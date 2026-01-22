Zapoznaj się z przykładami testów A/B, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe

Jakość to nie jednorazowe działanie, to nawyk.

Jako marketer prawdopodobnie przynajmniej raz spotkałeś się z tą kłopotliwą sytuacją: Twoja kampania marketingowa nie przynosi oczekiwanych wyników i wiesz, że musisz coś zmienić, ale od czego zacząć?

Czy najpierw powinieneś zmienić zawartość? Być może zamiast tego musisz skupić się na wyborze innych kanałów marketingowych. A może problemem jest po prostu ewoluujący gust konsumentów.

Oczywiście wypróbowywanie wielu z tych zmian jedna po drugiej jest czasochłonne i nie zawsze stanowi najlepszy wybór. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które pozwala testować różne opcje jednocześnie — testy A/B.

Testy A/B to uznana i sprawdzona metodologia polegająca na jednoczesnym testowaniu różnych opcji w celu porównania ich skuteczności. Początkowo stosowana w różnych polach, obecnie stanowi podstawową strategię marketingową. W tym artykule omówiono najlepsze praktyki i przykłady testów A/B.

👀 Czy wiesz, że... Obecnie kilka wiodących firm przeprowadza rocznie ponad 10 000 testów A/B, z których wiele angażuje miliony użytkowników.

Czym są testy A/B?

Testy A/B polegają na porównaniu dwóch wersji danego elementu w celu ustalenia, która z nich działa lepiej. Ich zasady zostały sformułowane w latach 20. XX wieku przez statystyka Ronalda Fishera, a następnie przyjęte przez marketerów w latach 60. i 70. w celu oceny doświadczeń użytkowników związanych z ich kampaniami.

Współczesne testy A/B, jakie znamy, pojawiły się na początku lat 90. Chociaż podstawowe zasady pozostały niezmienne, zmieniła się skala — testy docierają obecnie do milionów użytkowników, są przeprowadzane w czasie rzeczywistym i dostarczają natychmiastowe wyniki.

Zastanawiasz się, co zyskasz dzięki testom A/B? Przyjrzyjmy się korzyściom i temu, jak mogą one pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji dla Twojej firmy.

Korzyści płynące z testów A/B

Zrozumienie korzyści płynących z testów A/B pokazuje, dlaczego są one niezbędnym elementem Twojego zestawu narzędzi marketingowych.

Przyjrzyjmy się jego kluczowym zaletom.

Mierz zaangażowanie użytkowników: Testuj różne wersje elementów, takich jak strony internetowe, wezwania do działania (CTA) i tematy wiadomości e-mail, aby zmierzyć ich wpływ na zachowania użytkowników

Podejmuj decyzje oparte na danych: Osiągaj statystycznie istotne wyniki, eliminując domysły z procesu decyzyjnego

Zwiększ współczynniki konwersji: Zwiększ współczynniki konwersji w kampaniach marketingowych dzięki regularnym testom A/B

Uprość analizę: z łatwością identyfikuj wskaźniki, takie jak interakcje użytkowników, współczynniki konwersji, ruch na stronie itp., aby odróżnić powodzenie testów od ich nieudanych wyników

Uzyskaj natychmiastowe wyniki: Uzyskaj szybkie wyniki, aby przyspieszyć optymalizację nawet przy niewielkich zbiorach danych

Testuj wszystkie elementy: Testuj nagłówki, przyciski $$cta, a nawet nowe funkcje — w reklamach, aplikacjach lub na stronach internetowych — aby poprawić zachowania odwiedzających i współczynniki konwersji. Każdy pomysł może zostać zatwierdzony lub odrzucony na podstawie wniosków dotyczących użytkowników uzyskanych podczas testów.

Skoro znasz już zalety stosowania tej formy testowania, przyjrzyjmy się kluczowym elementom niezbędnym do jej wdrożenia.

Kluczowe elementy testów A/B

Opracowanie testu A/B to skrupulatny proces.

