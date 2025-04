10 najlepszych alternatyw dla Krisp w 2025 r

Twoje domowe biuro przypomina zatłoczoną stację kolejową. Dzieci bawiące się w berka w tle, odgłosy budowy obok i entuzjastyczna sesja karaoke sąsiada - a wszystko to, gdy próbujesz dopiąć na ostatni guzik to ważne zadanie prezentacja dla klienta .

Nie jesteś sam, jeśli jesteś sfrustrowany hałasami w tle przerywającymi twoją prezentację wirtualne spotkania lub połączenia.

Praca zdalna sprawiła, że oprogramowanie do redukcji szumów, takie jak Krisp, stało się niezbędne dla wielu profesjonalistów. Pozwala nam ono skupić się na rozmowie bez zakłóceń ze strony szczekających psów czy gwarnych kawiarni.

Ale chociaż Krisp jest doskonały, nie jest to jedyna opcja.

Testując różne narzędzia do redukcji szumów, znalazłem wiele alternatyw dla Krisp, które mogą być równie skuteczne - niektóre oferują nawet unikalne funkcje, których Krisp nie ma. Udostępniam moje propozycje, aby pomóc ci dokonać wyboru.

🧠 Fun Fact: Najcichszy pokój na świecie znajduje się w Orfield Laboratories w Minnesocie. Jest tak cicho, że ludzie mogą usłyszeć bicie własnego serca.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Oto moja lista polecanych alternatyw Krisp, zapewniających lepszą jakość dźwięku podczas wszystkich spotkań:

Noise Blocker (najlepszy do blokowania dźwięku w czasie rzeczywistym) NVIDIA RTX Voice (najlepszy do redukcji szumów tła w wysokiej rozdzielczości z procesorami graficznymi NVIDIA) Otter.ai (najlepszy do automatycznych transkrypcji i notatek ze spotkań) SoliCall (najlepsze dla call center na poziomie Enterprise) WavePad (najlepszy do edycji audio) Utterly (najlepszy do spersonalizowanej kontroli hałasu na wezwanie) Descript (najlepszy dla podcasterów i twórców zawartości) LALAL.AI (najlepszy do separacji i izolacji dźwięku) Cleanvoice (najlepszy do edycji zawartości, która wymaga automatycznego usuwania szumów)

Czego należy szukać w alternatywach dla Krisp?

Wybierając narzędzie do redukcji szumów, ważne jest, aby skupić się na czynnikach, które będą miały rzeczywisty wpływ na doświadczenie, wydajność i jakość połączeń.

Oto, co uważam za kluczowe:

Jakość tłumienia szumów tła: Jest to podstawowa funkcja. Potrzebujesz narzędzia, które będzie w stanie dokładnie odfiltrować niepożądane szumy tła bez pogorszenia jakości dźwięku

Jest to podstawowa funkcja. Potrzebujesz narzędzia, które będzie w stanie dokładnie odfiltrować niepożądane szumy tła bez pogorszenia jakości dźwięku Kompatybilność: Nie każde oprogramowanie do redukcji szumów ma wsparcie dla każdego systemu operacyjnego, więc sprawdź, czy działa ono bezproblemowo z twoim urządzeniem i aplikacjami komunikacyjnymi

Nie każde oprogramowanie do redukcji szumów ma wsparcie dla każdego systemu operacyjnego, więc sprawdź, czy działa ono bezproblemowo z twoim urządzeniem i aplikacjami komunikacyjnymi Łatwość obsługi: Intuicyjny interfejs oszczędza czas, zwłaszcza jeśli bierzesz udział w spotkaniach i potrzebujesz łatwego ustawienia

Intuicyjny interfejs oszczędza czas, zwłaszcza jeśli bierzesz udział w spotkaniach i potrzebujesz łatwego ustawienia Opcje cenowe: Wybrane narzędzie powinno mieć elastyczne plany, które pasują do twojego budżetu, niezależnie od tego, czy szukasz planu Free, czy czegoś solidniejszego do użytku profesjonalnego

💡 Porada dla profesjonalistów: Zanim zdecydujesz się na jakąkolwiek alternatywę Krisp, skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych lub darmowych oferowanych przez wiele narzędzi do redukcji szumów. Pozwala to przetestować oprogramowanie we własnym środowisku i zobaczyć, jak skutecznie radzi sobie z rozpraszającymi hałasami.

