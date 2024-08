Czym jest metoda ustalania priorytetów MoSCoW?

Jeśli chodzi o mnemotechniki, priorytetyzacja MoSCoW jest jednym z najskuteczniejszych akronimów w agile

oprogramowanie scrum

rozwój. Nazwa ta krótko podsumowuje krytyczną i często powtarzaną praktykę ustalania priorytetów elementów podczas planowania produktu.

Więc, co to jest? Do zrobienia czego? Jak z niej korzystać? Dowiedzmy się.

Czym jest MoSCoW Prioritization?

Priorytetyzacja MoSCoW to potężna technika stosowana w

zwinnym zarządzaniu projektami

do ustawienia priorytetów dla zadań i inicjatyw. MoSCoW to akronim oznaczający

Must-have

Powinien mieć

Mógł mieć

Nie mieć

Każdy z nich jest kategorią priorytetyzacji, która kieruje tym, co zespół opracuje w nadchodzących sprintach. Priorytetyzacja MoSCoW może być stosowana do wszystkiego w ramach zwinnych ram, w tym wymagań, przypadków użycia testów, historyjek użytkownika, błędów/wad, kryteriów akceptacji lub zadań.

Nawet poza zwinnym rozwojem produktu, model MoSCoW może pomóc w ustalaniu priorytetów pracy. W różnych branżach metoda MoSCoW jest stosowana w następujących obszarach

oprogramowanie do zarządzania operacjami

aby pomóc zespołom projektowym w podejmowaniu lepszych decyzji.

Skoro istnieją różne inne metody ustalania priorytetów, w tym najprostsza skala wysoka-średnia-niska, to po co nam kolejna? Zobaczmy, jak powstała i ewoluowała.

Początki i historia priorytetyzacji MoSCoW

Technika priorytetyzacji MoSCoW została opracowana przez Dai Clegga z Oracle w 1994 roku, aby pomóc jego zespołowi w sortowaniu zadań projektowych na krytyczne i niekrytyczne szybki rozwój aplikacji (RAD). Używał go w szczególności w projekty z podziałem na Boxy czasowe priorytetyzacji wymagań projektu.

Z biegiem lat, metoda ta stała się podstawą w

zwinnym zarządzaniu projektami

. Został on przyjęty i doceniony za swoją prostotę i wskazówki dotyczące tego, co zespół musi traktować priorytetowo podczas prowadzenia całego projektu.

Zalety metody ustalania priorytetów MoSCoW

Pomimo upływu dwóch dekad, technika ustalania priorytetów MoSCoW nadal cieszy się popularnością wśród Teams korzystających z Metody Dynamicznego Rozwoju Systemów (DSDM). Oto dlaczego.

Prostota

Technika MoSCoW jest śmiesznie prosta do zrozumienia. Pomaga wyjaśnić dostępne przed nimi opcje, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę. (Nie jest tak prosta w użyciu, ponieważ mogą istnieć różnice w opiniach na temat tego, co jest must-have, a co should-have, na przykład. Przejdziemy do tego nieco później)

Klarowność

Kategorie zapewniają przejrzystość i zmniejszają zamieszanie. Jeśli coś nie jest koniecznością, nie trafi do następnego sprintu. Dzięki temu zespół jest wolny od stresu i może skupić się na wykonywaniu swojej najlepszej pracy.

Koncentracja

Metoda MoSCoW pomaga menedżerom i teamom zobaczyć, co jest ważne i wymaga natychmiastowej uwagi. Klasyfikując zadanie o wysokim priorytecie jako "must-have", menedżerowie mogą upewnić się, że mają wszystko, czego potrzebują, aby je ukończyć. Mogą również omówić

konkurencyjne priorytety

jako zespół.

Zastosowanie

Metoda MoSCoW ma niemal uniwersalne zastosowanie. Może być używana do ustalania priorytetów. Na przykład, lider zespołu może oznaczyć dziesięciu programistów jako "must-have" i trzech kolejnych jako "could-have", aby poinformować swoich przełożonych, ilu ludzi potrzebują.

Komunikacja

Przypisywanie poziomów priorytetów w tej metodzie jest świetnym punktem wyjścia do rozmów w ramach planu projektu i

planowanie sprintu

sesje. Zdefiniowanie czegoś jako "must-have" lub "won't-have" zachęca ludzi do konkretnego zgadzania się lub nie.

Granice

Priorytetyzacja MoSCoW jest bardzo skuteczna w zapobieganiu rozrostowi zakresu. Wyczyszczone priorytety zapewniają, że każda nowo dodana funkcja przechodzi przez proces ustalania priorytetów, pomagając kierownikom projektów w zarządzaniu oczekiwaniami.

Wady metody MoSCoW

Pomimo swoich zalet, metoda priorytetyzacji MoSCoW nie jest pozbawiona wyzwań. Omówimy je poniżej.

Niejednoznaczność: Muszą i nie muszą być łatwe do uzgodnienia. Ale to, co trzeba i można mieć, może być bardziej niejednoznaczne. Podczas gdy ramy określają jasne definicje, w praktyce mogą okazać się skomplikowane. Co więcej, Teams często nie zgadzają się co do definicji won't-haves - czy są one pomijane w tym sprincie, czy w całym produkcie?

Nadmierne uproszczenie: Metoda ta niesie ze sobą ryzyko nadmiernego uproszczenia złożonych projektów zwinnych, w których zadania nie mogą być łatwo podzielone na dyskretne kategorie i mogą nie uwzględniać odpowiednio współzależności między zadaniami.

Subiektywność: Jak wszystkie metody, priorytetyzacja MoSCoW jest również subiektywna. Teams musi wspólnie podejmować decyzje dotyczące priorytetyzacji zadań. Wadą tej metody jest to, że nie ma ona zbyt wiele do zrobienia w kwestii obiektywności procesu.

Wymagająca: Aby ustalić priorytety zadań w ramach MoSCoW, każde z nich musi mieć szczegółowy opis i kontekst. Na przykład, funkcja "etykiety" w zwinnym

narzędziu do zarządzania projektami

może być koniecznością dla określonych przypadków użycia, a jednocześnie wydawać się niekrytyczne. Właściciele produktów muszą zainwestować czas i energię w definicje, aby dokładnie je skategoryzować.

Pojedynczy poziom: W ramach czterech kategorii nie ma możliwości dalszej priorytetyzacji elementów. Zakłada to równy priorytet dla wszystkich niezbędnych elementów, co czyni go nieskutecznym w planie.

Kategorie metody ustalania priorytetów MoSCoW

Metoda ustalania priorytetów MoSCoW obejmuje cztery kategorie: must-have, should-have, could-have i won't-have.

#1 Must-have

zadania "must-have" to krytyczne elementy na czas trwania bieżącego sprintu. "Must" w kategorii "must-have" jest czasami definiowane jako "minimalny użyteczny podzbiór" Zapewnia to, że iteracja umożliwia minimalny poziom użyteczności funkcji.

Funkcja "must-have" jest zazwyczaj krytyczna dla niestandardowych klientów, wymogu zgodności lub prerogatywy bezpieczeństwa/dostępności. Bez tych funkcji sam produkt byłby bezcelowy do wprowadzenia na rynek.

#2 Powinien

Zadania uważane za "powinny być" mają drugi priorytet. Zadania te są ważne, ale nie krytyczne dla bieżącego przedziału czasowego i w razie potrzeby mogą zostać odroczone.

Funkcja, którą można mieć, to zazwyczaj drobna poprawka błędu lub poprawa wydajności, bez której produkt działa, nawet jeśli nie jest optymalny. Teams często używają pewnego rodzaju tymczasowego obejścia, aby zarządzać tymi elementami.

#3 Could-have

Trzecia kategoria to zadania typu "could-have", czyli pożądane, ale niepotrzebne. Krytyczna różnica między "should-have" i "could-have" polega na tym, że te pierwsze są ważne i mogą znacząco wpłynąć na powodzenie produktu (zadowolenie klientów, przychody, rentowność itp.), podczas gdy te drugie można wygodnie pominąć bez większych szkód.

Teams priorytetyzują zadania "could-have" tylko wtedy, gdy można je zrealizować bez wpływu na koszty lub wysiłek zespołu programistów. W miarę rozwoju sytuacji, elementy, które można mieć, są często zmieniane i rozwijane.

#4 Won't-have (tym razem)

zadania typu "Won't-have" są uznawane za niepotrzebne w obecnym zakresie projektu. Te zadania lub funkcje mają najniższy priorytet i są pomijane przy pierwszych oznakach oporu.

Funkcje "Won't-have" mają bardzo niewielki wpływ na powodzenie projektu. Nie szkodzą wynikom ani nie tworzą dodatkowej wartości.

Technika ta może być pomocna, ale nie jest powszechnie skuteczna. Oto sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej.

Kiedy stosować metodę ustalania priorytetów MoSCoW?

Ustalanie priorytetów metodą MoSCoW jest doskonałym narzędziem do podejmowania decyzji w kilku scenariuszach osobistych i zawodowych. Podczas porządkowania domu, zamiast pytać, czy dany element "sprawia radość", można zapytać, czy jest on "niezbędny"

Dla zwinnego kierownika projektu może to być o wiele bardziej wartościowe. Oto jak to zrobić.

Czas: Głównym wyznacznikiem analizy MoSCoW jest czas. Kategoryzacja dotyczy bieżącego sprintu lub timeboxu. Jest to bardzo skuteczna metoda w przypadku projektów, w których liczy się czas, a terminy są napięte.

Zasoby: Co jeśli masz limitowany zespół deweloperów? Użyj MoSCoW, ponieważ pomaga zmaksymalizować

rezultaty

w ramach dostępnych zasobów.

Inicjacja produktu: Na wczesnym etapie projektu należy zdecydować, na czym skupić się w pierwszej kolejności i co składa się na minimalną żywotność produktu (MVP). Priorytetyzacja MoSCoW może być niezwykle przydatna w prowadzeniu tych rozmów.

Należy jednak pamiętać, że MoSCoW może nie być odpowiedni dla wszystkich projektów, zwłaszcza tych o złożonych współzależnościach lub w których wszystkie zadania są równie krytyczne.

Jak wdrożyć metodę ustalania priorytetów MoSCoW

Powodzenie priorytetyzacji MoSCoW wymaga wyczyszczonych i skutecznych procesów. Oto zarys procesu i wskazówki dotyczące

jak ustalić priorytety mojej pracy

z dowolnym

free oprogramowanie do zarządzania projektami

jak ClickUp, aby zrobić to dobrze.

1. Utwórz backlog produktu

Przed ustaleniem priorytetów zadań dla przyszłego wydania, konieczne jest stworzenie listy możliwości. Zazwyczaj jest ona przedstawiona w rejestrze produktu. W oparciu o badania i informacje od zespołów międzyfunkcyjnych, utwórz kilka wybranych zadań z listy zaległości.

W ClickUp możesz ustawić je jako zadania, kamienie milowe, funkcje, defekty i inne, aby ułatwić lepszą priorytetyzację.

Typy zadań do budowania dobrze zorganizowanego backlogu produktu na ClickUp

2. Dodawanie szczegółów do rejestru produktu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z niepodlegających negocjacjom czynników priorytetyzacji MoSCoW są odpowiednie informacje o zadaniu. Bez tego, co, dlaczego, jak, kiedy i kto, niemożliwe byłoby prawidłowe ustalenie priorytetów. Dodaj więc wszystkie informacje, które możesz zebrać. Mogą to być:

Opis historyjki użytkownika

Wpływ na biznes

Wpływ inżynieryjny, taki jak szacowany czas/wysiłek

Mierniki powodzenia

Zależności dla innych zadań

Zadania ClickUp

umożliwiają dodawanie podzadań, list kontrolnych, szacowanego czasu, użytkowników, etykiet, pól niestandardowych i nie tylko. Użyj

Przewodnik po hierarchii ClickUp

aby skutecznie organizować informacje.

3. Ustawienie definicji kategorii priorytetów

Co oznacza "must-have"? Jakie parametry powinno mieć zadanie, aby można je było uznać za "must-have"? Czy cały zespół musi zgodzić się do zrobienia czegoś?

Najczęściej stosowanymi metodologiami są punktacja ważona, model Kano lub kupowanie funkcji. Jeśli wydaje się to kolejną warstwą ram/modeli, oto kilka projektów

szablony priorytetyzacji

można użyć.

Wybierz swój ostrożnie. Konieczne jest ustawienie tych definicji przed przystąpieniem do ustalania priorytetów zadań. Pomoże to

standaryzacja procesów

dla prawidłowego

zarządzanie priorytetami

. Umieść również matrycę eskalacji, aby ktoś mógł podjąć decyzję w przypadku braku porozumienia.

Aby upewnić się, że wszyscy rozumieją i przestrzegają definicji priorytetów, należy je udokumentować i opublikować na stronie internetowej

Dokumenty ClickUp

. Współpracuj nad nimi, aby upewnić się, że zespół się z nimi zgadza. Możesz również użyć

ClickUp AI

w dokumentach, aby podsumować dłuższe definicje w celu łatwego odniesienia.

4. Wspólne ustalanie priorytetów

Po zrobieniu wszystkich podstawowych rzeczy, nadszedł czas na ustalenie priorytetów. Zbierz Teams razem, aby ocenić każdą opcję i ustawić priorytety.

Wybierz jedną z następujących opcji

Widoki ClickUp'a

aby zobaczyć informacje, które odpowiadają Twoim potrzebom. Na przykład, większość zwinnych teamów zazwyczaj korzysta z widoku

Tablica Kanban

widok pozwala umieścić wszystkie nieskategoryzowane elementy w jednej kolumnie, a następnie przeciągnąć je do odpowiednich priorytetów. Możesz także filtrować elementy na tablicy Kanban w oparciu o to, co chcesz zobaczyć.

ClickUp Kanban board view

Omów otwarcie wymagania biznesowe. Oto kilka rzeczy do rozważenia.

Ustaw wszystkie zadania jako won't-have, a następnie przedyskutuj, dlaczego musisz je mieć

W przypadku wymagań "must-have" zapytaj: "Czy bez tego elementu przyrost jest tak dobry, jak anulowany?"

Jeśli istnieje obejście, nawet jeśli jest ręczne, nie kategoryzuj go jako must-have

Jeśli element "must-have" ma zależność od czegokolwiek innego niż inny element "must-have", poddaj go ponownej ocenie

Pamiętaj, że coś, co skategoryzowałeś jako must-have w poprzednim przyroście, może stać się must-have dla następnego. Na przykład, podczas budowania MVP, mogłeś zaklasyfikować niektóre elementy jako could-have, ponieważ nie są one kluczowe dla bieżącego sprintu. Po uruchomieniu MVP funkcje te mogą stać się koniecznością.

5. Ustawienie priorytetów

Po ustaleniu priorytetów, ustaw je na swoich

narzędzia do ustalania priorytetów

.

Priorytety ClickUp

daje cztery opcje: Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie. Możesz nadać tym priorytetom MoSCoW.

Alternatywnie można użyć metody MoSCoW z opcją

niestandardowe statusy

. Podczas ustawienia

priorytety zadań

na ClickUp, dodaj linijkę lub dwie w komentarzach o tym, dlaczego podjąłeś taką decyzję. Pomoże to w przyszłych sesjach ustalania priorytetów.

niestandardowe statusy na ClickUp_

6. Sprawdź wykonalność

Priorytety dotyczą nie tylko tego, co jest ważne, ale także tego, co można zbudować w danym przedziale czasowym. Nie chcesz przesadzić z zaangażowaniem i niedostarczeniem tylko dlatego, że uważasz, że wszystko jest koniecznością.

Przed zobowiązaniem się do realizacji planu, sprawdź aktualne obciążenie pracą i możliwości każdego członka zespołu. Użyj szacowanego czasu dla każdego zadania, aby zasymulować obciążenie. Użyj

Widok obciążenia pracą

aby upewnić się, że nikt nie jest zbyt obciążony.

planowanie wydajności w ClickUp_

Priorytetyzuj właściwe rzeczy z ClickUp

Teams produktowe muszą pozostać skupione na tym, co jest dobre dla biznesu i klienta. Muszą wyeliminować czynniki rozpraszające. A więc,

priorytetyzacja projektów

jest supermocą. Dobra priorytetyzacja to w równym stopniu wybór tego, co należy zrobić, jak i tego, czego nie należy robić.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby to umożliwić. Hierarchia, zarządzanie zadaniami, priorytety i niestandardowe statusy pomagają zespołom skutecznie zrozumieć i ustalić priorytety ich pracy.

Widoki obciążenia pracą pomagają zapewnić, że priorytetowe zadania są możliwe do wykonania, a pulpity ClickUp pomagają śledzić priorytety.

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś

i stwórz właściwą rzecz.