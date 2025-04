Jak stworzyć krótki opis zawartości (szablon + przykłady)?

Sekret zauważenia artykułu przez Google często tkwi w dobrze przygotowanej, szczegółowej zawartości.

Skuteczna zawartość briefu jest idealnie dopasowana do celów ToFu (top of the funnel), MoFu (middle of the funnel) i BoFu (bottom of the funnel).

Ponieważ algorytmy Google stale ewoluują (dzięki AI!) - tworzenie briefów zawartości zapewnia, że wyszukiwarki otrzymują właściwe sygnały i kierują ruch na twoją stronę, jednocześnie prowadząc czytelników w dół lejka i zamieniając ich w lojalnych klientów.

W końcu taki jest prawdziwy cel wysokiej jakości zawartości, prawda?

W tym artykule przeanalizujemy, co składa się na idealny brief zawartości i podzielimy się przykładami i wskazówkami do naśladowania.

Co to jest brief zawartości?

Brief treści jest zasadniczo mapą drogową dla pisarzy, zawierającą wytyczne i kluczowe informacje dotyczące tworzenia celowej zawartości pisemnej, takiej jak artykuły na blogu, białe księgi lub posty w mediach społecznościowych.

Cel? Określenie podstawowych elementów, których potrzebują autorzy, zapewniając, że każdy element będzie działał na rzecz realizacji ogólnej strategii marketingu zawartości.

Oto, co zazwyczaj można znaleźć w dobrze przygotowanym briefie dotyczącym zawartości:

Cel odbiorców: Obejmuje to dane demograficzne, odsetki i punkty bólu, aby pomóc autorom zrozumieć, do kogo mówią. Ale, co zaskakujące, nie wszyscy do zrobienia!

notatka: Według SEMrush, podczas gdy 67.45% marketerów uwzględnia temat, a 64,71% dodaje słowa kluczowe, tylko około połowa (50,29%) uwzględnia informacje o docelowych odbiorcach, a tylko 49,71% określa zawartość jako cel

Podstawowe i drugorzędne słowa kluczowe : Wskazują one autorom, na których słowach kluczowych należy się skupić, czasami nawet sugerując rozmieszczenie słów kluczowych i częstotliwość w celu optymalizacji SEO

: Wskazują one autorom, na których słowach kluczowych należy się skupić, czasami nawet sugerując rozmieszczenie słów kluczowych i częstotliwość w celu optymalizacji SEO Idealna struktura artykułu : Zalecenia dotyczące organizacji wstępów, nagłówków i podtytułów, aby spełnić zarówno intencje użytkownika, jak i wyszukiwarki

: Zalecenia dotyczące organizacji wstępów, nagłówków i podtytułów, aby spełnić zarówno intencje użytkownika, jak i wyszukiwarki Analiza istniejących wyników wyszukiwania : Wgląd w strony zajmujące najwyższe pozycje w rankingu dla danego słowa kluczowego, pomagający autorom zidentyfikować luki w zawartości i wnieść wartość dodaną

: Wgląd w strony zajmujące najwyższe pozycje w rankingu dla danego słowa kluczowego, pomagający autorom zidentyfikować luki w zawartości i wnieść wartość dodaną Sugerowane meta etykiety: Wersje robocze etykiet tytułów i opisów meta, które dają wyszukiwarkom szybki obraz tego, o czym jest strona i zwiększają współczynniki klikalności na stronach wyników wyszukiwania (SERP)

Aby dać ci jaśniejszy obraz, przyjrzymy się kilku przykładom.

Ale najpierw wyjaśnijmy jedną rzecz, która dezorientuje wielu specjalistów od zawartości - różnicę między briefami zawartości a briefami kreatywnymi.

Czy briefy dotyczące zawartości są takie same jak briefy kreatywne?

Nie! Zawartość i briefy kreatywne mogą brzmieć podobnie, ale pełnią różne role.

Briefy treściowe kierują danymi powstania zawartości pisemnej, takiej jak posty na blogu, skrypty wideo i posty w mediach społecznościowych. Z drugiej strony, briefy kreatywne koncentrują się na efektach wizualnych, takich jak wideo, strony docelowe, okładki i infografiki.

Tak więc, choć mogą brzmieć jak dwie strony tej samej monety, zawartość i briefy kreatywne służą różnym celom.

Aspekt Przykład briefu dotyczącego zawartości Przykład briefu kreatywnego Przykład SEO Blog Post: "How to Create a Content Brief" Zawiera: Audience targeting content managers, keywords like "content brief", "how to write a content brief"; recommended structure with sections on the definition, importance, and examples of content briefs Nike Ad Campaign: "Feel the Energy" Obejmuje cel projektu, jakim jest promocja nowych butów do biegania Nike, grupę docelową aktywnych 18-34-latków, kluczowy przekaz "uwolnij swoją moc", sugerowane wizualizacje przedstawiające dynamiczne sceny biegania Cele projektu, docelowa grupa demograficzna, głos marki i styl wizualny, aby dostosować się do aktywnego, odważnego tonu marki Nike Optymalizacja SEO, rozmieszczenie słów kluczowych i struktura zawartości w celu przyciągnięcia ruchu organicznego Angażujące elementy wizualne i komunikaty marki zaprojektowane tak, aby przyciągać i inspirować sportową publiczność Przykłady wyników Post na blogu zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek z cennymi wskazówkami i podrozdziałami wyjaśniającymi zawartość 30-sekundowa reklama wideo przedstawiająca energiczne sceny biegających ludzi ze zbliżeniami najnowszej linii butów Nike

