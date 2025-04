Jak wykorzystać AI w marketingu produktów (przypadki użycia i narzędzia)

Jako marketerzy produktowi żonglujesz wieloma zadaniami i oczekiwaniami - od pisania atrakcyjnych opisów produktów po tworzenie rekomendacji klientów na dużą skalę.

Na szczęście sztuczna inteligencja (AI) wkroczyła do akcji, aby ułatwić ci życie.

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów, AI nie jest już luksusem dla zespołu marketingowego, ale niezbędnym narzędziem do osiągnięcia powodzenia. Szybkie sprawdzenie faktów? 69,1% profesjonalistów raportuje wykorzystanie narzędzi marketingowych AI w swoich strategiach - wzrost o 12,5% od 2023 roku. 👀

AI automatyzuje czasochłonne zadania, uwalniając marketerów, aby mogli skupić się na wysokopoziomowych strategiach marketingowych produktów . Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz włączyć marketing produktów AI do swojej strategii, od danych powstania do analitykę produktów .

Zrozumienie AI dla marketingu produktowego

Jednym z największych wyzwań w dzisiejszym marketingu produktowym jest tworzenie unikalnej, atrakcyjnej zawartości na dużą skalę. Gdy każda oferta w ramach marki wymaga odrębnej i angażującej pozycji, marketerzy produktowi stają przed trudnym zadaniem.

W tym scenariuszu, Business musi zainwestować znaczne zasoby w tworzenie zawartości lub zadowolić się mniej wpływowymi opisami. Pierwsza opcja nadwyręża czas i budżet, podczas gdy druga poświęca jakość.

Niestety, żadna z nich nie jest idealna. Ponieważ niestandardowe treści są pożądane przez klientów, a wyszukiwarki nagradzają unikalne teksty wysokiej jakości.

Dlaczego tradycyjne strategie zawodzą

Sprawa wygląda następująco: prawie 95% nowych produktów zawodzi ! Trzymanie się tradycyjnych strategii marketingu produktów po prostu nie wystarcza.

AI staje się kluczowa w tym kontekście, napędzając lepszą koordynację między marketingiem i teamami programistycznymi i poprawę wydajności.

Tradycyjnym strategiom marketingu produktowego często brakuje zdolności adaptacyjnych potrzebnych w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku. Dynamika rynku stale się zmienia, a preferencje konsumentów szybko ewoluują.

Poleganie wyłącznie na ręcznych procesach może prowadzić do niewykorzystanych szans i powolnego czasu reakcji. Z kolei AI oferuje możliwość adaptacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając marketerom wyprzedzanie trendów i szybkie podejmowanie świadomych decyzji.

➡️ Przeczytaj również: 20 najlepszych marketingowych narzędzi AI, aby zachować wydajność /## Jak AI pomaga w marketingu produktów

Sprawdź fakty: Raport o stanie marketingu produktowego pokazuje, że ponad 50% marketerów produktowych uważa, że wzrost AI zwiększył oczekiwania wobec ich zespołu.

Dzięki narzędziom AI marketerzy mogą:

Zaoszczędzić niezliczone godziny dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań

Skalować dane powstania zawartości bez poświęcania jakości

Generować spersonalizowane, angażujące opisy dla tysięcy produktów

Przepuszczanie istniejącej zawartości przez algorytmy AI pozwala marketerom generować unikalne opisy i rekomendacje na dużą skalę. Ta zmiana pomaga marketerom produktów zaoszczędzić czas przy jednoczesnej poprawie jakości zawartości.

AI już zaczęło przekształcać marketing produktów. Skupiamy się teraz na tym, jak szybko Teams mogą zaadoptować te potężne narzędzia oprogramowanie do marketingu produktów aby wyprzedzić konkurencję.

/# Jak wykorzystać AI w marketingu produktów

Sprawdź fakty: Badanie wykazało, że 54% teamów marketingu produktowego już wykorzystuje narzędzia AI w swoich strategiach, choć stopień integracji AI jest bardzo zróżnicowany.

