Jak wyznaczyć cele wdrożenia, aby pomóc pracownikom odnieść sukces?

Wdrażanie pracowników to proces integracji nowych pracowników z organizacją. Jest to kluczowy pierwszy krok w pomaganiu nowym pracownikom w zrozumieniu ich roli, kultury zespołu i celów firmy.

Słabe programy onboardingowe mogą sprawić, że nowi pracownicy będą zdezorientowani, niezaangażowani i nieproduktywni. Zwiększa to również rotację pracowników, kosztując firmę czas, wysiłek i pieniądze.

To sprawia, że skuteczny onboarding jest ważniejszy niż kiedykolwiek na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Kompleksowe powitanie z udokumentowanymi celami onboardingu sprawia, że nowi pracownicy czują się mile widziani, mają odpowiednią wartość i są przygotowani do odniesienia sukcesu. Zwiększa to również zaangażowanie pracowników, zmniejsza odejścia i poprawia wydajność, ostatecznie przyczyniając się do powodzenia organizacji.

W tym artykule znajdziesz niezbędne zasoby, wskazówki i kroki, aby wdrożyć zwycięską strategię wdrażania pracowników, która zwiększy ich retencję i pomoże ci osiągnąć sukces jako specjalista ds. zasobów ludzkich.

Zrozumienie celów onboardingu pracowników

Cele onboardingu zapewniają płynne przejście dla pracowników dołączających do nowej firmy. Firmy mogą przyspieszyć proces inicjacji poprzez odpowiednie ustawienie celów, zwiększając satysfakcję pracowników i integrację zespołu.

Skuteczne cele onboardingu bezpośrednio wpływają na zarządzanie talentami i zmniejszają rotację. Zapewniając ustrukturyzowaną ścieżkę nauki, cele te wyposażają nowych pracowników w umiejętności i informacje, których potrzebują, aby odnieść sukces, kultywując poczucie spełnienia i przynależności.

Ustawienie celów jest kluczowym krokiem w powodzeniu programu onboardingowego. Zamienia niejasne oczekiwania w osiągalne kamienie milowe, pozwalając nowemu pracownikowi i jego przełożonemu na śledzenie postępów i świętowanie zwycięstw. Ponadto takie podejście oparte na współpracy buduje silne relacje w pracy.

Twój zespół HR może ustanowić solidny program wdrażania pracowników przy użyciu ram SMART celów, aby usprawnić ten proces.

Stwórzmy kilka próbnych celów onboardingu, aby lepiej je zrozumieć.

1. Zadania administracyjne (tydzień 1):

Szczegółowe: Zakończone wszystkie formalności związane z nowym zatrudnieniem w ciągu 24 godzin od daty dołączenia pracownika do firmy

Zakończone wszystkie formalności związane z nowym zatrudnieniem w ciągu 24 godzin od daty dołączenia pracownika do firmy Mierzalne: Śledzenie odsetka nowych pracowników, którzy zakończyli formalności na czas

Śledzenie odsetka nowych pracowników, którzy zakończyli formalności na czas Osiągalne: Upewnienie się, że wszystkie dokumenty są dostępne online i łatwo dostępne

Upewnienie się, że wszystkie dokumenty są dostępne online i łatwo dostępne Istotne: Upewnienie się, że wszystkie formalności są zakończone, aby nowo zatrudniony mógł uzyskać dostęp do korzyści i zasobów firmy

Upewnienie się, że wszystkie formalności są zakończone, aby nowo zatrudniony mógł uzyskać dostęp do korzyści i zasobów firmy Określony w czasie: Ustawienie terminu 24 godzin w celu zapewnienia płynnego wdrożenia

2. Zapoznanie z rolą (tygodnie 1-2):

Szczegółowe: Spraw, aby nowi pracownicy uczestniczyli we wszystkich sesjach szkoleniowych w dziale i obserwowali kolegów i współpracowników przez 20 godzin do końca drugiego tygodnia

Spraw, aby nowi pracownicy uczestniczyli we wszystkich sesjach szkoleniowych w dziale i obserwowali kolegów i współpracowników przez 20 godzin do końca drugiego tygodnia Mierzalne: Śledzenie obecności na sesjach szkoleniowych i dokumentowanie godzin shadowingu

Śledzenie obecności na sesjach szkoleniowych i dokumentowanie godzin shadowingu Osiągalne: Zaplanuj sesje szkoleniowe i wcześniej zidentyfikuj członków zespołu dostępnych do prowadzenia sesji shadowing