Znaczenie zawartości briefów

**Czy wiesz? Tylko 66% firm śledzi wydajność zawartości w jakiś sposób.

Wniosek? Cele dotyczące zawartości są koniecznością, a briefy treści są najlepszym przewodnikiem do ich osiągnięcia.

przykład: Powiedzmy, że wprowadzasz na rynek ekologiczną linię opakowań i chcesz zwiększyć świadomość produktu. Solidny brief zawartości zawierałby:

Cel - słowa kluczowe, które zwiększą zasięg organiczny i przyciągną świadomych ekologicznie klientów

Lista funkcji zrównoważonego rozwoju do podkreślenia, pokazująca, dlaczego to opakowanie jest lepszym wyborem

Wewnętrzne linki do powiązanych treści, takich jak artykuły na temat ekologicznych porad, aby czytelnicy mogli zapoznać się z Twoją marką

Oto osiem powodów, dla których briefy dotyczące zawartości robią różnicę:

Oszczędność czasu i pieniędzy : Wyczyszczone briefy oznaczają, że autorzy znają zakres i cel, co pozwala im szybko tworzyć wysokiej jakości zawartość

: Wyczyszczone briefy oznaczają, że autorzy znają zakres i cel, co pozwala im szybko tworzyć wysokiej jakości zawartość Zmniejszenie liczby przeróbek i poprawek : Dobry brief oznacza, że autorzy mogą dopracować treść już przy pierwszym szkicu, ograniczając marnowanie czasu i wysiłku

: Dobry brief oznacza, że autorzy mogą dopracować treść już przy pierwszym szkicu, ograniczając marnowanie czasu i wysiłku Przechwytywanie krytycznych informacji : Uwzględnienie ważnych statystyk, faktów i spostrzeżeń pomaga kształtować zawartość, która jest pouczająca i istotna

: Uwzględnienie ważnych statystyk, faktów i spostrzeżeń pomaga kształtować zawartość, która jest pouczająca i istotna Centralne źródło dla zespołu : Każdy, od redaktorów po account managerów, może odnieść się do briefu, aby uzyskać jasny kierunek zawartości

: Każdy, od redaktorów po account managerów, może odnieść się do briefu, aby uzyskać jasny kierunek zawartości Zwiększenie spójności : Standaryzowane briefy zapewniają, że każdy element jest zgodny z głosem marki, tonem i wytycznymi dotyczącymi przekazu

: Standaryzowane briefy zapewniają, że każdy element jest zgodny z głosem marki, tonem i wytycznymi dotyczącymi przekazu Poprawa rankingów wyszukiwania : Dopasowując słowa kluczowe, strukturę i intencje, briefy treści zapewniają, że zawartość będzie pozycjonowana w wyszukiwarkach

: Dopasowując słowa kluczowe, strukturę i intencje, briefy treści zapewniają, że zawartość będzie pozycjonowana w wyszukiwarkach Wyraźny kierunek i szybkie zatwierdzanie : Pisarze tworzą zawartość, która spełnia początkowe cele, redukując proces zatwierdzania

: Pisarze tworzą zawartość, która spełnia początkowe cele, redukując proces zatwierdzania Zapewnienie terminowej dostawy: Mniej poprawek i jasne cele oznaczają, że zawartość jest dostarczana zgodnie z harmonogramem

Składniki briefu dotyczącego zawartości

Solidny brief zawartości zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do kierowania pisarzami. Oto, co powinieneś uwzględnić:

Grupa docelowa : Nakreśl, kim są czytelnicy, ich poziom wiedzy i główne punkty bólu, aby pomóc pisarzom w tworzeniu zawartości, która rezonuje

: Nakreśl, kim są czytelnicy, ich poziom wiedzy i główne punkty bólu, aby pomóc pisarzom w tworzeniu zawartości, która rezonuje Ton i głos : Zdefiniujton i głos markiniezależnie od tego, czy jest dowcipny, formalny, czy gdzieś pomiędzy, aby zachować spójność zawartości

: Zdefiniujton i głos markiniezależnie od tego, czy jest dowcipny, formalny, czy gdzieś pomiędzy, aby zachować spójność zawartości Cele zawartości : Zidentyfikuj główny cel, taki jak zwiększenie ruchu organicznego, edukowanie czytelników lub zwiększanie konwersji, aby każdy element miał swój cel

: Zidentyfikuj główny cel, taki jak zwiększenie ruchu organicznego, edukowanie czytelników lub zwiększanie konwersji, aby każdy element miał swój cel Podstawowe słowa kluczowe : Lista głównych, docelowych słów kluczowych, aby kierować SEO i upewnić się, że zawartość jest zgodna z intencjami wyszukiwania odbiorców

: Lista głównych, docelowych słów kluczowych, aby kierować SEO i upewnić się, że zawartość jest zgodna z intencjami wyszukiwania odbiorców Drugorzędne słowa kluczowe : Uwzględnij powiązane słowa kluczowe, aby poszerzyć zasięg i wzbogacić zawartość, pomagając uchwycić intencje wyszukiwania

