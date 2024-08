10 strategii zarządzania produktem & Wskazówki dotyczące maksymalizacji powodzenia produktu

Zarządzanie produktem jest jak chodzenie po linie - balansowanie między bieżącymi potrzebami użytkowników a długoterminową wizją produktu. Do tego dochodzi presja na utrzymanie użytkowników przy jednoczesnym zarządzaniu oczekiwaniami wewnętrznych interesariuszy. Skuteczne zarządzanie produktem wymaga zatem połączenia strategicznego myślenia, świadomości rynkowej i współpracy między różnymi funkcjami. Dodatkowo pomocna jest jasno sformułowana strategia zarządzania produktem.

Solidna, dobrze skonstruowana strategia produktowa zapewnia strukturę i kierunek potrzebny do pokonywania wyzwań, dostosowywania oczekiwań i realizacji celów biznesowych.

Strategię zarządzania produktem można porównać do planu. Strategia produktu to wysokopoziomowy plan, który określa "kto", "co" i "jak" produktu w całym jego cyklu życia. Pomaga wyjaśnić, komu produkt ma służyć, co oferuje, oraz wspólną wizję tego, jak to osiągnąć.

W tym przewodniku zbadamy niuanse tworzenia kompleksowych strategii zarządzania produktem, które doprowadzą Twój produkt do powodzenia.

Dlaczego zarządzanie produktem jest ważne?

Zarządzanie produktem to systematyczny proces, za pomocą którego organizacja zarządza rozwojem produktu od momentu jego powstania do końca jego cyklu życia. Obejmuje to:

Zrozumienie rynku docelowego i przeprowadzenie badań rynkowych

Opracowanie mapy drogowej produktu

Ustawienie celów i zadań dla produktu

Planowanie wprowadzenia produktu na rynek

Użyj ClickUp Mindmaps, aby zwizualizować swój kolejny pomysł na produkt, zaplanować zadania i kroki działania oraz sfinalizować skuteczną strategię zarządzania produktem

2. Wykorzystaj opinie użytkowników

Uzyskaj krytyczny wgląd w preferencje użytkowników, funkcje, których oczekują i ich dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z produktu.

Korzystaj z ankiet użytkowników, formularze opinii niestandardowych klientów i wywiady, aby zrozumieć bolączki i oczekiwania użytkowników oraz opracować produkt, który naprawdę im pomoże.

W przypadku istniejących produktów, zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych jest kluczem do innowacji produktu i zapewnienia, że zachowa on aktualność i wartość.

Pro tip💡: Używaj Formularze ClickUp do zbierania i organizowania informacji zwrotnych. Każde przesłane zgłoszenie jest przekształcane w zadanie, co pozwala zespołowi łatwo przeglądać i organizować dane dotyczące odpowiedzi

Użyj widoku formularza ClickUp do zbierania i organizowania opinii o produktach

3. Zarządzanie ideacją

Ideacja jest kluczową częścią procesu zarządzania produktem - od funkcji i pakietów cenowych po wrażenia użytkownika. Gdy wiele teamów i interesariuszy współpracuje nad produktem, można wygenerować szeroką gamę pomysłów i punktów widzenia. Musisz jednak mieć system, który zapewni, że najlepsze z nich nie zginą w natłoku myśli.

Jako rutynowe ćwiczenie, szczególnie podczas spotkań dotyczących postępów, menedżerowie produktu używają Tablic ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów z zespołem, zbierać pomysły z krótkiej listy i przechowywać repozytorium pomysłów, które można ponownie przeanalizować i przenieść do następnej fazy rozwoju. Tablice dla teamów produktowych zwiększają współpracę między zdalnymi Teams. Teams może na bieżąco zgłaszać swoje pomysły i opinie. Dzięki temu wszyscy, w tym projektanci UX, marketerzy i inżynierowie, są na tej samej stronie i gotowi do stworzenia kolejnego przełomowego produktu.