10 najlepszych alternatyw Krisp do wykorzystania

Przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych alternatyw dla Krisp, z których każda oferuje potężne funkcje pomagające zachować koncentrację poprzez skuteczne blokowanie niechcianych dźwięków.

1. Noise Blocker (najlepszy do blokowania dźwięków w czasie rzeczywistym)

przez Noise Blocker Noise Blocker to najlepsze rozwiązanie dla profesjonalistów i graczy poszukujących skupionego środowiska. Jego niskie opóźnienia sprawiają, że nadaje się do transmisji na żywo lub komunikacji w czasie rzeczywistym.

Idealny do udostępniania lub ustawienia w otwartym biurze, Noise Blocker zwiększa wydajność i komunikację, płynnie dostosowując się do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy prowadzisz rozmowę wideo, sesję gry czy transmisję na żywo, zapewnia czystość i spokój, inteligentnie blokując niepożądane dźwięki.

Najlepsze funkcje Noise Blocker

Blokowanie określonych typów szumów tła, takich jak pisanie na klawiaturze lub dźwięki wentylatora, z najwyższą dokładnością

Niestandardowe poziomy redukcji szumów dostosowane do różnych rodzajów zawartości audio, od podcastów po profesjonalne rozmowy telefoniczne

Łatwa integracja z komunikacjąaplikacjami komunikacyjnymi, takimi jak Zoom i Microsoft Teams

Ograniczenia Noise Blocker

Skróty klawiaturowe wspierają tylko maksymalną kombinację dwóch kluczy

Cennik Noise Blocker

Pobierz: Free do użytku przez 1 godzinę dziennie

Free do użytku przez 1 godzinę dziennie Licencja dla pojedynczego użytkownika: $19.99 jednorazowa opłata

$19.99 jednorazowa opłata Licencja dla użytkowników udostępnianych: 139,99$ jednorazowa opłata

Noise Blocker oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

2. NVIDIA RTX Voice (najlepszy do redukcji szumów tła w wysokiej rozdzielczości z procesorami graficznymi NVIDIA)

przez NVIDIA RTX Voice Ta alternatywa Krisp jest idealna dla osób z kartami graficznymi NVIDIA, ponieważ RTX Voice to wtyczka, która wykorzystuje moc GPU, aby zapewnić wyjątkową jakość dźwięku. Usuwa szumy tła przy minimalnym wpływie na wydajność systemu.

NVIDIA RTX Voice najlepsze funkcje

Wykorzystaj AI do usuwania szumów tła w czasie rzeczywistym, zapewniając, że przesyłany jest tylko Twój głos

Tłumienie szumów przy minimalnym wpływie na system

Korzystaj z RTX Voice na układach GPU z serii GTX 10 i nowszych, zwiększając jego dostępność

Limity NVIDIA RTX Voice

Dostępne tylko dla użytkowników z kartami graficznymi NVIDIA

Nieco wyższe zużycie zasobów systemowych w porównaniu do innych narzędzi

Ceny NVIDIA RTX Voice

Free dla użytkowników kart graficznych NVIDIA RTX

Oceny i recenzje NVIDIA RTX Voice

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

3. Otter.ai (najlepszy do automatycznych transkrypcji i notatek ze spotkań)

przez Otter.ai Otter.ai wykracza poza redukcję szumów, oferując w czasie rzeczywistym Transkrypcja AI która dokładnie rejestruje zawartość spotkania. To narzędzie jest idealne dla profesjonalistów, którzy potrzebują nieograniczonej redukcji szumów, kontroli hałasu i szczegółowych notatek ze spotkań , zwłaszcza podczas rozmów z klientem lub zespołem.

Jedną z unikalnych funkcji Otter.ai jest transkrypcja Live Collaborative, która pozwala wielu uczestnikom spotkania na widok, podkreślanie i komentowanie transkrypcji w czasie rzeczywistym.

