Jak przeprowadzać ankiety onboardingowe wśród nowych pracowników (pytania + szablon)?

Wdrażanie pracowników to kluczowy proces, który może kształtować szybkość i powodzenie integracji nowego członka zespołu z firmą. Dobrze zorganizowany onboarding nie tylko zwiększa zaangażowanie, ale także poprawia długoterminową retencję.

Ale skąd wiadomo, czy proces orientacji jest trafiony w dziesiątkę? Za pomocą ankiet onboardingowych.

Brandon Hall Group odkryła, że solidny proces wdrażania może zwiększyć wyniki - zwiększając retencję nowych pracowników o 82% i zwiększenie wydajności o ponad 70%!

Ankieta wdrożeniowa to narzędzie do zbierania opinii od nowych pracowników. Pomaga zrozumieć ich pierwsze wrażenia i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Dzięki odpowiednim pytaniom i przejrzystemu szablonowi można uzyskać przydatne informacje, które pozwolą na ustawienie bardziej efektywnego procesu wdrażania.

W tym artykule pokażemy, jak przeprowadzić te ankiety i osiągnąć wszystkie swoje cele cele onboardingu .

Zrozumienie ankiet onboardingowych dla pracowników

Na początek zrozummy istotę ankiet onboardingowych.

Ankieta onboardingowa to ustawienie pytań zadawanych nowym pracownikom wkrótce po ich dołączeniu, w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat ich początkowych doświadczeń z firmą. Obejmuje ona pytania dotyczące programu wdrożeniowego, szkoleń i oczekiwań firmy.

Ankieta wdrożeniowa:

Poprawia ogólną skuteczność wdrażania, prowadząc do lepszej retencji i satysfakcji

Pomaga zidentyfikować luki lub obszary wymagające poprawy w procesie wdrażania

Zapewnia nowym pracownikom poczucie bycia wysłuchanym i wsparcie od pierwszego dnia pracy

Zwiększa zaangażowanie poprzez wspieranie otwartej komunikacji i informacji zwrotnych

Dostarcza cennych informacji na temat pierwszych wrażeń i doświadczeń nowych pracowników

Badania pokazują, że do 20% rotacji pracowników dochodzi w ciągu pierwszych 45 dni zatrudnienia. Dobrze zorganizowany proces onboardingu może pomóc zmniejszyć to ryzyko, zapewniając dostawcom przydatne informacje, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu onboardingu.

35 najważniejszych pytań, które należy zadać w ankiecie wdrożeniowej pracownika

Nowi pracownicy zazwyczaj otrzymują średnio 54 zadania do zakończenia podczas procesu wdrażania. Dlatego też uzyskanie ich opinii jest kluczowe - aby zapewnić, że proces wdrażania przebiega sprawnie, a nie jest górą zadań do wykonania!

Zapoznajmy się z 35 pytaniami ankietowymi dotyczącymi wdrażania nowych pracowników, które pomogą ci udoskonalić strategię wdrażania i stworzyć przyjazne środowisko dla nowych pracowników.

Informacje zwrotne na temat procesu rekrutacji

Przeszedłeś przez wir rozmów kwalifikacyjnych i pozyskałeś pożądanego kandydata. Teraz nadszedł czas, aby zastanowić się nad swoimi doświadczeniami z kandydatami, z którymi rozmawiałeś.

Te pytania pomogą ci uzyskać informacje zwrotne na temat procesu rekrutacji i zrozumieć, co mogłeś zrobić lepiej jako menedżer ds. zatrudniania/onboardingu:

Jak oceniasz swoje ogólne doświadczenia związane z procesem rekrutacji? Proces preboardingu pomógł mi poczuć się podekscytowanym nową rolą.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Otrzymywałem na czas informacje zwrotne i aktualizacje w trakcie całego procesu rekrutacji.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Opis stanowiska dostarczony mi podczas procesu rekrutacji był wyczyszczony i szczegółowy.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Jaką jedną rzecz poprawiłbyś w procesie rekrutacji, aby zapewnić kandydatom lepsze doświadczenie?

Zrozumienie i dostosowanie pracownika do celów organizacji

Badanie Gallupa pokazuje, że nawet nie 50% pracowników zdecydowanie zgadza się, że wie, co reprezentuje ich firma.