Przekształć pomysły w działania, aby ożywić kreatywność i współpracę swojego zespołu dzięki Tablicy ClickUp

Pro tip💡: Move straight from design to development in ClickUp! _Move straight from design to development in ClickUp! oto jak: Po zakończeniu fazy projektowania, przekształć elementy w swojej Tablicy ClickUp w zadania dla programistów i inżynierów. Dodatkowo, umieść Tablicę w ClickUp Docs na potrzeby następnej dyskusji. Przekształć notatki samoprzylepne w zadania, przypisz je i dodaj do planu rozwoju w następnym sprincie

4. Przeprowadź ćwiczenia mapowania podróży klienta

Kluczem do powodzenia wdrożenia produktu jest zaplanowanie każdego kroku w podróży klienta.

Mapowanie podróży klienta obejmuje identyfikację każdego punktu styku, z którym wchodzi on w interakcję na różnych scenach badania, zakupu i korzystania z produktu. Każdy punkt styku powinien mieć wpływ - od momentu, w którym klient po raz pierwszy wchodzi w interakcję z zawartością, po proces wdrażania i ogólne doświadczenie klienta.

Ćwiczenie to pomaga zrozumieć bolączki klientów, wszelkie luki w ich doświadczeniach i potencjalne obszary wymagające poprawy w produkcie. Zintegruj wiele perspektyw, zwłaszcza z teamów zajmujących się kontaktami z klientem, takich jak marketing, obsługa klienta i sprzedaż.

A Szablon mapy podróży klienta ClickUp przydaje się tutaj. Możesz zwizualizować podróż każdego klienta przez różne punkty styku i dowiedzieć się, co działa, a co nie. Ułatwia to współpracę, tworzenie zadań, które stanowią wsparcie dla każdego punktu styku i monitorowanie zadań w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

Ulepsz śledzenie podróży klienta dzięki nagrywaniu ekranu, wspólnej edycji, automatyzacji, AI i nie tylko dzięki szablonowi mapy podróży klienta ClickUp

5. Tworzenie map drogowych produktów opartych na wydajności

Mapa drogowa produktu skoncentrowana na wpływie pomaga realizować strategię z namacalnymi wynikami i konkretnymi celami, które będą zgodne z celami organizacyjnymi.

Realizuj poszczególne kroki wizualizowanej mapy drogowej w postaci skoordynowanych działań. Możesz użyć ram priorytetyzacji, takich jak Metoda MoSCoW i model Kano, aby skupić się na działaniach, które napędzają rozwój produktu.

Pro tip💡: Planuj kamienie milowe, cele, terminy i właścicieli projektów za pomocą konfigurowalnych widoków, takich jak Oś czasu , Wykres Gantta , and Widok Tablicy .

Zarządzaj mapami drogowymi produktów, backlogami, sprintami i projektami UX za pomocą ClickUp Agile Project Management Software

6. Zapewnienie spójności w całej Tablicy

Upewnij się, że uzyskasz poparcie interesariuszy i członków Teams na każdym kroku projektu procesu rozwoju produktu . Utrzymanie wszystkich interesariuszy na tej samej stronie może wymagać wysiłku, ale jest istotną częścią procesu. Zgodność między teamami pomaga w płynnym rozwoju produktu

Dla przykładu, drobne poprawki w pakietach cenowych lub funkcjach mogą znacząco wpłynąć na doświadczenie użytkownika. Jeśli jednak zmiany te nie zostaną odpowiednio zakomunikowane, spowodują niepotrzebne opóźnienia w rozwoju produktu strategii wprowadzania produktu na rynek i aktualizacje funkcji. Takie małe zmiany i dostosowania mogą wydawać się nieistotne, ale mogą powodować ryzyko nieporozumień i spowolnienia postępu.

7. Kultywuj zwinne podejście

Zarządzanie produktem i jego rozwój to dynamiczne procesy. Aby utrzymać stały postęp, menedżerowie produktu muszą kultywować zwinne podejście w całym zespole.

Korzystanie z zwinne metodologie jak Scrum, można szybko skupić się na elementach działań, które poruszają igłę.

Chodzi o to, aby zbudować projekt, który jest zarówno konkurencyjny, jak i zgodny z oczekiwaniami użytkowników. Możesz poprawić jego wydajność poprzez ciągłe udoskonalanie produktu w odpowiedzi na dynamikę rynku i zmieniające się potrzeby klientów.