Ale jak dokładnie AI jest wykorzystywana w marketingu produktów?

Najczęstszym przypadkiem użycia jest data powstania zawartości. Zespoły marketingu produktowego używają chatbotów do wsparcia pisania blogów, tworzenia kopii, danych powstania e-maili, a nawet optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Marketerzy używają również generatywnego AI dokonkurencyjnych badań rynkowychrozwoju persony i danych powstania strategii wejścia na rynek

Holly Watson, Senior Product Marketing Manager w AWS, podsumowała, w jaki sposób AI może wzmocnić pozycję marketerów produktów podkreślając jej wpływ na realizację taktyczną:

Istnieje wiele projektów, które wymagają taktycznej realizacji i zarządzania projektami. Generatywna AI może tu pomóc, dzięki czemu teamy marketingu produktowego mogą poświęcić więcej czasu na pisanie, badanie potrzeb i zachowań klientów oraz opracowywanie strategicznych planów marketingowych dla ich produktów i organizacji

Holly Watson, Senior Product Marketing Manager w AWS

Zobaczmy kilka przypadków użycia, w jaki sposób AI może uprościć cykl pracy w marketingu produktów:

1. Badania niestandardowe

Uwzględnienie opinii klientów może zdziałać cuda dla twojego produktu, a jednak mniej niż 40% marketerów używa go do napędzania konwersji. Często dzieje się tak dlatego, że przeszukiwanie ogromnych ilości danych jest zbyt przytłaczające.

AI może przekształcić te surowe dane w cenne spostrzeżenia. Narzędzia do badania klientów oparte na AI mogą analizować nastroje klientów, śledzić trendy i dostarczać przydatnych informacji, które pomagają marketerom lepiej zrozumieć ich odbiorców.

Możesz analizować opinie klientów, posty w mediach społecznościowych i odpowiedzi na ankiety za pomocą przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby zidentyfikować kluczowe tematy i nastroje.

Przykład: Analiza AI może ujawnić, że 70% klientów uwielbia nową funkcję produktu, ale ma obawy dotyczące cen. Może również dostrzec pojawiające się trendy w dyskusjach w mediach społecznościowych, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.

Fascynujące jest to, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wychwytuje subtelne sygnały emocjonalne w tekście pisanym. Wykracza poza podstawową analizę nastrojów, aby wykryć niuanse, takie jak niepewność, podekscytowanie lub sarkazm. To głębokie zrozumienie pomaga kształtować komunikaty marketingowe, które naprawdę rezonują z niestandardowymi potrzebami i uczuciami klientów.

2. Dane powstania i rozwój treści

Coraz więcej product marketerów i product managerów korzysta z generatywnych narzędzi AI do tworzenia zawartości, czy to do napisów wideo, e-mail marketingu, pozycji produktu czy postów w mediach społecznościowych.

Sprawdź fakty: Zawartość generowana przez AI często wymaga poprawek ze strony człowieka. W rzeczywistości, według niektórych szacunków, tylko ok 6% marketerów publikuje zawartość generowaną przez AI bez żadnych poprawek.

Stanowi ona jednak użyteczny punkt wyjścia, pomagając w burzy mózgów, strukturyzowaniu zawartości i tworzeniu wstępnych akapitów.

Narzędzia takie jak ClickUp Brain optymalizuje cykl pracy nad treścią poprzez generowanie sugestii, zarysów i zakończonych szkiców, pozwalając marketerom skupić się na dopracowywaniu zawartości, która rezonuje z odbiorcami.

Twórz najwyższej jakości zawartość dzięki asystentowi pisania i edycji ClickUp AI

Weźmy na przykład JPMorgan Chase. Partnerstwo z Persado AI w zakresie tekstów reklam dało w rezultacie kampanie o dwukrotnie wyższym współczynniku klikalności w porównaniu z tradycyjną, pisaną przez człowieka zawartością.

AI może również pomóc w optymalizacji zawartości pod kątem wyszukiwarek.

