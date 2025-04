11 Free szablonów do śledzenia wielu projektów

Zarządzanie wieloma projektami jednocześnie może być chaotyczne - gdy jedno zadanie zostaje uporządkowane, pojawia się kolejny termin lub zmieniają się priorytety. Ten ciągły chaos może przytłaczać kierowników projektów, liderów zespołów i małych przedsiębiorców.

Proste rozwiązanie? Wyszukaj "szablon Excel do śledzenia wielu projektów" 💡

Szablony te wykorzystują wypróbowane i sprawdzone funkcje programu Microsoft Excel, aby pomóc w uporządkowaniu projektów. Szablon Excel jest świetny dla prostych potrzeb, ale wymaga ręcznych aktualizacji, co może mieć wpływ na procesy między projektami (szczególnie w złożonych ustawieniach).

Aby pomóc ci dokonać świadomego wyboru, poniżej zebraliśmy nasze ulubione szablony do śledzenia wielu projektów - w tym opcje przyjazne dla programu Excel i niektóre ulubione ClickUp.

Najpierw jednak przyjrzyjmy się bliżej, czym charakteryzują się te szablony.

Czym są szablony do śledzenia wielu projektów?

Szablony do śledzenia wielu projektów to narzędzia, które pomagają w zarządzać kilkoma projektami jednocześnie, nie tracąc przy tym możliwości śledzenia poszczególnych terminów lub zadań. Zapewniają przejrzysty, zorganizowany widok każdego projektu obok siebie, dzięki czemu można łatwo dostrzec zależności i ustalić priorytety zadań.

Koniec z przełączaniem się między arkuszami kalkulacyjnymi, e-mailami i aplikacjami do zarządzania projektami.

Szablony te ułatwiają również zespołom wielofunkcyjnym pozostanie w pętli i współpracę. Przydziel pracę, udostępniaj aktualizacje i dostosuj interesariuszy do tych samych celów.

Na przykład, zespoły ds. sprzedaży i powodzenia klienta mogą korzystać z szablonu CRM dla wielu projektów do śledzenia połączeń i e-maili z różnymi klientami na różnych scenach cyklu życia klienta. Mogą również przypisywać etykiety swoim przedstawicielom handlowym, aby śledzić nowych potencjalnych klientów lub koordynować działania z zespołem marketingowym w celu przygotowania celowych materiałów promocyjnych - wszystko w ramach tej samej platformy.

Porada dla profesjonalistów: Zintegruj oprogramowanie do zarządzania zadaniami z szablonem do zarządzania projektami, aby uzyskać szczegółowy wgląd w obciążenie pracą zespołu w czasie rzeczywistym. Pomoże ci to uniknąć wypalenia i utrzymać terminy w ryzach.

Co składa się na dobry szablon do śledzenia wielu projektów?

Skuteczny szablon do śledzenia wielu projektów koncentruje się na organizacji, pracy zespołowej i unikalnych potrzebach. Oto najważniejsze funkcje:

Przejrzysty przegląd: Wybierz szablon, który oferuje logiczną hierarchię twoich projektów, jasno pokazując terminy, zasoby i priorytety

Wybierz szablon, który oferuje logiczną hierarchię twoich projektów, jasno pokazując terminy, zasoby i priorytety Możliwości śledzenia: Wybierz szablon z narzędziami do śledzenia zarówno nadrzędnych celów, jak i kamieni milowych poszczególnych projektów

Wybierz szablon z narzędziami do śledzenia zarówno nadrzędnych celów, jak i kamieni milowych poszczególnych projektów Konfigurowalny wygląd: Wybierz szablon, który pozwala dostosować pola, widżety i układy do zmieniających się potrzeb projektów

Wybierz szablon, który pozwala dostosować pola, widżety i układy do zmieniających się potrzeb projektów Funkcje zarządzania zadaniami: Znajdź szablon, który umożliwia łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań, aby zapewnić odpowiedzialność w ramach zespołów i między nimi

