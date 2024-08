Najnowocześniejsze trendy w zarządzaniu produktami, które zapewnią przewagę w 2024 r

Nowoczesne zarządzanie produktem nabrało kształtu w 1931 roku, kiedy Neil H. McElroy opowiedział się za zatrudnieniem w Procter & Gamble w 800-słownej notatce. Wprowadził on koncepcję "Brand Men", którzy mieli zarządzać wszystkim, co miało wpływ na reputację marki. Ewoluowało to stopniowo w to, co obecnie znamy jako zarządzanie produktem.

Obecnie technologia zmieniła tę rolę, a zarządzanie produktem zajmuje centralne miejsce w rozwoju produktu.

Odkryjmy kluczowe trendy, wyzwania i przyszłość zarządzania produktem w 2024 roku.

Trendy kształtujące zarządzanie produktem w 2024 roku

Przyjrzyjmy się trendom w zarządzaniu produktem definiującym tę funkcję w 2024 roku:

Trend #1: Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w zarządzaniu produktem

Równoważenie potrzeb klientów z celami biznesowymi jest powszechnym wyzwaniem, które dane mogą pomóc rozwiązać.

Sztuczna inteligencja pozwala szybko przetwarzać ogromne ilości danych, zapewniając szczegółowy wgląd w zachowania klientów i trendy rynkowe w mgnieniu oka. Zajmuje się również powtarzalnymi zadaniami, pozwalając skupić się na bardziej strategicznej pracy.

Algorytmy analizy nastrojów wykorzystują uczenie maszynowe (ML) do przeglądania postów, recenzji i komentarzy w mediach społecznościowych, zapewniając szczegółowe zrozumienie tego, co ludzie myślą o Twoim produkcie.

Analityka predykcyjna prognozuje zachowania klientów, pomagając ci wyprzedzić konkurencję poprzez przewidywanie ich działań i preferencji.

Korzystając z profili idealnych klientów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pomagają tworzyć spersonalizowane doświadczenia dla każdego klienta. Mogą analizować mikrowzorce w zachowaniu użytkowników, aby pomóc ci zrozumieć, co preferuje konkretny klient - bardzo ukierunkowany marketing staje się łatwiejszy!

Wiele narzędzi pomaga korzystać z Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w zarządzaniu produktem . Tabele AutoML Google i Amazon Sagemaker zamieniają surowe dane w kopalnie złota, rewolucjonizując badania klientów. Tymczasem narzędzia takie jak ClickUp wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do upraszczania złożonych zadań dla menedżerów ds. rozwoju produktów.

Zautomatyzuj aktualizacje projektów, podsumowania, osobiste standupy i aktualizacje zespołu dzięki ClickUp Brain ClickUp Brain integruje menedżera projektów AI w celu automatyzacji zadań, aktualizacji postępów i spotkań. Może nawet zautomatyzować podzadania, elementy działań i wypełnianie danych.

Wniosek: Narzędzia AI/ML pomagają PM poprawić personalizację produktów i uprościć złożone zadania

Trend #2: Zwiększone wykorzystanie analityki w procesach decyzyjnych

Analityka oparta na danych daje szczegółowy wgląd w interakcje użytkowników, dzięki czemu jesteś mniej podatny na błędy w ocenie i typowe luki w systemach zarządzania produktami.

Dzięki platformom takim jak Google Analytics można uzyskać kompleksowy wgląd w dane demograficzne i zachowania użytkowników. Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby kierować swoimi strategiami zaangażowania użytkowników i pozycjonowanie produktu , uzyskując głębsze, oparte na danych zrozumienie preferencji użytkowników.

Dzisiejsze narzędzia analityczne mają zaawansowane funkcje wizualizacji, co pozwala szybko dostrzec i wykorzystać luki i trendy rynkowe. Można również precyzyjniej dostosować funkcje produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Zwiększ przejrzystość i widoczność celów projektu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Goals

ClickUp pomaga przekształcić dane w przydatne informacje. Ustaw mierzalne cele i wskaźniki projektu z Cele ClickUp i śledź swoje postępy wizualnie za pomocą widżetów do monitorowania wskaźników KPI. Analizuj trendy tych wskaźników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i odpowiednio dostosować strategię produktu.