Funkcja ta zwiększa zaangażowanie i zapewnia, że kluczowe punkty są przechwytywane i wyjaśniane wspólnie podczas dyskusji - coś rzadko spotykanego w innych aplikacjach do transkrypcji.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatyczne generowanie etykiet mówców w celu identyfikacji, kto co powiedział podczas rozmowy

Trenowanie AI do rozpoznawania niestandardowych słowników, takich jak żargon branżowy lub unikalne nazwy, w celu zwiększenia dokładności

Bezpośrednia synchronizacja z kalendarzem i ulubionymi platformami spotkań w celu ułatwienia nagrywania audio

Eksport transkrypcji w wielu formatach, w tym PDF, DOCX i SRT, do wszechstronnego wykorzystania

Limity Otter.ai

Redukcja szumów jest mniej skuteczna niż w wyspecjalizowanych narzędziach, takich jak Krisp

Ceny Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: $16.99/użytkownika miesięcznie

$16.99/użytkownika miesięcznie Business: $30/użytkownik miesięcznie

$30/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

4.4/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4. SoliCall (najlepszy dla call center na poziomie Enterprise)

przez SoliCall Stworzony specjalnie dla centrów telefonicznych, SoliCall oferuje zaawansowaną redukcję szumów i echa dostosowaną do środowisk obsługi klienta lub sprzedaży o dużym natężeniu ruchu.

Jego wyróżniającą funkcją jest przetwarzanie dźwięku po stronie serwera, które poprawia jakość dźwięku w zespołach bez konieczności instalowania indywidualnych urządzeń. Zoptymalizowany pod kątem systemów VoIP, SoliCall jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zapewnić wyjątkowe wrażenia z połączeń na dużą skalę.

Najlepsze funkcje SoliCall

Anulowanie echa dla wyraźnych, czystych połączeń na obu końcach linii

Niestandardowe ustawienia filtrów szumów dla przychodzącego dźwięku, dostosowane do potrzeb Enterprise

Zmniejszenie wykorzystania przepustowości poprzez wydajne przetwarzanie dźwięku bez utraty jakości

Szybka adaptacja do zmieniających się warunków akustycznych, utrzymująca doskonałą jakość połączeń w hałaśliwych ustawieniach

Limity SoliCall

Pełna integracja może wymagać ustawień technicznych

Ceny SoliCall

Free

SoliCall oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

5. WavePad (najlepszy do edycji dźwięku)

przez WavePad WavePad nie służy tylko do redukcji szumów, ale oferuje profesjonalne funkcje edycji dźwięku. Idealny dla podcasterów i twórców zawartości, pozwala na szczegółową kontrolę nad nagranym dźwiękiem, ułatwiając dostrojenie elementów audio w tle i szumów po nagraniu.

WavePad najlepsze funkcje

Precyzyjna edycja dźwięku przy użyciu solidnych narzędzi do redukcji szumów

Nagrywanie i zarządzanie wieloma ścieżkami audio w celu zwiększenia wydajności produkcji

Eksport w szerokim zakresie formatów, aby dostosować się do różnych wymagań platformy

Limity programu WavePad

Nie jest idealny do redukcji szumów w czasie rzeczywistym podczas połączeń

Ceny WavePad

WavePad Sound Editor Standard Edition: $40

$40 WavePad Sound Editor Master's Edition: $70

$70 WavePad Sound Editor Master's Edition Quarterly Plan: $3.33/miesiąc

WavePad oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

6. Utterly (najlepszy do spersonalizowanej kontroli hałasu na zawołanie)

przez Całkowicie Zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy nawigują różnorodnych środowiskach pracy wyjątkową funkcją Utterly jest profilowanie hałasu z uwzględnieniem kontekstu.

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia w oparciu o wykryte wzorce hałasu otoczenia, z ustawieniami tłumienia hałasu, zapewniając płynne przejścia między środowiskami.

