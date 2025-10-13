W sektorze usług finansowych nazywa się to „procesem maker-checker”. W zarządzaniu ryzykiem znane jest to powszechnie jako „zasada czterech oczu”. W zarządzaniu amerykańską bronią jądrową nazywa się to „koncepcją dwóch osób”.

W gruncie rzeczy wszystkie one służą temu samemu celowi: procesy te obejmują dodatkowy poziom oceny, potwierdzenia, autoryzacji lub zatwierdzenia w celu zapewnienia dokładności, jakości lub trafności wyników.

W tworzeniu oprogramowania nazywa się to testowaniem lub zapewnieniem jakości. Mówiąc najprościej, testowanie oprogramowania polega na ocenie kodu w celu upewnienia się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami. Aby skutecznie wykonywać tę czynność, zespoły ds. jakości korzystają z potężnego narzędzia zwanego przypadkiem testowym.

W tym wpisie na blogu omówimy, czym są przypadki testowe, dlaczego są potrzebne, kiedy należy je stosować, a przede wszystkim – jak je tworzyć.

⏰TL;DR: Jak tworzyć skuteczne przypadki testowe zapewniające jakość oprogramowania 1. Czym jest przypadek testowy w testowaniu oprogramowania?Przypadek testowy to udokumentowany zestaw kroków, danych wejściowych, warunków i oczekiwanych wyników, służący do weryfikacji, czy dana funkcja działa zgodnie z zamierzeniami. 2. Dlaczego przypadki testowe są ważne dla zespołów ds. zapewnienia jakości? Pomagają one identyfikować defekty, weryfikować wymagania, ograniczać ryzyko oraz gwarantować, że nowe aktualizacje nie zakłócą działania istniejących funkcji. 3. Jaka jest różnica między przypadkiem testowym a scenariuszem testowym?Scenariusz testowy to ogólny opis tego, co należy przetestować, natomiast przypadek testowy zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzenia testu. 4. Co powinien zawierać dobry przypadek testowy?Zazwyczaj zawiera ID, opis, warunki wstępne, kroki wykonania, oczekiwane wyniki oraz przestrzeń na zapisanie rzeczywistych wyników. 5. Jak zespoły mogą tworzyć lepsze i szybsze przypadki testowe?Stosuj jasne kroki, myśl jak użytkownik, skup się na jednym celu na test, weryfikuj swoją pracę z innymi członkami zespołu oraz korzystaj z gotowych szablonów i narzędzi.

Czym jest przypadek testowy?

Przypadek testowy to zbiór działań, warunków i danych wejściowych służących do oceny jakości aplikacji.

Załóżmy, że stworzyłeś formularz służący do zbierania imienia i adresu e-mail użytkownika w celu subskrypcji newslettera. Jego przypadek testowy będzie określał, co następuje:

Działania [zarówno widoczne dla użytkownika, jak i wewnętrzne]: Wszystko, co użytkownikowi lub oprogramowaniu należy zrobić, aby cykl pracy był zakończony w tworzonym oprogramowaniu.

Użytkownik wprowadza nazwę

Użytkownik wprowadza adres e-mail

Użytkownik klika „Prześlij”

Wysłano wiadomość e-mail z potwierdzeniem do użytkownika

Dane zapisane w odpowiedniej bazie danych

Dane dodane do odpowiedniej listy e-mailowej newslettera

Warunki: Wymagania, które użytkownik lub system powinien spełniać podczas wykonywania swoich czynności.

Zapisz, jeśli walidacja pola nazwy jest poprawna, w przeciwnym razie wyświetl komunikat o błędzie

Zapisz, jeśli walidacja pola adresu e-mail jest poprawna, w przeciwnym razie wyświetl komunikat o błędzie

Dodaj do listy newsletterowej tylko wtedy, gdy użytkownik potwierdził swój adres e-mail

Jeśli użytkownik już istnieje, wyświetl odpowiedni komunikat o błędzie

Dane wejściowe: Próbki danych wejściowych akceptowanych dla danej funkcji. Zazwyczaj zespoły ds. zapewnienia jakości [QA] tworzą dane testowe, które pozwalają sprawdzić zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki.

Na przykład, jeśli warunkiem walidacji pola nazwy jest „może zawierać wyłącznie litery alfabetu i przestrzenie”, dane testowe będą wyglądały następująco:

Jane Doe, która spełnia kryteria

Ad@m Sand!er, który nie spełnia kryteriów

Dlaczego przypadki testowe są ważne w inżynierii oprogramowania?

