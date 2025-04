Jak skutecznie sporządzać notatki stenograficzne?

Jeśli zobaczysz odręczne notatki dziennikarza, prawdopodobnie znajdziesz coś, co wygląda jak strony i strony losowych zadrapań.

To nie jest złe pismo odręczne. To skrót i tak powinien wyglądać.

Niegdyś niezbędna umiejętność dla studentów, reporterów, dziennikarzy i sekretarek na całym świecie, odręczne notatki stały się przestarzałe wraz z pojawieniem się cyfrowych mechanizmów zapisu.

Ale nadal jest przydatna, zwłaszcza gdy technologia zawodzi, a ty masz tylko zaufany długopis i papier do robienia notatek. Poza tym, czy nie byłoby fajnie znać umiejętność wykorzystywaną przez mniej niż 1% światowej populacji ?

Do zrobienia własnego systemu skrótów? Zacznijmy od podstaw.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Stenografia to szybki i skuteczny sposób sporządzania notatek przy użyciu symboli i skrótów

Poprawia szybkość robienia notatek i zapamiętywania oraz zmniejsza bałagan w notatkach

Wybierz jeden z popularnych systemów - Gregg, Pitman i Teeline lub stwórz własny

Popularne techniki obejmują używanie symboli dla słów, skracanie standardowych terminów i skupianie się na pisowni fonetycznej

Aby ćwiczyć, wybierz system zapisu stenograficznego, utwórz niestandardowy słownik i uprość skróty, aby szybciej pisać

Zwiększ swoje umiejętności stenograficzne dzięki funkcjom ClickUp, które pomagają w sporządzaniu notatek i optymalizują ogólny cykl pracy

Czym są notatki stenograficzne?

Notatki stenograficzne to szybki i zwięzły sposób rejestrowania informacji, wykorzystujący symbole i skróty do szybkiego przechwytywania pomysłów zamiast pisania pełnych zdań.

Pomaga to skupić się na kluczowych informacjach, zamiast pisać niepotrzebne frazesy. Pomyśl o tym jak o Marie Kondo- porządkowaniu notatek, zachowując tylko istotne fragmenty.

W pisaniu stenograficznym chodzi również o zachowanie prostoty. Używanie symboli i skrótów pozwala zaoszczędzić czas i energię, pozwalając skupić się bardziej na zawartości niż na samym pisaniu.

przykład

Jeśli bierzesz udział w spotkaniu dotyczącym nowej kampanii marketingowej, oto jak mogą wyglądać twoje notatki.

john: → na TMR do piątku_

emma: ? Bf dla CL? scdl mtg w środę"_

Użyte symbole skrótu:

→ = Kontynuacja

TMR = raportowanie rynku docelowego

Fri = piątek

? = Pytanie

Bf = Brief

CL = Rozpoczęcie kampanii

Scdl mtg = spotkanie dotyczące harmonogramu

Wed = środa

Oto, co oznaczają te notatki:

"Do piątku skontaktuj się z Johnem w sprawie raportowania rynku docelowego"

poproś Emmę o brief dotyczący rozpoczęcia kampanii. Zaplanuj z nią spotkanie na środę"

Prosta wskazówka: Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie stenogramów jest nauczenie się systemu stenogramów, który odpowiada Tobie i Twoim potrzebom

stworzyć własną strategię robienia notatek

. Pisz skrótami w sposób, który ma dla ciebie sens.

Dlaczego skrót jest przydatny do robienia notatek

Gdyby opisać to w jednym zdaniu, skrót jest jak kod ułatwiający pisanie. Sprawia, że notatka z powolnego żółwiego pełzania staje się zajęczym sprintem - i w tym przypadku wygrywasz!

Dzięki stenografii zmniejszasz lukę między komunikacją mówioną a pisaną, dzięki czemu transkrypcja jest szybsza i łatwiejsza, co jest szczególnie pomocne podczas spotkań i wykładów.

Innym powodem, dla którego stenografia jest nieoceniona, jest jej zdolność do zwiększania koncentracji. Zamiast grzęznąć w pisaniu każdego słowa, stenografia zmusza cię do skoncentrowania się na głównym przekazie.

