Free Formularze informacyjne dla pracowników szablony

Wdrożenie do pracy nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Dla pracowników oznacza to konieczność znalezienia i wypełnienia niekończących się dokumentów, przejścia przez szkolenie orientacyjne i zorientowania się w dynamice biura (w tym, gdzie znajduje się bardzo potrzebny ekspres do kawy).

Dla specjalistów ds. zasobów ludzkich i właścicieli firm jest to jednak zmaganie się ze stosami papierkowej roboty.

Zaskakujące, 58% firm przyznaje, że spędza więcej czasu na procesach i papierkowej robocie podczas wdrażania niż na faktycznym doświadczeniu pracownika.

Jest jednak coś, co sprawiłoby, że proces ten byłby płynniejszy i szybszy: szablony formularzy informacji o pracowniku, które zapewniają ramy do gromadzenia danych. Szablony te upraszczają gromadzenie danych, organizują dokumentację pracowniczą i zapewniają, że wszystkie kluczowe informacje są gotowe.

W tym artykule udostępnimy 16 darmowych szablonów formularzy informacji o pracownikach, które pomogą ci przyspieszyć proces wdrażania pracowników. Zaczynajmy!

Co to jest szablon formularza informacji o pracowniku?

Szansa na to, że dane nowego pracownika są rozproszone w e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych jest dość wysoka.

Dlatego doświadczeni Teams HR polegają na szablonie formularza informacji o pracowniku, wstępnie zaprojektowanym dokumencie, który upraszcza gromadzenie i organizowanie informacji o pracownikach. Formularz ten obejmuje wszystkie niezbędne informacje: dane osobowe, dane kontaktowe, kontakty w nagłych wypadkach, dane związane z pracą i, w razie potrzeby, wykształcenie.

Zasadniczo eliminuje on również potrzebę ścigania nowych pracowników w poszukiwaniu brakujących informacji - po prostu czysta, ustandaryzowana dokumentacja pracownicza od samego początku.

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów podręczników dla pracowników w Word & ClickUp## Kluczowe elementy formularza informacyjnego dla pracowników

Dział HR jest prawnie odpowiedzialny za zarządzanie i ochronę danych pracowników; niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi karami.

Trudna część? Ręczna obsługa dużej ilości informacji o pracownikach nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z wieloma wyzwań podczas wdrażania .

Przejście na formularz informacji o pracowniku upraszcza ten proces. Pomaga uchwycić wszystkie istotne szczegóły dotyczące nowych pracowników, zapewniając płynne wdrażanie i utrzymywanie uporządkowanej i łatwej w zarządzaniu dokumentacji pracowniczej.

Oto krótkie zestawienie jego kluczowych sekcji:

Sekcja Uchwycone szczegóły Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia i narodowość Tytuł stanowiska, dział, data rozpoczęcia, imię i nazwisko przełożonego oraz ID pracownika Dane kontaktowe w nagłych wypadkach Imię i nazwisko osoby kontaktowej w nagłym wypadku, numer telefonu, powiązanie i kontakt alternatywny Informacje o podatkach i płatnościach Dane konta bankowego, formularze podatkowe, struktura wynagrodzenia i zapisy na świadczenia Dodatkowe pola Wykształcenie, certyfikaty, dokumenty takie jak paszport lub pozwolenie na pracę

Brak któregokolwiek z tych elementów może skutkować bólem głowy związanym z przestrzeganiem przepisów lub koszmarem związanym z listą płac. Dlatego szablon formularza informacji o nowym pracowniku zapewnia, że wszystko jest uporządkowane, aktualne i dostępne w razie potrzeby.

Przeczytaj również: Usprawnienie operacji HR: 10 najlepszych programów do obsługi baz danych pracowników## Jak tworzyć i wykorzystywać formularze informacyjne dla pracowników

Niezależnie od tego, czy preferujesz metody ręczne, czy narzędzia cyfrowe, istnieją sposoby na stworzenie formularza informacyjnego dla pracownika, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Przeanalizujmy to w skrócie:

1. Formularze Google

Jeśli szukasz czegoś prostego i Free, Google Forms jest najlepszym wyborem. Oto jak sprawić, by działały:

Zacznij od zera lub użyj szablonu : Formularze Google mają gotowe do użycia szablony dla HR. Wystarczy dostosować je do swoich potrzeb