: Uwzględnij powiązane słowa kluczowe, aby poszerzyć zasięg i wzbogacić zawartość, pomagając uchwycić intencje wyszukiwania Połączone linki wewnętrzne : Zaproponuj linki wewnętrzne, aby zwiększyć zaangażowanie na stronie i poprowadzić czytelników do powiązanych zasobów

: Zaproponuj linki wewnętrzne, aby zwiększyć zaangażowanie na stronie i poprowadzić czytelników do powiązanych zasobów Struktura zawartości i wstępny zarys: Dostarcz wstępny zarys z nagłówkami i podtytułami, aby zapewnić autorom jasny przepływ treści

Dobry brief zawartości może również pełnić funkcję:

Tytuł roboczy, który nada kierunek pisarzom

Sugerowaną liczbę słów, aby pomóc w planowaniu

Połączone linki zewnętrzne dla wiarygodności (jeśli dotyczy)

Link do przewodnika po stylach, aby zapewnić spójny format

clickUp oferuje wiele szablonów do pisania zawartości, aby zachować wytyczne dotyczące spójnego formatu i tonu_

Kolejną dobrą radą jest dostarczenie najważniejszych informacji bez zamykania autora w boksie. Odrobina wskazówek przechodzi długą drogę, więc pozwól pisarzom ożywić twoje cele dotyczące zawartości!

Pro Tip: Podczas dodawania linków wewnętrznych eksperci zalecają, aby dążyć do 3-5 linków na 800 słów lub 5-10 na 2000 słów artykułu. Pamiętaj jednak, że ilość to nie wszystko! Dostosuj liczbę połączonych linków w zależności od typu strony - czy jest to strona docelowa, strona filarowa czy artykuł o wysokiej konkurencyjności. Przede wszystkim skup się na trafności i wartości, jaką każdy link przynosi czytelnikom.

Tworzenie zawartości SEO

Jak powiedziała Maya Angelou: "Chodzi o to, aby napisać to tak, aby ludzie to usłyszeli, a to prześlizgnie się przez mózg i trafi prosto do serca"

Brzmi intensywnie jak na, powiedzmy, recenzję produktu?

Być może - ale taka jest prawda: dzięki odpowiedniej kombinacji słów kluczowych, struktury i spostrzeżeń, brief zawartości skoncentrowany na SEO nie tylko pomaga w rankingu - pomaga w połączeniu z czytelnikami.

Przejdźmy więc do przewodnika krok po kroku, jak stworzyć brief zawartości oparty na SEO, który właśnie to robi.

1. Wybór właściwego docelowego słowa kluczowego

Jeśli chodzi o generowanie ruchu organicznego, SEO zmienia zasady gry. Ale spójrzmy prawdzie w oczy - nie każdy pisarz jest specem od SEO.

Dlatego tak ważne jest podkreślenie docelowego słowa kluczowego w treści.

Docelowe słowo kluczowe (lub podstawowe słowo kluczowe) to główny termin, wokół którego będzie koncentrować się zawartość i który ma być pozycjonowany na stronach wyników wyszukiwania (SERP).

Oto niezbyt zabawny fakt: 94.74% słów kluczowych uzyskuje 10 wyszukiwań miesięcznie lub mniej - więc wybór właściwego wymaga trochę strategii.

Raz wybrane, docelowe słowo kluczowe kształtuje kluczowe elementy briefu zawartości, takie jak drugorzędne słowa kluczowe, podtematy i możliwości wewnętrznego połączenia.

Do zrobienia - jak wybrać właściwe docelowe słowo kluczowe?

Dopasuj je do celów zawartości i strategii marketingowej: Docelowe słowo kluczowe powinno odzwierciedlać cel posta i szersze cele marketingowe.

Skorzystaj z narzędzi do badania słów kluczowych, aby zebrać te kluczowe informacje:

Wolumen : Średnia liczba wyszukiwań słowa kluczowego każdego miesiąca. Większa liczba wyszukiwań oznacza większy potencjalny ruch, więc celuj w słowa kluczowe o dużej liczbie wyszukiwań

: Średnia liczba wyszukiwań słowa kluczowego każdego miesiąca. Większa liczba wyszukiwań oznacza większy potencjalny ruch, więc celuj w słowa kluczowe o dużej liczbie wyszukiwań Trudność słowa kluczowego (KD) : Pokazuje, jak konkurencyjne jest znalezienie się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania dla danego słowa kluczowego. Niższy KD oznacza łatwiejszą drogę do rankingu - szczególnie ważne, jeśli zasoby są ograniczone

: Pokazuje, jak konkurencyjne jest znalezienie się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania dla danego słowa kluczowego. Niższy KD oznacza łatwiejszą drogę do rankingu - szczególnie ważne, jeśli zasoby są ograniczone Intencje wyszukiwania: Zadaj sobie pytanie, dlaczego ludzie szukają tego terminu. Czy szukają informacji, porównują produkty, czy są gotowi do zakupu? Jeśli chcesz pozyskać ruch organiczny, nadaj priorytet informacyjnym słowom kluczowym, które pasują do intencji wyszukiwania

Pro Tip: Szukaj słów kluczowych, które równoważą liczbę wyszukiwań i trudność. Należy dążyć do miesięcznej liczby wyszukiwań na poziomie co najmniej 100, trudności słowa kluczowego poniżej 50%-70% i intencji wyszukiwania informacji, aby przyciągnąć organicznych, zaangażowanych czytelników. Jeśli KD jest zbyt wysokie, nawet najlepsza zawartość może mieć trudności z pozycjonowaniem.