Skorzystaj z poniższych pytań w ankietach onboardingowych, aby wskazać obszary problemowe i szybko znaleźć rozwiązania:

Cele firmy zostały jasno omówione podczas sesji wdrożeniowych.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Czuję się zgodny z długoterminowymi celami strategicznymi firmy.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Dobrze rozumiem kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) firmy i ich związek z moją rolą.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Podczas wdrożenia otrzymałem wystarczające informacje na temat krótko- i długoterminowych celów firmy.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam Czuję się przygotowany i przygotowany do nowej roli.

Zdecydowanie się zgadzam

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Nie zgadzam się

Zdecydowanie się nie zgadzam

Doświadczenie onboardingowe i programy wprowadzające

Programy wdrożeniowe i wprowadzające pomagają nowym pracownikom dostosować się do kultury firmy i etyki pracy.

Poniższe pytania ankietowe mogą pomóc w ocenie skuteczności tych programów:

Jak bardzo jesteś zadowolony z ogólnego procesu wdrażania (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy poziom zadowolenia)? Czy proces wdrażania był dobrze zorganizowany i łatwy do przeprowadzenia? (Tak/Nie) Czy sesje wprowadzające były pouczające i istotne dla pełnionej roli? (Tak/Nie) Jak skuteczne było szkolenie (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą skuteczność, a 5 największą skuteczność) Czy program wprowadzający obejmował szkolenie w zakresie narzędzi, systemów i oprogramowania firmy związanych z Twoją rolą? (Tak/Nie)

Jasność roli i oczekiwań

Niejasne oczekiwania dotyczące pracy są częstą przyczyną wczesnej rotacji pracowników. Jeśli nowi pracownicy czują się przytłoczeni lub niedopasowani do swoich zadań, nie mogą dać z siebie wszystkiego i w końcu po cichu odchodzą.

Przeczytaj również: Jak zapobiegać cichym odejściom i utrzymać zaangażowanie pracowników? Informacje zwrotne na temat jasności ich roli mogą pomóc w szybkim zidentyfikowaniu nowych pracowników i rozwiązaniu tych problemów. Wypróbuj pytania z ankiety onboardingowej, takie jak:

Czy rola jest zgodna z Twoimi krótko- i długoterminowymi celami zawodowymi? (Tak/Nie) Czy uważasz, że Twoja rola jest zgodna z Twoimi umiejętnościami i doświadczeniem? (Tak/Nie) Jak jasno zostały ci przedstawione możliwości postępu kariery w ramach twojej roli? Czy proces wdrożenia przygotował cię do zrobienia codziennych zadań i obowiązków? (Tak/Nie) Czy rozumiesz, w jaki sposób Twoje wyniki będą weryfikowane i oceniane? (Tak/Nie)

Kultura organizacyjna i przyswajanie wartości

Zrozumienie i przyjęcie kultury organizacyjnej na wczesnym etapie pomaga nowym pracownikom szybko dostosować się do nowego środowiska. Ankiety onboardingowe mogą ocenić, jak dobrze nowi pracownicy rozumieją i wcielają w życie te wartości.

Poniższe pytania pomogą zebrać informacje na temat tego, czy kultura organizacyjna jest skutecznie komunikowana i akceptowana:

W jakim stopniu uważasz, że Twoje wartości są zgodne z wartościami firmy? Na ile integracyjna jest kultura firmy w oparciu o program wdrożenia? Czy byłeś zachęcany do udziału w działaniach lub wydarzeniach kulturalnych podczas wdrożenia (Tak/Nie)? Czy czujesz się włączony do ogólnej kultury firmy? (Tak/Nie) Jak dobrze rozumiesz podstawowe wartości firmy i ich wpływ na codzienne działania?

Integracja zespołu i powiązania z mentorami

Dobre powiązanie z mentorem zachęca nowych pracowników do nauki i wdrażania nowych pomysłów w swojej pracy. Według raportu TINYpulse dotyczącego utrzymania pracowników, pracownicy, którzy oceniają wyniki swojego mentora lub menedżera jako słabe, są cztery razy bardziej prawdopodobne szukać nowej pracy.

Ankiety onboardingowe muszą oceniać, jak dobrze nowi pracownicy integrują się ze swoimi zespołami i czy otrzymują odpowiednie wsparcie od mentorów. Spróbuj uwzględnić niektóre z tych pytań:

Czy czułeś się mile widziany przez członków zespołu w pierwszym tygodniu pracy (Tak/Nie)? Czy miałeś możliwość spotkania i interakcji ze wszystkimi kluczowymi członkami zespołu? (Tak/Nie) Jak skutecznie twój mentor odniósł się do wszelkich twoich obaw lub pytań? (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą skuteczność, a 5 największą) Jakie dodatkowe wsparcie lub zasoby pomogłyby ci płynniej zintegrować się z zespołem?

