10 alternatywnych rozwiązań Apple Notes do tworzenia cyfrowych notatek w 2025 roku

Aplikacje do robienia notatek pomagają uchwycić genialne pomysły, dostarczają przypomnień i organizują myśli do wykorzystania w odpowiednim czasie - i wiele więcej.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak podsumowywanie AI, płynna współpraca i nie tylko, mogą stać się twoim drugim mózgiem. Jeśli jednak używasz Apple Notes tylko do robienia notatek, możesz tracić dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji innych aplikacji do robienia notatek.

Aby pomóc ci wybrać potężną alternatywę dla Apple Notes, która wykracza poza podstawowe notatki, przygotowaliśmy listę 10 atrakcyjnych aplikacji. Aplikacje te wykraczają poza proste tworzenie notatek i stanowią świetną alternatywę dla Apple Notes.

Zapoznajmy się z tymi alternatywami dla Apple Notes i znajdźmy idealne rozwiązanie dla siebie!

Czego należy szukać w alternatywach dla Apple Notes?

Znalezienie alternatywy dla Apple Notes to nie tylko zastąpienie Aplikacja do robienia notatek dla komputerów Mac z inną opcją; musisz przyjrzeć się jej szczegółowym aspektom. Najlepsza obecnie aplikacja do robienia notatek ma wszystkie poniższe funkcje:

Łatwość organizacji: Jeśli masz zwyczaj notowania rzeczy w sposób losowy, twoje notatki zaczną wyglądać na zagracone, chyba że zostaną odpowiednio zorganizowane. Dlatego aplikacja do robienia notatek powinna mieć możliwość organizowania notatek w logiczną strukturę, w tym wielopoziomowe foldery, zaawansowane opcje etykiety, a nawet funkcje zarządzania projektami, jeśli dotyczy

Współpraca przy tworzeniu notatek: Wybierz aplikację z rozbudowaną funkcją współpracy, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole. Możesz udostępniać wspólne notatki, tworzyć zadania lub zadania do wykonania dla członków zespołu, dodawać przypomnienia i zostawiać komentarze w celu uzyskania jasnego zrozumienia

: Nie każdy lubi ograniczać się do ekosystemu Apple. W przeciwieństwie do Apple Notes, które działa tylko na urządzeniach z systemem iOS, możesz preferować aplikacje do robienia notatek które działają na wielu urządzeniach i różnych platformach Przewaga AI: Najnowocześniejsze aplikacje do robienia notatek już teraz wykorzystanie AI do tworzenia notatek aby usprawnić swój cykl pracy. Poznaj funkcje takie jak inteligentne podsumowania, które automatycznie kondensują kluczowe punkty, narzędzia do generowania zawartości, które pomagają w burzy mózgów lub możliwość automatycznego generowania elementów działań z notatek i zadań

10 najlepszych alternatyw dla Apple Notes w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jakie funkcje należy traktować priorytetowo, przyjrzyjmy się 10 doskonałym alternatywom dla Apple Notes, z których każda oferuje unikalne funkcje dostosowane do różnych potrzeb:

1. ClickUp

ClickUp to idealny wybór dla użytkowników poszukujących solidnej, opartej na współpracy, bogatej w funkcje i potężnej aplikacji do tworzenia notatek. Platforma wykracza poza proste funkcje notatek, oferując potężny obszar roboczy, który może łatwo zintegrować całą wydajność, notatki i planowanie projektów na jednej platformie.

Uchwytywanie pomysłów w podróży, w dowolnym miejscu i czasie dzięki ClickUp Notepad Notatnik ClickUp to idealne miejsce do zapisywania notatek - przechwytywania pomysłów, przeprowadzania burzy mózgów i organizowania notatek z łatwością. Pomaga przypisać notatki do zespołu, przekształcając je w zadania, które można śledzić i do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca. Wystarczy zanotować pomysł i przekształcić go w elementy listy kontrolnej.