Analizując trendy wyszukiwania i słowa kluczowe, narzędzia AI mogą sugerować odpowiednie słowa kluczowe i frazy, które należy uwzględnić w opisach produktów i postach na blogu. Pomaga to poprawić widoczność zawartości w wynikach wyszukiwania, zwiększając ruch organiczny na stronach produktów.

przez Biuletyn Lenny'ego

Niektórzy mogą myśleć, że ponieważ AI jest dobra w pomaganiu im w pisaniu i wykonywaniu małych zadań, wkrótce przejmie większość niskopoziomowej komunikacji, współpracy i pracy wykonawczej, którą wykonujemy. Zamiast tego uważam, że AI będzie miała największy wpływ na wysokopoziomowe (i historycznie najbardziej cenione) umiejętności zarządzania produktem: opracowywanie strategii, tworzenie wizji, identyfikowanie nowych możliwości i ustawianie celów. Co więcej, umiejętności miękkie, takie jak wyczucie produktu, komunikacja, kreatywność i bycie spoiwem, które umożliwia zespołowi działanie na najwyższym poziomie, staną się jeszcze ważniejsze (i będą wyróżnikiem wśród firm).

Lenny Rachitsky, Lenny's Newsletter

➡️ Przeczytaj również: Dzień z życia menedżera produktu

3. Analityka predykcyjna na potrzeby prognozy popytu

Przed pojawieniem się AI, Business zmagał się z dokładną prognozą popytu, co prowadziło do nadmiernych zapasów lub braków magazynowych. Tradycyjna prognoza opierała się w dużej mierze na danych historycznych i często nie uwzględniała szybko zmieniających się warunków rynkowych.

Analityka predykcyjna oparta na AI przetwarza duże zbiory danych w czasie rzeczywistym, identyfikując wzorce, które ludzie mogliby przeoczyć. Analizując przeszłe dane od zespołu sprzedaży, trendy w zarządzaniu produktami **AI zapewnia dokładne prognozy dotyczące przyszłego popytu, optymalizując zapasy i wysiłki marketingowe.

Przykład: Dzięki narzędziom do prognozy popytu opartym na AI, Unilever zmniejszył wysiłek ludzki o 30% i obniżyć koszty łańcucha dostaw. Zmiana ta doprowadziła do bardziej skutecznych strategii marketingowych i płynniejszych operacji.

Analityka predykcyjna może również pomóc sprzedawcom produktów zidentyfikować które produkty będą prawdopodobnie cieszyły się dużym popytem w określonych sezonach lub wydarzeniach

Analizując historyczne dane sprzedażowe, aktywność w mediach społecznościowych i czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda lub warunki ekonomiczne, AI może zapewnić dostawcom wgląd, który pomoże im planować skuteczniejsze kampanie i efektywniej alokować zasoby.

ClickUp Brain w akcji

4. Premiera produktu

Wprowadzanie produktów na rynek opierało się kiedyś na powolnych, kosztownych metodach, takich jak tradycyjne badania rynku i grupy fokusowe. AI analizuje teraz dane w czasie rzeczywistym w mediach społecznościowych i kanałach opinii klientów, informując o bardziej precyzyjnych strategiach wprowadzania produktów na rynek.

Na przykład, Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek firmy ClickUp może pomóc w łatwej koordynacji teamów, zadań, osi czasu i zasobów w celu promocji lub ponownego wprowadzenia produktu na rynek.

przykład: Program TrendSpotter firmy L'Oréal to kolejny przykład AI w akcji, analizujący opinie konsumentów i produkty konkurencji w celu identyfikacji trendów. Inicjatywa ta pomaga L'Oreal lepiej zrozumieć, które produkty najlepiej trafiają do odbiorców, co prowadzi do bardziej powodzenia w ich wprowadzaniu na rynek.

AI może również pomóc w określeniu czasu wprowadzenia produktu na rynek. Narzędzia AI mogą określić optymalny czas wprowadzenia produktu na rynek poprzez analizę trendów rynkowych, aktywności konkurencji i nastrojów konsumentów.