Znajdź szablon, który umożliwia łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań, aby zapewnić odpowiedzialność w ramach zespołów i między nimi Centralny pulpit : Rozważ szablon z ujednoliconympulpit do zarządzania projektami który gromadzi informacje ze wszystkich projektów w jednym widoku

: Rozważ szablon z ujednoliconympulpit do zarządzania projektami który gromadzi informacje ze wszystkich projektów w jednym widoku Narzędzia do współpracy: Poszukaj szablonu z wbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi, takimi jak komentarze i załączniki do plików, w celu łatwego udostępniania informacji

Poszukaj szablonu z wbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi, takimi jak komentarze i załączniki do plików, w celu łatwego udostępniania informacji Funkcje wizualizacji: Wybierz szablon, który zawiera narzędzia takie jak wykresy Gantta lub tablice Kanban, które pomogą ci wizualizować postępy i szybko wykrywać blokady

11 darmowych szablonów do śledzenia wielu projektów

Śledzenie wielu projektów jest prawdziwym sprawdzianem dla każdego solidnego menedżera oprogramowanie do zarządzania projektami . Wymaga to czegoś więcej niż tylko sprawdzania zadań na liście; potrzebujesz jasnego wglądu w to, co się dzieje, kiedy to się dzieje i jak to wszystko wiąże się z twoimi większymi celami ClickUp to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania projektami, stworzone w celu uproszczenia cyklu pracy i śledzenia postępów. Od obsługi zadań projektowych po integrację różnych narzędzi, a nawet wykorzystanie AI do inteligentniejszej alokacji zasobów, obszar roboczy ClickUp łączy wszystkie niezbędne elementy w jednym hubie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczym projektem, czy całym portfolio, Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym i automatyzację, aby utrzymać Cię na celu.

Zaawansowane możliwości wizualizacji i raportowania pomagają uzyskać pełną widoczność alokacji zasobów i budżetu, obciążenia pracą indywidualną i zespołową, zaległości i zależności oraz wiele innych.

Śledzenie wielu projektów i łączenie teamów na połączonej platformie z ClickUp Project Management Solutions

Poniżej zebraliśmy nasze najlepsze, bogate w funkcje szablony do śledzenia wielu projektów. Jeśli jednak wolisz bardziej tradycyjne podejście, prostota Excela ma swój urok. Odkryj to, co najlepsze z obu światów, aby znaleźć to, co odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania projektami.

1. Szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp

Szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp

Szablon Szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp to przyjazna dla początkujących opcja, która zapewnia porządek i dostępność projektów.

Jego rdzeniem jest pulpit portfolio, który wizualnie podsumowuje kluczowe aspekty każdego projektu (takie jak priorytet, stan, koszt i czas trwania) używając kolorowych wskaźników i emoji. Każdy projekt ma dedykowaną stronę połączoną z tą centralną Wiki. Zaczynają się one od tabeli podsumowującej, podkreślającej szczegóły najwyższego poziomu, takie jak priorytety i terminy.

W celu głębszej analizy, każda strona zawiera raportowanie statusu projektu oraz informacje zdrowotne, takie jak poziomy ryzyka i plany działania. Śledzi również koszty, porównując szacunki z rzeczywistymi wynikami, dostarczając jasny obraz pozostałego budżetu.

Tabela "Quality Check" monitoruje status przeglądu rezultatów, a tabela "Timeline Check" rozkłada czas spędzony na każdym zadaniu, porównując szacowane godziny z faktycznie przepracowanym czasem. Biorąc pod uwagę te możliwości, może on również służyć jako szablon osi czasu dla wielu projektów!

Idealny dla: Menedżerów marketingu, którzy chcą śledzić status równoległych kampanii.

