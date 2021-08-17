ponad 20 porad ekspertów dotyczących zwinnego zarządzania projektami

Zwinność to najbardziej pożądana metodologia zarządzania projektami.

Pewność siebie. Ambicja. Imponujące.

Dzięki zwinnemu podejściu zespoły rozpoczynają projekty od widoku z lotu ptaka, co ostatecznie prowadzi do możliwości szybkiego reagowania na zmiany, zbierania opinii klientów na każdym etapie rozwoju oraz priorytetowego traktowania współpracy nad procesami. 🤩

Niezależnie od tego, czy masz doświadczenie w zwinności, czy dopiero zaczynasz, najczęstsze dylematy są wspólne dla obu grup. Zrozumienie zarządzania projektami w zwinności wymaga wiele wysiłku: trzeba wiedzieć, czym jest, jak jest zorganizowane i jakie są jego zalety.

Być może najważniejsze pytanie brzmi: jak agile może sprawdzić się w Twoim zespole? 🤔

Zebraliśmy kilka najlepszych wskazówek od profesjonalistów z doświadczeniem w zwinności, aby pomóc odpowiedzieć na to pytanie.

Zacznijmy od wyjaśnienia znaczenia terminu „zwinne zarządzanie projektami”.

Czym jest zarządzanie projektami metodą Agile?

Zasadniczo zarządzanie projektami metodą Agile to iteracyjny i elastyczny proces, który dzieli cykl życia dużego projektu na krótkie, możliwe do osiągnięcia fazy.

Metoda agile koncentruje się na:

Współpraca z klientami

Samoorganizacja

Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków

Przejrzystość działań zespołu i interesariuszy

Ciągłe doskonalenie w całym cyklu życia projektu

Obecnie można korzystać z nowoczesnego oprogramowania do zarządzania projektami, aby zarządzać wszystkimi procesami agile i zautomatyzować je. Dzięki temu zadania agile można wykonywać w mgnieniu oka!

Bonus: zapoznaj się z tym przewodnikiem po agile epics!

Kiedy należy (a kiedy nie należy) stosować zarządzanie projektami metodą Agile

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym organizacje ze wszystkich branż mogą czerpać korzyści z zarządzania projektami metodą Agile.

Prawidłowe podejście do pracy zwinnej zapewnia zespołom swobodę twórczą i przejrzystość, umożliwiając dzielenie się pomysłami i ulepszeniami na wszystkich etapach rozwoju projektu.

Zrobione źle:

Zrobione dobrze:

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, które projekty nadają się do metodyki agile. W końcu stosowanie metodyki agile mija się z celem, jeśli nadmiernie komplikuje i dezorientuje proces projektu. 🤷🏻‍♀️

Cechy projektów odpowiednich dla metodyki agile:

Zaangażowanie interesariuszy

Apetyt na transformację

Opinie klientów są nieodłącznym elementem faz rozwoju

Nasz dedykowany zespół posiada praktyczne doświadczenie w zakresie zwinności

Cechy projektów nie nadających się do zwinnego zarządzania:

Stałe wymagania i terminy

Nie można racjonalnie przydzielić w krótkim czasie

Wymagania klientów są spełniane za pierwszym razem, bez konieczności wprowadzania ulepszeń w przyszłości

Mając to na uwadze, czas posłuchać innych profesjonalistów i ich doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami metodą agile. 🎙

Wskazówki dotyczące zarządzania projektami metodą agile

Dla menedżera produktu ważne jest wyjaśnienie wartości biznesowej niezbędnej do zadowolenia klienta i osiągnięcia celów firmy. Kiedy tylko mogę, udostępniam wyniki pracy nad Lean Canvas, ankiet klientów i wywiadów, aby zespół programistów mógł również poznać prawdziwe opinie klientów. Jeśli chodzi o cele firmy, wyjaśniam, w jaki sposób rozwiązanie tego problemu klienta pomoże nam zwiększyć przychody, lojalność klientów lub udział w rynku, ponownie w oparciu o dostępne dane rynkowe i dane dotyczące konkurencji.

