OKR vs. inteligentne cele: Jaka jest różnica?

Odwieczna debata w kręgach zarządzania projektami często opiera się na fundamentalnym pytaniu: Czy priorytetem powinna być innowacyjność czy wykonanie? Podczas gdy obie te kwestie są niezbędne do osiągnięcia powodzenia, optymalna równowaga może się znacznie różnić w zależności od konkretnego kontekstu, kultury organizacyjnej i celów projektu.

Dwie popularne ramy, które mogą pomóc organizacjom zrównoważyć innowacyjność i wykonanie, to Cele i Kluczowe Wyniki (OKR) oraz Cele Konkretne, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w Czasie (SMART).

OKRy, z ich naciskiem na ambitne wyniki, mogą inspirować Teams do nieszablonowego myślenia i sięgania do gwiazd. Jednak bez struktury i jasności celów SMART, ich realizacja może się załamać.

I odwrotnie, SMART cele mogą zapewnić jasną mapę drogową, ale jeśli są zbyt wąsko ukierunkowane, mogą stłumić innowacje. Optymalna strategia często polega na znalezieniu właściwej równowagi między tymi dwoma podejściami.

Prawdopodobnie stoisz przed podobnym wyzwaniem. Sprawdźmy, które ramy ustawienia celów są zgodne z Twoimi celami organizacyjnymi!

Zrobimy to poprzez listę funkcji OKR i celów SMART oraz omówienie ich zalet i wad, różnic, kluczowych wyników oraz wykorzystania i zastosowania.

Czym są cele SMART?

Cele SMART, powszechnie używane jako akronim, to wyczyszczone cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie, zaprojektowane tak, aby zapewnić skupienie i kierunek dla osiągnięcia pożądanych wyników

Cele SMART

są:

Szczegółowe : Ustaw jasne i przejrzyste cele, aby wyeliminować niejednoznaczność

: Ustaw jasne i przejrzyste cele, aby wyeliminować niejednoznaczność Mierzalne : Ustanowienie procesów w celu skutecznego śledzenia postępów

: Ustanowienie procesów w celu skutecznego śledzenia postępów Osiągalne : Ustawienie realistycznych i osiągalnych celów

: Ustawienie realistycznych i osiągalnych celów Istotne : Dostosuj cele do różnych celów Business, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie

: Dostosuj cele do różnych celów Business, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie Określone w czasie: Ustalaj terminy i odpowiednio ustalaj priorytety zadań

Ramy SMART są do zrobienia i pomagają Teams organizować, kategoryzować i śledzić zadania tak, aby nic nie zostało pominięte.

Cele ogólne a cele SMART: Przykład

Cel ogólny: "Zwiększenie zadowolenia klientów"

Ten cel jest szeroki i mało konkretny. Nie zawiera jasnych wytycznych dotyczących pomiarów lub działań.

Cel SMART: "Zwiększenie satysfakcji klientów o 20% w ciągu następnego kwartału poprzez skrócenie średniego czasu odpowiedzi na zapytania klientów o 15% i wdrożenie ankiety satysfakcji klientów z wynikiem promotora netto (NPS) na poziomie 75%"

Ten cel jest SMART, ponieważ:

konkretny : Wyraźnie określa, co należy poprawić (zadowolenie klienta) i o ile (20%)

: Wyraźnie określa, co należy poprawić (zadowolenie klienta) i o ile (20%) Wymierny : Wzrost zadowolenia klientów i skrócenie czasu reakcji to wymierne wskaźniki

: Wzrost zadowolenia klientów i skrócenie czasu reakcji to wymierne wskaźniki Osiągalny : Cel jest realistyczny i może zostać osiągnięty w określonych ramach czasowych

: Cel jest realistyczny i może zostać osiągnięty w określonych ramach czasowych Istotny: Poprawa satysfakcji klienta jest zgodna z ogólnymi celami Business

Poprawa satysfakcji klienta jest zgodna z ogólnymi celami Business Określony w czasie: Cel ma określony termin realizacji (w ciągu następnego kwartału)

Plusy i minusy celów SMART

Bez względu na to, jak popularna jest dana koncepcja lub struktura, ma ona swoje wady i zalety. Przyjrzyjmy się im.