Łatwe śledzenie postępów, ustalanie priorytetów zadań i współpraca z zespołem dzięki ClickUp Views ClickUp Views umożliwia wyświetlanie informacji w formatach takich jak lista, tablica, kalendarz i wykresy Gantta. Widoki te umożliwiają filtrowanie i grupowanie zadań w oparciu o określone kryteria i generują wgląd w obciążenie pracą zespołu, harmonogramy projektów i potencjalne wąskie gardła. Pomaga to menedżerom produktu podejmować oparte na danych decyzje dotyczące alokacji zasobów, planowania sprintów i ustalania priorytetów zadań.

Wniosek: Dane -> wgląd -> lepsze podejmowanie decyzji. Choć jest to oczywiste, chodzi o sposób odczytywania i interpretowania danych. Przy coraz większej ilości dostępnych danych, kluczową kwestią jest to, w jaki sposób można zagłuszyć szum, aby znaleźć właściwe sygnały i działać na ich podstawie

Trend #3: Większy nacisk na narzędzia do współpracy w pracy hybrydowej

Hybrydowe zarządzanie produktem, oparte na narzędziach do współpracy, takich jak ClickUp, pozwala zespołom iść naprzód bez rezygnacji z zalet pracy w biurze.

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie przepływów pracy dzięki wizualnym tablicom ClickUp do współpracy

Dla zespołów hybrydowych, ClickUp Whiteboard sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym staje się bezproblemowa dzięki mapowaniu myśli, wspólnemu tworzeniu map drogowych i tworzeniu tablic. Funkcje zarządzania obciążeniem ClickUp są również nieocenione w równoważeniu wydajności zespołu i obciążenia pracą. ClickUp Spaces sprawia, że przydzielanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie postępów jest proste i intuicyjne. Dzięki Spaces możesz zapewnić wyraźną własność i odpowiedzialność zespołom, nawet w środowisku hybrydowym. Członkowie zespołu mogą łatwo zobaczyć indywidualne i zbiorowe obciążenia pracą i lepiej koordynować projekty. Co więcej, możesz również zdefiniować uprawnienia użytkowników, aby kontrolować, kto ma dostęp do czego.

W ramach zadania ClickUp można łatwo tworzyć i organizować szczegółowe listy kontrolne z grupami rzeczy do zrobienia, które można nawet przypisać innym użytkownikom

Dodatkowo, Integracje ClickUp z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Zoom itp., tworzą usprawniony i wydajny przepływ pracy dla zespołów hybrydowych.

Na wynos: Współpraca FTW! Z każdym mijającym dniem odchodzimy od tradycyjnego pojmowania pracy. Pracujemy asynchronicznie, słuchamy naszych rytmów dobowych i odchodzimy od silosowych procesów na rzecz zbiorowej doskonałości. Zwłaszcza w zarządzaniu produktem, produkt jest zadaniem każdego - praca zespołowa oznacza, że suma wszystkich części musi być dodatnia netto i nie prowadzi do paraliżu decyzyjnego ani nie prowadzi produktu w złym kierunku

Trend #4: Zmiana w kierunku zwinnych praktyk programistycznych

Wraz z przetwarzaniem w chmurze, sztuczną inteligencją, IoT i innymi nowymi technologiami kluczowymi dla transformacji cyfrowej, Agile jest istotną częścią przyszłego krajobrazu rozwoju produktu.

Stanowi to jednak pewne wyzwanie. Większość ludzi postrzega dziś Agile przede wszystkim przez pryzmat rozwoju oprogramowania i branży technologicznej. Zastosowanie zasad Agile do rozwoju produktów fizycznych pozostaje odrębną i nieco niepewną domeną dla wielu osób w branży. W 2024 roku i później ma się to zmienić.

Najlepsze praktyki Agile - częste odprawy między działami i interesariuszami, dobrze zdefiniowane cele, autonomiczne i wysoce zmotywowane zespoły oraz zwiększona współpraca między działami, by wymienić tylko kilka z nich - są stosowane w procesie rozwoju produktu poprzez zwinny rozwój produktu

Bezlitośnie ustalaj priorytety swoich zaległości, aby zrównoważyć krótkoterminowe zwycięstwa z długoterminowymi celami. Regularnie dokonuj ponownej oceny tych celów w oparciu o spostrzeżenia użytkowników. Ciągłe uczenie się jest podstawą Agile, a także kluczem do odblokowania sukcesu produktu.

ClickUp zachęca menedżerów produktu do przyjęcia zwinnych metodologii dzięki funkcjom, które usprawniają każdy etap procesu. Planowanie sprintów staje się łatwe dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i wykresom Burndown, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w postępy zespołu i obciążenie pracą.