2. Tworzenie listy drugorzędnych słów kluczowych

Dodatkowe słowa kluczowe są jak pomocnicy głównego słowa kluczowego, pomagając wyjaśnić kontekst i zwiększyć zasięg zawartości.

Drugorzędne słowa kluczowe zyskały na znaczeniu po tym, jak Aktualizacja Hummingbird firmy Google , która umożliwiła algorytmom wyszukiwania zrozumienie znaczenia wyszukiwanego hasła, a nie tylko dopasowanie słów.

Przykład: Pomyśl o "jaguar" - czy mówimy o zwierzęciu, czy o samochodzie? Drugorzędne słowa kluczowe, takie jak "wielki kot" lub "dzika przyroda", wyjaśniają zwierzę, podczas gdy "luksusowy pojazd" lub "samochód sportowy" kierują w stronę samochodu.

Te koncepcyjnie powiązane terminy są często nazywane LSI (Latent Semantic Indexing) słowami kluczowymi. Nie zawsze są one synonimami, ale pomagają wyszukiwarkom zrozumieć kontekst zawartości.

Notatka: Chociaż nie są to magiczne kule SEO, uwzględnianie drugorzędnych słów kluczowych jest solidną praktyką.

3. Przeprowadzanie analizy SERP

W analizie SERP sprawdzasz, co decyduje o powodzeniu stron zajmujących najwyższe pozycje w rankingu dla słowa kluczowego celu i wykorzystujesz te spostrzeżenia, aby zapewnić swojemu postowi przewagę nad konkurencją.

Analizując każdą stronę o najwyższej pozycji w rankingu, należy zwracać uwagę na kluczowe elementy:

Funkcje SERP: Są to "dodatki" w wynikach wyszukiwania, zwiększające widoczność. Jednym z przykładów jest featured snippet, czyli box, który przyciąga uwagę na górze strony

Inne typowe funkcje SERP, na które warto zwrócić uwagę:

Rich snippets : Wizualne ulepszenia w wynikach wyszukiwania, takie jak oceny gwiazdkowe z recenzji produktów

: Wizualne ulepszenia w wynikach wyszukiwania, takie jak oceny gwiazdkowe z recenzji produktów People Also Ask (PAA) : Boxy z pytaniami, które rozwijają się wraz z odpowiedziami na powiązane zapytania, zwłaszcza te zaczynające się od "co", "dlaczego", "kiedy" itp.

: Boxy z pytaniami, które rozwijają się wraz z odpowiedziami na powiązane zapytania, zwłaszcza te zaczynające się od "co", "dlaczego", "kiedy" itp. Panele wiedzy: Bloki z informacjami na określone tematy, marki lub firmy

Śledzenie wszystkich tych danych SERP może stać się przytłaczająco szybkie. W tym miejscu Dokumenty ClickUp przydaje się.

stwórz dobrze zorganizowany obszar roboczy z hierarchiczną strukturą ClickUp

To narzędzie pozwala zarządzać wszystkimi badaniami w jednym miejscu, uporządkowanymi dzięki hierarchii projektów ClickUp - dzięki czemu można kategoryzować obszary robocze, foldery i listy w celu łatwego dostępu.

Oto gdzie ClickUp's magia błyszczy: możesz łatwo przejść od planu do działania. Na przykład, możesz przekształcić punkty do omówienia z pliku ClickUp Docs w zadania lub załączyć Docs do zadań w celu dodania kontekstu.

uprość zarządzanie projektami, przekształcając elementy działań w zadania w ClickUp Docs_

I z Połączone wyszukiwanie ClickUp znalezienie dowolnych danych w ClickUp, połączonych aplikacjach, a nawet na dysku lokalnym to tylko jedno wyszukiwanie!

4. Opracowanie wstępnego konspektu

Daj swojemu pisarzowi dobry początek z wstępnym konspektem. Konspekt ten powinien zawierać:

Sugerowany tytuł

Główne H2

Kluczowe H3

Opisy dla każdej sekcji

Do zrobienia konspektu należy zebrać wszystkie zrobione badania:

Użyj głównych i drugorzędnych słów kluczowych jako nagłówków tam, gdzie to możliwe

Dodaj często zadawane pytania znalezione w boxach PAA

Uwzględnij najważniejsze tematy z postów najlepszych konkurentów, aby zapewnić kompleksową zawartość

Mając to wszystko na miejscu, Twój brief jest prawie gotowy - wszystko, co musisz teraz zrobić, to ułożyć to wszystko w jednym miejscu.

Informacje 23% marketerów korzysta z AI do tworzenia treści. Ty też możesz używać ClickUp Brain .

Narzędzie to może pomóc w tworzeniu wysokiej jakości konspektów SEO poprzez generowanie pomysłów, upraszczanie żargonu, a nawet budowanie briefu od podstaw.

Create instant content outlines and adjust the tone and voice of your content with ClickUp Brain

Po przygotowaniu konspektu, ożyw go za pomocą Tablica ClickUp . Tablice dają wizualny przegląd, który jest szczególnie pomocny dla klientów i interesariuszy, aby szybko zobaczyć duży obraz.