: Formularze Google mają gotowe do użycia szablony dla HR. Wystarczy dostosować je do swoich potrzeb Dodaj pytania : Kliknij przycisk plus (+), aby dodać pola na dane osobowe, datę rozpoczęcia i wszystko inne, czego potrzebujesz

: Kliknij przycisk plus (+), aby dodać pola na dane osobowe, datę rozpoczęcia i wszystko inne, czego potrzebujesz Dostosuj swój formularz : Dostosuj motyw, czcionkę i kolory, aby wyglądać profesjonalnie. Możesz nawet dodać zdjęcia lub wideo dla zabawy (lub przejrzystości)

: Dostosuj motyw, czcionkę i kolory, aby wyglądać profesjonalnie. Możesz nawet dodać zdjęcia lub wideo dla zabawy (lub przejrzystości) Dostosuj ustawienia: Chroń odpowiedzi i zarządzaj sposobem gromadzenia danych. Połącz odpowiedzi z Arkuszami Google w celu łatwego śledzenia i analizy

Chociaż Formularze Google działają, nie są idealne - podstawowy projekt i ograniczone funkcje mogą sprawić, że będziesz chciał więcej.

Przeczytaj również: 9 najlepszych narzędzi do zarządzania ludźmi### 2. Arkusze kalkulacyjne

Jeśli jesteś fanem starego dobrego Excela lub Arkuszy Google, możesz zbudować ręczny formularz informacji o pracowniku:

Dodaj kolumny z imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktami alarmowymi i innymi istotnymi danymi pracownika

Udostępnianie go nowym pracownikom do bezpośredniego wypełnienia lub aktualizacji

Bonus: Użyj filtrów i opcji sortowania, aby dane były uporządkowane i aktualne

Ręcznie? Tak. Ale skuteczne dla mniejszych Teams.

3. ClickUp Formularze: Inteligentniejsze rozwiązanie

Teraz, jeśli jesteś gotowy, aby porzucić niezgrabne arkusze kalkulacyjne i podnieść poprzeczkę, ClickUp jest tam, gdzie jest. Formularze ClickUp gromadzi dane pracowników i przekształca je w działania.

✨ Oto jak to działa: ClickUp oferuje tony Pola niestandardowe ClickUp aby dopasować je do swoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy pytasz o odpowiedzi tekstowe, rozwijane listy wyboru czy kalendarze dat rozpoczęcia, każde pytanie może mieć pole niestandardowe. W ten sposób pracownicy dokładnie wypełniają formularze, oszczędzając ci kłopotów związanych z nieuporządkowanymi, niespójnymi danymi.

Twórz dowolne formularze z niestandardowymi opcjami za pomocą ClickUp Forms

Ale tutaj jest jeszcze lepiej - ClickUp automatycznie zamienia odpowiedzi z formularzy w zadania

Wyobraź sobie, że nowy pracownik wypełnia swój formularz i bum! Tworzone jest zadanie dla działu płac, aby ustawić jego konto płacowe lub dla działu IT, aby przygotować dokumenty wdrożeniowe.

Aby utrzymać porządek, ClickUp pozwala dodawać etykiety i odpowiedzi bezpośrednio do opisów zadań, ułatwiając śledzenie i zarządzanie wnioskami. Zamiast szukać właściwych informacji, możesz wyszukiwać, sortować i łączyć zduplikowane zadania w kilka sekund.

Przeczytaj również: Niezbędne dokumenty onboardingowe zapewniające płynną integrację nowych pracowników## 16 szablonów formularzy informacyjnych dla pracowników

Jasne, możesz stworzyć formularz informacyjny dla pracownika od podstaw, ale po co wymyślać koło na nowo, skoro nie musisz?

Oto 16 bezbłędnych szablonów, które znacznie ułatwią ci życie w dziale HR.

1. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Wyobraź sobie, że zbliża się pierwszy dzień pracy nowego pracownika, a Ty jesteś przytłoczony gonitwą za podstawowymi informacjami, takimi jak data rozpoczęcia pracy, kontakty alarmowe i informacje bankowe.

