ClickUp vs. Aha: Które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze?

Właśnie zakończyło się spotkanie, na którym zespół ustalił funkcje produktu, oś czasu i priorytety.

Teraz, przytłoczony, wpatrujesz się w tablicę pokrytą karteczkami Post-it. To oczywiste, że potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, które wprowadzi porządek, pozwoli śledzić postępy i przekształcić pomysły w rzeczywistość.

ale którego narzędzia powinieneś użyć?

W tym wpisie na blogu porównamy ClickUp z Aha, aby zrozumieć, które z nich odpowiada potrzebom Twojego teamu. Zaczynajmy! 💪

Oto krótkie porównanie ClickUp i Aha! z ich kluczowymi zaletami i typami zespołów, organizacji i projektów, do których najlepiej się nadają:

ClickUp jest najlepszy dla Aha! jest najlepszy dla Teams, które potrzebują wszechstronnego zarządzania projektami z konfigurowalnymi cyklami pracy. Menedżerowie produktu koncentrujący się na planach strategicznych i mapach drogowych. Organizacji poszukujących narzędzi do współpracy i komunikacji w czasie rzeczywistym. Teams, dla których priorytetem są ustrukturyzowane mapy drogowe i zarządzanie pomysłami. Zespoły wymagające integracji z szerokim zakresem aplikacji. Organizacje, które potrzebują zaawansowanej analityki do rozwoju produktu. Zarządzanie zróżnicowanymi cyklami pracy w różnych sektorach. Dostosowanie rozwoju produktu do celów strategicznych. Zwiększenie wydajności dzięki funkcjom takim jak zarządzanie zadaniami i raportowanie. Teams, które korzystają z dedykowanej przestrzeni do przechwytywania i organizowania pomysłów.

Co to jest ClickUp?

Wypróbuj ClickUp do zarządzania projektami, aby zmniejszyć wąskie gardła operacyjne ClickUp to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która zwiększa wydajność i współpracę w miejscu pracy. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które centralizują zadania, komunikację i planowanie projektów w jednym, konfigurowalnym interfejsie.

Podstawowe funkcje platformy obejmują zarządzanie zadaniami, czat w czasie rzeczywistym, tablice, śledzenie czasu i współpracę nad dokumentami, a wszystko to zintegrowane w celu usprawnienia cyklu pracy.

Jej elastyczność pozwala na przełączanie się między różnymi widokami, takimi jak lista, tablica i kalendarz, w celu dostosowania do różnych potrzeb projektu.

Ponadto ClickUp zapewnia wsparcie dla integracji z ponad 1000 narzędzi, w tym Google Drive, Zoom i Jira.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funkcji ClickUp. 📃

Funkcja #1: Funkcje zarządzania produktem

Szybkie śledzenie planów produktowych dzięki ClickUp for Product Management ClickUp dla zarządzania produktami zwiększa wydajność teamów produktowych, upraszczając cykl pracy i wspierając innowacyjność. Wyposażony w ClickUp Brain przyspiesza kluczowe procesy, takie jak planowanie produktu, dokumentacja i zbieranie informacji zwrotnych w ramach spójnej platformy.

Podpowiedź ClickUp Brain

Funkcja mapy drogowej produktu zapewnia widoczność bieżących inicjatyw i nadchodzących zadań, zapewniając dostosowanie zespołu.

Zadaj ClickUp Brain dalsze pytania związane z mapą drogową produktu

W przypadku aplikacji fitness opracowującej funkcję integracji z urządzeniami do noszenia, mapa drogowa produktu może obejmować:

Zdefiniowanie zakresu: Zidentyfikowanie kompatybilnych urządzeń i możliwości śledzenia czasu rzeczywistego w celu integracji

Zidentyfikowanie kompatybilnych urządzeń i możliwości śledzenia czasu rzeczywistego w celu integracji Prototypowanie i testowanie: Opracowanie prototypu, połączenie z wybranymi urządzeniami do noszenia i zebranie opinii użytkowników w wersji beta

Opracowanie prototypu, połączenie z wybranymi urządzeniami do noszenia i zebranie opinii użytkowników w wersji beta Wdrożenie funkcji: Uruchomienie integracji wraz z materiałami edukacyjnymi dla użytkowników w celu płynnego wdrożenia

Następny, ClickUp Sprinty to solidny narzędzie do planowania sprintów do ustawienia dat, przypisywania punktów i oznaczania priorytetów w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności zespołu. Automatyzacja niedokończonej pracy do następnego sprintu i synchronizacja rozwoju zespołu z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket.

