Jak zapobiegać cichym odejściom i utrzymać zaangażowanie pracowników?

Jako menedżer i lider, jednym z priorytetów jest dbanie o zadowolenie, wydajność i lojalność swojego zespołu. Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić. Musisz uważać na ciche zagrożenie, które może czaić się w twoim miejscu pracy - ciche odejścia.

Według badania Badanie Gallupa około połowa pracowników w Stanach Zjednoczonych to osoby rezygnujące po cichu. Oznacza to, że nie są oni zaangażowani w swoją pracę lub organizację. Może to mieć poważne konsekwencje dla nich i ich pracodawców - w postaci niezadowalających wyników, wyższej rotacji i zmniejszonej innowacyjności.

Jak więc wykryć, zrozumieć i zapobiegać cichym odejściom w miejscu pracy? O tym właśnie jest ten artykuł. Zagłębimy się w podstawowe przyczyny, typowe oznaki i najlepsze praktyki radzenia sobie z cichym odejściem.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, będziesz w stanie stworzyć bardziej pozytywną, wspierającą i inspirującą kulturę pracy, w której pracownicy czują się wartościowi, zmotywowani i zaangażowani. A to jest dobre dla twojego biznesu i wyników finansowych.

Czym jest ciche odejście?

Cicha rezygnacja ma miejsce, gdy pracownicy tracą odsetki, pasję i zaangażowanie w swoją pracę, ale nie wyrażają swojego niezadowolenia ani nie odchodzą z pracy. Zamiast tego, wykonują oni jedynie niezbędne minimum do zrobienia, jednocześnie mentalnie wycofując się ze swojej roli.

Osoby rezygnujące po cichu nadal wypełniają swoje podstawowe obowiązki. Są jednak mniej skłonni do angażowania się w działania znane jako zachowania obywatelskie: nie spóźniają się, nie przychodzą wcześniej lub nie uczestniczą w nieobowiązkowych spotkaniach.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać możliwe do opanowania. W końcu ci pracownicy nie odchodzą od swoich podstawowych zadań - po prostu odmawiają wyjścia poza nie.

Jednak dla wielu firm, pracownicy gotowi do wykraczania poza swoje obowiązki stanowią kluczową przewagę konkurencyjną.

W rzeczywistości większość zadań nie może być w pełni zdefiniowana w formalnym opisie stanowiska lub umowie, więc organizacje polegają na pracownikach, którzy w razie potrzeby zrobią krok naprzód, aby sprostać wymaganiom.

Co więcej, choć wykraczanie poza obowiązki może wiązać się z kosztami dla pracowników, w zdrowej organizacji koszty te są zazwyczaj równoważone przez korzyści, takie jak zwiększony kapitał społeczny, dobre samopoczucie i powodzenie w karierze.

Jeśli jednak nie podejmie się odpowiednich działań, ciche odejście może mieć poważne konsekwencje dla firmy, takie jak

Niższa jakość wyników

Niższa satysfakcja niestandardowych klientów

Wyższa rotacja i koszty rekrutacji

Zmniejszona kreatywność i innowacyjność

Niższe morale i praca zespołowa

A to nie wszystko. Ciche odejścia mogą również obciążać innych pracowników lub członków zespołu, którzy mogą być zmuszeni do nadrobienia zaległości za aktywnie niezaangażowanych pracowników.

Co powoduje ciche odejścia?

Kiedy pracownik jest zaangażowany, jest głęboko zaangażowany w swoje miejsce pracy.

Ich praca wykracza poza samo zakończenie zadań w celu dotrzymania terminów; są dumni ze swoich projektów, ponieważ są pasjonatami misji firmy i tego, w jaki sposób ich rola przyczynia się do realizacji krótko- i długoterminowych celów.

Czują się rozpoznawani i cenieni przez swoich liderów i widzą dla siebie przyszłość w firmie, czy to na obecnej pozycji, czy w innej roli. Zasadniczo, ich styl pracy wnosi do pracy całego siebie i czuje wsparcie ze strony pracodawcy przez cały okres zatrudnienia.

Z drugiej strony, niezaangażowany pracownik zazwyczaj koncentruje się na zrobieniu tylko tyle, by nie zwracać na siebie uwagi. Jeśli nie zaczął aktywnie szukać innej pracy, prawdopodobnie rozważa swoje opcje.