Dzięki funkcji przeciągania i upuszczania można łatwo przenosić elementy listy kontrolnej i organizować je według terminów, priorytetów, osób przypisanych i nie tylko. Ponadto notatki można formatować za pomocą rozbudowanych funkcji edycji, w tym obrazów, GIF-ów, materiałów wideo i nie tylko.

Łatwe przypisywanie zadań i dodawanie komentarzy za pomocą ClickUp Docs

Dodatkowo z Dokumenty ClickUp , możesz zintegrować swoje notatki i łatwo dodawać dokumenty lub załączniki. Od współpracy w czasie rzeczywistym, bogatego formatu, kontroli prywatności i dokumentów opartych na AI, możesz być na bieżąco z pomysłami i do zrobienia więcej ze swoimi notatkami.

Podsumuj dokumenty i dowolny tekst w ciągu kilku sekund za pomocą ClickUp AI ClickUp Brain pomaga połączyć siłę ludzkich pomysłów ze sztuczną inteligencją. Jest to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę Twojej firmy z AI.

Użyj jej, aby przekształcić notatki audio lub notatki ze spotkań w wykonalne zadania, podsumować szczegółowe dokumenty w zwięzłe notatki, a nawet tworzyć zawartość za pomocą prostych podpowiedzi.

Łatwe tworzenie codziennych notatek i zarządzanie nimi za pomocą szablonu ClickUp Daily Notes

Plus, z Szablon codziennych notatek ClickUp dzięki szablonowi ClickUp Daily Notes możesz łatwo uporządkować wszystkie notatki i mapować je w odniesieniu do swoich celów. Szablon ten jest idealny dla początkujących i zawiera łatwe w użyciu domyślne dane wejściowe, które ułatwiają tworzenie szczegółowych notatek, planowanie zadań i śledzenie postępów.

Dzięki temu wykracza poza zwykłą aplikację do robienia notatek i może być zakończonym asystentem wydajności i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie, organizowanie i współpraca nad notatkami, zadaniami, harmonogramami i dokumentami - wszystko w ramach jednej platformy

Użyj ClickUp Universal Search solidna funkcja wyszukiwania, która pomaga znaleźć notatki w całym obszarze roboczym, bez względu na to, jak je skategoryzujesz

Przechwytywanie myśli i inspiracji w dowolnym momencie za pomocą funkcji Aplikacja mobilna ClickUp i rozszerzenia do Chrome, aby notować notatki, uzyskiwać dostęp do istniejących i zachować wydajność zawsze

Skrupulatnie organizuj swoje notatki dzięki Etykiety zadań ClickUp elastyczny system etykiet. Przypisuj etykiety, aby kategoryzować notatki według tematu, projektu lub innych istotnych kryteriów w celu łatwego wyszukiwania informacji

Mistrz Intuicyjne polecenia / ukośniki ClickUp do formatowania tekstu, tworzenia zadań lub przypisywania notatek w locie

Przekształcanie notatek w pełnoprawne dokumenty ClickUp, umożliwiające integrację multimediów, przypisywanie zadań i korzystanie z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym

Tworzenie notatek nawet w trybie offline, z funkcją dostępu i edycji istniejących notatek, tworzenia nowych i synchronizacji zmian po uzyskaniu stabilnego połączenia z Internetem

Osadzanie obrazów, plików i połączonych treści bezpośrednio w notatkach w celu nadania im dodatkowego kontekstu

Integracja notatek z plikami Mapy myśli ClickUp lub przeprowadź burzę mózgów ze swoimi Teamsami używając Tablice ClickUp umożliwiając wizualizację pomysłów i płynną organizację projektów

Dźwignia ClickUp Brain do tworzenia wysokiej jakości zawartości, danych powstania zadań i innych zastosowań

