Bądźmy szczerzy — robienie notatek podczas spotkań to prawdziwa sztuka. Starasz się skupić na kluczowej dyskusji, jednocześnie gorączkowo zapisując wszystko, żeby niczego nie zapomnieć.

A co, gdybyś nie musiał wybierać między skupieniem uwagi a uchwyceniem każdego ważnego szczegółu?

Dzięki narzędziom do tworzenia podsumowań spotkań opartym na AI nie musisz tego robić. Dzięki tym narzędziom możesz w pełni skupić się na rozmowie, wiedząc, że AI rejestruje i podsumowuje notatki ze spotkania za Ciebie. 🤖

Od rejestrowania elementów do tworzenia przejrzystych podsumowań — narzędzia do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI eliminują konieczność ręcznego sporządzania notatek, pozwalając Ci być bardziej obecnym i wydajnym podczas spotkań.

Cóż, czytaj dalej, a my przedstawimy Ci 10 najlepszych narzędzi do tworzenia podsumowań spotkań opartych na AI, które pomogą Ci zmienić cykl pracy.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do tworzenia podsumowań opartego na AI?

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia podsumowań spotkań opartego na AI to coś więcej niż tylko znalezienie narzędzia, które „działa”. Powinno ono charakteryzować się wysoką wydajnością, łatwością obsługi i szybkością działania. Oprócz tego, oto kilka kluczowych cech, na które warto zwrócić uwagę:

Dokładność: Wybierz narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI, które generuje dokładne transkrypcje spotkań. Ułatwia ono sporządzanie notatek i zapewnia maksymalną niezawodność.

Możliwości dostosowania: Wybierz narzędzie, które oferuje opcje dostosowywania. Na przykład dobre narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI powinno umożliwiać personalizację różnych notatek ze spotkań pod kątem długości, szczegółowości, kluczowych punktów itp.

Możliwości integracji: Wybierz narzędzie do tworzenia podsumowań, które integruje się z narzędziami i oprogramowaniem innych firm. Obejmuje to popularne aplikacje i narzędzia do wideokonferencji, takie jak Zoom i Google Meet, platformy do współpracy, takie jak Microsoft Teams, oraz narzędzia kalendarzowe, takie jak Calendly

Obsługa języków: Znajdź narzędzie zapewniające wsparcie dla różnych języków światowych i regionalnych. Ułatwia to transkrypcję w czasie rzeczywistym i pomaga w bardziej wydajnym rejestrowaniu spotkań

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie do tworzenia podsumowań oparte na AI, które zapewnia solidne zabezpieczenia i jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, gwarantując, że informacje udostępniane w nagraniach wideo są chronione przed nieuprawnionym dostępem

10 najlepszych narzędzi do tworzenia podsumowań opartych na AI

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi dostępnych na rynku, które pomoże Ci wybrać narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI, najlepiej odpowiadające Twoim konkretnym potrzebom. Podzieliliśmy je według najlepszych zastosowań, kluczowych funkcji, cen oraz tego, czy oferują Free Plan. Dzięki temu z łatwością znajdziesz narzędzie, które pasuje do Twojego cyklu pracy i budżetu.

Narzędzie Najlepsze dla Free Plan Płatny plan już od Najważniejsze funkcje ClickUp Podsumowywanie notatek ze spotkań oparte na AI Tak 7 USD miesięcznie Transkrypcja w czasie rzeczywistym, przekształcanie zadań, przechowywanie dokumentów Fireflies.ai Automatyczne sporządzanie notatek ze spotkań Tak 18 USD miesięcznie Podsumowuje spotkania wideo i rozszerzenie przeglądarki ułatwiające korzystanie Otter.ai Podsumowywanie spotkań online Tak 16,99 USD/miesiąc Generuje podsumowania spotkań, aplikacja mobilna, podkreśla kluczowe punkty Avoma Uzyskaj wgląd w przebieg spotkań Tak 24 USD/miesiąc Zapewnia wgląd w przebieg spotkań, edytuje transkrypcje, integracja z CRM Fathom Podsumowywanie nagrań wideo ze spotkań Tak 19 USD miesięcznie Podsumowuje spotkania wideo, rozszerzenie przeglądarki ułatwiające korzystanie Fellow Tworzenie porządków spotkań Tak 11 USD miesięcznie Ręczne sporządzanie notatek, przydzielanie zadań, powiadomienia w czasie rzeczywistym Sembly AI Nagrywanie spotkań Tak 29 USD miesięcznie za licencję Etykiety: kluczowe momenty, wsparcie dla 48 języków, wyszukiwanie słów kluczowych Laxis Wyodrębnianie notatek ze spotkań Tak 13,33 USD miesięcznie Podsumowuje spotkania z klientami i generuje praktyczne wnioski Jamie AI Podsumowywanie spotkań (wirtualnych i stacjonarnych) Tak 26,31 USD miesięcznie Tłumaczy transkrypcje na ponad 20 języków, przyczepia etykiety do ważnych momentów Obejrzyj ponownie Notatki z wideo Tak 23,75 USD/miesiąc Organizuje spotkania według kanałów, zapewnia analizy, udostępnia podsumowania