Aby osiągnąć odpowiednie wyniki, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów: Hipoteza: Jasno sformułuj konkretne stwierdzenie dotyczące wpływu testowanej zmiany

Grupy eksperymentalne i kontrolne: Przypisz różne wersje do oddzielnych grup, dbając o minimalne różnice w danych demograficznych i zachowaniach, aby uniknąć stronniczości

Wielkość próby: Ustal wielkość grup na podstawie oczekiwanych efektów i istotności statystycznej, aby wykryć znaczące różnice

Ślepy test: Zdecyduj, czy ukryć wariant przed uczestnikami, badaczami, czy przed obiema grupami, aby ograniczyć stronniczość

Czas trwania: Określ, ile czasu zajmie zebranie danych wystarczająco istotnych, aby uzyskać wartościowe wnioski. Przeprowadzaj testy wystarczająco długo, aby zebrać znaczną ilość danych, ale unikaj przedłużania ich, aby zapobiec wpływom nieistotnym.

Główny wskaźnik: Zdefiniuj mierzalną zmienną, która bezpośrednio odzwierciedla hipotezę

Wskaźniki dodatkowe: Śledź dodatkowe wskaźniki, aby uzyskać głębszy wgląd w wyniki

Metoda analizy: Wybierz metodę testowania, aby Wybierz metodę testowania, aby przeprowadzić analizę w celu określenia istotności statystycznej

Proces raportowania: Ustal prosty sposób udostępniania wyników, spostrzeżeń i zaleceń interesariuszom, który może wpłynąć na planowanie przyszłych testów i ważne decyzje biznesowe

Teraz przyjrzyjmy się procesowi, który łączy wszystkie te kluczowe elementy w celu przeprowadzenia praktycznych testów.

Proces testów A/B

Testy A/B polegają na generowaniu wartościowych wniosków, takich jak zbieranie danych, tworzenie scenariuszy testowych i analiza wyników. Przyjrzyjmy się prostemu schematowi, który możesz wykorzystać we wszystkich swoich strategiach testów A/B:

Krok 1: Zbierz dane

Korzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics, aby generować raporty i formułować hipotezy na podstawie zebranych danych wysokiej jakości.

Zacznij od stron o dużym natężeniu ruchu, aby szybko zebrać informacje, skupiając się na obszarach o wysokim współczynniku odrzuceń lub rezygnacji. Metody takie jak mapy cieplne, nagrania sesji i ankiety mogą wskazać obszary wymagające poprawy.

Krok 2: Sformułuj hipotezę

Mając gotowe dane, ustal ostateczny cel testów A/B. Opracuj hipotezę opartą na nowych pomysłach i tym, w jaki sposób mogą one przewyższyć obecną wersję.

Twoja hipoteza testowa powinna: Jasno zidentyfikuj problem lub wyzwanie

Zaproponuj konkretne rozwiązanie

Określ oczekiwany wpływ rozwiązania

Krok 3: Stwórz warianty

Mając gotową hipotezę, stwórz warianty testowe, zmieniając takie elementy jak kolor przycisku, treść strony lub umiejscowienie wezwania do działania. Aby uprościć ten proces, skorzystaj z narzędzi do testów A/B wyposażonych w redaktory wizualne.

Krok 4: Przeprowadź test

Na tym etapie przeprowadź eksperyment, uzyskując wnioski na podstawie zachowań odwiedzających. Możesz losowo przydzielić odwiedzających stronę do próbki grupy kontrolnej lub próbki grupy wariantowej.

Jak zapewne zauważyłeś, przeprowadzanie testów A/B wymaga precyzji i skupienia — zbyt wiele zmiennych może utrudniać utrzymanie właściwego kierunku.

Porządkowanie wszystkich danych jest możliwe dzięki odpowiednim narzędziom. Jednym z nich jest ClickUp – wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które może zoptymalizować proces testowania. Przyjrzyjmy się razem jego funkcjom.

Szablon testów A/B ClickUp

Weźmy na przykład szablon testów A/B ClickUp. Szablon ten pozwala efektywnie monitorować testy oraz śledzić i wizualizować harmonogram, warianty, wskaźniki optymalizacji współczynnika konwersji i wiele więcej.