Dla menedżera produktu ważne jest wyjaśnienie wartości biznesowej niezbędnej do zadowolenia klienta i osiągnięcia celów firmy.

Kiedy tylko mogę, udostępniam wyniki pracy nad Lean Canvas, ankiet klientów i wywiadów, aby zespół programistów mógł również poznać prawdziwe opinie klientów.

Jeśli chodzi o cele firmy, wyjaśniam, w jaki sposób rozwiązanie tego problemu klienta pomoże nam zwiększyć przychody, lojalność klientów lub udział w rynku, ponownie w oparciu o dostępne dane rynkowe i dane dotyczące konkurencji.

Najlepszą radą, jaką mogę dać osobie pracującej nad zarządzaniem projektami agile, jest skupienie się na wynikach, a nie na zasadach. W przypadku metodyki agile bardzo łatwo jest poświęcić mnóstwo czasu i energii na dyskusje o tym, co jest, a co nie jest agile, i stracić z oczu cele, które wyznaczyłeś sobie, stosując tę metodykę, a mianowicie poprawę wyników. Wdrażając ten proces, najlepiej upewnić się, że przyjmujesz ducha, wartości i filozofię Agile, unikając skupiania się na sztywnych procesach.

Najlepszą radą, jaką mogę dać osobie pracującej nad zarządzaniem projektami agile, jest skupienie się na wynikach, a nie na zasadach.

W przypadku metodyki agile bardzo łatwo jest poświęcić mnóstwo czasu i energii na dyskusje o tym, co jest, a co nie jest agile, i stracić z oczu cele, które wyznaczyłeś sobie dla tej metodyki, czyli poprawę wyników.

Wdrażając ten proces, najlepiej upewnić się, że przyjmujesz ducha, wartości i filozofię Agile, unikając skupiania się na sztywnych procesach.

Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby wszyscy zaangażowali się w cykl pracy agile i uwierzyli w jego skuteczność. Aby było to jak najbardziej efektywne, członkowie zespołu i kierownictwo muszą zrozumieć, dlaczego pracują w środowisku agile, i naprawdę wierzyć w korzyści, jakie ono daje. Tylko wtedy zaakceptują je i będziesz mógł w pełni czerpać korzyści płynące z agile. Jeśli Twoi pracownicy nie mają odpowiedniego nastawienia, nigdy nie wykorzystasz w pełni potencjału agile w cyklu pracy.

Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby wszyscy zaangażowali się w cykl pracy agile i uwierzyli w jego skuteczność.

Aby było to jak najbardziej efektywne, członkowie zespołu i kierownictwo muszą zrozumieć, dlaczego pracują w środowisku agile, i naprawdę wierzyć w korzyści, jakie ono daje.

Tylko wtedy zaakceptują je i będziesz mógł w pełni czerpać korzyści płynące z agile. Jeśli Twoi pracownicy nie mają odpowiedniego nastawienia, nigdy nie wykorzystasz w pełni potencjału agile w cyklu pracy.

Organizacja jest kluczem do powodzenia zwinnego zarządzania projektami. Każdy musi znać wszystkie kroki niezbędne do zakończenia zadań każdego sprintu. Dlatego każdy musi mieć łatwy dostęp do standardowych procedur operacyjnych firmy, aby móc efektywnie i niezawodnie wykonywać swoją pracę. Jako jeden ze standardowych procedur operacyjnych swojego zespołu, powinieneś stworzyć proces komunikacji, dzięki któremu wszyscy będą wiedzieć, gdzie rozmawiać o problemach lub zagrożeniach, przed którymi stoi zespół – czy robisz to w Slacku, czy w narzędziu zwiększającym wydajność, takim jak ClickUp? Im lepiej zorganizowany zespół, tym łatwiej będzie mu zakończyć pracę w każdym sprincie.

Organizacja jest kluczem do skutecznego zarządzania projektami agile. Każdy musi znać wszystkie kroki niezbędne do zakończenia zadań w ramach każdego sprintu.

Dlatego każdy musi mieć łatwy dostęp do standardowych procedur operacyjnych firmy, aby móc efektywnie i niezawodnie wykonywać swoją pracę.