Przyczyny braku zaangażowania mogą być bardzo różne, a niektóre z nich to

Brak informacji zwrotnej, uznania lub docenienia ze strony przełożonych

Zmniejszona autonomia, uprawnienia lub zaufanie do pełnionej roli

Brak dopasowania, celu lub znaczenia w ich pracy

Limit wyzwań, różnorodności lub możliwości uczenia się w pracy

Brak równowagi, elastyczności lub dobrego samopoczucia w ich stylu pracy

Problemy osobiste, stres lub wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym

Jednak monitorując poziom zaangażowania pracowników i identyfikując jego spadek, firmy mogą przeciwdziałać skutkom cichej rezygnacji - zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Strategie zapobiegania cichemu odchodzeniu z pracy

Trend cichych odejść podkreśla rosnące przekonanie wśród pracowników, że równowaga między ich wysiłkiem a tym, co otrzymują w zamian od pracodawców, została zachwiana.

Pracodawcy coraz częściej oczekują więcej od swoich pracowników, nie inwestując odpowiednio w ich rozwój. Na szczęście organizacje i liderzy mogą podjąć proaktywne kroki w celu rozwiązania problemów leżących u podstaw cichych odejść:

1. Ponowna ocena obowiązków zawodowych

Jedną z głównych przyczyn cichych odejść z pracy jest "job creep", czyli stopniowy wzrost obciążenia pracą i oczekiwań pracownika w miarę upływu czasu. Słaby zarządzanie obciążeniem pracą może sprawić, że pracownicy poczują się przytłoczeni, zestresowani i wypaleni.

Teraz jest idealny czas dla menedżerów na ponowną ocenę i ponowne zdefiniowanie podstawowych obowiązków swoich pracowników, aby dokładniej odzwierciedlić rzeczywiste wymagania pracy i rozróżnić między niezbędnymi zadaniami a tymi, które są naprawdę dodatkowe.

2. Tworzenie kultury otwartej komunikacji

Stworzenie kultury otwartej komunikacji ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania cichych odejść. Regularne odprawy, anonimowe ankiety i fora opinii mogą zapewnić pracownikom bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich obaw i sugestii.

A badanie przeprowadzone przez Salesforce wykazało, że pracownicy, którzy czują, że ich głos jest słyszany, częściej czują się upoważnieni do wykonywania swojej najlepszej pracy.

Aby stworzyć psychologicznie bezpieczne miejsce pracy, warto rozważyć przyznanie pracownikom autorytetu i autonomii w poruszaniu niewygodnych tematów i problemów bez obawy o upomnienie lub naganę. Możesz mieć dedykowane kanały w Slack, aby poruszać te problemy. Możesz również przeprowadzać anonimowe ankiety lub sondaże podczas spotkań all-hands.

Można też utworzyć adres e-mail, na który pracownicy mogą pisać, jeśli nie chcą rozmawiać o problemach twarzą w twarz lub w ustawieniu grupowym bezpośrednio z przełożonymi. Zarządzanie pocztą e-mail w ClickUp ułatwia tę funkcję. Umożliwia ona pracownikom wysyłanie i odbieranie e-maili z poziomu ClickUp bez konieczności przełączania się na inną aplikację. Można jej również używać do tworzenia zadań na podstawie e-maili, zapewniając odpowiedzialność za rozwiązywanie zgłaszanych problemów.

Wysyłaj e-maile i zarządzaj nimi bez przełączania aplikacji - dzięki funkcji zarządzania pocztą e-mail ClickUp

Zachęcanie do otwartego dialogu pomaga wcześnie identyfikować i rozwiązywać problemy, wspierać poczucie przynależności i szacunku wśród pracowników oraz zapewniać, że pracownicy pozostają skupieni i zdyscyplinowani .

3. Oferowanie uczciwej rekompensaty

Sprawiedliwe wynagrodzenie jest podstawą zadowolenia pracowników. Pracownicy, którzy uważają, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie, są bardziej zadowoleni ze swojej pracy i mniej skłonni do odejścia.

Poza wynagrodzeniem, oferowanie premii opartych na wynikach, udostępnianie zysków lub opcji udostępniania akcji może zachęcić pracowników do wykraczania poza ich podstawowe obowiązki.