Uprość zarządzanie sprintami dzięki ClickUp Sprints

Co więcej, dzięki w pełni konfigurowalnemu systemowi punktowemu, możesz łączyć punkty z podzadań, dzielić je na podstawie osób przypisanych i sortować, aby śledzić swoje sprinty na pierwszy rzut oka.

Funkcja #2: Zarządzanie zespołem programistycznym

Uprość cykl rozwoju dzięki ClickUp for Software Teams ClickUp dla zespołów programistycznych przyspiesza cykle rozwoju i usprawnia współpracę Teams, zapewniając szybsze i bardziej wydajne dostarczanie oprogramowania.

Jego zarządzanie wydaniami funkcje umożliwiają teamom tworzenie zautomatyzowanych list kontrolnych do wdrożenia, zapewniając, że nie przeoczysz krytycznych kroków, takich jak przeglądy QA i aktywacja funkcji.

Przykładowo, zespół programistów pracujący nad nową aktualizacją aplikacji może wykorzystać ClickUp do zarządzania cyklem pracy Agile. Zespół może stworzyć wizualną mapę drogową przedstawiającą cele sprintu, przypisać zadania z wyraźnymi zależnościami i śledzić swoje zaległości za pomocą tablic Kanban lub Scrum.

Organizuj złożone projekty w widoku ClickUp Tablica View dla przejrzystej komunikacji The Widok tablicy ClickUp to dynamiczny i intuicyjny sposób na zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów i wizualne zwiększanie wydajności. To elastyczne narzędzie pomaga organizować cykl pracy w konfigurowalnych kolumnach, ułatwiając przenoszenie zadań przez różne sceny projektu za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść".

Limity pracy w toku pomagają regulować liczbę zadań na każdym etapie, zapobiegając powstawaniu wąskich gardeł i zachęcając Teams do kończenia zadań przed rozpoczęciem nowych.

Zarządzanie priorytetami, śledzenie zależności i widok postępu projektu za pomocą ClickUp Gantt Chart View

Ponadto Widok wykresu Gantta w ClickUp zapewnia skonsolidowany widok osi czasu projektu w przestrzeniach, folderach, listach, zadaniach i podzadaniach, dzięki czemu śledzenie i zarządzanie każdym aspektem projektu jest łatwiejsze.

Dzięki intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść" można szybko modyfikować czas trwania zadań, zmieniać przypisanie terminów i rozwiązywać wąskie gardła, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze.

Funkcja #3: Narzędzia do raportowania i wizualizacji

Strategia wprowadzania produktu na rynek wizualnie z Tablicami ClickUp Tablice ClickUp to solidne narzędzie usprawniające burzę mózgów, planowanie i realizację pomysłów, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla menedżerów produktów i projektów.

Te wirtualne tablice sprzyjają współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając przekształcanie kreatywnych koncepcji w ustrukturyzowane zadania bez konieczności przełączania aplikacji. Na przykład, możesz stworzyć mapę nadchodzącej strategii wprowadzenia produktu na rynek jako tablica pomysłów a następnie łatwo przekonwertować każdy element działania na Zadania ClickUp .

Ponadto funkcje oparte na AI pozwalają użytkownikom konwertować tekst na wizualizacje i tworzyć atrakcyjne prezentacje bezpośrednio na Tablicy.

Uzyskaj wizualną analizę, aby podejmować świadome decyzje dzięki ClickUp Dashboards Pulpity ClickUp pomagają użytkownikom wizualizować ich wydajność i zarządzać nią. Jako spersonalizowane centrum dowodzenia, pulpity pozwalają osobom i zespołom ustalać priorytety zadań, śledzić postępy i skupiać się na kluczowych celach.

Pulpity można dostosować do konkretnych potrzeb za pomocą różnych kart do wyświetlania kluczowych wskaźników, takich jak statusy zadań, oś czasu projektu i wskaźniki wydajności zespołu. Integracja narzędzi wizualnych, takich jak wykresy i grafy, dodaje dodatkową warstwę zaangażowania. Ułatwia to dostrzeżenie trendów i spostrzeżeń w czasie.

Funkcja #4: Narzędzia do współpracy

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat ClickUp Chat płynnie łączy komunikację w czasie rzeczywistym z zarządzaniem zadaniami i projektami w ramach jednej platformy. Pożegnaj się z żonglowaniem wieloma narzędziami - Chat przechowuje rozmowy, pomysły i postępy w toku w jednym miejscu, zapewniając płynniejszą współpracę i wydajność.

Każda lista, folder lub przestrzeń w ClickUp ma swój własny dedykowany kanał, który łączy dyskusje bezpośrednio z odpowiednimi projektami.