Jako jeden z SOP-ów swojego zespołu, powinieneś stworzyć proces komunikacji, aby wszyscy wiedzieli, gdzie mogą porozmawiać o problemach lub ryzyku, przed którym stoi zespół – czy robisz to w Slacku, czy w narzędziu zwiększającym wydajność, takim jak ClickUp?

Im lepiej zorganizowany jest zespół, tym łatwiej będzie mu zakończyć pracę w każdym sprincie.

Zdobądź poparcie kierownictwa produktu i zespołu wykonawczego dla stopniowego dostarczania i konieczności wsparcia ścisłej pętli informacji zwrotnej. Promowanie kultury ciągłego doskonalenia, a także umożliwienie zespołowi „zatrzymania linii produkcyjnej” w celu skupienia się na wąskich gardłach pozwoliło nam ograniczyć nieplanowane prace, co ostatecznie pozwala na lepsze szacunki i wyższą jakość dostarczanych produktów.

Uzyskaj poparcie kierownictwa produktu i zespołu wykonawczego dla stopniowego dostarczania i konieczności wsparcia ścisłej pętli informacji zwrotnej. Promowanie kultury ciągłego doskonalenia, a także umożliwienie zespołowi „zatrzymania linii produkcyjnej” w celu skupienia się na wąskich gardłach pozwoliło nam ograniczyć nieplanowane prace, co ostatecznie pozwala na lepsze szacunki i wyższą jakość dostarczanych produktów.

Nie mikrozarządzaj. Chociaż codzienne spotkania scrumowe stanowią dobrą okazję do uzyskania szybkich aktualizacji i śledzenia postępów projektu, nie ulegaj pokusie, aby zamienić je w sesje przesłuchań.

Nie mikrozarządzaj. Chociaż codzienne spotkania scrumowe stanowią dobrą okazję do uzyskania szybkich aktualizacji i śledzenia postępów projektu, nie ulegaj pokusie, aby zamienić je w sesje przesłuchań.

Pamiętaj o wartości, którą chcesz dostarczyć. Jest to punkt centralny, który jednoczy wszystkich członków zespołu. Zwinność to świetny sposób na dostarczanie skomplikowanych produktów, w przypadku których opinie klientów mają kluczowe znaczenie. Mamy wielu lojalnych klientów, którzy chętnie dzielą się swoimi opiniami na wczesnych etapach.

Pamiętaj o wartości, którą chcesz dostarczyć. Jest to punkt centralny, który jednoczy wszystkich członków zespołu.

Zwinność to świetny sposób na dostarczanie skomplikowanych produktów, w przypadku których opinie klientów mają kluczowe znaczenie.

Mamy wielu lojalnych klientów, którzy chętnie dzielą się opiniami na wczesnych etapach.

Kluczem jest współpraca zespołowa. Dobre relacje między właścicielem produktu, scrum masterem i menedżerem produktu zapewniają powodzenie zarządzania projektami agile. W tym trio każdy członek ma do odegrania bardzo ważną rolę w pomyślnym wdrożeniu metodologii agile w organizacji. Scrum master łączy zespoły i odgrywa istotną rolę we wdrażaniu zwinnych praktyk scrumowych w zespole.

Kluczem jest współpraca zespołowa. Dobre relacje między właścicielem produktu, scrum masterem i menedżerem produktu zapewniają powodzenie zarządzania projektami agile.

W tym trio każdy członek ma do odegrania bardzo ważną rolę w pomyślnym wdrożeniu metodologii agile w organizacji.

Scrum master łączy zespoły i odgrywa istotną rolę we wdrażaniu zwinnych praktyk scrumowych w zespole.

Liderzy zespołów i członkowie powinni całkowicie sobie ufać. Zespoły agile są wielofunkcyjne i samoorganizujące się, a ich członkowie często pracują nad różnymi elementami tego samego produktu. Bez zaufania zespół Agile nie będzie w stanie zarządzać własną pracą jako spójna jednostka, utracona zostanie przejrzystość, a procesy Agile będą trudne do utrzymania.

Liderzy zespołów i członkowie powinni całkowicie sobie ufać.