2. Szablon do śledzenia projektów ClickUp

Szablon do śledzenia projektów ClickUp

Szablon Szablon do śledzenia projektów ClickUp oferuje elastyczny sposób śledzenia wielu projektów, zadań i oś czasu w jednym miejscu. Możesz przełączać się między różnymi widokami, aby efektywniej zarządzać zasobami.

Po pierwsze, dostępny jest widok "Ogólnej listy", w którym można dodawać i etykiety zadań w ramach każdego projektu oraz szczegóły, takie jak kluczowe daty, osoby i priorytety. Następnie można uporządkować zadania według sceny projektu - np. przygotowanie, wydajność lub na żywo - i monitorować postępy za pomocą prostego narzędzia System RAG (Red, Amber, Green) .

Jeśli wolisz podejście wizualne, system Widok wykresu Gantta pomaga zobaczyć, jak zadania z różnych projektów pasują do siebie na tej samej osi czasu.

Dostępna jest również funkcja Widok Tablicy który można niestandardowo wyświetlać zadania z wielu projektów, grupując je według osób przypisanych lub etykiet projektów. Daje to kompleksowy przegląd obciążenia pracą zespołu.

Idealne rozwiązanie dla: Menedżerów ds. rozwoju produktu, którzy zarządzają wieloma liniami produktów jednocześnie.

3. ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta

ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta

Prosty szablon wykresu Gantta dla ClickUp pełni funkcję zakładki "Plan projektu", w której można wprowadzić szczegóły wszystkich różnych projektów na jednej poręcznej liście.

Wystarczy nadać etykiety każdemu zadaniu, aby określić powiązany z nim projekt i ułożyć je tak, aby zostały zakończone we właściwej kolejności. To Szablon wykresu Gantta następnie automatycznie synchronizuje dane, zapewniając przejrzysty widok ruchów każdego projektu.

Możesz wizualizować wszystkie swoje projekty na tym wykresie, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, jak nakładają się one na siebie i efektywnie zarządzać zasobami. Pomaga to również w wykrywaniu potencjalnych przeszkód z wyprzedzeniem i śledzenie postępów w realizacji projektów .

Idealny dla: Kierowników projektów IT nadzorujących projekty rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych.

4. Szablon raportowania projektów ClickUp

Szablon raportowania projektów ClickUp

Szablon Szablon raportowania projektów ClickUp służy jako skonsolidowana strona Wiki, zapewniająca szybki podgląd wszystkiego, co ważne dla każdego projektu - kluczowych interesariuszy, dat, aktualizacji postępów i nie tylko. Możesz ustawić główną stronę Wiki dla całego portfolio, z dedykowanymi folderami dla poszczególnych projektów.

Dla każdego projektu, ten przyjazny dla początkujących szablon zawiera kolorową oś czasu dla łatwej widoczności priorytetów i statusu. W przypadku przekroczenia terminu, ten szablon raportu o statusie projektu oznacza to, rejestruje przyczyny i śledzi wpływ wraz z niezbędnymi działaniami naprawczymi.

Dodatkowo otrzymujesz wizualizacje, takie jak wykresy słupkowe i kołowe, do monitorowania wskaźników projektu - statusu, priorytetów i podziału budżetu - wszystko w jednym miejscu.

Idealny dla: Zarządzających projektami, którzy chcą tworzyć raporty dla różnych projektów z różnych sektorów.

5. Szablon zamknięcia projektu ClickUp

Szablon zamknięcia projektu ClickUp

Szablon Szablon zamknięcia projektu ClickUp to przyjazne dla początkujących narzędzie zaprojektowane w celu optymalizacji procesu zamykania wielu projektów w scentralizowanej lokalizacji.

W widoku "Zarządzanie projektami" można śledzić status wszystkich zamkniętych zadań, wraz z wbudowanymi formułami dotyczącymi czasu realizacji, potrzeb eskalacji i kondycji projektu.

Możesz także przeglądać wydajność zespołu, komunikację i wyciągnięte wnioski, jednocześnie ustalając priorytety i planując wszelkie pozostałe zadania dla każdego projektu.