The Szablon formularza ClickUp eliminuje ten stres, pomagając w tworzeniu przejrzystych, zorganizowanych formularzy w ciągu kilku minut. Dzięki funkcji pól niestandardowych ClickUp dla wszystkiego, od danych osobowych po specyfikę pracy, gromadzi wszystkie krytyczne informacje o pracownikach w sposób dokładny i bezpieczny.

Co więcej, odpowiedzi są automatycznie sortowane i gotowe do działania - możesz więc pominąć ręczne działania następcze i skupić się na płynnym wdrożeniu nowego pracownika.

Idealne dla: Teamów HR zarządzających wdrażaniem pracowników i każdego, kto chce uprościć gromadzenie i organizowanie niezbędnych informacji o pracownikach.

2. Szablon formularza oceny pracownika ClickUp

Szablon formularza oceny pracownika ClickUp

Bądźmy szczerzy - oceny pracowników mogą wydawać się strasznym obowiązkiem, zarówno dla działu HR, jak i menedżerów.

Proces ten może czasami stać się przytłaczający, ponieważ pracownicy mają do czynienia z wieloma dokumentami, starają się zapamiętać kluczowe kamienie milowe i zapewnić sprawiedliwość.

To właśnie tutaj Free Szablon formularza oceny pracownika ClickUp przychodzi z pomocą. Upraszcza on przeglądy wydajności dzięki ustrukturyzowanemu, przyjaznemu dla użytkownika formatowi, który rejestruje wszystko, czego potrzebujesz - szybko i dokładnie.

Szablon ułatwia zbieranie cennych informacji zwrotnych, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i śledzenie indywidualnych postępów w czasie. Niestandardowe pola pozwalają na uwzględnienie szczegółów, takich jak tytuły stanowisk, osiągnięcia i obszary do poprawy, zapewniając spójne, sprawiedliwe i ukierunkowane oceny.

Idealny dla: Teamów HR i menedżerów, którzy chcą ułatwić ocenę pracowników, usprawnić śledzenie wyników i stworzyć sprawiedliwy, spójny proces oceny, który faktycznie przyniesie korzyści zespołowi

3. Szablon opinii pracowników ClickUp

Szablon oceny opinii pracowników ClickUp

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Twój zespół myśli o zarządzaniu, środowisku pracy, a nawet o tych "dodatkach", o których wszyscy ciągle mówią? Uczciwa informacja zwrotna od pracowników może stworzyć lub zniszczyć miejsce pracy, ale zbieranie jej może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy informacja zwrotna jest rozproszona i trudno na nią zareagować.

Zamiast tego użyj Szablon opinii pracowników ClickUp . Ten szablon upraszcza proces gromadzenia i zarządzania istotnymi spostrzeżeniami od zespołu.

Dzięki polom niestandardowym, takim jak Kultura firmy, Jasność roli i Możliwości rozwoju, możesz sprostać codziennym wyzwaniom i zwiększyć zadowolenie zespołu. To nie wszystko

Bonus: Potężne wizualizacje pozwalają również śledzić nastroje pracowników w czasie, pomagając dostrzec wzorce i działać szybko, zanim drobne obawy staną się większymi problemami. Dzięki scentralizowaniu informacji zwrotnych w jednym miejscu, szablon ten zachęca do otwartych, ustrukturyzowanych rozmów, które budują zaufanie między pracownikami a kierownictwem.

✨ Idealny dla: Teamów HR i menedżerów, którzy chcą wspierać przejrzystość, śledzić nastroje w zespole i budować kwitnącą, pełną zaufania kulturę pracy.

4. Szablon wewnętrznego formularza zatrudnienia ClickUp

szablon wewnętrznego formularza zatrudnienia ClickUp

Obsadzanie otwartych pozycji wewnętrznie jest korzystne dla obu stron - oszczędza czas i zasoby oraz pokazuje zespołowi, że cenisz jego rozwój. Jedynym wyzwaniem jest zebranie wszystkich informacji o pracownikach, weryfikacja ról i ręczne zarządzanie aplikacjami, co może przypominać tasowanie niekończącej się sterty dokumentów.

To właśnie tutaj Szablon wewnętrznego formularza zatrudnienia ClickUp wkracza do akcji, aby uratować sytuację.

Szablon ten upraszcza wewnętrzny proces rekrutacji, pomagając w szybkim i dokładnym gromadzeniu krytycznych danych, takich jak rekordy pracowników, aktualne role i odpowiednie umiejętności.