Zaplanuj sesje szkoleniowe i wcześniej zidentyfikuj członków zespołu dostępnych do prowadzenia sesji shadowing Istotne: Upewnij się, że szkolenia i shadowing zapoznają nowych pracowników z podstawowymi umiejętnościami i wiedzą specyficzną dla ich roli

Upewnij się, że szkolenia i shadowing zapoznają nowych pracowników z podstawowymi umiejętnościami i wiedzą specyficzną dla ich roli Określony w czasie: Wyznacz jasny termin 20 godzin, które mają zostać osiągnięte do końca drugiego tygodnia, aby zapewnić terminowe zakończenie

3. Kultura firmy (tygodnie 2-3):

Specyficzne: Spraw, aby nowi pracownicy wzięli udział i przyczynili się do dwóch działań budujących zespół do końca trzeciego tygodnia

Spraw, aby nowi pracownicy wzięli udział i przyczynili się do dwóch działań budujących zespół do końca trzeciego tygodnia Mierzalne: Śledzenie uczestnictwa w działaniach i ocena wkładu poprzez informacje zwrotne od współpracowników

Śledzenie uczestnictwa w działaniach i ocena wkładu poprzez informacje zwrotne od współpracowników Osiągalne: Wybieranie działań integracyjnych, które są włączające i zachęcają do uczestnictwa

Wybieranie działań integracyjnych, które są włączające i zachęcają do uczestnictwa Istotne: Upewnij się, że uczestnictwo w działaniach budujących zespół pomaga nowym pracownikom w połączeniu się z kolegami i zrozumieniu kultury firmy

Upewnij się, że uczestnictwo w działaniach budujących zespół pomaga nowym pracownikom w połączeniu się z kolegami i zrozumieniu kultury firmy Określony w czasie: Ustaw termin do końca trzeciego tygodnia, aby zachęcić do aktywnego zaangażowania

4. Rozwój umiejętności (tygodnie 3-4):

Specyficzne: Wsparcie nowych pracowników w osiągnięciu wyniku 80% lub wyższego w ocenie wiedzy o produkcie do końca czwartego tygodnia

Wsparcie nowych pracowników w osiągnięciu wyniku 80% lub wyższego w ocenie wiedzy o produkcie do końca czwartego tygodnia Mierzalne: Śledzenie wyników na platformie oceny

Śledzenie wyników na platformie oceny Osiągalny: Upewnij się, że ocena jest dostosowana do dostarczonego szkolenia, a także oferuje wystarczającą ilość czasu na naukę

Upewnij się, że ocena jest dostosowana do dostarczonego szkolenia, a także oferuje wystarczającą ilość czasu na naukę Istotne: Pomóż im opanować wiedzę o produkcie, która jest kluczowa dla efektywnego wykonywania pracy

Pomóż im opanować wiedzę o produkcie, która jest kluczowa dla efektywnego wykonywania pracy Określony w czasie: Ustawienie terminu do końca czwartego tygodnia, aby zmotywować do skoncentrowanej nauki

Teraz, gdy już wiesz, jak ważne jest ustawienie SMART celów HR omówmy konkretne cele onboardingu, na których powinieneś się skupić.

Pięć kluczowych celów kompleksowego onboardingu

Oto pięć kluczowych celów onboardingu, które mogą sprawić, że program szkoleniowy dla nowych pracowników będzie bardziej skuteczny:

1. Tworzenie połączeń: Budowanie relacji w zespole

Każdy nowy pracownik może czuć się onieśmielony wchodząc w nowe środowisko pracy. Jednak jako specjalista ds. zasobów ludzkich możesz ułatwić sprawę, pomagając im w budowaniu połączeń z członkami zespołu. Może to pomóc stworzyć poczucie przynależności, zmniejszyć poczucie izolacji i sprawić, że przejście będzie płynniejsze i mniej stresujące. To z kolei znacznie przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników.

Oto kilka kroków, które można podjąć, aby przyspieszyć integrację zespołu nowych pracowników:

Organizuj lunche powitalne lub społeczne wydarzenia poza godzinami pracy, aby stworzyć swobodne ustawienie do interakcji

poza godzinami pracy, aby stworzyć swobodne ustawienie do interakcji Wdrożenie systemu kumpelskiego i sparowanie nowych pracowników z doświadczonymi kolegami, którzy mogą być dla nich mentorami i przewodnikami

i sparowanie nowych pracowników z doświadczonymi kolegami, którzy mogą być dla nich mentorami i przewodnikami Zachęcanie do korzystania z platform do przełamywania lodów online w celu zainicjowania rozmów i ułatwienia nowym pracownikom połączenia się z kolegami o podobnych odsetkach

w celu zainicjowania rozmów i ułatwienia nowym pracownikom połączenia się z kolegami o podobnych odsetkach Wykorzystanie narzędzi do współpracy, takich jak komunikatory internetowe luboprogramowanie onboardingowe w celu ułatwienia komunikacji, pracy zespołowej i przekazywania informacji zwrotnych, zwłaszcza w ustawieniach pracy zdalnej

2. Szkolenia i edukacja: Dbanie o rozwój zawodowy

Jako specjalista ds. zasobów ludzkich jesteś niezbędny do wspierania rozwoju nowych pracowników podczas wdrażania, oferując im celowe szkolenia i edukację.