Metoda przypadków testowych to kompleksowe, systematyczne i powtarzalne podejście do testowania oprogramowania. Chociaż jej głównym celem jest zapewnienie jakości aplikacji, dodaje ona wiele poziomów solidności i niezawodności do samego procesu inżynierii oprogramowania.

✅ Wykrywanie błędów: Przypadki testowe pomagają wykrywać błędy w oprogramowaniu. To one decydują o tym, czy aplikacja może bezpiecznie trafić do produkcji.

✅ Weryfikacja wymagań: Przypadki testowe gwarantują, że to, co stworzyłeś, jest zgodne z Twoimi pierwotnymi zamierzeniami. Jest to szczególnie ważne, jeśli reprezentujesz organizację usługową tworzącą oprogramowanie dla zewnętrznych interesariuszy, którzy mają konkretne wymagania.

✅ Ograniczanie ryzyka: Przypadki testowe oceniają funkcję pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i ryzyka finansowego. Analityk jakości uwzględnia również warunki dotyczące zgodności z przepisami, standardami branżowymi itp., aby zapewnić kompleksowe pokrycie wszystkich aspektów.

✅ Równowaga między całością a szczegółami: Nowa funkcja może działać dobrze w izolacji. Jednak po zintegrowaniu z resztą oprogramowania może przestać działać lub spowodować awarię innej funkcji. Przypadki testowe gwarantują, że zostanie to wykryte, zanim wpłynie to na komfort użytkowania w środowisku produkcyjnym.

Czy jeden przypadek testowy może spełnić wszystkie powyższe wymagania? Raczej nie. W zależności od funkcji, oprogramowania, systemów, potrzeb i celów organizacyjnych zespoły ds. zapewnienia jakości tworzą kilka rodzajów przypadków testowych.

Jakie rodzaje przypadków testowych stosują zespoły ds. zapewnienia jakości?

Testy funkcjonalne w celu potwierdzenia działania funkcji

Testy jednostkowe dla izolowanej logiki

Testy bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony i zgodności z przepisami

Testy wydajnościowe pod kątem szybkości i skali

Testy regresyjne zapobiegające awariom

Dla każdego rodzaju testowania oprogramowania istnieje odpowiedni przypadek testowy. Oto niektóre z najczęściej stosowanych.

Przypadek testowy funkcjonalności: Ten podstawowy i fundamentalny przypadek testowy ocenia, czy oprogramowanie działa zgodnie z zamierzeniami. Każdy specjalista ds. zapewnienia jakości pisze go jako absolutne minimum.

Przykłady testów jednostkowych: Testy jednostkowe oceniają część funkcji lub pojedynczą jednostkę. Na przykład specjalista ds. zapewnienia jakości może napisać testy jednostkowe w celu sprawdzenia, czy pole adresu e-mail spełnia różne warunki.

Przypadki testowe dotyczące bezpieczeństwa: Oceniają one, czy dana funkcja spełnia standardy bezpieczeństwa wymagane do wprowadzenia do środowiska produkcyjnego. Zazwyczaj obejmują one testy autoryzacji, uwierzytelniania, zgodności ze standardami OWASP itp.

Przypadki testowe wydajności: Sprawdzają one, czy nowa funkcja spełnia wymagania dotyczące szybkości, niezawodności, skalowalności i wykorzystania zasobów.

Przykłady testów regresyjnych: Testy regresyjne gwarantują, że nowa funkcja, którą opracowałeś, nie wpływa na żadną z istniejących funkcji produktu.

Oprócz tego można również uruchamiać konkretne przypadki testowe. Na przykład organizacje zorientowane na projektowanie mogą uwzględniać przypadki testowe interfejsu użytkownika [UI]. W przypadku produktów, które stanowią część większego cyklu pracy, można tworzyć wiele przypadków testów integracyjnych. Inne organizacje mogą tworzyć konkretne przypadki testów użyteczności dotyczące heurystyki, dostępności, inkluzywności itp.

Jako właściciel produktu decydujesz, jakie funkcje musi spełniać oprogramowanie, i tworzysz odpowiednie przypadki testowe. Musisz uwzględnić każdy scenariusz, który jest dla Ciebie istotny.

Czy to oznacza, że przypadek testowy to po prostu scenariusz testowy? Wcale nie.