Wszystko jest zdigitalizowane i scentralizowane, co pozwala uniknąć nieporozumień, zapewnić zgodność z zasadami zatrudniania i zapewnić pracownikom płynne, bezstresowe doświadczenie.

Idealne dla: Teamów HR, które chcą usprawnić rekrutację wewnętrzną, płynnie śledzić aplikacje i prowadzić dokładną, zgodną z przepisami dokumentację pracowników.

5. Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Według najnowszych badań Raportowanie Gallupa 51% pracowników czuje się niezaangażowanych. Oznacza to, że ponad połowa pracowników czuje się odłączona, nie ma motywacji lub z trudem wykonuje swoje codzienne zadania.

Dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp można uzyskać prawdziwy wgląd w zadowolenie pracowników i kulturę firmy.

Szablon ten pomaga tworzyć celowe ankiety z niestandardowymi pytaniami, które określają samopoczucie zespołu. Niezależnie od tego, czy oceniasz satysfakcję z pracy, warunki w miejscu pracy, czy morale zespołu, szablon ten pozwala uchwycić wszystkie bardziej miękkie rzeczy, które są ignorowane w miejscu pracy.

A co najlepsze? Odpowiedzi są scentralizowane i gotowe do analizy, dzięki czemu można dostrzec trendy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

✨ Idealne dla: Specjaliści HR i menedżerowie zespołów, którzy chcą mierzyć zaangażowanie, śledzić poprawę w czasie i budować szczęśliwszą, bardziej wydajną siłę roboczą.

Śledzenie i organizacja projektów firmowych jest bardzo łatwa i skuteczna dzięki oprogramowaniu ClickUp. Jest to bardzo skuteczne oprogramowanie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zadaniami i śledzeniem postępu organizacji bieżących zadań i projektów.

Judy Hellen, kierownik ds. wsparcia administracyjnego, Righten A Soul Foundation

6. Szablon formularza zgłoszeniowego na warsztaty ClickUp

Szablon formularza zgłoszeniowego na warsztaty

Planowanie warsztatów może być ekscytujące - dopóki nie utoniesz w zgłoszeniach i nie będziesz mieć zorganizowanego sposobu na zarządzanie nimi.

Szablon Szablon formularza zgłoszeniowego na warsztaty ClickUp upraszcza proces, pomagając w szybkim i skutecznym gromadzeniu informacji o uczestnikach i zarządzaniu nimi.

Zamiast nawigować po rozproszonych e-mailach lub niedopasowanych formularzach, ten szablon centralizuje kluczowe informacje, takie jak nazwiska, dane kontaktowe i harmonogramy warsztatów w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Oto jak to działa: Pola niestandardowe pozwalają dostosować formularz do własnych potrzeb, zapewniając zbieranie tylko istotnych informacji od uczestników. Statusy takie jak "W trakcie weryfikacji" lub "Zatwierdzony" ułatwiają śledzenie postępów.

✨ Idealny dla: Teamów HR, planistów wydarzeń lub menedżerów, którzy chcą usprawnić rejestrację uczestników i organizację warsztatów przy minimalnym wysiłku.

7. Szablon do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi i raportowania ClickUp

Szablon do zarządzania wywiadami i raportowania ClickUp

Według najnowszych danych, typowe ogłoszenie o pracę w korporacji otrzymuje średnio 250 aplikacji -i spójrzmy prawdzie w oczy, zarządzanie taką ilością kandydatów bez odpowiedniego systemu prowadzi do chaosu.

The Zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi i szablon raportowania ClickUp eliminuje konieczność zgadywania.

**Daje ci jedną, zorganizowaną przestrzeń do śledzenia informacji o kandydatach, planowania rozmów kwalifikacyjnych i zbierania informacji zwrotnych od wielu osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne

Dzięki scentralizowaniu wszystkiego, członkowie zespołu mogą łatwo uzyskać dostęp do ocen kandydatów, porównywać notatki i przekazywać ustrukturyzowane informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

idealne rozwiązanie: Teams HR i rekruterzy potrzebują usprawnionego systemu do organizowania rozmów kwalifikacyjnych, śledzenia informacji zwrotnych i podejmowania pewnych decyzji o zatrudnieniu bez pomijania szczegółów.

8. Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Sortowanie podań o pracę jest czasochłonne i może szybko stać się nieuporządkowane, jeśli nie jesteś zorganizowany. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z szablonu Szablon formularza podania o pracę ClickUp .

Upraszcza on proces rekrutacji, umożliwiając szybkie i konsekwentne zbieranie kluczowych informacji od każdego kandydata, takich jak dane osobowe, wykształcenie i historia poprzedniego zatrudnienia

Dzięki temu, że wszystkie aplikacje są przechowywane w jednej scentralizowanej lokalizacji, można pożegnać się ze śladami na papierze i rozproszonymi e-mailami. Szablon sprawia, że śledzenie i przeglądanie kandydatów jest dziecinnie proste, pomagając skupić się na identyfikowaniu najlepszych talentów, a nie na tonięciu w pracy administratora.

Ponadto, szablon zapewnia przyjazną obsługę dla dostawców, pokazując, że firma od samego początku ceni sobie efektywność i profesjonalizm.

Idealny dla: Teamów HR i menedżerów ds. rekrutacji, którzy chcą usprawnić proces aplikowania o pracę, uporządkować dane kandydatów i bez wysiłku przyciągnąć najlepsze talenty.

9. Szablon wdrożenia pracownika ClickUp

Szablon wdrażania pracowników ClickUp

Jeśli czujesz, że masz zbyt wiele rzeczy na głowie podczas wdrażania nowych pracowników, szablon Szablon wdrażania pracowników ClickUp jest Twoim najlepszym sprzymierzeńcem.

Dzięki temu szablonowi możesz tworzyć i organizować szczegółowe listy kontrolne onboardingu obejmujące wszystko, od wprowadzenia do szkolenia specyficznego dla roli, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Zaplanuj spotkania w dniu rozpoczęcia pracy, przydziel niezbędne zadania i pomóż nowym pracownikom poznać swoje zespoły i kulturę firmy.

Co więcej, wszystko jest koordynowane w jednym miejscu, co ułatwia śledzenie postępów i zapewnia, że każdy nowo zatrudniony ma narzędzia i kluczowe informacje, których potrzebuje, aby rozpocząć pracę.

Idealne rozwiązanie: Teams HR i menedżerowie, którzy chcą usprawnić wdrażanie, uporządkować informacje o pracownikach i pomóc nowym pracownikom poczuć się poinformowanymi i połączonymi.

10. Szablon katalogu pracowników ClickUp

Scentralizuj wszystkie informacje o pracownikach w jednym miejscu dzięki szablonowi katalogu pracowników ClickUp

Znamy ten problem - Twój współpracownik ma urodziny i chcesz wysłać mu tort, ale śledzenie jego danych kontaktowych jest wyzwaniem, na które nigdy nie byłeś przygotowany.

Szablon Szablon katalogu pracowników ClickUp eliminuje ten kłopot, zapewniając jeden, zorganizowany hub dla wszystkich informacji o pracownikach. Niezależnie od tego, czy szukasz czyjegoś e-maila, roli zawodowej, czy sprawdzasz, kto jest w którym dziale, ten szablon zapewni Ci wszystko.

Jak to działa: Łatwe w użyciu funkcje wyszukiwania pozwalają szybko uzyskać dostęp do aktualnych rekordów, sprawdzić, kto jest w biurze i zobaczyć, jak zorganizowane są zespoły.

Ponadto jest to idealne rozwiązanie dla nowych pracowników poznających Teams lub każdego, kto potrzebuje szybkiego wyszukiwania kontaktów bez wysyłania wiadomości "Kto się tym zajmuje?".

✨ Idealne dla: Teamów HR, menedżerów i pracowników, którzy chcą scentralizować dokumentację pracowniczą, usprawnić komunikację i zapewnić wszystkim łatwe połączenie.

11. Szablon formularza informacji o pracowniku działu kadr według Collage

Pobierz szablon

via Kolaż Prowadzenie dokładnej i aktualnej dokumentacji pracowniczej jest wymogiem prawnym dla każdego pracodawcy. Szablon HR Employee Information Form firmy Collage ułatwia zarządzanie wszelkiego rodzaju danymi, od danych osobowych po szczegóły dotyczące wynagrodzenia i daty rozpoczęcia pracy.

