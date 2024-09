Jak napędzać wzrost produktu za pomocą punktów parzystości?

Wyobraź sobie, że tworzysz produkt SaaS, który jest innowacyjny, pełen unikalnych funkcji i ma szansę zrewolucjonizować rynek. Pomimo włożonego wysiłku, nie odnotowujesz oczekiwanego wzrostu, a niestandardowi klienci nie przyjmują Twojego produktu.

Czego brakuje? Często budujemy i sprzedajemy produkt w sposób, który nie trafia do odbiorców. Zapominamy o tym, co najważniejsze.

To znaczy - nie chodzi o to, co odróżnia Twój produkt od innych na rynku, ale o to, co sprawia, że spełnia on swoje podstawowe zadanie.

Czasami, w pośpiechu, aby podkreślić unikalne punkty sprzedaży produktu (USP), łatwo jest przeoczyć znaczenie Punktu Równości produktu.

Dlatego na tym blogu zbadamy, czym są punkty parytetu, dlaczego są one kluczowe w świecie SaaS, jak napędzać wzrost produktu za pomocą punktów parytetu i jak współpracują one z punktami różnicowymi (POD), aby stworzyć potężną strategię produktu.

Czym są Punkty Równości?

Punkty parytetu (POP) to podstawowe funkcje lub funkcje, które musi posiadać każdy produkt w danej kategorii, aby można go było uznać za legalnego konkurenta. Mówiąc prościej, są to podstawowe wymagania, których niestandardowi klienci oczekują przy wyborze produktu.

Na przykład, w przypadku każdego produktu SaaS użytkownicy zazwyczaj oczekują dodatkowego bezpieczeństwa danych, szybkiej obsługi klienta i przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Jeśli twój produkt SaaS nie ma tych podstawowych funkcji, użytkownicy nawet nie wezmą go pod uwagę - bez względu na to, jak wyjątkowe lub innowacyjne mogą być inne funkcje.

POPy odgrywają znaczącą rolę we wpływie na przyjęcie i utrzymanie użytkowników.

Co więcej, dobrze ugruntowany POP ułatwia użytkownikom przejście z produktu konkurencji na twój.

Jeśli Twoja platforma SaaS spełnia wszystkie wymagania branżowe, użytkownicy są mniej narażeni na "szok funkcji" podczas zmiany, co zmniejsza tarcia w procesie przejścia. Staje się to jeszcze ważniejsze na nasyconym rynku z niezliczoną liczbą konkurencyjnych marek.

Jak POP kategorii różni się od konkurencyjnego POP?

Punkty parytetu można podzielić na dwie kategorie - Category POP i Competitive POP.

Kategoria POP odnosi się do podstawowych funkcji, które są potrzebne do konkurowania w kategorii produktu - "must-have", które sprawiają, że produkt wchodzi do gry, ale jej nie wygrywa.

Na przykład, narzędzia do projektowania produktów muszą oferować funkcje takie jak zarządzanie warstwami, możliwość przeciągania i upuszczania oraz opcje eksportu w różnych formatach. Bez tych podstaw żaden projektant nie potraktuje narzędzia poważnie.

z drugiej strony, Competitive POP pomaga produktowi dorównać konkurencji w pewnych obszarach. Te atrybuty (lub punkty konkurencyjne) są dodawane specjalnie w celu zneutralizowania zalet, które konkurent może uznać za wyjątkowe.

Jeśli konkurent może pochwalić się niezwykle przyjaznym dla użytkownika interfejsem ze współpracą w czasie rzeczywistym, narzędzie do projektowania prawdopodobnie będzie potrzebowało podobnych funkcji, aby skutecznie konkurować.

Balansowanie POP i POD dla silnej strategii produktowej

Mówiąc o Point of Parity, konieczne jest odniesienie się do słonia w pokoju - Point of Difference (POD). Odnosi się on do funkcji, które odróżniają produkt od konkurencji.

Najlepszym scenariuszem jest to, że POP i POD współpracują ze sobą w strategii produktu, tworząc atrakcyjną ofertę. Skupienie się wyłącznie na POP sprawia, że produkt wtapia się w konkurencję.