Ta spersonalizowana opieka mentorska pomaga nowym pracownikom czuć się wspieranym i wyposażonym w wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu w nowej roli.

Przyjrzyjmy się kilku krytycznym krokom w tym procesie:

Zrozumienie indywidualnych potrzeb i dostosowanie szkolenia do nich

do nich Łączenie formatów szkoleń (takich jak zajęcia stacjonarne, warsztaty, online i prowadzone przez mentora) z technologią edukacyjną, aby dostosować się do różnych stylów uczenia się

Zapewnienie wysokiej jakości, angażującej zawartości dostarczanej przez doświadczonych trenerów

Wspieranie kultury uczenia się z ciągłymi możliwościami i mechanizmami informacji zwrotnej

3. Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo: Zapewnienie zrozumienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Pomaganie nowym pracownikom w zrozumieniu zasad zgodności i bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) umożliwia im bezpieczną pracę i przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.

Do zrobienia tego można wykonać następujące czynności:

Opracować angażujące infografiki, przewodniki lub podręczniki i przeprowadzić angażujące sesje szkoleniowe

Upewnić się, że wszyscy pracownicy, w tym nowo zatrudnieni, zakończyli szkolenie BHP, obiecując nagrody, takie jak certyfikaty osiągnięć

Wykorzystaj firmowe kanały komunikacji, aby zachęcić menedżerów do zapewnienia, że szkolenie zostanie zakończone. Możesz również zaoferować punkty bonusowe, aby zwiększyć zaangażowanie

4. Wprowadzanie kultury organizacyjnej: Wprowadzanie nowych pracowników w kulturę firmy

Skuteczny onboarding pomaga dostosować nowych pracowników do wartości i celów firmy. Chodzi o osadzenie nowych pracowników w kulturze firmy, stworzenie poczucia przynależności i ustawienie ich na powodzenie.

Zwiększa to zaangażowanie pracowników i pozytywnie wpływa na wydajność. Ponadto zapewnia lepsze współpracę w zespole i reprezentowanie marki.

Oto jak można wypełnić lukę między "nowymi" a "ugruntowanymi":

Udostępnianie historii firmy poprzez angażujące narracje, wideo lub referencje pracowników

poprzez angażujące narracje, wideo lub referencje pracowników Zorganizuj "spacery kulturowe " dla nowych pracowników, aby mogli poznać różne działy i połączyć się ze współpracownikami

dla nowych pracowników, aby mogli poznać różne działy i połączyć się ze współpracownikami Planuj zabawne i oparte na współpracy działania budujące zespół , które działają jak przełamywanie lodów i budują relacje między pracownikami

, które działają jak przełamywanie lodów i budują relacje między pracownikami Wdrożenie programu mentorskiego , w ramach którego doświadczeni pracownicy mogą być przewodnikami i wsparciem dla nowych pracowników

, w ramach którego doświadczeni pracownicy mogą być przewodnikami i wsparciem dla nowych pracowników Zachęcaj do otwartej komunikacji poprzez ankiety, skrzynki na sugestie lub spotkania kontrolne

Pro tip: Narzędzia takie jak Widok formularza ClickUp ułatwiają nowym pracownikom raportowanie problemów, składanie wniosków lub sugerowanie ulepszeń. Te dane wejściowe mogą być automatycznie przekształcane w zadania ClickUp, które można śledzić i przypisywać do odpowiednich Teams w celu podjęcia działań.

5. Wyjaśnienie roli: Kompleksowe zrozumienie wskaźników wydajności i systemu ocen

Nowi pracownicy powinni rozumieć swoje obowiązki, oczekiwania dotyczące wyników i sposób, w jaki ich wkład będzie oceniany. Pomaga to stworzyć podstawy do powodzenia w osiąganiu wyników, zwiększenia zaangażowania i długoterminowego rozwoju kariery nowych pracowników.

