Jak robić notatki z wideo jak profesjonalista

Kiedyś normą było uczestnictwo w wykładach na żywo i robienie notatek z tablicy.

A dzisiaj? Ekrany cyfrowe, zajęcia na Zoomie i wideo online są wszędzie wokół nas. Jednak sztuka robienia notatek wciąż ma się dobrze.

W końcu, jak mądrze powiedział amerykański autor Ben Casnocha: „Jeśli nie zapiszesz tego, co słyszysz i czego się uczysz, jakie są szanse, że to zapamiętasz?”

Ale rzecz w tym, że sposób robienia notatek znacznie się zmienił na przestrzeni lat.

Obecnie narzędzia AI potrafią automatycznie streszczać wideo i pomagać nam w sporządzaniu bardziej zwięzłych notatek.

Co jednak odróżnia dobre notatki od doskonałych i jak wykorzystać narzędzia AI, aby w pełni wykorzystać potencjał wideo? Przyjrzyjmy się temu, zaczynając od zrozumienia, jak skutecznie robić notatki podczas oglądania wideo i dlaczego nadal jest to kluczowy element nauki. ✍️

Dlaczego robienie notatek podczas oglądania wideo nadal jest niezbędne w procesie uczenia się?

W przeszłości robienie notatek zawsze postrzegano jako oznakę uważnego i poważnego ucznia lub słuchacza. Ale czy robienie notatek faktycznie poprawia efektywność nauki? Oto, co na ten temat mówi nauka:

Według badań przeprowadzonych przez Audrey van der Meer i Ruuda van der Weela z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) ludzie robią notatki bez zastanowienia.

„Bardzo kusi, żeby zapisywać wszystko, co mówi wykładowca. Informacje jakby wchodzą przez uszy i wychodzą przez palce, ale nie przetwarzasz tych informacji” – zauważyła.

W 2022 roku kanał YouTube Koi opublikował wideo o tytule „ Dlaczego Twoje fatalne notatki rujnują Twoje oceny . ” W wideo narrator wyjaśnia pojęcie zwane „obciążeniem poznawczym”.

Porównuje nasz mózg do telefonu, a obciążenie poznawcze traktuje jako baterię. Podkreśla, że nasz mózg nie jest przystosowany do wielozadaniowości, która go przeciąża.

Narrator opowiada o osobistym doświadczeniu z drugiego roku studiów medycznych, kiedy to jego obsesja na punkcie robienia notatek utrudniała mu skupienie się na pacjentach. Zamiast zapamiętywać kluczowe informacje, miał trudności z zadawaniem trafnych pytań. Kiedy przeszedł od nadmiernego robienia notatek do aktywnego słuchania, jego zdolność do nawiązywania połączenia z pacjentami znacznie się poprawiła.

Ale jak wygląda robienie notatek w przypadku innych mediów, takich jak wideo? Czy można wykorzystać AI do pomocy w robieniu notatek podczas oglądania wideo? (Wskazówka: tak, ClickUp ma na to rozwiązanie!)

Jak sporządzać lepsze notatki z dowolnego wideo?

Robienie notatek wideo działa najlepiej, gdy przygotujesz się wcześniej, kontrolujesz odtwarzanie i porządkujesz informacje na bieżąco — nie próbując zapisywać wszystkiego dosłownie.

Przed rozpoczęciem oglądania przygotuj format notatek, metodę i długość wideo

Korzystaj z napisów, transkrypcji i elementów sterujących odtwarzaniem, aby zmniejszyć obciążenie poznawcze

Zatrzymuj, przewijaj i streszczaj kluczowe idee własnymi słowami

Porządkuj notatki za pomocą nagłówków, punktorów, znaczników czasu i zaznaczeń

Ankieta: Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem podczas robienia notatek z wideo? 🎥 Nadążanie za dynamiczną zawartością (gdy nie możesz jednocześnie robić notatek i słuchać) Jak zachować koncentrację podczas oglądania dłuższych wideo Skuteczne porządkowanie notatek (zarówno podczas oglądania wideo, jak i po jego zakończeniu) Zapamiętywanie kluczowych szczegółów po zakończeniu wideo Niezależnie od Twojej odpowiedzi, mamy rozwiązanie wszystkich powyższych wyzwań. Czytaj dalej 🙂