Ponadto możesz współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym - bez nakładania się, bez zamieszania.

Ulubiona funkcja tłumu? Możesz osadzić dokument na żywo bezpośrednio na tablicy.

Pozwala to edytować tekst, aktualizować statusy zadań i uzyskiwać dostęp do najważniejszych dokumentów projektu w jednym miejscu. Gdy dokument jest gotowy do przeglądu, wystarczy wysłać szefowi lub klientowi publiczny link do widoku - nie są potrzebne żadne dodatkowe kroki!

osadzanie ważnych dokumentów bezpośrednio na Tablicach w celu łatwego ich przeglądania

5. Uproszczenie cyklu pracy przy tworzeniu treści dzięki automatyzacji ClickUp

Świetnie - masz już gotowy konspekt, a Twój pisarz zmierza do mety.

Jednak w tym miejscu zespoły ds. zawartości często napotykają przeszkodę: koordynacja wszystkich kolejnych kroków, od zatwierdzeń po promocję, może spowolnić cykl pracy.

W tym miejscu Automatyzacja ClickUp może uratować sytuację. Oto jak to zrobić automatyzacja danych powstania zawartości pomaga:

Poznaj Stacy, menedżera ds. zawartości w rozwijającej się firmie technologicznej. Korzysta ona z automatyzacji ClickUp, aby jej potok zawartości działał płynnie, dzięki czemu nie musi przypominać wszystkim o kolejnych krokach.

Twórz niestandardowe wyzwalacze, warunki i działania, aby zautomatyzować swój cykl pracy za pomocą ClickUp Automation

Gdy wpis na blogu osiągnie status "Gotowy do przeglądu", ClickUp automatycznie przypisuje go do redaktora. Gdy redaktor przesunie go do pozycji "Zatwierdzony", automatyzacja powiadamia zespół projektowy o utworzeniu grafiki w mediach społecznościowych.

Wreszcie, gdy post zostanie oznaczony jako "Opublikowany", automatyzacja uruchamia powiadomienia dla zespołów ds. mediów społecznościowych i e-mail marketingu, aby rozpocząć promocję.

Pro Tip: Automatyzacja może również pomóc w utrzymaniu świeżości i optymalizacji zawartości. Na przykład, zespół ClickUp wykorzystuje automatyzację do wyzwalania cyklu pracy optymalizacji dla wszystkich opublikowanych blogów, które nie są w rankingu 30 dni po ich opublikowaniu.

6. Szablon zawartości SEO ClickUp

Aby pomóc Ci zacząć, zalecamy skorzystanie z

Szablon skróconej zawartości SEO ClickUp

.

Szablon skróconej zawartości SEO od ClickUp

Ten gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny dokument zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby nakreślić docelowe słowa kluczowe, zidentyfikować potrzeby odbiorców i upewnić się, że zawartość jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek.

Obejmuje wszystkie niezbędne elementy - docelowe słowa kluczowe, cele zawartości, styl tekstu, a nawet wymagania SEO. Jest to idealne źródło informacji do tworzenia zawartości, która generuje ruch organiczny, a jednocześnie spełnia wszystkie pola wyboru SEO.

Jednocześnie z szablonem Szablon do pisania zawartości ClickUp pozwala uprościć cały proces pisania - od planowania i ustalania priorytetów zadań po organizowanie szczegółów projektu w obszarze roboczym opartym na współpracy.

W międzyczasie Szablon kalendarza zawartości ClickUp umożliwia planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie dystrybucją zawartości.

Przykłady krótkich opisów zawartości

Oto cztery przykłady powodzenia briefów zawartości stworzonych przez ClickUp Brain, które mogą dać ci wyobrażenie o tym, jak wygląda skuteczny konspekt.

Przykład 1:

Tytuł: Jak zbudować zwycięską strategię sprzedaży B2B?

Cel: Poprowadzenie menedżerów sprzedaży i kadry kierowniczej przez opracowanie strategicznego planu sprzedaży B2B w celu zwiększenia konwersji i przychodów

Odbiorcy docelowi:

Menedżerowie sprzedaży

Kierownicy sprzedaży

Specjaliści ds. rozwoju biznesu

Marketerzy B2B

Zarys:

Wprowadzenie do strategii sprzedaży B2B Definicja i znaczenie strategii sprzedaży B2B

Przegląd korzyści płynących z posiadania ustrukturyzowanego planu sprzedaży Zrozumienie rynku i niestandardowych klientów Przeprowadzanie badań rynkowych w celu identyfikacji klientów niestandardowych

Analiza potrzeb i bolączek niestandardowych klientów

Segmentacja rynku pod kątem dostosowanego podejścia Ustawienie wyczyszczonych celów sprzedażowych Znaczenie ustawienia celów SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie)

Dostosowanie celów sprzedażowych do ogólnych celów biznesowych Opracowanie propozycji wartości Tworzenie atrakcyjnej propozycji wartości, która będzie rezonować z nabywcami B2B

Wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji Budowanie silnego zespołu sprzedażowego Rekrutacja i szkolenie talentów sprzedażowych

Wspieranie kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia Tworzenie procesu sprzedaży i pipeline Projektowanie procesu sprzedaży krok po kroku