Oto jak skutecznie wyposażyć nowych pracowników w tę istotną wiedzę podczas procesu wdrażania:

Dołącz do listu motywacyjnego szczegółowy opis stanowiska pracy nowego pracownika, określający kluczowe obowiązki, oczekiwania i wskaźniki wydajności. Pomaga to wyjaśnić oczekiwania

Zorganizuj spotkania jeden na jeden z menedżerem nowo zatrudnionej osoby, aby omówić konkretne oczekiwania związane z rolą, projekty, w które będzie zaangażowana oraz codzienny cykl pracy

z menedżerem nowo zatrudnionej osoby, aby omówić konkretne oczekiwania związane z rolą, projekty, w które będzie zaangażowana oraz codzienny cykl pracy Zaproponuj przegląd systemu zarządzania wydajnością stosowanego przez firmę, w tym jego cel i częstotliwość ocen

stosowanego przez firmę, w tym jego cel i częstotliwość ocen Wyjaśnienie różnych składników wydajności , takich jak ustawienie celów, przeglądy wydajności i mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych

, takich jak ustawienie celów, przeglądy wydajności i mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych Rozwójmoduły szkoleniowe online lub samouczki wideo wyjaśniające system w sposób jasny i zwięzły

Razem, te pięć rodzajów celów onboardingowych pozwala na ustawienie fundamentów pod długotrwałe powodzenie w firmie. Istnieje jednak jeszcze jedna niezbędna struktura, która może pomóc w wywarciu trwałego wpływu na pracowników.

Zrozummy, co obejmują te ramy, czyli cztery C onboardingu.

Cztery C onboardingu

Opracowana i zaprezentowana przez dr Talyę Bauer w 2010 r. struktura "czterech C" jest nadal aktualna w dzisiejszych procesach onboardingu.

Przyjrzyjmy się tym czterem krokom, od najmniej do najbardziej istotnych.

1. Wyjaśnienie: Dostarczenie wyczyszczonych ról zawodowych i oczekiwań dotyczących wydajności

Jedną z największych frustracji dla firm i nowych pracowników jest brak wyczyszczonych oczekiwań. Może to prowadzić do "ghostingu" podczas procesu zatrudniania lub wysokiej rotacji na wczesnym etapie.

Dobrą wiadomością jest to, że jasność w zakresie wdrażania może zapewnić płynne przejście, zwiększoną satysfakcję z pracy i lepszą wydajność.

Ustawienie wyczyszczonych oczekiwań jest kluczowe, a wyznaczenie celów jest doskonałym narzędziem. Oto kilka sposobów na zapewnienie jasności roli nowym pracownikom:

Jasna dokumentacja: Upewnij się, że cele są jasno zdefiniowane i dostępne

Upewnij się, że cele są jasno zdefiniowane i dostępne Dostosowanie w całej firmie: Dostosowanie celów do ogólnych celów firmy

Dostosowanie celów do ogólnych celów firmy Spójne zastosowanie: Upewnij się, że wszyscy nowi pracownicy otrzymują ten sam poziom jasności dzięki ustandaryzowanemu podejściu do onboardingu

Upewnij się, że wszyscy nowi pracownicy otrzymują ten sam poziom jasności dzięki ustandaryzowanemu podejściu do onboardingu Śledzenie czasu: Monitorowanie postępów i oferowanie wsparcia w razie potrzeby

Monitorowanie postępów i oferowanie wsparcia w razie potrzeby Integracja technologiczna: Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania talentami lub oprogramowania HR do efektywnego śledzenia i komunikacji

2. Zgodność z przepisami: Zrozumienie obowiązkowych zasad firmowych i prawnych

Ten poziom zazwyczaj koncentruje się na:

Przetwarzaniu: Zakończone formalności związane z nowymi pracownikami i zapisywanie ich na świadczenia

Zakończone formalności związane z nowymi pracownikami i zapisywanie ich na świadczenia zrozumieniu systemów: zrozumieniu zasad i procedur firmy

zrozumieniu zasad i procedur firmy Szkolenie: Wprowadzanie nowych pracowników poprzez sesje szkoleniowe na temat obowiązkowych polityk, zasad i przepisów

Wprowadzanie nowych pracowników poprzez sesje szkoleniowe na temat obowiązkowych polityk, zasad i przepisów Wskaźniki KPI: Ustanowienie kryteriów pozwalających na spełnienie wymagań specyficznych dla branży lub roli

Jednak zmuszenie nowych pracowników do przeczytania firmowego podręcznika nie wystarczy. Aby naprawdę pomóc im odnieść sukces, musisz wyposażyć ich w dodatkowe zasoby, które obejmują zasady i procedury obowiązujące w całej firmie.

Co więcej, powinieneś zaplanować spotkania z nimi, aby omówić te zasoby, wyjaśnić, w jaki sposób zgodność wpływa na ich codzienną pracę i ocenić ich zrozumienie.