Dostarczone szkolenie i ogólna satysfakcja z pracy

Jakość szkolenia zapewnionego podczas wdrożenia znacząco wpływa na pewność siebie nowego pracownika i jego zdolność do efektywnego wykonywania swojej pracy. Skorzystaj z poniższych pytań, aby ocenić proces szkolenia:

Jak oceniłbyś jakość szkolenia wstępnego w skali od 1 (najniższa) do 10 (najwyższa)? Czy dostarczone materiały szkoleniowe i zasoby były wyczerpujące i pomocne? (Tak/Nie) W jakim stopniu jesteś zadowolony z tempa dostarczonego szkolenia? (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy poziom zadowolenia) Czy były jakieś obszary, w których potrzebne są dodatkowe szkolenia lub zasoby? Jak ocenił(a)byś nasze obecneoprogramowanie szkoleniowe w skali od 1 do 5? Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz tę firmę znajomemu lub współpracownikowi na podstawie swoich doświadczeń związanych z wdrożeniem?

Bardzo prawdopodobne

Nieco prawdopodobne

Mało prawdopodobne Czy szkolenie onboardingowe pomogło ci zrozumieć strukturę i proces, który stosujemy w naszej firmie? (Tak/Nie)

Dzięki tym pytaniom możesz tworzyć skuteczne ankiety, które zbierają cenne spostrzeżenia. Teraz przyjrzyjmy się, jak zaprojektować skuteczne ankiety, które prowadzą do znaczących ulepszeń.

Projektowanie skutecznej ankiety wdrożeniowej dla pracowników i najlepsze praktyki

Stworzenie skutecznej ankiety pracowniczej to coś więcej niż tylko zadawanie właściwych pytań. Chodzi również o sprawne przeprowadzenie ankiety i zapewnienie, że uzyskasz jak najwięcej z dostarczonych informacji zwrotnych.

Istnieje kilka przyjaznych dla użytkownika oprogramowanie do ankiet pracowniczych które udoskonalają proces ankietowania. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc poprzez

Uproszczenie danych powstania ankiet dzięki łatwym w użyciu szablonom i opcjom niestandardowym

Zwiększenie zaangażowania dzięki atrakcyjnym wizualnie, przyjaznym dla użytkownika ankietom

Centralizację gromadzenia i analizy danych, co ułatwia współpracę i usprawnia procesy

Automatyzacja działań następczych i przypomnień w celu zapewnienia maksymalnego udziału w badaniu

Jednym z takich narzędzi jest ClickUp .

Wysyłaj ankiety za pośrednictwem zaufanych platform - ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która usprawnia zarządzanie zadaniami, współpracę i gromadzenie danych. W przypadku ankiet onboardingowych może tworzyć niestandardowe formularze, śledzić odpowiedzi i korzystać z wbudowanego szablony formularzy opinii aby zapewnić sprawny proces przekazywania opinii nowym pracownikom.

Oto, w jaki sposób ClickUp może ulepszyć Twoje ankiety onboardingowe.

Tworzenie formularzy ankiet

Idealna do tworzenia niestandardowych ankiet, aplikacja Widok formularza ClickUp umożliwia tworzenie konkretnych pól i pytań dostosowanych do potrzeb organizacji. Możesz także tworzyć anonimowe ankiety, niestandardowe wiadomości z podziękowaniami i dostosować każdy szczegół, aby zachęcić pracowników do szczerych opinii i zwiększyć ich zaangażowanie.

Skorzystaj z widoku formularza ClickUp, aby łatwo zbierać spostrzeżenia, niestandardowe ankiety i usprawnić proces wdrażania pracowników

Zbieranie danych zebranych z ankiet

Użyj Dokumenty ClickUp do przechowywania spostrzeżeń z ankiet, współpracy nad ulepszeniami i przechowywania wszystkiego w jednym miejscu dla łatwego dostępu.