Skorzystaj z szablonu testów A/B ClickUp, aby monitorować swoje eksperymenty

Oto, jak możesz uprościć testy A/B dzięki temu szablonowi:

Organizuj cykle pracy testowania: Korzystaj z widoków listy i tablicy wraz z polami niestandardowymi i statusami, aby Twoje inicjatywy testowe były uporządkowane i łatwe w zarządzaniu

Wizualizuj osie czasu: bez wysiłku planuj i dostosowuj daty rozpoczęcia i datę końcową dzięki widokom kalendarza i osi czasu

Śledź kluczowe wskaźniki: Korzystaj z pól niestandardowych, aby monitorować postępy, wyniki testów, współczynniki konwersji i inne istotne dane

Optymalizuj procesy: Bądź na bieżąco z etapami testów dzięki niestandardowym statusom, od planowania i uruchomienia po analizę wyników

Dodatkowo możesz skorzystać z ClickUp Automations, aby zautomatyzować nieproduktywne zadania i zyskać więcej czasu. Możesz stworzyć automatyzację zmiany statusów na podstawie określonych wyzwalaczy. Możesz również skonfigurować wyzwalacze, aby otrzymywać raporty projektowe generowane przez AI.

Krok 5: Poczekaj na wyniki

Pozwól eksperymentowi przebiegać swoim torem. Czas trwania zależy od wielkości grupy docelowej. Będziesz wiedzieć, że wyniki są gotowe do analizy, gdy będą statystycznie istotne i wiarygodne. W przeciwnym razie trudno będzie stwierdzić, czy wprowadzona zmiana przyniosła efekt, czy nie.

Przyjazne przypomnienie: Nie spiesz się ani nie zwlekaj z uzyskaniem wyników. Jest to kluczowe, ponieważ aby test A/B miał znaczenie statystyczne, musisz poczekać, aż dane wykażą pewne wzorce.

Krok 6: Przeanalizuj wyniki testów

Eksperyment zakończony! Teraz czas sprawdzić wyniki. Twoje narzędzie do testów A/B dostarcza danych na temat wyników każdej wersji. Aby ocenić wyniki, sprawdź ich istotność statystyczną. Wykorzystaj wnioski zarówno z powodzeń, jak i porażek, aby ulepszyć przyszłe testy. Możesz stosować ten proces przy wszystkich przyszłych testach.

Panele kontrolne ClickUp

Kolejną świetną funkcją są panele kontrolne ClickUp. Oferują one szeroki wybór szablonów paneli do analizy. Możesz dostosować swój panel marketingowy w oparciu o konkretne wskaźniki North Star i KPI.

Twórz atrakcyjne wizualnie wnioski i analizy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Gdy analiza będzie gotowa, możesz przedstawić te informacje wszystkim zainteresowanym.

Kluczowa jest tu skuteczna komunikacja, ponieważ być może nie zaangażowałeś niektórych interesariuszy w ten proces, a oni będą opierać się wyłącznie na analizie przy podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie informacji o statusie i wynikach naszych globalnych i regionalnych kampanii marketingowych do naszych jednostek biznesowych dalekie było od ideału. Dzięki naszym nowym pulpitom nawigacyjnym oszczędzamy czas, a nasi interesariusze mają dostęp w czasie rzeczywistym do potrzebnych informacji, kiedy tylko ich potrzebują.

Czat ClickUp

Gdy wyniki będą gotowe, udostępnij swoją analizę kolegom i interesariuszom. Dzięki ClickUp Chat może to być jeszcze łatwiejsze. Dzięki Chatowi nie musisz przechodzić na inną platformę, aby zapytać o kontekst lub szczegół. Wszystko jest płynnie zintegrowane z Twoim cyklem pracy.

Komunikuj się z interesariuszami za pomocą czatu ClickUp

Czat ClickUp pozwala scentralizować komunikację dotyczącą testów A/B, połączając dyskusje bezpośrednio z zadaniami w celu współpracy w czasie rzeczywistym.

Ułatwia to raportowanie poprzez przekształcanie kluczowych spostrzeżeń z czatu w konkretne elementy oraz zapewnia automatyczne podsumowania, dzięki którym interesariusze są na bieżąco, nawet jeśli przegapili wcześniejsze rozmowy. Pomaga to zapewnić lepszą organizację i szybsze podejmowanie decyzji w trakcie całego procesu testowania.