Ten darmowy formularz zapewnia gromadzenie wszystkiego, od nazwisk pracowników i adresów zamieszkania po ocenę wynagrodzeń, świadczenia, a nawet szczegóły dotyczące urlopów.

Ponadto, w związku z przepisami wymagającymi od pracodawców przechowywania niektórych dokumentów pracowniczych przez określone ramy czasowe - nawet po odejściu pracownika - posiadanie wszystkiego uporządkowanego od samego początku może zapobiec potencjalnej odpowiedzialności w późniejszym okresie.

✨ Idealne dla: Pracodawców i specjalistów ds. kadr poszukujących przejrzystego, zgodnego z przepisami sposobu gromadzenia informacji o pracownikach i zarządzania nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu, że bez trudu spełniają przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji.

Przeczytaj również: Siła głosu pracowników w przekształcaniu miejsca pracy

12. Szablon formularza informacji o pracowniku CollageWord by AIHR

Pobierz szablon

via AIHR Czy wiesz, że niedokładne i nieterminowe zbieranie informacji o pracownikach może skutkować błędami na listach płac? kosztujące ponad 600 USD za incydent ?

Aby uniknąć tego finansowego ciosu, CollageWord's Employee Information Form Szablon według AIHR oferuje lepszy sposób zarządzania informacjami o nowych pracownikach od pierwszego dnia.

Formularz ten stanowi kompleksowe zestawienie danych osobowych i związanych z pracą pracownika, od dat rozpoczęcia pracy po kontakty w nagłych wypadkach i stawki wynagrodzenia.

Narzędzie to upraszcza zadania administracyjne i zapewnia uporządkowaną, bezpieczną i aktualną dokumentację pracowniczą. Oferuje Free, konfigurowalne szablony w formatach PDF i Word.

Idealny dla: Teams HR i pracodawców, którzy chcą wydajnego, zgodnego z przepisami rozwiązania do gromadzenia informacji o pracownikach i zarządzania nimi podczas wdrażania.

Przeczytaj również: 10 Najlepszych Ankiet Wdrożeniowych dla Pracowników (Pytania + Szablon) Oprogramowanie

13. PDF Formularz danych pracownika szablon by Charlie

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/PDF-Employee-Details-Form-Template-by-Charlie-1.png Pobierz szablon https://www.charliehr.com/blog/employee-details-form/ Pobierz szablon /%cta/

via Charlie Wdrażanie nowego pracownika jest ekscytujące, ale nie bez szablonu formularza danych pracownika PDF Charlie ,, który pomaga zebrać wszystkie informacje o pracowniku.

Szablon jest przeznaczony do kontroli przed zatrudnieniem przed pierwszym tygodniem pracy. Możesz zebrać krytyczne dane, takie jak informacje o prawie do pracy (numer paszportu i ubezpieczenia społecznego) przed datą zatrudnienia pracownika, zapewniając zgodność z prawem od pierwszego dnia.

Następnie, w ciągu pierwszego tygodnia pracy, należy zebrać dane kontaktowe w nagłych wypadkach, osobiste adresy e-mail, a nawet preferencje żywieniowe.

Chociaż istnieją bardziej zaawansowane narzędzia do ewidencjonowania pracowników, ten szablon PDF jest opłacalnym, prostym rozwiązaniem dla firm, które nie są gotowe do inwestowania w oprogramowanie.

Idealny dla: Małych Businessów lub Teamów HR szukających niedrogiego, prostego sposobu na zbieranie i zarządzanie niezbędnymi informacjami o pracownikach podczas onboardingu.

Przeczytaj również: Darmowe szablony i formularze HR usprawniające procesy HR

14. Szablon formularza skierowania pracownika od 123 Form Builder

Pobierz szablon

via 123 Kreator formularzy Zatrudnianie najlepszych talentów nie jest łatwe, ale najlepsi rekruterzy prawdopodobnie znajdują się w Twoim biurze: Twoi pracownicy. Szablon Employee Referral Form od 123 Form Builder ułatwia zespołom rekomendowanie najlepszych kandydatów.

Oto jak to działa: Ten konfigurowalny formularz gromadzi wszystkie niezbędne informacje o pracownikach i kandydatach, takie jak pozycje stanowisk, o które się ubiegają, oraz pliki wsparcia, takie jak CV.