Plusy

Kryteria SMART nie dają miejsca na clickbait! Dają ci jasną ścieżkę do osiągnięcia celów i utrzymują motywację. Oto jak to zrobić:

Cele SMART nadają kierunek i jasność, działając jak kompas

działając jak kompas określają cel w sposób konkretny , nie pozostawiając miejsca na domysły

, nie pozostawiając miejsca na domysły Ich mierzalne kryteria umożliwiają śledzenie postępów , oferując namacalne dowody powodzenia i podkreślając obszary wymagające poprawy

, oferując namacalne dowody powodzenia i podkreślając obszary wymagające poprawy Ich znaczenie przypasowuje cię do twoich aspiracji , zapewniając, że twoje cele współgrają z twoimi wartościami i potrzebami

, zapewniając, że twoje cele współgrają z twoimi wartościami i potrzebami Określone w czasie terminy powodują pilność, zapobiegając zwlekaniu i promując konsekwentne działanie

Wady

Nic w życiu nie przebiega według idealnego planu. Dotyczy to również celów SMART. Nie są one idealne i czasami mogą wydawać się zbyt sztywne.

Cele SMART mogą koncentrować się wyłącznie na indywidualnych wynikach , nie doceniając wspólnego celu organizacyjnego

, nie doceniając wspólnego celu organizacyjnego Mogą stracić na znaczeniu, jeśli nie będą konsekwentnie weryfikowane i aktualizowane

Cele SMART służą jako zwykły układ do zapisywania celów , skupiając się mniej na możliwości ich zastosowania

, skupiając się mniej na możliwości ich zastosowania mogą wiązać się z długim procesem planowania, odwracając uwagę menedżerów od faktycznej realizacji

Czym są OKR?

OKR (cele i kluczowe wyniki) to ramy zarządzania wydajnością, które pomagają ustanowić i śledzić jasne, mierzalne i ambitne cele (zadania)

Menedżerowie i liderzy muszą stąpać po cienkiej linie podczas przydzielania zadań i celów różnym poziomom i zespołom w firmie. Solidne ramy ustawienia celów, takie jak OKR, mogą uprościć ten proces.

Poszczególne osoby, Teams i organizacje wykorzystują je do osiągnięcia spójności, zwiększenia wydajności i wydajności.

Przeczytaj również:

10 darmowych szablonów OKR w Excelu, Wordzie i ClickUp

Struktura OKR

Struktura OKR jest prosta, ale potężna. Składa się z następujących elementów:

Cele: Są to "jakie" cele. Reprezentują to, co chcesz osiągnąć i powinny być szczegółowe, konkretne i jakościowe. Ustawiają one ogólny kierunek ostatecznego celu biznesowego.

Kluczowe wyniki: Są to formularze określające "jak" dążyć do osiągnięcia celów. Obejmują one kroki i kamienie milowe planu i muszą być ilościowe, osiągalne i mierzalne.

OKR: Przykład

Cel: Zwiększenie udziału w indyjskim rynku smartfonów o 10% w ciągu następnego roku podatkowego.

Kluczowe wyniki:

Zwiększenie świadomości marki : Osiągnięcie wskaźnika rozpoznawalności marki na poziomie 50% wśród użytkowników smartfonów w miastach Tier 1

: Osiągnięcie wskaźnika rozpoznawalności marki na poziomie 50% wśród użytkowników smartfonów w miastach Tier 1 Rozszerzenie kanałów dystrybucji : Nawiązanie współpracy z co najmniej pięcioma nowymi sieciami detalicznymi i sklepami internetowymi

: Nawiązanie współpracy z co najmniej pięcioma nowymi sieciami detalicznymi i sklepami internetowymi Wprowadzenie nowej linii produktów: Wprowadzenie nowego modelu smartfona ze średniego zakresu z innowacyjnymi funkcjami, aby zaspokoić potrzeby szerszego grona odbiorców

Plusy i minusy OKR

Czy OKR-y zmieniają zasady gry, czy są tylko kolejnym wymyślnym frameworkiem? Przeanalizujmy kilka zalet i wad, aby się tego dowiedzieć.