Tiro, sekretarz Cycerona, słynnego rzymskiego oratora, stworzył jeden z pierwszych systemów stenografii, zwany "Notatkami Tirona", aby szybko zapisywać przemówienia i debaty. Jego metoda była tak dobra, że stała się standardem dla rzymskich senatorów.

W dzisiejszych czasach stenografia ewoluowała do systemów takich jak Gregg i Teeline (porozmawiamy o nich za chwilę!), idealnych dla każdego, kto kiedykolwiek pomyślał: "

Musi być szybszy sposób na zapisanie tego

!"

Kto używa skrótu?

Skrót nie jest przeznaczony tylko dla reporterów sądowych i dziennikarzy; jest dostępny dla każdego:

Na przykład:

Studenci: Stenografia pozwala nadążyć za szybkim tempem wykładów. Szybkość robienia notatek ma znaczenie, gdy uczestniczysz w długich wykładach robienie notatek z wideo

Stenografia pozwala nadążyć za szybkim tempem wykładów. Szybkość robienia notatek ma znaczenie, gdy uczestniczysz w długich wykładach robienie notatek z wideo Profesjonaliści: Ważne spotkania często odbywają się szybko, a stenografia pomaga nadążyć. Pomaga z łatwością zapisywać protokoły ze spotkań

Ważne spotkania często odbywają się szybko, a stenografia pomaga nadążyć. Pomaga z łatwością zapisywać protokoły ze spotkań Entuzjaści: Stenografia może być fascynującym wyzwaniem dla tych, którzy uwielbiają rozwiązywać zagadki językowe. Jest to również świetny sposób na dokumentowanie procesów twórczych, łączący w sobie kunszt językowy, odrobinę historii i mnóstwo zabawy dla mózgu!

Korzyści z robienia krótkich notatek

Korzyści płynące z notatek stenograficznych są liczne. Oto, co osiągniesz, jeśli zaczniesz już dziś.

Szybkość: Pisz do ponad 200 słów na minutę przy wystarczającej praktyce. Szybkość jest szczególnie istotna, gdy trzeba uchwycić szczegółowe informacje w krótkim czasie

Pisz do ponad 200 słów na minutę przy wystarczającej praktyce. Szybkość jest szczególnie istotna, gdy trzeba uchwycić szczegółowe informacje w krótkim czasie Przejrzystość: Naucz się pisać mniejszą liczbą słów, co prowadzi do mniejszego bałaganu i bardziej przejrzystych notatek. Skrót zmusza cię do destylowania informacji do ich esencji, co oznacza, że twoje notatki są bardziej precyzyjne i skoncentrowane

Naucz się pisać mniejszą liczbą słów, co prowadzi do mniejszego bałaganu i bardziej przejrzystych notatek. Skrót zmusza cię do destylowania informacji do ich esencji, co oznacza, że twoje notatki są bardziej precyzyjne i skoncentrowane Profesjonalna przewaga: Bądź tym, który zawsze ma wszystkie szczegóły na spotkaniach. W każdym profesjonalnym ustawieniu, pominięcie kluczowych szczegółów może być szkodliwe. Skrót gwarantuje, że uchwycisz każdą istotną informację

Bądź tym, który zawsze ma wszystkie szczegóły na spotkaniach. W każdym profesjonalnym ustawieniu, pominięcie kluczowych szczegółów może być szkodliwe. Skrót gwarantuje, że uchwycisz każdą istotną informację Wzmocnienie pamięci: Skrót pomaga lepiej zapamiętywać informacje, koncentrując się na tym, co ważne

Skrót pomaga lepiej zapamiętywać informacje, koncentrując się na tym, co ważne Niski poziom zaawansowania technologicznego: Wszystko, czego potrzebujesz, to długopis i kartka papieru, aby rozpocząć pracęaplikacja do robienia notatek nie jest łatwo dostępna

Popularne systemy skrótu

Stenografia ewoluowała na przestrzeni wieków, dając początek kilku systemom zaprojektowanym z myślą o szybkości i wydajności. Przyjrzyjmy się im bliżej:

1. Skrót Gregg

Stworzony przez Johna Roberta Gregga, stenogram Gregga to metoda sporządzania notatek, która **jest szczególnie przydatna dla studentów i profesjonalistów, którzy muszą szybko transkrybować wypowiadane słowa.

przykład: Zapis słowa "fotografia" w stenografii Gregga może przekładać się na symbole "f-t-o-g-r-f", koncentrując się na dźwiękach, a nie pisowni.