Wszelkie aktualizacje lub zmiany wprowadzone w kanale są automatycznie odzwierciedlane w odpowiednim obszarze roboczym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani.

ClickUp Brain na czacie

Zasilany przez ClickUp Brain, Chat natychmiast tworzy zadania z wiadomości, automatyzuje podsumowania konwersacji i szybko wyciąga odpowiedzi z Twojego miejsca pracy.

Co więcej, w pełni integruje się z obszarem roboczym, umożliwiając połączenie zadań, synchronizację aktualizacji, a nawet hostowanie SyncUps (połączeń wideo lub audio).

Zwiększ odpowiedzialność zespołu dzięki ClickUp Assign Comments ClickUp Przypisz komentarze pozwala przekazywać szczegółowe informacje zwrotne i bezpośrednio angażować członków zespołu poprzez etykiety w zadaniach. Dzięki wzmiankom @ możesz szybko powiadomić współpracowników, gdy ich wkład lub działanie jest potrzebne.

Na przykład, jeśli pracujesz z zespołem ds. produktu, aby upewnić się, że strona internetowa jest poprawnie ustawiona, możesz skomentować: "@John Doe, upewnij się, że strona jest odpowiednio zoptymalizowana do zrobienia widoku mobilnego" W ten sposób otrzymają oni natychmiastowe powiadomienie i będą mogli podpowiedzieć zadanie, utrzymując projekt na właściwym torze.

Funkcja #5: Gotowe, konfigurowalne szablony

Możesz wybierać z biblioteki ClickUp zawierającej ponad 1000 gotowych do użycia szablonów dla różnych przypadków użycia. Przyjrzyjmy się niektórym z nich szablony strategii produktu :

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-239.png Szablon mapy drogowej produktu ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&\_gl=1\*1jd8eh1\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Pobierz ten szablon /%cta/

The Szablon mapy drogowej produktu ClickUp umożliwia śledzenie i udostępnianie mapy drogowej produktu, dostarczanie interesariuszom cotygodniowych aktualizacji dotyczących realizacji oraz publikowanie notatki dotyczące wydania wewnętrznie i zewnętrznie. Można również wizualizować cykl życia rozwoju produktu, dzielić zadania, przypisywać zasoby oraz ustalać priorytety i śledzić postępy.

The Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp pomaga nakreślić kto, co, dlaczego, kiedy i w jaki sposób opracowuje produkt lub funkcję. Podobnie, szablon Szablon strategii produktowej ClickUp strukturyzuje, planuje i wizualizuje strategię produktu, pomagając ustalić jasne cele, zjednoczyć Teams pod wspólnym celem i uporządkować wszystkie dane produktu.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

**Co to jest Aha?

przez Aha! Aha! to kompleksowy pakiet oprogramowania do rozwoju produktów, który pomaga zespołom rejestrować pomysły, tworzyć wizualne mapy drogowe i raportować postępy. Brian de Haaff i dr Chris Waters założyli platformę w 2013 roku specjalnie dla menedżerów produktu i zespołów programistycznych, których celem jest dostosowanie strategii, realizacji i współpracy.

Dzięki integracji z narzędziami takimi jak GitHub, Trello i Slack, Aha! łączy się płynnie z istniejącymi cyklami pracy, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla zespołów Agile.

Aha! funkcje

Pakiet wszechstronnych funkcji Aha! narzędzia do zarządzania produktami pomaga w zarządzaniu cyklem życia produktu, od planu do realizacji, w zorganizowany sposób. Przyjrzyjmy się jego kluczowym funkcjom.

Funkcja #1: Planowanie

Tworzenie map drogowych dla projektu z jasno określonymi celami

Aha! działa jak oprogramowanie mapy drogowej pomaga zespołom tworzyć szczegółowe mapy drogowe projektów w celu śledzenia postępów i dostosowania pracy do celów strategicznych. Możesz śledzić postępy, monitorować oś czasu i upewnić się, że wszystkie zadania przyczyniają się do realizacji ogólnych celów.

Jego wyspecjalizowana funkcja, Aha! Roadmaps, oferuje różne widoki, takie jak Portfolio Roadmaps, aby zobaczyć ogólne plany i Features Roadmaps, aby skupić się na konkretnych zadaniach i osi czasu.

Funkcja #2: Zarządzanie pomysłami

Organizowanie pomysłów i opinii klientów

Aha! dostarcza dedykowaną przestrzeń Aha! Ideas do gromadzenia i organizowania pomysłów. Teams mogą priorytetyzować koncepcje w oparciu o opinie użytkowników i wykorzystywać narzędzia AI do identyfikacji wzorców i kluczowych tematów, zapewniając rozwój produktu zgodny z potrzebami użytkowników.