Zestawy do testów A/B dla marketerów

Testy A/B mogą okazać się uciążliwe bez odpowiednich narzędzi. Dostępnych jest kilka zestawów do testów A/B, które upraszczają ten proces.

Zestawy te zazwyczaj zawierają: Podręcznik testów A/B

Narzędzie, które pomoże Ci wygenerować różne wersje elementu, który chcesz przetestować

Narzędzie do testów A/B, które pozwala skutecznie projektować i zarządzać testami

Kalkulator istotności statystycznej

Szablony do zarządzania projektami lub narzędzia do śledzenia i ulepszania testów

Korzystanie z takiego zestawu i narzędzi takich jak ClickUp może pomóc Ci w przeprowadzaniu testów A/B Twoich cykli pracy i efektywnym zarządzaniu wynikami.

Przykłady testów A/B z życia wzięte

Czas przyjrzeć się praktycznym przykładom tego, jak testy A/B pomogły firmom ulepszyć ich strategie i elementy. Zanim przejdziesz do tych przykładów, musisz zrozumieć, że testy A/B można stosować w różnych kontekstach.

Oto krótki przegląd tych kontekstów. Strona internetowa: Testy skupiają się na modyfikowaniu elementów, takich jak strony docelowe, w celu zwiększenia ruchu lub liczby rejestracji

E-mail: Różne wersje wiadomości e-mail są wysyłane do odrębnych grup odbiorców w celu poprawy współczynników klikalności lub zebrania informacji

Media społecznościowe: Wykorzystywane głównie w marketingu cyfrowym do testowania wariantów mających na celu zwiększenie przychodów

Urządzenia mobilne: Skupia się na aplikacjach mobilnych lub stronach internetowych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Przyjrzymy się studiom przypadków opartym na tych kontekstach, aby pomóc Ci je lepiej zrozumieć.

1. Przykłady testów A/B stron internetowych

Oto kilka przykładów firm, które zdecydowały się przeprowadzić testy A/B elementów na swoich stronach internetowych.

Grene

Grene, polska marka e-commerce specjalizująca się w produktach rolniczych, osiągnęła powodzenie w wdrożeniu testów A/B na swojej stronie internetowej. Jednym z przeprowadzonych testów była przebudowa strony mini koszyka w celu poprawy komfortu użytkowania.

Problem: Zespół firmy Grene zidentyfikował kilka problemów na stronie mini koszyka: użytkownicy błędnie sądzili, że etykieta „Darmowa dostawa” jest klikalna i prowadzi do szczegółowych informacji, nie widzieli kosztów elementów i musieli przewijać stronę w dół, aby znaleźć przycisk „Przejdź do koszyka”. Czynniki te negatywnie wpływały na komfort użytkowania i konwersję.

Tak wyglądała wersja kontrolna tej strony:

Rozwiązanie: Zespół ulepszył mini koszyk, dodając u góry przycisk „Przejdź do koszyka”, wyświetlając ceny elementów oraz przycisk usuwania, a także zwiększając rozmiar dolnego przycisku, aby wyróżniał się na tle etykiety „Bezpłatna dostawa”. Zmiany te miały na celu poprawę nawigacji i ogólnego komfortu użytkowania.

Oto jak wyglądała ich wersja alternatywna:

Wynik: Firma Grene odnotowała znaczące wyniki, takie jak wzrost liczby odwiedzin strony koszyka, ogólny wzrost współczynnika konwersji z 1,83% do 1,96% oraz dwukrotny wzrost całkowitej ilości zakupionych produktów.

ShopClues

ShopClues, wschodząca marka odzieżowa w sektorze e-commerce w Indiach, konkuruje z gigantami takimi jak Flipkart i Amazon. Pomimo tego, że jest nowa, aktywnie eksperymentuje ze swoją stroną internetową, aby ulepszać swoje produkty i usługi.

Problem: ShopClues dążyło do zwiększenia liczby odwiedzin kończących się zamówieniem na stronie głównej. Po przeanalizowaniu elementów strony głównej stwierdzono, że linki w głównym pasku nawigacyjnym u góry generowały znaczną liczbę kliknięć, zwłaszcza sekcja „Hurtownia”. Zrozumiano, że kierowanie ruchu na strony kategorii będzie skuteczniejsze niż pozostawianie użytkownikom swobodnego przeglądania strony głównej.