Tysiące gotowych do użycia szablonów do zapisywania pomysłów, notatek i elementów do działania

limity ClickUp

Chociaż ClickUp ma doskonałe funkcje, może mieć stromą krzywą uczenia się w porównaniu do prostej aplikacji do robienia notatek

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Notion /AI

Via Notion Notion to konfigurowalny obszar roboczy z wieloma funkcjami, takimi jak tworzenie dokumentów i wiki, zarządzanie projektami, a nawet proste tworzenie notatek. Dzięki Notion AI robienie notatek jest proste - możesz znaleźć notatki i inne informacje w obszarze roboczym, przekształcić notatki w dokumenty lub inne spostrzeżenia za pomocą pisarza AI i używać go jako osobistego asystenta.

Najlepsze funkcje Notion AI

Tworzenie notatek i przechowywanie ich w scentralizowanym obszarze roboczym wraz z innymi zasobami, takimi jak wiki, dokumenty i projekty

Wykorzystaj moc AI do tworzenia notatek, przechwytywania notatek głosowych i konwertowania ich na wiele formatów

Organizuj notatki w dokumenty i inne strony, aby uporządkować informacje w sposób, który Ci odpowiada

Wzbogacaj swoje notatki o obrazy, wideo, nagrania audio, a nawet osadzaj fragmenty kodu, aby uzyskać bardziej dynamiczne wrażenia podczas tworzenia notatek

Współpracuj ze swoim zespołem, edytując, komentując i przydzielając zadania w czasie rzeczywistym

Limity AI

Elastyczność Notion AI może być również mieczem obosiecznym. Sama liczba niestandardowych opcji może wymagać trochę czasu, aby się ich nauczyć i opanować

Podczas gdy Free Plan Notion jest funkcjonalny, większość istotnych funkcji jest zablokowana za płatnymi subskrypcjami

Cennik Notion

Free

Plus : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Notion AI jest dostępny jako dodatek w cenie $$$a za członka miesięcznie

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4.7/5 (5000+ recenzji)

4.7/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2000+ ponownych widoków)

3. OneNote

via microsoft OneNote_ Microsoft OneNote to produkt Office 365, który umożliwia płynne robienie notatek i integrowanie ich z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i inne. To sprawia, że jest to wygodny wybór dla tych, którzy już zainwestowali w ekosystem Microsoft. OneNote jest dołączony do większości subskrypcji Microsoft 365, co czyni go opłacalną opcją dla tych, którzy już korzystają z pakietu.

Ponadto, OneNote ma kilka zaawansowanych funkcji, które pozwalają robić notatki audio, podsumowywać dyskusje na spotkaniu zespołu w notatkach ze spotkania i tworzyć listy rzeczy do zrobienia z prostych notatek.

Najlepsze funkcje OneNote

Tworzenie notatek i integrowanie ich z innymi produktami Microsoft Office 365, dzięki czemu jest to idealna opcja dla wymagań Enterprise

Organizowanie notatek za pomocą cyfrowych notatników i sekcji, naśladujących znaną strukturę fizycznego notatnika

Dostęp do notatek na różnych urządzeniach dzięki dostępności OneNote na Windows, Mac, Android i iOS

OneNote limit

Nie jest to idealna opcja jako samodzielna aplikacja, ponieważ jest skierowana do osób korzystających już z ekosystemu Office 365

Chociaż OneNote umożliwia podstawowe funkcje współpracy, może nie być tak solidny jak niektórzy konkurenci w przypadku złożonych projektów pracy zespołowej

Ceny OneNote

Dostępny za darmo z subskrypcją Microsoft 365

Bez Microsoft 365, 6,99 USD/miesiąc lub 69,99 USD/rok za 1 TB

Oceny i recenzje aplikacji OneNote

G2: 4,5/5 (1800+recenzji)

4,5/5 (1800+recenzji) Capterra: 4.6/5 (1500+recenzji)

4. Evernote

via Evernote Następnym na naszej liście alternatyw dla Apple Notes jest Evernote, wieloletni gracz znany z solidnych funkcji i wszechstronności. Zaczęło się jako główny aplikacja do robienia notatek na Androida i iOS. Jednak z biegiem lat zaspokaja potrzeby szerokiego zakresu użytkowników, od studentów zarządzających badaniami naukowymi po profesjonalistów organizujących złożone projekty.