2. Stenografia Pitmana

Opracowany przez **Sir Isaaca Pitmana, system ten wykorzystuje różne grubości kresek dla różnych dźwięków. Grubsze kreski są przeznaczone dla spółgłosek dźwięcznych, a cieńsze dla spółgłosek bezdźwięcznych

Pitman Shorthand jest często preferowany przez tych, którzy potrzebują precyzji.

przykład: Spółgłoski dźwięczne, takie jak "b", są zapisywane grubymi kreskami, podczas gdy spółgłoski bezdźwięczne, takie jak "p", są cieńsze.

3. Skrót teeline

Zaprojektowany dla dziennikarzy, Teeline upraszcza alfabet w celu szybszego pisania. Jest szczególnie pomocny dla tych, którzy potrzebują szybkiej i skutecznej notatki.

przykład: Słowo "spotkanie" można zapisać jako "mtg", koncentrując się tylko na najważniejszych dźwiękach i literach.

Każdy system stenograficzny ma swój unikalny charakter, ale wszystkie mają jeden wspólny cel - zapisywanie wyrazów w formie "mtg"

uproszczenie notatek

.

Podstawowe techniki i symbole w skrócie

Aby rozpocząć pracę ze stenografią, oto kilka podstawowych technik, których będziesz potrzebować:

Symbole: Reprezentuj całe słowa za pomocą symboli, aby uniknąć pisania zbyt wiele. Zapoznaj się z popularnymi symbolami, takimi jak użycie prostej linii lub krzywej do reprezentowania popularnych słów, takich jak "the" lub "and" 🔣

Reprezentuj całe słowa za pomocą symboli, aby uniknąć pisania zbyt wiele. Zapoznaj się z popularnymi symbolami, takimi jak użycie prostej linii lub krzywej do reprezentowania popularnych słów, takich jak "the" lub "and" 🔣 Skróty: Skracaj popularne słowa, takie jak "w/" dla "z" lub "b/c" dla "ponieważ" Skróty pomagają skrócić czas pisania, co jest szczególnie przydatne w środowiskach o szybkim tempie pracy 🖊️

Skracaj popularne słowa, takie jak "w/" dla "z" lub "b/c" dla "ponieważ" Skróty pomagają skrócić czas pisania, co jest szczególnie przydatne w środowiskach o szybkim tempie pracy 🖊️ Fonetyka: Skup się na tym, jak brzmią słowa, a nie na ich pisowni. na przykład "Night" może stać się "nyt". Fonetyka polega na upraszczaniu pisowni, co pomaga przyspieszyć proces pisania 🎶

Skup się na tym, jak brzmią słowa, a nie na ich pisowni. na przykład "Night" może stać się "nyt". Fonetyka polega na upraszczaniu pisowni, co pomaga przyspieszyć proces pisania 🎶 Techniki szybkości: Ostatecznym celem jest budowanie szybkości pisania stenograficznego. Sporządź listę wszystkich symboli w dokumencie, aby móc je kopiować i wklejać w razie potrzeby. Jeśli chcesz pisać odręcznie w starym stylu, ćwicz ruchy dłoni, aby uzyskać szybkie pociągnięcia 🏃

Jak skutecznie ćwiczyć stenografię

Aby opanować stenografię, potrzebujesz odpowiedniego podejścia i narzędzi. Oto przewodnik krok po kroku:

Krok #1: Wybierz swój system

Zdecyduj się na system, który odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli używasz go do dziennikarstwa, możesz chcieć użyć systemu Teeline. Jako student możesz chcieć użyć stosunkowo prostszego systemu Gregg lub Pitman.

Krok #2: Naucz się podstaw

Zapoznaj się z podstawowymi technikami i symbolami. Praktyka jest kluczem do nauki stenografii. Możesz nawet współpracować z partnerem, aby ćwiczyć w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nauka będzie bardziej interaktywna.

Skorzystaj z zasobów takich jak słownik stenograficzny Gregg lub przewodniki do ćwiczeń, które pomogą ci opanować podstawy. Jeśli planujesz stworzyć własny system stenograficzny, musisz dobrze opanować podstawy.

Przeczytaj również:

10 najlepszych darmowych szablonów do tworzenia notatek w Dokumentach Google, Word i ClickUp

Krok #3: Korzystaj z narzędzi zwiększających wydajność

Pisanie skrótem jest szybkie, ale narzędzia takie jak ClickUp uczynić go bardziej wydajnym. Niezależnie od tego, czy chcesz używać AI do robienia notatek lub chcesz współpracować ze swoimi rówieśnikami, ClickUp ma to wszystko!

🗒️ Rób notatki z Notatnikiem

Twoje notatki ostatecznie stają się zadaniami i planami działania - dlaczego więc nie uprościć tego procesu? Notatnik ClickUp pomaga płynnie

organizować notatki

na listach kontrolnych lub w dowolnym niestandardowym formacie.

Organizuj swoje notatki i zamieniaj je w zadania, które można śledzić dzięki ClickUp Notepad

Chcesz wyzwalacz działania? Po prostu zamień swoje szybkie notatki w możliwe do śledzenia zadania z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami.

Ponadto funkcje edycji ClickUp sprawiają, że notatki są przejrzyste i atrakcyjne wizualnie. Dostępna w dowolnym miejscu i czasie - na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych - aplikacja ClickUp to idealne narzędzie do inteligentnego tworzenia notatek!

📃 Strategizuj i współpracuj z Dokumentami

Bądźmy szczerzy;

współpraca wszystko ułatwia

! Ale czy dekodowanie cudzych bazgrołów nie jest problemem przy pisaniu na skróty? Nie z ClickUp!

Stwórz i udostępniaj słownik stenograficzny lub ściągawkę dla całego zespołu z Dokumenty ClickUp dzięki czemu nie ma już zamieszania związanego z symbolami lub skrótami.

Uprość pracę zespołową i strategię krótkich notatek dzięki ClickUp Docs

Niestandardowe wpisy, współpraca w czasie rzeczywistym i połączone notatki z zadaniami, aby wszyscy byli zgodni.

Ciekawostka: Wśród stenografów, G.D. Bist, indyjski stenograf i maszynista urodzony w 1920 roku, był rekordzistą świata, pisząc 250 słów na minutę.

Współpraca przy użyciu notatek wizualnych z Tablicami

Chcesz pójść o krok dalej we współpracy? The Tablice ClickUp funkcja ta to wirtualne płótno, na którym Twój zespół może wizualnie przeprowadzać burze mózgów. Mapuj cykle pracy, połącz pomysły i natychmiast przekształcaj koncepcje w wykonalne zadania bez konieczności wracania i wracania.

Burza mózgów z zespołem przy użyciu ClickUp Whiteboards

Automatyzacja cyklu pracy z Brain

Myślisz, że AI i stenografia działają razem? Cóż, rozwijają się razem! ClickUp Brain to osobiste narzędzie AI "zapytaj mnie o wszystko", które łączy Twoje zadania, dokumenty i wiedzę zespołu, aby zapewnić natychmiastowe odpowiedzi i automatyzację powtarzalnej pracy.

Potrzebujesz podsumowania notatek ze spotkania z zeszłego miesiąca? Sprawdź. Chcesz przekształcić zawartość dokumentu w przejrzysty konspekt raportu? Podwójne sprawdzenie! Wszystko, co musisz zrobić, to zapytać.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

Połącz Brain z Automatyzacja ClickUp ; nie musisz się martwić o pominięcie zadań lub wyzwalacze działań następczych. Żadnych utraconych szczegółów, żadnego zmarnowanego czasu!

Używaj automatyzacji ClickUp do działań następczych

ClickUp nie tylko pomaga w sporządzaniu krótkich notatek, ale także usprawnia cykl pracy.

Przekształć notatki w możliwe do śledzenia zadania

Przekształcanie notatek ze spotkań w wyczyszczone, przydatne podsumowania

Edytuj, aktualizuj i udoskonalaj udostępniane notatki w czasie rzeczywistym

Przechowuj wszystkie notatki, zadania i aktualizacje w jednym, uporządkowanym miejscu

Przeczytaj również:

15 najlepszych aplikacji i narzędzi AI do robienia notatek

Krok #4: Ustawienie celów do poprawy

Dyscyplina jest ważna podczas nauki stenografii, zwłaszcza ze względów zawodowych. Ustaw jasne, mierzalne cele, aby śledzić swój postęp w stenografii.

**Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie szybkości, czy opanowanie nowych symboli, graj w swoje cele i regularnie je oceniaj, aby pozostać skupionym i zmotywowanym

Porada dla profesjonalistów: Skoncentruj się na opanowaniu jednego systemu stenograficznego na raz, aby uniknąć nieporozumień. Gdy już poczujesz się komfortowo, możesz eksperymentować z łączeniem wielu systemów w unikalną mieszankę, aby uzyskać jeszcze lepszą wydajność.

Najlepsze praktyki skutecznego sporządzania notatek stenograficznych

Aby jak najlepiej wykorzystać stenografię, pamiętaj o tych najlepszych praktykach:

📝 Ćwicz regularnie

Jak w przypadku każdej umiejętności, praktyka czyni mistrza! Regularna praktyka pomaga wzmocnić to, czego się nauczyłeś. **Każdego dnia poświęć czas na ćwiczenie stenografii, nawet przez 15 minut

Im więcej ćwiczysz, tym szybciej i dokładniej piszesz.

📝 Rozwijaj osobisty słownik

Osobisty słownik jest nieoceniony, zwłaszcza podczas pracy ze specjalistycznym słownictwem. Stwórz słownik stenograficzny z niestandardowymi symbolami dla popularnych terminów i nazw specyficznych dla twoich wymagań , dzięki czemu notatki będą łatwiejsze, a stenografia bardziej spersonalizowana i wydajna.

📝 Zachowaj prostotę

Unikaj nadmiernego komplikowania notatek nadmiernymi skrótami. Prostota jest kluczem do skutecznego stenografowania.

Najczęstsze błędy, których należy unikać podczas sporządzania notatek stenograficznych

Choć stenografia może być niezwykle przydatna, łatwo wpaść w poniższe pułapki:

❌ Robienie zbyt gęstych notatek

Nie komplikuj zbytnio notatek stenograficznych za pomocą zbyt wielu skrótów. Zachowaj prostotę dla przejrzystości, ponieważ gęste notatki są trudne do późniejszego rozszyfrowania. **Celem jest szybkie zapisywanie informacji, a nie tworzenie ściśle tajnego kodu.

❌ Poleganie wyłącznie na pamięci

Łatwo jest zapomnieć symbole stenograficzne, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w tej praktyce. Miej swój słownik stenograficzny zawsze pod ręką.

❌ Nie przeglądanie notatek

Niesprawdzone notatki stenograficzne mogą później stanowić zagadkę. Podpowiedź dotycząca przeglądania notatek stenograficznych gwarantuje, że nie zapomnisz ważnych szczegółów.

Podnieś swoje umiejętności stenograficzne dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy wybierzesz system Gregga, Pitmana lub Teeline, czy też stworzysz własny, notatki stenograficzne to przede wszystkim praktyka, prostota i korzystanie z odpowiednich narzędzi.

ClickUp dodaje kolejny wymiar do stenografii jako

oprogramowanie do zarządzania dokumentami

które pomaga przechwytywać notatki, przekształcać je w wykonalne zadania i bez wysiłku je śledzić.

Czy wspomnieliśmy już, że robi to wszystko za darmo? Nie ma nic lepszego niż to!

Gotowy na połączenie notatek z wydajnością? Załóż darmowe konto ClickUp już teraz !