Oto ich wersja kontrolna:

Rozwiązanie: Zespół postawił hipotezę, że należy zastąpić kategorię „Hurtownia” innymi kategoriami, takimi jak „Super Saver Bazaar”, oraz przenieść przycisk „Hurtownia” z góry na lewą stronę. Celem było poprawienie spójności wizualnej i skuteczniejsze kierowanie odwiedzających na strony kategorii.

Oto, jak postanowili przebudować stronę:

Wynik: Test ten zwiększył liczbę odwiedzin prowadzących do złożenia zamówienia o 26% i poprawił współczynnik klikalności przycisku „Hurt”.

Beckett Simonon

Beckett Simonon to sklep internetowy oferujący ręcznie robione buty skórzane. Firma przykłada dużą wagę do przestrzegania etycznych standardów biznesowych i zrównoważonego rozwoju.

Problem: Firma chciała zwiększyć współczynniki konwersji oraz efektywność płatnych działań pozyskiwania klientów. Ich wersja kontrolna wyglądała tak samo jak każda inna strona docelowa w e-commerce.

Rozwiązanie: Po przeprowadzeniu jakościowej analizy strony internetowej firma umieściła na niej komunikaty podkreślające jej zrównoważone praktyki biznesowe, kładąc nacisk na jakość produktów.

Wariantem okazała się następująca strona:

Wynik: Strony internetowe zawierające komunikaty podkreślające odpowiedzialność etyczną i zrównoważony rozwój. Ponadto produkty odnotowały ogromny, 5-procentowy wzrost współczynników konwersji oraz roczny zwrot z inwestycji na poziomie 237%.

Światowa Federacja Ochrony Przyrody

World Wildlife Federation to organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną dzikiej przyrody i gatunków zagrożonych wyginięciem. Zajmuje się również poważniejszymi globalnymi zagrożeniami, takimi jak zmiany klimatyczne, kryzysy żywnościowe i wodne itp.

Problem: Chcieli skupić się na zwiększeniu miesięcznego wskaźnika subskrypcji newslettera.

Ich strona rejestracji do newslettera wyglądała następująco:

Rozwiązanie: Zespół wprowadził dwie proste zmiany w formularzu rejestracyjnym: po prawej stronie dodano podgląd newslettera, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, na co się zapisują, a przycisk $$cta przeniesiono ze środka na lewą stronę, aby lepiej dopasować go do ścieżki wzrokowej użytkownika.

Oto wariant, który stworzyli:

Wynik: Różnica w liczbie rejestracji między tymi dwiema wersjami wyniosła aż 83%.

2. Przykłady testów A/B w e-mailach

Następnie przedstawiamy scenariusz testów A/B wiadomości e-mail, który pokazuje, jak najprostsze zmiany w wiadomościach mogą zwiększyć zaangażowanie użytkowników

MailerLite

MailerLite, firma zajmująca się marketingiem e-mailowym, regularnie przeprowadza testy A/B na tematach wiadomości, aby pozostać konkurencyjną i określić najskuteczniejsze strategie zwiększania zaangażowania.

Problem: Zespół chciał sprawdzić, czy ich subskrybenci preferują krzykliwe i pełne żargonu tematy wiadomości, czy też wystarczają jasne i zwięzłe informacje. W tym celu sformułowali hipotezę do testu A/B.

Rozwiązanie: Firma wysłała różne wersje tematów wiadomości do różnych grup odbiorców, aby sprawdzić tę hipotezę. Miarą powodzenia w tym teście była liczba kliknięć w link do artykułu po otwarciu wiadomości przez subskrybentów. Oto jak to wyglądało:

za pośrednictwem MailerLite

Wynik: Z eksperymentu jasno wynikało, że odbiorcy preferowali jasne i zwięzłe tematy wiadomości.

3. Przykłady testów A/B w mediach społecznościowych

Te studia przypadków z mediów społecznościowych pokażą, jak testy A/B sprawdzają się w strategii marketingu cyfrowego.

Vestiaire

Vestiaire to globalna platforma handlowa oferująca luksusowe elementy modowe.