Jaka jest różnica między przypadkiem testowym a scenariuszem testowym?

Przypadek testowy to kompleksowy zapis tego, jak powinna działać nowa funkcja [i jak ją przetestować]. Scenariusz testowy to ogólny opis działań, które mogą wystąpić [i które w związku z tym należy przetestować].

Rozszerzając poprzedni przykład, scenariusz testowy brzmiałby: „przetestuj subskrypcję newslettera”. Jednak przypadki testowe wyglądałyby następująco:

Pole nazwy testu z dopuszczalną nazwą

Pole nazwy testu zawierające znaki specjalne

Pole nazwy testu dla nazwisk celebrytów

Pole nazwy testu z liczbami

Pole nazwy testu na nazwę zastępczą lub fikcyjną, np. John Doe

Przypadek testowy Scenariusz testowy Definicja Kompleksowa dokumentacja dotycząca testowania funkcji Krótki opis działania funkcji z perspektywy użytkownika końcowego Poziom Działania niskiego poziomu o szczegółowym zakresie odpowiedzialności Działania na wysokim szczeblu z odpowiedzialnością za całościowy obraz sytuacji Skup się Jak testować [szczegółowy opis zamierzonej funkcji] Co należy testować [krótki zapis zamierzonych wyników] Źródło Wyprowadzone ze scenariuszy testowych Opracowane na podstawie historii użytkowników i przypadków użycia biznesowych Podejście Rozważ szerszy zakres możliwości i przeprowadź dokładne testy Odwzoruj rzeczywiste scenariusze i przeprowadzaj testy zgodnie z nimi

Skoro znamy już różnice, wróćmy do przypadku testowego i przyjrzyjmy się mu bliżej.

Co powinien zawierać dobrze napisany przypadek testowy?

Elementy składowe przypadku testowego to:

Unikalny identyfikator

Cel lub opis

Warunki wstępne

Kroki wykonywania

Oczekiwane rezultaty

Rzeczywiste wyniki do porównania

Podsumowując, przypadek testowy to szczegółowa dokumentacja wszystkiego, co należy przetestować, aby upewnić się, że oprogramowanie działa zgodnie z zamierzeniami. Dzięki temu jest on kompleksowy, szczegółowy i wieloaspektowy, obejmując wiele elementów.

Niektóre z kluczowych elementów przypadku testowego to:

ID przypadku testowego: Każdy przypadek testowy ma swój numer. Może się to wydawać proste, ale aby dokładnie przetestować aplikację, będziesz przeprowadzać różne testy, które wydają się podobne. ID przypadku testowego pomaga je rozróżnić.

Opis: Opis tego, co testujesz. W powyższym przykładzie może to być: „Dodawanie prawdziwych, zainteresowanych potencjalnych klientów do naszej bazy danych newslettera”.

Warunki wstępne: Wszystkie wymagania, które należy spełnić, aby korzystać z tej funkcji. Na przykład powyżej omówiliśmy walidację każdego pola. Oprócz tego inne warunki mogą obejmować:

Użytkownik nie powinien być jeszcze zapisany do newslettera

Użytkownik nie powinien był zrezygnować z subskrypcji newslettera

Kroki: Kroki, które użytkownik lub system powinien wykonać, aby ocenę zakończyć i uznać ją za sukces.

Użytkownik wprowadza prawidłowe imię

Użytkownik wprowadza prawidłowy ID e-mail

Użytkownik zaznacza pole wyboru dotyczące prywatności

Użytkownik klika przycisk „Prześlij”

Oczekiwane wyniki: Lista czynności do zrobienia w następnej kolejności.

Jeśli nazwa użytkownika jest nieprawidłowa, wyświetl komunikat o błędzie

Jeśli ID e-mail jest nieprawidłowe, wyświetl komunikat o błędzie

Jeśli nazwa użytkownika i ID e-mail są prawidłowe, zapisz je w odpowiedniej bazie danych

Po zapisaniu w bazie danych wyślij użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Rzeczywiste wyniki: Są to obserwacje testera po uruchomieniu przypadku testowego. To właśnie zostanie przesłane do programisty, jeśli coś nie działa prawidłowo.

Przetestowałem pole nazwy z Katy Perry i zostało ono zaakceptowane jako prawidłowe wprowadzenie [chociaż zawiera liczbę]

Teraz jesteś gotowy do pisania skutecznych przypadków testowych. Oto jak to zrobić.