Ale dobrze zrealizowana strategia POP i POD buduje zaufanie, poprawia retencję użytkowników i zmniejsza churn - prowadząc do trwałego wzrostu i zwiększania udziału w rynku

To nie wszystko. Zadowoleni użytkownicy przyczyniają się również do pozytywnego przekazu ustnego, poszerzając bazę użytkowników.

Przygotowanie strategii pozycjonowania marki z punktami równości

Powodzenie produktu SaaS zaczyna się od zrozumienia i zidentyfikowania Punktów Równości. Bez tego fundamentu opracowanie silnej strategii pozycjonowania jest jak strzelanie strzałami w ciemności. ClickUp dla Teamów Produktowych to narzędzie typu "wszystko w jednym", które może pomóc usprawnić każdą scenę podróży produktu, od wstępnych koncepcji do realizacji.

Niezależnie od tego, czy mapujesz pomysły, zarządzasz sprintami, czy śledzisz postępy, ClickUp zapewnia utrzymanie celu i skuteczne spotkanie z POP.

Wykorzystaj ClickUp Whiteboards do wspólnej mapy Points of Parity, usprawnij pozycjonowanie marki i popraw współpracę w zespole

Oto szczegółowy przewodnik na temat tego, jak określić punkty parytetu i stworzyć strategię pozycjonowania za pomocą ClickUp:

1. Zrozumienie rynku

Zanim będziesz mógł zidentyfikować swoje POP, musisz dogłębnie zrozumieć swój rynek. Pomoże to określić minimalne wymagania dotyczące produktu.

Oto jak zacząć:

Zbadaj konkurencję: Zacznij od przeanalizowania swoich konkurentów i poszukaj funkcji (must-haves, good-to-haves i core differentiators) - to są twoje POP i POD UżyjDokumenty ClickUp aby scentralizować i uporządkować wszystkie dane konkurencji, umożliwiając zespołowi efektywną współpracę i dostęp do informacji

Łatwa struktura i przechowywanie szczegółowych informacji na zagnieżdżonych stronach dzięki ClickUp Docs

Przeprowadzenie programu Voice of the Customer (VoC): Zrozumienie oczekiwań klientów jest kluczem do sukcesu. UżyjFormularze ClickUp do tworzenia ankiet, przechwytywania odpowiedzi i przekształcania tych spostrzeżeń w zadania, które można podjąć. Możesz także zbierać opinie klientów na temat produktów konkurencji, aby dowiedzieć się, które funkcje mają dla nich największą wartość. Możesz także korzystać z logiki warunkowej, dzięki czemu ClickUp Forms może dynamicznie aktualizować się w oparciu o odpowiedzi użytkowników

Formularze ClickUp dynamicznie aktualizują się na podstawie odpowiedzi od użytkowników

Analizuj trendy w branży: Śledzenie trendów w branży, raportowanie badań i kluczowych czynników wpływających na Twój biznes za pomocąWidok wykresu Gantta w ClickUp. Zintegruj wyniki ankiet użytkowników, analizy konkurencji i benchmarki branżowe, aby upewnić się, że funkcje Twojego produktu są zgodne ze standardami rynkowymi

Możesz łączyć przestrzenie, foldery, listy, zadania i podzadania, aby uzyskać jasny obraz mapy drogowej produktu za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp

2. Identyfikacja POP produktu

Mając jasne zrozumienie rynku i standardów branżowych, zidentyfikuj POP, które musi spełniać Twój produkt.

Zadaj sobie pytanie:

_Które funkcje są kluczowe dla spełnienia oczekiwań użytkowników?

jakie funkcje są niezbędne, aby mój produkt lub marka wyróżniały się i były uważane za opłacalne?

Będą to formularze stanowiące podstawę twojego produktu, zapewniające, że zaspokaja on podstawowe potrzeby odbiorców docelowych. Dodatkowo można również:

Segmentować odbiorców: Opracować persony użytkowników na podstawie opinii VoC i segmentować je w celu zidentyfikowania grup klientów dopasowanych do Twojego produktu. UżyjPola niestandardowe ClickUp do przechwytywania i kategoryzowania atrybutów, pomagając określić, które POP są krytyczne dla każdego segmentu, aby zapewnić, że produkt spełnia określone potrzeby użytkowników

Twórz szczegółowe profile dla różnych segmentów użytkowników, takich jak niezależni projektanci lub zespoły korporacyjne, za pomocą pól niestandardowych ClickUp