Zapewnia to, że premiery są dobrze zaplanowane, aby zmaksymalizować wpływ i wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe.

➡️ Przeczytaj także: 13 przykładów marketingu produktowego, które Cię zainspirują

5. Automatyzacja rekomendacji produktów

Wcześniej marketerzy opierali rekomendacje produktów na limitowanych danych, takich jak ręczne wybory redakcyjne.

Silniki rekomendacji AI działają jak wykwalifikowani personal shopperzy, którzy dokładnie wiedzą, co może spodobać się niestandardowym klientom. Analizują niezliczone interakcje w czasie rzeczywistym i wzorce zakupowe, aby tworzyć zaskakująco trafne sugestie.

🌻Przykład: Weźmy Amazon. Ich rekomendacje oparte na AI są nie tylko wygodne; są niesamowicie skuteczne, generując imponujące 35% ich całkowitej sprzedaży .

Ale to sięga jeszcze głębiej. Te systemy AI są mistrzami w dostrzeganiu wzorców w tym, jak klienci robią zakupy razem. Na przykład zauważając, że ktoś kupujący ekspres do kawy często kupuje filtry i ziarna kawy w tym samym tygodniu. Rozumiejąc te naturalne wzorce zakupowe, Business może tworzyć bardziej intuicyjne pakiety produktów i sugerować uzupełniające się elementy we właściwym momencie.

6. Optymalizacja wyszukiwania głosowego

Weryfikacja faktów: Rozwój urządzeń aktywowanych głosowo, takich jak Alexa i Asystent Google, zmienił sposób wyszukiwania produktów przez klientów ponad 70% użytkowników urządzeń mobilnych często używa komend głosowych .

Domino's zoptymalizował swój system zamawiania pod kątem wyszukiwania głosowego umożliwiając klientom składanie zamówień za pomocą komend głosowych. W ten sposób wykorzystali rosnący trend, zwiększając liczbę zamówień za pośrednictwem kanałów aktywowanych głosem.

Optymalizacja wyszukiwania głosowego staje się coraz ważniejsza, ponieważ coraz więcej konsumentów korzysta z urządzeń aktywowanych głosem do robienia zakupów online.

AI może pomóc marketerom w tworzeniu zawartości zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwania głosowego, identyfikując frazy i pytania w języku naturalnym, których klienci prawdopodobnie użyją

Gwarantuje to, że produkty są łatwiejsze do znalezienia za pomocą wyszukiwania głosowego, co poprawia jakość obsługi klienta.

7. Spersonalizowane priorytetyzowanie zadań

Nie wszystkie zadania marketingowe są sobie równe. Niektóre wymagają natychmiastowej uwagi, podczas gdy inne mogą poczekać. Zadania ClickUp w połączeniu z możliwościami AI, pozwala na priorytetyzację zadań poprzez analizę wcześniejszych wyników, trendów rynkowych i obciążenia pracą zespołu. Zaleca priorytetowe projekty, które mogą poprawić marketing produktu.

ClickUp Brain

Użyj go, aby umożliwić inteligentne ustalanie priorytetów zadań, skanowanie danych z przeszłości i trendów w celu zapewnienia zrównoważonego obciążenia pracą i uniknięcia wypalenia zawodowego. AI może również zapewnić wgląd w wydajność zespołu i zarządzanie obciążeniem pracą.

Analizując oś czasu projektu i wydajność zespołu, AI może zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i zalecić korekty w celu zapewnienia powodzenia projektu.

Pomaga to zespołom marketingowym pracować wydajniej i zapewnia, że zadania o wysokim priorytecie otrzymują uwagę, której potrzebują.

➡️ Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w projektowaniu produktów /# Wykorzystanie oprogramowania AI w zarządzaniu produktem

Jako wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania produktami , ClickUp umożliwia marketerom produktów integrację AI z ich cyklem pracy, automatyzację zadań marketingowych, śledzenie postępów kampanii i analizowanie danych dotyczących wydajności.