Zanim zaczniesz robić notatki z wideo, wykonaj następujące czynności przygotowawcze:

Zdecyduj, gdzie będą przechowywane notatki. Robisz notatki na papierze czy w formie cyfrowej? Korzystasz z aplikacji do robienia notatek czy po prostu z dokumentu na laptopie?

Wybierz preferowaną metodę sporządzania notatek . Możesz wybrać metodę konspektu metodę wykresów , a może nawet skorzystać z szablonu notatek Cornella

Obejrzyj fragment wideo, z którego będziesz robić notatki. Sprawdź, jak długi jest wideo i czy są już dostępne transkrypcje lub zakładki.

Skoro już jesteś gotowy, oto kilka sprawdzonych strategii robienia notatek z dowolnego wideo:

1. Włącz zamknięte napisy lub podpisy

Prostym rozwiązaniem dylematu związanego z robieniem notatek jest użycie napisów.

Na przykład podczas oglądania wideo na YouTube włącz funkcję napisów. Dzięki temu podczas oglądania możesz czytać tekst wyświetlany na ekranie. Znacznie poprawia to zrozumienie treści i pozwala utrzymać większe zaangażowanie.

Pamiętaj, że napisy różnią się od napisów dla niesłyszących. Napisy dla niesłyszących uwzględniają dźwięki w tle i sygnały niewerbalne, dzięki czemu są idealne dla osób z wadami słuchu, podczas gdy zwykłe napisy są przeznaczone dla widzów, którzy chcą śledzić tekst.

2. Poszukaj transkrypcji wideo

Niektóre wideo edukacyjne zawierają transkrypcje, które mogą być niezwykle pomocne podczas robienia notatek. W przeciwieństwie do napisów, transkrypcja pozwala czytać zawartość we własnym tempie.

👀 Oto technika pozwalająca zaoszczędzić czas w przypadku wideo na YouTube, do których dostępna jest transkrypcja Przejdź do opisu wideo Przewiń w dół i kliknij „Pokaż transkrypcję”. Po prawej stronie wideo pojawi się transkrypcja z oznaczeniami czasowymi. Przejrzyj odpowiednie sekcje i sporządź notatki

Jeśli jesteś zapracowanym studentem, który musi pogodzić wiele zajęć, to rozwiązanie będzie dla Ciebie prawdziwym wybawieniem.

Zamiast oglądać ponownie całe wykłady przed egzaminem, możesz szybko przeszukać transkrypcję, aby znaleźć i przejrzeć najbardziej istotne fragmenty. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia skupienie się na najważniejszych informacjach.

Stres? Zniknął. 🙌

💡Porada dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain możesz w ciągu zaledwie kilku minut automatycznie transkrybować swoje nagrania za pomocą AI. ClickUp zapewnia transkrypcję z możliwością wyszukiwania i oznaczeniami czasowymi, którą można łatwo opatrzyć adnotacjami lub zaznaczyć. Dzięki temu dokumentowanie kluczowych punktów z wideo staje się łatwiejsze i bardziej wydajne.

3. Dostosuj prędkość odtwarzania wideo

Jeśli zawartość pojawia się zbyt szybko, spowolnij odtwarzanie wideo do prędkości 0,75x (lub niższej, jeśli wolisz).

Dzięki temu zyskasz więcej czasu na przyswojenie informacji i sporządzenie notatek, takich jak protokół ze spotkania, bez pośpiechu.