Doprecyzuj funkcje produktu: W oparciu o badania i segmentację, dostosuj funkcje swojego produktu, aby upewnić się, że spełniają one zidentyfikowane POP. WykorzystajClickUp Brain aby wygenerowaćbriefy produktowe, pomysłów na funkcje, planów ulepszeń i dokumentacji technicznej

ClickUp Brain może tworzyć zawartość związaną z wymaganiami produktowymi i marketingowymi, aby skutecznie spełniać zidentyfikowane punkty parytetu

Możesz również użyć szablonu ClickUp, aby lepiej zaplanować mapę drogową produktu.

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Pobierz szablon

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu rozwojem produktu.

Szablon Szablon mapy drogowej produktu autorstwa ClickUp pomoże ci planować, wizualizować i śledzić rozwój funkcji twojego produktu, aby upewnić się, że spełniają one zidentyfikowane punkty parzystości.

Zapewnia on widok wizji, kierunku i zobowiązań produktu w skali makro, ułatwiając śledzenie i udostępnianie aktualizacji kierownictwu i interesariuszom.

Korzystając z tego szablonu, Teams mogą zachować zgodność celów, zidentyfikować potencjalne ryzyko i zapewnić, że produkty zostaną uruchomione na czas i w ramach budżetu.

Pobierz szablon

3. Tworzenie strategii pozycjonowania marki

Po jasnym zdefiniowaniu pozycji POP, następnym krokiem jest stworzenie strategii pozycjonowania, która skutecznie komunikuje te punkty, jednocześnie podkreślając unikalną propozycję wartości.

Dźwignia Szablon do pozycjonowania pozycji produktów ClickUp aby uporządkować i dopracować swoją strategię, zapewniając jej skuteczny rezonans z rynkiem docelowym.

Pobierz szablon

Pobierz ten szablon

Oto kilka innych elementów, które można dopracować:

Podstawowa propozycja wartości: Opracuj podstawową propozycję wartości, która obejmuje twoje POP i USP. UżyjCele ClickUp i OKR, aby dostosować tę propozycję wartości do szerszych celów Business

Organizuj i śledź powiązane cele ClickUp w folderach, aby przeglądać postępy na pierwszy rzut oka

Planowanie GTM: UżyjWidok kalendarza ClickUp aby planować i koordynować swoją strategię wejścia na rynek (GTM). Zaplanuj kluczowe wydarzenia, publikacje zawartości i działania promocyjne, które podkreślą Twoje POP i to, co wyróżnia Twój produkt

Wykorzystaj funkcję "przeciągnij i upuść" w widoku kalendarza ClickUp do szybkiego i łatwego planowania

Aby opracować solidną strategię produktową, należy połączyć wszystkie te elementy. Dobrze zbudowana strategia ma dwa cele: tworzy zróżnicowanie produktów i lojalność wobec marki.

Korzystanie z szablonu, który utrzymuje wszystko w porządku, ułatwi pracę jako menedżer produktu.

Szablon strategii produktu ClickUp

Pobierz szablon

Szablon strategii produktowej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i śledzeniu postępów inicjatyw związanych ze strategią produktową.

Wyrównaj i zorganizuj swoje strategiczne elementy za pomocą Szablon strategii produktowej ClickUp dla spójnej i skutecznej strategii pozycjonowania.

Szablon ten pomaga ustawić jasne cele, uporządkować wszystkie dane dotyczące produktu w jednym miejscu i śledzić postępy bez wysiłku.

Został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu planowania, umożliwiając skupienie się na tym, co ważne - tworzeniu produktu, który zaspokaja potrzeby użytkowników i napędza rozwój biznesu. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, czy wykonujesz projekt, ten szablon utrzymuje wszystko na właściwym torze i w synchronizacji.