Uporządkuj i udostępniaj wszystkie swoje spostrzeżenia dotyczące onboardingu dzięki ClickUp Docs

Po każdej ankiecie zbierz odpowiedzi w dedykowanym dokumencie, w którym możesz uporządkować informacje zwrotne według tematów, śledzić trendy i notować przydatne spostrzeżenia. Członkowie Teams mogą płynnie współpracować, dodając komentarze lub sugerując zmiany bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu pomysły na ulepszenia są łatwe do uchwycenia i dopracowania w czasie rzeczywistym.

Korzystanie z gotowych szablonów

Z gotowymi szablonami Szablony ClickUp dzięki temu możesz skupić się na usprawnianiu procesu, a nie na jego projektowaniu. Na liście umieściliśmy najlepsze szablony, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu onboardingu.

Szablon listy kontrolnej ClickUp Onboarding

Szablon Szablon listy kontrolnej do wdrożenia ClickUp usprawnia wdrażanie dzięki kompleksowej liście kontrolnej, instrukcjom wykonywania zadań krok po kroku i aktualizacjom postępów w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Dzięki temu szablonowi zadań możesz usprawnić proces wdrażania, dodając niestandardowe statusy, takie jak "W trakcie", "Zakończone" i "Oczekujące na weryfikację", aby monitorować postęp każdego zadania. Użyj pól niestandardowych dla istotnych danych pracownika, takich jak tytuł pracy i służbowy e-mail, a także wykorzystaj różne widoki niestandardowe, aby dostosować cykl pracy ClickUp.

Szablon listy kontrolnej wdrożenia ClickUp

ClickUp Onboarding Checklist Template pozwala na:

Wyposażyć nowych pracowników we wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sprawnego rozpoczęcia pracy

Przyspieszyć proces wdrażania pracowników do pracy

Zapewnić spójne doświadczenie onboardingu dla każdego nowego członka zespołu

Zminimalizować ryzyko błędów podczas wdrażania lub nieporozumień

Szablony do wdrażania pracowników w ClickUp

ClickUp oferuje dwa szablony wdrażania pracowników dla użytkowników.

Pierwszy Szablon wdrażania pracowników ClickUp przekształca proces wdrażania pracowników, oferując jasne ramy ze szczegółową listą kontrolną, wyznaczonymi zadaniami i automatycznymi przypomnieniami, aby zapewnić, że wszystko jest zorganizowane.

Zaimplementuj niestandardowe statusy, takie jak "W trakcie", "Zakończone" i "Oczekujące na weryfikację", aby skutecznie monitorować postęp zadań. Korzystaj z pól niestandardowych, aby gromadzić istotne szczegóły, takie jak tytuł pracy, e-mail służbowy i dział, a także odkrywaj różne widoki niestandardowe, aby spersonalizować swoje ustawienia.

Szablon wdrażania pracowników ClickUp

Ten szablon ClickUp Employee Onboarding pomaga:

Zapewnić płynne przejście dla nowych pracowników, pomagając im szybko dostosować się do swojej roli

Zapewnić wydajny proces ustawień, który wyposaża nowych pracowników w narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu

Zwiększyć zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z pracy poprzez zapewnienie spójnego procesu wdrożenia

Skrócenie czasu potrzebnego nowym pracownikom, aby stać się wydajnymi członkami zespołu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów w procesie wdrażania i usprawnieniu komunikacji

Przeczytaj również: 12 przykładów wdrażania nowych pracowników Jeśli korzystanie z powyższego szablonu wydaje się skomplikowane, można użyć innego szablonu Szablon wdrażania pracowników ClickUp który jest bardziej przyjazny dla początkujących.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-953.png Szablon wdrażania pracowników ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3raz94r&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon gwarantuje, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć działać (bez przytłoczenia):

Organizuj i śledź zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników

Upewnij się, że wszystkie kroki onboardingu zostały zakończone za pomocą pól niestandardowych i podzadań

Przydziel obowiązki i nakreśl kluczowe cele dla nowej roli

Dostarczenie zasobów i kluczowych kontaktów w celu wsparcia podczas procesu wdrażania

Szablon wdrożeniowy dla nowych pracowników ClickUp

Szablon Szablon wdrożeniowy dla nowych pracowników ClickUp przekształca proces wdrażania w płynny proces. Jego dobrze zorganizowana struktura, jasne wskazówki dotyczące zadań i śledzenie postępów na żywo utrzymują wszystko na właściwym kursie.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-954.png Szablon wdrażania nowego pracownika ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427820&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Dzięki szablonowi ClickUp New Hire Onboarding Template możesz:

Wyposażyć nowo zatrudnione osoby w niezbędne zasoby, które pozwolą im uzyskać przewagę w pełnionych rolach

Skrócić czas potrzebny na adaptację i wniesienie wkładu do zespołu

Wspierać proces wdrażania, który jest spójny i zwiększa zadowolenie pracowników

Złagodzić potencjalne nieporozumienia i błędy podczas fazy wdrażania

Szablon zdalnego onboardingu ClickUp

Wreszcie Szablon zdalnego onboardingu ClickUp sprawia, że zdalny onboarding jest łatwiejszy i bardziej wydajny, oferując przejrzysty plan, instrukcje krok po kroku i śledzenie w czasie rzeczywistym, aby wszystko było na bieżąco.

Szablon zdalnego wdrażania ClickUp

Użyj go do:

Zapewnić pracownikom zdalnym wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces

Pomóc im szybko dostosować się do zespołu, nawet podczas pracy z domu

Stworzyć spójne środowisko wdrożeniowe, które utrzyma zaangażowanie pracowników zdalnych

Zadawaj właściwe pytania

Skoncentruj się na zbieraniu informacji, które pomogą ulepszyć proces wdrażania, od jasności roli po integrację zespołu. Z ClickUp Brain dzięki wbudowanemu i wielofunkcyjnemu asystentowi ClickUp AI, generowanie właściwych pytań onboardingowych staje się łatwe.

Po prostu wprowadź obszary, które chcesz zbadać, takie jak jasność roli lub integracja zespołu, a ClickUp Brain natychmiast zasugeruje odpowiednie, dobrze skonstruowane pytania.

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować dostosowane pytania do ankiet onboardingowych i szybko zebrać potrzebne informacje

Zapewnienie anonimowości

Chcesz uzyskać szczere opinie? Postaw na anonimowość! Kiedy nowi pracownicy wiedzą, że ich tożsamość jest tajemnicą, są bardziej skłonni do szczerych wypowiedzi. Dzięki formularzom ClickUp możesz tworzyć anonimowe ankiety, które nie zawierają imion i nazwisk, zachęcając ludzi do szczerych wypowiedzi na temat ich doświadczeń związanych z wdrażaniem.

czy wiesz, że anonimowe ankiety mogą prowadzić do zrobienia czegoś więcej? wskaźniki odpowiedzi przekraczające 90% !

Mów krótko

Jakość ponad ilość jest kluczem - krótsze ankiety otrzymują więcej odpowiedzi.

👉🏼 A oto fakt: ankiety, które trwają ponad 25 minut tracą ponad trzy razy więcej respondentów niż tych poniżej pięciu minut!

Pozwól więc ClickUp Brain pomóc Ci zachować zwięzłość i siłę oddziaływania, zapewniając, że więcej osób zakończy Twoją ankietę i przekaże cenne informacje zwrotne.

Stwórz plan komunikacji

Upewnij się, że wszyscy wiedzą, czego oczekuje się od uczestników i wysyłaj przypomnienia, aby pomóc w zbieraniu odpowiedzi. Możesz użyć Automatyzacja ClickUp aby ustawić przypomnienia, które będą wysyłane automatycznie, aby nikt nie zapomniał o zakończeniu ankiety.

W ten sposób zwiększysz swoje szanse na uzyskanie bardziej przemyślanych odpowiedzi bez ścigania ludzi.

Korzystaj z ClickUp Automatyzacja, aby wysyłać przypomnienia i obserwować, jak wzrasta wskaźnik odpowiedzi

Oferuj zachęty

Zachęć pracowników do wzięcia udziału w ankiecie, oferując zabawne zachęty do jej zakończenia! W ten sposób wszyscy wiedzą, że czeka na nich słodka nagroda, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wezmą udział i podzielą się swoimi przemyśleniami!

Wyślij wiadomość z podziękowaniem

Pamiętaj, aby powiedzieć "dziękuję"! To jak wirtualne przybicie piątki! Wystarczy mała wiadomość, aby pokazać, że zależy ci na ich opinii, aby zwiększyć ich zaangażowanie i utrzymać dobre wibracje.

Przestrzegając tych najlepszych praktyk i korzystając z narzędzi takich jak ClickUp, możesz zaprojektować ankiety, które naprawdę usprawnią proces wdrażania.

Przetwarzanie i wdrażanie informacji zwrotnych z ankiet dotyczących dobrego samopoczucia pracowników

Prawdziwa wartość ankiet onboardingowych wynika z tego, w jaki sposób przetwarzasz i działasz na podstawie informacji zwrotnych. Przyjrzyjmy się, jak można to zrobić.

Analiza i interpretacja wyników

Zacznij od poszukiwania trendów i kluczowych problemów w wynikach ankiety. Liczby (dane ilościowe) mogą ujawnić wzorce, podczas gdy komentarze (jakościowe informacje zwrotne) zapewniają cenny wgląd w konkretne obawy. Analiza ta pomaga ustalić priorytety działań, które będą miały największy wpływ na dobre samopoczucie pracowników.

Chcesz, aby analiza wyników ankiet była jeszcze łatwiejsza? Sprawdź Pulpity ClickUp !

Zapewniają one wizualizację danych w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów, dzięki czemu możesz być na bieżąco z wynikami ankiet i zachęcać więcej pracowników do dzielenia się swoimi przemyśleniami w przyszłych ankietach.

Użyj pulpitów ClickUp, aby bez wysiłku śledzić wyniki ankiet dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp może następnie pomóc w określeniu najlepszych kroków w oparciu o wyniki ankiety.

Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp

Oto kilka zalet tego szablonu:

Oferuje przejrzystą metodę analizy danych ankietowych

Pomaga wskazać obszary wymagające poprawy i ustawić osiągalne cele

Pozwala opracować praktyczny plan zwiększenia zaangażowania pracowników

Umożliwia monitorowanie postępów i ocenę efektów wprowadzonych zmian

Wykorzystanie danych do poprawy wydajności i zmniejszenia rotacji

Ankiety wellness mogą zapewnić wgląd w czynniki wpływające na wydajność i zaangażowanie. Zajęcie się poruszonymi problemami może zapobiec wypaleniu zawodowemu i zmniejszyć rotację pracowników. Kiedy pracownicy widzą, że ich opinie prowadzą do rzeczywistych zmian, zwiększa to ich motywację i wydajność.

Monitorowanie postępów i wprowadzanie niezbędnych zmian

Śledź, jak wprowadzone zmiany wpływają na miejsce pracy! Regularnie przeglądaj wskaźniki, takie jak zaangażowanie i rotacja, aby upewnić się, że podążasz właściwą ścieżką. Pozwoli ci to wprowadzać zmiany w odpowiednim czasie i poprawiać doświadczenia pracowników.

Ocena poprawy wskaźników wydajności i produktywności

Po wdrożeniu zmian ważne jest, aby ocenić ich skuteczność. Rozważ stworzenie planu na 30-60-90 dni aby pomóc w ocenie inicjatyw wellness.

Porównanie danych sprzed i po ankietach pomoże ci zobaczyć, jak dobrze działają twoje inicjatywy wellness. Monitorowanie satysfakcji, wydajności i poprawy retencji zapewnia, że programy spełniają potrzeby pracowników.

Poleganie na systemach zarządzania zasobami ludzkimi

Platformy zarządzania zasobami ludzkimi są niezbędne do uporządkowania danych. Systemy te pomagają zarządzać wynikami ankiet, oferując narzędzia do efektywnego przechowywania, sortowania i analizowania informacji zwrotnych. Mając wszystko w jednym miejscu, łatwiej jest dostrzec obszary wymagające uwagi. Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp ułatwia śledzenie informacji o pracownikach, ich wydajności i zadaniach.

Podnieś jakość swojego onboardingu dzięki ClickUp

Klienci nigdy nie pokochają firmy, dopóki pracownicy nie pokochają jej pierwsi. Simon Sinek Przeprowadzając przemyślane ankiety onboardingowe wśród nowych pracowników, możesz stworzyć doświadczenie, które będzie rezonować z pracownikami i ustawi ich na powodzenie.

Firmy, które inwestują w zrozumienie potrzeb swoich nowych pracowników - podobnie jak robią to liderzy branży - zbudują silny fundament dla zaangażowania i utrzymania pracowników. Mechanizm dla dostawcy informacji zwrotnych dla pracowników w celu osiągnięcia pozytywnych wyników zawsze będzie wisienką na torcie.

Podczas tworzenia ankiet skorzystaj z ClickUp, aby uprościć proces i utrzymać wszystko na właściwym torze. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!