Najlepsze funkcje Utterly

Tworzenie niestandardowych profili hałasu dostosowanych do bieżącego obszaru roboczego

Przetwarzanie sygnałów wejściowych audio w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową informację zwrotną i korekty

Poprawa czystości i jakości głosu, dzięki czemu brzmi on bardziej profesjonalnie

Płynne połączenie zwideokonferencje narzędzia doprzezwyciężyć wyzwania komunikacyjne Całkowite limity

Limit wsparcia na urządzeniach mobilnych

Niższa skuteczność anulowania w ekstremalnym hałasie

Cennik Utterly

Free

Elevate: $5/miesiąc

$5/miesiąc Elevate for Teams: $4/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Utterly

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

7. Descript (Najlepsze dla podcasterów i twórców zawartości)

przez Opis Descript to narzędzie do edycji audio i wideo z funkcją redukcji szumów w ramach większego zestawu narzędzi. Jest to szczególnie korzystne dla twórców zawartości, którzy potrzebują narzędzi do edycji ścieżek audio i łatwego usuwania szumów tła, słów wypełniających lub zacięć.

Descript najlepsze funkcje

Transkrypcja ścieżek audio i wideo na tekst z dużą dokładnością, umożliwiająca łatwą edycję i wyszukiwanie

Generowanie nowego dźwięku w celu poprawienia błędów lub dodania nowej zawartości za pomocą funkcji klonowania głosu Overdub aplikacji Descript

Synchronizacja z popularnymi platformami edycyjnymi w celu uproszczenia postprodukcji danych wideo i audio

Limity Descript

Limit redukcji szumów w czasie rzeczywistym dla spotkań na żywo

Ceny Descript

Free

Hobbysta: $19/osoba na miesiąc

$19/osoba na miesiąc Twórca: $35/osoba na miesiąc

$35/osoba na miesiąc Business: $50/osoba miesięcznie

$50/osoba miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Descript

G2: 4.6/5 (600+ recenzji)

4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (170+ recenzji)

8. LALAL.AI (najlepsze do separacji i izolacji dźwięku)

przez LALAL.AI LALAL.AI specjalizuje się w izolacji audio opartej na AI, pozwalając oddzielić wokal od instrumentów lub dźwięków otoczenia. Jest to idealne rozwiązanie dla muzyków lub każdego, kto potrzebuje czystych ścieżek audio wolnych od niepotrzebnych szumów tła.

Najlepsze funkcje LALAL.AI

Szybkie przetwarzanie plików audio w czasie rzeczywistym

Łatwe przeciąganie i upuszczanie plików audio w celu szybkiego przesyłania i natychmiastowego przetwarzania

Używaj przetwarzania wsadowego do śledzenia wielu ścieżek jednocześnie, oszczędzając czas przy dużych projektach

Limity LALAL.AI

Koncentruje się na edycji po nagraniu, a nie na użyciu w czasie rzeczywistym

Ceny LALAL.AI

Osoby fizyczne:

Lite pack: $20 (opłata jednorazowa)

$20 (opłata jednorazowa) Pakiet Pro: $70 (opłata jednorazowa)

$70 (opłata jednorazowa) Pakiet Plus: 54 USD (opłata jednorazowa)

Business:

Master: $50 (opłata jednorazowa)

$50 (opłata jednorazowa) Premium: 190$ (opłata jednorazowa)

190$ (opłata jednorazowa) Enterprise: $300 (opłata jednorazowa)

LALAL.AI oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

9. Cleanvoice (najlepszy do edycji zawartości, która wymaga automatycznego usuwania szumów)

przez Cleanvoice Zaawansowane narzędzie do edycji dźwięku, które wykorzystuje AI, Cleanvoice koncentruje się na eliminowaniu dźwięków wypełniających i szumów w nagranym dźwięku, co czyni go fantastyczną opcją dla podcasterów, ankieterów i każdego, kto ceni sobie czystszą jakość dźwięku do postprodukcji.

Najlepsze funkcje Cleanvoice

Wycisza niezręczne pauzy lub długie przerwy w rozmowie, zapewniając bardziej wciągające wrażenia słuchowe

Poprawia czystość głosu dzięki zaawansowanym algorytmom redukcji szumów, które zachowują jakość głosu

Przetwarzanie wielu plików audio jednocześnie w celu zaoszczędzenia czasu w dużych projektach