Zarządzanie i optymalizacja procesu sprzedaży pod kątem wydajności Wykorzystanie technologii i narzędzi Wykorzystanie systemów CRM i narzędzi do automatyzacji sprzedaży

Analizowanie danych w celu podejmowania decyzji sprzedażowych Wdrażanie strategii wspierających sprzedaż Dostarczanie teamom sprzedażowym potrzebnych zasobów i szkoleń

Dostosowanie wysiłków sprzedażowych i marketingowych w celu uzyskania lepszych wyników Mierzenie i analizowanie wyników sprzedaży Kluczowe wskaźniki do śledzenia wyników sprzedaży

Wykorzystywanie analiz do udoskonalania i ulepszania strategii sprzedaży Dostosowywanie się do zmian rynkowych Pozostawanie elastycznym i reagowanie na trendy rynkowe

Ciągłe aktualizowanie strategii sprzedaży w oparciu o informacje zwrotne i wyniki

Wezwanie do działania:

Zachęć czytelników do oceny ich obecnej strategii sprzedaży i rozważenia wdrożenia opisanych kroków w celu zwiększenia ich powodzenia w sprzedaży B2B.

Ton i styl:

Profesjonalny i informacyjny

Angażujący i motywujący

Wykorzystanie rzeczywistych przykładów i studiów przypadku

Długość:

Około 1 500 - 2 000 słów

Słowa kluczowe:

Strategia sprzedaży B2B, plan sprzedaży, cele sprzedaży, proces sprzedaży, wsparcie sprzedaży, CRM, wyniki sprzedaży

📜 Notatka: Najlepszą częścią są autosugestie dostępne za pośrednictwem ClickUp Brain, które mogą generować pomocne działania następcze, takie jak:

ClickUp Brain usprawnia proces produkcji zawartości dzięki strategicznym działaniom następczym

Te dalsze działania usprawniają proces tworzenia zawartości, pomagając dopracować brief w celu uzyskania maksymalnego efektu i zapewniając zespołowi wszystkie potrzebne wskazówki!

Przykład 2:

Tytuł: Creating an Inclusive Workplace Culture: Najlepsze praktyki dla Teamów HR

Cel: Zapewnienie dostawcom usług HR możliwych do podjęcia kroków w celu wspierania integracyjnego i przyjaznego miejsca pracy.

Wprowadzenie:

Krótkie przedstawienie znaczenia inkluzywności w miejscu pracy

Podkreślenie korzyści płynących z kultury integracji, takich jak zwiększona satysfakcja pracowników, lepsze wskaźniki retencji i zwiększona innowacyjność

Zarys:

a. Zrozumienie inkluzywności

Zdefiniuj, co oznacza inkluzywność w kontekście miejsca pracy

Omówienie różnicy między różnorodnością a włączaniem, podkreślając, że włączanie polega na tworzeniu środowiska, w którym różnorodne osoby czują się mile widziane i cenione

b. Ocena obecnej kultury miejsca pracy

Dostarczenie wskazówek, w jaki sposób Teams HR mogą ocenić obecną kulturę organizacyjną w miejscu pracy

Sugerowanie przeprowadzania ankiet, grup fokusowych i wywiadów w celu zebrania opinii pracowników

Podkreślenie znaczenia identyfikacji obszarów, w których można poprawić integrację

c. Opracowanie strategii integracyjnej

Nakreślenie kroków do stworzenia kompleksowej strategii inkluzywności

Podkreślenie potrzeby ustawienia jasnych celów i zadań

Omówienie znaczenia uzyskania poparcia i wsparcia ze strony liderów

d. Wdrażanie praktyk włączających

Dostarczenie możliwych do podjęcia kroków w celu wdrożenia praktyk włączających, takich jak:

Tworzenie grup zasobów pracowniczych (ERG) Oferowanie programów szkoleniowych z zakresu różnorodności i integracji Tworzenie możliwości mentoringu i sponsoringu dla niedostatecznie reprezentowanych grup Zapewnienie sprawiedliwych praktyk w zakresie zatrudniania i promocji



e. Wspieranie środowiska sprzyjającego włączeniu społecznemu

Omówienie sposobów tworzenia przyjaznego środowiska, takich jak:

Zachęcanie do otwartej komunikacji i przekazywania informacji zwrotnych Celebrowanie różnorodnych kultur i tradycji Dostarczanie elastycznej organizacji pracy w celu dostosowania jej do różnych potrzeb



f. Mierzenie i utrzymywanie inkluzywności

Wyjaśnij, w jaki sposób mierzyć powodzenie inicjatyw integracyjnych

Zaproponuj wykorzystanie wskaźników, takich jak wyniki zaangażowania pracowników, wskaźniki retencji i reprezentacja różnorodności

Podkreśl znaczenie ciągłego doskonalenia i dostosowywania strategii w razie potrzeby

Wnioski:

Wzmocnienie znaczenia inkluzywności w miejscu pracy

Zachęcanie specjalistów ds. zasobów ludzkich do podejmowania proaktywnych kroków we wspieraniu kultury integracji

Wezwanie zespołów HR do rozpoczęcia wdrażania najlepszych praktyk już dziś

Łatwe tworzenie briefów za pomocą ClickUp Brain i ClickUp Docs i przekształcanie ich w zadania jednym dotknięciem

Przykład 3:

Tytuł: Maksymalizacja ROI z kampanii e-mail marketingowych: Strategie powodzenia

Cel: Dostarczenie dostawcom praktycznych spostrzeżeń i strategii tworzenia wysoko konwertujących kampanii e-mail marketingowych, które skutecznie angażują potencjalnych klientów i zatrzymują ich, ostatecznie maksymalizując zwrot z inwestycji (ROI).