Nawet ustalanie priorytetów zaległości jest uproszczone dzięki funkcji przeciągania i upuszczania oraz wielu widokom list.

Widok osi czasu w ClickUp zapewnia widok zasobów i zadań z lotu ptaka

Z Funkcja sprintów ClickUp wszystkie aspekty zarządzania sprintami są dostępne na jednym ekranie.

ClickUp zapewnia również menedżerom produktu współpracę ClickUp Docs do tworzenia udostępnianych planów, PRD, SOP, raportów itp. Połącz je ze swoimi przepływami pracy, łącząc je z Zadania w ClickUp .

Usprawnij komunikację w zespole dzięki czatowi w czasie rzeczywistym i dyskusjom w wątkach. Rozbudowane funkcje ClickUp i jego integracje z innymi popularnymi narzędziami tworzą scentralizowaną platformę dla menedżera produktu, która pozwala stosunkowo szybko wdrożyć zwinne praktyki.

Uprość sprinty rozwoju produktu dzięki spersonalizowanemu szablonowi planu projektu w ClickUp

Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp pomaga również menedżerom produktu zorganizować ustrukturyzowany plan rozwoju produktu od koncepcji do uruchomienia. Dzięki niemu wszyscy interesariusze są zgodni, a wszystkie zadania znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia ich śledzenie.

Wniosek: Techniczne aspekty zarządzania produktem zbliżyły PM-ów do zespołów inżynieryjnych. Oznacza to mówienie ich językiem i pracę w ich sposób, aby orkiestracja była zsynchronizowana i nie było tarć między tymi dwoma funkcjami. Działa to w obie strony - PM-y uczą się zwinnych i inżynieryjnych sposobów inwestowania i dowiadują się więcej o zarządzaniu produktem

Trend #5: Wzrost zapotrzebowania na umiejętności interdyscyplinarne wśród menedżerów produktu

Zespoły wielofunkcyjne składają się z talentów z różnych działów, od operacji i sprzedaży po finanse i logistykę.

Wiele czynników napędza ten trend, w tym rosnąca złożoność produktów, szybki postęp technologiczny i coraz częstsze stosowanie zwinnych metodologii.

Aby skutecznie nadzorować procesy rozwoju produktu, musisz posiadać dogłębną wiedzę na temat tworzenia oprogramowania, projektowania, analizy rynku i zarządzania projektami. Krótko mówiąc, musisz wiedzieć, jak kierować wielofunkcyjnym zespołem.

Jednakże badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review ujawnia, że 75% zespołów wielofunkcyjnych nie może efektywnie współpracować

Aby zespół interdyscyplinarny odniósł sukces, musi łączyć ludzi o różnym pochodzeniu i umiejętnościach. Jasna komunikacja jest kluczem do tego, aby zespoły międzyfunkcyjne działały.

Dlatego też skuteczna komunikacja i praca zespołowa, kompetencje techniczne, badania rynku i klientów, zarządzanie projektami, przywództwo i wywieranie wpływu mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zespołów wielofunkcyjnych umiejętności dla współczesnych menedżerów produktu. Menedżerowie produktu mogą używać Zarządzanie produktem ClickUp narzędzia do poprawy współpracy międzyfunkcyjnej i komunikacji.

Na przykład ClickUp Chat menedżerowie i liderzy mogą udostępniać członkom zespołu aktualizacje w czasie rzeczywistym. Zespoły mogą również używać @wzmianek, aby być na bieżąco.

Regularnie przekazuj informacje zwrotne za pomocą widoku czatu ClickUp

Zespoły mogą również korzystać ze współdzielonej i dostępnej bazy wiedzy. ClickUp Docs pomaga w tym poprzez centralizację wiedzy od wszystkich zaangażowanych osób.

Cele ClickUp działają zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Pomagają zespołom wielofunkcyjnym pozostać na tej samej stronie. Możesz rejestrować wskaźniki KPI produktu , cele i terminy, które należy osiągnąć. Można je następnie udostępnić wielu zespołom i działom.

ClickUp skutecznie wyznacza również właścicieli zadań i ich zależności, umożliwiając wszystkim zainteresowanym stronom wgląd w postępy i przeszkody.

Właściciele zadań są wyznaczani, umożliwiając rozliczalność i usprawnioną komunikację. Tymczasem zależności między zadaniami pozwalają interesariuszom zrozumieć sekwencyjną kolejność zadań i zidentyfikować potencjalne wąskie gardła.