Jak tworzyć skuteczne przypadki testowe – przykłady

Oto jak można tworzyć skuteczne przypadki testowe:

Zidentyfikuj rzeczywiste scenariusze użytkowania

Zdefiniuj, co musi wykazać powodzenie

Dokumentuj jasne, powtarzalne kroki

Określ wyniki dla każdej wariacji

Ustawienia początkowe i końcowe

Tworzenie dobrych przypadków testowych wymaga zarówno znajomości logiki biznesowej, jak i technologii. Musisz rozumieć to zarówno z punktu widzenia użytkownika w świecie rzeczywistym, jak i z perspektywy technologicznej w świecie cyfrowym. Poniżej znajdziesz solidne ramy, które pomogą Ci rozpocząć tę podróż.

1. Jak zidentyfikować odpowiednie scenariusze testowe?

Zanim zaczniesz pisać przypadki testowe, zapoznaj się z rzeczywistymi scenariuszami, w których dana funkcja będzie wykorzystywana. Przeczytaj opisy użytkowników, zapoznaj się z dokumentacją wymagań, a nawet omów specyfikacje z programistą.

Na przykład scenariusze testowe z poprzedniego przykładu wyglądałyby następująco: Powodzenie subskrypcji newslettera przez użytkownika.

Na tym kroku ważne jest, aby zadać sobie pytanie, czy dokument wymagań opisuje użytkownika w jakiś konkretny sposób.

Na przykład, jeśli tworzysz funkcję newslettera przeznaczoną wyłącznie dla płacących klientów, możesz spotkać się ze scenariuszem, w którym użytkownicy niepłacący będą próbowali się zapisać.

Przejrzyj więc dokładnie wymagania, specyfikacje i opisy użytkowników.

2. Jak cele wpływają na kształtowanie przypadków testowych?

Na tym etapie określ, co chcesz osiągnąć, przeprowadzając testy. Na przykład, jeśli sprawdzasz tylko, czy dana funkcja działa zgodnie z planem, napiszesz przypadki testów funkcjonalnych.

Jeśli jednak zależy Ci również na bezpieczeństwie i wydajności, napisz również odpowiednie przypadki testowe. Pomoże to usprawnić proces testowania agile i przedstawić wyniki zespołowi programistów.

3. Co sprawia, że kroki testowania są jasne i powtarzalne?

Ten etap to coś więcej niż tylko nakreślenie cyklu pracy. To wszystko, co musi zrobić dział kontroli jakości, aby upewnić się, że dana funkcja działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zadbaj o szczegółowość: Opisz wszystko tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Uwzględnij, co powinno się wydarzyć w wyniku działania użytkownika lub systemu. Na przykład możesz napisać:

Wpisz nazwę w polu nazwy

Jeśli nazwa zawiera cyfrę, wyświetl komunikat o błędzie: „Wprowadź nazwę zawierającą wyłącznie litery i przestrzenie”.

Jeśli nazwa zawiera znaki specjalne, wyświetl komunikat o błędzie: „Wprowadź nazwę zawierającą wyłącznie litery i przestrzenie”.

Jeśli nazwa jest symbolem zastępczym, wyświetl komunikat o błędzie: „Wprowadź prawidłową nazwę”.

Jeśli nazwa zostanie zweryfikowana, zezwól użytkownikowi na przesłanie

Zadbaj o możliwość ponownego wykorzystania: Większość funkcji pokrywa się z innymi funkcjami z przeszłości. Na przykład pola do subskrypcji newslettera mogą być podobne do tych służących do tworzenia nowych kont użytkowników. Wykorzystuj je ponownie w jak największym stopniu, aby zachować spójność i wydajność.

W rzeczywistości możesz również tworzyć szablony dokumentów wymagań produktu, które można ponownie wykorzystać i z których łatwiej jest wyodrębnić scenariusze testowe oraz przypadki testowe.

Narysuj schemat procesu: W przypadku złożonych funkcji dokumentowanie wszystkich przypadków testowych w sposób liniowy może okazać się trudne. W takich sytuacjach spróbuj skorzystać z diagramu przepływu.

ClickUp Tablice oferuje w pełni konfigurowalne puste płótno, na którym możesz wizualizować cykl pracy nad funkcjami. Nie czuj presji, by robić to sam. Twórz schematy blokowe i udostępniaj je wszystkim zainteresowanym — analitykom biznesowym, programistom, kierownikom ds. testowania itp. — i uzyskaj ich poparcie, zanim zaczniesz!