Teraz, gdy zapoznałeś się już z krótkim porównaniem najlepszych narzędzi do tworzenia podsumowań spotkań opartych na AI, przyjrzyjmy się bliżej temu, co wyróżnia każde z nich. Od transkrypcji w czasie rzeczywistym po płynną integrację i funkcje automatyzacji – omówimy unikalne zalety i ograniczenia tych narzędzi, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, które z nich najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań opartych na AI)

Szukasz solidnego, wszechstronnego i wydajnego asystenta AI do pracy? Nie musisz już dłużej szukać — ClickUp to idealne rozwiązanie dla Ciebie. 🏆

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, oferująca wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne do uproszczenia każdego aspektu pracy — a sporządzanie notatek nie jest tu wyjątkiem.

Co sprawia, że ClickUp jest najlepszy w branży? Sekret jest powszechnie znany — jego wszechstronność! W przeciwieństwie do innych narzędzi, ClickUp oferuje rozwiązania optymalizujące sporządzanie notatek podczas spotkań synchronicznych i asynchronicznych.

Wyobraź sobie kompleksowe rozwiązanie do tworzenia porządków obrad, podsumowywania zawartości spotkań i generowania automatycznych notatek ze spotkań. Poznaj ClickUp Meetings.

Kompleksowe zarządzanie spotkaniami, które jest wybawieniem dla wszystkich Twoich zespołów borykających się z trudnościami w czasie rzeczywistym.

Ale to jeszcze nie wszystko — to zaledwie połowa tego, co oferuje ClickUp.

Twórz natychmiastowe podsumowania i notatki z każdego spotkania w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

Ulepszona transkrypcja spotkań wideo dzięki ClickUp Brain i Clips

ClickUp Brain pomaga generować porządki obrad, transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, podsumowania, kluczowe wnioski i dokumenty — wszystko to za pomocą kilku podpowiedzi. Pomaga również analizować dyskusje i automatycznie wyróżniać zadania do wykonania. Następnie przekształca je w zadania i przypisuje odpowiednim interesariuszom.

Funkcja podsumowywania tego narzędzia generuje również krótki przegląd kluczowych decyzji, elementów do wykonania i wniosków za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

To nie wszystko! Połącz ClickUp Brain z ClickUp Clips, aby idealnie transkrybować wszystkie asynchroniczne spotkania wideo!

Porządkuj notatki ze spotkań, porządki obrad, dyskusje itp. w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Uporządkowane dokumenty dzięki ClickUp Docs

Główną wadą zwykłych narzędzi do tworzenia podsumowań spotkań opartych na AI jest ich skalowalność. Wraz z rozwojem zespołu utrzymywanie rejestru kluczowych punktów omawianych na każdym spotkaniu staje się trudne. Ale nie w przypadku ClickUp Docs.

To narzędzie pozwala zebrać wszystkie dotychczasowe notatki ze spotkań, transkrypcje, podsumowania i nagrania wideo w jednym miejscu.

Ponadto ClickUp oferuje również dwa gotowe do użycia, konfigurowalne szablony do zarządzania spotkaniami i notatkami.

