj wskazówki dotyczące tworzenia spersonalizowanych kampanii dla odbiorców regionalnych

Uzyskaj szczegółowe analizy wydajności i zmierz zwrot z inwestycji w kampanie

Przełam ograniczenia

Innervate koncentruje się bardziej na doświadczeniach klientów i może nie być odpowiedni do automatyzacji zadań kreatywnych

Ceny Innervate

Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Innervate

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Zautomatyzuj swoje zadania kreatywne dzięki ClickUp

Kreatywność wymaga skupienia i spokoju umysłu. Jeśli Twój zespół jest zasypany zadaniami administracyjnymi, zarządzanie zadaniami kreatywnymi, takimi jak planowanie kampanii lub projektowanie, może stać się wyzwaniem.

W tym miejscu pomocne mogą być wiodące narzędzia do automatyzacji kreatywnej, takie jak ClickUp.

Automatyzują powtarzalne zadania za pomocą AI, usprawniając cykl pracy i ułatwiając projektowanie i realizację kreatywnych pomysłów. ClickUp oferuje zaawansowaną automatyzację, intuicyjne zarządzanie zadaniami i analizy oparte na AI, które umożliwiają płynny przebieg procesów twórczych i zwiększają wydajność.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby zmienić sposób zarządzania projektami kreatywnymi!