💡Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z techniki Pomodoro 🍅 Podczas oglądania dłuższych wideo (trwających od 1 do 3 godzin lub serii wykładów obejmujących dziesiątki godzin) wypróbuj technikę Pomodoro, aby utrzymać koncentrację. Oglądaj wideo przez 25 minut, zrób 5-minutową przerwę i powtórz. Pomoże Ci to zachować świeżość umysłu i zapamiętać więcej informacji.

4. Zatrzymaj wideo, aby sporządzić notatki

W przypadku wykładów wideo aktywne wsłuchiwanie się w słowa kluczowe i pojęcia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego sporządzania notatek. Korzystanie z napisów lub podpisów może poprawić zrozumienie i zaangażowanie, zapewniając dokładniejsze przyswojenie materiału.

Nie nadążasz za wideo? Nie ma sprawy — zatrzymuj go tak często, jak to konieczne, aby zapisać kluczowe informacje.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Clips możesz nagrywać ekran, dodawać własne komentarze do późniejszego przeglądu oraz w dowolnym momencie wstrzymać nagrywanie, aby sporządzić szczegółowe notatki. Pozwala to uchwycić najważniejsze punkty z wideo i płynnie udostępniać lub osadzać klipy bezpośrednio w ClickUp Docs w celu dokumentacji i przeglądu.

🏷️ Przykład: Wyobraź sobie, że jesteś studentem przygotowującym się do egzaminów końcowych. Zamiast zmagać się z nadążaniem za szybkim tempem wykładów wideo, możesz je zatrzymać i poświęcić trochę czasu, aby upewnić się, że zapisałeś wszystkie kluczowe punkty. Później, podczas przeglądania materiału, wróć do konkretnych Clipów i notatek, które stworzyłeś, aby upewnić się, że nie przeoczyłeś niczego istotnego.

5. Przewiń do tyłu, gdy coś jest niejasne

Może się to wydawać oczywiste, ale jest to kluczowe: jeśli czegoś nie rozumiesz, przewiń wideo i obejrzyj go ponownie. Przewijaj i odtwarzaj go tak długo, aż koncepcja stanie się jasna.

To jedna z największych zalet nagranych wideo – możesz je przyswajać we własnym tempie. Zrozumienie materiału jest niezbędne do sporządzania dokładnych i skutecznych notatek.

Również w tym przypadku niezwykle pomocne mogą być Clips ClickUp. Możesz nagrywać i przechwytywać kluczowe fragmenty wideo, a następnie przeglądać je tyle razy, ile potrzebujesz, podczas sporządzania notatek.

6. Porządkuj notatki za pomocą nagłówków i podnagłówków

Stwórz konspekt, dodając nagłówki i podnagłówki oparte na kluczowych tematach poruszanych w wideo. Taka struktura pomoże Ci uporządkować myśli i ułatwi późniejsze przeglądanie notatek.

Chociaż Dokumenty Google i inne narzędzia cyfrowe mogą usprawnić proces robienia notatek i ograniczyć czasochłonne edycje, ClickUp Docs stanowi lepszą alternatywę. Oferuje zarządzanie zadaniami, konfigurowalne formatowanie oraz możliwość osadzania wideo i innych zasobów bezpośrednio w notatkach.

Możesz formatować swoje notatki, dodając nagłówki, podnagłówki i punkty, jednocześnie umieszczając połączone linki do zadań lub innych istotnych dokumentów w ramach swojego cyklu pracy.

🏷️ Przykład: Osoby z napiętym harmonogramem mogą korzystać z ClickUp Docs, aby uporządkować swoje notatki dotyczące projektów i ważne dokumenty oraz uzyskać do nich łatwy dostęp. Kiedy nadchodzi czas przygotowań do spotkania lub zbliża się termin realizacji projektu, możesz od razu zabrać się za najważniejsze zadania, nie tracąc czasu na przeszukiwanie rozproszonych plików.