Oto przegląd konkretnych funkcji ClickUp AI, które możesz wykorzystać w swojej strategii marketingu produktowego.

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Marketing często wiąże się z powtarzalnymi zadaniami, które pochłaniają czas i energię. Ale co by było, gdyby AI mogło zająć się częścią tej pracochłonnej pracy za Ciebie?

Łatwa automatyzacja cykli pracy marketingowej dzięki ClickUp Brain i ClickUp Automations

Z Automatyzacja ClickUp możesz ustawić inteligentne cykle pracy, które wyzwalają działania w oparciu o określone warunki, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia wszystkiego.

Na przykład, gdy status postu w mediach społecznościowych zmieni się na "gotowy", ClickUp automatycznie przeniesie zadanie z autora na menedżera mediów społecznościowych odpowiedzialnego za jego publikację. Koniec z marnowaniem czasu na zarządzanie prostymi zadaniami!

Skorzystaj z narzędzia do automatyzacji NLP ClickUp Brain, aby skrócić czas poświęcany na ręczną pracę

A dzięki ClickUp Brain staje się to jeszcze bardziej inteligentne! Ta funkcja umożliwia ustawienie automatyzacji przy użyciu instrukcji języka naturalnego, dzięki czemu możesz po prostu powiedzieć: "Przypisz to zadanie do Jane, gdy post zostanie zatwierdzony" i stanie się to automatycznie.

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp Brain oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. Oznacza to, że spędzasz mniej czasu na obowiązkach administracyjnych, a więcej na robieniu tego, co kochasz - tworzeniu innowacyjnych kampanii, które mają połączenie z odbiorcami.

Pamiętaj jednak, jak zawsze, aby upewnić się, że Twoje cykle pracy związane z automatyzacją są zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności danych i respektują zgodę użytkowników.

Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji kampanii marketingowych. AI polega na podejmowaniu lepszych i szybszych decyzji na podstawie danych. ClickUp AI Brain zapewnia analitykę opartą na AI, pomagając dostrzec trendy, ocenić wydajność kampanii i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

Marketerzy mogą korzystać z tej możliwości, aby szybko zidentyfikować, co działa, a co nie, monitorując wydajność kampanii w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli konkretna kampania e-mail wykazuje zwiększone zaangażowanie, można szybko dostosować strategię, aby powtórzyć to powodzenie w innych kanałach. Pulpity ClickUp umożliwiają wizualizację kluczowych wskaźników i kPI marketingu produktowego w jednym miejscu, ułatwiając monitorowanie tego, co działa.

Dzięki połączeniu ClickUp Brain i ClickUp Dashboards, analityka oparta na AI zapewnia przydatne informacje, które pomagają marketerom podejmować decyzje oparte na danych i stale optymalizować kampanie w celu uzyskania maksymalnego wpływu.

Koniec z zastanawianiem się lub pozostawaniem w tyle - tylko przydatne informacje dostarczane na wyciągnięcie ręki.

Uzyskaj kompleksowy przegląd dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Szybkie generowanie kreatywnej zawartości

Kreatywność jest podstawą każdej kampanii marketingowej, ale tworzenie nowych pomysłów może być czasochłonne.

Wygeneruj wysoce spersonalizowany cold pitch za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain przyspiesza ideację, generując pomysły tematyczne, konspekty i pełne zawartości, pozwalając marketerom skupić się na dopracowaniu przekazu. Użytkownik Reddit @Paddywise513 ujął to najlepiej:

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Chcesz napisać bloga? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć szablon e-maila, aby dotrzeć do klientów? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu pracy nad projektami lub po prostu w rozpoczęciu pracy nad wstępnym szkicem zawartości.

@Paddywise513

Raz stworzona zawartość może być przechowywana, edytowana i udoskonalana w Dokumenty ClickUp . Dzięki funkcjom takim jak komentowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie dokumentów i sprawdzanie gramatyki oparte na AI, Teams mogą być zsynchronizowane przy jednoczesnym zachowaniu jakości.