8. Ustawienie i śledzenie celów marketingowych produktu

Twoja strategia produktowa jest niekompletna bez planu wprowadzenia produktu na rynek i jego promocji. Cele ClickUp to pomocna funkcja do śledzenia i zarządzania planem marketingowym produktu.

Załóżmy na przykład, że chcesz wprowadzić zmieniony plan cenowy w ramach rocznej kampanii. W sekcji Cele można tworzyć cele z opisami i terminami realizacji oraz śledzić postępy w realizacji każdego zadania i kto jest za nie odpowiedzialny.

Pozwala to zachować porządek i skupić się na osiąganiu celów

Śledzenie postępów i osiąganie celów jest łatwiejsze dzięki ClickUp Goals

9. Wykorzystanie AI i automatyzacji do tworzenia wydajnych cykli pracy

Zwiększ wydajność Teams poprzez włączenie Narzędzia AI i automatyzacja w strategii produktowej. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp daje menedżerom produktu siłę potrzebną do zrobienia wszystkiego szybciej. Oto, w jaki sposób zwiększa ono wydajność, współpracę i produktywność:

ClickUp Brain dla AI w zarządzaniu projektami i pisaniu tekstów ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który pomaga w automatyzacji czynności takich jak pisanie

briefy produktowe streszczanie notatek ze spotkań i tworzenie materiałów marketingowych.

Jako menedżer projektu AI, ClickUp Brain automatyzuje aktualizacje postępu, raportowanie statusu, a nawet codzienne podsumowania standup, planowanie podzadań i elementy działań.

Generuj pomysły na produkty, mapy drogowe i nie tylko dzięki stworzonym przez ekspertów narzędziom AI ClickUp

Automatyzacje ClickUp do automatyzacji i optymalizacji cyklu pracy Automatyzacja cyklu pracy upraszcza wykonywanie powtarzalnych zadań, skracając czas ręcznego wprowadzania danych i zmniejszając liczbę błędów poprzez ustawienie konkretnych wytycznych wyzwalających cykle pracy.

Niezależnie od tego, czy chcesz półautomatycznie, czy w pełni zautomatyzować cykle pracy w celu wykonania wybranych lub ręcznych zadań, ClickUp Automations zrobi to za Ciebie - przyspieszając sposób, w jaki wykonujesz swoją pracę.

ClickUp Chat View do współpracy zespołowej Widok czatu ClickUp zapewnia, że nic nie umknie uwadze, zwłaszcza gdy w zarządzanie produktem zaangażowanych jest wiele Teams i interesariuszy. Utrzymuje wszystkie rozmowy związane z zadaniem razem, ułatwiając ich śledzenie.

Na przykład, gdy zespół projektowy stworzył szkielety produktu, zespół inżynierów może rozpocząć ich integrację ze stosem technologicznym w celu zbudowania front-endu i back-endu.

Kierownik projektu może oznaczyć etykietą zespół ds. rozwoju oprogramowania w zakresie zadań, które muszą przejąć od projektantów UX.

Gdy wersja robocza jest gotowa, zespół QA sprawdza kryteria akceptacji i pozostawia przypisane komentarze dotyczące błędów i krytycznych problemów z blokowaniem.

Przekazuj natychmiastowe informacje zwrotne lub współpracuj w celu aktualizacji dzięki ClickUp Chat View

10. Mierzenie postępów

Jako menadżer produktu zajmujący się wieloma projektami jednocześnie, potrzebujesz łatwego procesu definiowania i śledzenia postępów w odniesieniu do oKR produktu .

Tradycyjnie było to zrobione za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, ale mają one problemy ze skalowalnością, w tym ręcznym wprowadzaniem danych i kontrolą wersji, a ich aktualizacja jest czasochłonna i podatna na błędy. Pulpity nawigacyjne ClickUp umożliwiają przechwytywanie i śledzenie ważnych wskaźników wizualnie bez konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich danych. Możesz użyć wykresów prędkości, wykresów wypalenia i wypalenia oraz wielu innych dostosowywanych widżetów, aby uzyskać zakończony obraz wskaźniki KPI produktu , metryki i zakończone prace w porównaniu do pozostałego zakresu prac.