Limity Cleanvoice

Nie nadaje się do połączeń audio na żywo lub w czasie rzeczywistym

Niestandardowe wykrywanie wypełnień w ograniczonym zakresie

Ceny Cleanvoice

Darmowa wersja próbna

Płać na bieżąco

5 godzin: 11 USD/miesiąc

11 USD/miesiąc 10 godzin: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc 30 godzin: 45 USD/miesiąc

Subskrypcja: $1.10/h/miesiąc

10 godzin : $11/miesiąc

: $11/miesiąc 30 godzin: 30 USD/miesiąc

30 USD/miesiąc 100 godzin: 90 USD/miesiąc

Cleanvoice oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby ocen

Brak wystarczającej liczby ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Neutralizator (najlepszy do spersonalizowanej korekcji dźwięku)

przez Sklep Google Play Neutralizer to ekskluzywna aplikacja na Androida, która zapewnia spersonalizowaną korekcję dźwięku i kontrolę hałasu dostosowaną do unikalnego profilu słuchu.

Neutralizer, idealny dla osób z wrażliwością słuchową lub każdego, kto szuka zoptymalizowanej jakości dźwięku, płynnie dostosowuje wejście audio do różnych środowisk, zapewniając lepsze wrażenia słuchowe.

Najlepsze funkcje Neutralizer

Przełączanie między wstępnie ustawionymi profilami dla strony głównej, pracy, podróży lub ustawień zewnętrznych za pomocą jednego dotknięcia

Precyzyjne dostrajanie poszczególnych częstotliwości, aby wzmocnić lub zredukować określone zakresy dźwięku w celu uzyskania prawdziwie dopasowanych wrażeń

Atrakcyjny wygląd i komfort użytkowania w warunkach słabego oświetlenia

Limity Neutralizera

Dostępne tylko na urządzeniach z systemem Android

Ograniczone możliwości redukcji szumów dla połączeń w czasie rzeczywistym

Ceny Neutralizer

Free dla użytkowników Androida

Neutralizer oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

Inne narzędzia do spotkań i komunikacji wideo

Nie zawsze potrzebujesz specjalistycznego oprogramowania do blokowania szumów lub zaawansowanych narzędzi do edycji wideo / audio, aby wesprzeć swoje potrzeby w zakresie komunikacji i danych powstania.

W rzeczywistości, solidne platformy do zarządzania projektami, takie jak ClickUp może zaoferować innowacyjne funkcje, które pośrednio usprawniają cykl pracy związany ze spotkaniami i komunikacją wideo.

📮ClickUp Insight: Niemal 40% profesjonalistów czuje się zmuszonych do kontynuowania działań związanych z elementami akcji natychmiast po każdym spotkaniu.

według badania przeprowadzone przez ClickUp pomimo chęci większości ludzi do zrobienia spotkania, nie są oni w stanie tego zrobić. Powód? Elementy działań są często rozproszone i brakuje im widoczności ze względu na obecne kanały komunikacji podzielone między e-mail (42%) i komunikatory internetowe (41%)

_ClickUp sprawia, że przejście od dyskusji do działania staje się płynniejsze jako aplikacja Wszystko do pracy. Łączy spotkania, notatki i zadania w jedną ujednoliconą platformę, zapewniając wyższą wydajność spotkań!

Chociaż ClickUp nie jest bezpośrednim substytutem dedykowanych aplikacji do redukcji szumów, takich jak Krisp, to wyróżnia się jako potężne narzędzie wydajności dla zdalnych Teams. Krisp doskonale radzi sobie z zapewnieniem krystalicznie czystego dźwięku podczas połączeń poprzez usuwanie szumów tła, ale ClickUp poprawia ogólną jakość dźwięku wydajność i efektywność spotkań, oferując funkcje, które usprawniają komunikację i współpracę w pracy zdalnej.

Łatwe zarządzanie spotkaniami

Planuj, ustalaj harmonogram, bierz udział i realizuj spotkania za pomocą ClickUp Meetings

Z Spotkania ClickUp można przygotować szczegółowe agendy spotkań, rozpocząć i uczestniczyć w spotkaniach Zoom bezpośrednio z ClickUp otrzymuj notatki i transkrypcje ze spotkań w obszarze roboczym i przydzielaj zadania bezpośrednio osobom odpowiedzialnym.

Uczestnicy wiedzą dokładnie, na czym mają się skupić, minimalizując potrzebę długich, powtarzających się dyskusji, często spowodowanych słabą komunikacją. Po spotkaniu, elementy działań są wyraźnie śledzone, zapewniając płynną kontynuację.