💡 Porada dla profesjonalistów: Oznaczaj notatki kolorami, używając różnych kolorów podświetlenia, aby łatwiej powrócić do głównych koncepcji, pytań i pomysłów. Zapewnia to wizualną organizację i pomaga podczas przeglądania notatek. 🎨

7. Używaj punktorów do zaznaczania kluczowych szczegółów

Robiąc notatki, przygotuj listę wszystkich ważnych szczegółów w postaci punktorów. Oddzielne punkty poświęć również:

Nowe słowa lub terminy, których nie znasz

Ważne osoby

Terminy

Kluczowe pojęcia

Punkty sprawiają, że notatki są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia. Skupiając się na głównych koncepcjach i organizując je w punkty, możesz skutecznie przekształcić swoje notatki w zwięzłe, kluczowe wnioski.

💡 Porada dla profesjonalistów: Funkcje ClickUp Docs i ClickUp Notepad pozwalają tworzyć punkty i skutecznie organizować notatki, dzięki czemu łatwo je później przejrzeć i uzyskać do nich dostęp.

🏷️ Przykład: Inżynierowie oglądający prezentacje oprogramowania mogą korzystać z podsumowań generowanych przez AI, aby rozłożyć skomplikowane wyjaśnienia dotyczące kodu na łatwe do zrozumienia punkty.

8. Twórz krótkie i proste zdania

Pamiętaj: robisz notatki, a nie piszesz szczegółowego eseju.

Używaj krótkich fraz, fragmentów i skrótów, aby szybko przekazać główne idee bez marnowania czasu na przepisywanie długich zdań.

W notatkach zawsze możesz umieścić znaczniki czasu, aby później powrócić do odpowiednich fragmentów wideo.

9. Używaj własnych słów

Zawsze rób notatki z wideo własnymi słowami. Ta praktyka pomaga utrwalić informacje i ułatwia ich późniejsze przypomnienie sobie.

Unikaj kopiowania dosłownych słów mówcy — przyswajaj informacje w sposób, który ma dla Ciebie największy sens, i dostosuj naukę do swoich potrzeb.

Mini-przewodnik: Jak zachować koncentrację podczas sporządzania notatek na podstawie wideo 🔕 Wyeliminuj czynniki rozpraszające uwagę: zamknij nieistotne zakładki i wycisz powiadomienia 🎯 Skorzystaj z trybu skupienia: Jeśli robisz notatki w ClickUp Documents, użyj trybu skupienia, aby zminimalizować rozpraszające czynniki i skoncentrować się wyłącznie na robieniu notatek ⏸️ Rób przerwy: zatrzymuj wideo i rób krótkie przerwy co 20 minut, aby zapamiętać więcej informacji. Badania pokazują, że przerwy poprawiają koncentrację i wydajność 📝 Podsumowuj co 5 minut: Zatrzymuj się co 5–10 minut, aby własnymi słowami podsumować to, czego właśnie się nauczyłeś.

10. Zaznaczaj kluczowe terminy, osoby i pojęcia

Zwróć uwagę na słowa kluczowe, ważne liczby, daty i główne koncepcje zawarte w wideo. Są one często podkreślane zarówno wizualnie, jak i werbalnie.

Zaznacz lub podkreśl te elementy w swoich notatkach, aby je wyróżnić.

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp Brain, inteligentny asystent AI, pozwala generować streszczenia filmów wideo. Dzięki temu możesz je dostosować i przeformułować, aby były bardziej zrozumiałe.

11. Narysuj proste diagramy na podstawie wideo

Jeśli wideo zawiera ważne diagramy lub grafiki, zatrzymaj je i odtwórz je w swoich notatkach.

Jeśli tworzysz notatki cyfrowe, rób zrzuty ekranu za pomocą ClickUp Clips i osadzaj je bezpośrednio w ClickUp Dokumentach.

Aby pójść o krok dalej, wykorzystaj Tablicę ClickUp do rysowania map myśli i wizualizacji połączeń między kluczowymi pojęciami.

Według badań wizualne sporządzanie notatek jest lepszą strategią uczenia się niż jej tradycyjny odpowiednik.