Szablony spotkań, z których możesz skorzystać

Dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp ustal jasne wytyczne i strukturę spotkania, jego porządek obrad, notatki, dyskusje, zadania do wykonania itp. Ponadto automatycznie tworzy zadania na podstawie elementów do wykonania ze spotkania, centralizuje dokumenty ze spotkania w celu łatwego dostępu oraz usprawnia współpracę dzięki aktualizacjom i komentarzom w czasie rzeczywistym.

Ponadto szablon protokołu spotkania ClickUp zapewnia szkieletową strukturę do zapisywania protokołów spotkań w formie dokumentu na platformie ClickUp. Pomaga on rejestrować protokoły spotkań, organizować dyskusje, decyzje i działania następcze w uporządkowanym formacie, a także łatwo udostępniać i aktualizować zapisy spotkań wraz z zespołem.

✅ Idealne dla: kierowników projektów i zespołów zajmujących się wieloma projektami, które wymagają szczegółowych podsumowań spotkań, przydzielania zadań oraz płynnej integracji z innymi narzędziami do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształcaj notatki i elementy do wykonania bezpośrednio w zadania, przypisując obowiązki w czasie rzeczywistym

Ustaw automatyczne przypomnienia o zadaniach do wykonania, aby mieć pewność, że po spotkaniu żadne działanie nie zostanie pominięte

Współpracuj na żywo nad dokumentami spotkań z członkami zespołu, umożliwiając wszystkim jednoczesny wkład

Korzystaj z opcji formatowania tekstu, takich jak pogrubienie, nagłówki i punktory, aby przejrzyście sformatować i uporządkować notatki ze spotkań

Łatwo przeszukuj notatki i dyskusje z poprzednich spotkań, uzyskując szybki dostęp do ważnych informacji

Synchronizuj się z głównymi platformami do spotkań i kalendarzami, takimi jak Google Meet i Outlook, aby planować spotkania i połączać notatki z konkretnymi wydarzeniami

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielkie trudności związane z nauką obsługi

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Kategoria Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Fireflies.ai (najlepsze do sporządzania notatek ze spotkań)

Fireflies.ai to intuicyjny asystent spotkań oparty na AI, który generuje automatyczne notatki ze spotkań.

Narzędzie pozwala filtrować i odsłuchiwać kluczowe tematy, dodawać komentarze, wyróżniać członków zespołu, prowadzić śledzenie czasu wypowiedzi poszczególnych osób i nie tylko. Doskonale nadaje się do tworzenia zwięzłych podsumowań, które pozwalają uporządkować chaos długich spotkań.

✅ Idealne dla: zespołów pracujących zdalnie lub rozproszonych, które potrzebują szybkich, zwięzłych podsumowań długich spotkań i chcą łatwo udostępniać notatki na różnych platformach, takich jak Slack czy Asana.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Przeszukuj archiwalne spotkania i transkrypcje za pomocą słów kluczowych i fraz dzięki wyszukiwarce opartej na AI

Rejestruj i podsumowuj elementy wynikające z dyskusji, korzystając z analizy rozmów

Natychmiast udostępniaj notatki ze spotkań swojemu zespołowi za pośrednictwem Slacka, Notion, Asany itp.

Zintegruj aplikację z kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google, aby planować i synchronizować spotkania

Limits of Fireflies.ai

Wysokie koszty za zaawansowane funkcje

Wymaga skomplikowanych ręcznych ustawień w celu dostosowania do niestandardowych cykli pracy

Ograniczone wsparcie trybu offline

Ceny Fireflies.ai

Free Forever

Wersja Pro: 18 USD miesięcznie za licencję (rozliczane rocznie)

Business: 29 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: brak danych

3. Otter.ai (Najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań online)

Otter.ai to znane narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI, zaprojektowane w celu ułatwienia współpracy między zespołami pracującymi zdalnie.

Narzędzie to całkowicie automatyzuje wszystkie czynności związane z salą konferencyjną. Generuje podsumowania spotkań, przydziela zadania członkom zespołu, zapewnia napisy do spotkań stacjonarnych i wirtualnych itp.

✅ Idealne dla: zespołów, które muszą tworzyć przejrzyste podsumowania spotkań w podróży, dzięki doskonałemu wsparciu dla aplikacji mobilnej i integracji z narzędziami do wideokonferencji.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Oszczędzaj czas, słuchając 30-sekundowych podsumowań protokołów z godzinnych spotkań

Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby uczestniczyć w spotkaniach i generować ich transkrypcje w dowolnym miejscu

Uzyskaj bezpośredni wgląd w kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dzięki funkcji Otter AI Chat

Limits of Otter.ai

Ograniczone opcje eksportu

Free Plan ma pewne ograniczenia

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm

Ceny Otter.ai

Podstawowe: Free Forever

Wersja Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

4. Avoma (najlepsze narzędzie do uzyskiwania wniosków ze spotkań)

Avoma to asystent spotkań oparty na AI, znany z automatyzacji całego cyklu życia spotkania — od planowania po realizację.

Pomaga tworzyć porządki obrad, transkrybować spotkania, uzyskiwać dokładne podsumowania i notatki ze spotkań oraz wiele więcej. Avoma koncentruje się na poprawie wyników sprzedaży i marketingu oraz dostarcza praktyczne, kluczowe spostrzeżenia ze spotkań z klientami, które okazują się cenne przy finalizowaniu transakcji.

✅ Idealne dla: zespołów sprzedaży, które chcą wyciągać praktyczne wnioski ze spotkań z klientami, prowadzić śledzenie wzorców rozmów i poprawiać efektywność spotkań, aby szybciej finalizować transakcje.

Najlepsze funkcje Avoma

Edytuj i dostosowuj transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, aby poprawiać podsumowania lub dodawać niestandardowe notatki

Śledź dane dotyczące rozmów, takie jak proporcje wypowiedzi, tempo mówców i wzorce interakcji, aby poprawić efektywność spotkań

Zintegruj z szerokim zakresem narzędzi CRM, kalendarzy, narzędzi do konferencji i dialerów

Limity Avoma

Dłuższy czas nauki obsługi

Kosztowne dla małych zespołów

Nie nadaje się do transkrypcji spotkań prowadzonych w językach innych niż angielski ze względu na problemy z dokładnością

Ceny Avoma

Podstawowe: Free Forever

Pakiet podstawowy: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Plus: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 109 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1320 recenzji)

Capterra: brak danych

5. Fathom (najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań nagrań wideo ze spotkań)

źródło Fathom

Jeśli szukasz narzędzia do tworzenia podsumowań spotkań opartego na AI, które ułatwi organizację wewnętrznych spotkań w Twojej firmie, sprawdź Fathom. Jest to kompleksowe rozwiązanie, a jednocześnie dość łatwe w obsłudze.

Fathom zajmuje się wszystkim — od nagrywania spotkań po ich transkrypcję. Pomaga tworzyć podsumowania spotkań, synchronizować zadania z systemem CRM oraz udostępniać notatki ze spotkań współpracownikom. Ponadto Fathom oferuje gotowe szablony notatek ze spotkań, które przyspieszają ten proces.

✅ Idealne dla: organizacji, które często organizują spotkania wideo i chcą uzyskać przystępne podsumowania oraz listy działań do wykonania bez konieczności przeglądania godzin nagrań wideo.

Najlepsze funkcje Fathom

Otrzymuj zwięzłe podsumowania po każdym spotkaniu, aby uniknąć przeglądania długich transkrypcji

Używaj etykiet, aby ważne dyskusje były oznaczone i aby kluczowe spostrzeżenia i punkty do działania były wyróżnione i łatwo dostępne

Skorzystaj z rozszerzenia przeglądarki Fathom, aby rejestrować i transkrybować spotkania bez instalowania aplikacji komputerowej

Ograniczone limity

Obsługuje wyłącznie rozmowy wideo

Ograniczone funkcje eksportu i udostępniania w Free Plan

Ceny Fathom

Free Forever

Premium: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Teams: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 3270 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 490 recenzji)

6. Fellow (najlepsze narzędzie do tworzenia porządków spotkań)

źródło Fellow

Oprócz tego, że Fellow jest popularnym narzędziem do tworzenia podsumowań spotkań opartym na AI, znane jest przede wszystkim z tworzenia dobrze zaplanowanych porządków obrad spotkań opartych na AI.

Narzędzie to idealnie nadaje się do sporządzania notatek ze spotkań i pomaga uzyskać pełne transkrypcje, wyróżnić kluczowe momenty, przeglądać notatki ze spotkań oparte na AI oraz podsumowania dla lepszego zrozumienia kontekstu.

Mimo to poruszanie się po nim może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z podobnego rozwiązania.

✅ Idealne dla: zespołów, które potrzebują ustrukturyzowanych spotkań opartych na porządku obrad, gwarantujących, że każdy kluczowy punkt dyskusji zostanie uwzględniony, a zadania do realizacji będą jasno określone.

Najlepsze funkcje Fellow

Rób notatki podczas spotkań na żywo w Zoom, Google Meet itp., aby mieć pewność, że wszystkie kluczowe punkty są dokumentowane w czasie rzeczywistym

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o elementach wynikających ze spotkań

Przydzielaj zadania i elementy wynikające z transkrypcji spotkań członkom zespołu bezpośrednio z platformy

Ograniczenia Fellow

Ograniczone funkcje automatyzacji

Kosztowne w przypadku większych zespołów

Ceny Fellow

Free Forever

Wersja Pro: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

7. Sembly AI (najlepsze do nagrywania spotkań)

źródło Sembly AI

Sembly to narzędzie do obsługi spotkań oparte na AI, które zapewnia automatyczne notatki ze spotkań oraz zwięzłe, inteligentne podsumowania.

Narzędzie to pozwala udostępniać zespołowi pełny zapis nagranego spotkania. Ponadto Sembly integruje się z wieloma narzędziami w celu optymalizacji współpracy i cyklu pracy oraz oferuje wsparcie dla 48 języków.

✅ Idealne dla: globalnych zespołów, które potrzebują narzędzia oferującego wsparcie w wielu językach i automatyczną transkrypcję notatek ze spotkań, ułatwiającego współpracę między użytkownikami posługującymi się różnymi językami.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Oznaczaj kluczowe momenty rozmów podczas spotkań, aby później łatwo znaleźć ważne punkty dyskusji w transkrypcji

Przeszukuj podsumowania spotkań za pomocą filtrów słów kluczowych, aby szybko znaleźć konkretne dyskusje lub punkty do działania

Automatycznie synchronizuj notatki ze spotkań z narzędziami takimi jak Asana, Trello i Slack, aby usprawnić współpracę

Limity Sembly AI

Brak edycji w czasie rzeczywistym

Transkrypcje mogą być niedokładne

Trudna nauka obsługi narzędzia

Ceny Sembly AI

Osobiste: Free Forever

Profesjonalny: 15 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams: 29 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: brak danych

8. Laxis — najlepsze narzędzie do wyodrębniania notatek

Szukasz narzędzi do tworzenia podsumowań spotkań opartych na AI, które potrafią wyodrębnić kluczowe informacje z długich rozmów z klientami? Sprawdź Laxis.

Oparte na motto „od rozmów do konwersji”, to narzędzie do sporządzania notatek oparte na AI tworzy zwięzłe podsumowania transkrypcji spotkań z klientami. W ten sposób zyskujesz dostęp do kluczowych elementów, nad którymi należy pracować, aby osiągać wyniki. Ponadto Laxis integruje się z narzędziami CRM, pomagając w porządkowaniu notatek ze spotkań i utrzymywaniu ich w zasięgu ręki.

✅ Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klienta i sprzedaży, które muszą szybko przekształcić rozmowy z klientami w praktyczne wnioski, koncentrując się na osiąganiu konkretnych wyników spotkań.

Najlepsze funkcje Laxis

Podsumowuj spotkania dzięki analizom opartym na AI, aby automatycznie generować elementy do wykonania, kluczowe punkty i kolejne kroki

Zapisuj kluczowe punkty i frazy podczas spotkań, aby mieć do nich łatwy dostęp później

Ograniczenia Laxis

Podstawowe opcje wyodrębniania notatek

Ograniczone wsparcie dla spotkań na żywo i współpracy

Ceny Laxis

Podstawowe: Free Forever

Premium: 13,33 USD/miesiąc

Business: 24,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Laxis

G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: brak danych

9. Jamie AI (najlepsze narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań)

źródło Jamie AI

Jamie to aplikacja do sporządzania notatek oparta na AI, która automatycznie generuje notatki na platformach takich jak Google Meet. Ale to nie wszystko.

Nawet jeśli uczestniczysz w spotkaniu osobiście, Jamie pomoże Ci uzyskać zwięzłe podsumowania spotkań, transkrypcje i listy elementów do wykonania. Pozwala również przeglądać podsumowania spotkań lub archiwalne nagrania, aby uzyskać wgląd w przebieg spotkania i dostęp do ważnych informacji.

✅ Idealne dla: zespołów działających zarówno w środowisku wirtualnym, jak i fizycznym, ponieważ skutecznie rejestruje i podsumowuje kluczowe punkty dyskusji zarówno ze spotkań osobistych, jak i online.

Najlepsze funkcje Jamie AI

Wykorzystaj AI Jamie do określenia punktów działania i kolejnych kroków, aby szybko podjąć działania

Automatycznie przypinaj kluczowe momenty w czasie rzeczywistym, aby powrócić do najważniejszych punktów

Przetłumacz transkrypcje spotkań na ponad 20 języków, aby zapewnić płynną komunikację

Limits of Jamie AI

Ograniczona integracja z platformami

Minimalne opcje formatowania

Free Forever

Standard: 26,31 USD/miesiąc (przeliczono 10.07.2024 r.)

Wersja Pro: 51,53 USD/miesiąc (kurs z dnia 10.07.2024 r.)

Pakiet Executive: 108,54 USD/miesiąc (kurs z dnia 10.07.2024 r.)

Oceny i recenzje Jamie AI

G2: NA

Capterra: brak danych

10. Rewatch (najlepsze do tworzenia notatek z wideo)

źródło Rewatch

Kolejny dość popularny program do sporządzania notatek oparty na AI, Rewatch, pełni również funkcję rejestratora ekranu dla zespołów i profesjonalistów.

Zyskaj podsumowania spotkań, transkrypcje, listy elementów do wykonania — wszystko dzięki Rewatch. To narzędzie sprzyja współpracy i jest wszechstronne, stanowiąc kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych ze spotkaniami online.

✅ Idealne dla: zespołów, które nagrywają i korzystają z zawartości wideo, zapewniając szczegółowe podsumowania, analizy zaangażowania zespołu oraz uporządkowane archiwa spotkań ułatwiające wyszukiwanie informacji.

Zobacz najlepsze funkcje

Twórz kanały, aby organizować spotkania według zespołów lub projektów,

Udostępniaj zespołowi automatyczne podsumowania lub konkretne fragmenty spotkania

Otrzymuj analizy dotyczące zaangażowania zespołu, odtworzeń wideo, wyszukiwań itp.

Limity dotyczące ponownego oglądania

Kosztowne w regularnym użytkowaniu

Wymaga dużej przepustowości

Nie transkrybuje rozmów telefonicznych

Ceny

Bezpłatne: Free Forever

Teams: 23,75 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Obejrzyj ponownie oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: brak danych

Zapisuj wszystkie swoje spotkania dzięki najlepszemu narzędziu do tworzenia podsumowań spotkań opartemu na AI — ClickUp!

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie ręczne sporządzanie notatek ze spotkań może być znacznym obciążeniem czasowym i źródłem rozproszenia uwagi. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na AI, które usprawnia ten proces.

Narzędzia te pozwalają zaoszczędzić czas, generując automatyczne notatki ze spotkań i zapewniając dokładne uchwycenie wszystkich najważniejszych punktów, kluczowych wniosków i elementów do wykonania. ✍️

Wiele z tych narzędzi bez problemu integruje się z popularnym oprogramowaniem do wideokonferencji, takim jak Google Meet, co pozwala Ci skupić się całkowicie na rozmowie, podczas gdy AI zajmuje się sporządzaniem notatek. To sprawia, że są one niezbędnym narzędziem do poprawy wydajności, dokładności i współpracy.

Nie czekaj – pobierz ClickUp już dziś. Zarejestruj się tutaj, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej! 🚀