Portal Idea Management Portal gromadzi opinie i sugestie od interesariuszy, niestandardowych klientów lub członków zespołu.

Funkcja #3: Narzędzia do raportowania

Dostosowanie zadań do mapy drogowej produktu

Aha! Develop wspiera zespoły inżynierów, łącząc ich pracę bezpośrednio z mapą drogową. Integracja ta zapewnia, że zadania deweloperskie pozostają zgodne z ogólną strategią produktu.

Ponadto zawiera narzędzia do raportowania, które umożliwiają zespołom śledzenie postępów i analizowanie wydajności za pomocą konfigurowalnych wykresów i tabel.

Funkcja #4: Zarządzanie dokumentami

Tworzenie spersonalizowanej bazy wiedzy dla zespołów

Aha! Knowledge to hub zasobów, który umożliwia zespołom usprawnienie ich pracy umiejętności zarządzania produktem i odnieść sukces w rozwoju i innowacji. Możesz stworzyć repozytorium najlepszych praktyk, szczegółowych przewodników i pomocnych wskazówek, które możesz wykorzystać do ulepszenia planu strategicznego.

Co więcej, możesz udostępniać wszystkie dokumenty produktowe niestandardowym klientom i współpracownikom, tworzyć intranet produktowy, współtworzyć zawartość i opracowywać ją za pomocą AI. Pozwala śledzić historię wersji i publikować bazę wiedzy dostosowaną do Twoich potrzeb.

Aha! pricing

Niestandardowy cennik oparty na funkcjach

ClickUp vs. Aha!: Porównanie funkcji

Kiedy szukasz najlepsze narzędzie do zarządzania projektami , ważne jest, aby wziąć pod uwagę funkcje, które mają największe znaczenie dla Twojego zespołu. Zarówno ClickUp, jak i Aha! oferują solidne funkcje, ale ich obszary zainteresowania i mocne strony różnią się.

Porównajmy ClickUp i Aha! aby zrozumieć, która platforma najlepiej odpowiada potrzebom i celom Twojego zespołu. 💁

Kryteria ClickUp Aha! Kompleksowe zarządzanie projektami i śledzenie zadań Planowanie strategiczne i tworzenie map drogowych dla produktów Wysoce niestandardowe cykle pracy i statusy zadań Ustrukturyzowane mapy drogowe z ograniczonymi możliwościami dostosowywania Zarządzanie zadaniami Zaawansowane zależności między zadaniami, powtarzające się zadania i śledzenie postępów Koncentracja na priorytetyzacji i wizualizacji map drogowych Narzędzia do współpracy Komentarze, przypisane zadania i dyskusje w wątkach Zarządzanie pomysłami i przechwytywanie opinii klientów Raportowanie i analityka Szczegółowe raportowanie wydajności i śledzenie czasu Zaawansowana analityka do planowania produktów Możliwości integracji Integracja z różnymi obszarami roboczymi, w tym Google Workspace i GitHub Integracja z Jira, Slack i innymi codziennymi narzędziami Interfejs użytkownika Elastyczny układ dopasowany do cyklu pracy zespołu Intuicyjny interfejs skoncentrowany na zarządzaniu produktem Docelowi odbiorcy_ Teams potrzebujący wszechstronnych narzędzi do zarządzania projektami /href/ https://clickup.com/pl/blog/6165/najlepsze-narzedzia-do-zarzadzania-projektami/project/%href/ Menedżerowie produktu koncentrujący się na strategicznym dostosowaniu Generalnie bardziej przystępne cenowo z dostępną warstwą Free Wyższy koszt z większym naciskiem na funkcje Premium

ClickUp vs. Aha!

Opcje niestandardowe

Niestandardowe opcje odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu cyklu pracy. Sprawdźmy, w jaki sposób ClickUp i Aha! pozwalają dostosować swoje narzędzia do potrzeb zespołu.

ClickUp

ClickUp oferuje niestandardowe opcje dostosowywania, umożliwiając użytkownikom dostosowanie cykli pracy, statusów zadań i widoków do konkretnych procesów. Ta elastyczność sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie, które może dostosować się do unikalnych cyklów pracy zespołu zwiększając wydajność.

Aha!

Podczas gdy niestandardowa konfiguracja jest dostępna dla map drogowych i raportów, Aha! skłania się ku bardziej ustrukturyzowanemu podejściu do produktu z predefiniowanymi szablony rozwoju produktu . Priorytetem jest prostota i dostosowanie do zarządzania produktem i najlepszych praktyk branżowych.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Oferuje różne opcje, takie jak niestandardowe statusy zadań, dostosowane cykle pracy i spersonalizowane widoki, które pomagają dostosować obszar roboczy do unikalnych procesów.