Określ kontekst: Podczas gdy scenariusz testowy nakreśla kontekst biznesowy, musisz jasno opisać ustawienia testowe. Uwzględnij wersję oprogramowania, system operacyjny/przeglądarkę, sprzęt, formaty daty i godziny, strefę czasową itp. Dodaj również linki do wszelkich dokumentów i zasobów, które mogą być pomocne podczas wykonywania testów.

4. Jak należy definiować oczekiwane wyniki?

To jest odpowiedź na pytanie „co się stanie, jeśli!”. A więc, co się stanie, jeśli pole imienia zostanie zweryfikowane? Co się stanie, jeśli pole imienia nie zostanie zweryfikowane?

Co zrobić, jeśli użytkownik jest już subskrybentem? Czy należy odrzucić jego subskrypcję, czy ponownie ją aktywować?

A co, jeśli użytkownik nie jest płacącym klientem — czy powinieneś poprosić go o zapłatę już teraz?

A co, jeśli użytkownik wcześniej zrezygnował z subskrypcji? Czy przed ponowną subskrypcją należy to sprawdzić?

W ten sposób nakreśl oczekiwane wyniki dla każdego możliwego scenariusza. Im bardziej złożona jest dana funkcja, tym dłuższa będzie lista.

5. Dlaczego warunki wstępne i warunki końcowe są niezbędne?

Żadna funkcja nie jest dziś odizolowana. W tworzeniu oprogramowania każda funkcja jest połączona z czymś innym, co oznacza, że testowanie wiąże się z szeregiem warunków wstępnych i końcowych.

Przykłady warunków wstępnych

Musisz być płacącym klientem

Należy podać prawidłowe imię i nazwisko oraz adres e-mail

Konieczne jest zaakceptowanie warunków

Wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Chrome

Konieczne jest zalogowanie się z urządzenia mobilnego

Przykłady warunków końcowych

Należy dodać do bazy danych

Konieczne jest potwierdzenie subskrypcji w wiadomości e-mail z potwierdzeniem

Należy dodać tę osobę do listy mailingowej w systemie CRM

To były podstawy, przejdźmy teraz do szczegółów.

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące pisania dobrych przypadków testowych?

Najlepsze praktyki dotyczące pisania przypadków testowych to:

Pomyśl z perspektywy użytkownika

Testuj jeden cel na raz

Wykorzystaj wzajemne recenzje, aby znaleźć słabe punkty

Twórz szablony wielokrotnego użytku

Wsparcie pracy odpowiednimi narzędziami

Spójrzmy prawdzie w oczy: pisanie przypadków testowych to sztuka. Dobry przypadek testowy ujawni błędy i usterki, których nie przewidziano nawet w wymaganiach. Na przykład, co by było, gdyby w polu imienia były dwie przestrzenie? Albo gdyby nazwisko użytkownika zawierało łącznik?

Aby mieć pewność, że Twoje przypadki testowe są ukierunkowane na dostarczanie oprogramowania wysokiej jakości, weź pod uwagę poniższe najlepsze praktyki.

🧠 Myśl jak użytkownik

Przed napisaniem przypadków testowych pomyśl z perspektywy użytkownika. Bądź krytyczny i szczegółowy. W przykładzie, który omówiliśmy do tej pory, możesz zadać sobie pytanie:

Co oznacza „imię”? Imię? Nazwisko? A może jedno i drugie?

Czyje to imię? Czy w polu nazwy powinien być napisany tekst „twoje imię”?

Czy powinien tu być tekst zastępczy, który poprowadzi czytelnika?

Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłową nazwę, czy komunikat o błędzie powinien wskazywać, co jest nie tak?

Postaw się w sytuacji użytkownika. Zbadaj różne możliwości, a nawet skrajne przypadki. Być może nie stworzysz przypadków testowych dla wszystkich z nich, ale ich zbadanie pomoże wzmocnić daną funkcję.

🎯 Skup się na jednej rzeczy na raz

Nie pisz przypadku testowego funkcjonalnego, który jest jednocześnie przypadkiem testowym użyteczności i przypadkiem testowym bazy danych. Rób jedną rzecz na raz. W ten sposób, gdy wynik testu to „zaliczony” lub „niezaliczony”, dokładnie wiesz, co zadziałało, a co poszło nie tak.