🏷️ Przykład: Jeśli oglądasz webinarium poświęcone trendom w marketingu treści, możesz skorzystać z funkcji Tablicy ClickUp, aby wizualnie przedstawić swoje pomysły i spostrzeżenia. Pozwoli ci to na burzę mózgów przy jednoczesnym sporządzaniu notatek, przekształcając spostrzeżenia z wideo w praktyczne strategie.

12. Zwracaj uwagę na takie sygnały, jak ton głosu i muzyka w tle

Wideo ma wyjątkową zaletę: sygnały niewerbalne, takie jak ton głosu, muzyka w tle i efekty dźwiękowe, często podkreślają kluczowe punkty.

Korzystając z ClickUp Clips, możesz bez wysiłku uchwycić te niuanse. Jako bezpłatne rozszerzenie do przeglądarki Chrome, Clip pozwala bez wysiłku nagrywać ekran i wysyłać wysokiej jakości, wyraźne wiadomości za pośrednictwem linku, e-maila lub bezpośrednio w ClickUp.

13. Wykorzystaj znaczniki czasu w wideo do uporządkowania notatek

Niektóre wideo zawierają znaczniki czasu lub rozdziały, które mogą stanowić doskonałą pomoc w porządkowaniu notatek. Wykorzystaj te znaczniki czasu jako nagłówki w swoich notatkach i pod każdym z nich przygotuj listę kluczowych szczegółów.

Ta metoda gwarantuje, że Twoje notatki będą zgodne z logicznym przepływem wideo.

ClickUp Brain umożliwia automatyczne transkrybowanie klipów wideo wraz z oznaczeniami czasowymi. Później możesz łatwo wyszukiwać i porządkować notatki według kluczowych momentów.

💡 Porada dla profesjonalistów: porządkuj notatki za pomocą etykiet i etykiet W ClickUp Dokumentach możesz dodawać tagi lub etykiety do konkretnych sekcji swoich notatek. Używaj tagów takich jak „Ważne”, „Przejrzyj później” lub „Kluczowa koncepcja”, aby skutecznie kategoryzować swoje notatki. Pomaga to, gdy chcesz szybko powrócić do określonych sekcji.

Jakie nastawienie pomaga w robieniu lepszych notatek z wideo?

Omówione dotychczas wskazówki zwiększają wydajność i skuteczność sporządzania notatek.

Na początek pamiętaj, że notatki to Twój osobisty zapis tego, co obejrzałeś. Mają one pomóc Ci w powtórzeniu materiału i zapamiętaniu go. Nie są to transkrypcje!

Oto, jak należy podejść do sporządzania notatek:

Skup się na głównych koncepcjach, a nie na każdym najmniejszym szczególe

Używaj punktorów lub map myśli

Wykorzystaj wyzwalacze pamięciowe

Spersonalizuj swoje notatki

Twórz notatki, które będą pomocne (i zrozumiałe) nawet po kilku miesiącach

Po zastosowaniu tych strategii musisz przejrzeć i dopracować swoje notatki.

Jak przeglądać i ulepszać notatki po obejrzeniu wideo?

Przeglądanie notatek wkrótce po obejrzeniu pomaga zidentyfikować luki, wyjaśnić pomysły i utrwalić pamięć. Przepisywanie streszczeń, reorganizacja punktów i upraszczanie języka sprawiają, że notatki pozostają przydatne nawet po tygodniach lub miesiącach.

Przeglądanie notatek to najważniejsza część robienia notatek (poza samym oglądaniem wideo/uczestnictwem w seminarium itp.).

Pomoże Ci to zidentyfikować luki, nieprawidłowo umieszczone informacje lub obszary wymagające wyjaśnienia.