Raportowanie i analityka

Raportowanie i analityka mogą mieć ogromne znaczenie w zrozumieniu wydajności projektu. Oto jak ClickUp i Aha! pomagają śledzić i analizować postępy.

ClickUp

ClickUp zapewnia kompleksowe raportowanie, w tym wskaźniki wydajności, wbudowane śledzenie czasu i analizę zadań, umożliwiając zespołom skuteczne monitorowanie i poprawę wydajności.

Dzięki pulpitom ClickUp można wizualizować postępy wewnętrzne i zewnętrzne oraz uzyskać rozszerzone możliwości raportowania.

Aha!

Aha specjalizuje się w zaawansowanej analityce dostosowanej do planowania produktu, umożliwiając menedżerom produktu śledzenie postępów i dostosowanie do celów strategicznych. Dzięki temu idealnie nadaje się do świadomego podejmowania decyzji w zarządzaniu produktem.

🏆 Zwycięzca: Jest remis! Zarówno ClickUp, jak i Aha! przodują w raportowaniu, choć ich mocne strony zaspokajają różne potrzeby.

Możliwości integracji

Właściwa integracja może usprawnić cykl pracy. Zobaczmy, jak ClickUp i Aha! łączą się z Twoimi ulubionymi narzędziami.

ClickUp

ClickUp wyróżnia się integracją, połączeniem z ponad 1000 aplikacji z różnych sektorów. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla wielofunkcyjnych Teams korzystających z różnych narzędzi.

Aha!

Aha stawia na integrację z platformami programistycznymi i narzędziami specyficznymi dla zarządzania produktem. Zapewnia to solidne wsparcie dla strategii produktu, będąc jednocześnie mniej wszechstronnym dla szerszych potrzeb zarządzania projektami.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Wyprzedza Aha!, oferując połączenia z ponad 1000 aplikacji z różnych branż.

ClickUp vs. Aha! na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zakończyć bitwę pomiędzy ClickUp vs. Aha! Chociaż nie ma konkretnego wątku porównującego te dwie aplikacje, przeanalizowaliśmy widoki użytkowników na ich temat.

Użytkownicy uważają, że Aha! jest świetną aplikacją, narzekają na interfejs użytkownika :

_Moja firma obecnie używa go tylko do portalu Idea, ale interfejs użytkownika jest naprawdę przestarzały. Konfiguracja jest również uciążliwa z tego powodu Inne recenzje obejmują :

Jesteśmy w trakcie pozbywania się go, ku uciesze całego naszego zespołu PO/PM. Mnóstwo efektownych funkcji, ale większość dotyczy niszowych przypadków użycia. Integracja z Jira jest pełna błędów i działa, kiedy chce. Mnóstwo map, map drogowych i wizualizacji, ale działają tylko wtedy, gdy przepiszesz cały proces planowania na sposób Aha, bardzo mała elastyczność

Z drugiej strony, usersthink ClickUp ma wyjątkowe funkcje ale z krzywą uczenia się:

To zdecydowanie solidne narzędzie, ale przyznam, że krzywa uczenia się jest prawdziwa. Zajęło mi trochę czasu ustawienie go tak, jak chciałem, ale kiedy już to zrobiłem, naprawdę ułatwiło to zarządzanie projektami i współpracę z moim zespołem Użytkownicy zalecają również zmianę :

To, co podoba mi się w ClickUp, to w zasadzie to, co sprzedają: jedna aplikacja do wszystkiego. Naprawdę podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a tablice Kanban są również całkiem solidne. Niedawno wypuścili ogromne ulepszenie czatu, więc zastępujemy również Slack

**Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Wyniki już są i mamy naszego mistrza! 👑

W bezpośredniej walce ClickUp vs. Aha!, ClickUp wyłania się jako ostateczny zwycięzca dla nowoczesnych zespołów zarządzania produktem.

Aha! dobrze nadaje się dla menedżerów produktu dzięki wyspecjalizowanej mapie drogowej i ukierunkowaniu na strategię. Jednak jego sztywne podejście i węższy zakres sprawiają, że trudno mu sprostać wymaganiom cross-functional teams i zróżnicowane cykle pracy.

Z drugiej strony, ClickUp, ze swoimi narzędziami do współpracy w czasie rzeczywistym, niestandardowym dostosowaniem, szerokimi możliwościami integracji i pakietem funkcji, pomaga Twojemu zespołowi skalować się bez wysiłku.