Zespoły agile są wielofunkcyjne i samoorganizujące się, a ich członkowie często pracują nad różnymi elementami tego samego produktu.

Bez zaufania zespół Agile nie będzie w stanie zarządzać własną pracą jako spójna jednostka, utraci się przejrzystość, a procesy Agile będą trudne do utrzymania.

Zawsze oczekuj zmian. Jest to nie tylko część jednej z czterech podstawowych wartości agile, „Reagowanie na zmiany zamiast ścisłego przestrzegania planu”, ale także mantra, którą należy kierować się podczas realizacji projektu obarczonego dużym ryzykiem lub nieznanymi czynnikami. Nie planuj całej pracy z góry – planuj i reaguj na bieżąco przez cały czas trwania projektu, aż do jego zakończenia.

Zawsze oczekuj zmian.

Jest to nie tylko część jednej z czterech podstawowych wartości agile, „Reagowanie na zmiany zamiast ścisłego przestrzegania planu”, ale także mantra, którą należy kierować się podczas realizacji projektu obarczonego dużym ryzykiem lub nieznanymi czynnikami.

Nie planuj całej pracy z góry – planuj i reaguj na bieżąco przez cały czas trwania projektu, aż do jego zakończenia.

Nie wymyślaj własnych niestandardowych procesów agile. Postępuj zgodnie z manifestem agile, starannie wdrażaj wszystkie niezbędne ceremonie i daj im czas na rozkręcenie się. Jeśli uważasz, że metodologia Agile nie pomaga rozwiązać Twoich problemów, musisz poszukać dodatkowych informacji. Na przykład niektóre techniki rozgałęziania, takie jak Scaled Agile Framework, pomagają w skalowaniu i wdrażaniu metodyki Agile w większych korporacjach.

Nie wymyślaj własnych niestandardowych procesów agile. Postępuj zgodnie z manifestem agile, starannie wdrażaj wszystkie niezbędne ceremonie i daj im czas na rozkręcenie się.

Jeśli uważasz, że metodologia Agile nie pomaga rozwiązać Twoich problemów, musisz poszukać dodatkowych informacji.

Na przykład niektóre techniki rozgałęziania, takie jak Scaled Agile Framework, pomagają w skalowaniu i wdrażaniu metodyki Agile w większych korporacjach.

Zacznij stosować metodę Agile w projekcie pilotażowym, a następnie pozwól tym samym osobom stać się ambasadorami agile w organizacji i rozpowszechniać tę metodę. Agile wymaga codziennej i stałej komunikacji między wszystkimi interesariuszami – zespołem programistów, właścicielami biznesowymi i użytkownikami – więc rozpoczęcie od projektu pilotażowego z zaangażowanymi członkami, którzy szanują kluczowe interfejsy, dowodzi, że Agile można wdrożyć w całej firmie.

Zacznij stosować metodę Agile w projekcie pilotażowym, a następnie pozwól tym samym osobom stać się ambasadorami metody Agile w organizacji i rozpowszechniać ją wśród innych pracowników.

Agile wymaga codziennej i stałej komunikacji między wszystkimi interesariuszami – zespołem programistów, właścicielami biznesowymi i użytkownikami – więc rozpoczęcie od projektu pilotażowego z zaangażowanymi członkami, którzy szanują kluczowe interfejsy, dowodzi, że Agile można wdrożyć w całej firmie.

Dzięki stand-upom, ciągłym pętlom informacji zwrotnej, przeglądom sprintów i retrospektywom metodyki agile pomagają przełamać silosy. Agile kładzie nacisk na pomaganie innym i usuwanie przeszkód, nie tylko w ramach jednego zespołu, ale we wszystkich zespołach programistycznych.

Dzięki stand-upom, ciągłym pętlom informacji zwrotnej, przeglądom sprintów i retrospektywom metodyki agile pomagają przełamać silosy.

Zwinność kładzie nacisk na pomaganie innym i usuwanie przeszkód, nie tylko w ramach jednego zespołu, ale we wszystkich zespołach programistycznych.