Najlepsze funkcje Evernote

Tworzenie notatek z zaawansowanymi funkcjami, w tym z możliwością tworzenia wycinków z sieci, rozpoznawaniem pisma odręcznego, zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i integracją z różnymi narzędziami zwiększającymi wydajność pracy

Robienie notatek i dostęp do istniejących nawet bez połączenia z Internetem i synchronizowanie ich później, dzięki czemu Evernote jest wygodny dla użytkowników mobilnych

Organizowanie notatek za pomocą notatników i elastycznego systemu etykiet w celu efektywnego wyszukiwania informacji

Dostęp do notatek na różnych urządzeniach dzięki dostępności Evernote na Windows, Mac, Android i iOS

Evernote limit

Free Plan ogranicza przestrzeń dyskową i niektóre funkcje, z tylko jednym notatnikiem i maksymalnie 50 notatkami, potencjalnie utrudniając pracę zaawansowanym użytkownikom

Mnogość funkcji Evernote może być przytłaczająca dla nowych użytkowników, którzy mogą potrzebować trochę czasu na dostosowanie się

Ceny Evernote

Forever Free

Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (2000+recenzji)

4.4/5 (2000+recenzji) Capterra: 4.4/5 (8000+recenzji)

5. Obsidian

via Obsidian Obsidian to prywatna i elastyczna aplikacja do robienia notatek, która ma być nie tylko prostą aplikacją do pisania i organizowania notatek, ale także do tworzenia map myśli. A konkurent Notion i innych wizualnych aplikacje organizacyjne, Obsidian jest odpowiedni dla pracowników wiedzy, studentów i każdego, kto chce połączyć swoje pomysły z zasobami. Wykorzystuje koncepcję zwaną "połączonymi notatkami", aby wspierać sieć połączonych informacji.

Najlepsze funkcje Obsidian

Pisanie i formatowanie notatek za pomocą Markdown, lekkiego języka znaczników oferującego elastyczność i kontrolę nad formatowaniem tekstu

Tworzenie sieci powiązanych ze sobą notatek, pozwalających na odkrywanie relacji między pomysłami i budowanie kompleksowej bazy wiedzy

Przechowywanie notatek lokalnie na urządzeniu, co zapewnia zakończoną kontrolę nad danymi

Korzystaj z Discorda i jego forów dyskusyjnych w celu uzyskania wsparcia, raportowania błędów i uzyskiwania pomocy w zapytaniach od innych użytkowników Obsidian

Połączony ze wszystkim - pomysłami, ludźmi, miejscami, książkami, a nawet wiki, co sprawia, że jest to świetny Alternatywa dla Notion Obsydian limit

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na unikalne podejście, które wymaga pewnych inwestycji w naukę podstawowych pojęć i funkcji

Ceny Obsidian

Użytek osobisty : Free Forever

: Free Forever Użycie komercyjne: 50 USD/rok za użytkownika

Obsydialne oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (20+ głosów)

6. Niedźwiedź

via niedźwiedź_ Bear to prosta aplikacja do robienia notatek w Markdown, która umożliwia przechwytywanie notatek, osadzanie tekstu, zdjęć, tabel i list rzeczy do zrobienia w tej samej notatce oraz organizowanie tego wszystkiego. Ta aplikacja do robienia notatek może pochwalić się pięknym interfejsem użytkownika i koncentruje się na prostocie bez poświęcania podstawowych funkcji.