Wniosek: Doprowadzenie do wyrównania i konsensusu jest ważną częścią zarządzania produktem. Osiągnięcie tego wymaga " High Agency ' - umiejętność często podkreślana przez najlepszych PM-ów, aby dobrze prosperować w tak wymagającej roli

Trend #6: Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu produktem

Inteligencja emocjonalna polega na zarządzaniu emocjami swoimi i zespołu w pracy. Wymaga to oczywiście empatii, zrozumienia i dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Wraz z ewolucją zarządzania produktem jako roli, chodzi teraz o dobrą współpracę z ludźmi na wszystkich poziomach i funkcjach, aby osiągnąć wyznaczone cele. To oczywiście wymaga wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej lub ilorazu emocjonalnego (EQ).

Dzięki wysokiemu EQ menedżerowie produktu mogą lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach - udzielając informacji zwrotnych, motywując ludzi, radząc sobie z uprzedzeniami lub po prostu wczuwając się w kolegę z zespołu. Oznacza to również, że są bardziej samoświadomi i lepiej potrafią zarządzać sobą. Wszystko to może pomóc im być bardziej efektywnymi w swojej roli.

Menedżerowie produktu z inteligencją emocjonalną potrafią rozpoznać mocne i słabe strony, aby zmaksymalizować dostępne talenty, zapobiegać konfliktom i osiągać wspólne cele.

Potrafią również lepiej identyfikować emocjonalne czynniki powodujące zachowania klientów i dostosowywać swoje oferty produktowe.

Wniosek: Wyższe EQ = bardziej efektywny menedżer produktu. Empatia nie jest trendem; im więcej jej masz, tym lepiej jesteś przygotowany, aby dostrzec przyszłe zmiany krajobrazu, przewidzieć, jak zmienią się preferencje konsumentów i pomóc ci wyprzedzić konkurencję. To supermoc

Nieunikniony wpływ technologii na zarządzanie produktem

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to najnowsze czynniki napędzające technologię w zarządzaniu produktem .

Należy jednak pamiętać, że są to tylko narzędzia zwiększające ludzkie możliwości. Powinny one umożliwiać dostarczanie rozwiązań opartych na danych, przewidujących potrzeby klientów i napędzających sukces produktu.

Przyjrzyjmy się bliżej zastosowaniom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Aplikacje AI i ML w personalizacji

Dzięki personalizacji opartej na sztucznej inteligencji możesz analizować zachowanie użytkowników, aby polecić idealny produkt, zasugerować ekscytujące treści, a nawet spersonalizować oferty specjalne. Oznacza to szczęśliwszych, bardziej zaangażowanych klientów, którzy czują, że produkt został stworzony specjalnie dla nich.

Na przykład Silniki rekomendacji, takie jak te używane przez Netflix lub Amazon, analizują wcześniejsze zachowania, takie jak zakupy i historia przeglądania, aby sugerować konsumentom odpowiednie produkty, treści i usługi.

Dla zespołów produktowych usprawnia to podróż klienta i zwiększa prawdopodobieństwo konwersji.

kolejnym ekscytującym zastosowaniem jest Dynamic Pricing. Sztuczna inteligencja może dostosowywać ceny w czasie rzeczywistym w oparciu o warunki rynkowe, zachowania klientów i oferty konkurencji dla szeregu produktów, aby przynosić większe zyski.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są również wykorzystywane do analizy predykcyjnej - na przykład do prognozowania popytu na produkty lub racjonalizacji wymagań dotyczących zapasów.

Aplikacje AI i ML w rozwiązywaniu problemów

Od wdrażania chatbotów, które odpowiadają na zapytania użytkowników w ciągu kilku minut, po wykorzystanie sztucznej inteligencji do pozyskiwania talentów, istnieje wiele problemów, które mogą rozwiązać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Dzięki modelom prognostycznym i analityce predykcyjnej można teraz dokładniej przewidywać trendy rynkowe, dostrzegać nowe możliwości i rozumieć zagrożenia.

Przykładowo, można zminimalizować przestoje platformy, wykorzystując techniki wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji do proaktywnego wykrywania i rozwiązywania problemów z wydajnością, zagrożeniami bezpieczeństwa i wątpliwościami dotyczącymi jakości.

Narzędzia do wizualizacji danych ClickUp integrują się z narzędziami do analizy predykcyjnej, aby pomóc Ci zaplanować kolejny krok.