3. Kultura: Wpajanie etosu i stylu życia firmy

Kultura organizacyjna zawsze odgrywa znaczącą rolę w przyciąganiu nowych pracowników i nie bez powodu. Jednak zapewnienie dopasowania kulturowego nowego pracownika wykracza poza początkowe wrażenia.

Podczas gdy rekrutacja koncentruje się na kompatybilności, onboarding daje możliwość kultywowania zrozumienia kulturowego

Sam onboarding odzwierciedla kulturę. Gdy przedstawiciele działu HR aktywnie ułatwiają nowym pracownikom integrację i wprowadzenie do zespołu oraz proszą o informacje zwrotne na temat ich doświadczeń, stanowi to solidne zobowiązanie do przejrzystości i odpowiedzialności.

Na przykład Google zapewnia swoim pracownikom światowej klasy świadczenia, takie jak indywidualny coaching finansowy, program wsparcia medycznego dla pracowników transpłciowych, cztery tygodnie "pracy z dowolnego miejsca" w roku oraz wsparcie w zakresie płodności i powiększania rodziny.

Wszystkie te wysiłki odzwierciedlają zobowiązanie Google wobec pracowników i pokazują, jak głęboko firma jest zaangażowana w ich dobre samopoczucie zawodowe i osobiste.

4. Połączenie: Budowanie relacji międzyludzkich

Niezaprzeczalnie, jednym z najważniejszych składników w ramach czterech C jest to, w jaki sposób onboarding pomaga nowym lub już zatrudnionym pracownikom poczuć połączenie z ich teamem i firmą.

Jeśli era po pandemii nauczyła nas czegokolwiek, solidne połączenia w miejscu pracy zapewniają niezbędną pomoc, wsparcie i wskazówki zarówno w trudnych, jak i szczęśliwych czasach.

Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić. Budowanie wiarygodnych połączeń może okazać się trudne z powodu lęku społecznego, braku odsetków w kontaktach towarzyskich, a nawet z góry przyjętych wyobrażeń o polityce firmy, które wpływają na morale pracowników.

Oto kilka kluczowych strategii, które mogą wdrożyć specjaliści HR:

Spotkania towarzyskie: Planowanie nieformalnych spotkań poza godzinami pracy, takich jak lunche zespołowe, happy hours lub działania wolontariackie

Planowanie nieformalnych spotkań poza godzinami pracy, takich jak lunche zespołowe, happy hours lub działania wolontariackie Uznawanie: Publiczne nagradzanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć w celu wzmocnienia więzi w zespole i motywowania pracowników

Publiczne nagradzanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć w celu wzmocnienia więzi w zespole i motywowania pracowników Zabawa w pracy: Stwórz kanał online (na przykład w Slack), w którym pracownicy mogą dzielić się niezwiązanymi z pracą aktualizacjami, żartami lub zabawnymi faktami

Stwórz kanał online (na przykład w Slack), w którym pracownicy mogą dzielić się niezwiązanymi z pracą aktualizacjami, żartami lub zabawnymi faktami Świętowanie: Wyjdź poza tort urodzinowy; spersonalizuj uroczystości, podkreślając wyjątkowy wkład pracownika lub tworząc "tablicę wspomnień"

Wyjdź poza tort urodzinowy; spersonalizuj uroczystości, podkreślając wyjątkowy wkład pracownika lub tworząc "tablicę wspomnień" Budowanie zespołu: Planuj regularne wyjazdy, coroczne zbiórki pieniędzy, imprezy noworoczne i dni "przynieś zwierzaka do pracy", aby budować powiązania między i wewnątrz zespołu

Wraz z doskonałymi ramami przychodzi większa odpowiedzialność za ich wdrożenie i utrzymanie. Firmy stanęły przed ogromnymi wyzwaniami do zrobienia w erze pandemii.

Przyjrzyjmy się działaniu zdalnego procesu onboardingu, typowym wyzwaniom i możliwym rozwiązaniom.

przeczytaj także: Jak poprawić retencję pracowników, zapobiegając_ *cichych odejść* _w miejscu pracy**_

Firmy dostosowały swój onboarding techniki, aby utrzymać zaangażowanie i wydajność pracowników zdalnych . Ale nie przed stawieniem czoła wyzwaniom takim jak:

Trudności w zrozumieniu nowych technologii lub platform oprogramowania wymaganych do usprawnienia pracy zdalnej

Brak profesjonalnych powiązań i relacji między członkami zespołu z powodu braku interakcji twarzą w twarz

Ograniczony dostęp do zasobów firmy, dokumentów i innych informacji, które są zazwyczaj łatwo dostępne w ustawieniach pracy na miejscu

Bariery komunikacyjne, które prowadziły do nieporozumień między członkami zespołu a ich przełożonymi lub współpracownikami

Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy na całym świecie stosowały strategie mające na celu przekształcenie tradycyjnych technik onboardingu w techniki przyjazne dla pracowników zdalnych, takie jak:

Wykorzystanie platform wydajności pracy do onboardingu poprzez wprowadzenie wideokonferencji, modułów szkoleniowych online i narzędzi do współpracy

do onboardingu poprzez wprowadzenie wideokonferencji, modułów szkoleniowych online i narzędzi do współpracy Wykorzystanie platform online i rozwiązań do podpisu cyfrowego w celu usprawnienia zarządzania dokumentami i zmniejszenia zależności od fizycznej dokumentacji papierowej

Wprowadzenie materiałów szkoleniowych online i zasobów w różnych formatach, umożliwiając nowym pracownikom dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie

i zasobów w różnych formatach, umożliwiając nowym pracownikom dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie Skupienie się na budowaniu połączeń społecznych i relacji w zespole poprzez wirtualne wydarzenia, przełamywanie lodów online i programy mentorskie peer-to-peer

poprzez wirtualne wydarzenia, przełamywanie lodów online i programy mentorskie peer-to-peer Wprowadzenie internetowych formularzy informacji zwrotnych, ankiet i anonimowych stron internetowych z komentarzami, aby odpowiedzieć na obawy nowych pracowników, a także zbierać spostrzeżenia w celu wdrożenia zmian

Oto szersze porównanie tradycyjnych i zdalnych procesów wdrażania:

Usprawnij proces zdalnego wdrażania pracowników szybko i łatwo dzięki szablonowi ClickUp Remote Onboarding Template

Bonus:_ Onboarding dla zdalnych Teams? Szablon zdalnego onboardingu ClickUp _wyposaża Cię w gotową listę zadań dla wszystkich kroków onboardingu, oś czasu projektu, aby zakończyć onboarding na czas oraz narzędzia do współpracy, aby ułatwić komunikację z członkami zespołu

Włączanie celów onboardingu w ClickUp

Rozważmy teraz platformę typu "wszystko w jednym", która nie tylko pomaga we wdrażaniu pracowników, ale także organizuje cały proces rekrutacji.

Wszystko to jest możliwe dzięki Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp !

Uprość rekrutację, onboarding, zarządzanie talentami oraz szkolenia i rozwój dzięki platformie zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

ClickUp, ze swoimi wieloma ClickApp i narzędzi, działa jako centralny hub do rekrutacji i onboardingu dla Ciebie i Twojego zespołu.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można wykorzystać różne funkcje ClickUp do stworzenia idealnego centrum kontroli HR, aby osiągnąć pięć celów związanych z wdrażaniem pracowników.

Uproszczenie szkoleń, zgodności i integracji kulturowej nowych pracowników

Twórz dowolną liczbę niestandardowych automatyzacji ClickUp, które oszczędzają czas i ułatwiają codzienną pracę nad zgodnością z przepisami w oparciu o dowolny wyzwalacz lub warunek

Z ponad 100 Automatyzacja ClickUp optymalizuj codzienne zadania, takie jak wysyłanie e-maili powitalnych, wiadomości okolicznościowych, życzeń urodzinowych, przypomnień o szkoleniach dla pracowników, aktualizacji wydarzeń, powiadomień o świętach i nie tylko.

💡 Porada dla profesjonalistów: Możesz uczynić ClickUp swoją kompleksową firmową platformą pracy i wydajności dzięki API ClickUp co więcej, możesz korzystać z ponad 1000 szablonów ClickUp dla wszystkich swoich potrzeb rekrutacyjnych i onboardingowych. Oszczędza to czas i wysiłek związany z tworzeniem i ustawieniem dokumentów i ram.

Co więcej, istnieją dwa specjalne narzędzia ClickUp, których można użyć do stworzenia płynnego przepływu onboardingu dla nowych pracowników.

Z Dokumenty ClickUp możesz tworzyć i udostępniać dokumentację zgodności, taką jak firmowe SOP, FAQ, schematy hierarchii, polityki, zasady i wytyczne, zapewniając pracownikom możliwość wdrożenia się od razu po wdrożeniu. W dokumentach tych można również umieszczać połączone filmy wideo lub pliki audio, oferujące wskazówki dotyczące polityki firmy, a także narzędzi i systemów.

Łatwe przydzielanie i śledzenie zadań dzięki ClickUp Tasks

Możesz również użyć Zadania ClickUp aby oddelegować projekty i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Stwórz listę wszystkich elementów onboardingu, które muszą zostać zakończone i podziel je na zadania i podzadania z odpowiednimi właścicielami. Na przykład, menedżer HR może nadzorować wprowadzenie nowego pracownika, podczas gdy menedżer ds. rekrutacji może być odpowiedzialny za zapewnienie, że pracownik złoży dokumenty dotyczące zatrudnienia.

Można również utworzyć listę kontrolną wszystkich kroków, które nowy pracownik musi wykonać w celu powodzenia wdrożenia.

Ustawienie kompleksowej listy kontrolnej onboardingu za pomocą szablonu ClickUp Employee Onboarding Template

Wypróbuj szablon Szablon wdrażania pracowników ClickUp , który może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w realizacji zadań podczas pierwszych 90 dni procesu wdrażania. Dzięki temu szablonowi możesz również dołączyć dokumenty, które nowi pracownicy muszą złożyć, cele wdrożenia, które muszą ustawić w celu osiągnięcia długoterminowego powodzenia oraz szkolenia firmowe, w których powinni wziąć udział.

Napędzaj innowacje i pielęgnuj silne relacje robocze za pomocą AI

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi oparte na kontekście z dowolnych zadań związanych z HR w ramach i połączonych z platformą za pomocą ClickUp Brain

Istnieje wiele sposobów, w jakie Twój Teams HR może wykorzystać ClickUp Brain aby ułatwić pracę:

Twórz spersonalizowane skrypty e-mail , aby powitać nowych pracowników i wysyłać automatyczne przypomnienia o konieczności zakończenia ich dokumentów onboardingowych

, aby powitać nowych pracowników i wysyłać automatyczne przypomnienia o konieczności zakończenia ich dokumentów onboardingowych Twórz niestandardowe szablony HR dla często używanych dokumentów, takich jak propozycje pracy, formularze informacji zwrotnych, ankiety, codzienne raportowanie działań, plany wydarzeń i wiele innych

dla często używanych dokumentów, takich jak propozycje pracy, formularze informacji zwrotnych, ankiety, codzienne raportowanie działań, plany wydarzeń i wiele innych Wykorzystaj ClickUp jako swojego asystenta oferującego podsumowania szkoleń . Możesz korzystać z narzędzi AI do generowania spostrzeżeń na podstawie danych szkoleniowych, tworzenia e-maili do pracowników, niestandardowych wiadomości o osiągnięciach i planowania wydarzeń, takich jak lodołamacze i zbiórki pieniędzy

. Możesz korzystać z narzędzi AI do generowania spostrzeżeń na podstawie danych szkoleniowych, tworzenia e-maili do pracowników, niestandardowych wiadomości o osiągnięciach i planowania wydarzeń, takich jak lodołamacze i zbiórki pieniędzy Burza mózgów pomysłów na zaangażowanie pracowników i otrzymywanie podsumowań wskaźników frekwencji, statystyk rotacji, raportowania urlopów i raportów działowych

pomysłów na zaangażowanie pracowników i otrzymywanie podsumowań wskaźników frekwencji, statystyk rotacji, raportowania urlopów i raportów działowych Korzystaj z Docs z narzędziami AI, aby udostępniać wytyczne dotyczące wdrażania, moduły szkoleniowe, listy świąteczne oraz podręczniki dotyczące zgodności i bezpieczeństwa

Wyjaśnij oczekiwania dotyczące pracy dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym

Śledzenie wydajności pracowników i obciążenia pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Możesz połączyć Pulpity ClickUp z platformą do zarządzania zasobami ludzkimi, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w postępy i ocenę wdrażania pracowników, wymagania szkoleniowe, wskaźniki zaangażowania i inne.

Oto kilka sposobów, w jakie Twój zespół HR może korzystać z konfigurowalnych pulpitów ClickUp:

Stwórz pulpit do wizualizacji procesu wdrażania nowych pracowników. Uwzględnij widżety prezentujące wskaźniki ukończenia zadań, status dokumentów, postępy w modułach szkoleniowych i wskaźniki satysfakcji z wdrożenia

nowych pracowników. Uwzględnij widżety prezentujące wskaźniki ukończenia zadań, status dokumentów, postępy w modułach szkoleniowych i wskaźniki satysfakcji z wdrożenia Wizualizuj wskaźniki ukończenia dla formularzy opinii, programów rozwoju umiejętności i nadchodzących sesji szkoleniowych

dla formularzy opinii, programów rozwoju umiejętności i nadchodzących sesji szkoleniowych Opracuj pulpity rekrutacji i utrzymania przedstawiające status otwartych pozycji, wielkość i różnorodność puli kandydatów, planowanie i wskaźniki zakończonych rozmów kwalifikacyjnych, ankiety satysfakcji pracowników, udział w wydarzeniach firmowych i komunikację wewnętrzną