Problem: Chcieli zwiększyć rozpoznawalność swojej nowej funkcji zakupów bezpośrednich w TikTok. Ich celem było również zwiększenie rozpoznawalności wśród pokolenia Z.

Rozwiązanie: Agencja marketingu cyfrowego Vestiaire zwróciła się do ośmiu różnych influencerów z prośbą o stworzenie zawartości zawierającej różne wezwania do działania (CTA) zgodne z celami marki. Agencja zapewniła tym influencerom dużą swobodę twórczą w opracowywaniu szerokiego zakresu postów w mediach społecznościowych.

Wynik: Posty te przyniosły aplikacji Vestiaire ponad 1000 instalacji z bezpłatnego ruchu. Ponadto firma wykorzystała najskuteczniejsze kreacje i zaczęła je wykorzystywać w płatnych reklamach. Dało to ponad 4000 instalacji przy 50-procentowym spadku kosztu pozyskania użytkownika.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group to grupa hoteli luksusowych założona w Hiszpanii. Posiada ona kilka luksusowych obiektów na całym świecie, oferujących swoim klientom usługi na najwyższym poziomie.

Problem: Chcieli sprawdzić, czy uda im się rozwinąć działalność, korzystając z funkcji mnożnika stawki Meta oraz kampanii produktowej Advantage+.

Rozwiązanie: Przeprowadzono test A/B – jeden z wykorzystaniem standardowej kampanii produktowej Advantage+, a drugi z wykorzystaniem mnożników stawek w połączeniu z kampanią Advantage+. W obu kampaniach wyświetlano reklamy fotograficzne i wideo przy równomiernej dystrybucji budżetu reklamowego. Oba zestawy prezentowały oferty promocyjne i były wyświetlane osobom dorosłym w Stanach Zjednoczonych.

Wynik: Test trwał 15 dni, a grupa hotelowa stwierdziła, że kampanie zakupowe Advantage+ działają najlepiej samodzielnie. Wykazały one o 84% wyższy zwrot z wydatków na reklamę, o 50% niższy koszt na zakup oraz dwukrotnie większą liczbę zakupów.

La Redoute

La Redoute to francuska marka mebli i artykułów wyposażenia wnętrz znana ze stylowych i ekologicznych projektów, których celem jest poprawa jakości życia rodzinnego klientów.

Problem: Marka chciała dotrzeć do nowych odbiorców i zwiększyć sprzedaż internetową.

Rozwiązanie: Agencja marketingowa La Redoute nawiązała współpracę z popularnymi twórcami, aby zaprojektować reklamy w stylu dostosowanym do relacji w mediach społecznościowych. Twórcy wykorzystali efekty wizualne, muzykę i narrację, aby reklamy były angażujące, łatwo identyfikowalne i przyjemne dla celowych odbiorców. Następnie agencja przeprowadziła testy A/B, porównując swoje standardowe kampanie Advantage+ i reklamy w mediach społecznościowych ze stylowymi reklamami wykorzystującymi „język relacji”, po czym zmodernizowała swoje kampanie.

Wynik: Reklamy tworzone przez twórców zwiększyły obecność La Redoute w mediach społecznościowych oraz sprzedaż. W ciągu 35 dni reklamy w formacie „language of reels” przyniosły 51-procentowy wzrost zwrotu z inwestycji w reklamę, 35% więcej zakupów, 26% niższy koszt pozyskania klienta oraz 37-procentowy wzrost liczby wyświetleń w relacjach i story.

4. Przykłady testów A/B na urządzeniach mobilnych

Na koniec przedstawiamy kilka przykładów testów A/B w aplikacjach mobilnych i stronach internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych.

Po prostu

Simply to aplikacja mobilna, która pomaga użytkownikom uczyć się gry na różnych instrumentach muzycznych w zabawny i prosty sposób.

Problem: Celem było zwiększenie sprzedaży poprzez przebudowę ekranu zakupowego. Zidentyfikowano potencjalny problem polegający na tym, że przycisk CTA nie wyróżniał się wystarczająco. Ponadto białe ikony nie przekładały się na znaczące wnioski, a poziome rozmieszczenie nie było przyjazne dla użytkownika.