Grupa docelowa:

Właściciele firm, specjaliści ds. marketingu i marketerzy cyfrowi, którzy chcą zwiększyć swoje wysiłki w zakresie marketingu e-mailowego i poprawić wydajność kampanii.

Ton i styl:

Informacyjny, profesjonalny i angażujący. Jasny i zwięzły język z praktycznymi przykładami i wskazówkami.

Zarys:

Wprowadzenie Krótkie przedstawienie znaczenia e-mail marketingu w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie

Podkreśl potencjalne korzyści ROI wynikające z dobrze przeprowadzonych kampanii e-mail

Określenie celu wpisu na blogu: dostarczenie strategii maksymalizacji ROI Zrozumienie odbiorców Omówienie znaczenia segmentacji odbiorców

Wyjaśnij, jak tworzyć persony kupujących w celu kierowania do nich wiadomości

Wskazówki dotyczące gromadzenia i analizowania danych klientów Tworzenie atrakcyjnej zawartości Wyjaśnienie elementów e-maila o wysokiej konwersji (temat, zawartość, wezwania do działania)

Udostępnianie najlepszych praktyk dotyczących pisania angażującej i spersonalizowanej zawartości

Przykłady powodzenia kampanii e-mailowych Projektowanie i doświadczenie użytkownika Omówienie roli designu e-maili w przyciąganiu uwagi i zachęcaniu do działania

Dostarczenie wskazówek na temat optymalizacji mobilnej i responsywnego designu

Podkreśl znaczenie testów A/B dla elementów projektu Automatyzacja i personalizacja Wyjaśnienie korzyści płynących z używania narzędzi do automatyzacji e-mail marketingu

Omówienie strategii personalizacji e-maili na dużą skalę

Dostarczenie przykładów zautomatyzowanych cyklów pracy z wiadomościami e-mail (np. seria powitalna, porzucenie koszyka) Mierzenie powodzenia i optymalizacja kampanii Przedstawienie kluczowych wskaźników śledzenia powodzenia e-mail marketingu (wskaźniki otwarć, klikalności, konwersji)

Omówienie sposobu analizowania wydajności kampanii i identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Dostarczenie wskazówek dotyczących testowania i iteracji w celu ciągłej optymalizacji

Podsumowanie

Podsumowanie kluczowych punktów omówionych w poście

Podkreślenie znaczenia strategicznego planu i wykonania w maksymalizacji ROI

Zachęcenie czytelników do wdrożenia udostępnianych strategii i monitorowania ich wyników

Wezwanie do działania:

Zaproś czytelników do udostępniania swoich doświadczeń lub pytań w komentarzach

Zachęć czytelników do subskrybowania bloga, aby uzyskać więcej informacji marketingowych

Zamień swoje briefy zawartości w szablony do późnego wykorzystania z ClickUp

Przykład 4:

Tytuł: Budgeting for Growth: A Guide to Financial Planning for Small Business

Cel: Dostarczenie właścicielom małych firm strategii i spostrzeżeń na temat skutecznego planowania finansowego i budżetowania w celu wsparcia rozwoju i trwałości biznesu.

Grupa docelowa: Właściciele małych firm, przedsiębiorcy i menedżerowie finansowi, którzy chcą usprawnić procesy budżetowania i planowania finansowego.

Ton i styl: Informacyjny, praktyczny i wspierający. Wyczyszczony język z praktycznymi poradami i przykładami z życia wziętymi.

Zarys:

Wprowadzenie Przedstawienie znaczenia planowania finansowego dla małych firm

Podkreślenie korzyści płynących z efektywnego budżetowania w osiąganiu wzrostu Businessu

Określenie celu przewodnika: przedstawienie praktycznych strategii budżetowania Zrozumienie planowania finansowego Zdefiniuj plan finansowy i jego rolę w powodzeniu biznesu

Omówienie kluczowych elementów planu finansowego

Wyjaśnienie znaczenia ustawienia celów finansowych Tworzenie budżetu Nakreślenie kroków do stworzenia kompleksowego budżetu Business

Omówienie różnych metod budżetowania (np. od zera, przyrostowe)

Dostarczenie wskazówek dotyczących prognozy przychodów i wydatków Zarządzanie przepływami pieniężnymi Wyjaśnienie znaczenia zarządzania przepływami pieniężnymi

Zaproponuj strategie utrzymania dodatniego przepływu środków pieniężnych

Omówienie narzędzi i technik analizy przepływów pieniężnych Monitorowanie i dostosowywanie budżetu Podkreślenie znaczenia regularnych przeglądów budżetu

Dostarczenie wskazówek dotyczących dostosowywania budżetu na podstawie wyników

Omówienie sposobów radzenia sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami finansowymi Podsumowanie Podsumowanie omówionych kluczowych punktów

Wzmocnienie znaczenia strategicznego planu finansowego

Zachęcenie czytelników do wdrożenia udostępnianych strategii i monitorowania ich wyników Wezwanie do działania: Zaproś czytelników do udostępniania w komentarzach swoich doświadczeń lub pytań dotyczących budżetowania