Ustawienie regularnych ocen wyników pracowników w celu określenia sprawiedliwego wynagrodzenia może być tak proste, jak wybranie i przyjęcie szablon oceny wyników. Takie przeglądy wyników umożliwiają regularne dostosowywanie pakietów wynagrodzeń do standardów rynkowych i odzwierciedlają uznanie dla ciężkiej pracy pracowników.

4. Promocja równowagi między pracą a życiem prywatnym i opcji pracy zdalnej

Pracownicy, którzy mają swobodę elastycznej pracy, są bardziej skłonni pozostać lojalni wobec pracodawcy, ponieważ mogą zrównoważyć pracę i zobowiązania domowe bez poczucia, że poświęcają jedno na rzecz drugiego.

Zapewnienie takich opcji jak telepraca, elastyczne godziny pracy i skrócone tygodnie pracy może pomóc pracownikom w bardziej efektywnym zarządzaniu czasem, niezależnie od ich stylu pracy lub nawyki związane z pracą , zmniejszając stres i zwiększając wydajność.

Zachęcaj pracowników do robienia przerw i korzystania z urlopów, aby zapewnić zdrowszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Zapewnij współpracę i przejrzystą komunikację, aby budować powodzenie i zaangażowanie teamów, jeśli Twoi pracownicy pracują zdalnie.

Narzędzia takie jak ClickUp mogą w tym pomóc, umożliwiając usprawnienie współpracy nad projektami za pomocą Dokumenty ClickUp i komunikację między Teams z Widok czatu w ClickUp .

ClickUp Docs może pomóc w promocji równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz opcji pracy zdalnej, umożliwiając

Moją pracę z dowolnego miejsca i dostęp do dokumentów online dzięki przechowywaniu ich w chmurze

Współtworzenie i współedytowanie dokumentów, aby być na tej samej stronie, dosłownie

Współpracę z członkami zespołu nad projektami i udostępnianie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Twórz i korzystaj z szablonów, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność między projektami i zadaniami

Łatwe importowanie i eksportowanie dokumentów z innych aplikacji i formatów

Zarządzanie uprawnieniami i zabezpieczeniami dokumentów

Dostęp i współpraca nad ważnymi dokumentami z dowolnego miejsca dzięki ClickUp Docs

ClickUp Chat View umożliwia komunikację z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, bez opuszczania obszaru roboczego:

Bądź w stałym połączeniu i na bieżąco ze swoim zespołem, bez względu na to, gdzie pracujesz

Udostępnianie połączonych projektów, elementów osadzonych, załączników i nie tylko swojemu zespołowi

Zmniejsz potrzebę spotkań i e-maili dzięki rozmowom asynchronicznym

Oddziel pracę od życia osobistego, wyłączając powiadomienia, gdy zajdzie taka potrzeba

Baw się i buduj relacje z zespołem, korzystając z funkcji czatu, takich jak gify, ankiety i polecenia / slash

Twórz kanały czatu dla dowolnych tematów związanych z pracą, takich jak aktualizacje w całej firmie, konkretne Teams lub projekty

Zarządzanie uprawnieniami do czatu i powiadomieniami

Współpracuj ze swoim zdalnym zespołem bez kłopotów dzięki ClickUp Chat View

5. Zaangażowanie i wsparcie pracowników

Skuteczne wsparcie zaczyna się od zrozumienia, czego potrzebują pracownicy, co wymaga od liderów i menedżerów angażowania się w znaczące rozmowy i bycia na bieżąco z samopoczuciem swojego zespołu.

Co więcej, niezbędne jest wspieranie środowiska, w którym pracownicy czują się komfortowo, wyrażając swoje obawy. Oprogramowanie HR narzędzia takie jak Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp umożliwia monitorowanie zaangażowania pracowników za pomocą regulowanych widoków, które odzwierciedlają wpływ polityki HR i podkreślają obszary wymagające poprawy, upraszczając dostosowanie siły roboczej.

Opracuj idealny system śledzenia zaangażowania pracowników dzięki Platformie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp

Funkcja ta umożliwia utworzenie centralnego repozytorium informacji o pracownikach, wyposażonego w prywatne kanały komunikacji między menedżerami i ich bezpośrednimi podwładnymi.