Najlepsze funkcje

Wykorzystanie Markdown do podstawowego formatu i zachowanie kontroli nad strukturą notatek

Funkcja wyszukiwania ułatwiająca szybkie lokalizowanie określonych informacji w notatkach

Organizowanie notatek za pomocą elastycznego systemu etykiet w celu efektywnego wyszukiwania informacji

Eksport notatek do formatów takich jak PDF, HTML, DOCX, JPG i innych w celu łatwego dostępu na wielu urządzeniach

Niedźwiedzie limity

Większość zaawansowanych funkcji jest dostępna tylko w planie Pro

Bear posiada aplikację komputerową, ale lepiej sprawdza się na urządzeniach mobilnych

Ceny Bear

Free forever

Bear Pro: 2,99 USD/rok

Oceny i recenzje Bear

G2: 4.6/5 (40+ recenzji)

4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10 recenzji)

7. Simplenote

via Google Play Simplenote to prosta i nierozpraszająca aplikacja do robienia notatek, która przedkłada podstawowe notatki nad wszystko inne. Jest Free, oferuje funkcje współpracy i pomaga organizować notatki za pomocą etykiet do natychmiastowego wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Simplenote

Natychmiastowe ładowanie notatek, ponieważ aplikacja stale synchronizuje dane ze wszystkimi urządzeniami i aplikacjami

Płynny dostęp do notatek na różnych urządzeniach dzięki dostępności Simplenote w systemach Windows, Mac, Android, iOS, a nawet w Internecie

Korzystanie z podstawowych formatów Markdown w celu uporządkowania tekstu w notatkach

Współpraca nad notatkami dzięki podstawowym funkcjom, takim jak udostępnianie dostępu i historia wersji

Limity Simplenote

Simplenote celowo nadaje priorytet prostocie, poświęcając zaawansowane funkcje, takie jak wsparcie multimedialne lub złożone opcje organizacji

Brak dostępu offline, co oznacza, że zawsze potrzebujesz połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp do notatek i je edytować

Ceny Simplenote

Free Forever

Oceny i recenzje Simplenote

G2: 4.2/5 (35+recenzji)

4.2/5 (35+recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Supernotes

via Supernotes Supernotes to potężna aplikacja do robienia notatek, która została stworzona specjalnie dla iPada i innych urządzeń Apple. Jej funkcje tworzenia notatek z bogatym tekstem umożliwiają korzystanie z Apple Pencil do rysowania, bazgrania i naśladowania odręcznych notatek na urządzeniach.

Najlepsze funkcje SuperNotes

Pisanie odręcznych notatek i szkicowanie pomysłów za pomocą funkcji naturalnego pisania piórem Supernotes

Dodawanie adnotacji do plików PDF, e-booków i innych dokumentów za pomocą kompleksowego ustawienia narzędzi

Personalizacja notatek za pomocą różnych stylów pióra, szablonów i motywów kolorystycznych

Organizowanie notatek za pomocą folderów i systemu etykiet w celu efektywnego wyszukiwania informacji

Supernotes limit

Ograniczony do ekosystemu Apple, ponieważ jest przeznaczony głównie dla iPada, a ostatnie aktualizacje udostępniły go na komputerach Mac, Linux i Windows

Wymaga płatnej subskrypcji, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji tworzenia notatek

Ceny SuperNotes

Starter : Free

: Free Unlimited: $10/miesiąc

Oceny i recenzje SuperNotes

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Notatka Boost

via Boost Note Boost Note to narzędzie do zarządzania projektami oparte na dokumentach, które koncentruje się na umożliwieniu zdalnym zespołom DevOps i programistom płynnej współpracy nad projektami. Koncentruje się na czystym formacie kodu i funkcjach zorientowanych na programistów, co czyni go silnym konkurentem dla programistów.