Pobierz ten szablon

4. Testowanie i udoskonalanie POP

Pozycja produktu jako lidera na rynku wymaga ciągłego testowania i udoskonalania. Proces ten obejmuje:

Testowanie A/B komunikatów: Zrozumienie, jakie komunikaty rezonują z odbiorcami, poprzez wykorzystanie testów A/B w e-mailach dotyczących premiery produktu, ogłoszeniach o funkcjach, postach w mediach społecznościowych i nie tylko. Możesz wykorzystaćSzablon testów A/B ClickUp dla różnych strategii komunikacji. Pozwoli to udoskonalić komunikację POP i dostosować przekaz marki do niestandardowych oczekiwań klientów

Zrozumienie, jakie komunikaty rezonują z odbiorcami, poprzez wykorzystanie testów A/B w e-mailach dotyczących premiery produktu, ogłoszeniach o funkcjach, postach w mediach społecznościowych i nie tylko. Możesz wykorzystaćSzablon testów A/B ClickUp dla różnych strategii komunikacji. Pozwoli to udoskonalić komunikację POP i dostosować przekaz marki do niestandardowych oczekiwań klientów Monitorowanie wydajności: Śledzenie wyników każdej kampanii i dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki. WykorzystajPulpity ClickUp do monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym. Pomoże Ci to pozostać elastycznym i reagować na zmiany rynkowe

Utwórz pulpit KPI ClickUp i monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie wprowadzanie zmian

pamiętaj: Chociaż ważne jest, aby osiągnąć parytet marki, równie ważne jest unikanie parytet funkcji pułapka - gdy ślepo powielasz funkcje konkurencji, nie biorąc pod uwagę ich rzeczywistej wartości dla użytkowników.

Zamiast tego skoncentruj się na rozwiązywaniu problemów klientów, kierując się opiniami klientów i danymi z badań rynkowych, aby Twój produkt był zorientowany na klienta i wolny od zbędnych funkcji.

Praktyczne studia przypadków i przykłady

W branży SaaS punkty parytetu różnią się w zależności od branży, ale są uniwersalnie ważne dla zapewnienia konkurencyjności i ułatwienia przyjęcia przez klientów.

Oto kilka przykładów punktów parytetu produktów w różnych branżach SaaS:

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

W przestrzeni CRM chodzi o to, aby upewnić się, że masz podstawy - zarządzanie kontaktami, śledzenie potoku sprzedaży i funkcje obsługi klienta nie podlegają negocjacjom. Na przykład, jeśli twój CRM nie pozwala użytkownikom łatwo zarządzać kontaktami lub śledzić potencjalnych klientów, będziesz miał trudności z nadążeniem.

Weź ClickUp kontra HubSpot .

ClickUp integruje funkcje CRM z solidnymi narzędziami do zarządzania zadaniami i projektami, umożliwiając zespołom zarządzanie powiązaniami z klientami i projektami w jednym miejscu.

Daje to ClickUp przewagę, szczególnie dla teamów, które chcą usprawnić swój cykl pracy i uniknąć przeskakiwania między wieloma platformami.

Zarządzanie projektami

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, Points of Parity obejmują zarządzanie zadaniami, narzędzia do współpracy i funkcje śledzenia czasu. Użytkownicy muszą efektywnie zarządzać swoimi zadaniami, współpracować z członkami zespołu i śledzić czas spędzony nad projektami.

Na przykład, gdy porównać ClickUp i Asanę asana jest znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i dużych możliwości zarządzania zadaniami, ale ClickUp idzie o krok dalej. Dzięki ClickUp otrzymujesz funkcje zarządzania zadaniami i współpracy z niestandardowym poziomem integracji, który nie ma sobie równych.

Zdolność ClickUp do dostosowania się do różnych cykli pracy, od prostych do złożonych, daje mu przewagę nad konkurencją

Automatyzacja marketingu

Automatyzacja jest niezbędna w różnych branżach SaaS, szczególnie w oprogramowanie do marketingu produktów . **Podstawowe funkcje narzędzia do automatyzacji obejmują dynamiczne powtarzające się zadania, automatyczne śledzenie czasu i bezproblemową integrację z innymi narzędziami

Rozważ ClickUp kontra Monday.com .

Podczas gdy Monday.com oferuje solidne narzędzia automatyzacji do zarządzania cyklem pracy, ClickUp głęboko integruje automatyzację z szerszym ekosystemem zarządzania projektami.

Ta płynna integracja w ramach platformy sprawia, że ClickUp jest bardziej kompleksowym rozwiązaniem, szczególnie dla teamów, które chcą scentralizować swoje procesy automatyzacji wraz z zadaniami zarządzania projektami.