Prosta wskazówka: Wykorzystaj Śledzenie czasu w projekcie ClickUp do rejestrowania czasu pracownika spędzonego na zadaniach, ręcznych kart czasu pracy, codziennej obecności i rozliczanych godzin dla freelancerów lub zewnętrznych dostawców. Zintegruj używane aplikacje do śledzenia czasu, takie jak Toggl, Timely i Clockify.

Ocena wydajności i wdrożenie

Wydajność ma wpływ na realizację celów organizacji. Pracownicy powinni znać swój zakres obowiązków, codzienne obowiązki i kluczowe cele, na podstawie których mierzona będzie ich wydajność. Skuteczny proces wdrażania zapewni, że wszyscy nowi pracownicy będą mieli jasność co do swoich obowiązków i kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które będą miały wpływ na ocenę wydajności.

Śledzenie wskaźników wydajności, przedstawianie pracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych i monitorowanie postępów za pomocą szablonu kwartalnej oceny wydajności ClickUp

Dane pochodzące ze wskaźników KPI, takich jak wskaźniki ukończenia zadań, testy utrwalania wiedzy i ankiety zwrotne, pozwalają mierzyć postępy w trakcie realizacji zakończonych celów wdrożenia. Pomaga to zidentyfikować obszary, w których nowi pracownicy mogą potrzebować pomocy.

Identyfikując luki w wydajności na wczesnym etapie procesu wdrażania, możesz zapewnić celowe wsparcie i rozwiązać wszelkie podstawowe problemy, zanim utrudnią one powodzenie nowozatrudnionym.

W przypadku nowych i już zatrudnionych pracowników można skorzystać z narzędzia Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp aby mierzyć i śledzić wydajność w czasie, wykrywać obszary wymagające poprawy oraz zapewniać na czas informacje zwrotne i coaching. Wynikiem tego będzie większe zaangażowanie pracowników i danie im poczucia spełnienia i uznania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie wdrażania

Pomaganie nowo zatrudnionym pracownikom w zrozumieniu ich obowiązków w zakresie zgodności, zdrowia i bezpieczeństwa (CHS) stanowi podstawę bezpiecznego i etycznego środowiska pracy dla jednostki i organizacji.

Stwórz i udostępnij wszystkim swoim pracownikom kompleksowy podręcznik dla pracowników za pomocą szablonu podręcznika dla pracowników ClickUp

Z szablonem Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp nowy pracownik może szybko zapoznać się ze wszystkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi firmy. Do tej listy można dodać inne niezbędne informacje, takie jak lista kontrolna dotycząca wdrażania, polityka miejsca pracy, etyka biznesowa, wymogi prawne i regulacyjne, klauzule poufności, raportowanie zagrożeń bezpieczeństwa, polityka obecności i korzyści firmowe.

Proces wdrażania powinien koncentrować się na tworzeniu kultury ciągłego uczenia się i świadomości w zakresie zgodności, zdrowia i bezpieczeństwa. Można to osiągnąć poprzez regularne sesje szkoleniowe, kampanie bezpieczeństwa i łatwo dostępne zasoby, takie jak podręczniki bezpieczeństwa i moduły szkoleniowe online.

Powiązane: Zobacz_ jak zespół onboardingowy ClickUp korzysta z platformy do spotkania z celami onboardingu pracowników 💪

Stwórz skuteczne programy onboardingowe dla swojej firmy

Zatrudniając i zatrzymując odpowiednie talenty poprzez wprowadzenie ich na ścieżkę postępu, zmniejszasz koszty odejść i poprawiasz markę swojej firmy jako pracodawcy.

Głównym celem planu onboardingowego jest zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników, aby pomóc im odnieść sukces w firmie.

ClickUp i jego liczne funkcje zapewniają niezbędną moc do stworzenia kompleksowego programu onboardingowego i realizacji celów organizacji w zakresie onboardingu.

Co więcej, gdy używasz ClickUp jako głównego oprogramowania onboardingowego, cieszysz się bardziej usprawnionym przepływem współpracy i komunikacji, zarówno dla swoich zdalnych teamów, jak i pracowników na miejscu! Zarejestruj się do ClickUp już dziś, aby uzupełnić swoje wysiłki HR w zakresie rekrutacji, onboardingu, zarządzania talentami, zaangażowania pracowników i ich utrzymania.