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Jak wdrożyć strategię zarządzania produktem

Solidna strategia produktowa jest kluczem do każdego powodzenia w rozwoju produktu. Jeśli brakuje Ci czasu lub opracowujesz strategię produktu po raz pierwszy, Szablon strategii produktu ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć szczegółową realizację.

Stwórz idealny plan strategii produktowej, który zaspokoi potrzeby użytkowników, będzie zgodny z celami zespołu i będzie napędzał rozwój firmy, korzystając z szablonu strategii produktowej ClickUp

Interaktywny, konfigurowalny szablon pomaga przenieść pomysły na produkt od wizji do realizacji. Dzięki niemu można ustalić jasne cele i dostosować do nich zespoły. Jeśli używasz szablonu po raz pierwszy, zawiera on wygodny widok Getting Started Guide, który pokaże ci, jak z niego korzystać i ustawić zadania.

Dokładne sześć kroków do zrobienia:

1. Zdefiniuj swój produkt

Uzyskaj jasność co do celu i założeń produktu oraz problemów, które będzie on rozwiązywał - w ten sposób stworzysz ukierunkowaną strategię produktu, która pomoże wszystkim pozostać na właściwym torze.

Nakreśl wszystkie te szczegóły, w tym potencjalne strategie produktu, specyfikacje i funkcje na stronie Dokumenty ClickUp który będzie pojedynczym źródłem informacji dla wszystkich teamów pracujących nad aktualnym produktem.

2. Badanie rynku

Strategia produktu obejmuje badania rynku, potrzeby i aspiracje odbiorców docelowych oraz trendy i możliwości związane z nową funkcją lub opracowywanym produktem.

Tworzenie Zadania ClickUp dla działań strategicznych - wywiady z użytkownikami, analiza konkurencji itp.

3. Ustawienie celów dla produktu

Stwórz konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele Cele SMART do mierzenia postępów w realizacji strategii produktowej. W zależności od wizji produktu, cele produktowe mogą mieć zakres od zwiększenia CLV do wprowadzenia nowego produktu lub funkcji.

Użyj Cele ClickUp aby określić, w jaki sposób chcesz osiągnąć swoje cele poprzez wymierne działania za pomocą Celów.

4. Zbuduj mapę drogową

Wykorzystaj swoje cele i wizję do stworzenia wysokopoziomowej mapy drogowej. Poprowadzi Cię ona przez kroki i działania niezbędne do przełożenia tej wizji i celu na działanie.

5. Monitorowanie postępów

Gdy strategia produktowa przejdzie do fazy wdrażania, należy monitorować postępy i proaktywnie wprowadzać poprawki.

Ustawienie powtarzające się zadania dla pracy, która musi być często zakończona, aby nie tracić czasu na ręczne tworzenie nowych zadań za każdym razem - w tym zadań dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

6. Ocena wyników

Jedną z ważnych rzeczy do zrobienia przez menedżera produktu jest określenie, co zadziałało, a co nie. Kamienie milowe ClickUp pomaga zespołom śledzić i mierzyć powodzenie różnych strategii zarządzania produktem.

Oto niektóre z nich szablony strategii produktu załadowane i gotowe do użycia na ClickUp, aby pomóc Ci w nawigacji podczas następnego sprintu rozwoju produktu.

Rodzaje strategii różnicowania produktów

Strategia cenowa

Strategia cenowa koncentruje się na podkreśleniu aspektu przystępności cenowej produktu. W tym podejściu cena jest głównym wyróżnikiem produktu.

Oferując konkurencyjne ceny, strategia ta ma na celu przyciągnięcie klientów tańszą opcją niż konkurencja. Strategia ta jest szczególnie skuteczna na rynkach gdzie wrażliwość cenowa jest wysoka.

Możemy rozważyć Amazon, aby zrozumieć tę strategię różnicowania cen.

W wielu przypadkach rynek dostosowuje ceny produktów do cen konkurencji i niestandardowych możliwości nabywczych klientów.

Przykład: Amazon często oferuje produkty po znacznie wyższych rabatach niż konkurencja lub nawet ta sama marka mogłaby sobie pozwolić na swojej oficjalnej stronie internetowej. Zobaczmy cenę termostatu grzewczego Warmall firmy Mysa na rynku Amazon w porównaniu z ceną na stronie internetowej Mysa.

Cena urządzenia na Amazon: $140

Cena urządzenia na stronie Mysa: $199

Strategia konkurencji

Strategia konkurencji ma na celu odróżnienie produktu od jego rywali w oparciu o lepsze funkcje, cenę, niestandardowe doświadczenia lub wydajność. W tym przypadku celem jest zidentyfikowanie i wykorzystanie słabości konkurentów oraz pozycjonowanie swojego produktu jako lepszego wyboru.

Dla przykładu, rozważmy podejście Enterprise. Rynek wynajmu samochodów był tradycyjnie zdominowany przez Hertz i Avis, których największym obszarem zainteresowania był wynajem na lotniskach. Koncentrując się na lokalizacjach w centrum miasta, a nie tylko na lotniskach, Enterprise był w stanie rozszerzyć swoją obecność i powoli stać się preferowaną platformą wynajmu samochodów. Dziś są największym dostawcą usług transportowych w USA.

Rozważ skorzystanie z Szablon analizy konkurencji ClickUp aby zidentyfikować mocne i słabe strony konkurencji, zrozumieć krajobraz konkurencyjny, opracować odpowiednie strategie zarządzania produktem i dodać wszystkie te szczegóły do interaktywnej tablicy.

Szablon do analizy konkurencji ClickUp to ustrukturyzowany format do badania konkurencji i zrozumienia, co mają do zaoferowania, abyś mógł wyprzedzić konkurencję

Strategia niszowa

Oznacza to po prostu skupienie się na małej i bardzo dobrze zdefiniowanej grupie odbiorców. Większość nowych firm stosuje tę strategię, aby zrozumieć i przetestować swój rynek oraz stopniowo wdrażać plan rozwoju. Możesz trzymać się unikalnych potrzeb i zająć się konkretnymi punktami bólu stosunkowo niewykorzystanego, niszowego i mało konkurencyjnego segmentu klientów.

Przykładem może być tutaj butikowa firma konsultingowa, która koncentruje się na pomaganiu firmom w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i wsparciu celów zrównoważonego rozwoju firmy.

Strategia sprzedaży dodatkowej i krzyżowej

Skoncentruj się na dotarciu do istniejących klientów, aby zwiększyć średnią wartość zamówienia, zwiększyć długoterminowe zyski i stworzyć lepsze wrażenia klientów. Upselling koncentruje się na podpowiedzi klientom, aby zainwestowali w bardziej premium wersję produktu. Cross-selling podpowiedź do zakupu dodatkowych funkcji lub produktów, które uzupełniają początkowy zakup. Często widzimy marki e-commerce oferujące upselling i cross-selling.

Marka produktów do pielęgnacji skóry Harry's pokazuje produkty, które "ludzie również kupują" na podstawie produktów dodanych do koszyka, aby zwiększyć średnią wartość zamówienia. Kluczem jest tutaj polecanie produktów, które klient prawdopodobnie kupi wraz z tym, co już kupuje.

Stwórz zwycięską strategię zarządzania produktami dzięki oprogramowaniu do zarządzania produktami ClickUp

Twoja strategia produktowa jest Twoim GPS-em w podróży produktowej - pomaga Ci poruszać się po ścieżce od wizji do realizacji, unikać niepotrzebnych objazdów i złych zakrętów oraz utrzymywać stałą prędkość.

Biorąc pod uwagę, że strategie zarządzania produktem mają kilka ruchomych części, potrzebujesz platformy zarządzania produktem, takiej jak ClickUp, aby zarządzać każdą sceną cyklu życia produktu.

Menedżerowie produktu używają ClickUp do współpracy, dostosowywania teamów i pozostawania na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów bez konieczności przeskakiwania między różnymi narzędziami.

ClickUp łączy zespoły produktowe, cykle pracy i raportowanie w jednym miejscu, zarejestruj się w ClickUp za darmo .