Oto jak wyglądała ich dotychczasowa strona:

Rozwiązanie: Stworzyli wiele opcji ekranu zakupowego z referencjami w formie wideo lub cytatów oraz zmniejszyli liczbę kliknięć potrzebnych do dokonania zakupu. Ponadto w nowych projektach lista spostrzeżeń miała układ pionowy:

Wynik: Od pierwszego dnia uważnie monitorowali wyniki, ale z analizą poczekali, aż zgromadzili wystarczająco dużą próbkę. Gdy byli gotowi, analiza wykazała, że nowy projekt spowodował 10-procentowy wzrost zakupów.

Hospitality Net

Hospitality Net to system rezerwacji hotelowych, który umożliwia użytkownikom rezerwowanie hoteli online za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych.

Problem: Po pandemii liczba rezerwacji mobilnych gwałtownie wzrosła. Aby wykorzystać ten wzrost, firma chciała przeprowadzić test A/B dwóch wersji swojego mobilnego systemu rezerwacji: „uproszczonej” i „dynamicznej”.

Oto krótkie porównanie ich „uproszczonych” i „dynamicznych” modeli rezerwacji:

Rozwiązanie: Do przeprowadzenia testu wykorzystano test A/B typu przekierowania. Wszystkie sesje zostały równo podzielone między uproszczoną i dynamiczną wyszukiwarką rezerwacji. Test trwał 34 dni, a w tym czasie zebrano dane z 113 617 sesji.

Wynik: Firma spodziewała się 10–15-procentowej różnicy w współczynnikach konwersji między dwoma systemami rezerwacji. Jednak dynamiczny system rezerwacji wykazał 33-procentowy wzrost konwersji.

Typowe błędy w testach A/B, których należy unikać

Testy A/B wymagają znacznego wysiłku i zasobów. Frustrujące jest nieosiągnięcie pożądanych wyników z powodu błędów, których można było uniknąć. Przyjrzyjmy się najczęstszym błędom popełnianym przez interesariuszy, aby pomóc Ci ich uniknąć.

Przedwczesne decyzje

Wielu menedżerów nie czeka na zakończenie testu. Ponieważ mogą oni przeglądać wyniki w czasie rzeczywistym, często podejmują pochopne decyzje, aby zaoszczędzić czas. Może to skutkować decyzjami opartymi na niekompletnych informacjach.

Niewłaściwy dobór wskaźników

Jeśli będziesz analizować wiele wskaźników jednocześnie, zaczniesz dostrzegać fałszywe korelacje. Idealny projekt testu pozwala wybrać tylko te wskaźniki, które są istotne do śledzenia. Jeśli zdecydujesz się mierzyć wiele wskaźników, ryzykujesz dostrzeganie losowych wahań. Ryzykujesz również, że odwrócisz uwagę od konkretnej zmiennej i zaczniesz skupiać się na potencjalnie nieistotnych zmianach.

Niewystarczająca liczba ponownych testów

Niewiele firm przeprowadza ponowne testy. Wiele z nich ma skłonność do wierzenia, że ich wyniki są prawidłowe. Nawet przy wysokiej istotności statystycznej niektóre wyniki mogą być wynikami fałszywie dodatnimi.

Przeprowadzanie ponownych testów może być dość skomplikowane, ponieważ menedżerowie zazwyczaj nie chcą podważać swoich wcześniejszych wniosków. Jednak im więcej testów A/B przeprowadzisz, tym większa szansa, że przynajmniej jeden z wyników będzie błędny.

Wykorzystaj testy A/B i ClickUp, aby przekształcić spostrzeżenia w realne efekty

Testy A/B mogą zapewnić Ci znaczną przewagę nad konkurencją. Każde powodzenie testu pomaga zbliżyć się do klientów. Z każdą iteracją odkrywasz, co najlepiej sprawdza się w przypadku Twojej grupy docelowej.

ClickUp oferuje rozbudowane pulpity nawigacyjne i szablony, które pozwalają zoptymalizować proces testów A/B poprzez monitorowanie statystyk i wizualizację wyników. Dzięki temu zyskujesz więcej czasu, aby skupić się na zadaniach wymagających wysiłku umysłowego.

Funkcje takie jak ClickUp Chat mogą zwiększyć wydajność, pełniąc rolę obszaru roboczego i kanału komunikacji.