Uwzględnienie zbyt wielu zmiennych w jednym teście skomplikuje problem w przypadku niepowodzenia testu.

👫 Nie rób tego sam

Przypadki testowe określają jakość oprogramowania. Mimo że pełnią one rolę sprawdzającego w procesie typu „maker-checker”, wymagają dodatkowej warstwy weryfikacji przez dwie osoby. Dlatego po napisaniu przypadków testowych należy poddać je weryfikacji przez innych specjalistów.

Poproś kolegę, aby przejrzał to, co napisałeś. Zachęć go do znalezienia błędów i przekazania krytycznej opinii. Pomocne jest również wykonanie tego zadania we współpracy z analitykami biznesowymi i programistami, aby lepiej zrozumieć ich intencje.

♻️ Twórz szablony wielokrotnego użytku

Spośród wszystkich najlepszych praktyk dotyczących pisania przypadków testowych najcenniejsza jest tworzenie szablonów. Niezależnie od tego, czy testujesz podobne funkcje, czy zupełnie inne, szablon nadaje strukturę Twoim przemyśleniom. Uwzględnij w nim kluczowe elementy, automatyczny mechanizm numeracji lub strukturę do prezentacji wszystkich wyników testów.

Szablon przypadku testowego ClickUp to prosty, ale potężny przykład tego, jak można radykalnie poprawić wydajność i widoczność dzięki powtarzalnej strukturze. Ten szablon dla początkujących można dostosować do własnych potrzeb, co pozwala zespołom osiągać więcej w krótszym czasie. Co więcej? Możesz również użyć tego szablonu do identyfikacji elementów nadających się do automatyzacji i podwoić swoje wysiłki w zakresie zapewnienia jakości.

W zespole programistów tworzenie kompleksowych przypadków testowych dla złożonych funkcji może być czasochłonnym zadaniem. Nie wspominając już o ich dokumentowaniu i porządkowaniu w celu ułatwienia dostępu.

Aby coś zrobić, wybierz odpowiednie narzędzie.

Nowoczesne platformy zapewnienia jakości zapewniają połączenie planowania, realizacji, raportowania i automatyzacji, aby utrzymać zasięg na dużą skalę.

ClickUp: Zintegrowane zadania, błędy, automatyzacje i szablony

TestRail: Ustrukturyzowane zarządzanie przypadkami i identyfikowalność

BrowserStack: Walidacja na różnych urządzeniach i w różnych środowiskach

Jira: Połącz testowanie z cyklami pracy programistycznej

Dobre zarządzanie przypadkami testowymi pozwala tworzyć, organizować, wykonywać, rejestrować i monitorować testowane elementy. Pomaga zespołom testującym zapewnić dokładność bez utraty wydajności. Pomaga zespołom programistycznym wyraźnie dostrzec błędy.

Chociaż korzyści są nieograniczone, wyzwania również. Ogólna zasada dotycząca liczby przypadków testowych na funkcję brzmi: „tyle, ile potrzeba”. W zależności od funkcji mogą to być dwa przypadki — tj. jeden pozytywny i jeden negatywny. Mogą to być trzy, jeśli przypadek testowy jest pod warunkiem. Albo może ich być więcej.

Aby to osiągnąć, potrzebujesz solidnego narzędzia. Oto niektóre z najlepszych nowoczesnych narzędzi do testowania jakości:

ClickUp

Oto, w jaki sposób ClickUp usprawnia zarządzanie przypadkami testowymi:

Rejestruj błędy i zgłoszenia za pomocą formularzy

Śledź realizację zadań na tablicach i w kalendarzach

Zautomatyzuj przydzielanie zadań i przekazywanie pracy

Wykorzystaj ponownie listy kontrolne i szablony

Szybsze generowanie raportów dzięki AI

ClickUp dla zespołów programistycznych to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane z myślą o wsparciu każdego aspektu procesu inżynieryjnego. Zarządzanie przypadkami testowymi nie jest tu wyjątkiem.

Usprawnij zarządzanie przypadkami testowymi dzięki ClickUp

Tworzenie przypadków testowych: ClickUp umożliwia zespołom efektywne zarządzanie zaległościami dzięki solidnym funkcjom śledzenia błędów i problemów. Zarządzaj istniejącymi przypadkami testowymi oraz twórz nowe za pomocą ClickUp. Wykorzystaj formularze dla zespołów programistycznych, aby rejestrować zgłoszenia/błędy i automatycznie przekształcać je w zadania dla zespołu.