Idealne rozwiązanie dla: Menedżerów sprzedaży podsumowujących wiele inicjatyw sprzedażowych i udoskonalających przyszłe strategie przy użyciu danych w czasie rzeczywistym.

6. Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon Szablon mapy drogowej projektu ClickUp został zaprojektowany do mapowania kamieni milowych w wielu projektach, zapewniając przejrzysty widok, który można łatwo udostępniać klientom.

Ten szablon na poziomie średnio zaawansowanym pełni funkcję wykresu Gantta do zarządzania zależnościami i osiami czasu na poziomie makro, zapewniając, że Twoje Teams pozostaną zsynchronizowane z nadchodzącymi zadaniami.

Można również stworzyć swój plan projektu w widoku listy, gdzie status, osoba przypisana lub typ grupują zadania dla większej elastyczności w zarządzaniu projektami. Pola niestandardowe pomagają śledzić numery sprintów i paski postępu, podczas gdy zakładka "Podsumowanie " pokazuje obciążenia pracą według osoby przypisanej - pomagając zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Skorzystaj z wiedzy opartej na AI ClickUp Brain do automatycznego generowania bogatych w kontekst spostrzeżeń z bieżących projektów. Daje to Twojemu zespołowi szybki dostęp do kluczowych informacji, dzięki czemu Twoja mapa drogowa jest zwinna i dobrze poinformowana.

Idealne rozwiązanie dla: Teams opracowujących kroki w zakresie zarządzania zmianą, zmian kulturowych lub wdrażania technologii.

7.Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp

Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp oferuje ustrukturyzowany sposób śledzenia projektów o różnych funkcjach. Ten szablon do planowania wielu projektów organizuje projekty na poziomie folderów, zapewniając systematyczne śledzenie i rozbijanie silosów między zespołami.

Folder "PMO Roadmap " przedstawia wszystkie kluczowe inicjatywy i kamienie milowe, z polami niestandardowymi dla znaczników priorytetów, szacowanego czasu i nie tylko. Folder "Project Health " oferuje przegląd zadań oznaczonych etykietą projektu, a nawet pełni funkcję formuły śledzenia budżetu.

Ten przyjazny dla początkujących szablon pełni funkcję "Weekly Status Reports " widoku zapewniającego szybką widoczność trwających zadań. Znajdują się tu również wykresy obciążenia pracą, umożliwiające szczegółowy wgląd w zadania, szacowany czas i punkty sprintu.

Idealny dla: Menedżerów programów koordynujących powiązane projekty w ramach większego programu, takiego jak cykl rozwoju produktu.

8. Szablon do zarządzania projektami ClickUp

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon do zarządzania projektami ClickUp został stworzony z myślą o kompleksowej obsłudze złożonych, wielofunkcyjnych projektów. Ten szablon na poziomie zaawansowanym koncentruje się na pracy zespołowej w różnych zespołach realizacyjnych i dostosowuje cele projektu do firmowych OKR, pomagając Ci ustawienie skutecznych celów projektu .

Sekcja 'PMO Wiki' służy jako repozytorium dla przeglądów Teams, SOP i innych. W sekcji "PMO Roadmap" można śledzić szczegóły, takie jak dział, opis projektu, wskaźniki powodzenia i fazy projektu oznaczone kolorami. Dostępny jest nawet "PMO Request Form" dla członków zespołu, którzy mogą poprosić o pomoc, gdy jej potrzebują.

Możesz zarządzać różnymi etapami swoich projektów za pomocą "Tablicy postępu " do śledzenia kamieni milowych i sekcji "Pilne zadania", aby podkreślić, co wymaga natychmiastowej uwagi. Kierownicy projektów mogą zobaczyć cele każdego kwartału w układzie typu Kanban, zakończonym paskami postępu do śledzenia wydajności.