Możesz również wykorzystać zawartość generowaną przez AI z ClickUp Brain do tworzenia spersonalizowanych materiałów marketingowych. Możesz generować zawartość, która przemawia bezpośrednio do niestandardowych klientów, analizując dane klientów i zwiększając zaangażowanie oraz współczynniki konwersji.

ClickUp Brain może na przykład tworzyć spersonalizowane tematy wiadomości e-mail, rekomendacje produktów i oferty promocyjne w oparciu o dane wejściowe dotyczące preferencji i zachowań klientów.

Usprawnienie współpracy w Teams

Powodzenie marketingu produktowego zależy od pracy zespołowej i wyczyszczonej komunikacji. ClickUp Chat integruje czat, zarządzanie projektami i udostępnianie dokumentów w jednym miejscu, łącząc wszystkie rozmowy z odpowiednimi projektami.

Wyeliminuj kłopoty związane z żonglowaniem wieloma narzędziami i rozproszonymi rozmowami dzięki ClickUp Chat

Aby utrzymać wszystko w ruchu, FollowUps pozwala na selekcję najważniejszych wiadomości i SyncUps umożliwia szybkie połączenia audio w celu uzyskania kontekstu, pomagając zespołowi pozostać w kontakcie bez względu na to, gdzie się znajdują.

Nigdy nie przegap istotnych elementów akcji w wątkach czatu dzięki funkcji FollowUps w ClickUp Chat

AI w ClickUp Chat może również podsumowywać rozmowy, identyfikować elementy działań i przekształcać wiadomości czatu w zadania, redukując szum i utrzymując zespół na właściwym torze.

Co więcej, ClickUp szablony marketingu produktowego marka planowanie marketingowe łatwiejsze - od wprowadzania produktów na rynek po kampanie promocyjne - pomagając zespołom zachować dobrą organizację.

Wykreśl swój plan marketingowy w jednym miejscu

Czy opracowałeś już mapę drogową swojego produktu? Nadszedł czas, aby stworzyć solidny plan, który poprowadzi Cię przez kolejne kroki i nada priorytety kluczowym inicjatywom!

(Nawet jeśli jeszcze nie stworzyłeś mapy drogowej swojego produktu, to Szablon mapy drogowej produktu ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci ją zakończyć! A gdy już to zrobisz, reszta pójdzie gładko! Znasz zasady!)

Dodatkowo Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp sprawia, że marketing produktu nie wymaga wysiłku. Oferuje elastyczność dzięki niestandardowym statusom, polom niestandardowym i widokom cyklu pracy.

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Może i jest prosty, ale zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces - zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz! Użyj tego szablonu, aby:

Sporządzić mapę swojej drogi do osiągnięcia celów marketingowych

Zoptymalizować swoje zasoby poprzez bardziej efektywne przydzielanie czasu i wysiłków

Śledzenie powodzenia kampanii i mierzenie skuteczności działań

Dostosowywać strategie na bieżąco

Wizualizacja celów i kluczowych wyników na dynamicznej liście

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym na stronieTablica Kanban przez Widok tablicy ClickUp co daje jasny obraz sytuacji.

I nie martw się - dokument pomocy Getting Started w szablonie przeprowadzi Cię przez każdy krok. Obejmuje on wszystko, od wprowadzania informacji o produkcie po tworzenie zadań i pełne wykorzystanie szablonu.

Zoptymalizuj swoje strategie marketingu produktowego dzięki ClickUp

Marketerzy produktowi stoją obecnie przed wyzwaniami na wielu frontach - żonglując platformami, dostosowując się do zmieniających się zachowań klientów i udoskonalając strategie.

Narzędzia AI mogą szybko analizować dane, dostrzegać trendy i automatyzować powtarzalne zadania, dając marketerom niezbędną przewagę. ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie wszystko - od planu po raportowanie.

Dzięki narzędziom AI i gotowym szablonom ClickUp pomaga usprawnić wysiłki związane z marketingiem produktów.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i podnieś poziom swojej strategii marketingowej!