Plusy

OKR oferują skuteczne podejście do poprawy wydajności zespołu i organizacji. Oto dlaczego:

OKRy przynoszą jasność i tworzą wspólny format dla wszystkich do naśladowania i wnoszenia wkładu

do naśladowania i wnoszenia wkładu rozbijają złożone cele na możliwe do wykonania kroki , utrzymując koncentrację członków zespołu

, utrzymując koncentrację członków zespołu zapewniają spójność zespołu , promując pracę zespołową, płynną komunikację i współpracę

, promując pracę zespołową, płynną komunikację i współpracę Pomagają śledzić postępy w osiąganiu kluczowych wyników, wzbudzając zaufanie i poczucie spełnienia wśród pracowników

Wady

Chociaż OKR mogą być niezwykle skuteczne, wiążą się z nimi pewne wyzwania:

Trudne może być ustawienie konkretnych i mierzalnych celów w szybko zmieniającym się krajobrazie rynkowym i środowisku biznesowym

i środowisku biznesowym Członkowie Teams mogą nie mieć poczucia własności lub mogą nie rozumieć znaczenia ćwiczenia OKR

lub mogą nie rozumieć znaczenia ćwiczenia OKR OKR mogą koncentrować się na wynikach opartych na danych , ignorując długoterminowe skutki

, ignorując długoterminowe skutki Mogą prowadzić do rozbieżności celów, jeśli cele nie są często omawiane

Równoważenie ambicji z praktycznością jest sztuką. Nie każdy cel może być idealnie skwantyfikowany. Przyjrzyjmy się teraz, czym OKR różnią się od celów SMART.

Kluczowe różnice między OKR a celami SMART

Podczas gdy OKR i cele SMART kładą nacisk na koncentrację w procesie ustawienia celów, różnią się one w kilku kluczowych aspektach. Pomożemy ci dokonać wyboru.

Koncentracja i elastyczność

Elastyczne z natury, OKR mogą się zmieniać i przekształcać zgodnie z potrzebami biznesu, aktualizacjami, celami, rozszerzeniami i odnowieniami. OKR koncentrują się na pożądanym wyniku, a nie na procesie.

Z drugiej strony, cele SMART koncentrują się na szczegółach wyniku i są bardziej statyczne Nie można ich zmienić po początkowej fazie ustawienia celów bez podpowiedzi zmiany całej strategii.

Pomiar i odpowiedzialność

Cele SMART są zazwyczaj zaprojektowane do pomiaru jednej metryki, podczas gdy OKR mogą mierzyć wiele metryk.

W ramach SMART właściciel każdego celu jest jasno określony, podczas gdy OKR promują zbiorowe osiągnięcia i współwłasność.

Użycie i zastosowanie

Cele SMART są idealne dla osób indywidualnych,

oceny biznesu

, krótkoterminowe projekty lub zadania, mierzalne wyniki i oceny wydajności. Mogą być stosowane do badania sprzedaży, wskaźników obsługi klienta, terminów projektów i osobistych kamieni milowych.

OKR są najlepiej wykorzystywane do dostosowania organizacyjnego, zrozumienia metryk,

planowanie celów długoterminowych

, monitorowanie postępów i pobudzanie innowacji

Oto różnice w skrócie:

Funkcja OKRs SMART Cele Koncentracja Zorientowane na wyniki, elastyczne Konkretne, statyczne, zorientowane na proces Pomiar Wiele mierników Pojedynczy miernik Odpowiedzialność Udostępnianie Indywidualna własność Wykorzystanie Dostosowanie organizacyjne, długoterminowy plan Indywidualna wydajność, krótkoterminowe projekty

OKR a przykłady celów SMART

Zrozummy, jak te dwie struktury sprawdzają się w marketingu, aby uzyskać jaśniejszy obraz OKR vs. cele SMART.

Rozważmy

Przykład OKR

gdzie naszym celem jest poprawa działań marketingowych i przyciągnięcie nowych klientów.

Oto jak będzie to wyglądać jako cel OKR:

Cel : Zwiększenie świadomości marki o 25% poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i relacji w mediach

: Zwiększenie świadomości marki o 25% poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i relacji w mediach Kluczowy wynik 1 : Zwiększenie widoczności marki na platformach mediów społecznościowych

: Zwiększenie widoczności marki na platformach mediów społecznościowych Kluczowy wynik 2 : Osiągnięcie 10 milionów wyświetleń, dzięki czemu marka będzie widoczna dla dużej liczby potencjalnych klientów

: Osiągnięcie 10 milionów wyświetleń, dzięki czemu marka będzie widoczna dla dużej liczby potencjalnych klientów Kluczowy wynik 3: Wygenerowanie pozytywnego rozgłosu marki poprzez zapewnienie relacji z mediami w publikacjach z najwyższej półki, co doprowadzi do zwiększenia wiarygodności marki i zaufania klientów

Oto jak będzie wyglądał cel SMART:

Szczegółowy : Zwiększenie wskaźnika otwarć e-maili w celu poszerzenia zasięgu odbiorców i zwiększenia konwersji

: Zwiększenie wskaźnika otwarć e-maili w celu poszerzenia zasięgu odbiorców i zwiększenia konwersji Mierzalny : Zwiększyć ten wskaźnik o 20%

: Zwiększyć ten wskaźnik o 20% Osiągalny : Zoptymalizuj wiersze tematu, spersonalizuj zawartość e-maila i przyciągnij klientów niestandardowymi zasobami za darmo

: Zoptymalizuj wiersze tematu, spersonalizuj zawartość e-maila i przyciągnij klientów niestandardowymi zasobami za darmo Istotne : Twórz lepsze kampanie e-mail i przyczyniaj się do realizacji ogólnych celów marketingowych

: Twórz lepsze kampanie e-mail i przyczyniaj się do realizacji ogólnych celów marketingowych Ograniczony czasowo: Nawiązywanie kontaktów przez LinkedIn i wysyłanie e-maili w czwartki o 7 rano czasu EST przez następny kwartał

Co jest wspólnego między OKR i celami SMART?

Ustawienie celu opartego wyłącznie na podstawach tylko jednej struktury jest jak budowanie słabego mostu, który może runąć w każdej chwili, przywracając cię do punktu wyjścia.

Omówmy więc, gdzie OKR i cele SMART mają wspólną płaszczyznę, aby dopasować je do Twojego stylu biznesowego.

Oba pomagają tworzyć mierzalne cele

Kluczowy wynik OKR umożliwia menedżerom monitorowanie i mierzenie celów. Kryteria SMART również pozwalają na mierzalność, umożliwiając śledzenie postępów na każdym kroku.

Oba są określone w czasie

Zarówno OKR, jak i cele SMART wymagają ustalenia dokładnych terminów i kamieni milowych, aby osiągnąć cele. Powodują również skupienie i pilność w realizacji zadań i projektów.

Oba oznaczają zgodność

Oba systemy podkreślają znaczenie dostosowania celów do szerszych celów, co kieruje wysiłki zespołu w stronę pożądanych rezultatów.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak OKR i cele SMART zaspokajają różne potrzeby w zakresie ustawienia celów. Ale jak wybrać odpowiednie ramy, aby osiągnąć swój cel ustawienia?

Wybór właściwej struktury

Droga do sukcesu w biznesie i powodzenia w organizacji to coś więcej niż tylko ustawienie celów. Musisz ustawić je właściwie

Wybór pomiędzy celami SMART i OKR nie jest tylko kwestią odhaczenia pól na liście rzeczy do zrobienia; chodzi o wybór podejścia, które najlepiej pasuje do kultury organizacji, celów i dynamiki zespołu.

Tak więc, omawiając cele SMART i OKR, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, aby podjąć decyzję.

Kultura organizacyjna

OKR-y najlepiej sprawdzają się w zwinnych, dynamicznych i innowacyjnych środowiskach biznesowych, w których priorytetem są ambitne cele. Z drugiej strony, Kryteria SMART są odpowiednie dla tradycyjnie ustrukturyzowanych organizacji, które kładą nacisk na jasne i mierzalne cele oraz indywidualne wyniki.

Rodzaj pracy

Wybór modelu zależy również od charakteru celu i złożoności zadań. OKR są idealne do złożonej pracy, takiej jak badanie wielu

metryk celów

skupienie się na wynikach. Model SMART jest najlepszy dla prostszych, policzalnych, krótkoterminowych projektów z jasno określonymi rezultatami i wynikami.

Dostosowanie strategiczne

OKR-y promują strategiczne dostosowanie poprzez zapewnienie, że wysiłki każdego członka zespołu przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów organizacyjnych. Cele SMART mają na celu ustawienie jasnych i mierzalnych celów, wymagając od członków zespołu wyraźnego wysiłku, aby zsynchronizować się z szerszą strategią firmy.

Przeczytaj również:

12 najlepszych programów do ustawiania celów dla teamów

Po wybraniu ram, następnym krokiem jest skuteczne wdrożenie tych podejść.

Jak wdrożyć OKR i cele SMART

Oto kilka kroków i strategii, które należy przyjąć podczas wdrażania tych podejść.

Zdefiniowanie celów organizacyjnych: Doprecyzowanie celów na podstawie potrzeb, co pozwoli skupić się na ostatecznej wizji i misji firmy

Doprecyzowanie celów na podstawie potrzeb, co pozwoli skupić się na ostatecznej wizji i misji firmy Szkolenia i edukacja : Podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki odpowiednim szkoleniom i wiedzy,Narzędzia programowe OKRi umiejętności, aby ich wysiłki nie poszły na marne i były ukierunkowane na wspólny cel

: Podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki odpowiednim szkoleniom i wiedzy,Narzędzia programowe OKRi umiejętności, aby ich wysiłki nie poszły na marne i były ukierunkowane na wspólny cel Przejrzystość i komunikacja : Omów cele, kamienie milowe i wyzwania z pracownikami, aby promować współpracę i efektywną pracę zespołową

: Omów cele, kamienie milowe i wyzwania z pracownikami, aby promować współpracę i efektywną pracę zespołową Elastyczność: Utrzymuj ramy wystarczająco elastyczne, aby wytrzymać konkurencję i zmieniające się cele biznesowe, warunki projektu, preferencje klientów i trendy rynkowe

Co jeśli powiemy Ci, że możesz przekształcić swoje

strategię ustawiania celów

po prostu przechodząc na kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, takie jak

ClickUp

?

To potężne narzędzie oferuje dedykowaną funkcję Cele i różne

szablony ustawienia celów

które umożliwiają ustawienie ambitnych celów, podzielenie ich na mierzalne kluczowe wyniki i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Dzięki ClickUp możesz wizualizować swoje cele, przydzielać zadania i współpracować z zespołem, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni i pracują nad wspólnym celem,

spotkanie i przekroczenie celów w zakresie wydajności

w tym procesie.

1. Ustawienie celów

Cele ClickUp

umożliwia dodawanie mierzalnych celów z kluczowymi wynikami, oddelegowane zadania i śledzenie postępów za pomocą procentowo zakończonych zadań i pasków postępu. Funkcje te wspierają wysiłki zmierzające do osiągnięcia nawet najbardziej ambitnych celów w wyznaczonym czasie.

Twórz i zarządzaj celami sprintów, celami sprzedażowymi i nie tylko dzięki ClickUp Goals

Aby każdy cel był wymierny, dodaj do niego Cele. Te cele pomogą Ci śledzić wskaźniki powodzenia i skupić się na działaniach, które poruszają igłę. Niektóre z tych celów obejmują:

Liczba (np. liczba pobrań e-booka z ostatniej kampanii marketingowej)

Prawda/Fałsz: (np. czy nowy przepływ onboardingu jest wolny od błędów i gotowy do wdrożenia)

Procent: (np. procentowy wzrost przychodów w ostatnim kwartale)

Waluta: (np. cel redukcji kosztów poprzez automatyzację w tym kwartale)

Pro Tip: W ramach każdej listy celów utwórz

Zadania ClickUp

dla kluczowych wyników. Dodawaj konkretne szczegóły, ustawiaj terminy, przypisuj je członkom zespołu i śledź postępy. Tworzenie pól niestandardowych aby śledzić określone wskaźniki lub dane związane z celami SMART, takie jak procent zakończonych działań, dane dotyczące sprzedaży lub oceny zadowolenia klientów.

Co więcej, możesz tworzyć foldery do zapisywania i sortowania nowych celów OKR, śledzenia cykli sprintu, widoku kart wyników postępów pracowników i porównywania wyników w różnych osiach czasu.

Odkryj "co" i "jak" swojego projektu/celu natychmiast dzięki tej łatwej w użyciu i konfigurowalnej aplikacji

Szablon folderu ClickUp OKR

.

Pobierz szablon

Szablon ClickUp OKR Folder określa podstawową strukturę rozwoju OKR. Analizuje Twoje działania i pomaga Ci zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji motywu, zwłaszcza gdy zarządzasz dużym zespołem. Oto jego funkcje:

Niestandardowe widoki : Przeglądaj i ustalaj priorytety celów z wieloma opcjami widoku do wyboru, takimi jak Lista, Tablica, Kalendarz i Aktywność

: Przeglądaj i ustalaj priorytety celów z wieloma opcjami widoku do wyboru, takimi jak Lista, Tablica, Kalendarz i Aktywność Niestandardowe statusy : Uzyskaj okno, aby obserwować stan swoich celów i dotychczasowe postępy, a także aktualizować kategorie, takie jak W trakcie śledzenia, Nierozpoczęte i Zagrożone

: Uzyskaj okno, aby obserwować stan swoich celów i dotychczasowe postępy, a także aktualizować kategorie, takie jak W trakcie śledzenia, Nierozpoczęte i Zagrożone Pola niestandardowe: Zyskaj kontekst dzięki niestandardowym podejściom, takim jak Inicjatywa, Typ elementu OKR, Główny Team, Postęp i Kwartał, umożliwiając spójną ocenę wyników, pozwalając na szczegółową analizę

Pobierz ten szablon

Uporządkuj swoją listę do zrobienia, sortując cele SMART i OKRS w folderach za pomocą ClickUp Goals

2. Śledzenie postępów

Oceniając OKR lub cele SMART w odniesieniu do rzeczywistych wyników, pracownicy mają do czynienia z większą ilością danych, niż są w stanie przetworzyć. W tym miejscu

Pulpity ClickUp

okazują się ratunkiem, kategoryzując zadania z odpowiednimi paskami postępu, terminami, oczekującymi zadaniami, statusem projektu i nie tylko, aby uzyskać widok z lotu ptaka.

Bonus: Oto przewodnik krok po kroku, jeśli potrzebujesz pomocy

tworzenie pulpitu OKR

.

Podziel dowolne zadanie na możliwe do wykonania kroki dzięki pulpitom ClickUp Dashboard

Funkcja Pulpitów pomaga:

Identyfikować niezrealizowane cele , które wymagają poprawy

, które wymagają poprawy Śledzenie postępów i motywowanie pracowników poprzez podkreślanie statusu projektu, zakończonych zadań i zwiększonych wskaźników wysiłku zespołowego w miarę osiągania celów

poprzez podkreślanie statusu projektu, zakończonych zadań i zwiększonych wskaźników wysiłku zespołowego w miarę osiągania celów Utrzymywać wszystkich na tej samej stronie poprzez rozpowszechnianie informacji o najnowszych aktualizacjach projektu i zadaniach

3. Współpraca i komunikacja

Korzystaj z wątków komentarzy i dyskusji w ramach zadań, aby komunikować się z zespołem, udostępniać aktualizacje i rozwiązywać wszelkie wyzwania. Ustaw zależności między zadaniami, aby zapewnić, że kluczowe wyniki zostaną zakończone we właściwej kolejności i w określonych ramach czasowych

4. Usprawnij zadania

Jeśli wszystko powyższe brzmi jak dużo ręcznej pracy, wyobraź sobie, że masz wirtualnego asystenta, który automatyzuje wiele z tych czasochłonnych zadań.

ClickUp Brain

ClickUp Brain

to potężny asystent AI, który analizuje istniejącą pracę, aby pomóc w burzy mózgów i generowaniu spersonalizowanych celów, zadań i terminów, oszczędzając czas i wysiłek.

Wykorzystując zaawansowane algorytmy, ClickUp Brain zbiera i analizuje dane z obszaru roboczego ClickUp, identyfikując wzorce, trendy i możliwości. Następnie wykorzystuje te informacje do tworzenia dostosowanych sugestii celów, które są zgodne z celami i obciążeniem pracą Twojego zespołu. Dodatkowo, ClickUp Brain może automatycznie generować zadania powiązane z celami, pomagać w ustalaniu priorytetów na podstawie ważności i pilności oraz sugerować realistyczne terminy.

Dzięki ClickUp Brain możesz usprawnić cykl pracy, zwiększyć wydajność i skuteczniej osiągać swoje cele. To Twój partner oparty na AI do ustawienia celów i zarządzania zadaniami.

Szablon celów SMART ClickUp

Kolejnym narzędziem, które upraszcza ustawienie celów i zarządzanie zadaniami w celu osiągnięcia i śledzenia celów rocznych, kwartalnych, tygodniowych, a nawet dziennych jest

Szablon celów SMART ClickUp

.

Ten szablon może być Twoim asystentem, trenerem i krytykiem jednocześnie.

Pobierz ten szablon

Osiągnij doskonałość, nigdy nie przegap aktualizacji, wykrywaj błędy i zarządzaj czasem dzięki szablonowi celów SMART ClickUp. Oto główne elementy szablonu:

Niestandardowe statusy : Twórz zadania takie jak zakończone, miażdżące, poza torem, wstrzymane i na torze, jednocześnie monitorując postęp każdego celu

: Twórz zadania takie jak zakończone, miażdżące, poza torem, wstrzymane i na torze, jednocześnie monitorując postęp każdego celu Pola niestandardowe : Kategoryzuj i przydzielaj krytyczne metadane celów do 12 niestandardowych atrybutów. Funkcja ta pozwala uchwycić istotne szczegóły i zoptymalizować realizację celów

: Kategoryzuj i przydzielaj krytyczne metadane celów do 12 niestandardowych atrybutów. Funkcja ta pozwala uchwycić istotne szczegóły i zoptymalizować realizację celów Niestandardowe widoki: Szybki dostęp do gotowych konfiguracji dla celów SMART, szacowania wysiłku, arkuszy roboczych, celów ogólnofirmowych i przewodników onboardingowych za pomocą jednego kliknięcia, a wszystko to w ClickUp

Szybki dostęp do gotowych konfiguracji dla celów SMART, szacowania wysiłku, arkuszy roboczych, celów ogólnofirmowych i przewodników onboardingowych za pomocą jednego kliknięcia, a wszystko to w ClickUp Zarządzanie projektami: Spraw, aby funkcje takie jak śledzenie czasu, etykiety, alerty zależności, powiadomienia e-mail itp. pracowały dla Ciebie, abyś mógł stworzyć plan "Go; Get Em!", który jest zgodny z Twoimi priorytetami zadań.

Pobierz ten szablon

4. Przegląd i poprawa wydajności

Zaplanuj regularne odprawy, aby przejrzeć swoje OKR i cele SMART, ocenić postępy i wprowadzić niezbędne poprawki. Możesz polegać na

Przypomnienia ClickUp

i

Powtarzające się zadania

aby nigdy ich nie przegapić

przegląd wyników

sesje i pozostać na dobrej drodze do powodzenia projektu.

Szablon OKR Framework firmy ClickUp

jeszcze bardziej defoguje drogę do osiągnięcia celów. Pozwala on na wizualizację całościowego obrazu na pierwszy rzut oka i wybranie obszarów, które wymagają uwagi podczas fazy przeglądu i dostosowania.

Pobierz szablon

Oto jak to zrobić:

Niestandardowe statusy : Zaznaczaj zadania i śledź każdy cel za pomocą sekcji takich jak Zakończone, W trakcie i Do zrobienia

: Zaznaczaj zadania i śledź każdy cel za pomocą sekcji takich jak Zakończone, W trakcie i Do zrobienia Pola niestandardowe : Wykorzystaj moc niestandardowych ustawień i zapisuj krytyczne informacje za pomocą narzędzi takich jak OKR Type, Department, Progress, OKR Point i Teams

: Wykorzystaj moc niestandardowych ustawień i zapisuj krytyczne informacje za pomocą narzędzi takich jak OKR Type, Department, Progress, OKR Point i Teams Niestandardowe widoki : Zachowaj ładny wygląd i łatwy dostęp dzięki czterem różnym konfiguracjom ClickUp, takim jak Globalny OKR, Przewodnik dla początkujących, Tablica postępu OKR i Oś czasu

: Zachowaj ładny wygląd i łatwy dostęp dzięki czterem różnym konfiguracjom ClickUp, takim jak Globalny OKR, Przewodnik dla początkujących, Tablica postępu OKR i Oś czasu Zarządzanie projektami: Bądź pierwszym, który dowie się o aktualizacjach e-mail, alertach dotyczących zależności, możliwościach śledzenia i innych, aby wybrać obszary wymagające uwagi

Pobierz ten szablon

Postępując zgodnie z tymi krokami i wykorzystując funkcje ClickUp, możesz skutecznie wdrożyć OKR i cele SMART, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu i osiągnąć cele organizacji.

Priorytetowe ustawienie celów z ClickUp

Czy wybrałeś już pomiędzy OKR i celami SMART? A może spróbujesz podejścia hybrydowego?

Szczerze mówiąc, obie struktury mają swoje zalety. Cele SMART najlepiej sprawdzają się w przypadku celów taktycznych i krótkoterminowych, podczas gdy OKR-y błyszczą przy ustawianiu aspiracji całej firmy.

Jednak ustawienie celów to nie bułka z masłem. Pamiętasz to uczucie ekscytacji po ustawieniu nowego celu? Pojawia się natychmiastowy wzrost motywacji, formuła powodzenia wydaje się wyczyszczona, a potem, gdzieś na końcu, rzeczywistość gryzie.

To właśnie w tym momencie narzędzia i funkcje ClickUp mogą zrobić znaczącą różnicę. Zapewniając kompleksową platformę do zarządzania celami, ClickUp pomaga poruszać się po złożoności zarówno celów SMART, jak i OKR dla celów firmy, zapewniając podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o dane i wskaźniki, a nie domysły.

Wypróbuj ClickUp już dziś

; to Free!