Praktyka czyni mistrza. Na początku proces będzie bolesny. Moja najważniejsza rada to nie poddawać się, przynajmniej nie przed 4–6 sprintami lub okresami scrum. Istotą metodyki Agile jest ciągłe doskonalenie poprzez poszukiwanie najlepszych sposobów pracy w ramach ceremonii informacji zwrotnej i współpracy. Jeśli zbyt szybko się poddasz, nie osiągniesz prawdziwych korzyści.

Praktyka czyni mistrza. Na początku proces będzie bolesny.

Moja najważniejsza rada to nie poddawać się, przynajmniej nie przed 4–6 sprintami lub okresami scrum.

Istotą metodyki Agile jest ciągłe doskonalenie poprzez poszukiwanie najlepszych sposobów pracy w ramach ceremonii informacji zwrotnej i współpracy.

Jeśli zbyt szybko się poddasz, nie osiągniesz prawdziwych korzyści.

Potrzebujesz ludzi zorientowanych na cel, aby mieć pewność, że każde ich działanie i każda decyzja zmierzają do osiągnięcia konkretnego celu. Ponadto potrzebujesz członków zespołu, którzy potrafią się dostosować, ponieważ nowe technologie pojawiają się cały czas, a Twój zespół nie powinien obawiać się tych zmian. Dzięki temu Twój zespół ograniczy nadmiarowe działania i wyeliminuje błędy, które często pojawiają się podczas stosowania przestarzałych metodologii.

Potrzebujesz ludzi zorientowanych na cel, aby mieć pewność, że każde ich działanie i każda decyzja zmierzają do osiągnięcia konkretnego celu.

Ponadto potrzebujesz członków zespołu, którzy potrafią się dostosować, ponieważ nowe technologie pojawiają się cały czas, a Twój zespół nie powinien bać się tych zmian.

Dzięki temu Twój zespół ograniczy nadmiarowe działania i wyeliminuje błędy, które często pojawiają się podczas stosowania przestarzałych metodologii.

Planuj spotkania tylko wtedy, gdy możesz wykorzystać każdą minutę. Przeładowane i nieistotne spotkania są wrogiem powodzenia wdrożenia metodyki Agile. Zabijają motywację pracowników, zakłócają sprinty i często rozpraszają uczestników nieistotnymi zadaniami i dyskusjami. Moja zasada jest taka, że jeśli nie potrafię sprawić, aby każda minuta spotkania była ważna, nie organizuję spotkania. Nowi zwinni kierownicy projektów często chcą się wykazać i organizują wiele spotkań, aby pokazać, że wykonują swoje zadania. Zalecałbym coś przeciwnego: pokaż, że jesteś zaangażowany w zadanie, organizując spotkania tylko wtedy, gdy trzeba omówić coś, co ma wpływ na tempo pracy.

Planuj spotkania tylko wtedy, gdy możesz wykorzystać każdą minutę. Przeładowane i nieistotne spotkania są wrogiem powodzenia wdrożenia metodyki Agile.

Zabijają motywację pracowników, zakłócają sprinty i często rozpraszają uczestników nieistotnymi zadaniami i dyskusjami.

Moja zasada jest taka, że jeśli nie potrafię sprawić, aby każda minuta spotkania była ważna, nie organizuję spotkania.

Nowi zwinni kierownicy projektów często chcą się wykazać i organizują wiele spotkań, aby pokazać, że wykonują swoje zadania.

Zalecałbym coś przeciwnego: pokaż, że jesteś zaangażowany w zadanie, organizując spotkania tylko wtedy, gdy trzeba omówić coś, co ma wpływ na tempo pracy.

Dokładne i odpowiednie planowanie przyniesie daleko idące konsekwencje: wpłynie na szybkość i jakość funkcji, które zaprezentujesz swoim klientom. Czasami bardziej opłaca się odejść od pierwotnego planu i wykazać się elastycznością w zmianie zadań lub ich priorytetów, albo w obu tych kwestiach. Kluczowym celem jest zapewnienie klientom wyjątkowych wrażeń.

Dokładne i odpowiednie planowanie przyniesie daleko idące konsekwencje: wpłynie na szybkość i jakość funkcji, które zaprezentujesz swoim klientom.