Najlepsze funkcje aplikacji Boost Note

Tworzenie notatek z podświetlaniem składni, ponieważ Boost Notes doskonale radzi sobie z obsługą kodu z podświetlaniem składni, ułatwiając pisanie, czytanie i udostępnianie fragmentów kodu w notatkach

Bezproblemowa integracja z Git, popularnym systemem kontroli wersji używanym przez programistów, umożliwiająca śledzenie wersji i współpracę nad fragmentami kodu w notatkach

Minimalizacja rozpraszania uwagi dzięki minimalistycznemu interfejsowi, który pozwala skupić się na kodzie i notatkach

Boost Note limit

Ustawienie funkcji Boostnote, choć potężne dla programistów, może być mniej atrakcyjne dla użytkowników spoza pola kodowania

Free Plan ogranicza przestrzeń dyskową i funkcje współpracy

Ceny Boost Note

Free Forever

Standard: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Pro: $10/miesiąc na użytkownika

Boost Notatka oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Polynote

via Polynote Polynote to eksperymentalne środowisko do tworzenia notatek zbudowane na Scali, wysokopoziomowym języku programowania ogólnego przeznaczenia. Narzędzie to jest skierowane głównie do naukowców zajmujących się danymi i inżynierów, którzy mocno integrują kodowanie i inne elementy w procesie tworzenia notatek.

USP Polynote to wsparcie dla mieszania wielu języków w jednym notatniku i umożliwienie płynnego udostępniania danych między nimi.

Najlepsze funkcje Polynote

Wykonywanie kodu w notatatkach przy użyciu różnych jąder, takich jak Python i Scala, co czyni go idealnym do analizy i wizualizacji danych

Płynna integracja notatek i kodu z Apache Spark w celu eksploracji, analizy i wizualizacji większych zbiorów danych bezpośrednio w notatkach

Pisanie fragmentów kodu w różnych językach (Scala, Python, SQL) w swoich notatkach, z udostępnianiem zmiennych dla spójnego cyklu pracy

Limity Polynote

Wysoka złożoność dla użytkowników, którzy chcą prostej alternatywy dla Apple Notes

Uruchamianie kodu w środowisku notatek może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zaleca się zachowanie ostrożności i korzystanie z Polynote wyłącznie na zaufanym komputerze osobistym

Ze względu na swój eksperymentalny charakter, Polynote ma mniejszą bazę użytkowników i ograniczone wsparcie w porównaniu do innych aplikacji do notatek

Ceny Polynote

Free

Oceny i recenzje Polynote

G2: NA

NA Capterra: NA

Zamień swoje pomysły w potężne działania za pomocą ClickUp

Gotowy do porzucenia Apple Notes i korzystania z bardziej zaawansowanej notatki? Zacznij poznawać przedstawione przez nas opcje i odkryj aplikację, która najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy!

Zarządzaj notatkami na wielu urządzeniach i platformach za pomocą ClickUp Notes

Gdybyśmy mieli wybrać jedną dobrą alternatywę dla Apple Notes z tej listy jako naszą główną aplikację do robienia notatek, wybralibyśmy ClickUp. Wyróżnia się solidną wydajnością i możliwościami zarządzania projektami, zapewniając wyjątkowe funkcje i asystenta AI do uruchomienia.

uprość notatki i używaj podpowiedzi do generowania zadań za pomocą ClickUp Brain_

Dzięki ClickUp Brain, asystentowi opartemu na AI (dostępnemu w płatnych planach), możesz generować kreatywne formaty tekstów, podsumowywać notatki i wyodrębniać elementy działań, jeszcze bardziej usprawniając procesy tworzenia notatek i dokumentacji.

Zawiera również gotowe do użycia szablony wydajności pomagając w łatwym rozpoczęciu korzystania z nich w celu notatki a nawet tworzenie list do zrobienia, śledzenie celów i ogólne zarządzanie zadaniami. Zarejestruj się i rozpocznij korzystanie z Free Forever Plan ClickUp już dziś, aby przenieść swoje notatki na wyższy poziom.