Nie jest wymagane kodowanie - wystarczy przeciągnąć, upuścić i zaprojektować formularz zgodnie z potrzebami firmy. Możesz opublikować go za pośrednictwem bezpiecznych połączeń, osadzić na swojej stronie internetowej lub udostępniać na platformach takich jak Facebook czy WordPress.

Po przesłaniu wszystkie polecenia są przechowywane w bezpiecznej bazie danych online, co ułatwia ich przeglądanie. Dostęp do danych można uzyskać za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu, wyeksportować je do pliku CSV lub Excel lub zintegrować formularz z narzędziami takimi jak Google Drive, aby uprościć działania następcze.

Idealny dla: Teams, które chcą zdigitalizować i przyspieszyć proces polecania pracowników oraz zbudować silniejszy strumień talentów.

Przeczytaj również: Free Employee Verification Letter Templates for HR Excellence (Szablony listów weryfikacyjnych dla pracowników)

15. Szablon formularza informacji o stanie zdrowia pracownika wg 123 Form Builder

Pobierz szablon

via 123 Kreator formularzy Jeśli chodzi o zdrowie pracowników, większość organizacji koncentruje się na obszarach związanych z bezpośrednimi kosztami lub zobowiązaniami, takimi jak urazy w miejscu pracy, roszczenia z tytułu niepełnosprawności lub korzystanie z programów pomocy pracowniczej. Wskaźniki te stanowią jednak zaledwie zarys ogólnego fizycznego i psychicznego samopoczucia pracowników.

Projektowanie skutecznych strategii zdrowotnych - lub mierzenie ich wpływu - jest prawie niemożliwe bez systematycznego gromadzenia danych.

Szablon formularza informacji o zdrowiu pracownika autorstwa 123 Form Builde**r pomaga organizacjom przejąć kontrolę nad tym wyzwaniem.

Upraszcza on gromadzenie niezbędnych danych związanych ze zdrowiem - od historii medycznej i przewlekłych warunków po rejestry szczepień i kontakty w nagłych wypadkach - w bezpieczny i wygodny sposób.

Idealne dla: Organizacje zaangażowane w budowanie kultury zdrowia, poprawę dobrostanu pracowników i radzenie sobie z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej dzięki systematycznym rozwiązaniom opartym na danych.

Przeczytaj również: 10 najlepszych szablonów harmonogramów orientacji pracowniczej

16. Szablon formularza zgody medycznej dla pracowników według 123 Form Builder

Pobierz szablon

via 123 Kreator formularzy Biorąc pod uwagę trwający niedobór talentów i rosnące koszty opieki zdrowotnej, priorytetowe traktowanie zdrowia pracowników nie jest już opcjonalne.

Szablon Employee Medical Consent Form od 123 Form Builder upraszcza ten proces, czyniąc go szybkim, bezpiecznym i wygodnym dla pracodawców i nowych pracowników w śledzeniu dokumentacji.

Ten gotowy do użycia szablon umożliwia wysyłanie e-mailem formularzy zgody medycznej do nowych pracowników. Pracownicy mogą zakończyć formularze z domu lub w podróży.

Ich odpowiedzi są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne dla zespołów HR, zapewniając, że informacje o pracownikach są uporządkowane i zgodne z wymogami prywatności.

idealne rozwiązanie: Teamów HR szukających bezpiecznego, cyfrowego rozwiązania do zarządzania formularzami zgody medycznej podczas wdrażania.

Przeczytaj również: 10 najlepszych portali dla pracowników

Zbieraj informacje o pracownikach za pomocą ClickUp

Szablony formularzy informacji o pracownikach ClickUp sprawiają, że zbieranie niezbędnych danych o pracownikach jest szybkie, dokładne i łatwe.

Konfigurowalne pola zapewniają, że zbierzesz wszystko, czego potrzebujesz - od danych osobowych po formularze podatkowe - bez konieczności przechodzenia od jednego formularza do drugiego.

Po przesłaniu informacje są uporządkowane w zadania i przechowywane w jednym, bezpiecznym hubie, gotowym do dostępu w dowolnym momencie. Zarejestruj się na ClickUp i uporządkuj informacje o swoich pracownikach.