Idealny dla: Menedżerów marketingu cyfrowego koordynujących roczne kampanie w mediach społecznościowych, e-mailach i na stronie internetowej.

➡️ Czytaj więcej: 20 Free szablonów do zarządzania projektami

9. Szablon śledzenia wielu projektów w programie Excel X

przez Excel XWykorzystanie programu Excel do zarządzania projektami to tradycyjny hit.

The Szablon śledzenia wielu projektów w programie Excel X oferuje scentralizowany hub Excel dla wszystkich szczegółów projektu, ułatwiając zarządzanie wieloma projektami jednocześnie.

Szablon ten pełni funkcję "Pulpitu" z przejrzystym przeglądem projektów i wykresem Gantta do wizualizacji osi czasu i zależności. Zobaczysz również wykres słupkowy podsumowujący postęp każdego projektu i podział na zadania zakończone, który kategoryzuje zadania według ich procentu zakończenia.

Możesz również utworzyć wykres Gantta w programie Excel do efektywnego planowania projektów.

Idealny dla: Teamów marketingowych w lokalnych Businessach, takich jak kawiarnie czy siłownie, szukających prostego narzędzia do organizacji swoich wysiłków marketingowych.

10. Szablon śledzenia wielu projektów w programie Excel autorstwa Analysistabs

przez Analysistabs Wyspecjalizowana wersja układu Excela X, tj Szablon śledzenia wielu projektów w Excelu autorstwa Analysistabs konsoliduje wszystkie aspekty projektów w jednym przyjaznym dla użytkownika arkuszu kalkulacyjnym.

Dzięki wykresom kołowym dla ogólnego postępu projektu i wykresom słupkowym dla procentowego ukończenia zadań, otrzymujesz migawkę swoich projektów oraz kluczowych dat i osobodni potrzebnych do ich ukończenia

To szablon śledzenia postępu projektu dostarcza aktualny przegląd statusów, automatycznie odświeżany w celu odzwierciedlenia statusów projektów.

Idealny dla: Menedżerów detalicznych nadzorujących wiele otwarć sklepów i uzupełnianie zapasów.

11. Szablon śledzenia wielu projektów w programie Excel autorstwa ProjectManager

przez ProjectManager The Szablon śledzenia wielu projektów w Excelu autorstwa ProjectManager to narzędzie wysokiego poziomu do zarządzania wieloma projektami i ich danymi. Upraszcza alokację zasobów i zapewnia migawkę wskaźników KPI we wszystkich projektach, skutecznie śledząc wydajność.

Możesz także sekwencjonować zależności zadań, takie jak start-to-start i start-to-finish, i przypisywać je do członków zespołu. Istnieją również dedykowane kolumny do śledzenia procentu ukończenia i aktualizacji statusu.

Idealny dla: Kierownictwa wyższego szczebla monitorującego kluczowe inicjatywy i szukającego jednostronicowego podsumowania dla strategicznego dostosowania.

➡️ Czytaj więcej: 11 najlepszych alternatyw i konkurentów Excela (funkcje, zalety, wady, ceny)

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki szablonom do śledzenia projektów ClickUp

Szablony Excel do zarządzania projektami od dawna stanowią podstawę prostszych cykli pracy. Jednak w miarę powiększania się zespołu i wydłużania się oś czasu projektów, te klasyczne szablony mogą stać się uciążliwe. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz 3 czy 300 projektami, ClickUp pomaga w łatwym skalowaniu ustawień bez konieczności stosowania sztywnych formatów. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym wszystkie Teams pozostają zsynchronizowane, a Ty możesz na bieżąco dostosowywać swoje projekty bez wpływu na postęp.

Ponadto nasze zaawansowane funkcje automatyzacji i integracji sprawiają, że zarządzanie obciążeniami pracą jest jeszcze łatwiejsze. Wisienka na torcie? Te szablony są całkowicie zakończone. ✨ Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zacznij zarządzać wszystkimi swoimi projektami na jednej intuicyjnej platformie.