Z ClickUp Dashboards możesz skonfigurować dynamiczne karty, które aktualizują się w czasie rzeczywistym, aby bez wysiłku śledzić przepływ pracy. Możesz także skonfigurować automatyzację, aby wyzwalać powiadomienia, gdy metryka przekroczy określony próg. Może to być wykorzystane do zarządzania zapasami, identyfikacji zagrożeń lub przewidywania popytu.

Usprawnij swoją pracę dzięki ClickUp Dashboards

Przezwyciężanie wyzwań w zarządzaniu produktem

Choć satysfakcjonujące, zarządzanie produktem jako kariera może być wyzwaniem. Twój zespół produktowy musi stawić czoła wielu problemom i przezwyciężyć je.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich, abyś był przygotowany na to, co nadejdzie i posiadał niezbędną wiedzę, aby sobie z nimi poradzić:

Komunikacja organizacyjna

Wyniki badania przeprowadzonego przez Davida Grossmana w "The Cost of Poor Communications" obejmującego 400 firm, z których każda zatrudniała 100 000 pracowników, ujawniły, że średnia roczna strata 62,4 miliona dolarów na firmę z powodu niewystarczającej komunikacji z pracownikami i między pracownikami.

Inicjatywa zarządzania produktem, taka jak wprowadzenie nowego produktu na rynek, obejmuje członków różnych działów i zespołów produktowych, wielofunkcyjne połączenie menedżerów, inżynierów, programistów, projektantów UX, marketerów i nie tylko.

Bez odpowiedniego kanału komunikacji szybko może dojść do bałaganu. Potrzebujesz czegoś, co połączy różne umysły o różnych rolach, światopoglądach i priorytetach w jeden sprawnie funkcjonujący, aktywnie komunikujący się zespół.

ClickUp jest tutaj wszechstronnym i wszechstronnym rozwiązaniem do zarządzania. Posiada mnóstwo funkcji, które pomagają zespołom komunikować się i pozostać na tej samej stronie:

ClickUp Whiteboard to wspólne centrum burzy mózgów dla wszystkich członków zespołu

ClickUp Docs to świetny sposób na dzielenie się wiedzą zespołową i dokumentami procesowymi

ClickUp Tasks zapewnia wszystkim spójność dzięki jasnemu podziałowi odpowiedzialności, priorytetom i aktualizacjom statusu zadań

Zespoły mogą skutecznie i natychmiastowo komunikować się za pomocą czatu i komentarzy, a nawet rozpoczynać rozmowy Zoom w aplikacji ClickUp

ClickUp posiada również wiele widoków, takich jak wykresy Gantta i karty Kanban, które mogą pomóc wszystkim istotnym stronom poznać status projektu przez cały czas.

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby dodawać relacje zadań lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

Łącząc wszystkie te funkcje, możesz zapewnić niezakłóconą i przejrzystą komunikację.

Terminy produktów

Terminy mogą być czasem do bani. Większość błędów zdarza się, gdy masz napięty harmonogram i próbujesz ukończyć wszystko na czas.

Zgodnie z raportem Instytutu Zarządzania Projektami (PMI) z 2018 r, ok

48% projektów

nie dotrzymuje zaplanowanych dat ukończenia.

Mapy drogowe produktów mogą zboczyć z kursu, jeśli zespół produktowy nie dotrzyma terminów. Może to prowadzić do ogromnej presji zewnętrznej.

ClickUp, po raz kolejny, jest jedynym narzędziem potrzebnym do rozwiązania tego problemu. ClickUp oferuje wiele widoków, w szczególności widok Wykresy Gantta i oś czasu mogą dać ci widok z lotu ptaka na cykl rozwoju produktu.

Wizualizuj i zarządzaj dowolnym projektem za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Wykresy Gantta i karty Kanban są doskonałe narzędzia do zarządzania projektami również. Widoki mają konfigurowalne tagi i pola, które można dostosować do specyfikacji biznesowych. Co więcej, są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły są zawsze na bieżąco.

Korzystając z tych metod, można w znacznym stopniu ograniczyć opóźnienia i upewnić się, że nikt nie będzie zaskoczony w ostatniej chwili.