ClickUp umożliwia zespołom automatyzację zadań, ustawienie niestandardowych wyzwalaczy, a nawet tworzenie złożonych cykli pracy bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji lub wtyczek

Jak punkty parytetu napędzają wzrost dla ClickUp

ClickUp sam w sobie jest doskonałym przykładem tego, jak wykorzystanie Points of Parity może przyczynić się do wzrostu biznesu.

Firma weszła na nasycony rynek z uznanymi konkurentami, takimi jak Asana i Trello. Aby konkurować, ClickUp zapewnił sobie wszystkie niezbędne POP, takie jak zarządzanie zadaniami, funkcje współpracy zespołowej i integracje z innymi narzędziami.

Obejmując te POP, Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp pozycjonuje się jako realna alternatywa, pozwalająca użytkownikom na przejście z innych platform bez poświęcania istotnych funkcji.

Ta strategia różnicowania odegrała kluczową rolę w szybkim przyjęciu ClickUp. Użytkownicy byli pewni, że ClickUp może zaspokoić ich podstawowe potrzeby, oferując jednocześnie unikalne wyróżniki, takie jak zaawansowane niestandardowe ustawienia, szerszy zakres integracji i różne opcje szablonów

Przeczytaj również: Strategie zarządzania marką

Jakie są wyzwania i zastrzeżenia związane z punktami parzystości?

Nie wpadnij w pułapkę sloganów POP.

Poleganie na ogólnych sloganach i frazesach, takich jak "Najlepsza jakość" lub "Serwis 24×7" w celu ustanowienia POP, nie odróżni Cię od innych marek i będzie jedynie stwierdzeniem oczywistości. Zamiast tego należy skupić się na dogłębnym zrozumieniu zachowań konsumentów i oczekiwań rynku w danej kategorii.

Unikając powierzchownych sloganów i podkreślając najbardziej przekonujący punkt, stworzysz silniejszą pozycję marki

Kolejną wadą skupiania się głównie na POP jest ryzyko utowarowienia. Gdy produkty w danej kategorii są zbyt podobne, niestandardowym klientom trudno jest je rozróżnić, co prowadzi do wojen cenowych i zmniejszenia marży zysku.

W SaaS, gdzie zróżnicowanie produktu jest często kluczem do zatrzymania klientów, produkt, który nie oferuje nic wyjątkowego, może mieć trudności z wyróżnieniem się na zatłoczonym rynku. Bez przekonującego punktu różnicy, klienci mogą postrzegać twój produkt jako wymienny z innymi, co prowadzi do presji cenowej i zmniejszonego zaangażowania klientów

Nie zapominajmy o błędzie przeoczenia pojawiających się trendów rynkowych. Koncentrując się wyłącznie na spotkaniu z obecnymi standardami rynkowymi, możesz przegapić pojawiające się innowacyjne możliwości.

Dynamika rynku stale ewoluuje, a to, co dziś uważane jest za niezbędne, jutro może być przestarzałe. Brak przewidywania potrzeb klientów wykraczających poza ustalony POP może sprawić, że Twój produkt pozostanie w tyle za bardziej zwinnymi konkurentami, którzy szybciej wprowadzają innowacje.

Co więcej, nadmierny nacisk na konkurencyjny POP może prowadzić do samozadowolenia w zakresie procesie rozwoju produktu . Jeśli głównym celem jest dorównanie konkurentom, może stać się reaktywny, a nie proaktywny, nieustannie nadrabiając zaległości zamiast przewodzić na rynku.

Takie podejście może utrudniać długoterminowy wzrost i może skutkować tym, że produkt stanie się przestarzały wraz z ewolucją rynku.

Przeczytaj również: Release Management 101: Wprowadzenie produktu na rynek światowy

Pozwól swojej strategii marki "POP" z ClickUp

Stworzenie strategii pozycjonowania marki za pomocą Punktów Równości (POP) jest niezbędne do ugruntowania pozycji produktu na konkurencyjnym rynku.

Możesz skutecznie zidentyfikować i wdrożyć POP, korzystając z narzędzi takich jak ClickUp do współpracy, zarządzania projektami i opinii użytkowników. Takie podejście zapewnia, że produkt spełnia standardy branżowe i jest zgodny z niestandardowymi potrzebami klientów. Zarejestruj się w ClickUp i wyprzedź konkurencję.