Po zrozumieniu zróżnicowanych potrzeb swoich pracowników, menedżerowie i liderzy mogą dokonywać celowych inwestycji, aby zaspokoić te potrzeby, czy to poprzez możliwości rozwoju kariery, elastyczny harmonogram czy ulepszone struktury wynagrodzeń.

6. Oferowanie atrakcyjnych świadczeń pracowniczych

Atrakcyjne benefity odgrywają kluczową rolę w zatrzymywaniu pracowników. Według Forbes 40 procent pracodawców uważa, że pracownicy odchodzą z pracy na rzecz takiej, która oferuje lepsze świadczenia. Z kolei jeden na dziesięciu pracowników jest gotów obniżyć wynagrodzenie, aby uzyskać dostęp do lepszych świadczeń.

Kompleksowe pakiety świadczeń, w tym ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i płatny czas wolny, zwiększają satysfakcję z pracy i pokazują, że firma inwestuje w dobre samopoczucie swoich pracowników.

Świadczenia mogą również przyczynić się do poczucia bezpieczeństwa finansowego pracowników. Zmniejsza to stres i sprzyja poczuciu lojalności wobec firmy. Co więcej, gdy pracownicy czują wartość i wsparcie ze strony pracodawcy, są bardziej zaangażowani w swoją pracę i mniej podatni na emocjonalne wycofanie związane z cichym odejściem z pracy.

7. Zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego i wzrostu

Inwestowanie w rozwój zawodowy jest niezbędne, ponieważ pracownicy są bardziej skłonni pozostać dłużej w firmie, która inwestuje w rozwój ich kariery.

Oferując programy mentorskie, warsztaty szkoleniowe i jasne ścieżki postępu, możesz pomóc pracownikom poczuć się zmotywowanymi do inwestowania w swoje role i przewidywania długoterminowej przyszłości z firmą.

Możliwości te zwiększają ich umiejętności i zachęcają do poczucia przynależności i zaangażowania, zmniejszając prawdopodobieństwo odejścia po cichu i przyczyniając się do bardziej dynamicznej i innowacyjnej siły roboczej.

8. Wdrażanie pętli informacji zwrotnych i ciągłego doskonalenia

Ustanowienie kultury ciągłej informacji zwrotnej i doskonalenia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaangażowania pracowników i ich zaangażowania w powodzenie firmy.

Regularne przeglądy wyników, skrzynki sugestii i wyzwania związane z innowacjami zapewniają pracownikom możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, czucia się wysłuchanym i dostrzegania namacalnego wpływu ich pracy na rozwój organizacji.

Narzędzia takie jak Widok formularza ClickUp ułatwiają pracownikom raportowanie problemów, składanie wniosków lub sugerowanie ulepszeń. Odpowiedzi te mogą być następnie automatycznie przekształcane w możliwe do śledzenia zadania i przekierowywane do odpowiednich Teams w celu podjęcia działań.

Łatwo dostosuj formularze, aby bez wysiłku kierować pracę do odpowiedniego zespołu za pomocą widoku formularzy ClickUp

Dodatkowo możesz użyć Szablon opinii pracowników ClickUp aby zaprojektować spójne pętle informacji zwrotnych, które pomogą Ci zbierać i zarządzać opiniami pracowników.

Zbieraj opinie pracowników szybko i bez wysiłku dzięki szablonowi opinii pracowniczych ClickUp

9. Ustawienie wyczyszczonych celów do śledzenia zwycięstw

Ustalenie jasnych celów i wskaźników ma kluczowe znaczenie dla utrzymania skupienia i motywacji wśród pracowników bez mikrozarządzania .

Przejrzysta komunikacja tych celów zapewnia, że wszyscy są zgodni i pracują na rzecz wspólnych celów. Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że pracownicy odejdą po cichu, zapewniając jasne poczucie celu i kierunku.

Narzędzia takie jak Cele ClickUp umożliwiają połączenie celów i zadań. Teams mogą ustawić cele liczbowe dla zakończonych zadań, aby śledzić swoje postępy i budować poczucie wspólnych osiągnięć.

Śledź postępy i upewnij się, że sprawnie kończysz swoje projekty dzięki celom ClickUp

Użyj tej funkcji, aby ustalić przejrzyste osie czasu dla celów swojego zespołu, utrzymywać harmonogramy dla sprintów i backlogów oraz śledzić postępy za pomocą cotygodniowych kart wyników.

Osiąganie celów i poczucie spełnienia podnosi morale i wzmacnia wartość wkładu pracownika w powodzenie firmy.

10. Poprawa współpracy i spójności Teams

Silne poczucie pracy zespołowej może stworzyć wspierające i integrujące środowisko.

Zwalczanie jednego z największych pożeraczy czasu w biurze -dezorganizacja-wykorzystanie narzędzi takich jak ClickUp Teams , który może pomóc we wspieraniu współpracy zespołowej poprzez integrację cykli pracy, dokumentów, pulpitów na żywo i nie tylko, umożliwiając zespołom zwiększyć wydajność i zoptymalizować zarządzanie czasem.

Zarządzaj godzinami pracy swojego zespołu dzięki funkcji Teams w ClickUp

Dodatkowo, organizowanie działań integracyjnych, projektów międzyzespołowych i regularnych spotkań zespołu może sprzyjać tworzeniu wspierającego środowiska, w którym pracownicy czują się połączeni i docenieni.

Odwrócenie tendencji do cichego odchodzenia z pracy

Zjawisko cichego odchodzenia z pracy stanowi złożone wyzwanie, które wymaga proaktywnej i przemyślanej reakcji ze strony organizacji.

Przyjmując holistyczne podejście wykraczające poza tradycyjne praktyki zarządzania, firmy mogą kultywować środowisko, w którym pracownicy czują się wartościowi, wspierani i zmotywowani.

Strategie takie jak zachęcanie do otwartej komunikacji, oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń, wykorzystywanie narzędzia do śledzenia wydajności pracowników promowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz inwestowanie w rozwój zawodowy to nie tylko rozwiązania na ciche odejścia - to podstawowe elementy dobrze prosperującej kultury miejsca pracy.

Wdrożenie tych strategii, przy wsparciu narzędzi takich jak Zarządzanie projektami w ClickUp może przekształcić miejsce pracy w dynamiczną i angażującą przestrzeń, w której pracownicy są inspirowani do wnoszenia swojego najlepszego "ja" do każdego projektu, nad którym pracują.

W ostatecznym rozrachunku, powodzenie organizacji w osiąganiu celów Cele HR w łagodzeniu cichych odejść wynika z zaangażowania w tworzenie środowiska pracy, w którym priorytetem jest dobre samopoczucie i rozwój pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie jest rozwiązanie problemu cichej rezygnacji?

Rozwiązaniem problemu cichej rezygnacji z pracy jest proaktywne rozwiązywanie podstawowych problemów, które prowadzą do braku zaangażowania pracowników. Obejmuje to zachęcanie do otwartych kanałów komunikacji, zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia i zachęt oraz promocję zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Tworząc wspierające i satysfakcjonujące środowisko pracy, organizacje mogą ponownie zaangażować pracowników i przeciwdziałać cichym odejściom.

2. Jaka jest główna przyczyna cichego odchodzenia z pracy?

Ciche odejścia często wynikają z kombinacji czynników, które przyczyniają się do niezadowolenia pracowników. Mogą one obejmować brak odpowiedniego uznania dla ich wysiłku, ograniczone możliwości rozwoju kariery, nieefektywne praktyki zarządzania oraz brak równowagi między pracą a życiem osobistym. Rozwiązanie tych problemów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zmotywowanej i zaangażowanej siły roboczej.

3. Jak reagujesz na ciche odejścia z pracy?

Reagowanie na ciche odejścia z pracy wymaga proaktywnego i empatycznego podejścia. Pierwszym krokiem jest nawiązanie otwartego dialogu z poszkodowanym pracownikiem, aby zrozumieć jego obawy. Ważne jest, aby podpowiedzieć jak najszybciej i wdrożyć strategie mające na celu poprawę ogólnego doświadczenia zawodowego i poziomu zaangażowania. Może to obejmować dostosowanie obciążenia pracą, oferowanie możliwości rozwoju zawodowego lub ulepszanie systemów uznawania i nagradzania.