Oto kroki, które pomogą Ci udoskonalić notatki z wideo i dobrze zapamiętać te informacje:

1. Przejrzyj i sprawdź swoje notatki

Przejrzyj wszystkie notatki, które sporządziłeś na podstawie wideo. Sprawdź, czy:

Brakujące informacje

Kwestie, na temat których chciałbyś uzyskać więcej szczegółów

Kluczowe pomysły i słowa, które warto podkreślić lub zaznaczyć

Elementy, które należy zamienić na punkty

Punkty, które należy umieścić w osobnej sekcji, aby ułatwić zrozumienie

Wszelkie informacje, które obecnie uznajesz za zbędne

Przerwy w przepływie informacji

Jak wspomnieliśmy powyżej, wypróbuj ClickUp Brain, aby udoskonalić swoje notatki dzięki automatycznemu generowaniu podsumowań zawartości wideo przez AI.

🏷️ Przykład: wyobraź sobie kierownika projektu przeglądającego nagranie ze spotkania zespołu. Korzystając z ClickUp Brain, transkrybuje on i streszcza dyskusję, zaznaczając kluczowe elementy i podjęte decyzje. Pozwala to mu szybko dopracować notatki, zapewniając, że wszystkie istotne punkty zostaną uwzględnione i skutecznie przekazane zespołowi.

2. Przepisz (lub wpisz) informacje ponownie, aby lepiej je zapamiętać

Tak, dobrze słyszałeś. Powtórzenie tego, czego się nauczyłeś, własnymi słowami może pomóc Ci lepiej to zrozumieć i zapamiętać.

Niezależnie od tego, czy sporządziłeś notatki na papierze, czy w formie cyfrowej, zapisz ich streszczenie własnymi słowami, aby utrwalić zdobytą wiedzę.

Jeśli informacje zawierają złożone koncepcje, spróbuj stworzyć mapę myśli, aby połączone były różne tematy.

W jaki sposób AI może pomóc w automatycznym sporządzaniu notatek na podstawie wideo?

Chociaż umiejętność sporządzania dobrych notatek jest niezbędna dla każdego z nas, czasami chcielibyśmy po prostu słuchać tego, co się udostępnia, bez stresowania się notatkami.

Teraz to możliwe!

Wypróbuj AI Notetaker Uzyskaj automatyczne transkrypcje spotkań z wyraźnymi etykietami mówców dzięki ClickUp AI Notetaker

Funkcja AI Notetaker w ClickUp gwarantuje, że każdy punkt dyskusji zostanie zapisany i przekształcony w praktyczny zapis oraz listę zadań do zrobienia.

Wystarczy dodać narzędzie do sporządzania notatek do spotkania w Zoom, Google Meet lub Teams. Po zakończeniu spotkania otrzymasz podsumowanie i transkrypcję. To nic trudnego!

Ponadto notatki są przechowywane w ClickUp, dzięki czemu możesz korzystać ze sztucznej inteligencji, aby je przeszukiwać i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w dowolnym momencie, nawet kilka tygodni później.

To nie wszystko. Za pomocą jednego kliknięcia możesz przekształcić dowolną część notatek w zadanie w ClickUp, korzystając z AI. Kolejnym kliknięciem możesz udostępnić je na kanale czatu, aby każdy, kto potrzebuje tych informacji, miał do nich dostęp.

Nie ma co do tego wątpliwości. Notatki mogą pomóc nam wszystkim lepiej się uczyć. Jednak robienie notatek to nie tylko zapisywanie wszystkiego, co słyszysz w wideo. To umiejętność, która – jeśli jest dobrze wykorzystywana – może działać jako świetne narzędzie wspomagające pamięć i oszczędzające czas przy późniejszym powtórzeniu materiału.

ClickUp może ułatwić Ci przejście do skutecznego i wydajnego sporządzania notatek. Użyj ClickUp Brain do streszczania istniejących filmów za pomocą AI, ClickUp Clips do tworzenia klipów wideo zawierających szczegółowe notatki, ClickUp Docs do osadzania klipów wideo i formatowania notatek oraz ClickUp Tablice do wizualizacji koncepcji. Możesz też po prostu dodać ClickUp AI Notetaker do rozmowy i od razu uzyskać gotowe do wykorzystania notatki.