Zachęć czytelników do subskrybowania bloga, aby uzyskać więcej informacji finansowych

Wskazówki jak napisać skuteczny brief dotyczący zawartości

Oto pięć najlepszych praktyk, dzięki którym briefy będą tak skuteczne, jak to tylko możliwe:

Zapewnij szczegółowy przegląd : Uwzględnij podstawowe elementy, takie jak wstępny tytuł, krótki opis, zarys z głównymi nagłówkami, cel, grupa docelowa i pożądana liczba słów, aby kierować pisarzami od samego początku

: Uwzględnij podstawowe elementy, takie jak wstępny tytuł, krótki opis, zarys z głównymi nagłówkami, cel, grupa docelowa i pożądana liczba słów, aby kierować pisarzami od samego początku Określ grupę docelową : Stwórz jasną personę odbiorcy, aby pisarz dokładnie wiedział, do kogo mówi; uwzględnij szczegóły demograficzne, punkty bólu i odsetki, aby lepiej dopasować przekaz

: Stwórz jasną personę odbiorcy, aby pisarz dokładnie wiedział, do kogo mówi; uwzględnij szczegóły demograficzne, punkty bólu i odsetki, aby lepiej dopasować przekaz Ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących liczby słów : Nakreśl zalecaną liczbę słów w oparciu o analizę konkurencji i głębię potrzebną do omówienia tematu bez zbędnego puchu; pomaga to zrównoważyć jakość i potrzeby SEO

: Nakreśl zalecaną liczbę słów w oparciu o analizę konkurencji i głębię potrzebną do omówienia tematu bez zbędnego puchu; pomaga to zrównoważyć jakość i potrzeby SEO Uwzględnienie podstaw SEO : Dostarcz podstawowe i drugorzędne słowa kluczowe, sugerowane linki wewnętrzne i wskazówki dotyczące struktury zawartości, aby pomóc autorom bez wysiłku spełnić wymagania SEO

: Dostarcz podstawowe i drugorzędne słowa kluczowe, sugerowane linki wewnętrzne i wskazówki dotyczące struktury zawartości, aby pomóc autorom bez wysiłku spełnić wymagania SEO Użyj przewodnika po stylu: Odwołaj się do przewodnika po stylu lub dostarcz instrukcje dotyczące tonu i głosu, aby zachować spójność z głosem marki we wszystkich treściach

Najczęstsze błędy, których należy unikać w treści briefów

Unikaj tych pułapek, aby utrzymać briefy zawartości na właściwym torze:

Omijanie badań odbiorców : Tworzenie zawartości bez jasno określonej grupy odbiorców skutkuje ogólnymi lub źle dopasowanymi komunikatami

: Tworzenie zawartości bez jasno określonej grupy odbiorców skutkuje ogólnymi lub źle dopasowanymi komunikatami Niejasne cele : Niewyjaśnienie celu zawartości może wprawić autorów w zakłopotanie i wpłynąć na skuteczność treści

: Niewyjaśnienie celu zawartości może wprawić autorów w zakłopotanie i wpłynąć na skuteczność treści Brak analizy konkurencji : Niesprawdzenie konkurentów może sprawić, że zawartość pominie kluczowe spostrzeżenia lub nie będzie dobrze pozycjonowana

: Niesprawdzenie konkurentów może sprawić, że zawartość pominie kluczowe spostrzeżenia lub nie będzie dobrze pozycjonowana Zapominanie o wytycznych SEO : Bez konkretnych wskazówek SEO ryzykujesz utratę optymalizacji i potencjalnych rankingów

: Bez konkretnych wskazówek SEO ryzykujesz utratę optymalizacji i potencjalnych rankingów Niespójne wytyczne dotyczące stylu: Zawartość bez zdefiniowanego stylu może wydawać się niestandardowa lub drażniąca dla czytelników

Pro Tip: Z ClickUp Chat zbieranie opinii jest bezproblemowe. Użyj @ wzmianki, aby wywołać konkretnych członków zespołu w celu uzyskania szybkich odpowiedzi i przypisz komentarze do członków zespołu, aby upewnić się, że każda informacja zwrotna jest śledzona i monitorowana w ramach zadania.

Krótko mówiąc: Zawartość ClickUp wygrywa za każdym razem

Obecnie istnieje 600 milionów blogów konkurujących ze sobą na 1,9 miliarda stron internetowych na całym świecie.

Z 7.5 milionów postów publikowanych dziennie przestrzeń dla zawartości jest zatłoczona - i to jest niedopowiedzenie!

Aby zawartość była świeża, wysokiej jakości i zsynchronizowana z intencjami wyszukiwania, briefy treści są złotym biletem, zwłaszcza gdy są tworzone za pomocą ClickUp.

Funkcje ClickUp zapewniają, że każdy brief jest tworzony z myślą o potrzebach czytelnika, SEO i wartości dla użytkownika.

Co więcej, ClickUp AI może z łatwością łączyć się z innymi obszarami roboczymi, aby zapewnić, że ton i styl konsekwentnie pasują do głosu marki we wszystkich treściach.

Gotowy do tworzenia treści o dużej sile oddziaływania łatwiej niż kiedykolwiek?