Czasami bardziej opłaca się odejść od pierwotnego planu i wykazać się elastycznością w zmianie zadań lub ich priorytetów, albo w obu tych kwestiach.

Kluczowym celem jest zapewnienie klientom wyjątkowych wrażeń.

Decydując się na najlepszy cykl pracy agile (np. Scrum, Kanban ), nie zapomnij również o skonfigurowaniu komunikacji z innymi zespołami, np. działem obsługi klienta i działem sprzedaży. Zatrudnij Scrum Mastera, który pomoże Tobie i Twojemu zespołowi skonfigurować cykl pracy. Pozwoli to zaoszczędzić czas i umożliwi zespołowi skupienie się na tym, co naprawdę ważne — rozwiązywaniu istotnych problemów.

Decydując się na najlepszy cykl pracy agile (np. Scrum, Kanban ), nie zapomnij również o skonfigurowaniu komunikacji z innymi zespołami, np. działem obsługi klienta i działem sprzedaży.

Poproś Scrum Mastera o pomoc w skonfigurowaniu cyklu pracy dla Ciebie i Twojego zespołu. Pozwoli to zaoszczędzić czas i umożliwi zespołowi skupienie się na tym, co naprawdę ważne — rozwiązywaniu istotnych problemów.

Rozważ połączenie zwinnego rozwoju i lean growth. Kiedy stosujemy metodyki zwinne, należy pamiętać, że sama zwinność nie wystarczy. Nauczysz się, jak szybko i bezpiecznie tworzyć, ale nie dowiesz się, co tworzyć ani dlaczego warto to robić. W tym miejscu pojawia się Lean. Chodzi o znalezienie najlepszego zestawu funkcji, które zapewnią najlepszy zwrot z inwestycji w Lean.

Rozważ połączenie zwinnego rozwoju i lean growth. Kiedy stosujemy metodyki zwinne, należy pamiętać, że sama zwinność nie wystarczy.

Nauczysz się, jak szybko i bezpiecznie tworzyć, ale nie dowiesz się, co tworzyć ani dlaczego warto to robić.

W tym miejscu pojawia się Lean. Chodzi o znalezienie najlepszego zestawu funkcji, które zapewnią najlepszy zwrot z inwestycji w Lean.

Upewnij się, że masz odpowiednie oprogramowanie, które pomoże Ci śledzić projekty. Agile bardzo nam pomogło. Szczerze mówiąc, bez tego prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie funkcjonować na tym etapie. Pomaga zarządzać oczekiwaniami dotyczącymi zakończenia projektu na wszystkich scenach. Możliwość ponownej oceny naszej pozycji na koniec sprintu jest również niezwykle pomocna, ponieważ często pozwala nam znaleźć bardziej efektywne sposoby działania i lepiej ustalić priorytety, na które należy skierować nasze wysiłki.

Upewnij się, że masz odpowiednie oprogramowanie, które pomoże Ci śledzić projekty. Agile bardzo nam pomogło.

Szczerze mówiąc, bez tego prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie funkcjonować na tym etapie. Pomaga zarządzać oczekiwaniami dotyczącymi zakończenia projektu na wszystkich scenach.

Możliwość ponownej oceny naszej pozycji na koniec sprintów jest również niezwykle pomocna, ponieważ często pozwala nam znaleźć bardziej efektywne sposoby działania i lepiej ustalić priorytety, na które należy skierować nasze wysiłki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i udostępnienie swoich wskazówek! 👏🏼

Ogólny zarys

Metodologia zarządzania projektami Agile opiera się na sieci komunikatywnych osób, zasadach przewodnich i nastawieniu na ciągłe doskonalenie.

Jest to pożądane, ponieważ pokazuje, w jaki sposób spójna transformacja tworzy wartość dodaną dla klientów.

Jeśli chcesz wykorzystać zwinne zarządzanie projektami do osiągnięcia celów swojej organizacji, ClickUp jest doskonałym narzędziem Agile, które pomoże Ci to osiągnąć.

Załóż darmowe konto już dziś, aby zacząć optymalizować swój sposób pracy. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce poznać Twoje wskazówki! 🚀