Widoczność dla działu operacyjnego: Możesz wyświetlać je jako tablicę Kanban z podziałem na statusy lub korzystać z widoku kalendarza, aby je planować. Zarządzaj zadaniami zespołu QA za pomocą widoku obciążenia pracą w ClickUp i szybciej wprowadzaj zmiany do produkcji. Skorzystaj z szablonu śledzenia błędów i problemów w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd wszystkich aspektów testowania w projekcie tworzenia oprogramowania.

Automatyzacja w zarządzaniu projektami: Płynnie zintegruj zarządzanie przypadkami testowymi z procesem rozwoju produktu.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby przypisać odpowiedniego testera do każdego przypadku testowego. Gdy status kontroli jakości ulegnie zmianie, automatycznie przypisz go z powrotem do programisty w celu weryfikacji.

Dzięki ClickUp dla zespołów Agile twórz listy kontrolne wielokrotnego użytku, które będą automatycznie dodawane do zadań ClickUp. Skonfiguruj ClickUp Brain, aby pomóc zespołom QA w szybszym tworzeniu raportów.

Najlepsze praktyki już wdrożone: Skorzystaj z dziesiątek gotowych szablonów, aby uporządkować proces testowania. Zacznij od różnych szablonów przypadków testowych lub szablonów zgłoszeń błędów.

Pobierz ten szablon Szablon zarządzania testami ClickUp

Następnie wypróbuj szablon zarządzania testami ClickUp, aby usprawnić swoje scenariusze testowe, przypadki testowe i przebiegi testów. Dzięki temu szablonowi możesz śledzić proces, oceniać wyniki oraz współpracować z zespołem programistów w zakresie błędów i problemów.

Dla początkujących ten szablon zawiera również obszerny dokument „Jak zacząć”, który przeprowadzi Cię przez cały proces.

Zastanawiasz się, jak napisać raport z testów? Mamy dla Ciebie szablon. Pobierz i skorzystaj z przyjaznego dla początkujących szablonu raportu z testów ClickUp, aby podsumować wyniki swoich testów i przekazać je programistom.

TestRail

TestRail to platforma do zarządzania testami, służąca do dokumentowania i śledzenia planów testowych. Zawiera funkcje zapewniające identyfikowalność, pokrycie, automatyzację testów oraz analitykę. Integruje się natywnie z wieloma narzędziami do tworzenia oprogramowania i oferuje rozbudowany interfejs API.

BrowserStack

BrowserStack to narzędzie do testowania aplikacji i przeglądarek. Umożliwia testowanie aplikacji na systemy iOS i Android, a także stron internetowych w wielu przeglądarkach. Zawiera specjalne moduły do testowania wizualnego, testowania dostępności, obserwowalności testów, automatyzacji typu low-code i nie tylko.

Jira

Jira, jako jedno z najpopularniejszych narzędzi do zwinnego zarządzania projektami, pełni również funkcję oprogramowania do śledzenia problemów. Dzięki Jira możesz tworzyć przypadki testowe, połączone z historiami użytkowników, znanymi problemami lub innymi zgłoszeniami.

Jednak ponieważ Jira nie została zaprojektowana do zarządzania przypadkami testowymi, funkcje raportowania i automatyzacji mogą być ograniczone.

Chcesz usprawnić proces testowania oprogramowania? Zbuduj go z ClickUp.

W tworzeniu oprogramowania testowanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że wszystko działa prawidłowo. Zapewnia kompleksowe wsparcie.

Potwierdza to poprawność pracy zespołu programistów. Potwierdza zgodność z zamierzeniami zespołu biznesowego. Pozostaje wierne potrzebom użytkownika w zakresie funkcji, wydajności, bezpieczeństwa i prywatności.

Zarządzanie procesem tak kluczowym i kompleksowym wymaga przemyślanej gamy narzędzi. Właśnie tym jest ClickUp.

Niezależnie od tego, czy stosujesz model agile, Waterfall, czy hybrydowy model tworzenia oprogramowania, ClickUp oferuje bogaty zestaw funkcji, które można w dużym stopniu dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb.

Oprócz potężnego, wieloaspektowego zarządzania zadaniami, ClickUp oferuje również zestaw testów, automatyzacje DevOps, integracje i szablony, które naprawdę robią wrażenie. Przekonaj się sam. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.