Nadążanie za najnowszymi trendami

Nie zawsze łatwo jest być na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu produktem. Oto kilka sposobów, dzięki którym menedżerowie produktu mogą być na bieżąco z najnowszymi trendami:

Zapoznaj się z najnowszymi narzędziami i zasobami, które mogą ułatwić rozwój produktu

Planowanie rozmów w czasie rzeczywistym z istniejącą bazą klientów

Planowanie wewnętrznych sesji z zespołem w celu dzielenia się wiedzą

Uczestniczyć w wydarzeniach, aby dowiedzieć się o nowych osiągnięciach w tej dziedzinie

Zapewnienie satysfakcji klienta

Zadowolenie klientów jest warunkiem wstępnym rozwoju firmy. W końcu pozyskiwanie nowych klientów SaaS może kosztować od czterech do pięciu razy więcej niż utrzymanie obecnych

Zorientowanie na klienta odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu zdrowej bazy klientów. 5% wzrost utrzymania klientów może prowadzić do wzrost zysków od

25% do 95%

i jest o wiele bardziej prawdopodobne, że

sprzedaż istniejącemu klientowi

niż nowemu.

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapewnić najwyższą satysfakcję klienta:

Użyj widoku tablicy w szablonie formularza opinii ClickUp, aby uporządkować elementy

Ułatwienie procesu zbierania opinii użytkowników

Twoi klienci powinni mieć możliwość szybkiego przekazywania opinii. W tym celu możesz wykorzystać sprawdzone i opracowane przez ekspertów narzędzia formularze opinii klientów w ClickUp .

Zintegruj formularze opinii ze swoją stroną internetową i wszystkimi innymi kanałami marketingowymi, aby uzyskać głębsze informacje o klientach.

Analizuj dane uzyskane z opinii klientów

Big data to jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponujesz. Niestety, wiele branż angażuje się w gromadzenie danych, ale zaniedbuje ich wykorzystanie

Ogromne ilości danych można analizować na różne sposoby. Sekretnym sosem jest sztuczna inteligencja. ClickUp Brain może pomóc w generowaniu przydatnych wniosków z danych. Poproś AI Project Managera o wygenerowanie podsumowań i wniosków z danych. Pomoże ci to dostosować wysiłki do potrzeb klientów.

powiązane: Zestawienie informacji na temat najlepsze oprogramowanie do marketingu produktów_ today

Priorytetyzacja zadań

Planowanie sprintu nieuchronnie staje się rywalizacją pomiędzy interesariuszami z równie pilnymi i istotnymi zadaniami.

Poruszanie się po tym labiryncie może zakłócić terminy, jeśli nie potrafisz odróżnić tego, co jest tylko pilne, od tego, co jest naprawdę ważne.

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku tablicy Kanban w ClickUp

Jakie kroki możesz podjąć? Darmowe szablony ClickUp pomagają tworzyć matryce priorytetów. Możesz wykorzystać strategie priorytetyzacji wielu zadań, takie jak macierz Eisenhowera.

Odpowiednio uporządkuj swoje zadania i oprzyj się wszelkim zakłóceniom na drodze rozwoju produktu.

przeczytaj również: Niektóre z najlepszych szablony do zarządzania produktami_ _dla Ciebie

Patrząc w przyszłość: Zarządzanie produktem w przyszłości

Świat zarządzania produktem szybko się zmienia wraz z postępem technologicznym i stale zmieniającym się krajobrazem. Sztuczna inteligencja, low-code, no-code; możesz to nazwać. Oznacza to również potrzebę gotowości na zmiany i intelektualnej elastyczności, aby nieustannie się uczyć i uczyć na nowo.

Platformy do zarządzania produktami, takie jak ClickUp, oferują bogate funkcje i aplikacje, które promują współpracę, wydajność i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dzięki integracji DevOps i automatyzacji przepływu pracy możesz skupić się na tym, co naprawdę wymaga Twojej uwagi.

Chcesz wiedzieć, nad czym pracują nasi menedżerowie produktu? Oto przegląd . Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo, aby podnieść poziom zarządzania projektami.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są trzy główne obszary zarządzania produktem?

Trzy główne obszary zarządzania produktem obejmują:

Odkrywanie produktu: Faza, w której decydujesz, co chcesz zbudować - swoją wizję produktu

Faza, w której decydujesz, co chcesz zbudować - swoją wizję produktu planowanie produktu: faza opracowywania mapy drogowej lub strategicznego przewodnika dla projektu produktu

faza opracowywania mapy drogowej lub strategicznego przewodnika dla projektu produktu Rozwój produktu: Faza, w której wprowadzasz mapę drogową w życie i przechodzisz rzeczywisty proces rozwoju

**2. Jakie jest 5 P zarządzania produktem?

5 P wskazuje główne filary, na których należy się skupić, jeśli chodzi o zarządzanie produktem: