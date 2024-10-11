Jak pisać skuteczne cele sprintu (+przykłady)?

"Puk puk."

kto tam jest?

carrie

jaka Carrie?

"Uh, Carrie do następnego sprintu."

Żarty żartami, ale to Carrie - przepraszam, straszne - kiedy tak się dzieje. Nawet zespoły o wysokiej funkcji czasami nie osiągają celów sprintu.

Załóżmy, że kierujesz zespołem tworzącym nową, ekscytującą aplikację. Ustawiłeś cel nadchodzącego sprintu jako "zakończenie funkcji logowania" Brzmi łatwo, prawda?

Jednak w połowie sprintu zespół zdaje sobie sprawę, że funkcja logowania jest bardziej skomplikowana niż oczekiwano. Wymaga złożonych środków bezpieczeństwa i integracji z innymi firmami.

Nagle to, co wydawało się prostym zadaniem, stało się wyzwaniem. Czy tym razem zespół osiągnie cel sprintu?

W tym artykule zbadamy strategie ustawiania celów aby pomóc ci napisać praktyczne cele sprintu, które będą zgodne z celami twojego zespołu. Dowiesz się, jak ustawić cele sprintu, które inspirują do działania i dostosowują się do wyzwań, zamieniając je w kompas przewodni sprintu. Zaczynajmy!

Co to jest cel sprintu?

W metodykach Agile i Scrum, cel sprintu reprezentuje pożądany rezultat sprintu, zazwyczaj iteracji trwającej od 1 do 4 tygodni. Służy jako punkt centralny dla zespołu programistów, wyjaśniając najbardziej krytyczny cel, który muszą osiągnąć w oś czasu sprintu.

Cele sprintu nie dotyczą listy zadań lub wydajności; zamiast tego skupiają się na wartości dostarczanej użytkownikowi końcowemu lub samemu produktowi.

Scrum, szeroko stosowany framework Agile, podkreśla znaczenie celów sprintu, ponieważ sprzyjają one wspólnemu zrozumieniu wśród członków zespołu. Podczas gdy historyjki użytkownika, zadania i podzadania napędzają codzienną pracę, cel sprintu jednoczy te działania w ramach jednego, spójnego celu, który utrzymuje koncentrację zespołu scrumowego.

Dobry cel sprintu dostarcza "dlaczego" stojącego za codziennymi działaniami zespołu, zapewniając, że wszyscy dążą do wspólnego celu.

Cel sprintu jest niezbędny w zwinnym planowaniu projektów i tworzeniu oprogramowania, ponieważ może on kierować podejmowaniem decyzji. W przypadku pojawienia się nowych zadań lub przeszkód w trakcie sprintu, cel sprintu pomaga ustalić priorytety tego, co jest najważniejsze. Teams ryzykują zboczenie z kursu lub utratę koncentracji bez dobrze zdefiniowanego celu sprintu.

Przeczytaj również: Jak stworzyć zwinny plan projektu: Podejście krok po kroku

Jak ustawić i osiągnąć efektywne cele sprintu

Aby ustawić skuteczny cel sprintu, należy wziąć pod uwagę jego techniczne i strategiczne aspekty. Cel musi być zgodny z potrzebami Business, zapewniać wartość dla dostawców i pozostać osiągalny w ramach ograniczeń czasowych sprintu.

Wysoce efektywne cele sprintu to:

Wyczyszczone i zwięzłe: Cel sprintu musi być łatwy do zrozumienia dla każdego w zespole. Powinien składać się z jednego, jednoznacznego celu

Cel sprintu musi być łatwy do zrozumienia dla każdego w zespole. Powinien składać się z jednego, jednoznacznego celu Zorientowane na wynik: Skupiają się na tym, co chcesz osiągnąć (wynik), a nie na tym, jak to osiągniesz. Dzięki temu wysiłki zespołu są dostosowane do wyników produktu lub biznesu

Skupiają się na tym, co chcesz osiągnąć (wynik), a nie na tym, jak to osiągniesz. Dzięki temu wysiłki zespołu są dostosowane do wyników produktu lub biznesu Mierzalny: Powodzenie celu sprintu powinno być mierzalne. Pod koniec sprintu powinno być jasne, czy cel został osiągnięty, czy też nie

Powodzenie celu sprintu powinno być mierzalne. Pod koniec sprintu powinno być jasne, czy cel został osiągnięty, czy też nie Realistyczne i osiągalne: Cele powinny stanowić wyzwanie dla zespołu, ale pozostawać realistyczne w ramach czasowych sprintu i dostępnych zasobów

Cele powinny stanowić wyzwanie dla zespołu, ale pozostawać realistyczne w ramach czasowych sprintu i dostępnych zasobów Zgodne z wizją produktu: Cele sprintu muszą zawsze odzwierciedlać większą mapę drogową produktu i długoterminową wizję, aby zapewnić, że każdy sprint przyczynia się do ogólnego produktu

Cele sprintu muszą zawsze odzwierciedlać większą mapę drogową produktu i długoterminową wizję, aby zapewnić, że każdy sprint przyczynia się do ogólnego produktu Możliwość adaptacji: Podczas gdy cel sprintu powinien pozostać stabilny, nieprzewidziane okoliczności mogą wymagać od Teams niewielkich zmian. Cele powinny pozwalać na pewną elastyczność w ich realizacji

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp może pomóc w opracowaniu celów sprintu, które są zgodne z tymi cechami.

Czytaj więcej: Przewodnik po celach operacyjnych

Ustawienie i śledzenie celów sprintu za pomocą ClickUp

ClickUp jest dostawcą kompleksowego ekosystemu do zarządzania projektami Agile. Wiele jego funkcji zostało zaprojektowanych specjalnie z myślą o planowaniu sprintów Agile.

Ustawienie celów

Na początek możesz użyć Cele ClickUp aby pomóc zespołom w definiowaniu, śledzeniu i mierzeniu celów sprintów.

Twórz możliwe do śledzenia cele z mierzalnymi celami za pomocą ClickUp Goals

Użyj tej funkcji, aby ustawić mierzalne cele z wyczyszczonymi celami, terminami i śledzeniem postępów. Możliwość podzielenia celów na mniejsze cele i połączenia ich z konkretnymi zadaniami w ramach sprintów zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność.

Teams mogą również śledzić, w jaki sposób poszczególne historyjki użytkownika lub zadania przyczyniają się do realizacji ogólnego celu sprintu, zapewniając zgodność.

Narzędzia wizualne ClickUp, takie jak Wykresy Gantta i Pulpity ClickUp zapewniają przejrzysty obraz postępów w realizacji celów, ułatwiając dostosowanie się do szybko zmieniających się sytuacji.

Przeczytaj również: Metryki Agile

Zarządzanie sprintami ClickUp Sprinty to funkcja typu "wszystko w jednym", która pozwala zaoszczędzić czas, efektywnie współpracować i osiągać wyznaczone cele.

Uprość zarządzanie sprintami dzięki ClickUp Sprints

Funkcja ta służy jako potężna platforma do efektywnego zarządzania i śledzenia postępów w projektach, dzielenia większych projektów na mniejsze, łatwe do zarządzania fragmenty oraz poprawy organizacji i skupienia zespołu.

W ten sposób ClickUp Sprints pomaga:

Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu za pomocą w pełni konfigurowalnego systemu punktowego . Zbieraj punkty z podzadań, dziel je według osoby przypisanej i łatwo sortuj, aby śledzić sprinty na pierwszy rzut oka

. Zbieraj punkty z podzadań, dziel je według osoby przypisanej i łatwo sortuj, aby śledzić sprinty na pierwszy rzut oka Ustaw daty sprintów, przydzielaj punkty i oznaczaj priorytety, aby każdy wiedział, co i kiedy ma zrobić

Wizualizuj postępy swojego zespołu za pomocą kompleksowego pulpitu nawigacyjnego , śledząc kluczowe wskaźniki, takie jak burn rate i velocity

, śledząc kluczowe wskaźniki, takie jak burn rate i velocity Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie sprintów i przydzielanie zadań, oszczędzając czas i redukując błędy

powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie sprintów i przydzielanie zadań, oszczędzając czas i redukując błędy bezproblemowa integracja ClickUp z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak GitHub i GitLab, usprawniająca cykl pracy i poprawiająca współpracę

Zwinne zarządzanie projektami Oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy Agile, w szczególności dla zespołów Scrum. Oferuje zestaw funkcji, które mogą znacznie usprawnić proces ustawienia i osiągnięcia celów sprintu.

Łatwe zarządzanie mapami drogowymi produktów, backlogiem sprintu, sprintami, projektowaniem UX i nie tylko dzięki ClickUp Agile Project Management Software

Oto jak to działa:

Twórz i zarządzaj sprint backlog, szacuj zadania i przydzielaj je członkom zespołu. Wizualne tablice ClickUp i funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiają ustalanie priorytetów zadań i zapewniają zgodność z celami sprintu

sprint backlog, szacuj zadania i przydzielaj je członkom zespołu. Wizualne tablice ClickUp i funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiają ustalanie priorytetów zadań i zapewniają zgodność z celami sprintu Podziel cele sprintu na mniejsze, wykonalne zadania . Użyj funkcji zarządzania zadaniami ClickUp, aby przypisać terminy i właścicieli zadań, śledzić postępy i dodawać komentarze w celu wyjaśnienia

. Użyj funkcji zarządzania zadaniami ClickUp, aby przypisać terminy i właścicieli zadań, śledzić postępy i dodawać komentarze w celu wyjaśnienia Dokładnie mierz czas spędzony na każdym zadaniu, aby zapewnić efektywną alokację zasobów i zapobiec rozrostowi zakresu. Wbudowany w ClickUp time tracker pomaga pozostać na bieżąco i identyfikować potencjalne wąskie gardła

na każdym zadaniu, aby zapewnić efektywną alokację zasobów i zapobiec rozrostowi zakresu. Wbudowany w ClickUp time tracker pomaga pozostać na bieżąco i identyfikować potencjalne wąskie gardła Wizualizacja postępów w realizacji celów sprintu za pomocą Wykresów zaniku w czasie rzeczywistym. Wykresy te pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i dokonać niezbędnych korekt, aby utrzymać się na kursie

w realizacji celów sprintu za pomocą w czasie rzeczywistym. Wykresy te pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i dokonać niezbędnych korekt, aby utrzymać się na kursie Tworzenie niestandardowych cykli pracy dostosowanych do konkretnych potrzeb zespołu. Ta elastyczność pozwala usprawnić procesy i zapewnić spójność podczas sprintów

Przeczytaj również: 10 szablonów Agile Sprint Planning w ClickUp i Excelu

Spotkania z celami i kluczowymi wynikami (OKR) w ClickUp

Cele i kluczowe wyniki (OKR) to ramy ustawiania celów, które pomagają Teamsom ustalać ambitne, mierzalne cele i śledzić kluczowe wyniki. W kontekście celów sprintu, Zwinne OKR mogą służyć jako struktura wyższego poziomu, w której każdy cel sprintu pomaga w spotkaniu jednego lub więcej kluczowych wyników.

Można użyć szablony ustawienia celów do ustawienia mierzalnych celów i śledzenia ich postępów w trakcie każdego sprintu:

Szablony do ustawiania celów Szablon SMART celów ClickUp może być Twoim sprzymierzeńcem w inicjowaniu

planowanie sprintu aż po zarządzanie nimi i ich zakończenie.

Ustawienie i śledzenie celów sprintu z maksymalną wydajnością przy użyciu szablonu ClickUp SMART Goals

Szablon pomaga ustawić i osiągnąć cele poprzez zdefiniowanie celów, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART), wizualizację postępów i organizowanie zadań w łatwe do zarządzania fragmenty.

Oto w jaki sposób szablon ten może pomóc w bardziej efektywnym ustawieniu celów sprintu i zarządzaniu nimi:

Twórz zadania z niestandardowymi statusami , takimi jak Zakończone, Miażdżące, Poza Ścieżką, Wstrzymane i Na Torze, aby śledzić postęp każdego celu.

, takimi jak Zakończone, Miażdżące, Poza Ścieżką, Wstrzymane i Na Torze, aby śledzić postęp każdego celu. Kategoryzuj i dodawaj 12 różnych atrybutów niestandardowych , takich jak _ilość wymaganego wysiłku, aby zapisywać istotne informacje o celach i łatwo wizualizować ich postęp.

, takich jak _ilość wymaganego wysiłku, aby zapisywać istotne informacje o celach i łatwo wizualizować ich postęp. Otwórz 5 różnych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp, takich jak SMART Goals, Goal Effort, SMART Goal Worksheet, Company Goals i Getting Started Guide, aby móc łatwo przeglądać i zarządzać swoimi celami

w różnych konfiguracjach ClickUp, takich jak SMART Goals, Goal Effort, SMART Goal Worksheet, Company Goals i Getting Started Guide, aby móc łatwo przeglądać i zarządzać swoimi celami Usprawnij śledzenie celów dzięki możliwościom śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach, e-mailom i nie tylko. Pomoże ci to pozostać zorganizowanym i na bieżąco z celami

Szablon planowania sprintu ClickUp SCRUM został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność pracy. Dostarcza łatwy interfejs do planowania sprintów w środowisku współpracy.

Ustawienie i efektywne zarządzanie OKR-ami sprintu za pomocą szablonu ClickUp SCRUM Sprint Planning Template

Możesz kreatywnie wykorzystać ten szablon planowania sprintu do ustawienia OKR poprzez dostosowanie celów sprintu do mierzalnych celów. Oto jak to zrobić:

Użyj niestandardowego pola Sprint Goal , aby zdefiniować konkretne OKR, zamieniając cele sprintu w swoje cele

, aby zdefiniować konkretne OKR, zamieniając cele sprintu w swoje cele Przypisywać kluczowe wyniki do poszczególnych zadań, używając pól niestandardowych, takich jak Story Points, do mierzenia postępów

Korzystaj z widoków, takich jak wykres Gantta i Epic, aby wizualizować postęp w kierunku OKR

Użyj Definicji zrobione, aby upewnić się, że OKR są spełnione dla każdego zadania

Jeśli szukasz celowego podejścia do zarządzania celami, rozważ OKR. Wiele darmowych szablonów OKR są dostępne.

The Szablon ClickUp OKRs to bogata w funkcje i łatwa do dostosowania opcja, która gwarantuje rozpoczęcie pracy w kilka sekund.

Bardziej efektywne opracowywanie i monitorowanie OKR dzięki szablonowi OKR ClickUp

Najlepsze praktyki w pisaniu celów sprintu

Napisanie dobrze sformułowanego celu sprintu to wspólny wysiłek scrum mastera, właściciela produktu i zespołu programistów. Oto kilka najlepszych praktyk, o których warto pamiętać.

Używaj właściwej terminologii: Cele sprintu są pisane przy użyciu specyficznej terminologii.

Teams_ odnosi się do wszystkich zaangażowanych osób: właściciela produktu, zespołu deweloperskiego i scrum mastera User story to opis celu z punktu widzenia użytkownika. Na przykład: "Chcę być w stanie zalogować się w ciągu 10 sekund" _Analiza wymagań obejmuje przeglądanie i udoskonalanie historyjek użytkownika, aby upewnić się, że spełniają one określone kryteria Wreszcie, cel sprintu określa dokładnie, co zespół chce osiągnąć podczas sprintu

Cele sprintu są pisane przy użyciu specyficznej terminologii. **Cele sprintu muszą być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Na przykład, zamiast mówić "zakończ funkcję logowania", postaw sobie za cel "stwórz przyjazną dla użytkownika funkcję logowania, która skróci średni czas logowania o 30% w ciągu 2 tygodni"

Ustawienie jasnego wyniku: Ustanowienie dobrze zdefiniowanych kryteriów akceptacji określających, jak wygląda powodzenie

Ustanowienie dobrze zdefiniowanych kryteriów akceptacji określających, jak wygląda powodzenie Dostosuj do wizji produktu: Przejrzyj wizję produktu, aby upewnić się, że cele sprintu wspierają ogólny kierunek

Przejrzyj wizję produktu, aby upewnić się, że cele sprintu wspierają ogólny kierunek Zaangażuj cały zespół: Zdefiniuj cele sprintu wspólnie z zespołem podczas planowania sprintu i upewnij się, że każdy członek jest zaangażowany w plan

Zdefiniuj cele sprintu wspólnie z zespołem podczas planowania sprintu i upewnij się, że każdy członek jest zaangażowany w plan Postaw użytkownika na pierwszym miejscu: Określ, w jaki sposób cel przekłada się na korzyści dla klientów, niezależnie od tego, czy są to użytkownicy, czy firmy

Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby napisać cele sprintu, które mają jasny cel, wyrównują zespół i dostarczają wartości użytkownikom.

Przeczytaj również: Jak tworzyć zwinne pulpity nawigacyjne

Najczęstsze wyzwania związane z celami sprintu i jak je przezwyciężyć

Choć pozornie proste, ustawienie i osiągnięcie celów sprintu może stanowić kilka wyzwań:

Problem: Zbyt ambitne cele

Cel polegający na "zrewolucjonizowaniu koszyka na zakupy" w ciągu 2-tygodniowego sprintu jest prawdopodobnie skazany na niepowodzenie - jest zbyt wysoki i zbyt szybki.

Rozwiązanie: Rozbij ambitne cele na mniejsze, osiągalne części rozłożone na wiele sprintów. Na przykład, należy dążyć do "wdrożenia przyjaznego dla użytkownika interfejsu koszyka" w pierwszym sprincie, a następnie "zintegrowania opcji płatności" w kolejnym.

Ustawienie celów dla każdego z mniejszych celów za pomocą ClickUp Goals

Problem: niejasne cele

Cele pozbawione konkretów pozostawiają miejsce na błędną interpretację i utrudniają postęp. Na przykład "poprawić wydajność strony internetowej" brzmi niejasno.

Rozwiązanie: Użyj metody SMART, aby doprecyzować cel do "zmniejszenia czasu ładowania strony o 50% w ciągu następnego sprintu", dostarczając jasnych parametrów powodzenia

Problem: Bezsensowne cele

Gdy istnieje rozdźwięk między celem a motywacją zespołu, zaangażowanie może gwałtownie spaść.

Rozwiązanie: Zamiast ustawiać cel typu "zakończone wszystkie zadania", nadaj mu pozytywny wydźwięk, np. "uruchom nową funkcję, aby poprawić zadowolenie użytkowników i zwiększyć retencję o 20%"

Chcesz lepiej formułować cele? Pozwól ClickUp Brain's AI Writer pomóc!

Problem: Zaniedbane cele

Czasami zespół nie osiąga celu podczas cyklu sprintu. Co teraz?

Rozwiązanie: Upewnij się, że cele są dobrze widoczne i odnosisz się do nich przez cały cykl sprintu. Codzienne spotkanie dotyczące planowania sprintu może pomóc w potwierdzeniu celów i omówieniu postępów, zmniejszając liczbę dodatków do rejestru produktu

Przykłady celów sprintu

Przyjrzyjmy się kilku przykładom celów sprintu.

Cel sprintu 1: Wdrożenie uwierzytelniania użytkowników dla aplikacji webowej

Cel: Zapewnienie, że funkcje bezpiecznego logowania i rejestracji użytkowników zostaną zaimplementowane, przetestowane i zintegrowane do końca sprintu 2

Podzadania

Zdefiniowanie historyjek użytkownika (1 dzień) Napisz historyjki użytkownika:

Jako użytkownik chcę bezpiecznie logować się przy użyciu mojego e-maila i hasła

Jako użytkownik, chcę zresetować moje hasło, jeśli je zapomnę

Jako użytkownik chcę bezpiecznie wylogować się z systemu

Podziel te historie na możliwe do wykonania zadania Zaprojektowanie przepływu uwierzytelniania (2 dni) Zaprojektowanie sposobu działania przepływu uwierzytelniania (logowanie, wylogowanie, resetowanie hasła)

Współpraca z zespołem UX/UI w celu stworzenia szkieletów stron logowania/rejestracji

Dokumentowanie protokołów bezpieczeństwa (np. Uwierzytelnianie OA 2.0, szyfrowanie SSL) Wdrożenie uwierzytelniania użytkowników backendu (4 dni) Opracowanie logiki uwierzytelniania backendu (przy użyciu frameworków takich jak Spring Security i tokenów JWT)

Połączenie funkcji logowania/rejestracji z bazą danych użytkowników (MySQL/PostgreSQL)

Wdrożenie standardów bezpieczeństwa (np. hashowanie haseł) Wdrożenie frontendowych stron logowania i rejestracji (3 dni) Tworzenie komponentów frontendowych (React, Angular) do logowania, rejestracji i resetowania hasła

Integracja z API backendu dla żądań uwierzytelniania Tworzenie testów jednostkowych i integracyjnych (2 dni) Napisz testy jednostkowe dla logiki uwierzytelniania backendu

Napisanie testów frontendowych (np. Jest, Cypress) dla formularzy uwierzytelniania użytkowników

Upewnienie się, że testy obejmują przypadki brzegowe (np. nieprawidłowe hasło, zablokowane konto)

Przeczytaj również: Rodzaje testów w tworzeniu oprogramowania

Przeprowadzenie przeglądu kodu i refaktoryzacji (1 dzień) Przeprowadzenie wzajemnej weryfikacji kodu uwierzytelniającego

Refaktoryzacja w razie potrzeby w celu poprawy czytelności i wydajności Wdrożenie do środowiska testowego (1 dzień) Wdrożenie funkcji uwierzytelniania w środowisku przejściowym

Przeprowadzenie testów integracyjnych w celu upewnienia się, że system działa zgodnie z oczekiwaniami Testy akceptacyjne użytkownika (1 dzień) Koordynacja z zespołem QA w celu przeprowadzenia UAT

Sprawdzenie, czy logowanie, wylogowanie i rejestracja spełniają kryteria akceptacji

Rejestrowanie i nadawanie priorytetu wszelkim zidentyfikowanym błędom Przegląd sprintu i retrospektywa (1 dzień) Przedstawienie zakończonej funkcji uwierzytelniania interesariuszom

Zebranie informacji zwrotnych od zespołu podczas retrospektywy na temat tego, co zadziałało i co można poprawić w następnym sprincie

Przeczytaj także: 10 szablonów Free Sprint Retrospective w ClickUp, Excel i Word

Cel sprintu 2: Poprawa wydajności pulpitu dla produktu SaaS

Cel: Zoptymalizowanie pulpitu nawigacyjnego produktu SaaS, aby ładował się w ciągu 2 sekund przy dużym natężeniu ruchu, poprawiając wrażenia użytkownika do końca sprintu 4

Podzadania

Zidentyfikowanie wąskich gardeł wydajności (1 dzień) Przeprowadzenie wstępnego audytu wydajności przy użyciu narzędzi takich jak Google Lighthouse, New Relic lub GTmetrix

Zidentyfikowanie powolnych odpowiedzi API, ciężkich skryptów frontendowych i zapytań do bazy danych powodujących opóźnienia Refaktoryzacja powolnych wywołań API (3 dni) Optymalizacja wywołań API backendu, redukcja zbędnych zapytań do bazy danych

Wdrożenie paginacji i leniwego ładowania tam, gdzie ma to zastosowanie

Wprowadzenie mechanizmów buforowania (Redis, Memcached) dla często żądanych danych Optymalizacja renderowania frontendu (3 dni) Usunięcie nieużywanych bibliotek JavaScript i zminimalizowanie rozmiaru pakietu

Wdrożenie leniwego ładowania obrazów i widżetów pulpitu

Zapewnienie minimalnego DOM reflow i repaint podczas renderowania złożonych wykresów Optymalizacja zapytań do bazy danych (2 dni) Indeks często wyszukiwanych kolumn w bazie danych

Przepisywanie nieefektywnych zapytań SQL w celu skrócenia czasu ładowania

Upewnienie się, że baza danych jest zoptymalizowana pod kątem jednoczesnego dostępu przy dużym natężeniu ruchu Testowanie wydajności (2 dni) Ustawienie środowiska testowego symulującego warunki dużego ruchu (testowanie obciążenia za pomocą Apache JMeter lub Gatling)

Sprawdzenie, czy pulpit ładuje się w ciągu 2 sekund przy dużym natężeniu ruchu

Zmierz wydajność backendu, frontendu i bazy danych osobno

Przeczytaj również: Zrozumienie testów typu "czarna skrzynka", "biała skrzynka" i "szara skrzynka

Monitorowanie wyników za pomocą analityki (1 dzień) Wdrożenie narzędzi do monitorowania w czasie rzeczywistym (np. Datadog, Grafana) w celu śledzenia wydajności pulpitu w środowisku produkcyjnym

Ustawienie alertów dla wszelkich spadków wydajności przekraczających próg 2 sekund Wdrożenie i testowanie w scenie (1 dzień) Wdrożenie zoptymalizowanego pulpitu nawigacyjnego w środowisku przejściowym

Przeprowadzenie końcowych testów wydajności w celu zapewnienia płynnego działania Przegląd i retrospektywa (1 dzień) Zaprezentowanie zoptymalizowanego pulpitu interesariuszom

Przegląd powodzenia sprintu i omówienie ulepszeń dla przyszłych sprintów podczas retrospektywy

Przeczytaj również: Opanowanie cykli sprintów

Skuteczne ustawienie i śledzenie celów sprintu dzięki ClickUp

Cele sprintu są niezbędne do powodzenia projektu Zwinne zarządzanie projektami i rozwój frameworka Scrum. Nadają one kierunek, jednoczą Teams i zapewniają, że każdy sprint wnosi znaczącą wartość dla użytkownika końcowego lub produktu.

Ustawienie skutecznych celów sprintu wymaga jasności, dostosowania do wizji produktu i skupienia się na dostarczaniu wymiernych wyników.

Teraz, jeśli chcesz jeszcze bardziej usprawnić ten proces, ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! Dzięki jego funkcjom ustawiania i śledzenia celów sprintów, wszystko jest uporządkowane i widoczne.

Będziesz mógł zobaczyć, jak daleko zaszedłeś, co jeszcze pozostało do zrobienia, a nawet dostosować swoje cele na bieżąco, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wypróbuj ClickUp już dziś!