Potęga formularzy ClickUp: Usprawnienie pracy zespołów programistycznych

Jeśli jesteś częścią zespołu programistycznego, wiesz, jak trudne może być zarządzanie wieloma aplikacjami i cyklami pracy. Żonglowanie różnymi narzędziami prowadzi do zamieszania, marnowania czasu, niedotrzymywania terminów i bólu głowy.

Na szczęście ClickUp Formularze może to ułatwić. Dzięki formularzom możesz łatwo zbierać dane od swojego zespołu, klientów lub niestandardowych odbiorców. A co najlepsze? Wszystko to jest zintegrowane z resztą platformy ClickUp, co ułatwia śledzenie pracy w jednym miejscu.

Na tym blogu pokażemy dokładnie, w jaki sposób ClickUp Forms może rozwiązać niektóre z najczęstszych bolączek zespołów programistycznych.

Wsparcie różnych przypadków użycia w ramach jednego formularza ClickUp z logiką warunkową

1. Formularze do szczegółowego raportowania błędów

Korzystanie z formularzy ClickUp pomaga w usprawnić proces raportowania błędów, zapobiegając duplikowaniu wpisów i zapewniając gromadzenie wszystkich krytycznych informacji. Oto kilka kroków na początek.

Utwórz żądaną listę raportowanie błędów mają przepływać, a następnie dodaj nowy widok i wybierz Formularz Dodaj pola niezbędne do zbierania informacji o raportowaniu błędów. Niektóre typowe pola do uwzględnienia to:

Opis błędu

kroki do odtworzenia błędu

Informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym

Informacje o przeglądarce

Komunikaty o błędach (jeśli dotyczy)

powaga błędu

Poziom priorytetu Dostosuj formularz do marki swojego zespołu. Możesz również dołączyć instrukcje lub wytyczne dotyczące wypełniania formularza Przetestuj formularz samodzielnie, aby upewnić się, że działa poprawnie Udostępnij go użytkownikom, udostępniając link do formularza ClickUp na swojej stronie internetowej, w oprogramowaniu lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji Gdy nadejdą odpowiedzi, przejrzyj je i przypisz do odpowiednich członków zespołu w celu rozwiązania. podpowiedź: Możesz również użyć automatyzacji do zrobienia tego automatycznie_ 🙂

Usprawnij wewnętrzne żądania dla zespołów projektowych lub IT, aby zebrać dokładne informacje potrzebne w formularzach

2. Formularze dla wniosków o funkcje

Posiadanie formalnego procesu zgłaszania funkcji pomaga ustalić priorytety, nad którymi funkcjami lub ulepszeniami należy pracować w następnej kolejności. Korzystając z formularzy ClickUp do tego procesu, możesz mieć pewność, że wszystkie prośby zostaną wysłuchane, a zespół będzie mógł skupić się na tworzeniu funkcji, które będą miały największy wpływ na Twój produkt.

Oto kilka pól, które warto uwzględnić w formularzu skierowanym do użytkownika:

Opis funkcji : Krótki przegląd tego, jaką funkcję użytkownik chce dodać i co ma ona na celu

: Krótki przegląd tego, jaką funkcję użytkownik chce dodać i co ma ona na celu Przypadek użycia : Opis tego, w jaki sposób funkcja będzie używana

: Opis tego, w jaki sposób funkcja będzie używana Informacje kontaktowe: Imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe osoby lub konta zgłaszającego żądanie

Możesz również rozważyć utworzenie formularza tylko dla członków zespołu, aby mogli zgłaszać swoje pomysły. W takim przypadku dodatkowe pola mogą pomóc w dokładniejszym określeniu żądania:

Priorytet

Specyfikacje techniczne

Szacowany czas i zasoby

Zależności

Interesariusz i/lub nazwa Teams

Kryteria akceptacji

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak jest złożony

PORADA PRO Użyj logiki warunkowej, aby połączyć formularze raportowania błędów i zgłaszania funkcji! Funkcja ta umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy w oparciu o to, jak użytkownicy odpowiadają na konkretne pytania. Na przykład, twój zespół programistów może mieć jeden formularz, który pyta, czy użytkownik raportuje błąd lub przesyła prośbę o funkcję. Dzięki logice warunkowej, jeśli użytkownik wybierze "Raportowanie błędu", wówczas formularz wyświetli pytania związane tylko z tym procesem. Jeśli odpowie "Zgłaszanie funkcji", formularz wyświetli tylko pytania związane z tym procesem.

3. Formularze do przeglądów kodu

Zachowaj wszystkie współpraca i komunikacja między członkami zespołu inżynierów i programistów w jednym miejscu, przeprowadzając przeglądy kodu w ClickUp Forms. Oto kilka pól, które warto uwzględnić, aby ułatwić bardziej zorganizowany i wydajny proces przeglądu:

Autor kodu

Recenzent kodu

Data przeprowadzenia przeglądu

Repozytorium kodu (nazwa lub URL)

(nazwa lub URL) Funkcjonalność : Opis zamierzonej funkcji kodu

: Opis zamierzonej funkcji kodu Standardy kodowania : Lista standardy kodowania lub najlepsze praktyki względem których kod jest oceniany (np. czytelność, łatwość utrzymania, zgodność z przewodnikiem po stylach itp.)

: Lista standardy kodowania lub najlepsze praktyki względem których kod jest oceniany (np. czytelność, łatwość utrzymania, zgodność z przewodnikiem po stylach itp.) Bezpieczeństwo : Sekcja służąca do oceny kodu pod kątem luk w zabezpieczeniach i zgodności ze standardami bezpieczeństwa

: Sekcja służąca do oceny kodu pod kątem luk w zabezpieczeniach i zgodności ze standardami bezpieczeństwa Testowanie : Sekcja do oceny kodu pod kątem testowalności oraz oceny zakończonych i adekwatnych napisanych testów

: Sekcja do oceny kodu pod kątem testowalności oraz oceny zakończonych i adekwatnych napisanych testów Komentarze

Zatwierdzenie

Bonus: Google Forms Vs. Microsoft Forms !

Rozważ ClickUp Formularze dla swojego zespołu programistów

Proszę bardzo! ClickUp Forms to najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych, inżynieryjnych i programistycznych, które chcą usprawnić swoje procesy rekrutacyjne. Dzięki niestandardowym formularzom, które automatyzacja cykli pracy i usprawnić komunikację, nigdy nie spojrzysz wstecz.

A dzięki naszej nowej wersji Funkcja logiki warunkowej , możesz mieć pewność, że Twoje Formularze zawsze będą zadawać właściwe pytania właściwym odbiorcom. Wypróbuj i przekonaj się, jak może to zmienić wydajność Twojego zespołu! Wypróbuj ClickUp za Free