W jednym obszarze roboczym można śledzić postęp projektu, organizować dyskusje i upewnić się, że wszyscy są zgodni co do priorytetów.

Płynne nagrywanie ekranu

Natychmiastowe udostępnianie nagrań ekranu dzięki ClickUp Clips

Dodatkowo, jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych spotkań, ClickUp Clip umożliwiają szybkie przechwytywanie nagrań wideo z ekranu, wraz z kamerą i wejściem audio w razie potrzeby. Możesz łatwo udostępniać wizualne instrukcje, przekazywać informacje zwrotne lub oferować aktualizacje bez konieczności organizowania pełnometrażowego spotkania.

To cenne rozwiązanie narzędzie do komunikacji asynchronicznej pomagając Teams pozostać w połączeniu i zgodzie w różnych strefach czasowych, lub dla osób, które wolą wizualne wyjaśnienia od tekstu.

ClickUp Brain

Potężna pomoc AI

Wreszcie, ClickUp Brain ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc zwiększyć wydajność, eliminując potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami do robienia notatek, burzy mózgów lub zarządzania projektami.

Zintegrowany bezpośrednio z ClickUp, jest to jedno z niewielu narzędzi sztucznej inteligencji, które natychmiast rozumie kontekst twoich projektów i zadań. Połączy notatki, pomysły i zasoby z odpowiednimi cyklami pracy i celami, bez konieczności ciągłej ręcznej aktualizacji lub organizacji. ClickUp Brain może również transkrybować i podsumowywać wiadomości audio i wideo, aby pomóc w natychmiastowym podkreśleniu kluczowych wniosków i elementów działania

To bezproblemowe połączenie z obszarem roboczym pozwala łatwo przechwytywać spostrzeżenia podczas spotkań, dodawać przydatne punkty bezpośrednio do zadań i przywoływać informacje specyficzne dla projektu w czasie rzeczywistym.

ClickUp najlepsze funkcje

Wykorzystaj integrację ClickUp z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Outlook i Zoom i utrzymuj swój harmonogram zorganizowany i dostępny z jednego pulpitu

Bądź na bieżąco ze spotkaniami, terminami i zadaniami, integrując różne harmonogramy w jeden scentralizowany Widok kalendarza ClickUp Użyj Tablice ClickUp do stworzenia wizualnej przestrzeni, w której Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć mapy cykli pracy i wspólnie tworzyć strategie wizualne

Usprawnij współpracę poprzez spotkania i wideo dzięki gotowej do użycia aplikacjiSzablon spotkań ClickUp. Szablonszablon spotkań został zaprojektowany w celu ułatwienia całego procesu spotkania - od planu do działań następczych - poprzez dostarczenie ustrukturyzowanego układu porządku obrad, celów i elementów działania

ClickUp limity

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Przeczytaj również: Przetestowaliśmy 10 najlepszych programów do protokołów i notatek ze spotkań w 2024 roku Ostatecznie, podczas gdy Krisp i jego alternatywy poprawiają jakość słuchową spotkań, ClickUp zapewnia, że te spotkania - i wynikająca z nich praca - są wydajne, dobrze zorganizowane i zgodne z celami. Razem stanowią potężną kombinację dla każdego zdalnego zespołu.

Zwiększ wydajność i komunikację dzięki ClickUp

Po zapoznaniu się z najlepszymi alternatywami dla słuchawek z redukcją szumów Krisp, stało się jasne, że osiągnięcie płynnej komunikacji i skupienia wykracza poza blokowanie niechcianego hałasu - chodzi o zapewnienie wydajności w każdym cyklu pracy.

Dzięki swojej wszechstronności narzędzia do spotkań dzięki scentralizowanemu kalendarzowi, funkcji Clip i Tablicom do wspólnej burzy mózgów, ClickUp zapewnia wsparcie we wszystkim, od przejrzystych agend po działania następcze po spotkaniu.

Dla mnie ClickUp jest niezastąpiony. Usprawnia komunikację i ułatwia zarządzanie projektami w sposób, który naprawdę wspiera koncentrację, wydajność i płynną współpracę między zespołami. Wypróbuj ClickUp już dziś!